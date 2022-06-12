39 il için kuvvetli ve gök gürültülü sağanak uyarısı! İşte son hava durumu tahmini

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, pazartesi gününden itibaren 39 il için yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı. Yağışların gelecek hafta pazar gününe kadar sürmesi bekleniyor.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan son değerlendirmelere göre; 13.06.2022 Pazartesi günü ülkenin büyük bir bölümünde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu Bölgesi ile Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

YAĞIŞ BEKLENEN İLLER

Adana, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Burdur, Çankırı, Çorum, Denizli, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, Hatay, Isparta, Mersin, İzmir, Kayseri, Kırşehir, Konya, Kütahya, Manisa Kahramanmaraş, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Samsun, Sivas, Tokat, Trabzon, Uşak, Yozgat, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Osmaniye’de Pazartesi günü (13.06.2022) yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.

1 HAFTA SÜRECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 13- 19 Haziran 2022 tarihlerini kapsayan haftalık tahminine göre hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında, iç kesimlerde yer yer mevsim normalleri altında seyredeceği belirtildi. Yağışların gelecek hafta pazar gününe kadar sürmesi bekleniyor.

FIRTINA UYARISI

Rüzgarın 13.06.2022 Pazartesi günü Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda (Van’ın güney ve doğusu, Şırnak ve Hakkari) güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, toz savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

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