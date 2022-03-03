30 yıl önceki faciada can veren 263 madenci dualarla anıldı

Zonguldak'ta 3 Mart 1992 tarihinde meydana gelen grizu faciasında hayatını kaybeden 263 maden işçisi dualarla anıldı.

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Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessesesinde yapılan törene, Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Kozlu Kaymakamı Hüseyin Ergi, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil ve yönetimi, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Genel Müdür Yardımcısı Ercan Gebeş, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile madenciler katıldı.

Törende, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu. GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, sözlerine 3 Mart 1992 tarihinde bölgenin en büyük facialarından birisinin yaşandığını belirterek, şunları söyledi:

– Bundan tam 30 yıl önce büyük grizu faciası yaşadık. 263 arkadaşımızı kaybettik. Yine burada 7 Ocak 2013 tarihinde taşeron şirketin çalıştığı alanda meydana gelen kazada da 8 arkadaşımızı kaybettik. Madencilik dünyanın en zor, en ağır ve en riskli mesleklerinden birisi bunu en iyi bizler biliyoruz. Çünkü havzada yaklaşık 174 yıldır kömür üretiyoruz. 174 yıldır yer altında doğayla kavga ediyoruz. Elbette yenik düştüğümü oluyor, canımız yanıyor her kavgadan dersler çıkartıyor ve her zaman galip gelmenin yollarını arıyoruz.

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