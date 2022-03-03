24 saat süren elektrik kesintisi halkı isyan ettirdi

Denizli’nin Acıpayam ilçesine bağlı 13 köyde dün geceden itibaren elektrik kesintisi yaşandı. Tanklarda toplanan süt elektrik olmadığı için kesildi, üretici ineklerini sağamadı. Köy kahvesinde lüks ışığı altında oturan üreticiler muhatap bulamamaktan şikâyet etti. Yaklaşık 24 saat süren kesintinin ardından köylere kısmen elektrik verilmeye başlandı.

Selami AYDIN

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Denizli'nin Acıpayam ilçesine enerji veren nakil hatlarına ağaç devrilmesi sonucu 13 köye elektrik verilemedi.

İlçenin Yeniköy, Gümüş, Yazır, Ucarı, Yumrutaş, Karaismailler, Yukarı Alaattin, Kırca, Apa, Kumafşarı, Ören, Pınaryazı ve Dodurgalar köylerinde dün geceden itibaren elektrik kesintisi yaşandı.

Kesinti nedeniyle soğuk tanklarda bekletilen sütler kesildi, kullanılamaz duruma geldi. Sütlerini soğuk zincire dahil edemeyen köylüler bu nedenle hayvanlarını sağmadı.

Yapılan onarım çalışmalarından sonra gün içinde köylere elektrik verilmeye başlandıysa da Dodurgalar Köyü'ne 24 saate yakın süre elektrik verilemedi.

Üreticiler köy kahvesinde lüks ışığı altında elektriğin gelmesini bekledi. Vatandaşlar telefonla aradıkları dağıtım şirketinin kendilerine yanıt vermediğini savundu.

“YANIT VERMİYORLAR”



CHP Acıpayam İlçe Başkanı Deniz Albayrak, Dodurgalar Köyü'nde üreticilerin dağıtım şirketini aradığını fakat aydınlatıcı bilgi almadıklarını belirterek, şunları söyledi;

*Dodurgalar Köyünde 24 saattir elektrik kesintisi yaşanıyor. Burada insanlar geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlıyor. Mahalleliler sürekli dağıtım şirketi ile iletişe geçtiklerini fakat oyalandıklarını söylediler.

*Telefonla arıyorsunuz ama halkı aydınlatıcı bir yanıt alamıyorsunuz. Buradaki insanlar ne yapacağını bilmeden bekliyor. Geleneksel yöntemlerle süt sağılabilir ancak tanklardaki sütler elektrik olmadığı için kesiliyor.

*Elektrik zamları, mazot zamları, yem fiyatları ile beli bükülen çiftçi zaten içler acıcı durumdayken bir de bu durumla karşılaştı. Çiftçi artık üretemeyecek duruma geldi.

“AKŞAMA KADAR HAYVANLARI SAĞAMADIK”



Dodurgalar Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Muhammet Deniz, elektrik kesintisinin üreticiyi olumsuz etkilediğini belirterek; “Dün akşam 22:00'den beri elektrik yok. Sabah 3,5 ton sütümüz tankımızda kesildi. Bu gün de akşama kadar hayvanları sağamadık. Mağduruz” diye konuştu. Dodurgalı bir üretici ise 10 ineğini sağamadığını belirterek, “İnekler bekliyor. Bu süt ne zaman alınacak, tanka konulacak. Bu şekilde 200 litre sütümüz boşa gidiyor” diye isyan etti. Bir başka üretici ise “Sabah telefonla aradık. Dolambaçlı bir şekilde 30 dakika telefonda meşgul ettiler. Kesintiden 24 saat sonra gelip burayı düzeltecekler” ifadelerini kullandı.

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