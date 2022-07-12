4 bin kişinin yaşadığı mahallenin nüfusu bayramda 100 bine çıktı

Muğla'nın Ula ilçesinin 'Sakin Şehir' unvanlı Akyaka Mahallesi'nde bayram tatili yoğunluğu sürüyor. Mahallenin yaklaşık 4 bin olan nüfusu, bayramda 100 bine ulaşırken, Ula Belediye Başkanı Özay Türkler, "Akyaka'yı bir önceki kuşaktan devraldığımız haliyle bir sonraki kuşağa aktarmak hepimizin ana hedefi olmalı" dedi.

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Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesi tarafından 2011 yılı Haziran ayında ‘Sakin Şehir’ ilan edilen Akyaka’da, Kurban Bayramı tatiliyle başlayan yoğunluk, devam ediyor. Bayram tatilinin 4’üncü gününde akın akın Muğla’ya gelen yerli turistler, kara yolunda uzun kuyruklar oluşturdu, günübirlik tatilcilerin gözdesi Akyaka’da yoğunluk oluştu.

Mahallenin yaklaşık 4 bin olan nüfusu, 100 bin kişiye ulaştı. Güvenlik tedbirini en üst seviyeye çıkaran Akyaka Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, sürekli devriye görevinde bulunarak trafikte yaşanan yoğunluğu önlemeye çalışıyor.

“SONRAKİ KUŞAĞA AKTARMAK GÖREVİMİZ OLMALI”

Ula Belediye Başkanı Özay Türkler, “Akyaka, tarihi ve doğal güzellikleri bir arada barındırıyor. Bayram tatili nedeniyle yaşanan yoğunluk sürüyor. Mahallemizin nüfusu şu an yaklaşık 100 bine ulaştı. Misafirlerimizin doğaya olan hassasiyetini aynı şekilde sürdürmelerini rica ediyorum. Akyaka’yı bir önceki kuşaktan devraldığımız haliyle bir sonraki kuşağa aktarmak hepimizin ana hedefi olmalı. Akyaka’da 22 özel güvenlik, 12 zabıta 26 temizlik işçisi, 4 çöp toplama aracı ve 12 personeli ile 1 çöp treyleri görev yapıyor ” dedi. (DHA)

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