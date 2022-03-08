“485 bin üniversite mezunu kadın işsiz”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar gününde kadın işsizliğine dikkat çekti: Her 100 kadından 65'i iş gücüne dahil olamıyor, 485 bin üniversite mezunu kadın işsiz...

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar günü vesilesi ile yazılı açıklama yayınladı. Ağbaba, kadın işsizliğine dikkat çekerek Türkiye'de TÜİK verilerine göre her 100 kadından 65'inin iş gücüne dâhil olamadığını belirtti.

Sadece ev işleri nedeniyle 10 milyona yakın kadının iş gücüne dâhil olamadığını belirten Ağbaba, İŞKUR'A kayıtlı işsiz kadın sayısının da 2021 Ocak ayına göre son bir yılda yüzde 15 oranında arttığını belirtti. Ağbaba ayrıca 388'i doktora, 10 bini yüksek lisans mezunu toplamda 485 bin üniversite mezunu kadın işsizin İŞKUR'dan halen iş beklediğini dile getirdi. Ağbaba yine geçtiğimiz yıl en az 165 kadının iş cinayetlerinde yaşamını yitirdiğini ifade etti.

KADINLAR İŞ CİNAYETLERİNDE CAN VERMEYE DEVAM EDİYOR

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba'nın tespit ve önerileri şöyle:

“İSİG Meclisi verilerine göre 2020 yılında en az 2170 işçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirirken, hayatını kaybeden işçilerden 165'i kadın emekçilerden oluştu. Kadın iş cinayetlerinin en çok yaşandığı iş kolu ise tarım ve ormancılık olarak gerçekleşti. 2022 yılının Ocak ve Şubat aylarında ise en az 20 kadın işçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi.

EV İŞLERİ NEDENİYLE 10 MİLYONA YAKIN KADIN İSTİHDAMA DÂHİL OLAMIYOR

Türkiye'de kadınlar istihdam yer almak istese de, ev işleri nedeniyle 10 milyona yakın kadın istihdam da yer alamıyor. TÜİK 2021 yılı genel iş gücü istatistiklerine göre 9 milyon 770 bin kadın, ev işleri nedeniyle istihdama dâhil olamamakta ve iş gücünün dışında kalmaktadır.

HER 100 KADINDAN 65'İ İŞ GÜCÜNE DÂHİL OLAMIYOR

TÜİK 2021 son çeyrek iş gücü istatistiklerine göre 32 milyon 383 bin 15 yaş kadın nüfusu içerisinde iş gücüne dâhil olamayan kadın sayısı 21,3 milyon. Bu durumda kadınların yüzde 65 ‘i iş gücüne dâhil olamıyor. Bir başka deyişle her 100 kadından 65'i çalışma hakkından faydalanamıyor.

İŞKUR'A KAYITLI İŞSİZ KADIN SAYISI SON BİR YILDA YÜZDE 15 ARTTI

İŞKUR aracılığıyla iş bulmak isteyen kadın işsiz sayısı ise yüzde 15 oranında arttı. Ocak 2021 yılında İŞKUR'A kayıtlı kadın işsiz sayısı 1 milyon 386 bin iken bu sayı 2022'nin ocak ayında 1 milyon 595 bine ulaştı. 388'i doktora, 10 bin yüksek lisans mezunu olmak üzere toplamda 485 bin üniversite mezunu kadın İŞKUR'DAN halen iş beklemekte.”

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