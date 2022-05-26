‘4 yılda ne değişti de THK uçaklarına döndünüz’

Son 4 yıldır yüz binlerce hektar orman yanarken hangardan çıkarılmayan THK uçakları bu yıl kullanılacak. THK Merkez Denetleme Kurulu Başkanı Bayram Duman, "Ne değişti de THK uçaklarına döndünüz? Madem doğrudan görev verebiliyordunuz 4 yıldır neden ihaleleri bahane ettiniz" diyerek sorumlulardan hesap sordu.

Yusuf DEMİR

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Henüz hiçbir resmi açıklama yapılmadı ancak 3 yıldır Etimesgut’taki hangardan çıkarılmayan THK’ya ait yangın söndürme uçaklarına bu yaz görev verilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

THK’yı yönetmek üzere atanan Kayyum Heyeti tarafından kurumdan uzaklaştırılan THK Merkez Denetleme Kurulu Başkanı Bayram Duman, “Ne değişti de THK uçaklarına döndünüz? Madem doğrudan görev verebiliyordunuz, neden 4 yıldır ihaleleri bahane ettiniz” diyerek sorumluları hesap vermeye çağırdı.

2 CL-215 uçağının hazır olduğunu, 1 tanesinin bakımının bu hafta tamamlanacağını ve 1 tanesinin daha kısa sürede uçuşa hazır hale getirileceğini öğrendiklerini kaydeden Duman özetle şunları söyledi:

“DESTANSI MÜCADELE”

“Son 4 sene, uzun yıllar olduğu gibi orman yangınlarının milli servetimiz olan THK envanterindeki nitelikli uçaklarla söndürülmesi gerektiği hususunda destansı bir mücadele yaptık. Bunun için Ahmet Bertan Nogaylaroğlu'nu basiretsiz bulup olağanüstü genel kurul istedik.

Mahkeme marifetiyle reddettiler…

Eski Bakan Bekir Pakdemirli, bir bakandan beklenmeyecek şekilde uçak meselesini kişiselleştirmişti.

Bakan değişince sorun da çözülmüş oldu. Aklın yolu bir. Lakin arkamızdaki hassas ve güçlü kamuoyu desteğiyle gece gündüz bu olayın üstüne gitmeseydik, şu an yangınları söndürmek için hazır THK uçakları sanayide HURDA DEMİRE dönüştürülmüştü. Gururlu ve mutluyuz.”

“GENEL KURUL ÇAĞRISI”

Gerçeği Orman Bakanlığı da gördü. Yarından tezi yok THK'nın seçimli genel kurulunu yapması ve ülkenin kılcal damarları olan ormanların korunmasını şansa bırakılmaması elzemdir.

4 yıldır verdiğimiz mücadele ve yaptığımız baskılar sonuç vermiştir. Orman bakanlığı nihayet başa döndü. Tüm Avrupa'nın halen kullandığı CL 215 THK yangın söndürme uçaklarına görev vermek zorunda kaldılar.

“PİLOTLARI GERİ ÇAĞIRDILAR”

İşlerine son verilen yetişmiş ve yetenekli yangın söndürme pilotlarımıza da görev vermek zorunda kaldılar. Peki 4 yılda ne değiştide THK uçaklarına geri döndüler? Bakımları yapıldığı an 9 adet amfibi uçağımızda görev alabilir.

THK uçakları başka şirket adı altında değil, doğrudan THK muhatap alınarak görevlendirilmelidir. Özel şirketlerin üzerinden ihale verilip, THK kullandırılmamalıdır.”

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