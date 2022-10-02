2,5 milyon liraya satacaklardı, suçüstü yakalandılar

Başkentte 3 şüpheli ele geçirdikleri tarihi eserleri 2,5 milyon lira karşılığında satmaya çalışırken jandarma tarafından yakalandı. Adli makamlara sevk edilen 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

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İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Mamak ve Etimesgut ilçelerinde Ö.H, M.A. ve H.Ö’nün tarihi eserleri 2 milyon 500 bin lira karşılığında piyasaya sürerek haksız kazanç elde edeceği bilgisine ulaşıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda Ö.H. ve M.A. Mamak’ta, H.Ö. Etimesgut’ta yakalandı.

Ö.H. ve M.A’nın üzerinde 1 milyon liraya satmaya çalıştıkları, çeşitli ülkelere ait 61 madeni para, çeşitli ebat ve figürlerde 24 obje ile bir heykel bulundu.

H.Ö’nün üzerinde de 1 milyon 500 bin lira karşılığında satmaya çalıştığı 73 sikke ve madeni para, 11 kağıt para ile bir obje ele geçirildi.

Tarihi eserlere Anadolu Medeniyetleri Müzesine teslim edilmek üzere el konulurken Ö.H. ve M.A. tutuklanarak Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. H.Ö. hakkında adli işlemler sürüyor.

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