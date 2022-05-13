3 gün 3 gece süren aşiret düğünleri artık hayal oldu

Her ay tırmanan yüksek enflasyona bağlı artışlar Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki bir geleneği de ortadan kaldırdı. Vatandaşın alım gücünün düşmesi ve altın fiyatlarındaki rekor yükselişler nedeniyle düğün sezonu açılmasına rağmen kuyumcu esnafı işlerin durgunluğundan dert yanıyor.

Özgür CEBE

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Yüksek enflasyona bağlı alım gücünün her geçen gün düşmesi Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki bir geleneğin de yok olmasına yol açtı. Her yıl Mayıs ayından itibaren başlayan düğün sezonu sonbahar ayına kadar devam ederken, özellikle geniş aileleri kapsayan aşiretlerin 3 gün 3 gece süren düğünleri de artık yapılamıyor.

Evlenecek çiftler daha sade salonlar ve daha sade takılarla hayatlarını birleştirirken, kuyum sektörü de bu durumdan etkilendi. Sur ilçesindeki Tarihi Hasan Paşa Hanı'nda kuyumculuk yapan Zülküf Şenyiğit, düğün sezonu açılmasına rağmen işlerde yüzde 80 düşüş yaşadıklarını ve bunun nedenlerini SÖZCÜ'ye değerlendirdi.

‘DÜĞÜNDE ÇEYREK TAKMAYA UTANILIRDI, ŞİMDİ HAYAL OLDU’

Eski görkemli, şaşaalı düğünlerin artık hayal olduğunu belirten Kuyumcu Şenyiğit, “Aşiret ağası zenginlerin çocukları bile geçmişte 2 kilo altın alırken bu gün 300 gram alabiliyor. Çeyrek altın 1500 liraya çıktı. Geçmişte çeyrek altını bölgemizde insanlar yeni doğan bebeklere, sünnet olan çocuklara takarlardı. Düğünde çeyrek takmaya utanırlardı. Veya geline çeyrek takmak ayıplanırdı. Şimdi düğünde çeyrek altın takmak bile imkânsız oldu. Talepler tercihler farklı yönlere kayınca bizde buna çözüm olarak gram altın getirdik. Ancak bu bile 900 liranın üzerine çıkınca bu kez yarım gram altın getirdik. Şimdi düğün gibi törenlerde genellikle yarım gram tercih ediliyor. Z kuşağı dediğimiz gençlerin takıya olan bakış açısı da değişince kuyumcu sektörü ciddi sıkıntılar yaşadı. Altın 2019'dan bu yana yüzde 300 arttı” dedi.

“ALTIN KEMERDE AYAR VE GRAM DÜŞÜRDÜK”

Altındaki dalgalanmaya bağlı alım gücünün düşmesiyle vatandaşların düşük gram ve düşük ayar altını tercih ettiğini ifade eden Zülküf Şenyiğit, “Daha önce 22 ayar olan 700 gramlık altın kemer, şimdi 200 gram ve 14 ayar olarak tercih ediliyor. Aynı şekilde Diyarbakır'la özdeşleşen el işi hasır bilezik ve Halep kordonu şimdi maliyeti düşürebilmek için 14 ayar olarak tercih ediliyor ve daha düşük gramajla sipariş ediliyor. 3-5 yıl öncesine kadar düğün sezonu bir kuyumcu 30 kilo altın satardı, şimdi baba kuyumcu 5 kilo altın satabiliyor. Eskiden vitrininde 10 kilo altını olan esnaf daha güzel iş yapıyordu, şimdi 80 kilo altını olanlar bazen siftahsız kepenk indiriyor. Yani altın fiyatlarındaki yükseliş aslında en çok bizi vurdu. Gelinlerin tepeden tırnağa altına büründüğü o 3 günlük devam eden aşiret düğünleri artık yok” dedi.

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