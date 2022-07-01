Abone Ol

24 ilde ‘tümör’ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

Organize suç örgütleri ile örgütlere silah temin eden suç gruplarına yönelik 24 ilde 284 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
24 ilde ‘tümör’ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “İçişleri Bakanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinasyonunda 9 organize suç örgütü ile söz konusu örgütlere silah temin eden 26 suç grubu üyelerine yönelik  24 ilde 284 şüphelinin yakalanmasına yönelik Tümör operasyonu başlatıldı” denildi.

İçişleri: Bin 543 düzensiz göçmen yakalandı İlginizi Çekebilir İçişleri: Bin 543 düzensiz göçmen yakalandı

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster