39 ilçe başkanından Kaftancıoğlu açıklaması

Canan Kaftancıoğlu’nun siyasi parti üyeliğinin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düşürülmesiyle ilgili CHP'nin İstanbul'daki 39 ilçe başkanı ortak açıklama yaptı.

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CHP’nin İstanbul’da 39 ilçe başkanı, Canan Kaftancıoğlu'nun siyasi parti üyeliğinin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düşürülmesiyle ilgili açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada, Kaftancıoğlu önderliğinde çalışılmaya devam edileceği vurgulandı.

39 ilçe başkanının yaptığı ortak açıklama şu şekilde:

“HER GEÇEN GÜN YARGI DAHA FAZLA ARAÇSALLAŞIYOR”

*Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İstanbul İl Başkanımız Dr. Canan Kaftancıoğlu'nun üyeliğinin düşürülmesi yönündeki bildirimi, Türkiye'nin içinde bulunduğu haksızlık ve hukuksuzlukların geldiği noktanın son örneğidir.

*Genel Başkanımız Sn. Kemal Kılıçdaroğlu'nun tam 5 yıl önce hak-hukuk-adalet şiarı ile başlattığı büyük Adalet Yürüyüşü'nün yıl dönümünde görüyor ve biliyoruz ki Türkiye; her geçen gün yargının daha da fazla araçsallaştırıldığı bir süreç yaşamaktadır.

*İktidar; kendisine tehdit olarak gördüğü tüm toplum kesimlerini ve bireyleri yargı sopası ile yola getireceğini zannetmektedir. Dr. Canan Kaftancıoğlu'na yönelik başlatılan yargı süreci ve ortaya konulan sonuçları başından bu yana tam anlamıyla evrensel hukuk normlarının dışındadır.

*Tüm vatandaşlarımız bilmektedir ki, bu hukuksuz sürecin temel sorumlusu AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'dır. Siyaseti kendi mağduriyeti üzerinden inşa eden Recep Tayyip Erdoğan bilmeli ve anlamalıdır ki, Cumhuriyet Halk Partililer savaş meydanlarında kurulmuş bir partinin mensubudur. Üyelikleri bir inanç, yürek ve emek işidir; sade bir üyelik kaydına indirgenemez.

“PARTİMİZİN İL BAŞKANI NE OLURSA OLSUN CANAN KAFTANCIOĞLU’DUR”

*Dr. Canan Kaftancıoğlu, yaratılmış ve tarafımıza iletilmiş sonuç ne olursa olsun, partimizin İstanbul İl Başkanı'dır. İstanbul'un nefes almasına, İstanbulluların geleceğe umutla bakmasına neden olan siyasi performansının, bazılarının korkusu olması normaldir. Ancak korkunun ecele faydası yoktur. İstanbul'da ve Türkiye'nin dört bir yanında iktidarlarını kaybeden, ülkenin soyulmasına, talan edilmesine, haksızlık ve hukuksuzluklarla insanlarımızın umudunun çalınmasına neden olanların korkusu olmaya devam edecektir.

*Türkiye bu iktidara mahkûm değildir! Ülkenin gerçek sorunları olan yoksulluk, işsizlik, eşitsizlik, haksızlık ve hukuksuzlukların çözümü için biz varız.

*Ülkenin geleceğinden kaygılı gençlerimiz, her gün yaşam alanı daraltılan kadınlarımız, emeği sömürülerek açlığa mahkûm edilen emekçilerimiz, insanca bir yaşam için çalışacak bir iş bulamayan işsizlerimiz, yoksulluğa mahkûm emeklilerimiz; mutlu, huzurlu, refah içinde bir ülke için bize katılın.

“KAFTANCIOĞLU ÖNDERLİĞİNDE ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

*İstanbul'un 39 ilçe başkanı olarak buradan söylüyoruz ki; İstanbul İl Başkanımız Canan Kaftancıoğlu'nun önderliğinde, İstanbul'un her sokağında, her köşesinde, her mekânında, halkımız için çalışmaya devam edeceğiz. Hali hazırda başlatmış olduğumuz hane ziyaretleri ile halkımız ile buluşmaya devam edeceğiz. Genel Başkanımızın çağrısı ile bize katılan üyelerimizin sayısını arttırmaya devam edeceğiz.

*Cumhuriyetin ikinci yüzyılında, ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği hedefe doğru azim ve kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz. Geliyor Gelmekte Olan!

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