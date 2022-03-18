4 defa parti değiştiren Eşref Ural’a istifalı tepki

Gelecek Partisi Antalya İl Başkanı Beytullah Demir ve il yönetimi ile birlikte 7 ilçe başkanı ve yönetimi partiden istifa etti. İstifanın sebebinin ise bir dönem CHP'de siyaset yapan sonrasında istifa edip AKP'ye geçen, yerel seçimlerin ardından tekrar CHP'ye geçen Eşref Ural'ın partiye katılması ve Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirilmesi olduğu bildirildi.

İsmail AKIN

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2020 yılında örgütlenme sürecini tamamlayan ve Antalya İl başkanlığına Beytullah Demir’in atandığı Gelecek Partisi’nde istifa şoku yaşandı. 2 yıldır Gelecek Partisi Antalya İl Başkanlığı görevini yürüten Beytullah Demir ve il yönetiminden birçok ismin yanı sıra İl Kadın Kolları Başkanı Havva Gencer ve yönetimi, Aksu, Akseki, Elmalı, Kemer, Konyaaltı, Muratpaşa ve Serik İlçe Başkanları ve yönetimleri yaptıkları basın toplantısı ile partiden istifa ettiklerini açıkladı.

Liyakat ve sadakat çerçevesinde verilen görevleri yerine getirmeye çalıştıklarının belirten Demir, “Bizler liyakat ve sadakat kelimelerine aldandığımızdan dolayı özür diler, liyakat ve sadakat kelimelerinin ülkemizde hiçbir zaman doğru manada kullanılmadığını üzülerek tekrar öğrenmiş bulunuyoruz” diye konuştu.

“YOK SAYILDIK”

Gelecek Partisi Antalya İl Başkanı Beytullah Demir ve il yönetimi ile birlikte bazı ilçe başkan ve yöneticilerinin de istifasına neden olan olayın 2014 yılında CHP'den istifa ederek AK Parti’ye geçen ve ardından tekrar CHP’ye geri dönmek isteyen ancak sert tepkiler alan Eşref Ural’ın, geçtiğimiz günlerde Ahmet Davutoğlu ile yaptığı görüşmenin ardından partiye katılması ve bu süreçte il yönetiminin görüşünün göz ardı edilmesi olduğu öğrenildi.

İl Teşkilatının yok sayılarak Ural’a rozet takılması ve Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirilmesine tepki gösteren Demir; “Yok sayıldık, emeklerimiz görmezden gelindi. Birilerine kukla olmadık ve olmamak için istifa ediyoruz” dedi.

“İÇİMİZE KUŞKU DÜŞTÜ”

Konu hakkında açıklamada bulunan Demir; “Antalya il yönetiminin almış olduğu ve parti tüzüğünün çeşitli maddelerinde net anlaşılmasına ve belirtilmesine rağmen Genel Merkezin alınan kararı hiçbir neden belirtmeksizin uygulamaması il yönetimimizin kafasında soru işaretleri olmasına sebebiyet göstermiştir.

Bizler aldığımız kararın altına atmış olduğumuz imza ile il teşkilatının hala ayakta olduğunu ve mücadeleye devam ettiğini gösterirken, Genel Merkezin yapmış olduğu vurdumduymaz tavır İl Teşkilatı olarak boşa kürek çektiğimiz yönünde içimize kuşku düşürmüştür” dedi.

“İL YÖNETİMİ İLE BİRLİKTE 7 İLÇE BAŞKANI İSTİFA ETTİ”

Sürekli liyakat ve sadakatten bahsedilen, birlik ve beraberlik vurgusu yapılan bir ortamda liyakat ve sadakatin olmaması ve birliğin sağlanmamasının düşündürücü olduğunu dile getiren Demir, “İl Teşkilatının almış olduğu kararın uygulanmaması il teşkilatlarının geçiş sürecinde birer kukla olarak kullanıldığı ve işleri bitince kendi yöntemlerini uygulayacaklarından kendilerine piyon görevi üstlenecek şahıslara ihtiyaç duydukları anbean açıktır.

Gelecek Partisi’nin ülkenin sorunlarını anlama, analiz etme, çözüm üretme iradesini gösterebileceğine olan inancımız kalmamıştır. Bu sebeple Kadın Kolları Başkanımız Havva Gencer ve yönetimi, Aksu, Akseki, Elmalı, Kemer, Konyaaltı, Muratpaşa, Serik İlçe Başkanları ve yönetimleri, Antalya İl Yönetim Kurulu ve ben il başkanlığından ve parti üyeliğinden istifa ediyoruz” şeklinde konuştu.

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