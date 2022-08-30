30 Ağustos toplu ulaşım ücretsiz mi? İstanbul, Ankara ve İzmir’de otobüs, metro, metrobüs, Marmaray ücretsiz mi?

Zafer Bayramı'nda dışarı çıkmayı düşünen vatandaşlar otobüs, metro, metrobüs ve Marmaray seferleri ücretsiz mi merak ediyor. İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre toplu taşıma araçları ücretsiz olacak. İzmir'de ise toplu taşıma ücret tarifesi 1 Kuruş üzerinden uygulanacak.

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Ülkemizin en önemli milli bayramlarından 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlanmaya başlandı. Bayramda dışarı çıkacak olanlar yoğunlukla metro, metrobüs, tramvay ve otobüs gibi araçları kullanacak. Geçtiğimiz günlerde 30 Ağustos'ta toplu ulaşım seferlerinin ücretsiz olacağı bilgisi paylaşıldı.

OTOBÜS, METROBÜS VE MARMARAY ÜCRETSİZ Mİ?

30 Ağustos Zafer Bayramında İstanbulkart entegrasyonuna dahil olan İETT, Metro, Füniküler, Tramvay, Şehir Hatları Vapurları ve Toplu Ulaşımıma entegre Özel Deniz Motorlarında ulaşım ücretsiz olacak.

MARMARAY ÜCRETSİZ HİZMET VERECEK

Marmaray trenleri 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda saat 00.00'dan 23.59'a kadar ücretsiz hizmet verecek.

İETT SEFERLERİ DÜZENLENDİ

30 Ağustos Zafer Bayramı’nda Metrobüs seferleri hafta içi, otobüs seferleri ise cumartesi sefer planına göre yapılacak. 30 Ağustos Zafer Bayramı Törenleri provasının yapılacağı 28 Ağustos’ta ve tören günü olan 30 Ağustos’ta sabah saatinden 14.00’e kadar kapalı kalacak Vatan Caddesi’ne alternatif güzergâh olarak araçlarımız, Turgut Özal Millet Caddesi’nden hizmet verecek. Zafer Bayramı kapsamında, 30 Ağustos 2022 Salı günü İstanbul’da toplu ulaşım ücretsiz yapılacak. İBB’nin Yenikapı’da düzenleyeceği 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliği için de Yenikapı Metro İstasyonu ile etkinlik alanı arasında ring seferler düzenlenecek. Yenikapı’dan etkinlik alanına saat 18.00, 18.30, 19.00, 19.15, 20.00 ve 20.30’da sefer yapılacak. Etkinlik sonunda ise Yenikapı’ya saat 23.00, 23.15, 23.30, 23.45 ve 00.00’da sefer yapılacak.

ANKARA’DA TOPLU ULAŞIM ÜCRETSİZ Mİ?

EGO Genel Müdürlüğü toplu taşıma araçları (EGO Otobüsleri, METRO, ANKARAY ve Teleferik) ile “Zafer Bayramı”mızın 100. yılı olan 30 Ağustos 2022 Salı günü ücretsiz olarak hizmet verilecektir.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisince alınan “İlk Mahalli İdare seçimlerine kadar dini ve milli bayram günlerinde saat 06.00'dan başlayarak gece saat 24.00'e kadar EGO Genel Müdürlüğüne ait otobüs, raylı sistemler ve teleferik ile verilen toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlandırılması …” Kararı gereği, vatandaşlarımız 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda EGO Genel Müdürlüğünce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden (Otobüs, Metro ve ANKARAY ile daha önce belirlenen servis saatlerinde olmak kaydıyla Teleferik) ücretsiz faydalanabileceklerdir.

Uygulamada 342 hatta hizmet vermeye devam eden EGO otobüslerinin hareket saatleri ve güzergâhlarına, EGO CEP'TE mobil uygulamasından ve Kuruluşumuz internet sitesinde (www.ego.gov.tr) bulunan “ŞEHİR İÇİ ULAŞIM / Web Bilgi Sistemi” bölümünden ulaşılabilir.

Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Paşa önderliğinde başlatılan Büyük Taarruz'un 100. yıl dönümü olan 30 Ağustos Zafer Bayramı'mızı büyük bir coşku ve gururla kutluyoruz.

30 AĞUSTOS ESHOT ÜCRETSİZ Mİ?

30 Ağustos için İzmir Büyükşehir Belediyesi Hemşehri İletişim Merkezi’nden konuya ilişkin açıklama yapıldı.

İşte o açıklama:

“Belediye Meclisimizin aldığı karar gereğince 30 Ağustos Zafer Bayramı”nda toplu taşıma ücret tarifesi 1 Kuruş üzerinden uygulanacaktır.”