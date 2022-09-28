3 okul değiştiren öğrenciler heyelan korkusundan kurtulamadı

Trabzon'un Yomra ilçesinde heyelan riski nedeniyle 2 yıl önce eğitim-öğretime kapatılan Maden Ortaokulunun 150 öğrencisi, sınır ilçe Arsin'deki ortaokula taşındı. Bir süre burada eğitim gören öğrenciler, mahallelerine 8 kilometre uzaklıktaki Çamlıyurt İlk ve Ortaokuluna nakledildi. Ancak heyelan kabusu, bu kez de yeni okul yolunda irili ufaklı kaya düşmeleriyle ortaya çıktı.

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Yomra ilçesine 43 kilometre uzaklıkta, Maden Mahallesinde, 7 mahallenin ortak kullandığı 4 katlı Maden Ortaokulu binası, çevresindeki yamaçta heyelan ve kaya düşme riskinin tespiti sonrası 2020 yılında, eğitim-öğretime kapatıldı. Okulda eğitim gören 150 öğrenci, servis uygulamasıyla sınır ilçe olan Arsindeki 14 kilometre uzaklıktaki 3 katlı Başdurak Ortaokuluna taşındı.

1 yıl burada eğitim gören öğrenciler, yol güzergahında heyelan ve kaya düşme riski nedeniyle mahallelerine 8 kilometre uzaklıktaki Yomra ilçesindeki 3 katlı Çamlıyurt İlk ve Ortaokuluna nakledildi. Ancak bu kez de yeni okul yolunda irili ufaklı kaya düşmeleri oldu. Okul yolunda heyelan korkuları süren öğrencilerin velileri, yamaçlarda çelik ağlarla önlem alınarak, çocuklarının ilk kapatılan okullarına geri dönmelerini istiyor.

OKUL OLMADIĞI İÇİN GÖÇ ETMEK ZORUNDA KALDILAR

Mahalle muhtarı Şenol Sırtlı, mahallede okul olmadığı için insanların göç etmek zorunda kaldığını belirterek, şunları söyledi:

“7 mahalle buradaki okulu kullanıyorduk. Yaklaşık 150 öğrencimiz var. Okul kapandığı dönem öğrenci sayımız 200ün üzerindeydi. Birçok mahalleli, mahallede okul olmadığı için buradan şehir merkezine göç etmek zorunda kaldı. Okul kapatılırken çevresinde güvenlik önlemleri alındıktan sonra yeniden açılacağı bize söylenmişti. Okulumuzu açmadılar, çevresinde bir önlem de almadılar.

Mahallenin ilkokul çağındaki çocukları sabahın köründe kalkıp bozuk yollarda okula gidiyorlar. Okul yolu hem uzak hem de sık sık heyelanlar oluyor. Yollar hem heyelan yüzünden hem de kış şartlarında sık sık kapandığı için çocuklarımız eğitim göremiyor. Biz mahalleli olarak iş makinesi ile buradaki yolu, kendi imkanlarımızla genişlettik. Elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız. Yeter ki mahallemizin okulu olsun. Çocuklarımız eğitim görebilsin”

OKULA VARANA KADAR PERİŞAN OLUYORLAR

Okul yolunun ilkokul çağındaki çocuklar için elverişli olmadığını söyleyen veli Yasemin Uzunoğlu da, “Çocuklar kilometrelerce uzaklıktaki okullara araçlarla götürülüyor. Mecbur yaşıtlarından daha erken kalkıyor ve yola çıkıyorlar. Yollar bozuk. Çocuklarımız okula varana kadar perişan oluyorlar. Girdikleri derslerden de bir şey anlayamıyorlar. Öğrenci geçmiş üçüncü sınıfa ama halen daha okuma yazma bilmiyor. Haftada 5 gün gitmesi gereken okula ancak 2 gün gidebiliyor. Çocuklar eğitim göremiyorlar. Okula gitmek istemiyorlar. Okulda hastalanıyor, başına bir sıkıntı geliyor, okul uzak olduğu için yanlarına gidemiyoruz. Biz mahallemizde bulunan okulumuzu geri istiyoruz” diye konuştu.

ÇOCUĞUMUN EĞİTİM HAKKINI GERİ İSTİYORUM

Yöre halkından 4 çocuk annesi Kıymet Ulus ise, “Ben çocuklarımın okumasını istiyorum. Geçen yıl çocuklarım ancak 2 ay okula gidebildi. Çocuklarımızı bir okula gönderdiler. Çocuklar sabahları kalkıp okula gitmek istemiyor. Yol çok uzun. Taşımalı olduğu için de sürekli bir sıkıntı çıkıyor. Çocuklarımız hep yaşıtlarından geri kaldı. Ben çocuğumun eğitim hakkını geri istiyorum. Mahallemdeki okulum açılsın istiyorum” dedi.

OKUL YOLU GERÇEKTEN TEHLİKELİ

Sekizinci sınıf öğrencisi Muhammet Ulus da, “Bu yıl lise sınavına gireceğim. Ama rakiplerimle mücadele etmem mümkün değil. Okula gidemiyoruz. Okul yolu gerçekten tehlikeli. Yollar bozuk. Servis araçları sık sık arıza yapıyor. Başka mahallelerin okullarına gittiğimiz için sınıflara sığmıyoruz. Okulumuzun açılmasını istiyoruz diye konuştu. Öğrencilerden Kader Uzunoğlu da Okul yolu çok uzak. Sabahları çok erken kalkıyoruz. Okula gidince zaten ders işleyecek takatimiz kalmıyor. Biz yanı başımızda bulunan okulumuzun açılmasını ve eşit şartlarda eğitim görmeyi istiyoruz” dedi.

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNDEN AÇIKLAMA

Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğü de yaşananlara ilişkin yazılı açıklamada bulundu. Maden Ortaokulunun İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve müfettiş incelemesi raporları doğrultusunda kapatıldığı belirtilen açıklamada, “Trabzon Valiliğince kapatılan okuldaki öğrenciler Arsin Başdurak ilk ve ortaokuluna taşınmıştır. 2022-2023 eğitim yılı itibariyle de valiliğimiz onayı ile öğrenciler Yomra Çamlıyurt Mahallesinde bulunan Çamlıyurt İlk/Ortaokul binasına taşınmış eğitim öğretim burada devam etmektedir” denildi.

MAHALLEDE YENİ OKUL İÇİN ARAYIŞ

Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, Yomra ilçesinde heyelan riski nedeniyle kapatılan okullardaki eğitim sürecine ilişkin yazılı açıklamada bulunuldu. Bölgede riskli alan dışında yeni okul yeri inşası için araştırmanın sürdürüldüğü belirtilen açıklamada, AFAD ilgili bölgeyi renkli bölge ilan edince İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak okula herhangi bir şey yapılamıyor.

Öğrenciler daha önceden taşındığı gibi bu yıl da Çamlıyurt İlkokulu ve Ortaokuluna taşınıyor. Sayın valimizin bilgisi dâhilinde riskli alan dışında okul alanı yeri araştırılıyor. Başka bir yer alanı bulunduğunda yeni okul yapılabilecektir denildi. (DHA)

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