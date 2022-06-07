34 canın bedeli 14 yıl hapis oldu

8 yıl önce Diyarbakır-Bingöl karayolunda LPG tankının patlamasıyla yoldan geçen otobüsün alev alması sonucu 34 yolcu diri diri yanarak can vermiş, 32 yolcu da yaralanmıştı. Kazaya neden olan tanker şoförü 14 yıl, nakliye firmasının sahibi ise 12 yıl hapisle cezalandırıldı. Bölge İstinaf Mahkemesi'nin de oy birliğiyle onadığı cezaları az bulan ölenlerin yakınları, Yargıtay'a temyiz başvurusunda bulundu.

Özgür CEBE

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22 Temmuz 2014 günü Diyarbakır-Bingöl karayolunda 47 NG 228 plakalı LPG yüklü tanker şoför F.Y.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tanker ile tankere bağlı LPG yüklü dorse birbirinden ayrılarak devrildi.

Çekici tanker ve dorse yanarak kullanılamaz hale gelirken, devrilen dorsenin kapak kısmından karayoluna yoğun gaz sızıntısı oldu. Bu sırada seyir halindeki 21 GS 235 plakalı Star Diyarbakır ve 33 SV 815 plakalı Has Bingöl firmasına ait iki yolcu otobüsü ile 34 BV 0236 plakalı özel bir araç sızan gazın etkisiyle yanarak küle döndü. Korkunç yangında alevlerin arasında kalan 34 yolcu diri diri yanarak can verirken, 32 yolcu da yanarak ağır yaralandı.

“BU KADAR İNSANIN ÖLDÜĞÜNÜ HASTANEDE ÖĞRENDİM”

Şoför F.Y. ile nakliye firması sahibi İ.A. hakkında “Taksirle ölüme, yaralanmaya neden olmak” suçundan dava açıldı. Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkan sanık, Giresun'un Tirebolu ilçesinden Mardin Nusaybin'e gelmek için yola çıktığını belirterek, şunları söyledi:

– Gece karanlığında uzun far yakan büyük bir aracın şerit ihlali yaparak üzerime doğru geldiğini gördüm. Yol iki aracın yan yana geçebileceği kadar geniş değildi. Ona çarpmamak için yolun sağına yanaşınca tanker devrildi. LPG’nin tehlikeli olduğunu ve patlaması halinde büyük zararlara yol açacağını bildiğim için araç devrildikten sonra bilincim tam olarak yerinde olmamasına rağmen kendi çabalarımla araçtan çıktım.

– Araç patlayabilir diye yanımda gördüğüm kişiye jandarmayı aramasını söyledim. Karşı yönden gelen araçlara doğru koşarak tankerin her an patlayabileceğini söyleyip bölgeyi terk etmelerini söyledim. Patlama sonrasında gözümü hastanede açtım ve bu kadar insanın öldüğünü hastanede öğrendim.

“TEHLİKELİ MADDE TAŞIMA BELGESİ VARDI”

Nakliye şirketi sahibi İ.A. da beraatını isteyerek, şunları söylemişti:

– Şoför maaşlı elemanımdı, nakliye firması işletiyordum, şoförümün tehlikeli madde taşıma konusunda SCR5 belgesi vardı, aracın periyodik muayenesini yaptırmıştık. O tarihte 30-35 aracım vardı, yaklaşık 50 den fazla çalışanım vardı. Firmanın bütün işleri ile ben ilgileniyordum.

– Şoför firmamızdan habersiz yük alıp götüremez, yük Giresun Tirebolu'dan Mardin Nusaybin'e gelecekti. Kilometre olarak 9 saatten önce varılabilir. Bir kısım yollar o dönem terör nedeni ile güvenli olmadığı için şoför güvenli bir yerde dinlenecekti. Dinlenmeye geçmeden kaza olmuş, kusurum yoktur, beraatımı istiyorum.

ATK RAPORU: ŞOFÖR ASLİ KUSURLU

Yakınlarını kaybedenler ile olayda ağır yaralı kurtulan ancak birçoğu uzuvlarını kaybeden ve beyin harabiyeti yaşayan mağdurlar da sanıktan şikâyetçi olup uzlaşmak istemediklerini belirttiler. Bilirkişi raporu alınması için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilen dosya ile ilgili rapor da mahkemeye ulaştı.

Raporda, sanığın aşırı hız yapması nedeniyle asli kusurlu olduğu, Karayolları’nın tali kusurlu olduğu ifade edildi. LPG'nin kaza sonrası akarak yayılıp buhar haline gelerek çevrede bulunanlar tarafından gerekli güvenlik önlemlerinin alınmaması nedeniyle kıvılcım veya ısı kaynağı vasıtasıyla tutuşmasıyla can ve mal kayıplarının yaşandığı vurgulandı. ATK raporunda, yaralıların sabit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek yaşamlarını tehlikeye sokacak şekilde yaralandıkları bildirildi.

ŞOFÖRE 14 YIL, FİRMA SAHİBİNE 12 YIL HAPİS

Mahkeme sanık F.Y.'yi taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak suçundan 14 yıl hapisle cezalandırdı ve pişmanlık duymaması, geleceği üzerinde olası etkileri dikkate alınarak hakkında indirim yapılmasına yer olmadığına karar verdi. Sürücü belgesinin de üç yıl geri alınmasını kararlaştırdı.

Sanık İ.A., da aynı suçtan 12 yıl hapisle cezalandırıldı ve cezasında pişmanlık duymadığı için indirim yapılmadığına karar verdi. Sanığın üç yıl süreyle nakliyecilik, tehlikeli madde üretimi ve nakliyesi faaliyeti yürütmesinin de yasaklanmasına karar verdi.

Bölge İstinaf Mahkemesi de, delillerin hukuka uygun elde edildiğini belirterek hükmün oy birliğiyle onanmasına karar verdi. Yaralı kurtulan mağdurlar ve yakınlarını kaybedenler ise sanıklara verilen cezayı az bularak Yargıtay’a temyiz başvurusunda bulundu.

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