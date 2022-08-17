249 CHP’li Başkan il il oy isteyecek

CHP’nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun partisinin seçim stratejilerini SÖZCÜ'ye açıkladı. 11 büyükşehir belediye başkanı başta olmak üzere CHP’li 249 belediye başkanı, hem kendi bölgelerinde hem de diğer il ve ilçelerde halkla buluşacak.

Başak KAYA

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2023 seçimlerini ‘Kader seçimi' olarak niteleyen CHP, genel seçimler öncesi yerel yönetimleri de devreye sokma kararı aldı. Hem CHP hem de ‘ittifak adayı' olarak kazanılan belediyelerin başkanları vatandaşlarla buluşacak.

SÖZCÜ'ye konuşan CHP'nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, “2023 seçimleri, Türkiye'nin kader seçimidir. Cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimini kazanmak halkımıza karşı tarihi sorumluluğumuzdur” dedi ve şunları söyledi:

“Bu mücadele topyekun bir mücadele olacak. Genel başkanımızın liderliğinde, 249 belediye başkanımız da bu mücadelenin önemli bir unsurudur. Gaziantep, Kayseri ve Van'da düzenlediğimiz belediye başkanları çalıştaylarında tüm başkanlarımız sahaya inerek vatandaşlarımızla buluştu. Bu çalışmadan çok etkili geri dönüşler aldık. Bu nedenle yerel seçimlerde büyük bir başarı gösteren ve bu iktidarın sandıkla gidebileceğini ispat eden belediye başkanlarımız, genel seçimlerde de sahada olacak. Hem kendi bölgelerinde hem de etkili olacakları diğer bölgelerde özel bir çalışmayla vatandaşlarımızla bir araya gelecek.”