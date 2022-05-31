38 ilde ‘Miras’ operasyonu… Kargo ile göndereceklerdi

Konya merkezli 38 ilde 143 şüphelinin tespit edildiği "Miras" operasyonuyla Anadolu'ya ait tarihi eserlerin yurt dışına kaçırılması engellendi.

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İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Kaçak kazılarla buldukları tarihi eserleri yurt dışındaki müzayede evlerine gönderip satılmasını sağlayarak haksız kazanç elde eden suç grubuna yönelik 38 ilde ‘Miras’ operasyonu yapıldı. Kurye konumundaki TIR şoförü, bin 736 adet tarihi eseri Avusturya üzerinden İngiltere’deki bir müzayede evine kargo yoluyla göndermek isterken yakalandı” denildi.

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