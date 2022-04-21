31 milyon liralık proje çöp oluyor

Çorum'un Osmancık ilçesinin su sorununu tamamen çözümleyecek olan ve 2018 yılında tamamlanacağı açıklanan Dereboğazı İçme suyu ve Arıtma Tesisleri, aradan 4 yıl geçmesine rağmen tamamlanamadı. CHP Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, proje için yaklaşık 31 milyon lira harcandığını vurgulayarak bu paranın çöpe gitmemesi için projenin tamamlanmasını istedi.

İsmail AKDUMAN

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Yaklaşık 44 bin nüfusa sahip Osmancık ilçesinin su sorunun Barajın, gölet kısmı bitirilip, su tutmaya başlamasına rağmen, arıtma tesisleri ile su taşıma bağlantıları yapılmadı. AKP’li siyasilerin sık sık en kısa sürede tamamlanacağını ve ilçenin arıtılmış temiz su içeceği müjdelense de aradan geçen 4 yılda proje çürümeye terk edildi.

2060 YILINA KADAR İLÇENİN SU İHTİYACINI KARŞILAYACAKTI

Bölgede inceleme yapan CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, 2 yıldır tesislerin tamamlanması için çeşitli girişimler yaptığını ancak bu zamana kadar bir sonuç alamadığını söyledi. Tahtasız, 4 yılda Osmancık Dereboğazı İçme suyu ve Arıtma Tesisinde bir gelişme olmadığını belirterek, “Burası 20 Nisan 2015 tarihinde ihalesi yapılan ve 2018 yılında hizmete açılacağı müjdelenen proje. Maalesef yarım kalmış pozisyonunda.

Bugünkü fiyatla 31 milyon 100 bin lira bedelle ihale edildi. Dönemin bakanı müjde verdi, 2019 yılında hizmete açacaklarını söylediler. 2060 yılına kadar Osmancık İlçesinin su ihtiyacını karşılayacak olan bu barajımız maalesef tamamlanmadı. Şu tarihte ihale edilecek, şu tarihte bitecek diye sürekli söz veriliyor. AK Partili yetkililere sesleniyorum, proje ne zaman tamamlanacak net tarih verin, halkı kandırmayın. Osmancık halkının hakkını, hukukunu çiğnemeyin. Bu proje net olarak ne zaman bitecekse, Osmancık halkına ne zaman hizmet verecekse bunu söyleyin ve burayı bir an önce tamamlayın. 31 milyon 100 bin lira çöpe gitmesin” dedi.

CHP Osmancık İlçe Başkanı Sadık Eker ve İl Başkan Yardımcısı Ümit Er ile birlikte açıklama yapan Tahtasız, yarım kalan projenin bir an önce bitirilmesi için mücadele edeceklerini ve takipçisi olacaklarını söyledi.

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