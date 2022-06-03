3 kişinin öldüğü silahlı kavganın nedeni belli oldu

Batman'ın Kozluk ilçesi Armutlu köyünde 3 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavganın, 6 yıl önce 1 kişinin öldüğü ve kan davasına dönüşen olay nedeniyle çıktığı öğrenildi. Gözaltına alınan 3 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ederken, ölen 3 kişinin cenazeleri de otopsi işlemlerinin ardından toprağa verildi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Kozluk ilçesi Armutlu köyü Şat mezrasında dün akşam meydana gelen ve 3 kişinin öldüğü silahlı kavganın, 6 yıl önce öldürülen Ramazan Durmaz nedeniyle çıktığı belirtildi.

KAN DAVASINA DÖNÜŞTÜ

Durmaz’ın öldürülmesiyle Durmaz ile Şala aileleri arasında başlayan husumetin, kan davasına dönüştüğü öğrenildi. İddiaya göre, Şala ailesi, kapı komşuları olan Durmaz ailesinin evinin önüne gelerek, 6 yıl önceki olay nedeniyle tartışmaya başladı.

3 KİŞİ ÖLDÜ

Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Uzun namlulu silahların kullanıldığı kavgada Hasan (43), Niyazi (22) ve Kazım Durmaz (27) hayatını kaybetti. Kavgaya karışan M.Ş. (30), H.Ş. (32) ve R.Ş. (25) ve Ö.Ş. (70) kaçarken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı 7 jandarma timi, tarafların bir daha karşı karşıya gelmemesi için köyde önlem alırken, İl Jandarma Komutanı Albay Adem Taşkın da olay yerine gelerek koordinasyonu sağladı.

GÖZALTINA ALINDILAR

M.Ş., H.Ş. ve R.Ş. uzun namlulu silahlarla yakalanarak gözaltına alındı. Hasan, Niyazi ve Kazım Durmaz’ın cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından alınarak köyde toprağa verildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ederken, olaydan sonra dağlık alana kaçan Ö.Ş.’nin yakalanmasına çalışılıyor. Köyde jandarmanın güvenlik önlemi ise devam ediyor. (DHA)

İlginizi Çekebilir İki aile arasında silahlı kavga: 3 ölü