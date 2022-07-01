24 ilde ‘tümör’ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı
Organize suç örgütleri ile örgütlere silah temin eden suç gruplarına yönelik 24 ilde 284 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı.
İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “İçişleri Bakanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinasyonunda 9 organize suç örgütü ile söz konusu örgütlere silah temin eden 26 suç grubu üyelerine yönelik 24 ilde 284 şüphelinin yakalanmasına yönelik Tümör operasyonu başlatıldı” denildi.