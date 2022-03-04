3 bin çarşı-mahalle bekçisi daha alınacak

41 günlük eğitimle polis yetkisi verilen mahalle ve çarşı bekçilerine yenileri ekleniyor. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), taşra teşkilatında 3 bin çarşı ve mahalle bekçisi kadrosu ihdas edildi.

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Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ne göre;

EGM taşra teşkilatına 3 bin çarşı ve mahalle bekçisi kadrosu ihdası yapıldı.

SADECE 41 GÜNLÜK EĞİTİMLE POLİS YETKİSİ

2020 yılında devreye sokulan çarşı ve mahalle bekçisi kadrosu özellikle uygulamada yapılan yanlışlar nedeniyle çok eleştirildi. Ortaokul mezunu ve sadece 41 günlük eğitim alan bekçilere polis yetkisi veriliyor. Bekçiler, şüphelendiği kişiyi durdurup kimlik sorabiliyor..

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