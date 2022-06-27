3 bin yıllık antik kentteki liman projesine ÇED onayına büyük tepki

Muğla’nın Milas ilçesine bağlı Kıyıkışlacık Köyü’ndeki 3 bin yıllık Antik İasos kenti ve Antik Liman içerisinde liman projesine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın ÇED Olumlu raporu verilmesi büyük tepki çekti.

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Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Güllük Körfezi'ndeki Kıyıkışlacık Köyü'nde bulunan 3 bin yıllık Antik İasos kenti ve Antik Liman içerisinde köylülerin ve çevrecilerin defalarca eylem yaparak yapılmasını önlemeye çalıştıkları liman projesine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından ÇED Olumlu raporu verilmesi büyük tepki çekti.

Kıyıkışlacık köyü'nde defalarca düzenlenen geniş çaplı eylemler ve imza kampanyaları, Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Milas Belediyeleri'nin karşı çıkmalarına rağmen Ayyıldız Madencilik ve Yükleme A.Ş tarafından yapılmak istenilen “Yük Tahmil ve Tahliye İskelesi ve Dip Tarama Projesi”nin çevresel etki değerlendirme (ÇED) raporunun Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 23 Haziran Cuma günü onaylanması büyük tepkilere neden oldu.

TARİH KÜLTÜR VE YAŞAM ALANLARIMIZI KORUMAKTAN VAZ GEÇMEYECEĞİZ

İasos Mahalle Meclisi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hülya Scobie konu ile ilgili yaptığı yazılı açıklamada “Ayıldız şirketince Güllük Körfezi'nde Antik Kent İasos'a yapılması planlanan körfezin 2. ve en büyük maden taşıma Limanı olacak Kıyıkışlacık Yük Tahmil ve Tahliye İskelesi ve Dip Tarama Projesi ÇED dosyası tüm eksikliklerini, yanlışlarını, kanunlara aykırılıklarını, içerdiği doğru olmayan bilgileri Ankara'da İDK toplantısında kayıtlara geçirttiğimiz halde ÇED OLUMLUDUR kararıyla bakanlıkta 23 Haziran 2022 tarihle onaylanarak imzadan çıktı.

30 gün içinde açılacak idari davalarla halkımızın, belediyelerimizin, kurum ve kuruluşlarımızın, STK'larımızın desteğiyle yaşam alanlarımızı savunmaya devam edeceğiz” denildi.

300 VEKALETNAME İLE DAVA AÇMIŞTIK

Scobie, 260 metre uzunluğunda 25 metre genişliğinde yapılması planlanan bu limanın 6-8 adet 165.000D WT'lik gemilerin aynı anda yanaşabileceği büyüklükte bir liman olacağını belirterek “Yapılacak tesisteki Dip Tarama Projesi, Proje Tanıtım Dosyası' ndaki eksiklikleri uzmanlarımız çok iyi tespit etmişler ve dava dilekçemizde de bunu avukatımız Bora Sarıca detaylarıyla yer vermişti.

Halk olarak 300 vekaletname ile açtığımız davayı kazanmıştık. Muğla Valiliği Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüğü'nün aldığı bu karar mahkeme sürecini kısalttı. Şirketin Güllük Körfezi'nin göğsüne hançer gibi saplanacak bu projeden tamamen vazgeçmelerini beklerken bu karar ile hayal kırıklığına uğradık. Antik Kentimiz İasos'da yapılacak bu liman Projesine itiraz ederek sonuna kadar mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi.

KÖYLÜLERDE TEPKİLİ

Kıyıkışlacık Mahalle Muhtarı Halis Şahin ve mahalle sakinleri “Projenin yaşam alanımıza huzur ve sükûnu bozacak kadar yakın mesafede yer alacağından, ekolojik dengeleri de bozarak yaratacağı gürültü ve kirlilik nedeniyle balıkçılığa, turizme, çevreye, tarihe, kültüre olumsuz etkisi olacak. SİT alanı olması sebebiyle kültür varlıklarına verecekleri zarardan dolayı, bu projeye onay ve ruhsat verilmesine karşıyız..!”

NE OLMUŞTU

Kıyıkışlacık halkı başta olmak üzere STK'ların da yapılmasına karşı olduğu proje için Muğla Valiliği'nce, 28 Aralık 2020 tarihinde Çevresel Etki Değerlendirmesi “Gerekli Değildir” kararı verilmişti. Projenin bir bütün olarak kümülatif etkilerinin değerlendirilebilmesi amacıyla “ÇED Gerekli Değildir” kararı ise bölge halkının direnişi ve işi mahkemeye taşımasının ardından geçen yıl Mayıs ayında kaldırılmıştı.

Yapılan toplantıda Milas ve Muğla Büyükşehir Belediyesi de projeye karşı çıkmışlardı. Muğlalı çevreci ve köylüler yüzlerce kişinin katılımı ile defalarca eylem ve protesto gösterisi yapmıştı.

Fakat 23 Haziran 2022 Cuma günü alınan kararla hazırlanan ÇED raporu Bakanlık tarafından onaylanarak işleme sokulduğu öğrenildi.