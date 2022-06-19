5 bin 426 hakim ve savcının görev yeri değişti

Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesi tarafından, Adli ve İdari Yargı 2022 Yılı Ana Kararnamesi ile 5 bin 426 hakim ve savcının, 33 ilin başsavcısının, 351 yerel mahkeme üyesinin yerleri değişti. Gezi Davası'nda muhalefet şerhi veren tek hakim olan Kürşad Bektaş, İstanbul'dan Tokat'a sürüldü.

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Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesi tarafından, Adli ve İdari Yargı 2022 Yılı Ana Kararnamelerine ilişkin çalışmalar, 19 Haziran 2022 tarihi itibarıyla tamamlanarak karara bağlandı.

Kararname ile 5 bin 426 hakim ve savcının, 33 ilin başsavcısının, 351 yerel mahkeme üyesinin yerleri değişti.

Gezi Davası karar duruşmasında muhalefet şerhi veren hakim Kürşad Bektaş, İstanbul'dan Tokat'a Turhal Hakimliği'ne sürüldü.

KARŞI OY VEREN TEK HAKİMDİ

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Gezi davasının karar duruşmasında Osman Kavala hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti. Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Can Atalay, Mine Özerden, Yiğit Ali Ekmekçi, Tayfun Kahraman’a TCK 312'den yardım etme suçundan 18'er yıl hapis cezası verilmişti.

Gezi Davası'nda oy çokluğu ile alınan karara üye hakim Kürşad Bektaş karşı oy kullanmıştı. Üye hakim, sanıkların üzerlerine atılı suçlardan cezalandırılmalarına yeterli delil bulunmadığından beraatleri, tutuklu sanık Osman Kavala’nın tahliyesi yönünde görüş belirtti.

“DİNLENME KAYITLARINDAN BAŞKA DELİL YOK, KAYITLAR YASAK DELİL”

Kürşad Bektaş tarafından verilen karşı oyun gerekçesinde şöyle denildi:

“Dosya içeriğinde dinleme kayıtlarından başka delil bulunmadığı, ilk dinleme kararının 18/0612013 tarihinde TCK’ nın 220.maddesinde düzenlenen ” Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma” suçuna ilişkin olarak alındığı, TCK 312.maddesi kapsamında ” Hükümete Karşı Suç ” suçundan alınan dinleme kararı olmadığı, daha sonra dinlemenin uzatılması talep ve kararlarında ayrıca TCK’nın 312.maddesinin de eklendiği ancak bu suçun bu tarihlerde 5271 sayılı CMK’nın 135/8 maddesinde sayılan ve yasal dinlemeye konu suçlardan olmadığı, “Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlardan” ,” Hükümete Karşı Suç” suçunun 02/12/2014 tarihinde 5271 sayılı CMK da yer alan dinleme kapsamındaki suçlara eklendiği, bu tarihten sonra alınan bir dinleme kararının da bulunmadığı, dosyadaki tüm dinleme kayıtlarının 02/12.2014 tarihinden önce olduğu, bu haliyle dinleme kayıtlarının, kanuna ve hukuka aykırı delil niteliğinde bulundukları CMK 206″2-a.21712.230/1-b maddeleri doğrultusunda yapılan değerlendirme ve yerleşik Yargıtay İçtihatlanna göre dosyadaki dinleme kayıtlarının yasak delil mahiyetinde olduğu, sanıkların kanuna aykırı dinleme kayıtlarına karşı beyanları da yasak delile dayandığından hükme esas alınamayacağı, aksi kabul edilse dahi dinleme kayıtlarını destekleyen somut kanıtlar olmadığı ve tek başına dinleme kayıtlarının sanıkların üzerlerine anlı suçlardan mahkumiyetlerine yeter olmadığı anlaşılmış olup, sanıkların, üzerlerine anlı suçlardan cezalandırılmalarına veter her türlü kuşkudan uzak, somut, kesin ve inandırıcı başkaca delil de bulunmadığından beraati, tutuklu sanık Osman Kavala’nın tahliyesi ile diğer sanıkların tutuklanmaması gerektiği görüşündeyim.”

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU BİRİNCİ DAİRESİNİN

19/06/2022 TARİHLİ VE 904 SAYILI ADLİ YARGI KARARNAMESİ

S.No Sicil No Adı ve Soyadı

Bulunduğu Görev

Atandığı Görev

1

25994

Ekrem AYDINER

Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği

2

26059

Yunus KARABIYIKOĞLU

İstanbul Anadolu Hâkimi

Ankara Hâkimliği

3

26207

Fazıl ARSLANALP

İstanbul Cumhuriyet Savcısı

Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı

4

26229

Sevtap YILMAZ

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi

Bakırköy Hâkimliği

5

27683

Mehmet Sertaç KESLER

Sakarya Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı

Bursa Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanlığı

6

28102

Recep KARAMAN

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı

Küçükçekmece Hâkimliği

7

28270

Zeki TÜRER

İzmir Cumhuriyet Savcısı

Manisa Cumhuriyet Savcılığı

8

28276

Nimet DEMİR

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı

Kahramanmaraş Hâkimliği

9

28466

Mehmet DEMİR

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı

Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığı

10

29124

Figen SUNGUROĞLU

İstanbul Anadolu Hâkimi

Ankara Hâkimliği

11

29290

Ayhan ARISOY

Ankara Hâkimi

Ankara Ticaret Mahkemesi Başkanlığı

12

29309

Ata KÖYCÜ

Isparta Cumhuriyet Savcısı

Antalya Cumhuriyet Savcılığı

13

29351

Yıldıray ÇAKICI

İzmir Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanlığı

14

29419

Neşe EMİRALİOĞLU

Bursa Hâkimi

Ankara Hâkimliği

15

29967

Kazım ARAPOĞLU

Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcısı

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet

Başsavcılığı

16

29985

Ali YİĞİN

İstanbul Hâkimi

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

17

30146

İhsan ERGİN

İzmir Hâkimi

Hatay Hâkimliği

18

30612

Tamer BAŞPINAR

İstanbul Cumhuriyet Savcısı

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet

Savcılığı

19

30842

Serdar BAKER

İstanbul Cumhuriyet Savcısı

Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı

20

31001

Hasan ÖZBERK

İstanbul Hâkimi

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı

21

31118

Yaşar GÜNEŞ

Mersin Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Daire

Başkanlığı

22

31433

İnsaf GÜNDÜZ

Gaziosmanpaşa Hâkimi

Bakırköy Hâkimliği

23

31437

Emsal SERGEN

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanlığı

24

31456

Mustafa ERDOĞAN

İstanbul Anadolu Hâkimi

Bakırköy Hâkimliği

25

31521

Ferhat KAPICI

Yargıtay Cumhuriyet Savcısı

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı

26

31530

Halil MAÇKAYA

Ankara Cumhuriyet Savcısı

Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği

27

31594

Melih OSMANÇAVUŞOĞLU

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi

Ankara Hâkimliği

28

32192

Mehmet Yücel KURTOĞLU

Adana Hâkimi

İnegöl Hâkimliği

Sayfa 1

S.No Sicil No Adı ve Soyadı

Bulunduğu Görev

Atandığı Görev

29

32224

Mehmet CABAOĞLU

Adana Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet

Savcısı

Antalya Cumhuriyet Savcılığı

30

32273

Dursun KAYA

İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı

Kayseri Hâkimliği

31

32287

Ramazan KASAP

İzmir Hâkimi

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

32

32306

Gürsel AKPINAR

Küçükçekmece Cumhuriyet Savcısı

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcılığı

33

32395

Fedai CANATAN

Bakırköy Hâkimi

Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı

34

32496

Hakan SOYBİR

Antalya Hâkimi

Adana Hâkimliği

35

32503

İbrahim ÇELENK

Van Hâkimi

Çorum Hâkimliği

36

32835

Hayrettin TIZLAK

Antalya Cumhuriyet Başsavcı Vekili

Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet

Savcılığı

37

33210

Vedat YILDIRIM

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı

Ankara Hâkimliği

38

33258

Ogün MADEN

Adana Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı

Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

39

33266

Ahmet TEKNE

Osmaniye Cumhuriyet Başsavcısı

Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı

40

33305

Aykut TUNCER

Antalya Cumhuriyet Savcısı

Ankara Cumhuriyet Savcılığı

41

33425

Yaşar SEZİKLİ

Ankara Hâkimi

Ankara Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı

42

33498

Taner AKPINAR

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı

Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığı

43

33514

Erdoğan ŞİMŞEK

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı

Küçükçekmece Hâkimliği

44

33534

Çetin Sözer DOĞAN

Karşıyaka Cumhuriyet Savcısı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılığı

45

33537

Nuri Ahmet SARAÇ

İstanbul Cumhuriyet Savcısı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği

46

33543

Ali Can ÇILDIR

İstanbul Cumhuriyet Savcısı

Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı

47

33566

Aydın KAPTAN

Ankara Batı Cumhuriyet Savcısı

Ankara Cumhuriyet Savcılığı

48

33581

Yalçın KURT

Konya Cumhuriyet Savcısı

Adana Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

49

33856

Birsen SARIARSLAN ZIRAMAN

Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi

Antalya Hâkimliği

50

34016

Önder AKDAĞ

Bursa Cumhuriyet Savcısı

Çorum Cumhuriyet Savcılığı

51

34021

Hasan YALÇIN

Bursa Cumhuriyet Başsavcı Vekili

Bursa Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet

Savcılığı

52

34068

Hasan ARI

Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

53

34089

Ali GÜNDAL

Tekirdağ Hâkimi

Küçükçekmece Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı

54

34102

Mehmet YOYLU

İstanbul Anadolu Hâkimi

Siirt Hâkimliği

55

34109

Birol ORMAN

Isparta Cumhuriyet Savcısı

Bursa Cumhuriyet Savcılığı

56

34212

Adnan GÜMÜŞ

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcı Vekili

Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı

57

34230

Galip AŞIK

Denizli Cumhuriyet Savcısı

Antalya Cumhuriyet Savcılığı

58

34233

Ahmet Murat DERME

Edirne Cumhuriyet Savcısı

Ordu Cumhuriyet Savcılığı

Sayfa 2

S.No Sicil No Adı ve Soyadı

Bulunduğu Görev

Atandığı Görev

59

34240

Zeynel SARIBUĞA

Erzurum Cumhuriyet Savcısı

Kocaeli Cumhuriyet Savcılığı

60

34241

Murat PERÇİN

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanlığı

61

34286

Ali YELDAN

Yargıtay Cumhuriyet Savcısı

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı

62

34295

Yavuz Mehmet ŞAHAN

Zonguldak Hâkimi

İzmir Hâkimliği

63

34302

Bülent ELMAS

Kocaeli Cumhuriyet Savcısı

Bursa Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet

Savcılığı

64

34320

Metin ÇELİK

Küçükçekmece Hâkimi

Bakırköy Hâkimliği

65

34336

Ramazan İZGEÇ

Susurluk Cumhuriyet Savcısı

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı

66

34408

Suat GÖK

Bursa Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Daire

Başkanlığı

67

34437

Suat BİLGİN

Denizli Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı

Trabzon Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı

68

34452

Bestami TEZCAN

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet

Başsavcısı

Adana Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet

Başsavcılığı

69

34457

Turgay SEVİM

Büyükçekmece Cumhuriyet Savcısı

Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığı

70

34466

Haydar AYDIN

İstanbul Anadolu Ticaret Mahkemesi Başkanı

İstanbul Ticaret Mahkemesi Başkanlığı

71

34475

İdris TAŞCAN

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği

72

34500

Vedat YILMAZ

Ankara Batı Hâkimi

Ankara Hâkimliği

73

34651

Adem ERYILMAZ

Antalya Cumhuriyet Savcısı

Şanlıurfa Cumhuriyet Savcılığı

74

34827

Cevdet EKİZOĞLU

İzmir Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı

Karşıyaka Hâkimliği

75

34870

Mustafa AKMAZ

Yargıtay Tetkik Hâkimi

Ankara Hâkimliği

76

34886

Berkant ŞENGEL

İzmir Hâkimi

Ankara Hâkimliği

77

34887

Refik Hakan BAŞVERDİ

Antalya Cumhuriyet Savcısı

Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet

Savcılığı

78

34909

Osman SARI

İzmir Cumhuriyet Savcısı

Balıkesir Cumhuriyet Savcılığı

79

34959

İzzettin DUMAN

Malatya Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanlığı

80

35020

Arif ULUSOY

Aydın Cumhuriyet Savcısı

Muğla Cumhuriyet Savcılığı

81

35052

Vahittin AYGÜN

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı

İzmir Cumhuriyet Savcılığı

82

35076

Sefa BİLAK

Konya Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi

Adana Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

83

35091

Hüseyin ÖZ

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcı Vekili

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet

Savcılığı

84

35101

Abdullah DOĞANAY

Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi

Samsun Hâkimliği

85

35119

Zeynep KELEŞ

Bursa Hâkimi

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

86

35161

Pircan Barut EMRE

Tekirdağ Cumhuriyet Savcısı

Isparta Cumhuriyet Savcılığı

87

35170

Bilge BERKMAN

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanlığı

88

35173

Tuna AYDIN

Ankara Hâkimi

Ankara Ticaret Mahkemesi Başkanlığı

Sayfa 3

S.No Sicil No Adı ve Soyadı

Bulunduğu Görev

Atandığı Görev

89

35197

Nihal FINDIK

İzmir Cumhuriyet Savcısı

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet

Savcılığı

90

35201

Nuran YÖRÜK

İzmir Hâkimi

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

91

35223

Nadir ÖZSOY

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi

Bakırköy Hâkimliği

92

35238

Adnan TABAR

Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet

Savcısı

Antalya Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği

93

35245

Şenel ÖZ

Bakırköy Hâkimi

Kayseri Hâkimliği

94

35248

Hatice İlkay PAMUK

Konya Hâkimi

Konya Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

95

35306

Adil ACAR

Adana Cumhuriyet Savcısı

Ankara Cumhuriyet Savcılığı

96

35307

Buket AKINCI

İstanbul Anadolu Hâkimi

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

97

35419

Havva ÇOBAN ÖZTÜRK

Afyonkarahisar Hâkimi

Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

98

35483

Murat UĞUR

Ankara Batı Hâkimi

Afyonkarahisar Hâkimliği

99

35489

Metin KANTAR

Trabzon Cumhuriyet Savcısı

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

100 35493

Murat KOLLAR

Konya Hâkimi

Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

101 35830

Yılmaz ALP

Büyükçekmece Hâkimi

Gebze Hâkimliği

102 35846

Metin BAŞARAN

Eskişehir Cumhuriyet Savcısı

Uşak Cumhuriyet Savcılığı

103 35897

Halil ÖZEN

İzmir Cumhuriyet Savcısı

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet

Savcılığı

104 35904

İsmail TOPÇUOĞLU

İzmir Cumhuriyet Savcısı

Gaziantep Cumhuriyet Savcılığı

105 35967

Abdullah Özden DOĞAN

Zonguldak Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı

Bursa Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

106 36041

İsmail LALE

İzmir Cumhuriyet Savcısı

Gaziantep Cumhuriyet Savcılığı

107 36084

Ali ŞAFAK

Bakırköy Cumhuriyet Savcısı

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı

108 36088

Mehmet Ali MERİÇ

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi

İstanbul Anadolu Ticaret Mahkemesi Başkanlığı

109 36123

Murat İRCAL

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı

Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet

Başsavcılığı

110 36574

Selahattin COŞKUN

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanlığı

111 36817

Yavuz PEHLİVAN

Adana Cumhuriyet Savcısı

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcılığı

112 36823

Serpil Sergül HANLI KAYALAK

Gebze Hâkimi

İstanbul Hâkimliği

113 36824

Mehmet TAŞTAN

Konya Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı

Mersin Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı

114 36837

Hasan AKPOLAT

Muğla Hâkimi

İzmir Hâkimliği

115 36844

Bahadır SAKAOĞLU

Manisa Cumhuriyet Savcısı

İzmir Cumhuriyet Savcılığı

116 36854

Sedat YILDIRIM

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

117 36857

Birsen TÜRK

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi

İzmir Hâkimliği

118 36869

Cahit ERDİL

Tekirdağ Cumhuriyet Savcısı

Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığı

Sayfa 4

S.No Sicil No Adı ve Soyadı

Bulunduğu Görev

Atandığı Görev

119 36882

Mehmet YILMAZTÜRK

Gaziantep Cumhuriyet Savcısı

Osmaniye Cumhuriyet Savcılığı

120 36934

Enver Fatih ÇİMRİN

İstanbul Cumhuriyet Savcısı

Malatya Cumhuriyet Savcılığı

121 36980

Mehtap ŞEN

Bursa Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

122 36991

Vekil ÖZTÜRK

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği

123 36996

Oğuz Han SELÇUK

Ankara Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı

Mersin Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı

124 37016

Aziz DİCLEHAN

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi

İstanbul Anadolu Hâkimliği

125 37032

Ercan KAYHAN

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı

Çorum Cumhuriyet Savcılığı

126 37051

Kadriye ŞAHAN

Zonguldak Hâkimi

İzmir Hâkimliği

127 37061

Mehmet YÜKSEL

Mersin Cumhuriyet Savcısı

Kahramanmaraş Cumhuriyet Savcılığı

128 37157

Ünal BİNGÜL

Fethiye Cumhuriyet Başsavcısı

Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet

Başsavcılığı

129 37172

Zafer KOÇ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı

130 37189

Mahmut Kaan YÜKSEL

Ankara Cumhuriyet Savcısı

Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı

131 37206

Süleyman TOPRAK

İnegöl Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi

Ödemiş Ağır Ceza Mahkemesi Üyeliği

132 37209

Erdal ÇİFTCİ

Muğla Hâkimi

İzmir Hâkimliği

133 37223

İlkay ÖZCAN

İstanbul Cumhuriyet Savcısı

Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı

134 37268

Mutlupınar ŞENGEL

İzmir Hâkimi

Ankara Hâkimliği

135 37298

Muhittin BAYIRKÖYLÜ

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcı Vekili

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet

Savcılığı

136 37309

Ali ATAY

İzmir Hâkimi

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

137 37317

Ercan ÖZALTUNBULAK

Zonguldak Cumhuriyet Savcısı

Niğde Cumhuriyet Savcılığı

138 37321

Olcay ALİCANOĞLU

Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet

Savcılığı

139 37323

Muhittin BUYRUK

Ankara Cumhuriyet Savcısı

Afyonkarahisar Cumhuriyet Savcılığı

140 37341

Rukiye DURAN

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi (Adalet

Bakanlığı Yetkili Tetkik Hâkimi)

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet

Savcılığı

141 37346

Mustafa ÇALIŞKAN

Konya Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi

Sakarya Hâkimliği

142 37388

Nalan KAHYAOĞLU

İzmir Hâkimi

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

143 37397

Önder KANYILMAZ

Antalya Hâkimi

Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

144 37413

Ali ÇOBAN

Bursa Cumhuriyet Savcısı

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı

145 37460

Esra Nesibe ŞAHİN TUNCAY

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanlığı

146 37492

Ömer BOZKURT

Manisa Hâkimi

İzmir Hâkimliği

147 37516

Abdullah YEŞEREN

Antalya Hâkimi

İstanbul Hâkimliği

148 37524

Hacım ÇİFTÇİ

İzmir Hâkimi

Adana Hâkimliği

Sayfa 5

S.No Sicil No Adı ve Soyadı

Bulunduğu Görev

Atandığı Görev

149 37578

Uğur Yaşar GÜNGÖR

İstanbul Cumhuriyet Savcısı

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcılığı

150 37614

Hülya AKTAŞ

İstanbul Hâkimi

Uşak Hâkimliği

151 37662

Kemal Selçuk KILIÇ

Adana Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet

Savcısı

Antalya Cumhuriyet Savcılığı

152 37667

Hamza DEMİR

Elazığ Hâkimi

Kocaeli Hâkimliği

153 37949

Zülbiye ALİCANOĞLU

Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

154 38056

Ayfer PİRDAL AKIN

Samsun Hâkimi

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

155 38093

Sedat BALKAN

İstanbul Anadolu Hâkimi

Van Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

156 38117

Ömer Faruk YURDAGÜL

Kırşehir Cumhuriyet Başsavcısı

Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı

157 38124

Orhan ELBEYLİ

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği

158 38138

Ali BELEN

Kayseri Hâkimi

Adana Hâkimliği

159 38140

Özlem GÜRİDE ARI

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanlığı

160 38145

Önder YENİÇERİ

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı

Denizli Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet

Başsavcılığı

161 38168

Melek Mine KALAYCI

Yargıtay Tetkik Hâkimi

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

162 38178

Ali Yusuf BAŞARAN

Aksaray Cumhuriyet Savcısı

Kırıkkale Cumhuriyet Savcılığı

163 38187

Ercan HELVACI

Yargıtay Tetkik Hâkimi

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

164 38208

Yahya AYYILDIZ

İzmir Hâkimi

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

165 38212

Selahattin KANBUR

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcı Vekili

İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği

166 38218

Ali KILIÇ

Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi

Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanlığı

167 38225

Gökhan ŞEN

Bursa Cumhuriyet Başsavcısı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği

168 38228

Erdoğan BAYRAKDAR

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcı Vekili

Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı

169 38235

Ali DİKİCİ

Ankara Batı Cumhuriyet Savcısı

Adana Cumhuriyet Savcılığı

170 38238

Leyla OVALI YILMAZ

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanlığı

171 38291

Cenk Akın AKSAKAL

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcı Vekili

Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı

172 38300

Neslihan SOYLU AKSAKAL

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

173 38302

Neveser IRMAK

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanlığı

174 38304

Nehare MECİT

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanlığı

175 38311

Dilek ATALAY

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

176 38315

Tunç CANTAYMAZ

Sivas Cumhuriyet Savcısı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılığı

177 38424

Gülay BEKAR ALPAN

Adana Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi

Adana Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanlığı

178 38434

Erkut ŞAHİN

Uzunköprü Cumhuriyet Savcısı

Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığı

Sayfa 6

S.No Sicil No Adı ve Soyadı

Bulunduğu Görev

Atandığı Görev

Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı

179 38492

İlker YAZICI

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı

180 38496

Salih ERŞENEL

Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

181 38522

Metin YARAMIŞ

Büyükçekmece Cumhuriyet Savcısı

Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığı

182 38529

Aladdin ARKCI

Küçükçekmece Cumhuriyet Savcısı

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet

Savcılığı

183 38532

Aytekin YAKAR

Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı

Denizli Hâkimliği

184 38544

Ramazan SOLMAZ

Konya Cumhuriyet Başsavcısı

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı

185 38584

Mustafa Kemal ÖZTÜRK

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı

Antalya Cumhuriyet Savcılığı

186 38648

Aysun GÖKÇE

Ankara Hâkimi

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

187 38652

Filiz DÜZENLİ

Adana Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi

Adana Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanlığı

188 38671

Mustafa KOŞUM

Balıkesir Hâkimi

Adana Hâkimliği

189 38694

Zerrin ÇELEBİ ERASLAN

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

190 38696

Özlem PAMUK EDİS

Antalya Hâkimi

Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

191 38701

Bilal YILDIZ

Hatay Cumhuriyet Savcısı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılığı

192 38765

Sunel ÖNER TÜRKÖZ

Karabük Hâkimi

İzmir Hâkimliği

193 38766

Zafer TEKİR

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı

Karşıyaka Cumhuriyet Savcılığı

194 38767

Hatice ÇAKIRBAY ÇİMEN

Manisa Hâkimi

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

195 38776

Ali Rıza SAN

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet

Savcısı

Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı

196 38786

Ayhan GÖKALP

Eskişehir Cumhuriyet Savcısı

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği

197 38814

Fedva DEMİREL

Mersin Hâkimi

Adana Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

198 38827

Günay ŞAHİN

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

199 39467

Bayram DEMİREL

Konya Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi

Konya Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanlığı

200 39470

Metin SERT

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi

Erzurum Hâkimliği

201 39486

Ahmet YIKILMAZ

Ankara Cumhuriyet Savcısı

Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği

202 39532

Behram ARSLANBAY

Denizli Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı

Konya Hâkimliği

203 39565

Gürhan ÖZGEN

Erzincan Cumhuriyet Savcısı

Rize Cumhuriyet Savcılığı

204 39566

Handan DURMUŞ

Kocaeli Hâkimi

Gebze Hâkimliği

205 39584

Serkan BEYOĞLU

Isparta Cumhuriyet Savcısı

Çorum Cumhuriyet Savcılığı

206 39590

Serkan AĞALDAY

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet

Savcılığı

207 39591

Abdulkadir AKIN

Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı

208 39618

Selşah EKER TİRYAKİ

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

Sayfa 7

S.No Sicil No Adı ve Soyadı

Bulunduğu Görev

Atandığı Görev

209 39619

Mehmet ÖZDEMİR

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi

Afyonkarahisar Hâkimliği

210 39654

Alparslan TUFAN

Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği

211 39659

Ali İhsan ÇAMURLU

Bursa Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi

Hatay Hâkimliği

212 39715

Mehmet SEVİNÇ

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet

Savcılığı

213 39738

Birol IŞIK

Kırıkkale Cumhuriyet Savcısı

Şanlıurfa Cumhuriyet Savcılığı

214 39746

Murat İNAM

Malatya Cumhuriyet Savcısı

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

215 39767

Durali KARACA

Ordu Cumhuriyet Savcısı

Samsun Cumhuriyet Savcılığı

216 39788

Hakan Ali ERKAN

Eskişehir Cumhuriyet Savcısı

Bursa Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

217 39793

Önder Kemal SEKÜCÜ

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcısı

Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı

218 39797

Ömer ÜNAL

Ankara Hâkimi

Antalya Hâkimliği

219 39798

Metin ÖZDEMİR

İstanbul Hâkimi

İstanbul Ticaret Mahkemesi Başkanlığı

220 39809

Ömer Adil KÜÇÜK

Kayseri Hâkimi

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

221 39876

Sezai ÖZTÜRK

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanlığı

222 39891

Sezai BİLİCİ

Büyükçekmece Cumhuriyet Savcısı

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

223 39903

Hakan KOÇAK

Giresun Cumhuriyet Savcısı

Hakkâri Cumhuriyet Savcılığı

224 39910

Mustafa ALÇIK

Gaziantep Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı

Kayseri Hâkimliği

225 39912

Osman KESLER

Bursa Cumhuriyet Savcısı

Bursa Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

226 39922

Handan BALCI

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcısı

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

227 39925

Erhan YILDIRIM

Aydın Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı

İzmir Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı

228 39948

Ali Erdal GÜNERİ

Kahramanmaraş Cumhuriyet Savcısı

İzmir Cumhuriyet Savcılığı

229 39957

Semra TURAN

Ankara Hâkimi

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

230 39977

Ramazan KIRTAY

Denizli Hâkimi

Kocaeli Hâkimliği

231 40013

Durmuş KARAÇALI

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanlığı

232 40018

Kadir ABDİİMAMOĞLU

Samsun Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

233 40030

Hakan ÖZDEN

Çanakkale Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı

İzmir Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı

234 40048

Habib KORKMAZ

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı

235 40082

İlyas YAVUZ

Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet

Başsavcısı

Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı

236 40087

Ahmet Fatih AĞCA

Çorum Cumhuriyet Başsavcısı

Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı

237 40136

Hidayet KOCATEPE

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi

İzmir Hâkimliği

238 40178

Nahit KÖSEOĞLU

Samsun Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı

Samsun Hâkimliği

Sayfa 8

S.No Sicil No Adı ve Soyadı

Bulunduğu Görev

Atandığı Görev

239 40181

Bekir YILDIZ

Mersin Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı

Bakırköy Hâkimliği

240 40186

İsmet Ertuğrul GEREDE

İzmir Hâkimi

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

241 40190

Altan ÖZÇELİK

Konya Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı

Konya Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

242 40198

Ömer GÜNAYDIN

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı

Bakırköy Hâkimliği

243 40233

Abdullah BÖRKLÜCE

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı Adana Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanlığı

244 40305

Fatih AÇIL

Bursa Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi

Şanlıurfa Cumhuriyet Savcılığı

245 40311

Yalçın ÖKTEN

Samsun Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi

Samsun Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanlığı

246 40312

Mehmet EROL

Yargıtay Cumhuriyet Savcısı

Ankara Cumhuriyet Savcılığı

247 40326

Cemal KAYA

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

248 40330

Hasan Hüseyin GÜRSES

Kırıkkale Hâkimi

Zonguldak Hâkimliği

249 40819

Tamer BAYRAKTAR

Trabzon Cumhuriyet Başsavcı Vekili

Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet

Savcılığı

250 40826

Mehmet Ali ŞELLİ

İstanbul Cumhuriyet Savcısı

Bursa Cumhuriyet Savcılığı

251 40842

Vedat YALÇIN

Aydın Hâkimi

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

252 40847

Gökhan AK

Eskişehir Hâkimi

Eskişehir Ticaret Mahkemesi Başkanlığı

253 40870

Ahmet ALTUN

Ankara Cumhuriyet Savcısı

Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği

254 40891

Şahinder GÜNDÜZ

İstanbul Anadolu Hâkimi

Bursa Hâkimliği

255 40904

Erhan KÖSE

Bursa Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi

Bursa Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanlığı

256 40945

Kerim COŞKUN

Ankara Hâkimi

Ankara Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı

257 40948

Aladdin DEMİR

Adana Cumhuriyet Savcısı

Isparta Cumhuriyet Savcılığı

258 40955

Uğur OCAK

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanlığı

259 40957

Abuzer YAZICIOĞLU

Adalet Bakanlığı Mevzuat Genel Müdürlüğü

Genel Müdür Yardımcısı (Vekaleten)

Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı

260 40959

Tayfun YAVUZ

Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi

İstanbul Anadolu Hâkimliği

261 40982

Mehmet Nadir YAĞCI

Muğla Cumhuriyet Başsavcısı

Van Cumhuriyet Başsavcılığı

262 41019

Bülent ÇELİK

Edirne Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı

Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı

263 41037

Cemalettin ŞAHAN

Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi

Antalya Hâkimliği

264 41055

Hatice TÜLÜOĞLU BAŞTUGAN

Eskişehir Hâkimi

Çorlu Hâkimliği

265 41079

Gürkan KÜTÜK

Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet

Savcısı

Antalya Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği

266 41080

Murat DİZLE

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet

Savcılığı

267 41090

Murat GÖKSU

Balıkesir Hâkimi

Denizli Hâkimliği

268 41096

Uğur ÖZENİR

Adana Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi

Adana Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı

Sayfa 9

S.No Sicil No Adı ve Soyadı

Bulunduğu Görev

Atandığı Görev

269 41104

Erdoğan GÜLEÇ

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet

Savcısı

Erzurum Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği

270 41108

Mehmet Ali SAYAN

Manisa Cumhuriyet Savcısı

İzmir Cumhuriyet Savcılığı

271 41111

Murat YİĞİTER

Çanakkale Cumhuriyet Savcısı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği

272 41114

Duygu SÜZER

Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi Daire

Başkanı

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

273 41151

Hasan DALAK

Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcı Vekili

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı

274 41376

Halil İNAL

Antalya Cumhuriyet Başsavcısı

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı

275 41463

Erdoğan YÜCEL

İstanbul Hâkimi

Trabzon Hâkimliği

276 41520

Ömer METE

Batman Cumhuriyet Başsavcısı

Malatya Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet

Başsavcılığı

277 41856

Umut SADAK

Eskişehir Cumhuriyet Savcısı

Ankara Cumhuriyet Savcılığı

278 41872

Ahmet GÜNDÜZ

Sivas Hâkimi

Gaziosmanpaşa Hâkimliği

279 41914

Emine Çiğdem YILMAZ

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanlığı

280 41921

Ayşegül AKSU

Ankara Batı Hâkimi

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

281 41937

Mehmet KAYMAZ

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi

Bakırköy Hâkimliği

282 41947

Abdulkadir POLAT

Ankara Cumhuriyet Savcısı

Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet

Savcılığı

283 41978

Adem ÇAKMAK

Kayseri Hâkimi

Kayseri Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı

284 41982

Sami ŞAHİN

İstanbul Cumhuriyet Savcısı

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği

285 42001

Kamil GÜRSOY

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi

Konya Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

286 42009

Enver YURTEN

Sivas Cumhuriyet Savcısı

Kayseri Cumhuriyet Savcılığı

287 42020

Özcan KUŞATAN

Bursa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı

Bursa Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanlığı

288 42022

Alpaslan KAPLAN

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcısı

Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı

289 42025

Hüdayi TAŞPINAR

Adana Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi

Adana Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanlığı

290 42028

Defne BÜLBÜL

Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi

İzmir Hâkimliği

291 42030

Mevlüt DÖNERTAŞ

Ankara Hâkimi

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet

Savcılığı

292 42071

Arzu YİĞİTSOY

Ankara Hâkimi

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

293 42121

Mehmet Akif AKTAŞ

Ordu Cumhuriyet Başsavcısı

Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı

294 42165

Orhan BİÇİCİOĞLU

İstanbul Cumhuriyet Savcısı

Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet

Savcılığı

295 42184

Mehmet ARSLAN

Mersin Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı

Adana Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

296 42356

Tülün AKBEY

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi

İzmir Hâkimliği

297 42368

Hayati PALLI

Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi

Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanlığı

298 42412

Sedat SELÇUKARSLAN

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi

Bursa Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

Sayfa 10

S.No Sicil No Adı ve Soyadı

Bulunduğu Görev

Atandığı Görev

299 42414

Ahmet KURT

Kütahya Cumhuriyet Savcısı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılığı

300 42418

Aslı SAYDAM

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi

Karşıyaka Hâkimliği

301 42435

Altan ÖZEL

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanlığı

302 42470

Erdem ODABAŞIOĞLU

Tekirdağ Hâkimi

İzmir Hâkimliği

303 42474

Güliz OKYAR ÇALIŞKAN

Adalet Bakanlığı Tetkik Hâkimi

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

304 42550

Oğuzhan DÖNMEZ

Van Cumhuriyet Başsavcısı

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı

305 42553

Erol ÇELİK

Antalya Cumhuriyet Başsavcı Vekili

Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet

Savcılığı

306 42554

Ulaş YILMAZ

Edirne Cumhuriyet Savcısı

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı

307 42598

Ömer ÇITAK

İstanbul Cumhuriyet Savcısı

Aksaray Cumhuriyet Savcılığı

308 42603

Celal Hakan KAN

Adana Cumhuriyet Savcısı

Adana Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

309 42611

Yusuf DEMİRCİ

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi

Ankara Batı Ticaret Mahkemesi Başkanlığı

310 42612

Pınar KABAOĞLU KILIÇ

Küçükçekmece Hâkimi

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

311 42613

Adem KAHRİMAN

İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanlığı

312 42619

Salih Emre NUROĞLU

Ankara Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanlığı

313 42633

Neslihan Havva KARAKAYİŞ

AKÇA

Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi

Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet

Savcılığı

314 42695

Ayhan YARDIMCI

Manisa Hâkimi

Uşak Hâkimliği

315 42698

Dr. Abdullah OK

Siirt Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı

Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı

316 42734

Mücahit GÖKER

Tekirdağ Hâkimi

Bakırköy Hâkimliği

317 45699

Mustafa TEKİR

Bakırköy Hâkimi

Muş Hâkimliği

318 69460

Vahit ÖZCAN

Kayseri Cumhuriyet Savcısı

Ankara Cumhuriyet Savcılığı

319 73653

Ahmet Bülent KARAASLAN

Büyükçekmece Cumhuriyet Savcısı

Uşak Cumhuriyet Savcılığı

320 92531

Serkan BAŞ

İstanbul Hâkimi

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

321 92540

Halit KILIÇ

Ankara Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı

Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

322 92575

Dr. Mustafa ATALAN

Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi Daire

Başkanı

Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet

Savcılığı

323 92666

Emrah SARIKAYA

İzmir Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

324 93850

İlker PEKER

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi

Gaziantep Cumhuriyet Savcılığı

325 93860

Hülya ÜNÜVAR

Van Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

326 93861

Pınar GÜR SAVAR

Ulus Hâkimi

Isparta Hâkimliği

327 93873

Nevin KAYINGÜL

Küçükçekmece Hâkimi

Küçükçekmece Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı

328 93890

Ahmet DALGALI

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanlığı

Sayfa 11

S.No Sicil No Adı ve Soyadı

Bulunduğu Görev

Atandığı Görev

329 94034

Mehmet Çetin ATALAY

Buldan Cumhuriyet Savcısı

Polatlı Cumhuriyet Savcılığı

330 94129

Habib ÇETİNKAYA

Kahramanmaraş Cumhuriyet Savcısı

Darende Cumhuriyet Savcılığı

331 94164

Bayram ÜNLÜ

Gümüşhane Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı

Niğde Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı

332 94209

Mustafa Özgür KABADAYI

Denizli Hâkimi

Denizli Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı

333 94281

Alparslan KARAKAYA

Malazgirt Hâkimi

Kocaeli Hâkimliği

334 94507

Fatma AYDIN ÇELİK

Van Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı

Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı

335 94908

Mustafa ERBAŞ

Şanlıurfa Cumhuriyet Savcısı

Pazar(Rize) Cumhuriyet Başsavcılığı

336 95023

Onur DEMİR

İstanbul Anadolu Hâkimi

Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

337 95041

Melih AVCI

Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

338 95050

Onur YERDELEN

Bursa Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi

Bartın Hâkimliği

339 95093

Serpil AVCI

Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

340 95100

Mustafa ÖZÇELİK

Yargıtay Tetkik Hâkimi

Sivas Hâkimliği

341 95120

Özgür TÜRKSEVER

Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi

Afyonkarahisar Hâkimliği

342 95143

Mehmet SIRIMER

Adana Cumhuriyet Savcısı

İzmir Cumhuriyet Savcılığı

343 95206

Handan GÜNERİ

Kahramanmaraş Hâkimi

İzmir Hâkimliği

344 95256

Aslan AKSOY

Ceyhan Cumhuriyet Savcısı

İzmir Cumhuriyet Savcılığı

345 95548

Ahmet GÜZEL

Diyarbakır Hâkimi

Aydın Hâkimliği

346 97901

Müge KUT ERDAL

İstanbul Hâkimi

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

347 97904

Murat ŞAHİNGÖZ

Elmadağ Cumhuriyet Başsavcısı

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı

348 97910

Şükran ŞANLIER ÇELİK

Düzce Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı

Kahramanmaraş Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı

349 97917

Mahmut AKINCI

Adalet Bakanlığı Tetkik Hâkimi (Hâkimler ve

Savcılar Kurulu Yetkili Tetkik Hâkimi)

Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği

350 97946

Murat GÜLER

Eskişehir Hâkimi

Kayseri Hâkimliği

351 97964

Eyüp GÖĞÜŞ

Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet

Savcısı

Trabzon Cumhuriyet Savcılığı

352 97980

Adnan TAKIŞ

Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı Samsun Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

353 98013

Musa CAN

Şanlıurfa Cumhuriyet Savcısı

Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı

354 98015

Cuma ÇOBAN

Yalova Cumhuriyet Başsavcısı

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı

355 98017

Hüseyin APAYDIN

Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi

Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

356 98060

Osman SOYDAL

Eskişehir Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı

Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı

357 98069

Yasin KANAR

Adalet Bakanlığı Tetkik Hâkimi

Ankara Cumhuriyet Savcılığı

358 98073

Emrah KOÇKUZU

İstanbul Cumhuriyet Savcısı

Ankara Cumhuriyet Savcılığı

Sayfa 12

S.No Sicil No Adı ve Soyadı

Bulunduğu Görev

Atandığı Görev

359 98100

Sedat ÇELİK

Düzce Cumhuriyet Başsavcısı

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı

360 98109

Şahin ÇİFTÇİ

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi

Ankara Ticaret Mahkemesi Başkanlığı

361 98140

Süleyman ÖZAR

Adalet Bakanlığı Mevzuat Genel Müdürlüğü

Genel Müdür Yardımcısı (Vekaleten)

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği

362 98361

Ahmet BEKTAŞ

Bolu Cumhuriyet Başsavcısı

Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı

363 100508

Leyla KORKMAZ

Nurdağı Hâkimi

İskenderun Hâkimliği

364 100546

Bülent KÜÇÜKDURAN

Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi

Adana Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

365 100552

Mehmet Ali KİRAZ

Çayırlı Cumhuriyet Savcısı

Aksaray Cumhuriyet Savcılığı

366 100569

Hasan AKDEMİR

Ankara Hâkimi

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

367 100576

Zeki TÜRK

İpsala Hâkimi

Küçükçekmece Hâkimliği

368 100602

Süleyman KÜÇÜKEKİZ

Yüksekova Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı

Turgutlu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı

369 100612

Ayşe BOZBUĞA

Patnos Hâkimi

Mersin Hâkimliği

370 101212

Ömer KARAGÖL

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi

Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı

371 101213

Volkan IŞIK

İzmir Cumhuriyet Savcısı

Konya Cumhuriyet Savcılığı

372 101222

Gürhan BAKLA

Diyarbakır Cumhuriyet Savcısı

Gaziantep Hâkimliği

373 101225

Erhan ÇAVUŞOĞLU

Van Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı

Adana Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

374 101236

Sibel KALAAĞASI

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Daire

Başkanlığı

375 101249

Fatih AKARSU

Ankara Hâkimi

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanlığı

376 101259

Hacer KARAKOCA ÇIRAK

Elazığ Hâkimi

Manisa Hâkimliği

377 101262

Zafer BİRİNCİ

Burhaniye Cumhuriyet Başsavcısı

Bursa Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği

378 101278

Yasin EMRE

Yargıtay Cumhuriyet Savcısı

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı

379 101312

Soner AYGÜN

Kars Cumhuriyet Başsavcısı

Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı

380 101316

Fatih AYAZ

Samsun Cumhuriyet Savcısı

Samsun Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği

381 101322

Ali Resul CERİTLİOĞLU

Hatay Cumhuriyet Savcısı

Trabzon Cumhuriyet Savcılığı

382 101342

İsmail Çağlayan ÇIRAK

Elazığ Cumhuriyet Savcısı

Manisa Cumhuriyet Savcılığı

383 101348

Mesut PEKTAŞ

Ünye Cumhuriyet Başsavcısı

Sinop Cumhuriyet Başsavcılığı

384 101351

Hüseyin PATIRAMAN

Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet

Savcısı

Ankara Batı Cumhuriyet Savcılığı

385 101352

Murat AKDÖLEK

Antalya Hâkimi

Antalya Ticaret Mahkemesi Başkanlığı

386 101366

Turan YAPICI

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı Bursa Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

387 101371

Noyan ÇELİK

Kocaeli Cumhuriyet Savcısı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılığı

388 101408

Hüseyin ÖZDEMİR

Bursa Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet

Savcısı

Bursa Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği

Sayfa 13

S.No Sicil No Adı ve Soyadı

Bulunduğu Görev

Atandığı Görev

389 101409

Gökhan KAPAĞAN

Kastamonu Cumhuriyet Başsavcısı

Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı

390 101426

Ümit AYDIN

Zonguldak Cumhuriyet Savcısı

Samsun Hâkimliği

391 101434

Kenan UZUN

Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

392 101436

Sibel ÇETİN

Muğla Hâkimi

Kocaeli Hâkimliği

393 101449

Bünyami KORKMAZ

Uşak Cumhuriyet Başsavcısı

Antalya Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği

394 101475

Semra TEKİN DOĞAN

İstanbul Hâkimi

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

395 101485

Harun ERCAN

Bursa Cumhuriyet Savcısı

Çanakkale Cumhuriyet Savcılığı

396 101487

Cemal KUZULU

Yargıtay Tetkik Hâkimi

Ankara Hâkimliği

397 101505

Feridun YETGİN

Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi

Samsun Cumhuriyet Savcılığı

398 101549

Özkan TAVUZ

Trabzon Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı

Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanlığı

399 101570

Mikail DEMİRCİ

İstanbul Cumhuriyet Savcısı

Çorlu Cumhuriyet Savcılığı

400 101711

Özgür METİN

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi

Samsun Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

401 102184

Ayhan BAKIR

Derik Hâkimi

Aydın Hâkimliği

402 102840

Canan ÇETİNKAYA

İzmir Hâkimi

Mazıdağı Hâkimliği

403 103280

Ayşe ÖZKAN

Kemah Cumhuriyet Savcısı

Manisa Cumhuriyet Savcılığı

404 104658

İsa ALTIPARMAK

İzmir Cumhuriyet Savcısı

Kütahya Cumhuriyet Savcılığı

405 104666

Ramazan YILMAZ

Manavgat Cumhuriyet Başsavcısı

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet

Savcılığı

406 104676

Ramazan KEPOĞLU

Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

407 104682

Adnan YAZICI

Ordu Cumhuriyet Savcısı

Bursa Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

408 104685

Bozan ÇEVİK

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcısı

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı

409 104686

Mehmet Ali YÜCE

Antalya Hâkimi

Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet

Savcılığı

410 104690

Selçuk ÖZKAN

Yargıtay Tetkik Hâkimi

Küçükçekmece Hâkimliği

411 104699

Adem ALDEMİR

Samsun Cumhuriyet Başsavcı Vekili

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet

Savcılığı

412 104708

Mustafa ÇAKAR

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet

Savcısı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği

413 104720

Bülent KIRLANGIÇ

İzmir Hâkimi

İzmir Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı

414 104725

Özkan YALDIR

Yargıtay Tetkik Hâkimi

Konya Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

415 104729

Mustafa YEŞİL

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcı Vekili

Adana Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet

Savcılığı

416 104747

Ülkü ADIGÜZEL

Samsun Hâkimi

Samsun Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı

417 104748

Serhat IŞIK

Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı

İzmir Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı

418 104750

Ali Akın DOĞUŞLU

İstanbul Cumhuriyet Savcısı

Tarsus Cumhuriyet Savcılığı

Sayfa 14

S.No Sicil No Adı ve Soyadı

Bulunduğu Görev

Atandığı Görev

419 104770

Sinan ULUSOY

Kayseri Hâkimi

İstanbul Anadolu Hâkimliği

420 104771

Mustafa Kemal TURGUT

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi

İzmir Hâkimliği

421 104775

Gönül ÖZDEMİR TURAN

Yargıtay Tetkik Hâkimi

Ankara Hâkimliği

422 104777

Berekat AKSOY

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcı Vekili

Adana Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet

Savcılığı

423 104785

Ramazan KÜRTÜL

Elazığ Cumhuriyet Savcısı

Aksaray Cumhuriyet Savcılığı

424 104788

Arman İLHAN

İstanbul Cumhuriyet Savcısı

Ankara Batı Cumhuriyet Savcılığı

425 104828

Bilal ALÇİÇEK

Küçükçekmece Hâkimi

Ankara Hâkimliği

426 104841

Aslı KAHRAMAN

Torbalı Hâkimi

İstanbul Anadolu Hâkimliği

427 104855

Engin YELLİ

Ankara Hâkimi

Ankara Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı

428 104863

Hikmet YILDIRIM

Düzce Hâkimi

Ankara Hâkimliği

429 104864

Yonca ÖZCAN

Ankara Hâkimi

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

430 104872

İlker SEYHAN

Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

431 104880

Fatih ADIGÜZEL

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi

Gaziantep Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı

432 104905

Ercan ŞAHİN

Mardin Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı

Antalya Hâkimliği

433 104924

Ali KARA

Şanlıurfa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı

Yalova Hâkimliği

434 104925

Yıldıray KAYA

Ankara Hâkimi

Ankara Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı

435 104932

Aysel MENEKŞE YILDIZ

Samsun Hâkimi

Samsun Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

436 104934

Remzi DEMİR

Isparta Cumhuriyet Savcısı

Kayseri Cumhuriyet Savcılığı

437 104939

Faika BARAN

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi

Karşıyaka Cumhuriyet Savcılığı

438 104945

Adem AMAÇ

Rize Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı

Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanlığı

439 105038

Hesna COŞAR

Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

440 105053

Eşref DURMUŞ

Eskişehir Cumhuriyet Savcısı

Antalya Cumhuriyet Savcılığı

441 105058

Özlem ULUSOY

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi

Ankara Hâkimliği

442 105151

Erhan ALTUN

Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi

Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanlığı

443 107062

Ercan KURNAZ

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet

Savcısı

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği

444 107071

Azime BEKÇİOĞLU

Edirne Hâkimi

Çay Hâkimliği

445 107311

Önder Kürşad MUTLU

Mardin Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı

Aydın Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı

446 107357

Hakan AKDENİZ

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcı Vekili

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği

447 107379

Duygu BAYAR ÖKSÜZ

Sinop Cumhuriyet Başsavcısı

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı

448 107388

Hatice ADIYAMAN ÜSTÜNEL

Yargıtay Tetkik Hâkimi

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

Sayfa 15

S.No Sicil No Adı ve Soyadı

Bulunduğu Görev

Atandığı Görev

449 107393

Tahir ÖZGENÇ

Silifke Cumhuriyet Başsavcısı

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği

450 107402

Habibe ERTUĞRUL

İstanbul Hâkimi

Antalya Hâkimliği

451 107405

Yıldırım Kemal ZÖHRE

Adana Cumhuriyet Savcısı

Adana Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

452 107435

Kamil ERTUĞRUL

İstanbul Cumhuriyet Savcısı

Antalya Cumhuriyet Savcılığı

453 107437

Yunus SARISOY

Hatay Cumhuriyet Savcısı

Gaziantep Cumhuriyet Savcılığı

454 107441

Erdem IŞIK

İzmir Cumhuriyet Savcısı

Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği

455 107454

Meryem ŞENYÜZ AKSOY

Bakırköy Hâkimi

İstanbul Hâkimliği

456 107499

Dr. Arif Naci SUCUOĞLU

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet

Savcısı

Ankara Cumhuriyet Savcılığı

457 107506

Gülşad ÖZER

İstanbul Cumhuriyet Savcısı

Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı

458 107529

Mehtap ALÇİÇEK

Küçükçekmece Hâkimi

Ankara Hâkimliği

459 107531

Rukiye Nur TİMUR

Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi

İzmir Cumhuriyet Savcılığı

460 107540

Yakup TAŞLIOVA

Erzurum Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı

Ordu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı

461 107541

Sibel CENGİZ

Kırıkkale Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı

Denizli Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı

462 107549

Tahir Murat AKKAN

Ankara Hâkimi

Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

463 107557

Selin KAN

Ankara Hâkimi

Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı

464 107562

Özkan KARAELMAS

Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi

Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi Daire

Başkanlığı

465 107564

Halise KARAÇAY KOÇ

Van Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi

Bursa Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

466 107568

Yıldız GÜRZSOY

Van Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi

Ankara Hâkimliği

467 107570

Uğur KARADENİZ

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

468 107576

Gülçiçek KARADENİZ

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

469 107577

Elif TÜFEKÇİ HANCIOĞLU

Yargıtay Tetkik Hâkimi

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

470 107588

Sevil ÇALIŞKAN KOÇKUZU

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı

Ankara Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı

471 107604

Havva ABDİİMAMOĞLU

Samsun Hâkimi

Gaziantep Hâkimliği

472 107606

Murat ÖZER

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanlığı

473 107607

Davut ZERMAN

İstanbul Cumhuriyet Savcısı

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği

474 107610

Alperen ALKILINÇ

Ankara Batı Cumhuriyet Savcısı

Ankara Cumhuriyet Savcılığı

475 107616

Kürşat DURGUN

Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi

Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanlığı

476 107620

Hakan CERRAHOĞLU

İstanbul Cumhuriyet Savcısı

Antalya Cumhuriyet Savcılığı

477 107631

Hüseyin SABUNCUOĞLU

Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı

Bolu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı

478 107652

Sema ATAY BİRİNCİ

Burhaniye Hâkimi

Bursa Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

Sayfa 16

S.No Sicil No Adı ve Soyadı

Bulunduğu Görev

Atandığı Görev

479 107672

Aynur ARSLAN POLAT

Düzce Hâkimi

Gebze Hâkimliği

480 107754

Şükrü ARSLAN

Bodrum Cumhuriyet Başsavcısı

Sakarya Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği

481 108236

Alparslan ÜN

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi

Ankara Hâkimliği

482 109422

Serap UÇAR

Çorlu Hâkimi

İstanbul Hâkimliği

483 109430

Funda ÇORAKCI

Hatay Cumhuriyet Savcısı

Mersin Cumhuriyet Savcılığı

484 109437

Yaşar Fatih MENGÜÇ

Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi

Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet

Savcılığı

485 109441

Bahadır Altan BAYINDIR

Balıkesir Cumhuriyet Savcısı

Bursa Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

486 109452

Ayşen ÖZCAN

İstanbul Hâkimi

Konya Hâkimliği

487 109457

Mesut GÜRHAN

Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet

Savcısı

Konya Cumhuriyet Savcılığı

488 109471

Ramazan ORUÇ

Beykoz Hâkimi

İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı

489 109490

Emel SELÇUKARSLAN

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi

Bursa Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

490 109611

Hüseyin KUŞ

Kayseri Cumhuriyet Savcısı

Mersin Hâkimliği

491 109613

Hüseyin ATALAY

Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü

Daire Başkanı (Vekaleten)

Bursa Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet

Savcılığı

492 109625

Necati KAYAKÖZÜ

Ayvalık Cumhuriyet Başsavcısı

İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği

493 109630

Adile TAKIŞ

Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi

Samsun Hâkimliği

494 109662

Abdullah KÖŞŞEKOĞLU

Manisa Cumhuriyet Başsavcı Vekili

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet

Savcılığı

495 109678

Kerem YILMAZ

Gaziantep Cumhuriyet Savcısı

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

496 109684

Ahmet UĞUZ

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı

İzmir Hâkimliği

497 109685

Murat SEMİZ

Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet

Savcısı

Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

498 109690

Maide KOÇAN BUĞTEKİN

Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi

Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanlığı

499 109691

Ayşegül YÜZER

İstanbul Anadolu Hâkimi

İstanbul Anadolu Ticaret Mahkemesi Başkanlığı

500 109704

Esra AYTEMİR

İskenderun Hâkimi

Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

501 109713

Vedat TEMEL

Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi

Sakarya Cumhuriyet Savcılığı

502 109716

Ercan CEYLAN

Bilecik Cumhuriyet Başsavcısı

Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı

503 109726

Kübra TOKSARI

Van Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılığı

504 109742

Ömer ÇAĞLIYAN

Kırşehir Cumhuriyet Savcısı

Bursa Cumhuriyet Savcılığı

505 109754

Aybala Ülkü ULUSOY

Kayseri Cumhuriyet Savcısı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılığı

506 109760

Yusuf KILIÇ

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı

Çanakkale Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı

507 109767

Tunay PULÇA

Akhisar Cumhuriyet Başsavcısı

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet

Savcılığı

508 109773

Özden HACIOĞLU

Yargıtay Tetkik Hâkimi

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

Sayfa 17

S.No Sicil No Adı ve Soyadı

Bulunduğu Görev

Atandığı Görev

509 109831

Selviye ÇAKIR

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi

İstanbul Anadolu Hâkimliği

510 109889

Ergün GÜÇLÜ

Sivas Cumhuriyet Savcısı

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcılığı

511 110111

Çiğdem İNANÇ

Bayat(Çorum) Hâkimi

Çorlu Hâkimliği

512 110432

Ulaş KAVAK

Bismil Cumhuriyet Savcısı

İzmir Cumhuriyet Savcılığı

513 111185

Demet ÖZKAN

Yargıtay Tetkik Hâkimi

Küçükçekmece Hâkimliği

514 111934

İsmail GEÇECİ

Osmaniye Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı

Adana Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

515 111935

İkbal YILMAZ

Antalya Hâkimi

Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

516 114980

Birol ALTUN

Kandıra Hâkimi

Kahramanmaraş Hâkimliği

517 114995

Müge BAL

İstanbul Cumhuriyet Savcısı

Kırkağaç Cumhuriyet Savcılığı

518 114998

Eren BİNGÖL

Patnos Cumhuriyet Savcısı

Denizli Cumhuriyet Savcılığı

519 117631

Rabia ÖZEN

Ulukışla Cumhuriyet Savcısı

Nusaybin Cumhuriyet Savcılığı

520 118838

Burhan GÖRGÜLÜ

İstanbul Cumhuriyet Savcısı

Erzurum Cumhuriyet Savcılığı

521 118858

Ebru BAYDAŞ

Bolu Hâkimi

Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

522 118866

Hasan UÇAK

Yozgat Cumhuriyet Başsavcısı

Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı

523 118871

Bahar CÖMERT

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi

Antalya Hâkimliği

524 118874

Hüseyin Abdullah AYTEKİN

Serik Cumhuriyet Başsavcısı

Antalya Cumhuriyet Savcılığı

525 118877

Gülsüm GÜMÜŞ GÖRGÜLÜ

İstanbul Ticaret Mahkemesi Başkanı

Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

526 118892

Ahmet Mahir DOĞAN

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı

Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

527 118913

Dilek YILMAZ

Manavgat Hâkimi

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

528 118920

Mustafa Kemal ÇETİN

Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı

Kırşehir Hâkimliği

529 118924

Onur ÜZGÜL

Zonguldak Cumhuriyet Savcısı

Bursa Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

530 118932

Hakan YÜKSEL

Antalya Cumhuriyet Başsavcı Vekili

Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

531 118957

Caner BABALOĞLU

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcısı

Van Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

532 118963

Zeki TOPALOĞLU

Mersin Cumhuriyet Savcısı

Adana Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

533 118974

Fatih BAKAN

Osmaniye Cumhuriyet Savcısı

Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı

534 118987

Cuma Emre CEYHAN

Aksaray Hâkimi

İzmir Hâkimliği

535 118996

Çetin KÜÇET

Kuşadası Cumhuriyet Savcısı

Zonguldak Cumhuriyet Savcılığı

536 119019

Tuğan SARICA

Ödemiş Cumhuriyet Başsavcısı

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı

537 119030

Muazzez CERŞİT

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi

Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

538 119037

Mehmet Ali TURGUTALP

Tokat Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı

Mersin Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı

Sayfa 18

S.No Sicil No Adı ve Soyadı

Bulunduğu Görev

Atandığı Görev

539 119050

Asiye SEÇGEL

Büyükçekmece Hâkimi

Sivas Hâkimliği

540 119054

Onur BUDAK

Büyükçekmece Cumhuriyet Savcısı

İstanbul Anadolu Hâkimliği

541 119056

Zeynep DEMİRHAN

Van Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi

Ankara Hâkimliği

542 119067

Ayşegül CERRAHOĞLU

İstanbul Hâkimi

Antalya Hâkimliği

543 119081

Cemil SANDIKÇI

Hâkimler ve Savcılar Kurulu Kurul Başmüfettişi

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği

544 119102

Köksal YAZICI

Uşak Hâkimi

Antalya Hâkimliği

545 119121

Tuğçe KILIÇ

Van Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi

İzmir Hâkimliği

546 119131

İsmail ÖZGÜL

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi

Antalya Hâkimliği

547 119142

Durmuş YILMAZ

Kayseri Hâkimi

Eskişehir Hâkimliği

548 119154

Engin KOÇ

Tarsus Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı

Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı

549 119164

Şükriye ESEN

Uşak Hâkimi

Antalya Hâkimliği

550 119187

Mehmet Eser YILMAZ

Sapanca Cumhuriyet Savcısı

Kahramanmaraş Cumhuriyet Savcılığı

551 119227

Dilek ÖZTÜRK

Şanlıurfa Cumhuriyet Savcısı

Mersin Cumhuriyet Savcılığı

552 119233

Hacer KARABIYIK

Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi

Konya Hâkimliği

553 119236

Alp Tekin YILDIRIM

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet

Savcısı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılığı

554 119237

Yavuz Alp OFLU

Çanakkale Cumhuriyet Savcısı

Van Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

555 119243

Nazlı BAKAN

Osmaniye Hâkimi

Bakırköy Hâkimliği

556 119247

Mehmet BAKAÇ

Erzurum Hâkimi

Erzurum Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı

557 119255

Mustafa YILDIZ

Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi

Antalya Hâkimliği

558 119264

Semra ÖZTEN ASLAN

Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi

Bursa Hâkimliği

559 119276

Behçet İŞLEK

Karaman Cumhuriyet Başsavcısı

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği

560 119285

Atilla AKGÜN

Adana Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi

Adana Cumhuriyet Savcılığı

561 119299

Halil DEPEDELEN

İskenderun Cumhuriyet Savcısı

Mersin Cumhuriyet Savcılığı

562 119357

İbrahim AKBULUT

Ordu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı

Samsun Hâkimliği

563 119521

Oğuz BELEK

İzmir Hâkimi

İzmir Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı

564 119732

Taner GÜLŞEN

Ankara Hâkimi

Ankara Ticaret Mahkemesi Başkanlığı

565 120087

Ferit MAVİ

Antalya Hâkimi

Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

566 120091

Musa ÇATALOĞLU

Polatlı Cumhuriyet Başsavcısı

Ankara Batı Cumhuriyet Savcılığı

567 120312

Güneş DENİZ

İzmir Hâkimi

Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

568 120371

Meryem POLAT

Tomarza Hâkimi

Sivas Hâkimliği

Sayfa 19

S.No Sicil No Adı ve Soyadı

Bulunduğu Görev

Atandığı Görev

569 120384

Tuncay KARCIOĞLU

Bünyan Cumhuriyet Savcısı

Elazığ Cumhuriyet Savcılığı

570 120394

Cengiz BAYRAK

Büyükçekmece Cumhuriyet Savcısı

Simav Cumhuriyet Savcılığı

571 120399

Aslı YANIKLAR KAŞLI

Aşkale Hâkimi

Erzurum Hâkimliği

572 120427

Ufuk TÜYSÜZ

Anamur Cumhuriyet Savcısı

Sivas Cumhuriyet Savcılığı

573 120561

Göksel TURAN

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi

Antalya Cumhuriyet Savcılığı

574 120589

Özcan ÇABUKOĞLU

Fatsa Cumhuriyet Başsavcısı

Çanakkale Cumhuriyet Savcılığı

575 120605

Hilal YILDIRIM ÖZGENÇ

Diyarbakır Hâkimi

Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

576 120610

Yusuf SAĞLAM

Tekirdağ Cumhuriyet Savcısı

Manisa Cumhuriyet Savcılığı

577 120611

Cihangir ESEN

Uşak Cumhuriyet Savcısı

Antalya Cumhuriyet Savcılığı

578 120612

Tuba ÖZTÜRK

Küçükçekmece Cumhuriyet Savcısı

Van Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

579 120613

Aysun YILDIZ

Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi

Ankara Hâkimliği

580 120621

Seval ALAÇAM SAĞLAM

İstanbul Hâkimi

Balıkesir Hâkimliği

581 120625

Selami KARAGÖZ

Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi

Bursa Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

582 120632

Çimen ATACAN TUNA

Bulancak Hâkimi

Büyükçekmece Hâkimliği

583 120658

Zeynep ÇELİK ÖZTÜRK

Malatya Hâkimi

Manisa Hâkimliği

584 120672

Gökhan BAYRAK

Afyonkarahisar Hâkimi

Şanlıurfa Hâkimliği

585 120679

Funda KESMEN ÖZBEY

Samsun Hâkimi

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

586 120680

Figen BAĞCI TURAN

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi

Antalya Hâkimliği

587 120681

Yaşar ÖZKAN

Erdemli Cumhuriyet Başsavcısı

Balıkesir Cumhuriyet Savcılığı

588 120694

Barış CÖMERT

Çorlu Hâkimi

Bakırköy Hâkimliği

589 120698

İsmail GÜNGÖR

İskenderun Cumhuriyet Savcısı

Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı

590 120704

Muhsin ONAY

Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı

Samsun Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı

591 120709

Elif TURGUT

İnegöl Hâkimi

İstanbul Anadolu Hâkimliği

592 120711

Muhammed Yasin BAŞBAY

Siirt Cumhuriyet Başsavcısı

Samsun Cumhuriyet Savcılığı

593 120715

Özlem ESKİCUMA

Van Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi

Bursa Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

594 120718

Ali KELEŞ

Yargıtay Cumhuriyet Savcısı

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı

595 120728

Bircan ŞEKERCİ GENCER

Ankara Hâkimi

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

596 120730

Serkan BÜYÜKÇIKRIKCI

Büyükçekmece Hâkimi

İzmir Hâkimliği

597 120740

Ayişe KALEM

Van Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı Ankara Batı Cumhuriyet Savcılığı

598 120747

Şeyma TEMEL

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi

Sayfa 20

Adana Hâkimliği

S.No Sicil No Adı ve Soyadı

Bulunduğu Görev

Atandığı Görev

599 120749

Nilgün ÖZDAMAR

Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

600 120758

Neylan İSLAMOĞLU

Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi

Bursa Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

601 120760

Ahmet YEDEKCİ

Bursa Cumhuriyet Savcısı

Bursa Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

602 120766

Yasin KAYALAR

Niğde Hâkimi

Çorum Hâkimliği

603 120769

Osman BEKMEZCİ

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı

Karabük Cumhuriyet Savcılığı

604 120785

Banu AŞIK

Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

605 120805

Neslihan AKCAER

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi

Antalya Hâkimliği

606 120818

Burcu CELEP KAMİLOĞLU

Ankara Hâkimi

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

607 120859

Arif Hamdi SAZAK

Yozgat Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı

Eskişehir Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı

608 120875

Mehmet Fatih KALE

İslâhiye Cumhuriyet Başsavcısı

Fatsa Cumhuriyet Başsavcılığı

609 120891

Buket SEVİNÇ AYDIN

Yargıtay Tetkik Hâkimi

Ankara Batı Hâkimliği

610 120898

Emre TUNAY

İnegöl Cumhuriyet Başsavcısı

Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı

611 120901

Göksel ÜNÜVAR

Van Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi

Ankara Hâkimliği

612 120904

Yasemin KOCABAŞ ÇETİN

Bursa Hâkimi

Antalya Hâkimliği

613 120907

Ufuk ÖZTÜRK

Malatya Cumhuriyet Savcısı

Manisa Cumhuriyet Savcılığı

614 120910

Muhammet AKCAER

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi

Antalya Cumhuriyet Savcılığı

615 120912

Mehmet SİN

Torbalı Cumhuriyet Başsavcısı

İzmir Cumhuriyet Savcılığı

616 120914

Zekeriya Alper İNANÇ

Sakarya Cumhuriyet Başsavcı Vekili

Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet

Savcılığı

617 120921

Osman ELMA

Adalet Bakanlığı Tetkik Hâkimi

Ankara Hâkimliği

618 120950

Fikret ATAÇ

Gaziantep Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Daire

Başkanlığı

619 121536

Seyfi CANBAY

İstanbul Cumhuriyet Savcısı

Hınıs Cumhuriyet Başsavcılığı

620 122051

Hacı İbrahim AKSOY

Divriği Hâkimi

Aksaray Hâkimliği

621 122055

İsmail TEKER

Kemer Cumhuriyet Başsavcısı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılığı

622 122215

Zeynep GÜLER DİNDAR

Mardin Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı

Ankara Hâkimliği

623 122219

Seyda KİBAR YILDIRIM

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi

İstanbul Anadolu Hâkimliği

624 122222

Esra DOKUR

Adalet Müfettişi

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

625 122225

Hakan ARIKAN

Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi

Diyarbakır Hâkimliği

626 122234

Duygu DOĞAN AKKAYA

Çorlu Hâkimi

Ankara Hâkimliği

627 122239

Fedai TEKTEN

Ordu Cumhuriyet Savcısı

Konya Cumhuriyet Savcılığı

628 122242

Sinan ALKILINÇ

Kayseri Cumhuriyet Savcısı

Aksaray Cumhuriyet Savcılığı

Sayfa 21

S.No Sicil No Adı ve Soyadı

Bulunduğu Görev

Atandığı Görev

629 122243

Sonay BUDAK

Büyükçekmece Hâkimi

İstanbul Anadolu Hâkimliği

630 122261

Abdülvahap DABAKOĞLU

Şanlıurfa Hâkimi

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

631 122264

Mehmet GÖKÇE

İzmir Hâkimi

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

632 122268

Çağlayan DUMAN

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi

Tekirdağ Hâkimliği

633 122276

Burcu ÇİÇEKDAĞ DEMİR

Isparta Hâkimi

Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

634 122282

Leyla TEKİN

İstanbul Hâkimi

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

635 122294

Aşina BÜYÜKTOSUNOĞLU

İstanbul Hâkimi

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

636 122295

Sevim SOLMAZ

SELİMEFENDİGİL

Yalova Hâkimi

Manavgat Hâkimliği

637 122311

Kadri ARSLAN

Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi

Denizli Hâkimliği

638 122330

Ersin SELİMEFENDİGİL

Yalova Cumhuriyet Savcısı

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı

639 122333

Engin ŞAHİN

Yargıtay Tetkik Hâkimi

Kars Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı

640 122351

Çağlayan ÇAKMAK KOCAMAN

Tavşanlı Hâkimi

Ceyhan Hâkimliği

641 122379

Özlem ÖZBEK YILMAZ

Gölbaşı(Ankara) Hâkimi

Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

642 122386

Selin ULUSOY SEVİMLİ

Yargıtay Tetkik Hâkimi

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

643 122387

Yasemin KARABULUT

Yargıtay Tetkik Hâkimi

Van Hâkimliği

644 122403

Olcay SAPMAZ

Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi

Adana Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

645 122407

Nezihe Deniz GÜNER

Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

646 122408

Hacı ATEŞ

Bakırköy Hâkimi

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

647 122410

İsmail KABADAYI

Bodrum Cumhuriyet Savcısı

Kahramanmaraş Cumhuriyet Savcılığı

648 122422

Fatih YILMAZ

Ankara Hâkimi

Balıkesir Hâkimliği

649 122423

Yakup AKINCI

Göle Hâkimi

Bursa Hâkimliği

650 122435

Fatih KOCAMAN

Tavşanlı Cumhuriyet Başsavcısı

Ceyhan Cumhuriyet Başsavcılığı

651 122441

Arif KAPLAN

İstanbul Cumhuriyet Savcısı

Antalya Cumhuriyet Savcılığı

652 122455

Nesrin KÜÇÜK

Bursa Hâkimi

Bursa Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

653 122456

Lütfü BOYALI

Van Cumhuriyet Başsavcı Vekili

Konya Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği

654 122457

Derya TUNÇ KÖSEOĞLU

İstanbul Hâkimi

Ankara Hâkimliği

655 122459

Gül Harika YAZICI

Uşak Hâkimi

Antalya Hâkimliği

656 122484

Muammer KÖSEOĞLU

İstanbul Cumhuriyet Savcısı

Ankara Cumhuriyet Savcılığı

657 122496

Ahmet CANPOLAT

Kızılcahamam Cumhuriyet Savcısı (Adalet

Bakanlığı Yetkili Tetkik Hâkimi)

Ankara Cumhuriyet Savcılığı

658 122504

Eray ERDEN

Sivas Cumhuriyet Savcısı

Samsun Cumhuriyet Savcılığı

Sayfa 22

S.No Sicil No Adı ve Soyadı

Bulunduğu Görev

Atandığı Görev

659 122515

Çetin GÜZEL

Edremit Cumhuriyet Başsavcısı

Gölbaşı(Ankara) Cumhuriyet Başsavcılığı

660 122519

Funda ERGİŞİ

Ankara Cumhuriyet Savcısı

Sakarya Cumhuriyet Savcılığı

661 122528

Ayşegül AYAN

BÜYÜKÇETİNKAYA

Bursa Cumhuriyet Savcısı

Denizli Cumhuriyet Savcılığı

662 122541

Saniye Nazlı CEYHAN

YÖRÜKOĞLU

Küçükçekmece Hâkimi

Küçükçekmece Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı

663 122567

Hamit SUCU

Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet

Savcısı

Antalya Cumhuriyet Savcılığı

664 122568

Deniz ŞADIRVAN BABALOĞLU

Bakırköy Hâkimi

Van Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

665 122581

Aslıhan SABUNCUOĞLU

Kırşehir Hâkimi

Bolu Hâkimliği

666 122582

Özkan İPİV

Manavgat Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı

Hınıs Hâkimliği

667 122592

Ahu BAŞGÖZ

Yargıtay Tetkik Hâkimi

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

668 122593

Esat GİDER

İstanbul Cumhuriyet Savcısı

Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

669 122596

Muhammed Sefa YİĞİT

Ankara Batı Cumhuriyet Savcısı

Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

670 122600

Dr. Batuhan DURAN

Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi

Antalya Hâkimliği

671 122781

Dr. Yavuz Selim ŞENER

Bursa Cumhuriyet Savcısı

Eskişehir Cumhuriyet Savcılığı

672 123127

Selma ŞİMŞEK

Van Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı Bursa Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

673 123184

Melih MIZRAK

İstanbul Anadolu Hâkimi

Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

674 124547

İsmail KARATAŞ

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcı Vekili

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı

675 124552

Selim BULGU

Araç Hâkimi

Edirne Hâkimliği

676 124691

Burcu KAĞAN KAPLAN

İstanbul Hâkimi

Antalya Hâkimliği

677 124713

Ali BÜYÜKÇETİNKAYA

Bursa Cumhuriyet Savcısı

Denizli Cumhuriyet Savcılığı

678 124714

Gökhan Emre ALBAY

İstanbul Cumhuriyet Savcısı

Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı

679 125127

Yasin UĞURER

Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı

Sakarya Hâkimliği

680 125129

Nurten ÖZEN DAŞDEMİR

Eskişehir Hâkimi

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

681 125130

Özgür KOCAKAYA

Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

682 125134

Zeynep TÜRKOĞLU GERÇEK

Ankara Cumhuriyet Savcısı

Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığı

683 125138

Eyüphan KILIÇ

Bafra Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı

Van Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı

684 125140

Mehmet AVCI

Ankara Cumhuriyet Savcısı

Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet

Savcılığı

685 125152

Yakup Ali KAHVECİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili

Antalya Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği

686 125167

Fatma Burcu GÜREL

İstanbul Hâkimi

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

687 125170

Mustafa İlker AYDIN

Ankara Hâkimi

Bodrum Hâkimliği

688 125175

Eser KÜTÜKÇÜ

Antalya Cumhuriyet Savcısı

Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığı

Sayfa 23

S.No Sicil No Adı ve Soyadı

Bulunduğu Görev

Atandığı Görev

689 125177

Rukiye GÜVEN BOYALI

Van Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı

Konya Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı

690 125193

Şenay ÖNER

Gaziosmanpaşa Hâkimi

İstanbul Hâkimliği

691 125195

Uğur SÖNMEZ

Konya Hâkimi

Konya Ticaret Mahkemesi Başkanlığı

692 125202

Hatice DEPEDELEN

İskenderun Hâkimi

Mersin Hâkimliği

693 125213

Hüseyin AVCI

Trabzon Cumhuriyet Savcısı

Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

694 125217

Erol KUŞÇU

Turgutlu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı

Amasya Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı

695 125239

Hatice AKÇA

İstanbul Hâkimi

Antalya Hâkimliği

696 125246

Serpil ÖZYAVUZ

Van Hâkimi

Ankara Hâkimliği

697 125250

Yasemin YAMAN

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi

Eskişehir Hâkimliği

698 125254

Ufuk Mustafa SÜREN

Ceyhan Cumhuriyet Başsavcısı

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı

699 125269

Meltem ARI

İstanbul Ticaret Mahkemesi Başkanı

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

700 125282

Mehmet Deniz MALKOÇ

Balıkesir Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı

Mardin Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı

701 125296

Melih CÖHCE

Gaziantep Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı

İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı

702 125309

Süleyman TANRIKULU

Denizli Cumhuriyet Savcısı

Van Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığı

703 125313

Fatih KOL

Gaziantep Cumhuriyet Savcısı

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

704 125322

İlyas AY

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet

Savcısı

Ankara Cumhuriyet Savcılığı

705 125327

İlhami SAYKIN

Akseki Hâkimi

Mersin Hâkimliği

706 125333

Ömer DADAL

Niğde Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı

Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı

707 125363

Zafer SANCAR

Küçükçekmece Cumhuriyet Savcısı

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği

708 125370

Mesuthan ÖZDEMİR

Şanlıurfa Cumhuriyet Savcısı

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği

709 125405

Yağmur ARSLAN GENCER

Diyarbakır Hâkimi

Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

710 125407

Nihal ÇEVİK

Yargıtay Tetkik Hâkimi

Van Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

711 125412

Mahmut BAŞBUĞ

İstanbul Hâkimi

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı

712 125413

Melek KAYA ARSLANTEPE

Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi

Diyarbakır Hâkimliği

713 125419

Deniz VİDİNEL

Ankara Hâkimi

Soma Hâkimliği

714 125436

Ali Rıza HİMMETOĞLU

Adana Hâkimi

Afyonkarahisar Hâkimliği

715 125443

Firuzan AKYOL

Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi

Sakarya Hâkimliği

716 125451

Selahattin HALEFOĞLU

Bolu Cumhuriyet Savcısı

Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığı

717 125469

Kamil Serdar ATAK

Tarsus Hâkimi

Kocaeli Hâkimliği

718 125472

Burak SÜMER

Diyarbakır Hâkimi

Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

Sayfa 24

S.No Sicil No Adı ve Soyadı

Bulunduğu Görev

Atandığı Görev

719 125485

Nurşen GÜRBÜZ TUNÇ

Cizre Hâkimi

Ankara Batı Hâkimliği

720 125499

Melih ALPASLAN

Kayseri Cumhuriyet Savcısı

Hatay Cumhuriyet Savcılığı

721 125509

Derya AKÇİMEN YÜCETÜRK

Gebze Hâkimi

Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

722 125511

Şehnaz APAYDIN

Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi

Antalya Hâkimliği

723 125523

Eda GERDAN

İstanbul Hâkimi

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı

724 125528

Yasemin ÇOLAK

Gaziosmanpaşa Hâkimi

İstanbul Hâkimliği

725 125539

Satı TAŞKAYA ŞENLİK

Bergama Hâkimi

İzmir Hâkimliği

726 125576

Jülide Esen ÖZGENÇ

Burdur Hâkimi

Antalya Hâkimliği

727 125585

Ayşenur ÜNAL

Bakırköy Hâkimi

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

728 125586

Önder EKİN

Çanakkale Cumhuriyet Savcısı

Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

729 125590

Sena DAĞDELEN ÖZBAY

İstanbul Anadolu Hâkimi

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

730 125604

Bilge ALTINSOY

Samsun Hâkimi

Van Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

731 125610

Hatice BİLİR BABA

Dikili Hâkimi

İzmir Hâkimliği

732 125658

Reşit Tufan ÇINAR

Bakırköy Hâkimi

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

733 125848

Ayhan CAN

Kahramanmaraş Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı

Osmaniye Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı

734 125851

Yasin YETİŞ

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı

Torbalı Cumhuriyet Savcılığı

735 125862

Mehmet Tevfik GERÇEK

Ankara Hâkimi

Küçükçekmece Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı

736 125864

Seçkin ŞENLİK

Bergama Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı

İzmir Hâkimliği

737 125870

Hakan AŞIK

Denizli Cumhuriyet Savcısı

Gaziantep Cumhuriyet Savcılığı

738 125876

Çiğdem ARAZ

Kayseri Hâkimi

İzmir Hâkimliği

739 125881

Tuba ÖZAY

Diyarbakır Cumhuriyet Savcısı

Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

740 125882

Nilsu DENİZ

Çanakkale Hâkimi

Uşak Hâkimliği

741 125894

Nur KÜTÜKÇÜ

Antalya Hâkimi

Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

742 125901

İsmet DALASLAN

Bakırköy Cumhuriyet Savcısı

Ankara Cumhuriyet Savcılığı

743 125902

İsmail AKÇA

İstanbul Hâkimi

Antalya Hâkimliği

744 125904

Anıl Abdulhalim EFE

Küçükçekmece Hâkimi

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

745 125906

Tuğba ŞEKERCİ

Çorum Hâkimi

Kırıkkale Hâkimliği

746 125915

Adil ÖZLER

Bigadiç Cumhuriyet Savcısı

Çorum Cumhuriyet Savcılığı

747 125919

Muhammed Bahattin YURTCU

Düzce Hâkimi

Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

748 125920

Elif YILDIRIM

Ankara Cumhuriyet Savcısı

Gaziantep Cumhuriyet Savcılığı

Sayfa 25

S.No Sicil No Adı ve Soyadı

Bulunduğu Görev

Atandığı Görev

749 125926

Memiş Mehmet DURMUŞ

Gaziantep Hâkimi

Adana Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

750 125939

Akif DÜZGÜN

Yalova Cumhuriyet Savcısı

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı

751 125942

Mehmet Hikmet AVAR

Mersin Cumhuriyet Savcısı

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

752 125949

Ceyhan BİLGİCİ

Gaziantep Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı

Ankara Hâkimliği

753 125950

Osman SAĞLAM

İstanbul Cumhuriyet Savcısı

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği

754 125979

Hasret BUDAK UZUNKAYA

Yargıtay Tetkik Hâkimi

Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

755 125994

Esmehan AKDEMİR

Bakırköy Hâkimi

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

756 125999

Yusuf EREN

Trabzon Hâkimi

Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

757 126002

Merve TÜRKER

Mersin Hâkimi

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

758 126006

Hayriye KESER

Adalet Bakanlığı Tetkik Hâkimi

Ankara Hâkimliği

759 126013

Mustafa Selçuk TOR

Çorum Hâkimi

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

760 126018

İlyas ERGEN

Çorum Cumhuriyet Savcısı

Çankırı Cumhuriyet Savcılığı

761 126027

Havva YILMAZ

Gaziosmanpaşa Hâkimi

Mersin Hâkimliği

762 126030

Fatma ULUSOY AYDIN

Ankara Cumhuriyet Savcısı

Bodrum Cumhuriyet Savcılığı

763 126031

Elif TANYERİ ÖZGİLİK

İstanbul Anadolu Hâkimi

İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı

764 126037

Gözde UZUN ERTEKİN

Yargıtay Tetkik Hâkimi

Ankara Hâkimliği

765 126038

Mehtap BAYRAK DALASLAN

Bakırköy Hâkimi

Ankara Hâkimliği

766 126043

Miraç Anıl KEKLİKÇİ

Bakırköy Cumhuriyet Savcısı

Muş Cumhuriyet Savcılığı

767 128192

Melek KARADAŞ

Erbaa Hâkimi

Bilecik Hâkimliği

768 128866

Uğur YARGUN

Iğdır Hâkimi

Ağrı Hâkimliği

769 128935

Zübeyde DALGÜLGE ŞENGÜL

Göksun Cumhuriyet Savcısı

Korkuteli Cumhuriyet Savcılığı

770 129408

Alkan ALTAN

Aralık Hâkimi

Muğla Hâkimliği

771 132573

Yılmaz Berk KAYATAŞ

Giresun Cumhuriyet Savcısı

Çorlu Cumhuriyet Savcılığı

772 132690

Bilgin ÇİÇEK

Bolu Cumhuriyet Savcısı (Adalet Bakanlığı

Yetkili Tetkik Hâkimi)

Manavgat Hâkimliği

773 132694

Tuğba DURAN DURSUN

Kızıltepe Hâkimi

İstanbul Hâkimliği

774 133109

Harun ALSANCAK

Gölhisar Hâkimi

Şırnak Hâkimliği

775 137270

Cevdet BOZKURT

Diyarbakır Cumhuriyet Savcısı

Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

776 137288

Uygur Kaan ARISOY

Ardahan Cumhuriyet Başsavcısı

Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı

777 137320

Nilgün KOÇ VERGİL

Yargıtay Tetkik Hâkimi

Hatay Hâkimliği

778 137334

Fatmanur AKKAN

Yargıtay Tetkik Hâkimi

Erzurum Hâkimliği

Sayfa 26

S.No Sicil No Adı ve Soyadı

Bulunduğu Görev

Atandığı Görev

779 137343

İsmet TOPAL

Elazığ Cumhuriyet Savcısı

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

780 137350

Yasin Muammer İPEKLEŞEN

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı

Tekirdağ Cumhuriyet Savcılığı

781 137352

Esra TAŞOVA YILMAZ

Yargıtay Tetkik Hâkimi

Ankara Hâkimliği

782 137358

Ümit KAYA

Diyarbakır Cumhuriyet Savcısı

Antalya Cumhuriyet Savcılığı

783 137362

Durmuş Ali KARAKOCA

Seydişehir Cumhuriyet Başsavcısı

Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı

784 137371

Güliz ÖZELÇİ GENÇ

İstanbul Anadolu Hâkimi

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

785 137374

Adil DEMİRCİ

Tarsus Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı

Kayseri Hâkimliği

786 137378

Ayşe EDİŞ OLGUN

Midyat Hâkimi

Bilecik Hâkimliği

787 137383

Çetin YILMAZ

Malatya Hâkimi

Karabük Hâkimliği

788 137397

Fatma Nur İPEKLEŞEN

İstanbul Anadolu Hâkimi

Tekirdağ Hâkimliği

789 137400

Hatice TOPAL ERCAN

Yargıtay Tetkik Hâkimi

Ankara Hâkimliği

790 137420

Yasin TEMEL

Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı

Rize Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı

791 137425

Arzu ÖZER

İstanbul Anadolu Hâkimi

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

792 137428

Mehmet Akif İRİDERE

Afyonkarahisar Cumhuriyet Savcısı

Hatay Cumhuriyet Savcılığı

793 137430

Gülay TEZCAN AKKUŞ

Gercüş Hâkimi

Mersin Hâkimliği

794 137443

Mehmet Mustafa ŞAHİN

Kırıkhan Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı

Hatay Hâkimliği

795 137460

Recep KURT

İstanbul Hâkimi

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı

796 137470

Pelin ŞANLI TÜRGEN

İstanbul Hâkimi

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

797 137475

Abdullah GÜNEY

Çanakkale Cumhuriyet Savcısı

Mardin Cumhuriyet Savcılığı

798 137476

Mehtap Hayriye ARSLAN

Bodrum Hâkimi

Sakarya Hâkimliği

799 137477

Esra UÇAR ÖNAL

Gaziantep Hâkimi

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

800 137480

Mehmet Akif TOPUZ

Malatya Cumhuriyet Savcısı

Adana Cumhuriyet Savcılığı

801 137507

Özge KAYAKUZGUN SEYİTHAN Büyükçekmece Hâkimi

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

802 137512

Kamil Serkan

SARAYKÖYLÜOĞLU

Tekirdağ Cumhuriyet Savcısı

Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet

Savcılığı

803 137520

Burak OLGUN

Midyat Cumhuriyet Başsavcısı

Bilecik Cumhuriyet Başsavcılığı

804 137525

Nuran ÖZKAFA

Küçükçekmece Cumhuriyet Savcısı

Diyarbakır Hâkimliği

805 137532

İlhan GÜLEL

Ankara Batı Hâkimi

Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

806 137556

Aysun IŞIK

Ankara Hâkimi

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

807 137557

Hatice DORU

Malatya Hâkimi

Muğla Hâkimliği

808 137571

Osman ACET

İnegöl Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı

Bursa Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

Sayfa 27

S.No Sicil No Adı ve Soyadı

Bulunduğu Görev

Atandığı Görev

809 137573

Emre ÜNAL

Çorum Hâkimi

Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

810 137581

Önder GÜLEÇ

Hâkimler ve Savcılar Kurulu Tetkik Hâkimi

Polatlı Cumhuriyet Başsavcılığı

811 137951

Esra GÜNAY İNAN

Siirt Hâkimi

Ankara Hâkimliği

812 138320

Mehmet Emin İNCE

Diyarbakır Hâkimi

Bakırköy Hâkimliği

813 138905

Ferdi BABA

Dikili Cumhuriyet Başsavcısı

İzmir Cumhuriyet Savcılığı

814 139002

Nesibe ULUÇAY

Kozaklı Hâkimi

Elazığ Hâkimliği

815 139027

Cem ÇETİN

Menemen Cumhuriyet Savcısı

Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığı

816 139049

Recep TAN

Dinar Hâkimi

Amasya Hâkimliği

817 139069

Kadir ERDOĞAN

Şemdinli Hâkimi

Dikili Hâkimliği

818 139083

Ebru SARIOĞLU ÇEVİK

İskenderun Cumhuriyet Savcısı

Ömerli Cumhuriyet Savcılığı

819 139116

Nilay TAŞLIOVA

Erzurum Hâkimi

Perşembe Hâkimliği

820 139137

Osman GENÇ

Ağrı Cumhuriyet Savcısı

Konya Cumhuriyet Savcılığı

821 139143

Aynur GÜNEY

Çanakkale Hâkimi

Ömerli Hâkimliği

822 139563

Mustafa KÖÇEK

İzmir Cumhuriyet Savcısı

Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

823 139602

Aslı AKYOL

Tekirdağ Hâkimi

Gölbaşı(Ankara) Hâkimliği

824 139620

Medet AKCAN

Yalova Cumhuriyet Savcısı

Edremit Cumhuriyet Başsavcılığı

825 139639

Adem KIRMAN

Edirne Cumhuriyet Savcısı

Giresun Cumhuriyet Savcılığı

826 139640

Hayrullah YAPAR

Milâs Cumhuriyet Başsavcısı

İslâhiye Cumhuriyet Başsavcılığı

827 139644

Selda KARAYILAN AVCI

Yargıtay Tetkik Hâkimi

Mersin Hâkimliği

828 139658

İrem ÖMEROĞLU KOYUNCU

Sivas Hâkimi

Antalya Hâkimliği

829 139679

Ahmet KÜÇÜKKATRANCI

Sarıgöl Cumhuriyet Savcısı

Manavgat Cumhuriyet Savcılığı

830 139687

Ayşen ŞAHİNCİ DURAN

Yargıtay Tetkik Hâkimi

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

831 139693

Hasan KAYA

Diyarbakır Cumhuriyet Savcısı

Ordu Hâkimliği

832 139696

Selay ZEYDAN

Yargıtay Tetkik Hâkimi

Van Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı

833 139705

Selman ESKİLER

Dinar Cumhuriyet Başsavcısı

Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı

834 139710

Nuri KUTLU

Uşak Cumhuriyet Savcısı

Isparta Cumhuriyet Savcılığı

835 139712

Ayşe AVAR

Mersin Hâkimi

Gaziantep Hâkimliği

836 139717

Ahmet AKYEL

Elazığ Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı

Balıkesir Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı

837 139726

Ceyda AZAP

Küçükçekmece Hâkimi

Bakırköy Hâkimliği

838 139737

Salih KILIÇ

Gaziantep Cumhuriyet Savcısı

Milâs Cumhuriyet Başsavcılığı

Sayfa 28

S.No Sicil No Adı ve Soyadı

Bulunduğu Görev

Atandığı Görev

839 139743

Umur KARAKAYA

İstanbul Hâkimi

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

840 139757

Musa TALİH

Nizip Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı

Burdur Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı

841 139765

Ahmet KILIÇ

Van Cumhuriyet Savcısı

Van Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

842 139767

Şule GEDİK

Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi

İstanbul Hâkimliği

843 139794

Hüseyin EROL

Bakırköy Hâkimi

Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı

844 139819

Yunus ALKAN

Hatay Cumhuriyet Savcısı

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği

845 139827

Günşafak KARARTI

Erzurum Cumhuriyet Başsavcı Vekili

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı

846 139831

Bahattin ARIKAN

Tekirdağ Hâkimi

Tekirdağ Ticaret Mahkemesi Başkanlığı

847 139832

Ferhat KOYUNCU

Sivas Hâkimi

Antalya Hâkimliği

848 139852

Hatice Didem SANIVAR

Kemalpaşa Hâkimi

Zile Hâkimliği

849 139855

Hüseyin DENİZ

İzmir Hâkimi

Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

850 139860

Beyza ÇOLAK

İstanbul Anadolu Hâkimi

Konya Hâkimliği

851 139862

Esra ÇOLAK

Tekirdağ Hâkimi

Van Hâkimliği

852 139864

Tuğrul ÇAKMAR

Ardahan Hâkimi

İnegöl Hâkimliği

853 139889

Mihriban ÇAM

Yargıtay Tetkik Hâkimi

Diyarbakır Hâkimliği

854 139891

Ömer ÇOLAK

Tekirdağ Cumhuriyet Savcısı

Van Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

855 139892

Hilal KÜÇÜK GÖNÜL

Şanlıurfa Cumhuriyet Savcısı

Muğla Cumhuriyet Savcılığı

856 139909

Hayri ORMANCI

Elbistan Cumhuriyet Başsavcısı

Ünye Cumhuriyet Başsavcılığı

857 139913

Murat MERT

Tavşanlı Cumhuriyet Savcısı

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı

858 139918

İsmail AYDIN

Ereğli(Zonguldak) Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı İnegöl Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı

859 140331

Salih SIRAKAYA

Hatay Cumhuriyet Savcısı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılığı

860 141969

Ümmühan ŞİMŞEK

Adıyaman Cumhuriyet Savcısı

Bursa Cumhuriyet Savcılığı

861 146768

Ali KÖK

Hakkâri Cumhuriyet Savcısı

Burhaniye Cumhuriyet Savcılığı

862 149922

Emre KÜÇÜKBAŞOL

Tunceli Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı

Eskişehir Hâkimliği

863 149925

Emre NALBANTORUÇ

İstanbul Anadolu Hâkimi

Ankara Hâkimliği

864 149940

Hüseyin MISIRLI

Küçükçekmece Cumhuriyet Savcısı

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı

865 149945

Yasin COŞKUN

Hınıs Cumhuriyet Başsavcısı

Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığı

866 150001

Cüneyt SANIVAR

Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcısı

Zile Cumhuriyet Başsavcılığı

867 150004

Ayşegül BOLAT COŞKUN

Hınıs Hâkimi

Ödemiş Hâkimliği

868 150007

Utku DURAN

Ankara Batı Cumhuriyet Savcısı

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

Sayfa 29

S.No Sicil No Adı ve Soyadı

Bulunduğu Görev

Atandığı Görev

869 150049

Mehmet IŞIK

Kırıkkale Hâkimi

Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

870 150061

Esra KÖÇEK

İzmir Hâkimi

Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı

871 150065

Bayram ÇELİK

Gaziosmanpaşa Hâkimi

İslâhiye Hâkimliği

872 150069

Onur DURSUN

Amasya Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı

Kayseri Hâkimliği

873 150089

Oğuzhan TEKİN

Sakarya Cumhuriyet Savcısı

Muratlı Cumhuriyet Savcılığı

874 150112

Yusuf AKSU

Manisa Cumhuriyet Savcısı

Ergani Cumhuriyet Başsavcılığı

875 150118

Bekir KANYILMAZ

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

876 150122

İsmail BULUT

İstanbul Hâkimi

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı

877 150128

Abdullah ŞARMAN

Erdemli Hâkimi

İstanbul Hâkimliği

878 150140

Işık SARI

Yargıtay Tetkik Hâkimi

İstanbul Hâkimliği

879 150143

Sümeyye KARACAN

Yargıtay Tetkik Hâkimi

İstanbul Anadolu Hâkimliği

880 150149

Ahmet ÇETİN

Denizli Hâkimi

Denizli Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı

881 150181

Orhan GÜNDOĞDU

Elbistan Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı

Tarsus Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı

882 150184

Ümmü YILDIRIM

Hakkâri Hâkimi

Siverek Hâkimliği

883 150191

Veli ECİR

Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcısı

İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı

884 150196

Haşmet TÜRKOĞLU

Küçükçekmece Hâkimi

Küçükçekmece Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı

885 150197

Fethi FIRAT

Bakırköy Hâkimi

Malatya Hâkimliği

886 150200

Neslihan ŞENER

Kaynarca Hâkimi

Sakarya Hâkimliği

887 150922

Nuray ARSLAN ALDEMİR

Samsun Hâkimi

Ankara Hâkimliği

888 150926

Kenan GEZER

Erzurum Hâkimi

Erzurum Ticaret Mahkemesi Başkanlığı

889 150932

Zeynep YILDIRIM BARDAKCI

Gaziantep Hâkimi

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

890 150933

Mehmet Halis KARA

Foça Cumhuriyet Başsavcısı

Torbalı Cumhuriyet Savcılığı

891 150937

Fatih Mehmet VİDİNEL

Bursa Cumhuriyet Savcısı (Adalet Bakanlığı

Yetkili Tetkik Hâkimi)

Soma Cumhuriyet Başsavcılığı

892 150941

Hasan HATİPOĞLU

Sivas Hâkimi

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

893 150954

Harun ÜNLÜSOY

Ermenek Cumhuriyet Başsavcısı

Hakkâri Cumhuriyet Başsavcılığı

894 150974

Ferhat GÜLBAĞÇA

Denizli Hâkimi

Afyonkarahisar Hâkimliği

895 150975

Ömer Faruk ŞİMŞEK

Diyarbakır Hâkimi

Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

896 151032

Faik ÜNLÜ

Bakırköy Cumhuriyet Savcısı

İstanbul Hâkimliği

897 151136

Uğur ÜNLÜTÜRK

Diyadin Cumhuriyet Savcısı

Sakarya Cumhuriyet Savcılığı

898 151176

Geylani ÇAM

Sungurlu Hâkimi

Gediz Hâkimliği

Sayfa 30

S.No Sicil No Adı ve Soyadı

Bulunduğu Görev

Atandığı Görev

899 151198

Emel ÖZMEN

Yargıtay Tetkik Hâkimi

Ankara Hâkimliği

900 151204

Gökhan YILDIZ

Yenice(Çanakkale) Hâkimi

İstanbul Hâkimliği

901 151292

Yakup AKTAN

Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi

Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi Daire

Başkanlığı

902 151302

Fatih ALINCA

Kocaeli Hâkimi

Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

903 151304

Arife GÜVEN

İstanbul Hâkimi

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

904 151314

Ahmet Mert HACIOĞLU

Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi

Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanlığı

905 151318

Hacı Süleyman ARSLAN

Burdur Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı

Konya Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı

906 151323

Zeliha SAĞLIK AKDEMİR

Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi

Ankara Hâkimliği

907 151338

Mustafa Deniz AŞCI

Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi

Aydın Cumhuriyet Savcılığı

908 151352

Murat ŞAHİN

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcı Vekili

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet

Savcılığı

909 151398

Mehmet KAYABAŞ

Van Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi

Ankara Batı Cumhuriyet Savcılığı

910 151440

Osman BÜYÜKYILMAZ

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi

Konya Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

911 151461

Kenan YİĞİT

Kurtalan Cumhuriyet Savcısı

Şanlıurfa Cumhuriyet Savcılığı

912 151480

Ali ÇELENK

Gaziantep Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı

Çanakkale Hâkimliği

913 151489

Mehmet Masum ÇELİK

Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi

Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi Daire

Başkanlığı

914 151495

Fatma BÜYÜKCAM

Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

915 151499

Celal ÖZBOLAT

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi

Adana Cumhuriyet Savcılığı

916 151500

Murat Caner ÇİNTAŞ

Sakarya Cumhuriyet Savcısı

Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

917 151503

Tahsin ÇORAKÇI

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi

Konya Hâkimliği

918 151509

Hatice DELİPALTA GÜDÜMEN

Mersin Hâkimi

Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

919 151514

Erkan DEMİRKAYA

İzmir Cumhuriyet Savcısı

Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet

Savcılığı

920 151522

Emin DÖRTYAMAN

İzmir Hâkimi

Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

921 151526

Hüseyin DURKUT

Şanlıurfa Ticaret Mahkemesi Başkanı

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

922 151531

Zafer ER

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi

Mersin Hâkimliği

923 151536

Dilek EREN SARGIN

Yargıtay Tetkik Hâkimi

Ankara Hâkimliği

924 151542

Ramazan EŞİYOK

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Daire

Başkanlığı

925 151550

İsmet GÜDÜMEN

Mersin Cumhuriyet Savcısı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği

926 152900

Nagihan Name ALTINOKLU

İstanbul Hâkimi

Ankara Hâkimliği

927 153030

Recep AKBAYIR

İstanbul Hâkimi (Adalet Bakanlığı Yetkili Tetkik

Hâkimi)

Van Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığı

928 153039

Ali İhsan AKDOĞAN

Bitlis Cumhuriyet Başsavcısı

Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı

Sayfa 31

S.No Sicil No Adı ve Soyadı

Bulunduğu Görev

Atandığı Görev

929 153042

Cüneyt AZAP

Küçükçekmece Hâkimi

Bakırköy Hâkimliği

930 153063

Abdulkerim AKŞİN

Kayseri Hâkimi

Yozgat Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı

931 153068

Tuğba ARSLANTAŞ IŞIKTEKİN

Manavgat Hâkimi

Şanlıurfa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı

932 153092

Ebru BARAN CELEP

Demre Cumhuriyet Savcısı

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı

933 153101

Berk APAK

Erciş Hâkimi

Şanlıurfa Hâkimliği

934 153119

Abdullah Fatih BİLDİK

Samandağ Cumhuriyet Başsavcısı

Balıkesir Cumhuriyet Savcılığı

935 153141

Gülnur ÇELİK BİLDİK

Samandağ Hâkimi

Balıkesir Hâkimliği

936 153146

Hülya ÖZDEMİR

İstanbul Hâkimi

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı

937 153168

İsa BÜYÜK

Ordu Cumhuriyet Savcısı

Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığı

938 153196

Murat Serdar ÇAKIROĞLU

Bolvadin Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı

Kilis Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı

939 153210

Yusuf EFE

Samsun Hâkimi (Adalet Bakanlığı Yetkili Tetkik

Hâkimi)

Ankara Hâkimliği

940 153220

Aydın ERTEK

Artvin Cumhuriyet Savcısı

Manavgat Cumhuriyet Savcılığı

941 153225

Serdar GÜNTAŞ

Nazilli Cumhuriyet Savcısı

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı

942 153237

Ziya Burak GÜRGAH

Şebinkarahisar Cumhuriyet Başsavcısı

Midyat Cumhuriyet Başsavcılığı

943 153271

Uğur GÜNDOĞDU

Menemen Cumhuriyet Başsavcısı

Aydın Cumhuriyet Savcılığı

944 153273

Esma KILIÇ

Kars Hâkimi

İstanbul Anadolu Hâkimliği

945 153280

Doğan KARAÇİZMELİ

Elazığ Cumhuriyet Savcısı

Seydişehir Cumhuriyet Savcılığı

946 153292

Emrah KARAKOÇ

Kandıra Cumhuriyet Başsavcısı

Ankara Batı Cumhuriyet Savcılığı

947 153298

Sami KILIÇ

Pazar(Rize) Cumhuriyet Başsavcısı

Van Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği

948 153317

Mustafa KOLAY

İstanbul Anadolu Hâkimi

İzmir Hâkimliği

949 153414

Şeyma ÖZTÜRK KARARTI

Erzurum Hâkimi

Fethiye Hâkimliği

950 153463

Şule DERİN

İstanbul Anadolu Hâkimi

Bursa Hâkimliği

951 153479

Bayram ÖRENCİ

Hakkâri Cumhuriyet Başsavcısı

Ankara Batı Cumhuriyet Savcılığı

952 153482

Mikail SARIKAYA

Oltu Cumhuriyet Başsavcısı

Kayseri Cumhuriyet Savcılığı

953 153483

Eda AKCAN

Yalova Hâkimi

Edremit Hâkimliği

954 153532

Murat ÜNLÜ

Kırıkkale Cumhuriyet Savcısı

Ankara Cumhuriyet Savcılığı

955 153553

Çağrı Burak TÜRK

Adana Hâkimi

Gaziantep Hâkimliği

956 153600

Selim YÜCE

Yıldızeli Hâkimi

Karabük Hâkimliği

957 153623

Muhammed GÜNER

Karapınar Cumhuriyet Savcısı

Kaş Cumhuriyet Savcılığı

958 160980

Oktay BARMAN

Elbistan Cumhuriyet Savcısı

Silivri Cumhuriyet Savcılığı

Sayfa 32

S.No Sicil No Adı ve Soyadı

Bulunduğu Görev

Atandığı Görev

959 162962

Fatih ATEŞ

Ankara Cumhuriyet Savcısı

Ezine Cumhuriyet Savcılığı

960 164272

Emre ÇETİNKAYA

Gerger Cumhuriyet Savcısı

Kırşehir Cumhuriyet Savcılığı

961 164305

Abdullah ÖZÇELİK

Güroymak Hâkimi

Diyarbakır Hâkimliği

962 164309

Ayşe Esin ESER AVCI

Ankara Hâkimi

Çınar Hâkimliği

963 164311

Çiğdem KOÇOĞLU

Bitlis Hâkimi

Ordu Hâkimliği

964 164347

Hatice GÜNTAŞ

Nazilli Hâkimi

İstanbul Hâkimliği

965 164385

Ömer COŞKUN

Sakarya Cumhuriyet Savcısı

Çermik Cumhuriyet Savcılığı

966 165549

Yavuz BEYAZTAŞ

Bakırköy Cumhuriyet Savcısı

Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

967 165593

Burçin SEVGEL

Ceyhan Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı

Yalova Hâkimliği

968 165605

Yılmaz KURBAN

Manavgat Hâkimi

Van Hâkimliği

969 165609

Rıza TEKİNALP

Manavgat Hâkimi

Manavgat Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı

970 165742

Serkan BAKTEMEN

Gaziantep Cumhuriyet Savcısı

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

971 165746

Diğdem ADAK ALTAY

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

972 165779

Cenk CÖMERTER

Van Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi

Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı

973 165809

Ali ASLAN

Zonguldak Hâkimi

Viranşehir Hâkimliği

974 165831

Yüksel DOĞAN

İstanbul Hâkimi

Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

975 165839

Yusuf AYDIN

İstanbul Hâkimi

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

976 165852

Necdet ERGÜL

Uşak Hâkimi

Şanlıurfa Hâkimliği

977 165868

Melek KONUK

Yargıtay Tetkik Hâkimi

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

978 165869

Muhammet Ali KORKMAZ

Ankara Cumhuriyet Savcısı

Elmadağ Cumhuriyet Başsavcılığı

979 165875

Kudret KÖSE

Hâkimler ve Savcılar Kurulu Kurul Müfettişi

Bakırköy Hâkimliği

980 165895

Cahit GÜLNAR

Amasya Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

981 165907

Abdullah GÜZEL

Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı

Bakırköy Hâkimliği

982 165910

Yusuf ÖZKAN

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi

Gaziantep Hâkimliği

983 165923

Nuri KAPLAN

Erzincan Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı

Edirne Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı

984 165926

Mehmet RAMAZANOĞLU

Kars Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı

Konya Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

985 165930

Erhan KARAHAN

Manavgat Hâkimi

İstanbul Anadolu Hâkimliği

986 165932

Abdullah Aydoğan KARAKILIÇ

Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi

Van Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

987 165944

İsmail SEZGİN

Kilis Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı

Kırıkkale Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı

988 165963

Mehmet ULUTAŞ

Nizip Hâkimi

Yalvaç Hâkimliği

Sayfa 33

S.No Sicil No Adı ve Soyadı

Bulunduğu Görev

Atandığı Görev

989 165969

İsmail TAŞ

Bingöl Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı

Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

990 165971

Hasan Hüseyin UYSAL

Akşehir Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı

Bursa Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

991 165982

Enver ÜSTÜN

Edirne Hâkimi

Bakırköy Hâkimliği

992 166016

İlker YILMAZ

Çine Hâkimi

İstanbul Hâkimliği

993 166018

Barış ZEHİR

Malatya Cumhuriyet Savcısı

Bursa Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

994 170399

Fatih GÜLTEKİN

Cizre Hâkimi

Sinop Hâkimliği

995 170407

Lütfi SARIKAYA

Elbistan Cumhuriyet Savcısı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılığı

996 170410

Ersin AK

Cizre Cumhuriyet Savcısı

Bolu Cumhuriyet Savcılığı

997 170452

Ramazan DEMİRASLAN

Kadınhanı Cumhuriyet Savcısı

Tarsus Cumhuriyet Savcılığı

998 170974

Bilal ADIGÜZEL

Adıyaman Hâkimi (Adalet Bakanlığı Yetkili

Tetkik Hâkimi)

Muğla Hâkimliği

999 170983

Hüseyin KAÇAR

Silopi Cumhuriyet Başsavcısı

Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı

1000 170984

Sabahattin AKÇAL

Kars Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı

Fethiye Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı

1001 170993

Naim AKDENİZ

Ankara Hâkimi

Gümüşhane Hâkimliği

1002 171027

Kenan KARACA

Adana Cumhuriyet Savcısı

Manisa Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği

1003 171028

Gamze ALMALI

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı

Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı

1004 171038

Serkan KARAKOÇ

Boyabat Cumhuriyet Savcısı

Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığı

1005 171061

İbrahim KAYA

Yargıtay Tetkik Hâkimi

Konya Hâkimliği

1006 171077

Reha ASAN

Bilecik Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı

Bursa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı

1007 171078

Halim ASLAN

Sivas Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı

Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı

1008 171099

Mustafa AYDIN

Burhaniye Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı

Sakarya Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı

1009 171108

Merve AYGÜL ATAKAYA

Muş Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı

Kütahya Hâkimliği

1010 171150

Mustafa KÜÇÜKBEKİR

Bulancak Cumhuriyet Başsavcısı

Oltu Cumhuriyet Başsavcılığı

1011 171162

Murat MÜFTÜOĞLU

Diyarbakır Cumhuriyet Savcısı

Antalya Cumhuriyet Savcılığı

1012 171164

Cihan ODACI

Gaziantep Cumhuriyet Savcısı

Yalova Cumhuriyet Savcılığı

1013 171188

İbrahim ÖZGÜNGÖR

Diyarbakır Hâkimi

Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı

1014 171209

Mustafa PİLGİR

Samsun Hâkimi

Elazığ Hâkimliği

1015 171210

Derya SEVGİLİ

Siverek Hâkimi

Yozgat Hâkimliği

1016 171214

Ebucıhat POLAT

Gaziantep Hâkimi

Gaziantep Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı

1017 171222

Erhan BİROL

Gaziantep Cumhuriyet Savcısı

Nizip Cumhuriyet Başsavcılığı

1018 171224

Hasan BİROL

Sungurlu Hâkimi

İstanbul Hâkimliği

Sayfa 34

S.No Sicil No Adı ve Soyadı

Bulunduğu Görev

Atandığı Görev

1019 171233

Turan BORAN

İzmir Cumhuriyet Savcısı

Bartın Cumhuriyet Savcılığı

1020 171245

Recep SEVGİLİ

Siverek Cumhuriyet Başsavcısı

Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı

1021 171255

Hami CAN

Nusaybin Cumhuriyet Başsavcısı

Tavşanlı Cumhuriyet Başsavcılığı

1022 171270

Özlem KILIÇ

Pazar(Rize) Hâkimi

Van Hâkimliği

1023 171303

Burak ÇERKEZ

İstanbul Cumhuriyet Savcısı

Kozan Cumhuriyet Savcılığı

1024 171330

Bekir TORUN

Ödemiş Cumhuriyet Savcısı

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı

1025 171384

Tuğba DİRİ CELEPCİ

Kırşehir Cumhuriyet Savcısı

Karabük Cumhuriyet Savcılığı

1026 171389

Nuh Muhammed URUK

Bursa Hâkimi

Düzce Hâkimliği

1027 171411

Nuriye KANYILMAZ

İstanbul Anadolu Hâkimi

Gaziantep Hâkimliği

1028 171455

Özgür DURSUN

İstanbul Hâkimi

Siirt Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı

1029 171470

Mehdi ÜNAL

Artvin Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı

Erzincan Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı

1030 171478

Tuğba TÜRK

Yargıtay Tetkik Hâkimi

Şanlıurfa Hâkimliği

1031 171480

Şükrü ÜNLÜ

Birecik Cumhuriyet Başsavcısı

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği

1032 171482

Tuba ERGÜL

Akçakale Hâkimi (Adalet Bakanlığı Yetkili Tetkik

İstanbul Anadolu Hâkimliği

Hâkimi)

1033 171486

Sebahattin ERKAYA

Nizip Cumhuriyet Başsavcısı

Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı

1034 171552

Lokman HACIAHMETOĞLU

Şırnak Hâkimi

Ankara Batı Hâkimliği

1035 173623

Gülden IŞIK

Büyükçekmece Hâkimi

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

1036 173731

Onur ACIR

Diyarbakır Hâkimi

Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

1037 174407

Serkan HARMANKAYA

Eskişehir Hâkimi

Gaziantep Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı

1038 174408

Nuh Mete HATİPOĞLU

Marmaris Cumhuriyet Başsavcısı

Bolvadin Cumhuriyet Başsavcılığı

1039 174411

Muzaffer AÇIKGÖZ

İstanbul Anadolu Hâkimi

Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

1040 174412

Hülya TÜRKYILMAZ

Ankara Hâkimi

Kayseri Hâkimliği

1041 174420

Murat AKASLAN

Bingöl Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı

Gaziantep Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı

1042 174424

Meryem İNAM

Malatya Hâkimi

Ankara Hâkimliği

1043 174426

Sultan AKBAL

Kayseri Hâkimi

Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

1044 174427

Rasim İNANÇOĞLU

Adana Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi

Adana Hâkimliği

1045 174429

Nail İNCE

İstanbul Hâkimi

Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

1046 174430

Burhan AKBİBER

Doğubayazıt Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı

Bergama Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı

1047 174431

Mahmut İREK

Edirne Cumhuriyet Savcısı

Eskişehir Cumhuriyet Savcılığı

1048 174433

Nedime İSKENDEROĞLU GÜLLÜ İstanbul Hâkimi

Sayfa 35

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

S.No Sicil No Adı ve Soyadı

Bulunduğu Görev

Atandığı Görev

1049 174441

Çiğdem Hatun KORGAN

İstanbul Hâkimi

Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı

1050 174442

Özkan AKKAYA

Samsun Cumhuriyet Savcısı

Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet

Savcılığı

1051 174443

Salih Güner KANAT

Bursa Cumhuriyet Savcısı

Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığı

1052 174448

Semra DOST ERDOĞAN

Diyarbakır Hâkimi

Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

1053 174451

Engin KAPSAL

Gaziantep Cumhuriyet Savcısı

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

1054 174461

Ömer DUMAN

Elazığ Cumhuriyet Savcısı

Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı

1055 174463

Ebru KARABAY

Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

1056 174466

Mehmet KARABULUT

Bolvadin Cumhuriyet Başsavcısı

Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığı

1057 174471

Leyla TURGUT

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcısı

Erzin Cumhuriyet Savcılığı

1058 174476

Nihal KARAKAYA

İstanbul Cumhuriyet Savcısı

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

1059 174478

Abdullah AMANVERMEZ

Zile Cumhuriyet Başsavcısı

Kars Cumhuriyet Başsavcılığı

1060 174497

Özlem ARSLAN KÜÇÜK

Bakırköy Hâkimi

Van Hâkimliği

1061 174498

Yasin ARSLAN

Bakırköy Hâkimi

Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı

1062 174502

Deniz ARSLANOĞLU

Van Cumhuriyet Savcısı

Van Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

1063 174503

Burcu ERGÜLER DEMİRSOY

Bakırköy Hâkimi

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

1064 174511

Hakan ERKCAN

Kocaeli Cumhuriyet Savcısı

Trabzon Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği

1065 174513

Dilvin ATALAY ASLAN

Gaziantep Cumhuriyet Savcısı

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

1066 174516

Erkan KAYA

Denizli Cumhuriyet Savcısı

Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

1067 174530

Ömer Faruk AYVAZ

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı

Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

1068 174546

Melek KOCAGER ŞAHİN

Mardin Hâkimi

Antalya Hâkimliği

1069 174549

Mustafa Cemil KOÇ

Aksaray Cumhuriyet Savcısı

Malatya Cumhuriyet Savcılığı

1070 174558

Hakan KOÇER

İstanbul Hâkimi

Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

1071 174560

Firdes BİLEN MELEK

Küçükçekmece Cumhuriyet Savcısı

Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

1072 174561

Yaşar KOMŞAL

Uşak Hâkimi

Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

1073 174564

Murat KORGAN

İstanbul Cumhuriyet Savcısı

Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

1074 174573

Sinan BİTER

Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcısı

Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı

1075 174586

İsmail Hakkı KULUĞ

Yargıtay Tetkik Hâkimi

Diyarbakır Hâkimliği

1076 174593

Muzaffer GEYİK

Gaziantep Cumhuriyet Savcısı

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcılığı

1077 174597

İsmail METİN

Şanlıurfa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı

Amasya Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı

1078 174599

Nevzat GÖKDAŞ

Hâkimler ve Savcılar Kurulu Kurul Müfettişi

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği

Sayfa 36

S.No Sicil No Adı ve Soyadı

Bulunduğu Görev

Atandığı Görev

1079 174611

Elif GÜLLÜ

Karataş Hâkimi

Adana Hâkimliği

1080 174613

Özkan NAR

Gaziantep Cumhuriyet Savcısı

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

1081 174623

Ayfer SADİOĞLU

Diyarbakır Hâkimi

Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

1082 174624

Veli GÜNDÜZ

Manavgat Cumhuriyet Savcısı

Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığı

1083 174628

Mesut ÇAVDAR

Yargıtay Tetkik Hâkimi

Ankara Cumhuriyet Savcılığı

1084 174629

Aslıhan GÜNGÖR ÖZBAKIR

İstanbul Hâkimi

Mardin Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı

1085 174633

Neslihan ÇEBİ

Manisa Hâkimi

İstanbul Anadolu Hâkimliği

1086 174641

Alper ÇEVİK

Gaziantep Cumhuriyet Savcısı

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

1087 174650

Mehmet ÖZDAMAR

Yozgat Cumhuriyet Savcısı

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı

1088 174651

Dursun Ali ÇÖLOĞLU

Konya Hâkimi

Konya Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

1089 174654

Mustafa ÖZDEMİR

Gaziantep Hâkimi

İskenderun Hâkimliği

1090 174660

Mahmut Sami DEMİR

Gaziantep Cumhuriyet Savcısı

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

1091 174661

Bekir ÖZER

Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı

Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

1092 174665

Yusuf DEMİR

Diyarbakır Cumhuriyet Savcısı

Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı

1093 174679

İpek PAKEL

Kocaeli Hâkimi

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

1094 174685

Mustakim TÜRKYILMAZ

Ankara Cumhuriyet Savcısı

Kayseri Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği

1095 174687

Saffet YILMAZ

Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi

Erzurum Hâkimliği

1096 174704

Mehmet YÜKSEL

Yargıtay Tetkik Hâkimi

Ankara Hâkimliği

1097 174705

Elmas ÖZDAMAR

Yozgat Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı

1098 174709

Hakan ÜSTÜNDAĞ

Kırıkkale Hâkimi

Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

1099 174712

Sedat SOYDEMİR

Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı

Kars Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı

1100 174741

Fethi ŞENGİL

İstanbul Anadolu Hâkimi

Şanlıurfa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı

1101 174751

Turgay Osman TAŞ

Elmalı Cumhuriyet Başsavcısı

Burhaniye Cumhuriyet Başsavcılığı

1102 174767

Cemalettin TOPCU

İstanbul Cumhuriyet Savcısı

Malatya Cumhuriyet Savcılığı

1103 174769

Cuma TOPÖZLÜ

Adana Cumhuriyet Savcısı

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

1104 174794

Kübra TABAN USTAOĞLU

Erzurum Cumhuriyet Savcısı

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı

1105 174809

Osman ÖZAVCI

Andırın Hâkimi

Adana Hâkimliği

1106 174821

Serhat BAĞLAN

Mazıdağı Hâkimi

Edirne Hâkimliği

1107 174900

Mehmet TOPRAK

Şabanözü Cumhuriyet Savcısı

Elbistan Cumhuriyet Savcılığı

1108 179158

İbrahim KARLI

Tavşanlı Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı

Muş Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı

Sayfa 37

S.No Sicil No Adı ve Soyadı

Bulunduğu Görev

Atandığı Görev

1109 179169

Aysun KAVUKLU

İslâhiye Hâkimi

İskenderun Hâkimliği

1110 179179

Muhammet KAYA

Iğdır Hâkimi

İskenderun Hâkimliği

1111 179193

Mustafa DAYAN

Bingöl Hâkimi

Ankara Batı Hâkimliği

1112 179206

Ömer Erdem ALADAĞ

Şırnak Hâkimi

İstanbul Anadolu Hâkimliği

1113 179211

Yasin ALPDÜNDAR

Ergani Cumhuriyet Başsavcısı

Elmalı Cumhuriyet Başsavcılığı

1114 179213

Muhammed Furkan DEMİRBAŞ

Reyhanlı Cumhuriyet Başsavcısı

Ayvalık Cumhuriyet Başsavcılığı

1115 179218

Nisa DEMİRCİOĞLU

Erbaa Hâkimi

Ankara Hâkimliği

1116 179231

Burak DİNÇ

Ermenek Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı

Akşehir Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı

1117 179236

Sercan KOCABEY

Gülnar Cumhuriyet Savcısı

Ankara Batı Cumhuriyet Savcılığı

1118 179244

Sümeyye KOCAMAN

Ardahan Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı

Bilecik Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı

1119 179245

Emre DİŞLİ

Şanlıurfa Cumhuriyet Savcısı

İstanbul Anadolu Hâkimliği

1120 179248

İsmail DOĞAN

Tekman Cumhuriyet Savcısı (Adalet Bakanlığı

Yetkili Tetkik Hâkimi)

Ermenek Cumhuriyet Başsavcılığı

1121 179271

Ahmet KÖSE

Yalvaç Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı

Artvin Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı

1122 179274

Cihangir KÖSEM

Ödemiş Hâkimi

İstanbul Hâkimliği

1123 179279

Hasan KURGAN

Merzifon Cumhuriyet Başsavcısı

Bursa Cumhuriyet Savcılığı

1124 179280

Abdullah DÖLEN

Çubuk Cumhuriyet Savcısı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılığı

1125 179300

Abdulkerim DURMUŞ

Aralık Hâkimi

Adana Hâkimliği

1126 179301

Abdullah KÜÇÜKKÖSE

Kırıkhan Hâkimi

Bakırköy Hâkimliği

1127 179310

Sefa MARAŞLI

Boyabat Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı

Bafra Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı

1128 179320

Serkan DÜZGÜN

İzmir Cumhuriyet Savcısı

Çankırı Cumhuriyet Savcılığı

1129 179328

Betül AVAN TENGÜL

Gazipaşa Hâkimi

Gaziosmanpaşa Hâkimliği

1130 179334

Mücahit Ayhan EMRE

Suruç Hâkimi

Sivas Hâkimliği

1131 179339

Erkan ER

Bakırköy Hâkimi

Diyarbakır Hâkimliği

1132 179350

İsmail ERDEM

Kars Cumhuriyet Savcısı

Konya Cumhuriyet Savcılığı

1133 179356

Hatice Gonca ERDOĞAN

Kırkağaç Hâkimi

Akhisar Hâkimliği

1134 179362

Çağlar AYDOĞDU

Yüksekova Hâkimi

Bursa Hâkimliği

1135 179373

Garip AYKANAT

Kayseri Hâkimi

Gümüşhane Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı

1136 179390

Rukiye YILDIZ

Pervari Hâkimi

Alanya Hâkimliği

1137 179411

Dilek BALCI

Bingöl Hâkimi

Antalya Hâkimliği

1138 179425

Yusuf GÖLLÜ

Erzincan Hâkimi

Malatya Hâkimliği

Sayfa 38

S.No Sicil No Adı ve Soyadı

Bulunduğu Görev

Atandığı Görev

1139 179429

Taner GÜL

Seferihisar Cumhuriyet Başsavcısı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılığı

1140 179453

Hüseyin BİÇER

Kırıkkale Hâkimi

Gebze Hâkimliği

1141 179459

Hatice HANBABA

İzmir Cumhuriyet Savcısı

Kastamonu Cumhuriyet Savcılığı

1142 179463

Mustafa ÖZEY

Kahramanmaraş Cumhuriyet Savcısı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılığı

1143 179466

Hüseyin IŞIK

Besni Hâkimi

Kütahya Hâkimliği

1144 179467

Uğur ÖZİL

Tarsus Cumhuriyet Savcısı

Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığı

1145 179469

Kadir Yalçın ÖZKUBAT

Tatvan Cumhuriyet Başsavcısı

Seydişehir Cumhuriyet Başsavcılığı

1146 179475

Emre ÖZ

Lâdik Cumhuriyet Savcısı

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı

1147 179485

Cihat PALA

Ankara Cumhuriyet Savcısı

Şebinkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı

1148 179496

Nihal KADİM ERKILIÇ

Bakırköy Hâkimi

Sakarya Hâkimliği

1149 179504

Aslı BAYIR

Nurdağı Hâkimi

Adana Hâkimliği

1150 179507

Yunus KANTAR

Çukurca Cumhuriyet Savcısı

Sakarya Cumhuriyet Savcılığı

1151 179510

Yılmaz BOYRAZ

Bartın Hâkimi

İstanbul Anadolu Hâkimliği

1152 179534

Zehra KARAGÖZLÜ

Gaziosmanpaşa Hâkimi

Kiraz Hâkimliği

1153 179536

Sevda KARAHASANOĞLU

Boyabat Hâkimi

Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı

1154 179537

Osman BÜYÜKTOSUNOĞLU

İstanbul Hâkimi

İstanbul Anadolu Hâkimliği

1155 179538

Selçuk SEZER

Finike Cumhuriyet Savcısı

Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı

1156 179553

Ömer SÖYLEMEZ

Bakırköy Cumhuriyet Savcısı

Erzurum Cumhuriyet Savcılığı

1157 179562

Abdülsamet SÜRSAVUR

Van Cumhuriyet Savcısı

Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığı

1158 179568

Seçkin CİNGİ

Kepsut Cumhuriyet Savcısı

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı

1159 179574

Mehmet ŞAHİN

Tatvan Cumhuriyet Savcısı

Edirne Cumhuriyet Savcılığı

1160 179587

Fatma ÇANGÜR ŞAHİN

Ankara Hâkimi

Kâhta Hâkimliği

1161 179588

Ayşe ÖZKUL

Şanlıurfa Hâkimi

Eskişehir Hâkimliği

1162 179590

Şenay ŞAHİN AKKUŞ

Yalvaç Hâkimi

İstanbul Hâkimliği

1163 179591

Rana ÇAVUŞ

Karayazı Hâkimi

İzmir Hâkimliği

1164 179604

Muhammet Mustafa ŞİMŞEK

Adıyaman Hâkimi

Bursa Hâkimliği

1165 179608

İrem ÖZTÜRK

Çatak Hâkimi

Kocaeli Hâkimliği

1166 179611

Ali TÜRK

Ankara Hâkimi

Bozova Hâkimliği

1167 179613

Ebru TÜRKEL SEVEN

İstanbul Hâkimi

Suşehri Hâkimliği

1168 179624

Sevda KARAKOÇ

Boyabat Hâkimi

Küçükçekmece Hâkimliği

Sayfa 39

S.No Sicil No Adı ve Soyadı

Bulunduğu Görev

Atandığı Görev

1169 179648

Tuğçe TEKEŞİN AKPINAR

Doğubayazıt Hâkimi

Beyşehir Hâkimliği

1170 179662

Numan TOPAL

İstanbul Hâkimi

Eşme Hâkimliği

1171 179678

Emre VURMAZ

Kâhta Cumhuriyet Başsavcısı

Dinar Cumhuriyet Başsavcılığı

1172 179713

Bayram YÜCEL

Cizre Hâkimi

Yalova Hâkimliği

1173 181996

Ahmet BAYRAK

Çermik Hâkimi

Manisa Hâkimliği

1174 182011

Elif KAYGISIZ

Antalya Cumhuriyet Savcısı

Nazımiye Cumhuriyet Savcılığı

1175 182063

Günay TUNÇ

Manisa Hâkimi

Başkale Hâkimliği

1176 182099

Hakan GÜNGÜREN

Çerkeş Cumhuriyet Savcısı

Terme Cumhuriyet Savcılığı

1177 182118

Aykut KELEP

Hakkâri Hâkimi

Bursa Hâkimliği

1178 186042

Ahmet GÜREL

Göle Cumhuriyet Savcısı

Söke Cumhuriyet Savcılığı

1179 189469

Yusuf ABANUZ

Ankara Batı Hâkimi

Tokat Hâkimliği

1180 189479

Merve ACAR

Pervari Hâkimi

Isparta Hâkimliği

1181 189486

Didem ADIYAMAN BİROL

Gaziantep Hâkimi

Nizip Hâkimliği

1182 189495

Hacı Mustafa AKBUCAK

Siverek Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı

Tarsus Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı

1183 189512

Hasan Can AKILLI

Ankara Cumhuriyet Savcısı

Reyhanlı Cumhuriyet Savcılığı

1184 189514

Yeşim ALINCAK

İstanbul Hâkimi

Bingöl Hâkimliği

1185 189519

Ümit Murat AKKOYUN

Yeşilhisar Cumhuriyet Savcısı

Şanlıurfa Cumhuriyet Savcılığı

1186 189529

Banu AKŞAHİN

Çukurca Hâkimi

Beykoz Hâkimliği

1187 189536

Musa AKYILDIZ

Harran Hâkimi

Adana Hâkimliği

1188 189540

Seyit Ahmet ALKAN

Edremit Hâkimi

İstanbul Hâkimliği

1189 189546

Aysun ALTUN TABAKLI

Bingöl Hâkimi

Bodrum Hâkimliği

1190 189549

Selin KURT

Demre Hâkimi

Bakırköy Hâkimliği

1191 189552

Merve GÜNAYDIN

Silvan Hâkimi

Bursa Hâkimliği

1192 189557

Veysel ARAZ

Muş Hâkimi

Çanakkale Hâkimliği

1193 189572

Mahsun ASLAN

Sarıkamış Cumhuriyet Savcısı

Sakarya Cumhuriyet Savcılığı

1194 189579

Meliha ATADAĞ TÜRKMEN

Midyat Hâkimi

İskenderun Hâkimliği

1195 189585

Kerime Sümeyra ŞİMŞEK

Yargıtay Tetkik Hâkimi

Adana Hâkimliği

1196 189588

Hediye ATILGAN BAŞAR

Eskişehir Hâkimi

Erzurum Hâkimliği

1197 189590

Arzu AVCI

İvrindi Hâkimi

İstanbul Anadolu Hâkimliği

1198 189591

Emre AVCIOĞLU

Rize Cumhuriyet Savcısı

Erzurum Cumhuriyet Savcılığı

Sayfa 40

S.No Sicil No Adı ve Soyadı

Bulunduğu Görev

Atandığı Görev

1199 189598

Deniz AYDIN

Geyve Hâkimi

İstanbul Anadolu Hâkimliği

1200 189599

Emrullah AYDIN

Pervari Hâkimi

Sakarya Hâkimliği

1201 189609

Gizem Gözde KABASAKAL

Haymana Hâkimi

Ankara Hâkimliği

1202 189611

Bedri AYDOĞAN

Van Hâkimi

Siverek Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı

1203 189624

Ömer Faruk BAĞLI

Şebinkarahisar Hâkimi

Manavgat Hâkimliği

1204 189625

Zeyni BAKAY

Samsun Cumhuriyet Savcısı

Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı

1205 189627

Abdus Samed BALCI

Halfeti Hâkimi

Samsun Hâkimliği

1206 189633

Burak BAŞDEMİR

Bakırköy Cumhuriyet Savcısı

İstanbul Anadolu Hâkimliği

1207 189635

Müge BAŞGÜL ÜSTÜNTAŞ

Yargıtay Tetkik Hâkimi

Ankara Hâkimliği

1208 189639

Saliha ALTUNTAŞ

Kütahya Cumhuriyet Savcısı

Nazilli Cumhuriyet Savcılığı

1209 189643

Engin BAYRAM

Beykoz Hâkimi

İstanbul Anadolu Hâkimliği

1210 189646

Ahmet BAYSAL

Muş Hâkimi

Malatya Hâkimliği

1211 189650

Dilek BIYIK

Suluova Hâkimi

İstanbul Hâkimliği

1212 189655

Canan BİNGÖL

Patnos Hâkimi

Denizli Hâkimliği

1213 189657

Veysel Görkem BİNGÖL

Siverek Hâkimi

Manisa Hâkimliği

1214 189675

Osman CAN

Göynük Hâkimi

Kayseri Hâkimliği

1215 189677

Samet CAN

Germencik Hâkimi

Aydın Hâkimliği

1216 189693

Cahit COŞKUN

Şanlıurfa Cumhuriyet Savcısı

Susurluk Cumhuriyet Savcılığı

1217 189697

Gizem ÇAĞLAYAN

Midyat Cumhuriyet Savcısı

Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığı

1218 189706

Orhan ÇAKMAK

Tekirdağ Hâkimi

İstanbul Hâkimliği

1219 189711

Gülizar ÇALIŞKAN ABUR

Konya Cumhuriyet Savcısı

Tatvan Hâkimliği

1220 189714

Görkem ÇALTEPE

Ağrı Hâkimi

Ankara Hâkimliği

1221 189718

Abdullah ÇANKAYA

Batman Cumhuriyet Savcısı

Aydın Cumhuriyet Savcılığı

1222 189725

Cebrail ÇELİK

Şebinkarahisar Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı

Bingöl Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı

1223 189726

Erdoğan ÇELİK

Göle Hâkimi

Çanakkale Hâkimliği

1224 189732

Hatice ÇELİK MERT

Tavşanlı Hâkimi

İstanbul Hâkimliği

1225 189736

Osman Beraat ÇETİN

Karaburun Cumhuriyet Savcısı

Şanlıurfa Cumhuriyet Savcılığı

1226 189740

Mustafa Kürşat ÇETİNKAYA

Diyarbakır Cumhuriyet Savcısı

Ankara Cumhuriyet Savcılığı

1227 189743

Abdullah Metin ÇIRAK

Kalkandere Hâkimi

Konya Hâkimliği

1228 189768

Öznur DALKIRAN

Turhal Hâkimi

Sivas Hâkimliği

Sayfa 41

S.No Sicil No Adı ve Soyadı

Bulunduğu Görev

Atandığı Görev

1229 189774

Sare PEKER

Zonguldak Cumhuriyet Savcısı

Kırıkhan Cumhuriyet Savcılığı

1230 189780

Mahmut DEMİR

Kızıltepe Hâkimi

Denizli Hâkimliği

1231 189793

Çağdaş DİNÇ

Doğubayazıt Hâkimi

Bursa Hâkimliği

1232 189803

Selma DOĞAN

Bor Hâkimi

Niğde Hâkimliği

1233 189805

Kemal DOĞTEKİN

Çaldıran Cumhuriyet Savcısı

Manavgat Cumhuriyet Savcılığı

1234 189823

Mustafa ECE

Kırşehir Hâkimi (Adalet Bakanlığı Yetkili Tetkik

Hâkimi)

Adana Hâkimliği

1235 189829

Muhammet Yunus EKİNCİ

Dicle Hâkimi

Ceyhan Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı

1236 189835

Gülşah ER ÖZARSLAN

Doğubayazıt Hâkimi

Manisa Hâkimliği

1237 189840

Ali ERDEM

Kula Cumhuriyet Savcısı

Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığı

1238 189846

Mustafa Enes ERDOĞAN

İslâhiye Cumhuriyet Savcısı

Isparta Cumhuriyet Savcılığı

1239 189852

Ömer ERKAL

Posof Hâkimi

Isparta Hâkimliği

1240 189854

Gizem ERKAN KILIÇ

Şırnak Hâkimi

Kocaeli Hâkimliği

1241 189857

Özge EROĞLU DOĞAN

İskilip Hâkimi

Şanlıurfa Hâkimliği

1242 189859

Özge UZUN

Koyulhisar Hâkimi

Bakırköy Hâkimliği

1243 189863

Muhammet ERSİN

Iğdır Cumhuriyet Savcısı

Samsun Cumhuriyet Savcılığı

1244 189864

Tuba ERSÖZ ÜNVER

Beyşehir Cumhuriyet Başsavcısı

Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcılığı

1245 189865

Ahmet ERSÖZLÜ

Sivas Hâkimi

Kozan Hâkimliği

1246 189868

Aysel TURMUŞ

Başkale Hâkimi

Ankara Hâkimliği

1247 189874

Aslı EŞPEK

Uzunköprü Hâkimi

Gaziosmanpaşa Hâkimliği

1248 189886

Muhammed İkbal GEYİK

Ceylânpınar Hâkimi

Kırıkkale Hâkimliği

1249 189892

Ayberk GÖKCEN

Nizip Hâkimi

Konya Hâkimliği

1250 189899

Emrah Barış GÖNEN

Siverek Hâkimi

İzmir Hâkimliği

1251 189904

Doğanay GÖZÜM

Erciş Cumhuriyet Savcısı

Adana Cumhuriyet Savcılığı

1252 189907

Elif GÜDÜL

Tosya Hâkimi

Büyükçekmece Hâkimliği

1253 189912

Tuğba GÜL SELÇUK

Göle Hâkimi

Mersin Hâkimliği

1254 189924

Ender GÜLMEZ

Eğil Hâkimi

Eskişehir Hâkimliği

1255 189926

Korkmaz GÜLSÜN

İstanbul Cumhuriyet Savcısı

Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı

1256 189929

Büşra GÜMÜŞ

Havza Hâkimi

İstanbul Anadolu Hâkimliği

1257 189931

İbrahim GÜMÜŞ

Birecik Hâkimi

Aydın Hâkimliği

1258 189932

Tuğba GÜMÜŞ ERENÇ

Viranşehir Hâkimi

Antalya Hâkimliği

Sayfa 42

S.No Sicil No Adı ve Soyadı

Bulunduğu Görev

Atandığı Görev

1259 189940

Yunus GÜNDEM

Elbistan Cumhuriyet Savcısı

Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığı

1260 189943

Sultan ALAKURT

Orhaneli Hâkimi

Bakırköy Hâkimliği

1261 189946

Tuğçe GÜNGÖR KAVLAK

Hazro Hâkimi

Balıkesir Hâkimliği

1262 189963

İbrahim İBRAHİMOĞLU

Şenkaya Hâkimi

Bursa Hâkimliği

1263 189964

Kübra GÜRLEVİK

Patnos Hâkimi

Samsun Hâkimliği

1264 189970

Hüseyin İNCE

Nusaybin Cumhuriyet Savcısı

Kocaeli Cumhuriyet Savcılığı

1265 189972

Mehmet İŞÇENEROĞLU

Cizre Hâkimi

Eskişehir Hâkimliği

1266 189982

Gamze KALAÇ

Afşin Hâkimi

Sakarya Hâkimliği

1267 189986

Aykut KALKAN

Tercan Cumhuriyet Savcısı

Eskişehir Cumhuriyet Savcılığı

1268 189989

Nihat KALOĞLU

Tekman Cumhuriyet Savcısı

Balıkesir Cumhuriyet Savcılığı

1269 189997

Şahin KAPLAN

Adalet Müfettişi

Ankara Cumhuriyet Savcılığı

1270 189998

Abdulaziz KAPLI

Çanakkale Cumhuriyet Savcısı

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı

1271 190003

Melike ERDOĞAN

İslâhiye Hâkimi

Isparta Hâkimliği

1272 190006

Emrah KARABAYIR

Hizan Hâkimi

Samsun Hâkimliği

1273 190012

Sefa Anıl KARADENİZ

Hakkâri Cumhuriyet Savcısı

Kocaeli Cumhuriyet Savcılığı

1274 190018

Selim KARAKAŞ

Aladağ Cumhuriyet Savcısı

Rize Cumhuriyet Savcılığı

1275 190026

Nurdan KARAMAN GÜRLER

Yüksekova Hâkimi

İzmir Hâkimliği

1276 190030

Oğuzhan KARATAŞ

İstanbul Cumhuriyet Savcısı

Bakırköy Hâkimliği

1277 190035

Elif KART

Gercüş Hâkimi

Aydın Hâkimliği

1278 190036

Bayram KARTAL

Doğubayazıt Hâkimi

Mersin Hâkimliği

1279 190037

Mustafa KARTAL

Pülümür Hâkimi

Antalya Hâkimliği

1280 190048

Seda KAYA

Suşehri Hâkimi

Bakırköy Hâkimliği

1281 190049

Serdar KAYA

Ağrı Hâkimi

Ankara Hâkimliği

1282 190062

Tolga KELEŞ

Tekman Hâkimi

Ankara Hâkimliği

1283 190079

Şeyma Nur KUTLUK

Bakırköy Hâkimi

Iğdır Hâkimliği

1284 190080

Başak KIR

Viranşehir Hâkimi

Eskişehir Hâkimliği

1285 190081

Burak KIR

Viranşehir Hâkimi

Eskişehir Hâkimliği

1286 190085

Tuğçe SOYDAN

Patnos Hâkimi

Eskişehir Hâkimliği

1287 190088

Mustafa Serhan KİBAR

Muş Cumhuriyet Savcısı

Adana Cumhuriyet Savcılığı

1288 190089

Erhan KİLİK

Akçakale Cumhuriyet Başsavcısı

Yalova Cumhuriyet Savcılığı

Sayfa 43

S.No Sicil No Adı ve Soyadı

Bulunduğu Görev

Atandığı Görev

1289 190095

Mehmet KOÇ

Viranşehir Cumhuriyet Savcısı

Adana Cumhuriyet Savcılığı

1290 190105

Nevin KONCA SEDEF

Ağrı Hâkimi

Mersin Hâkimliği

1291 190108

İsmail KÖKER

Van Cumhuriyet Savcısı

Kilis Cumhuriyet Savcılığı

1292 190109

Nesrin KÖKER YILDIRIM

Çaycuma Hâkimi

Samsun Hâkimliği

1293 190112

Ebru KÖROĞLU DEMİRCİ

Afşin Hâkimi

Mersin Hâkimliği

1294 190114

İsmet KÖSEDAL

Silvan Cumhuriyet Savcısı

Adana Cumhuriyet Savcılığı

1295 190119

Ozan KURTOĞLU

Küçükçekmece Cumhuriyet Savcısı

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı

1296 190124

Mehmet KÜÇÜK

İstanbul Cumhuriyet Savcısı

Göle Cumhuriyet Savcılığı

1297 190125

Mustafa KÜÇÜK

Diyarbakır Cumhuriyet Savcısı

Beyşehir Cumhuriyet Başsavcılığı

1298 190129

Halil İbrahim LEBLEBİCİ

Birecik Hâkimi

İstanbul Anadolu Hâkimliği

1299 190135

Zehra MERT TAŞ

Kızıltepe Hâkimi

Adana Hâkimliği

1300 190142

Canan OCAKCI

Bozova Hâkimi

İzmir Hâkimliği

1301 190150

Zeynep Selen ONURLU

Bursa Hâkimi

İstanbul Anadolu Hâkimliği

1302 190160

Hasan Burak ÖNDİN

Ağrı Hâkimi

Tekirdağ Hâkimliği

1303 190164

Müge ÖZAYITGU ÜK

Iğdır Hâkimi

İzmir Hâkimliği

1304 190165

Damla ASAN

Bilecik Hâkimi

Bursa Hâkimliği

1305 190169

Hüseyin ÖZCAN

Bursa Cumhuriyet Savcısı (Adalet Bakanlığı

Yetkili Tetkik Hâkimi)

Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığı

1306 190175

Büşra Selen ÖZÇELİK

Şirvan Hâkimi

İstanbul Hâkimliği

1307 190182

Özge ÖZDİL

Kocaali Hâkimi

Bakırköy Hâkimliği

1308 190187

Cemile ÖZER BİLGİN

Gümüşhane Hâkimi

Trabzon Hâkimliği

1309 190190

Mehmet Furkan ÖZER

Karakoçan Hâkimi

Sivas Hâkimliği

1310 190191

Kadir ÖZGAN

Kavak Hâkimi

Bakırköy Hâkimliği

1311 190195

Orhan Yasin ÖZKAN

Uludere Cumhuriyet Savcısı

Ankara Cumhuriyet Savcılığı

1312 190201

Ramazan ÖZMEN

Yatağan Cumhuriyet Savcısı

Çorlu Cumhuriyet Savcılığı

1313 190202

Emre ÖZSOY

Şemdinli Cumhuriyet Savcısı

Dörtyol Cumhuriyet Savcılığı

1314 190206

Ayşe Hilal ÇELİKBİLEK

Batman Hâkimi

Kocaeli Hâkimliği

1315 190209

Furkan ÖZTÜRK

Trabzon Cumhuriyet Savcısı

Nusaybin Cumhuriyet Başsavcılığı

1316 190212

Naciye GÖRMEZ

Mucur Hâkimi

Ardahan Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı

1317 190214

Sinem ÖZTÜRK

Uzunköprü Hâkimi

Tekirdağ Hâkimliği

1318 190220

Mehmet Sabit PAMUKCU

Araklı Hâkimi

Küçükçekmece Hâkimliği

Sayfa 44

S.No Sicil No Adı ve Soyadı

Bulunduğu Görev

Atandığı Görev

1319 190221

Serkan PAMUKLAR

Gaziantep Cumhuriyet Savcısı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılığı

1320 190224

Sakine PELİT KÖSEDAL

Silvan Hâkimi

Adana Hâkimliği

1321 190226

Şükran PINARBAŞI

Sorgun Hâkimi

İstanbul Anadolu Hâkimliği

1322 190228

Esra Hilal AYLAN

İskilip Cumhuriyet Savcısı

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı

1323 190229

Mehmet Vedat POLAT

Almus Hâkimi

Bolu Hâkimliği

1324 190238

Mustafa SAĞLAMOĞLU

Eğil Cumhuriyet Savcısı

Adana Cumhuriyet Savcılığı

1325 190239

Fatma SALLANTI

Ardahan Hâkimi

Manisa Hâkimliği

1326 190243

Ayşe IŞIK

Besni Hâkimi

Kütahya Hâkimliği

1327 190247

İsmail SARICA

Cizre Cumhuriyet Savcısı

Ankara Cumhuriyet Savcılığı

1328 190251

Sahap SARIKAYA

Patnos Hâkimi

Tekirdağ Hâkimliği

1329 190260

Özlem SIĞINÇ

Kiğı Hâkimi

Bolu Hâkimliği

1330 190263

Esra Nur TALİH

Nizip Hâkimi

Burdur Hâkimliği

1331 190269

Mustafa SONKURT

Çukurca Hâkimi

Mardin Hâkimliği

1332 190276

Muhammed Mehdi SÖĞÜT

Diyadin Hâkimi

Diyarbakır Hâkimliği

1333 190281

Suzan SEZER

Midyat Hâkimi

İzmir Hâkimliği

1334 190286

Ahmet Rüfai ŞAHİN

Bor Cumhuriyet Başsavcısı

Siverek Cumhuriyet Başsavcılığı

1335 190335

Sarp ŞENBAŞLAR

Ankara Hâkimi

Erciş Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı

1336 190339

Feyzullah ŞENTÜRK

Palu Cumhuriyet Savcısı

Kırıkkale Cumhuriyet Savcılığı

1337 190340

Sevgi YABUL

Bitlis Hâkimi

Tekirdağ Hâkimliği

1338 190345

Umut TABAKLI

Bingöl Cumhuriyet Savcısı

Bodrum Cumhuriyet Savcılığı

1339 190351

Meryem AKGÜL

Kandıra Hâkimi

İstanbul Anadolu Hâkimliği

1340 190360

Zerrin TAV

Suşehri Hâkimi

Mersin Hâkimliği

1341 190379

Sümeyye Gözde YILMAZ

Midyat Hâkimi

Ankara Batı Hâkimliği

1342 190381

Erhan TEZCAN

Diyarbakır Hâkimi

Rize Hâkimliği

1343 190384

Erhan TEZKORKMAZ

Kurtalan Cumhuriyet Savcısı

Zonguldak Cumhuriyet Savcılığı

1344 190385

Yakup TİLER

Dargeçit Cumhuriyet Savcısı

Çanakkale Cumhuriyet Savcılığı

1345 190388

İbrahim TİRYAKİ

Doğubayazıt Cumhuriyet Savcısı

Alanya Cumhuriyet Savcılığı

1346 190389

Ahmet İlyas TOLAR

Karlıova Cumhuriyet Savcısı

Ankara Cumhuriyet Savcılığı

1347 190393

Güner TOPAL

Trabzon Cumhuriyet Savcısı

Ordu Cumhuriyet Savcılığı

1348 190409

Esma TÜREDİ KELEP

Hakkâri Hâkimi

Bursa Hâkimliği

Sayfa 45

S.No Sicil No Adı ve Soyadı

Bulunduğu Görev

Atandığı Görev

1349 190411

Aysun TÜRK BAKAY

Samsun Hâkimi

Bakırköy Hâkimliği

1350 190414

Türker TÜRKMEN

Tonya Cumhuriyet Savcısı

Mersin Cumhuriyet Savcılığı

1351 190422

Saliha AKBUCAK

Siverek Hâkimi

Tarsus Hâkimliği

1352 190425

Ahmet Mesut UĞRAŞ

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcısı

Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı

1353 190428

Aslı ULUÇAY

Denizli Hâkimi

Tuzluca Hâkimliği

1354 190430

Esra ULUDAĞ

Kulu Hâkimi

İstanbul Hâkimliği

1355 190437

Ebubekir URHAN

Hakkâri Hâkimi

Edirne Hâkimliği

1356 190438

Emre US

İstanbul Cumhuriyet Savcısı

Bulancak Cumhuriyet Başsavcılığı

1357 190443

Nuriye UYSAL YÜKSEL

Yüksekova Hâkimi

Kocaeli Hâkimliği

1358 190444

Tuğba NİĞDELİOĞLU

Derinkuyu Hâkimi

Bursa Hâkimliği

1359 190447

Bahadır Muharrem ÜK

Iğdır Hâkimi

İzmir Hâkimliği

1360 190452

Şevket ÜNAL

Şırnak Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı

Tokat Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı

1361 190459

Ali Kaan ÜRKMEZ

Iğdır Hâkimi

Çanakkale Hâkimliği

1362 190465

Buket TABAK

Uşak Hâkimi

Çaycuma Hâkimliği

1363 190475

Ali Can YABUL

Bitlis Cumhuriyet Savcısı

Tekirdağ Cumhuriyet Savcılığı

1364 190479

Arzu YALÇIN KARASOY

Hakkâri Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı

Tekirdağ Hâkimliği

1365 190488

Pınar Selin BİNGÖL

Siverek Hâkimi

Manisa Hâkimliği

1366 190491

Servet YAPRAKCI

Kilis Cumhuriyet Savcısı

Bursa Cumhuriyet Savcılığı

1367 190492

Yener Hüseyin YARAR

Çınar Hâkimi

Antalya Hâkimliği

1368 190506

Işık YELİN

Geyve Hâkimi

Gaziosmanpaşa Hâkimliği

1369 190507

Songül YENİGÜN

İdil Hâkimi

Diyarbakır Hâkimliği

1370 190517

Emin YILDIRIM

Ankara Cumhuriyet Savcısı

Konya Cumhuriyet Savcılığı

1371 190525

Cenk YILDIZ

Ovacık(Tunceli) Cumhuriyet Savcısı

Bursa Cumhuriyet Savcılığı

1372 190528

Fatma Gülşah YILDIZ

Ardahan Hâkimi

Çanakkale Hâkimliği

1373 190529

Koray YILDIZ

Tavas Hâkimi

İstanbul Hâkimliği

1374 190546

Şevki YILMAZ

Düzce Hâkimi

Büyükçekmece Hâkimliği

1375 190549

Feride ÖZGÜN

İmamoğlu Hâkimi

Adana Hâkimliği

1376 190553

Cansu KİLİK

Akçakale Hâkimi

Yalova Hâkimliği

1377 190558

Kübra YURTMAN ÇADIRLI

Gevaş Cumhuriyet Savcısı

Kayseri Cumhuriyet Savcılığı

1378 190567

Nüsri YÜKSEL

Yüksekova Hâkimi

Kocaeli Hâkimliği

Sayfa 46

S.No Sicil No Adı ve Soyadı

Bulunduğu Görev

Atandığı Görev

1379 190568

Eren ZAĞLI

Yeşilova Hâkimi

İstanbul Hâkimliği

1380 190570

Hüseyin ZENGİN

İstanbul Anadolu Hâkimi

Samsun Hâkimliği

1381 192088

Feyzi AKKUZU

Bartın Cumhuriyet Savcısı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılığı

1382 192091

Suat ALAMAN

Kemaliye Cumhuriyet Savcısı

Çanakkale Cumhuriyet Savcılığı

1383 192092

Filiz ALCAN CANKAYA

Karasu Hâkimi

İstanbul Anadolu Hâkimliği

1384 192109

Funda AYDENİZ

Bozdoğan Hâkimi

İstanbul Hâkimliği

1385 192115

Salman Oğuz BALTACI

Demre Cumhuriyet Savcısı

Denizli Cumhuriyet Savcılığı

1386 192125

Sebla BOZKURT OKUMUŞ

Büyükçekmece Hâkimi

Marmaraereğlisi Hâkimliği

1387 192126

Ahmet BULUT

Edirne Cumhuriyet Savcısı

Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı

1388 192130

Alper CELEP

Demre Hâkimi

İstanbul Hâkimliği

1389 192135

Ayben ÇELİK ÖNGEL

Gazipaşa Hâkimi

İstanbul Hâkimliği

1390 192137

Mustafa ÇETİNKAYA

Kâhta Hâkimi

Eskişehir Hâkimliği

1391 192141

Hüseyin DAYAN

Lâpseki Hâkimi

Bursa Hâkimliği

1392 192142

Mehmet Fatih DEMİR

Seydişehir Cumhuriyet Savcısı

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı

1393 192145

Yeliz DURMUŞ

Araban Hâkimi

Adana Hâkimliği

1394 192175

Hüseyin IŞIK

Gölbaşı(Adıyaman) Cumhuriyet Savcısı

Elazığ Cumhuriyet Savcılığı

1395 192176

Oktay İKİNCİ

Germencik Hâkimi

Bursa Hâkimliği

1396 192178

Meliha İPEK

Eruh Hâkimi

Adana Hâkimliği

1397 192195

Yusuf KILIÇ

Tavşanlı Hâkimi

Kocaeli Hâkimliği

1398 192199

Mustafa Fatih KOCALAR

Ergani Cumhuriyet Savcısı

Gaziantep Cumhuriyet Savcılığı

1399 192208

Bilal KÖKSAL

Ankara Hâkimi

Gaziantep Hâkimliği

1400 192210

Esin KÖROĞLU YILMAZ

Çine Hâkimi

İstanbul Hâkimliği

1401 192213

Günday KURNAZ

İstanbul Hâkimi

İstanbul Anadolu Hâkimliği

1402 192214

Adem KÜÇÜK

Soma Cumhuriyet Başsavcısı

Samsun Cumhuriyet Savcılığı

1403 192218

Mehmet MENKÜ

Kırıkhan Cumhuriyet Savcısı

İzmir Hâkimliği

1404 192222

Ozan OĞUZ

Germencik Cumhuriyet Savcısı

Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı

1405 192224

Gamze Selin OLĞUNELMA

Manavgat Cumhuriyet Savcısı

İdil Cumhuriyet Savcılığı

1406 192227

Abdullah ÖNGEL

Gazipaşa Hâkimi

İstanbul Hâkimliği

1407 192238

Adnan ÖZCANAN

Çine Hâkimi

Küçükçekmece Hâkimliği

1408 192249

Hakdiler PEHLİVAN

Ardahan Cumhuriyet Savcısı

Aydın Cumhuriyet Savcılığı

Sayfa 47

S.No Sicil No Adı ve Soyadı

Bulunduğu Görev

Atandığı Görev

1409 192256

Meltem SAL

Çivril Hâkimi

Bursa Hâkimliği

1410 192257

Tuba ALAKOÇ

Tekirdağ Hâkimi

Van Hâkimliği

1411 192259

İrfan SARAÇ

Afyonkarahisar Hâkimi

Tarsus Hâkimliği

1412 192260

Umut SARI

Kınık Hâkimi

İstanbul Hâkimliği

1413 192266

Mustafa SEZER

Siverek Hâkimi

Adana Hâkimliği

1414 192267

Deniz ŞAHİN

İzmir Cumhuriyet Savcısı

Şırnak Cumhuriyet Savcılığı

1415 192268

Hamza ŞAHİN

Kadirli Hâkimi

Adana Hâkimliği

1416 192285

Osman TURAN

Aksaray Hâkimi

Tavşanlı Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı

1417 192300

Filiz YAMAÇ

Karasu Hâkimi

İstanbul Anadolu Hâkimliği

1418 192301

Kaan YAREN

Seydişehir Hâkimi

Mersin Hâkimliği

1419 192306

Ahmet YEŞİL

Mazıdağı Hâkimi

Elazığ Hâkimliği

1420 192315

Zülküf YILMAZ

Kızıltepe Cumhuriyet Savcısı

Adana Cumhuriyet Savcılığı

1421 193502

Aysun ATEŞ

Hatay Hâkimi

Ezine Hâkimliği

1422 193528

Mustafa ABUR

Konya Cumhuriyet Savcısı

Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığı

1423 193531

Serap ACAR ÖZTÜRK

Germencik Hâkimi

Erzurum Hâkimliği

1424 193541

Arife AĞAYA ÜNAL

Şırnak Hâkimi

Tokat Hâkimliği

1425 193551

Ömercan Mehmet AKBABA

Yargıtay Tetkik Hâkimi (Adalet Bakanlığı Yetkili

Gaziantep Hâkimliği

Tetkik Hâkimi)

1426 193554

Alperen AKBULUT

Dereli Hâkimi

Bulancak Hâkimliği

1427 193560

Dilara Ayşe AKDENİZ KARASOY

İliç Hâkimi

Düzce Hâkimliği

1428 193563

Selçuk AKDOĞAN

Erciş Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı

Yozgat Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı

1429 193577

Bayram AKKURT

Solhan Hâkimi

Manisa Hâkimliği

1430 193579

Ezgi Can AKKUŞ

Tatvan Hâkimi

Alanya Hâkimliği

1431 193585

Mehmet Akif AKSOY

İstanbul Cumhuriyet Savcısı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılığı

1432 193590

Fatih AKTAŞ

Araklı Hâkimi

Gaziantep Hâkimliği

1433 193593

Mustafa AKTEKİN

Büyükçekmece Cumhuriyet Savcısı

Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı

1434 193601

Muhammed ALA

Bitlis Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı

Malatya Hâkimliği

1435 193604

Berna ALBAYRAK

Mardin Hâkimi

Bakırköy Hâkimliği

1436 193606

Ömer ALBAYRAK

Şarkikaraağaç Cumhuriyet Savcısı

Aksaray Cumhuriyet Savcılığı

1437 193608

Emre ALCAN

Cizre Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı

Bursa Hâkimliği

1438 193614

Ahmet Selim ALKAN

Horasan Cumhuriyet Savcısı

Bolu Cumhuriyet Savcılığı

Sayfa 48

S.No Sicil No Adı ve Soyadı

Bulunduğu Görev

Atandığı Görev

1439 193615

Bilge ALKAN

Dargeçit Hâkimi

Ankara Hâkimliği

1440 193617

Nur ALLAR KAYA

Gölbaşı(Adıyaman) Hâkimi

Düzce Hâkimliği

1441 193619

İbrahim Kadir ALPTEKİN

Viranşehir Cumhuriyet Savcısı

Adana Cumhuriyet Savcılığı

1442 193624

Safa ALTINKAYA

Adıyaman Hâkimi

Mersin Hâkimliği

1443 193626

Ahmet ALTINOK

Gaziantep Cumhuriyet Savcısı

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcılığı

1444 193632

Abdullah ALTIPARMAK

Büyükçekmece Cumhuriyet Savcısı

Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı

1445 193638

Pervin ALTUN

Yayladağı Hâkimi

Kayseri Hâkimliği

1446 193645

Nazlı ARAT KAPTANOĞLU

Datça Hâkimi

İstanbul Hâkimliği

1447 193649

Aysun KAYAOĞLU

Ezine Hâkimi

İstanbul Hâkimliği

1448 193657

Meltem SAĞILIR

Taşlıçay Cumhuriyet Savcısı

Isparta Cumhuriyet Savcılığı

1449 193659

Aytaç ARSLAN

Kovancılar Cumhuriyet Savcısı

Ordu Cumhuriyet Savcılığı

1450 193664

Sinan ARSLAN

Bingöl Cumhuriyet Savcısı

Uşak Cumhuriyet Savcılığı

1451 193670

Cansu ASLAN TUGAY

Savur Hâkimi

Alanya Hâkimliği

1452 193671

Leyla ASLAN ÇELİK

Cizre Hâkimi

Diyarbakır Hâkimliği

1453 193679

Özgül ASLANCI GÜROL

Iğdır Hâkimi

Yalova Hâkimliği

1454 193682

Ali ATA

Kızıltepe Cumhuriyet Savcısı

Denizli Cumhuriyet Savcılığı

1455 193694

Mehmet ATEŞ

Silopi Cumhuriyet Savcısı

Kayseri Cumhuriyet Savcılığı

1456 193702

Murat AVCIOĞLU

Siverek Cumhuriyet Savcısı

Denizli Cumhuriyet Savcılığı

1457 193705

Mehmet Akif AYAR

Mardin Cumhuriyet Savcısı

Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığı

1458 193714

Emre AYDIN

Çekerek Hâkimi

Trabzon Hâkimliği

1459 193717

Semih AYDIN

Artvin Hâkimi

İstanbul Hâkimliği

1460 193721

Gökhan AYDOĞAN

Ankara Cumhuriyet Savcısı

Akçakale Cumhuriyet Başsavcılığı

1461 193723

İbrahim AYGÖREN

Sütçüler Hâkimi

Şanlıurfa Hâkimliği

1462 193724

Sefa AYGÜN

Perşembe Cumhuriyet Savcısı

Kocaeli Cumhuriyet Savcılığı

1463 193727

Yavuz AYKIR

Refahiye Cumhuriyet Savcısı

Manavgat Cumhuriyet Savcılığı

1464 193728

Tacettin AYKOL

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcısı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılığı

1465 193729

Erkan AYTAN

Ezine Cumhuriyet Savcısı

Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı

1466 193731

Gülşah AYVAZ

Foça Hâkimi

İstanbul Hâkimliği

1467 193735

Abdulvahit BABAT

Düziçi Hâkimi

Mersin Hâkimliği

1468 193752

Ahmet BAŞAT

Ömerli Hâkimi

Gölbaşı(Ankara) Hâkimliği

Sayfa 49

S.No Sicil No Adı ve Soyadı

Bulunduğu Görev

Atandığı Görev

1469 193756

Gonca BAY

Ahlat Cumhuriyet Savcısı

İzmir Cumhuriyet Savcılığı

1470 193757

Ali Hakan BAYBURT

Uludere Hâkimi

Kocaeli Hâkimliği

1471 193774

Ebubekir BİLGE

Gerze Cumhuriyet Savcısı

Sivas Cumhuriyet Savcılığı

1472 193784

Alp Emre BİNGÖL

Kars Hâkimi

Gebze Hâkimliği

1473 193798

Erol BOYRAZ

Bingöl Hâkimi

Antalya Hâkimliği

1474 193804

Batuhan BULUT

Şanlıurfa Cumhuriyet Savcısı

Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığı

1475 193808

İlham BULUT

Bursa Hâkimi

Silopi Hâkimliği

1476 193811

Nazlı BÜLBÜL

Kiğı Hâkimi

Eskişehir Hâkimliği

1477 193821

Merve CANPOLAT

Şırnak Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı

Balıkesir Hâkimliği

1478 193822

Seda CANSU BAYRAK

Afyonkarahisar Hâkimi

Şanlıurfa Hâkimliği

1479 193824

Yavuz CENGİZ

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı

Çaycuma Cumhuriyet Başsavcılığı

1480 193828

İzlem OKUR

Dargeçit Hâkimi

Bakırköy Hâkimliği

1481 193836

Zeynep ÇAĞLAK

Suşehri Hâkimi

Edirne Hâkimliği

1482 193838

Ersin ÇAĞLAR

Antalya Hâkimi

Bakırköy Hâkimliği

1483 193842

Rukiye ÇAKICI

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı

Bursa Cumhuriyet Savcılığı

1484 193848

İrem MELAYİM

Bakırköy Hâkimi

Kâhta Hâkimliği

1485 193857

Murat ÇALIŞ

Tokat Cumhuriyet Savcısı

Birecik Cumhuriyet Başsavcılığı

1486 193874

Mahmut ÇELİK

Bodrum Cumhuriyet Savcısı

Karabük Cumhuriyet Savcılığı

1487 193876

Muhammed İkbal ÇELİK

Patnos Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı

Soma Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı

1488 193894

Yusuf ÇİÇEK

Ergani Cumhuriyet Savcısı

Muğla Cumhuriyet Savcılığı

1489 193906

Kadir ÇULHA

Giresun Cumhuriyet Savcısı

Hatay Cumhuriyet Savcılığı

1490 193908

Şeyma DALGIN

Yahyalı Hâkimi

Gaziosmanpaşa Hâkimliği

1491 193909

Rıdvan AKSOY

Bakırköy Cumhuriyet Savcısı

Oltu Cumhuriyet Savcılığı

1492 193910

Ayşe Nur GÜNDOĞDU

Germencik Hâkimi

Bursa Hâkimliği

1493 193920

Muhammed DEMİR

Nallıhan Cumhuriyet Savcısı

Kırklareli Cumhuriyet Savcılığı

1494 193921

Mustafa Emre DEMİR

Gaziantep Cumhuriyet Savcısı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılığı

1495 193928

Mehmet DEMİRAY

Ağrı Cumhuriyet Savcısı

Isparta Cumhuriyet Savcılığı

1496 193930

Kürşad DEMİRBAŞ

Bismil Hâkimi

Bursa Hâkimliği

1497 193932

Mustafa DEMİRCAN

Finike Cumhuriyet Savcısı

Çorum Cumhuriyet Savcılığı

1498 193933

Seçkin DEMİRCAN

Yargıtay Tetkik Hâkimi

Erzurum Cumhuriyet Savcılığı

Sayfa 50

S.No Sicil No Adı ve Soyadı

Bulunduğu Görev

Atandığı Görev

1499 193941

Erbil DEMİREL

Afyonkarahisar Cumhuriyet Savcısı

Elbistan Cumhuriyet Savcılığı

1500 193947

Faruk DEMİRTAŞ

Oltu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı

Keşan Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı

1501 193952

Samet DENİZ

Elazığ Cumhuriyet Savcısı

Sivas Hâkimliği

1502 193959

Zafer DİLEK

Elbistan Hâkimi

Gebze Hâkimliği

1503 193960

Hatice Buket DİLEKCİ SEYHAN

Muş Hâkimi

İstanbul Anadolu Hâkimliği

1504 193961

Hakkı Barış DİNGİN

Cizre Hâkimi

Bursa Hâkimliği

1505 193970

Mehmet Hakan DOĞAN

Bursa Cumhuriyet Savcısı

Adıyaman Cumhuriyet Savcılığı

1506 194045

Onur DOĞAN

Çayırlı Cumhuriyet Savcısı

Trabzon Cumhuriyet Savcılığı

1507 194046

Yeliz ÖZCAN

Kızıltepe Hâkimi

Ankara Batı Hâkimliği

1508 194047

Fatih DOĞRU

Çat Cumhuriyet Savcısı

Çanakkale Cumhuriyet Savcılığı

1509 194049

Mehmet DOLU

Aydıncık(Silifke) Cumhuriyet Savcısı

Alanya Cumhuriyet Savcılığı

1510 194058

Aslı BOYRAZ

Bingöl Hâkimi

Antalya Hâkimliği

1511 194060

Fadime DUMANLI

Beytüşşebap Hâkimi

Manavgat Hâkimliği

1512 194062

Tayfur DURAN

Savur Hâkimi

Samsun Hâkimliği

1513 194064

Nida DURMUŞ GÖKÇESU

Küçükçekmece Hâkimi

Ankara Hâkimliği

1514 194079

Melek EKİNCİ AYDOĞDU

Kâhta Hâkimi

Küçükçekmece Hâkimliği

1515 194089

Aylin KAYA

Adıyaman Hâkimi

Çanakkale Hâkimliği

1516 194090

Mesut EMRE

Bakırköy Cumhuriyet Savcısı

Niğde Cumhuriyet Savcılığı

1517 194094

Efsun ERBAŞ

Bahçesaray Hâkimi

Samsun Hâkimliği

1518 194097

Büşra ERDAĞI YÜCEL

Şırnak Hâkimi

Kocaeli Hâkimliği

1519 194099

Gizem AKDEMİR

Diyadin Hâkimi

Konya Hâkimliği

1520 194105

Burak ERDOĞAN

Bingöl Cumhuriyet Savcısı

Serik Cumhuriyet Başsavcılığı

1521 194113

Hatice Cansu EMİNOĞLU

Söğüt Hâkimi

Bakırköy Hâkimliği

1522 194117

Hakkı İsmail EROL

Eğil Cumhuriyet Savcısı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılığı

1523 194123

Nazan ERTEKİN

Silvan Hâkimi

İzmir Hâkimliği

1524 194130

Zehra ERYİĞİT

Bakırköy Hâkimi

Pazarcık Hâkimliği

1525 194144

Burak GARİP

Konya Cumhuriyet Savcısı

Ankara Cumhuriyet Savcılığı

1526 194145

Tuba GEÇİT

Antalya Hâkimi

Kiğı Hâkimliği

1527 194147

Mehmet GELİM

Büyükçekmece Cumhuriyet Savcısı

Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığı

1528 194148

Kürşad Atakan GEMİCİ

Bingöl Cumhuriyet Savcısı

Çorlu Cumhuriyet Savcılığı

Sayfa 51

S.No Sicil No Adı ve Soyadı

Bulunduğu Görev

Atandığı Görev

1529 194149

Selma GEMİCİ TOKDEMİR

Pazar(Rize) Hâkimi

Gaziantep Hâkimliği

1530 194157

Mehtap AYDIN

Artvin Hâkimi

İstanbul Hâkimliği

1531 194160

Meltem GÖNCÜOĞLU

Arpaçay Hâkimi

Aydın Hâkimliği

1532 194164

Fidan GÖVERÇİLE

Doğanşehir Hâkimi

Malatya Hâkimliği

1533 194175

Mehmet Akif GÜLCAN

Şanlıurfa Cumhuriyet Savcısı

Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı

1534 194179

Emrah GÜLDÜ

Pülümür Hâkimi

Çorum Hâkimliği

1535 194184

Ali Can GÜLLÜ

Polatlı Hâkimi

Ankara Batı Hâkimliği

1536 194189

Ayşegül ÖZCAN

Tavşanlı Hâkimi

İstanbul Hâkimliği

1537 194191

Tuğçe GÜNAL

Yargıtay Tetkik Hâkimi

İstanbul Anadolu Hâkimliği

1538 194199

Ali GÜNDÜZ

Bitlis Cumhuriyet Savcısı

Bursa Cumhuriyet Savcılığı

1539 194201

Aslı GÜNEŞ ÇORUM

Nizip Cumhuriyet Savcısı

Antalya Cumhuriyet Savcılığı

1540 194208

Fadime AĞAOĞULLARI

Geyve Hâkimi

İstanbul Anadolu Hâkimliği

1541 194216

Hatice ARDA

Cizre Hâkimi

İstanbul Anadolu Hâkimliği

1542 194220

Lütfi GÜVERCİN

Yahyalı Hâkimi

İstanbul Hâkimliği

1543 194223

Büşra YAMAN

Bulanık Hâkimi

Çanakkale Hâkimliği

1544 194231

Mehmet HÜROĞLU

Vezirköprü Hâkimi

Büyükçekmece Hâkimliği

1545 194238

Çiğdem İLBAY

Nizip Hâkimi

Ankara Hâkimliği

1546 194244

Sedat İNAN

Kızıltepe Cumhuriyet Savcısı

Bolu Cumhuriyet Savcılığı

1547 194249

Alihan İYİGÜN

Kiğı Cumhuriyet Savcısı

Manavgat Cumhuriyet Savcılığı

1548 194252

Aslı KADAGÖL

Ergani Hâkimi

Ankara Hâkimliği

1549 194254

Hasan KAFTAR

Ankara Cumhuriyet Savcısı

Malatya Cumhuriyet Savcılığı

1550 194257

Fikriye Merve SERT

Gürpınar Hâkimi

Bakırköy Hâkimliği

1551 194262

Muhammed Yavuz KALYONCU

Halfeti Hâkimi

Antalya Hâkimliği

1552 194263

Emrah KAMAN

Iğdır Cumhuriyet Savcısı

Sakarya Cumhuriyet Savcılığı

1553 194266

Büşra YAVUZ

Kadirli Hâkimi

Manavgat Hâkimliği

1554 194268

Emine KANSUZ

Şanlıurfa Hâkimi

İstanbul Anadolu Hâkimliği

1555 194270

Soner KANTAV

İzmir Hâkimi

Şirvan Hâkimliği

1556 194272

Metin KAPLAN

Siverek Hâkimi

Adana Hâkimliği

1557 194279

Mehmet Emin KARA

Muş Cumhuriyet Savcısı

Mersin Cumhuriyet Savcılığı

1558 194283

Merve SEZMİŞ

Bakırköy Hâkimi

Elmalı Hâkimliği

Sayfa 52

S.No Sicil No Adı ve Soyadı

Bulunduğu Görev

Atandığı Görev

1559 194294

Handan DEMİRCİ

Nizip Hâkimi

Ankara Hâkimliği

1560 194305

Ubeydullah KARASOY

Hakkâri Cumhuriyet Savcısı

Tekirdağ Cumhuriyet Savcılığı

1561 194307

Meltem KARATAŞ ŞAHİN

Tatvan Hâkimi

Edirne Hâkimliği

1562 194311

Musa KARCI

Özalp Hâkimi

Sakarya Hâkimliği

1563 194313

Barış Han KARPUZ

Diyarbakır Cumhuriyet Savcısı

Adana Cumhuriyet Savcılığı

1564 194318

Mehmet Akif KATIRCI

İstanbul Cumhuriyet Savcısı

Antalya Cumhuriyet Savcılığı

1565 194319

Reşit Can KAVAS

İslâhiye Cumhuriyet Savcısı

Sakarya Cumhuriyet Savcılığı

1566 194322

Ceren KAYA KOLUTEK

İnegöl Hâkimi

İstanbul Hâkimliği

1567 194325

Hilal KAYA KARADERE

Digor Hâkimi

Bodrum Hâkimliği

1568 194332

Musa Yıldırım KAYA

Adıyaman Cumhuriyet Savcısı

Çanakkale Cumhuriyet Savcılığı

1569 194333

Nihat KAYA

Midyat Hâkimi

Manisa Hâkimliği

1570 194336

Veysel KAYA

Özalp Cumhuriyet Savcısı

Ordu Cumhuriyet Savcılığı

1571 194340

Cihan KAYAOĞLU

Ezine Cumhuriyet Savcısı

İstanbul Hâkimliği

1572 194356

Eren Cem KILIÇ

Yargıtay Tetkik Hâkimi

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılığı

1573 194358

Mustafa İlkut KILIÇ

Suruç Hâkimi

Karşıyaka Hâkimliği

1574 194370

Esra KIRŞAN

Saray(Van) Cumhuriyet Savcısı

Tekirdağ Cumhuriyet Savcılığı

1575 194372

Damla GEBECE

Nusaybin Hâkimi

Ankara Hâkimliği

1576 194374

Tahsin Ertuğrul KİRİK

Erciş Cumhuriyet Savcısı

Bodrum Cumhuriyet Savcılığı

1577 194378

Süleyman Can KOCA

Eleşkirt Cumhuriyet Savcısı

Edremit Cumhuriyet Savcılığı

1578 194394

Nur Melda ADIGÜZEL

Ankara Hâkimi

Muğla Hâkimliği

1579 194398

Osman KORKMAZ

Ulukışla Hâkimi

İstanbul Hâkimliği

1580 194399

Veyis Bahadır KORKMAZ

Sulakyurt Cumhuriyet Savcısı

Gaziantep Cumhuriyet Savcılığı

1581 194408

Cansu KÖKÇE TARAKCI

Bitlis Hâkimi

Manisa Hâkimliği

1582 194413

Ayşenur ÖZTÜRK

Trabzon Hâkimi

Nusaybin Hâkimliği

1583 194422

Fatih KURT

Demre Cumhuriyet Savcısı

Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı

1584 194424

Mehmet KURT

Menemen Hâkimi

Doğubayazıt Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı

1585 194429

Sibel KURU

Yargıtay Tetkik Hâkimi

İzmir Hâkimliği

1586 194430

Asiye Sevil YILMAZ

Tatvan Hâkimi

Sivas Hâkimliği

1587 194438

Murat KÜÇÜK

Ceyhan Cumhuriyet Savcısı

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı

1588 194447

İlkay MECEK

Ahlat Hâkimi

Konya Hâkimliği

Sayfa 53

S.No Sicil No Adı ve Soyadı

Bulunduğu Görev

Atandığı Görev

1589 194448

İlke MENENDİZ

Ankara Cumhuriyet Savcısı

Sivas Hâkimliği

1590 194456

Hava METE ÖZDEMİR

Viranşehir Hâkimi

Antalya Hâkimliği

1591 194462

Büşra MUHİT

Almus Hâkimi

Kayseri Hâkimliği

1592 194467

Nurullah NARİN

Büyükçekmece Cumhuriyet Savcısı

Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığı

1593 194470

Özkan NAZLI

Kozan Cumhuriyet Savcısı (Adalet Bakanlığı

Yetkili Tetkik Hâkimi)

Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığı

1594 194480

Güler OKUL

Saray(Van) Hâkimi

Tekirdağ Hâkimliği

1595 194489

Emine Betül KİRİK

Erciş Hâkimi

Bodrum Hâkimliği

1596 194499

Abdullah Selim ÖNDER

Kemah Cumhuriyet Savcısı

Tekirdağ Cumhuriyet Savcılığı

1597 194502

Seda GENEL

Nizip Hâkimi

Bakırköy Hâkimliği

1598 194509

Fatma Bengisu TEKER

Kemer Hâkimi

İstanbul Anadolu Hâkimliği

1599 194510

Cenk ÖZBAŞ

Hakkâri Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı

Burhaniye Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı

1600 194514

Muhammed ÖZCAN

Tavşanlı Hâkimi

İstanbul Hâkimliği

1601 194521

Hakan ÖZÇAKMAK

Lice Cumhuriyet Savcısı

İzmir Cumhuriyet Savcılığı

1602 194525

Neslihan GEYİK

Ceylânpınar Hâkimi

Kırıkkale Hâkimliği

1603 194527

Çiğdem ÖZDAŞ ŞENGÜL

Bakırköy Hâkimi

İstanbul Anadolu Hâkimliği

1604 194535

Özgür ÖZEN

Çubuk Cumhuriyet Savcısı

Kastamonu Cumhuriyet Savcılığı

1605 194537

Burak ÖZER

Bursa Cumhuriyet Savcısı

Yalvaç Cumhuriyet Savcılığı

1606 194544

Fırat ÖZKAYA

Ergani Hâkimi

Bursa Hâkimliği

1607 194547

Selçuk ÖZKÖSE

Bingöl Hâkimi

Elazığ Hâkimliği

1608 194550

Cihan ÖZSOY

Muş Hâkimi

Muş Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı

1609 194554

Saime ÖZTAŞ

Kayseri Hâkimi

Bahçe Hâkimliği

1610 194563

Hasan Utku ÖZTÜRK

Manavgat Hâkimi

Kastamonu Hâkimliği

1611 194575

Yusuf PEKER

Zonguldak Hâkimi

Kırıkhan Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı

1612 194583

Seyithan POLAT

Sorgun Hâkimi

Büyükçekmece Hâkimliği

1613 194597

Feyza Yasemin SAMUR

Başkale Cumhuriyet Savcısı

Torbalı Cumhuriyet Savcılığı

1614 194598

Hayriye Meltem SAMUR

Gaziosmanpaşa Hâkimi

İstanbul Anadolu Hâkimliği

1615 194603

Halil İbrahim SARI

İspir Cumhuriyet Savcısı

Bolu Cumhuriyet Savcılığı

1616 194606

Murat SARI

Orhaneli Cumhuriyet Savcısı

Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı

1617 194610

Zeynep Gülhan SARICA

Tortum Cumhuriyet Savcısı

İzmir Cumhuriyet Savcılığı

1618 194623

Ercan SEDEF

Ağrı Hâkimi

Mersin Hâkimliği

Sayfa 54

S.No Sicil No Adı ve Soyadı

Bulunduğu Görev

Atandığı Görev

1619 194627

Ertuğrul SEMERCİ

Viranşehir Hâkimi

Adana Hâkimliği

1620 194628

Elçin SEREZ GÜNEŞ

Akyurt Cumhuriyet Savcısı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılığı

1621 194637

Semih SEZER

Midyat Hâkimi

İzmir Hâkimliği

1622 194639

Erdem SOBACI

Beyşehir Hâkimi

İstanbul Hâkimliği

1623 194643

Burak Gazi SOYDEMİR

Seferihisar Hâkimi

İstanbul Hâkimliği

1624 194644

Ali SOYLU

Selim Cumhuriyet Savcısı

Merzifon Cumhuriyet Başsavcılığı

1625 194650

Gürkan SÖZEN

Kocaeli Cumhuriyet Savcısı

Tire Cumhuriyet Savcılığı

1626 194651

İbrahim Ethem SÖZEN

Bitlis Cumhuriyet Savcısı

Alanya Cumhuriyet Savcılığı

1627 194673

Neslihan ŞAHİN

Viranşehir Hâkimi

Adana Hâkimliği

1628 194674

Nurullah ŞAHİN

Ankara Cumhuriyet Savcısı

Kâhta Cumhuriyet Başsavcılığı

1629 194681

Nuray TAHTA

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcısı

Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığı

1630 194694

Ayşe GARİP

Konya Hâkimi

Ankara Hâkimliği

1631 194696

Hamide GEMİCİ

Bingöl Hâkimi

Çorlu Hâkimliği

1632 194702

Ömer ŞUKLA

Harran Hâkimi

İstanbul Hâkimliği

1633 194705

Begüm TAN

İstanbul Hâkimi

Bakırköy Hâkimliği

1634 194706

Ömer TARAKCI

Bitlis Hâkimi

Manisa Hâkimliği

1635 194708

İsmail TAŞ

Kızıltepe Hâkimi

Adana Hâkimliği

1636 194711

Mehmet Tahir TAŞDEMİR

Tercan Cumhuriyet Savcısı

Ankara Batı Cumhuriyet Savcılığı

1637 194714

Fatma TAŞKIN

Akçakale Cumhuriyet Savcısı

Çorum Cumhuriyet Savcılığı

1638 194727

Pelin İpek UŞAN

Sandıklı Hâkimi

Uşak Hâkimliği

1639 194732

Funda TEKMAN

Savur Hâkimi

Adana Hâkimliği

1640 194740

Ecem PAMUKLAR

Gaziantep Hâkimi

İstanbul Anadolu Hâkimliği

1641 194742

Hilal Ülkücan TEVETOĞLU ÇELİK Bodrum Cumhuriyet Savcısı

Karabük Hâkimliği

1642 194748

Nazlı TİMUR

Midyat Hâkimi

Mersin Hâkimliği

1643 194749

Mustafa Arif TOKDEMİR

Pazar(Rize) Hâkimi

Gaziantep Hâkimliği

1644 194752

Tolgahan TOMBUL

Eskişehir Hâkimi

Doğubayazıt Hâkimliği

1645 194759

Burak TOPBAŞ

İliç Hâkimi

Samsun Hâkimliği

1646 194760

Hakan TOPRAK

Karakoçan Hâkimi

İskenderun Hâkimliği

1647 194762

Tansu Tuğben TOR

Eruh Hâkimi

Manisa Hâkimliği

1648 194770

Buşra TOPTİMUR

Nizip Hâkimi

Gaziantep Hâkimliği

Sayfa 55

S.No Sicil No Adı ve Soyadı

Bulunduğu Görev

Atandığı Görev

1649 194772

Gülsem TUNAY

İnegöl Hâkimi

Bakırköy Hâkimliği

1650 194773

Yıldırım Can TUNCER

Bismil Hâkimi

Alanya Hâkimliği

1651 194774

Muhammed Ramazan TUNÇ

Muş Hâkimi

Malatya Hâkimliği

1652 194777

Hasan Basri TURAN

Batman Cumhuriyet Savcısı

Kütahya Cumhuriyet Savcılığı

1653 194781

Nur Bihter TUTULMAZ

İpsala Hâkimi

İstanbul Hâkimliği

1654 194785

Hakan TÜRKAN

Şemdinli Cumhuriyet Savcısı

İzmir Cumhuriyet Savcılığı

1655 194790

Asef TÜRKMEN

Midyat Cumhuriyet Savcısı

İskenderun Cumhuriyet Savcılığı

1656 194798

Zemze UÇAR

Tavas Hâkimi

Küçükçekmece Hâkimliği

1657 194799

Betül UGUR AYHANCI

Muş Hâkimi

Uşak Hâkimliği

1658 194803

Rıdvan OĞUZ

Turhal Hâkimi

Elbistan Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı

1659 194812

Attila UŞAN

Sandıklı Hâkimi

Uşak Hâkimliği

1660 194815

Zeliha ÇİÇEK

Ergani Hâkimi

Muğla Hâkimliği

1661 194821

Aysel UZUN GENÇTÜRK

Pazarcık Hâkimi

Kütahya Hâkimliği

1662 194823

Tayfun UZUNDERE

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı

Manisa Cumhuriyet Savcılığı

1663 194831

Gül ÜNEL BENZER

Altınözü Hâkimi

Bakırköy Hâkimliği

1664 194834

Kevser ATA

Oltu Hâkimi

Düzce Hâkimliği

1665 194837

Salih VAROL

Sandıklı Cumhuriyet Savcısı

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı

1666 194839

Fatih VURAL

Avanos Cumhuriyet Savcısı

Silivri Cumhuriyet Savcılığı

1667 194844

Barış YALÇIN

Korkuteli Hâkimi

İstanbul Hâkimliği

1668 194846

Oğuzhan YALÇINKAYA

Birecik Cumhuriyet Savcısı

Bolu Cumhuriyet Savcılığı

1669 194849

Mustafa YAMAN

Bulanık Cumhuriyet Savcısı

Çanakkale Cumhuriyet Savcılığı

1670 194851

Muhammet Cemal YAPICI

Kaynarca Cumhuriyet Savcısı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılığı

1671 194890

Sabire Begimay YILDIZ SUMMAK Araklı Hâkimi

Ankara Hâkimliği

1672 194892

Ayçin YILMAZ SAYLIK

Ağrı Hâkimi

Antalya Hâkimliği

1673 194900

Emrah YILMAZ

Aydıncık(Silifke) Cumhuriyet Savcısı

Bursa Cumhuriyet Savcılığı

1674 194904

Gülşan YILMAZ

Köyceğiz Hâkimi

Ankara Hâkimliği

1675 194905

Halil Tarık YILMAZ

Şefaatli Hâkimi

Kayseri Hâkimliği

1676 194915

Burcu YURTEN

İstanbul Hâkimi

Ürgüp Hâkimliği

1677 194922

Ömer ZEBEK

Vize Hâkimi

Bursa Hâkimliği

1678 195665

Birol ACER

Suluova Hâkimi

İstanbul Hâkimliği

Sayfa 56

S.No Sicil No Adı ve Soyadı

Bulunduğu Görev

Atandığı Görev

1679 195669

Deniz KEÇECİ

Kızıltepe Cumhuriyet Savcısı

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı

1680 195671

Mehmet AFŞİN

Birecik Cumhuriyet Savcısı

Kırıkkale Cumhuriyet Savcılığı

1681 195672

Muhammed Said AĞAR

Ağrı Cumhuriyet Savcısı

Malatya Cumhuriyet Savcılığı

1682 195678

Çağatay AKALIN

Diyarbakır Hâkimi

Kırklareli Hâkimliği

1683 195680

Bülent AKAR

Lice Hâkimi

Ankara Hâkimliği

1684 195681

Gülizar AKAYDIN

Çorlu Hâkimi

Küçükçekmece Hâkimliği

1685 195683

Osman AKBAŞ

Uzunköprü Cumhuriyet Savcısı

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı

1686 195689

Ahmet AKCABELEN

Mersin Hâkimi

Muratlı Hâkimliği

1687 195694

Mehmet Ferit AKGÜN

Yargıtay Tetkik Hâkimi

Aksaray Hâkimliği

1688 195696

Cemile TASLAK

Görele Hâkimi

İstanbul Hâkimliği

1689 195703

Ercan AKİN

Fethiye Cumhuriyet Savcısı

Kocaeli Cumhuriyet Savcılığı

1690 195705

Mehmet AKMEŞE

İstanbul Hâkimi

Küçükçekmece Hâkimliği

1691 195706

Esra AKSOY

Cizre Cumhuriyet Savcısı

Bolu Cumhuriyet Savcılığı

1692 195709

Çavuş AKTAN

Maden Hâkimi

Diyarbakır Hâkimliği

1693 195716

Erkan ALANOĞLU

Gazipaşa Cumhuriyet Savcısı

Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığı

1694 195718

Hüseyin ALKAN

Çal Cumhuriyet Savcısı

Gaziantep Cumhuriyet Savcılığı

1695 195722

İlteriş ALTINTAŞ

Şanlıurfa Cumhuriyet Savcısı

Develi Cumhuriyet Başsavcılığı

1696 195728

Selami ARIK

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı

Batman Cumhuriyet Savcılığı

1697 195735

Semray ASLAN

Sarıkamış Hâkimi

Eskişehir Hâkimliği

1698 195736

Serdar ASLAN

Sungurlu Hâkimi

Şırnak Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı

1699 195740

Mustafa Aydın AŞIK

Kandıra Cumhuriyet Savcısı

İstanbul Anadolu Hâkimliği

1700 195745

Sema ATEŞŞAHİN ÖZCAN

Pertek Hâkimi

Diyarbakır Hâkimliği

1701 195752

Seda AYBARGIN KARABULUT

Karakoçan Hâkimi

Ankara Batı Hâkimliği

1702 195753

İhsan AYDENİZ

Bozdoğan Hâkimi

İstanbul Hâkimliği

1703 195765

Selçuk AYLAN

İskilip Hâkimi

İstanbul Hâkimliği

1704 195787

Habib BATTAL

Ayancık Hâkimi

Gaziosmanpaşa Hâkimliği

1705 195789

Sabri BAYAR

Gelibolu Hâkimi

Diyarbakır Hâkimliği

1706 195791

Ahmet BAYRAK

İspir Cumhuriyet Savcısı

Ordu Cumhuriyet Savcılığı

1707 195792

Edip BAYRAKDAR

Erciş Hâkimi

Tekirdağ Hâkimliği

1708 195793

Fatih BAYRAM

Bolvadin Hâkimi

Sivas Hâkimliği

Sayfa 57

S.No Sicil No Adı ve Soyadı

Bulunduğu Görev

Atandığı Görev

1709 195795

Mustafa Murat BAYTEKİN

Ardahan Hâkimi

İzmir Hâkimliği

1710 195796

Bülent BEDER

Doğubayazıt Hâkimi

Uşak Hâkimliği

1711 195797

Halil BEDİR

Boğazlıyan Hâkimi

Sivas Hâkimliği

1712 195802

Mustafa Ali BİLGİLİ

Doğubayazıt Hâkimi

Konya Hâkimliği

1713 195803

Mehmet BİLGİN

Şarköy Hâkimi

İstanbul Hâkimliği

1714 195806

Emrah BİRİNCİ

Şanlıurfa Hâkimi

İstanbul Anadolu Hâkimliği

1715 195809

Niyazi BOZBUĞA

Düziçi Hâkimi

Adana Hâkimliği

1716 195818

Abdullah BÜKCÜOĞLU

Bingöl Hâkimi

Sakarya Hâkimliği

1717 195820

Mustafa BÜYÜKÇELEBİ

Kilis Cumhuriyet Savcısı

İskenderun Cumhuriyet Savcılığı

1718 195825

Orhan CAN

Arapgir Hâkimi

Bodrum Hâkimliği

1719 195831

Ebru CANSU

Çameli Cumhuriyet Savcısı

Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı

1720 195832

Hatice ÜNAL

Bismil Cumhuriyet Savcısı

Manavgat Cumhuriyet Savcılığı

1721 195834

Erhan CEYHAN

Gaziantep Cumhuriyet Savcısı

Bodrum Cumhuriyet Savcılığı

1722 195839

Damla CEYLAN TOPRAK

Şanlıurfa Hâkimi

Lâpseki Hâkimliği

1723 195849

Reşit ÇAĞLAR

Türkoğlu Hâkimi

Konya Hâkimliği

1724 195857

Gülümser ÇALIŞKAN GÖÇEN

Banaz Hâkimi

İstanbul Hâkimliği

1725 195862

Tuğba ÇELEBİ UYAR

Bünyan Hâkimi

Aksaray Hâkimliği

1726 195864

Aynur ÇELİK

İslâhiye Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı

Ereğli(Zonguldak) Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı

1727 195865

Esra Pınar ÇELİK

Gebze Hâkimi

İstanbul Anadolu Hâkimliği

1728 195867

Hanifi ÇELİK

Viranşehir Hâkimi

Zonguldak Hâkimliği

1729 195872

Selvi ÇETİN

Derinkuyu Hâkimi

Niğde Hâkimliği

1730 195883

Hatice ÇOKŞEN AKSU

Cizre Hâkimi

İzmir Hâkimliği

1731 195889

Ebru DEMİR VELİOĞLU

Akyazı Hâkimi

Elazığ Hâkimliği

1732 195893

Ülkü Ezgi DEMİR

Bismil Hâkimi

Bakırköy Hâkimliği

1733 195894

Hülya DEMİR ARSLAN

Yatağan Hâkimi

Muğla Hâkimliği

1734 195895

Ferhan DEMİR

Iğdır Cumhuriyet Savcısı

Bursa Cumhuriyet Savcılığı

1735 195896

İsa DEMİRCAN

Tutak Hâkimi

İnegöl Hâkimliği

1736 195897

Oğuzhan DEMİRDÖVEN

Nazımiye Hâkimi

İzmir Hâkimliği

1737 195899

Mehmet DENİZ

Niksar Hâkimi

Beykoz Hâkimliği

1738 195902

Damla DİKMEN

Iğdır Hâkimi

Tekirdağ Hâkimliği

Sayfa 58

S.No Sicil No Adı ve Soyadı

Bulunduğu Görev

Atandığı Görev

1739 195909

Murat DOĞANAY

Pazarcık Hâkimi

Gaziantep Hâkimliği

1740 195914

Gülpınar DUMAN

Birecik Hâkimi

Antalya Hâkimliği

1741 195917

İbrahim DURMAZ

Yüksekova Cumhuriyet Savcısı

Manavgat Cumhuriyet Savcılığı

1742 195920

Selda DURNA

Yargıtay Tetkik Hâkimi

Küçükçekmece Hâkimliği

1743 195923

Sinan ERDEMLİ

Marmaraereğlisi Hâkimi

İstanbul Hâkimliği

1744 195935

Hakan ERDİNÇ

Sorgun Hâkimi

Kayseri Hâkimliği

1745 195943

Salih EROL

Boyabat Cumhuriyet Savcısı

Malatya Cumhuriyet Savcılığı

1746 195946

Bengü ERSOY

İstanbul Hâkimi

Marmaraereğlisi Hâkimliği

1747 195949

Suna ERŞENEL

Aşkale Hâkimi

İstanbul Anadolu Hâkimliği

1748 195962

Hatice Songül FIRTINA ERTAN

Selim Hâkimi

Akşehir Hâkimliği

1749 195963

Bülent GAZİOĞLU

Ortaköy(Aksaray) Hâkimi

Kocaeli Hâkimliği

1750 195967

Murat GÖÇER

Sarıoğlan Cumhuriyet Savcısı

Konya Cumhuriyet Savcılığı

1751 195968

Sibel GÖÇMEN

Çınar Hâkimi

Diyarbakır Hâkimliği

1752 195969

Muhammet Özgür GÖK

Yalvaç Cumhuriyet Savcısı

Bursa Cumhuriyet Savcılığı

1753 195975

Uğur GÖZÜYILMAZ

Eğirdir Hâkimi

İstanbul Hâkimliği

1754 195976

Hasibe GÜÇ ÖZMEN

Bitlis Hâkimi

Manisa Hâkimliği

1755 195980

Mehmet Onurkan GÜLDEREN

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı

Samandağ Cumhuriyet Başsavcılığı

1756 195982

Gökşin GÜLTEKİN

Bünyan Hâkimi

Gaziosmanpaşa Hâkimliği

1757 195983

Niyazi GÜLÜNAY

Çayıralan Cumhuriyet Savcısı

Elazığ Cumhuriyet Savcılığı

1758 195986

Ahmet GÜNDOĞDU

İstanbul Cumhuriyet Savcısı

Ergani Cumhuriyet Savcılığı

1759 195997

Edip Emre GÜROL

Iğdır Cumhuriyet Savcısı

Yalova Cumhuriyet Savcılığı

1760 195999

Sertan GÜVEN

Selim Cumhuriyet Savcısı

Çorum Cumhuriyet Savcılığı

1761 196008

Oğuz Cengiz İLKTÜRK

Şırnak Hâkimi

İzmir Hâkimliği

1762 196009

Fatma İNAN

Bozova Hâkimi

Bakırköy Hâkimliği

1763 196010

Özcan İNAN

Elbistan Hâkimi

Kayseri Hâkimliği

1764 196014

Merve TERKAN

Kozluk Hâkimi

Tavşanlı Hâkimliği

1765 196028

Hayel KARAKAYA

Yargıtay Tetkik Hâkimi

Malatya Hâkimliği

1766 196031

İsmail KARATAŞ

Karasu Hâkimi

İstanbul Anadolu Hâkimliği

1767 196036

Gökhan KARTAL

Diyarbakır Cumhuriyet Savcısı

Ceyhan Cumhuriyet Savcılığı

1768 196039

Umut KASIM

Bismil Hâkimi

Sakarya Hâkimliği

Sayfa 59

S.No Sicil No Adı ve Soyadı

Bulunduğu Görev

Atandığı Görev

1769 196047

İlknur Damla KAYA KARAOĞLU

Artvin Hâkimi

İstanbul Anadolu Hâkimliği

1770 196051

Gökner KAYAŞ ZOR

Doğubayazıt Cumhuriyet Savcısı

Kandıra Cumhuriyet Başsavcılığı

1771 196053

Atalay KAZANCI

Kâhta Cumhuriyet Savcısı

İskenderun Cumhuriyet Savcılığı

1772 196054

Yener KEÇİCİ

Tuzluca Hâkimi

Aksaray Hâkimliği

1773 196058

Helin YAVUZER KILIÇ

Şanlıurfa Hâkimi

İstanbul Anadolu Hâkimliği

1774 196063

Nizamettin KIRLI

Çifteler Hâkimi

Bursa Hâkimliği

1775 196064

Elif KIRMAN

Edirne Hâkimi

Espiye Hâkimliği

1776 196066

Fatma KIYAK

Nizip Hâkimi

Antalya Hâkimliği

1777 196071

Fatih KOCABEY

Çaycuma Cumhuriyet Savcısı

Kocaeli Cumhuriyet Savcılığı

1778 196079

Ceren KOÇULU

Tatvan Hâkimi

Bodrum Hâkimliği

1779 196083

Muhammed KORKMAZ

Kırıkhan Hâkimi

Edirne Hâkimliği

1780 196085

Ebru KOTAN ACAR

Osmaniye Hâkimi

Ankara Hâkimliği

1781 196090

Mustafa KÖSE

Besni Cumhuriyet Savcısı

Gaziantep Cumhuriyet Savcılığı

1782 196094

Gönül KURBAN

Yargıtay Tetkik Hâkimi

Ankara Hâkimliği

1783 196103

Nilgün KÜRKAYA

Bismil Cumhuriyet Savcısı

İzmir Cumhuriyet Savcılığı

1784 196104

Mahmut LALOĞLU

Avanos Hâkimi

Sivas Hâkimliği

1785 196110

Hatice MİRAN BEKTAŞ

Bolu Hâkimi

Çorum Hâkimliği

1786 196117

Dilek OCAK

Şuhut Hâkimi

İstanbul Anadolu Hâkimliği

1787 196118

Onur OĞUZ

Iğdır Hâkimi

Çanakkale Hâkimliği

1788 196120

Abdulaziz ORHAN

Bitlis Cumhuriyet Savcısı

Gaziantep Cumhuriyet Savcılığı

1789 196121

Muhammet Behlül ORTAKÖY

Elmalı Hâkimi

Beykoz Hâkimliği

1790 196127

Necmettin ÖTER

Viranşehir Hâkimi

Sakarya Hâkimliği

1791 196128

Asuman ÖZ

Çaycuma Hâkimi

Küçükçekmece Hâkimliği

1792 196139

Mahmut ÖZDEMİR

Kelkit Cumhuriyet Savcısı

Samsun Cumhuriyet Savcılığı

1793 196140

Mustafa ÖZDEMİR

Ayvacık(Çanakkale) Hâkimi

İstanbul Hâkimliği

1794 196146

Elif ÖZEN KAYA

Çınar Cumhuriyet Savcısı

Antalya Cumhuriyet Savcılığı

1795 196148

Tuğba ÖZER

Çiftlik Hâkimi

Gaziosmanpaşa Hâkimliği

1796 196149

Seher ÖZGÜL

Muş Hâkimi

Ankara Hâkimliği

1797 196152

Gonca ÖZKAN

Bismil Hâkimi

Diyarbakır Hâkimliği

1798 196158

Ekrem ÖZPOLAT

Siverek Cumhuriyet Savcısı

Kayseri Cumhuriyet Savcılığı

Sayfa 60

S.No Sicil No Adı ve Soyadı

Bulunduğu Görev

Atandığı Görev

1799 196164

Soner ÖZÜLKÜ

Ergani Hâkimi

Manisa Hâkimliği

1800 196171

Dilşat TAYAT

Ankara Cumhuriyet Savcısı

Balâ Cumhuriyet Savcılığı

1801 196172

Hakan PERÇİN

Geyve Cumhuriyet Savcısı

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcılığı

1802 196174

Kadir POLAT

Birecik Hâkimi

Adana Hâkimliği

1803 196176

Gülşah SABUNCU

Çat Hâkimi

İzmir Hâkimliği

1804 196177

Yıldız TURAL

Doğubayazıt Hâkimi

Bodrum Hâkimliği

1805 196191

Zafer Tuğrul SARIARSLAN

Gediz Hâkimi

Sivas Hâkimliği

1806 196193

Yağmur SATICI

Çayırlı Hâkimi

İstanbul Anadolu Hâkimliği

1807 196203

Göksel SERT

İstanbul Anadolu Hâkimi

Mardin Hâkimliği

1808 196213

Reyhan SUNAM

Bismil Hâkimi

Bakırköy Hâkimliği

1809 196214

Ercan SÜM

Bitlis Hâkimi

Sakarya Hâkimliği

1810 196215

İsmail ŞAHİN

Sarıkaya Hâkimi

İstanbul Hâkimliği

1811 196218

Deniz ŞAŞTIM

Kula Hâkimi

Uşak Hâkimliği

1812 196220

Gökçe ŞEKERCİ

Saray(Çorlu) Cumhuriyet Savcısı

Edirne Cumhuriyet Savcılığı

1813 196221

Abdullah ŞEN

Simav Cumhuriyet Savcısı

Kocaeli Cumhuriyet Savcılığı

1814 196222

Fatma ŞEN

Ankara Hâkimi

Sürmene Hâkimliği

1815 196223

Seval ŞEN

Hozat Hâkimi

Kırşehir Hâkimliği

1816 196225

Serkan ŞENER

Çemişgezek Hâkimi

Malatya Hâkimliği

1817 196230

Murat TANSEL

Pütürge Hâkimi

Denizli Hâkimliği

1818 196233

Fatih TAŞDEMİR

Tercan Hâkimi

İstanbul Anadolu Hâkimliği

1819 196234

Özlem TAŞKIN TOMAK

Muş Cumhuriyet Savcısı

Manavgat Cumhuriyet Savcılığı

1820 196235

Hatice Kübra TEKKULAK ALKAN Çal Hâkimi

Gaziantep Hâkimliği

1821 196239

Gökhan TOKMAK

Iğdır Hâkimi

İzmir Hâkimliği

1822 196251

Cihan Onur TÖLEK

İstanbul Cumhuriyet Savcısı

Siverek Cumhuriyet Savcılığı

1823 196253

Esra TUNCAR YILMAZ

Kilis Hâkimi

Gaziantep Hâkimliği

1824 196263

Recep UÇAR

Muratlı Hâkimi

Bakırköy Hâkimliği

1825 196266

Hatice ULUSOY ÖCAL

Bursa Hâkimi

İstanbul Hâkimliği

1826 196272

Mustafa UYANMIŞ

Boğazlıyan Hâkimi

Bakırköy Hâkimliği

1827 196274

Tutku BOZPINAR

Şırnak Hâkimi

Eskişehir Hâkimliği

1828 196275

Nuray UZUN

Kadirli Cumhuriyet Savcısı

Gaziantep Cumhuriyet Savcılığı

Sayfa 61

S.No Sicil No Adı ve Soyadı

Bulunduğu Görev

Atandığı Görev

1829 196281

Utku ÜNLÜSAYIN

Kâhta Cumhuriyet Savcısı

Bursa Cumhuriyet Savcılığı

1830 196285

Ayla VAR LAL

Silvan Cumhuriyet Savcısı

Ankara Cumhuriyet Savcılığı

1831 196296

Meryem YAPICI GÖK

Bakırköy Hâkimi

Adana Hâkimliği

1832 196298

Levent YAŞAR

Yalova Hâkimi

Bursa Hâkimliği

1833 196300

Hasan YAVUZ

İskenderun Hâkimi

Kilis Hâkimliği

1834 196302

Özgür YAVUZYILMAZ

Silopi Cumhuriyet Savcısı

İzmir Cumhuriyet Savcılığı

1835 196305

İlker YENER

Alaplı Hâkimi

İstanbul Hâkimliği

1836 196306

Melek BOZACI

Alanya Hâkimi

Sakarya Hâkimliği

1837 196312

Fevzi YILDIRIM

Muradiye Hâkimi

Denizli Hâkimliği

1838 196313

Serkan YILDIRIM

İzmir Cumhuriyet Savcısı

Karaman Cumhuriyet Savcılığı

1839 196314

Erdal YILDIRIR

Alaplı Hâkimi

İstanbul Hâkimliği

1840 196315

Sevda YILDIRIR

Alaplı Hâkimi

İstanbul Hâkimliği

1841 196320

Mustafa Murat YILMAZ

Nizip Cumhuriyet Savcısı

Mersin Cumhuriyet Savcılığı

1842 196324

Zeynep YILMAZ

Düziçi Hâkimi

Mersin Hâkimliği

1843 196404

Salih SAMSA

Ankara Cumhuriyet Savcısı

Tokat Cumhuriyet Savcılığı

1844 198312

Utku Taha ABAY

Şavşat Hâkimi

Ankara Hâkimliği

1845 198314

Emre Şükrü ACAR

Hadim Cumhuriyet Savcısı

Malatya Cumhuriyet Savcılığı

1846 198316

Rabia ACAR

Tefenni Hâkimi

Bakırköy Hâkimliği

1847 198317

Yasir AÇIK

Ceylânpınar Cumhuriyet Savcısı

Adana Cumhuriyet Savcılığı

1848 198321

Sinem AFACAN

Kozaklı Hâkimi

Kocaeli Hâkimliği

1849 198323

Yekta AĞAÇHANLI YILDIZ

Hilvan Hâkimi

İstanbul Anadolu Hâkimliği

1850 198325

Ali AĞAOĞLU

Çemişgezek Cumhuriyet Savcısı

Soma Cumhuriyet Savcılığı

1851 198329

Furkan Çağrı AKAR

Malazgirt Cumhuriyet Savcısı

Ankara Cumhuriyet Savcılığı

1852 198336

Şükrü Yılmaz AKBAŞ

Oltu Hâkimi

Çanakkale Hâkimliği

1853 198339

Okan AKÇİMEN

Sason Hâkimi

Denizli Hâkimliği

1854 198340

Berat AKDAĞ

Aralık Hâkimi

Beykoz Hâkimliği

1855 198344

Ümit AKDAĞ

Pınarbaşı(Kayseri) Hâkimi

Mersin Hâkimliği

1856 198348

Sara AKDEMİR

Göynük Hâkimi

Manisa Hâkimliği

1857 198350

Erhan AKDOVAN

Turhal Hâkimi

İstanbul Hâkimliği

1858 198351

Seda AKDOVAN

Çamardı Hâkimi

Aksaray Hâkimliği

Sayfa 62

S.No Sicil No Adı ve Soyadı

Bulunduğu Görev

Atandığı Görev

1859 198352

Cansu AKGÜL ÇÜRÜK

Ferizli Hâkimi

Küçükçekmece Hâkimliği

1860 198353

Onur AKGÜN

Selendi Hâkimi

İstanbul Hâkimliği

1861 198354

Esra AKIN

Dazkırı Cumhuriyet Savcısı

Gaziantep Cumhuriyet Savcılığı

1862 198358

Mücahit AKKAYA

Kağızman Cumhuriyet Savcısı

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı

1863 198360

Ünal AKSOY

Çat Hâkimi

Samsun Hâkimliği

1864 198361

Alican AKSU

Çatak Hâkimi

Develi Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı

1865 198363

Aydan AKTOĞ ÖZEL

Karasu Cumhuriyet Savcısı

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı

1866 198364

Arif AKYÜREK

Sarıkamış Cumhuriyet Savcısı

Konya Cumhuriyet Savcılığı

1867 198368

Enes ALKAN

Palu Hâkimi

Kayseri Hâkimliği

1868 198369

Selin ALKAN

İspir Hâkimi

Ordu Hâkimliği

1869 198373

Yunus Emre ALKIŞ

Ömerli Cumhuriyet Savcısı

Beykoz Cumhuriyet Savcılığı

1870 198375

Gülay AYDIN

İncesu Hâkimi

Bakırköy Hâkimliği

1871 198383

Songül ALTIPARMAK

Şefaatli Hâkimi

Ankara Hâkimliği

1872 198390

Berkant ALTUN

Kırıkkale Hâkimi

Tunceli Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı

1873 198391

Eda BOLER

Akçakoca Hâkimi

İstanbul Hâkimliği

1874 198393

Cemre ANDAÇ KESER

Lüleburgaz Hâkimi

Kars Hâkimliği

1875 198399

Kezban DURAN

İstanbul Cumhuriyet Savcısı

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcılığı

1876 198404

Deniz ARSLAN

Derik Hâkimi

Bursa Hâkimliği

1877 198407

Gülşah ARSLAN

Göksun Hâkimi

İstanbul Hâkimliği

1878 198409

Hakan ARSLAN

Nurdağı Hâkimi

Tekirdağ Hâkimliği

1879 198413

Kubilay ARSLAN

Maden Cumhuriyet Savcısı

Kayseri Cumhuriyet Savcılığı

1880 198416

Erdem ASIL

Gürpınar Cumhuriyet Savcısı

Torbalı Cumhuriyet Savcılığı

1881 198418

Ali ASLAN

Dargeçit Hâkimi

Hatay Hâkimliği

1882 198433

Hacı Mehmet AŞCİ

Gümüşhacıköy Hâkimi

Ankara Hâkimliği

1883 198442

Sercan ATAKAN

Erdek Cumhuriyet Savcısı

Silopi Cumhuriyet Başsavcılığı

1884 198444

Gülhatun BERBER

Kumluca Hâkimi

İstanbul Hâkimliği

1885 198446

Ahmet ATAŞ

Kozluk Cumhuriyet Savcısı

İskenderun Cumhuriyet Savcılığı

1886 198447

Merve ATAY İLBEYLİ

Kumluca Hâkimi

İnegöl Hâkimliği

1887 198448

Kıymet ATEŞ ATALAK

Silvan Hâkimi

İskenderun Hâkimliği

1888 198450

Mehmet ATEŞ

Kula Cumhuriyet Savcısı

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı

Sayfa 63

S.No Sicil No Adı ve Soyadı

Bulunduğu Görev

Atandığı Görev

1889 198456

Aslıhan GÜNEY

Mutki Cumhuriyet Savcısı

Çanakkale Cumhuriyet Savcılığı

1890 198461

Erhan AVCİ

Tuzluca Hâkimi

Düzce Hâkimliği

1891 198462

Nesrin AVLAR

Sarıoğlan Hâkimi

Adana Hâkimliği

1892 198464

Enes Yusuf AYÇİÇEK

Çatak Cumhuriyet Savcısı

Menderes Cumhuriyet Savcılığı

1893 198465

Dilek GÜLOĞLU

Sandıklı Hâkimi

İstanbul Hâkimliği

1894 198466

Fatma Gül AYDIN

Çaldıran Hâkimi

Manavgat Hâkimliği

1895 198468

Merve SAĞLAM

Bayburt Hâkimi

Bakırköy Hâkimliği

1896 198472

Eyüp AYDOĞAN

Nallıhan Hâkimi

Aksaray Hâkimliği

1897 198574

Sıtkı AYDOĞAN

Kadirli Cumhuriyet Savcısı

Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı

1898 198581

Fatih AYKUL

Nurdağı Hâkimi

Ordu Hâkimliği

1899 198582

Kübra AYKUL BİÇER

Tekman Hâkimi

Denizli Hâkimliği

1900 198599

Leyla Meltem ÖZÜDOĞRU

Bakırköy Hâkimi

Patnos Hâkimliği

1901 198604

Merve GÜNDEM

Elbistan Hâkimi

Büyükçekmece Hâkimliği

1902 198607

Yaşar BALTACIOĞLU

Hazro Cumhuriyet Savcısı

Balıkesir Cumhuriyet Savcılığı

1903 198615

Muhammed Salih BAYAR

Palu Cumhuriyet Savcısı

Samsun Cumhuriyet Savcılığı

1904 198617

İsmail BAYRAKTAR

Göle Cumhuriyet Savcısı

Karşıyaka Cumhuriyet Savcılığı

1905 198621

Çağrı Levent BAYTEMÜR

Tuzluca Cumhuriyet Savcısı

İzmir Cumhuriyet Savcılığı

1906 198622

Ahmet BEDİR

Suruç Cumhuriyet Savcısı

İskenderun Cumhuriyet Savcılığı

1907 198627

Furkan BERBER

Kumluca Hâkimi

İstanbul Hâkimliği

1908 198634

Merve YAMACI

Mustafakemalpaşa Hâkimi

İstanbul Hâkimliği

1909 198639

Muhammet BOÇOĞLU

Yenice(Karabük) Cumhuriyet Savcısı

Elazığ Cumhuriyet Savcılığı

1910 198646

Özlem BOZKURT

Genç Hâkimi

Yalova Hâkimliği

1911 198647

Sedef BOZOK

Tutak Hâkimi

Keşan Hâkimliği

1912 198655

Ali Murat BÜLBÜL

Sivaslı Hâkimi

Bursa Hâkimliği

1913 198656

Özlem AKBAŞ

Oltu Hâkimi

Çanakkale Hâkimliği

1914 198659

Emir Taha CAMUŞÇU

Enez Cumhuriyet Savcısı

Tekirdağ Cumhuriyet Savcılığı

1915 198664

Kanber CAN

Şefaatli Cumhuriyet Savcısı

Kütahya Cumhuriyet Savcılığı

1916 198669

Mahmut CANİKLİ

Erbaa Cumhuriyet Savcısı

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı

1917 198679

Muhammed CEYLAN

Digor Hâkimi

Çanakkale Hâkimliği

1918 198684

Gülperi CİCİLİ

Erciş Hâkimi

Aydın Hâkimliği

Sayfa 64

S.No Sicil No Adı ve Soyadı

Bulunduğu Görev

Atandığı Görev

1919 198688

Seda KARABÖCEK

Adilcevaz Hâkimi

Çorum Hâkimliği

1920 198696

Ahmet ÇAKMAK

Akçakale Hâkimi

Hakkâri Hâkimliği

1921 198702

Aslınur ÇELİK

Çamardı Hâkimi

Hatay Hâkimliği

1922 198704

Volkan ÇELİK

Hekimhan Hâkimi

Manavgat Hâkimliği

1923 198710

Muhammet Şenol ÇELİKER

Akçadağ Cumhuriyet Savcısı

Foça Cumhuriyet Başsavcılığı

1924 198719

Hüseyin Ekin ÇETİN

Başkale Hâkimi

Manisa Hâkimliği

1925 198720

İrem Kübra ÇETİN

Çemişgezek Cumhuriyet Savcısı

Torbalı Cumhuriyet Savcılığı

1926 198721

Mahmut Emre ÇETİN

Arpaçay Hâkimi

Konya Hâkimliği

1927 198723

Yahya Musa ÇETİNKAYA

Gölpazarı Cumhuriyet Savcısı

Gaziantep Cumhuriyet Savcılığı

1928 198725

Fatih ÇITAK

Muş Cumhuriyet Savcısı

Edirne Cumhuriyet Savcılığı

1929 198726

İsmail ÇITIRIK

Muradiye Hâkimi

Aydın Hâkimliği

1930 198737

Abdil ÇÜRÜK

Tortum Hâkimi

Yalova Hâkimliği

1931 198739

Banu DAĞDELEN ÖZCAN

Yeşilhisar Hâkimi

İstanbul Hâkimliği

1932 198741

Burak DAĞLI

Şuhut Cumhuriyet Savcısı

Elazığ Cumhuriyet Savcılığı

1933 198743

Abdullah Buğra DALDAL

Cide Cumhuriyet Savcısı

İzmir Cumhuriyet Savcılığı

1934 198745

Ataç Berke DAMAT

Posof Hâkimi

Ankara Hâkimliği

1935 198750

Fatma Nur DEMİR

Kadirli Hâkimi

Hatay Hâkimliği

1936 198753

Gönül DEMİR

Gölpazarı Hâkimi

Hatay Hâkimliği

1937 198755

Hikmet DEMİR

Halfeti Cumhuriyet Savcısı

Alanya Cumhuriyet Savcılığı

1938 198760

Kadir DEMİR

Hanak Cumhuriyet Savcısı

Samsun Cumhuriyet Savcılığı

1939 198761

Mahmud DEMİR

Hani Hâkimi

Afyonkarahisar Hâkimliği

1940 198763

Mehmet Akif DEMİR

Arpaçay Cumhuriyet Savcısı

Ordu Cumhuriyet Savcılığı

1941 198771

Merve DEMİRCİ TOKAT

İscehisar Hâkimi

Bakırköy Hâkimliği

1942 198773

Onur Han DEMİRCİ

Gökçeada Hâkimi

İzmir Hâkimliği

1943 198777

Ömer DEMİREL

Kozluk Cumhuriyet Savcısı

Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığı

1944 198780

Sibel DEMİRHAN

Suruç Hâkimi

Hatay Hâkimliği

1945 198782

Coşkun DENİZ

Yunak Cumhuriyet Savcısı

Ankara Cumhuriyet Savcılığı

1946 198783

Fatih DERE

Zonguldak Cumhuriyet Savcısı

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcılığı

1947 198800

Yüksel DERENDELİ

Erciş Cumhuriyet Savcısı

Isparta Cumhuriyet Savcılığı

1948 198803

Hicriye DEVECİ KAMAN

Iğdır Hâkimi

Konya Hâkimliği

Sayfa 65

S.No Sicil No Adı ve Soyadı

Bulunduğu Görev

Atandığı Görev

1949 198807

Mustafa Burak DİNÇ

İslâhiye Hâkimi

Bolvadin Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı

1950 198808

Samet DİREN

Patnos Hâkimi

Tekirdağ Hâkimliği

1951 198809

Betül DOĞAN ERTEKİN

Çınar Hâkimi

Ankara Hâkimliği

1952 198811

Hüseyin DOĞAN

Hilvan Cumhuriyet Savcısı

Ankara Cumhuriyet Savcılığı

1953 198817

Şükriye DÖNMEZ ASLAN

Kilis Hâkimi

İstanbul Hâkimliği

1954 198818

Yunus Emre DUDAKLI

Yalvaç Cumhuriyet Savcısı

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı

1955 198822

Sertap DULKADİROĞLU DEMİR

Gökçebey Hâkimi

Bakırköy Hâkimliği

1956 198828

Hüseyin DURNA

İliç Cumhuriyet Savcısı

Aksaray Cumhuriyet Savcılığı

1957 198832

Fatma SEVRİM

Bulanık Hâkimi

Balıkesir Hâkimliği

1958 198834

Ahmet Okan DÜNDAR

Derik Cumhuriyet Savcısı

İzmir Cumhuriyet Savcılığı

1959 198837

Esra DÜNDAR

Dazkırı Hâkimi

Hatay Hâkimliği

1960 198841

Hüsnü Emre EĞRİPINAR

Marmaraereğlisi Cumhuriyet Savcısı

Manavgat Cumhuriyet Savcılığı

1961 198843

İbrahim Hakkı ELMAS

Aşkale Cumhuriyet Savcısı

İzmir Cumhuriyet Savcılığı

1962 198844

Mustafa ER

Hekimhan Cumhuriyet Savcısı

Bursa Cumhuriyet Savcılığı

1963 198847

Ahmetalp Burak ERBAŞ

Eskipazar Hâkimi

Ankara Hâkimliği

1964 198848

Murat ERBAŞ

Mutki Cumhuriyet Savcısı

Manisa Cumhuriyet Savcılığı

1965 198849

Hatice ÇETİN

Gerger Hâkimi

Adıyaman Hâkimliği

1966 198850

Merve ERCAN

Dicle Hâkimi

Aydın Hâkimliği

1967 198851

Onur ERDAL

Besni Hâkimi

Ankara Batı Hâkimliği

1968 198853

Özge ERDAL

Korgan Hâkimi

Bakırköy Hâkimliği

1969 198855

Abdullah ERDEM

Gökçebey Cumhuriyet Savcısı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılığı

1970 198858

Mehmet ERDOĞAN

Korkuteli Cumhuriyet Savcısı

Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığı

1971 198860

Nesrullah ERDOĞAN

Bahçe Cumhuriyet Savcısı

Kahramanmaraş Cumhuriyet Savcılığı

1972 198863

Abdulkadir ERGÜN

Beytüşşebap Hâkimi

Trabzon Hâkimliği

1973 198868

Emrah ERGÜN

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı

Gaziantep Cumhuriyet Savcılığı

1974 198876

Samet ERÖTCÜ

Suruç Hâkimi

Yalova Hâkimliği

1975 198881

Büşra KARAYILAN

Urla Hâkimi

İstanbul Hâkimliği

1976 198893

Yunus Emre ERSOY

Çat Cumhuriyet Savcısı

Balıkesir Cumhuriyet Savcılığı

1977 198899

Ayşegül ERTURAN

Yusufeli Hâkimi

İstanbul Anadolu Hâkimliği

1978 198902

Rabia ESEN KIZILOVA

Siverek Hâkimi

Konya Hâkimliği

Sayfa 66

S.No Sicil No Adı ve Soyadı

Bulunduğu Görev

Atandığı Görev

1979 198903

Merve SAĞLAM

Kızıltepe Hâkimi

Manavgat Hâkimliği

1980 198905

Recep EZER

Tavşanlı Cumhuriyet Savcısı

Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı

1981 198906

Bulut FİDAN

Savur Cumhuriyet Savcısı

Manavgat Cumhuriyet Savcılığı

1982 198910

Şerife Leman GEMİCİ EZİN

Derik Hâkimi

Yozgat Hâkimliği

1983 198914

Ezgi GÖKÇE ŞAHİNGÖZ

Gündoğmuş Hâkimi

Adıyaman Hâkimliği

1984 198915

Esra ÖZDEMİR

Derik Hâkimi

Denizli Hâkimliği

1985 198916

Sadık Alper GÖKDEMİR

Hakkâri Cumhuriyet Savcısı

Kayseri Cumhuriyet Savcılığı

1986 198917

Eren GÖKER

Harran Cumhuriyet Savcısı

Ankara Cumhuriyet Savcılığı

1987 198919

Zafer GÖKTÜRK

Karaisalı Hâkimi

Adana Hâkimliği

1988 198920

Mücahit GÖLCÜK

Osmaniye Cumhuriyet Savcısı

Ankara Cumhuriyet Savcılığı

1989 198922

Abdullah Enes GÖRMEZ

Mucur Cumhuriyet Savcısı

Ardahan Cumhuriyet Savcılığı

1990 198923

Kübra KORKMAZ

Yatağan Hâkimi

Gaziosmanpaşa Hâkimliği

1991 198929

Veysi GÜMÜŞ

Kırkağaç Hâkimi

İstanbul Hâkimliği

1992 198930

Mahmut Furkan GÜNDEŞ

Hani Hâkimi

Denizli Hâkimliği

1993 198931

Büşra GÜNDOĞDU KAYA

Şuhut Hâkimi

İstanbul Hâkimliği

1994 198937

Tuğba GÜNGÖR ARSLAN

Karakoçan Hâkimi

Ankara Hâkimliği

1995 198938

Ayşegül GÜR

Bingöl Hâkimi

Elazığ Hâkimliği

1996 198939

Ceren GÜRBÜZ BOLAT

Başkale Hâkimi

İstanbul Hâkimliği

1997 198940

Hakan GÜRBÜZ

Silifke Cumhuriyet Savcısı

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı

1998 198942

Aydın GÜVEN

Gercüş Hâkimi

Karşıyaka Hâkimliği

1999 198947

Serkan HAMZA

Dereli Cumhuriyet Savcısı

Rize Cumhuriyet Savcılığı

2000 198954

Gülperi ÖZGÜNDÜZ

Malkara Hâkimi

İstanbul Anadolu Hâkimliği

2001 198956

Uğur ILIĞ

Yıldızeli Cumhuriyet Savcısı

Elazığ Cumhuriyet Savcılığı

2002 198957

Ahmet Faruk IŞIK

Beytüşşebap Cumhuriyet Savcısı

Tekirdağ Cumhuriyet Savcılığı

2003 198959

Nihal IŞIK ÇIKRIKCI

Nallıhan Hâkimi

Kırıkkale Hâkimliği

2004 198960

Celal IŞIKTAŞ

Marmaraereğlisi Cumhuriyet Savcısı

Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığı

2005 198962

İsmail İLBEYLİ

Kumluca Cumhuriyet Savcısı

İnegöl Cumhuriyet Savcılığı

2006 198963

Tarık İLİKHAN

Çınar Cumhuriyet Savcısı

Silopi Cumhuriyet Savcılığı

2007 198966

Uğur İPEK

Saruhanlı Cumhuriyet Savcısı

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı

2008 198972

Tufan Ahmet ZUBİ

Hilvan Cumhuriyet Savcısı

Alanya Cumhuriyet Savcılığı

Sayfa 67

S.No Sicil No Adı ve Soyadı

Bulunduğu Görev

Atandığı Görev

2009 198973

Burcu KAN

Demirköy Hâkimi

İstanbul Hâkimliği

2010 198976

Münür YÜKSEL

Bafra Cumhuriyet Savcısı

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı

2011 198977

Gamze SUCU

Hakkâri Hâkimi

Ankara Hâkimliği

2012 198978

Ramazan YÜKSEKKAYA

Karlıova Hâkimi

Antalya Hâkimliği

2013 198979

Emre KARA

Yumurtalık Cumhuriyet Savcısı

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı

2014 198980

Emre KARA

Suruç Cumhuriyet Savcısı

İskenderun Cumhuriyet Savcılığı

2015 198981

Şükrüye Cansu ORUK

Van Hâkimi

Bakırköy Hâkimliği

2016 198982

Fatma Funda KARA

Çameli Hâkimi

Bakırköy Hâkimliği

2017 198985

Yunus KARA

Ömerli Hâkimi

İstanbul Anadolu Hâkimliği

2018 198986

Yunus KARA

Nazımiye Cumhuriyet Savcısı

Kahramanmaraş Cumhuriyet Savcılığı

2019 198987

Oğuzhan YORGANCI

Yahyalı Cumhuriyet Savcısı

Gaziantep Cumhuriyet Savcılığı

2020 198988

Tuçe YİĞİT

Çine Hâkimi

Bakırköy Hâkimliği

2021 198990

Selcan YILMAZ

Silvan Cumhuriyet Savcısı

Eskişehir Cumhuriyet Savcılığı

2022 198991

Hüseyin YILMAZ

Uludere Hâkimi

Mersin Hâkimliği

2023 198992

Melda İPEK

Saruhanlı Hâkimi

İstanbul Hâkimliği

2024 198994

Fatih KARAARSLAN

Pervari Cumhuriyet Savcısı

Gaziantep Cumhuriyet Savcılığı

2025 198995

Cihat YILMAZ

Gölcük Cumhuriyet Savcısı

Bor Cumhuriyet Başsavcılığı

2026 198999

Bahadır YILMAZ

Şabanözü Hâkimi

Eskişehir Hâkimliği

2027 199000

Turgay KARABULUT

Pertek Cumhuriyet Savcısı

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı

2028 199005

Yusuf KARAKUZU

Batman Hâkimi

Denizli Hâkimliği

2029 199006

Dilek KARALLI ERTAŞ

Araban Hâkimi

İzmir Hâkimliği

2030 199007

Meryem Sultan KALAN

Çüngüş Hâkimi

Eskişehir Hâkimliği

2031 199008

Emir Sinan KARAOKUR

Halfeti Hâkimi

Adana Hâkimliği

2032 199010

Ahmed Baran KARASU

Tortum Hâkimi

Mersin Hâkimliği

2033 199012

Buket DİREN

Patnos Hâkimi

Tekirdağ Hâkimliği

2034 199013

Sultan EZER

Tavşanlı Cumhuriyet Savcısı

Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı

2035 199014

Betül YILDIZ

Sarıveliler Hâkimi

Mersin Hâkimliği

2036 199015

Ayhan KAŞIKÇI

Burhaniye Cumhuriyet Savcısı

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı

2037 199017

Ebral KAVAK GÖLCÜK

Osmaniye Hâkimi

Ankara Hâkimliği

2038 199019

Özlem KAVAK

Karayazı Hâkimi

Antalya Hâkimliği

Sayfa 68

S.No Sicil No Adı ve Soyadı

Bulunduğu Görev

Atandığı Görev

2039 199020

Uğur YEŞİLDAL

Elmalı Hâkimi

İstanbul Hâkimliği

2040 199023

İbrahim KAYA

Şırnak Cumhuriyet Savcısı

Ankara Cumhuriyet Savcılığı

2041 199024

Onur YAVUZ

Tefenni Cumhuriyet Savcısı

Mersin Cumhuriyet Savcılığı

2042 199026

Ömer Faruk KAYA

Hozat Cumhuriyet Savcısı

Kırşehir Cumhuriyet Savcılığı

2043 199027

Orhan Gazi YAŞAR

Şenkaya Hâkimi

Bodrum Hâkimliği

2044 199028

Özge KAYA CELEPCİ

Hanak Hâkimi

Ankara Hâkimliği

2045 199030

Ruken KAYA

Şirvan Hâkimi

Yalova Hâkimliği

2046 199031

Tansu GÖKDEMİR

Hakkâri Hâkimi

Kayseri Hâkimliği

2047 199032

Tuğberk KAYA

Gürün Hâkimi

Manisa Hâkimliği

2048 199033

Uğur KAYA

Eruh Cumhuriyet Savcısı

Karşıyaka Cumhuriyet Savcılığı

2049 199035

Yusuf KEMAL

Araban Cumhuriyet Savcısı

Adalar Cumhuriyet Savcılığı

2050 199036

Mustafa YALDIZLI

Genç Cumhuriyet Savcısı

Tekirdağ Cumhuriyet Savcılığı

2051 199040

Çağrı KILIÇ

Ömerli Cumhuriyet Savcısı

Ankara Cumhuriyet Savcılığı

2052 199042

Havva ÖZDEMİR

Erciş Hâkimi

Ankara Batı Hâkimliği

2053 199044

Mustafa KILIÇ

Gümüşhacıköy Cumhuriyet Savcısı

Kayseri Cumhuriyet Savcılığı

2054 199045

Abdullah Zahid ÜNLÜ

Çaldıran Hâkimi

Alanya Hâkimliği

2055 199046

Hüseyin KILINÇ

Harran Hâkimi

Karşıyaka Hâkimliği

2056 199047

Büşra ÜNĞAN

Kağızman Hâkimi

İstanbul Anadolu Hâkimliği

2057 199048

Ahmet Tolga KINACI

Korkuteli Cumhuriyet Savcısı

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcılığı

2058 199050

Sinan KIRLIOĞLU

Şabanözü Cumhuriyet Savcısı

Zonguldak Cumhuriyet Savcılığı

2059 199051

Yasin Cem ÜNAL

Ankara Hâkimi

Cizre Hâkimliği

2060 199052

Meliha KIRTAY ÖZEY

Kahramanmaraş Hâkimi

İstanbul Anadolu Hâkimliği

2061 199054

Nagehan KISACIK

Özalp Hâkimi

Samsun Hâkimliği

2062 199056

Tuğşad Buğra KIYAK

Ceylânpınar Hâkimi

Elmalı Hâkimliği

2063 199057

Merve Naciye DİNÇ

İslâhiye Hâkimi

Bolvadin Hâkimliği

2064 199058

Sinan KIZILASLAN

Kulp Hâkimi

Manisa Hâkimliği

2065 199061

Ahmet Şerafeddin ÜÇER

Gerger Cumhuriyet Savcısı

Yalova Cumhuriyet Savcılığı

2066 199062

Emre KİREMİTCİ

Darende Cumhuriyet Savcısı

Sakarya Cumhuriyet Savcılığı

2067 199063

Dilek UZUN

Delice Hâkimi

Kayseri Hâkimliği

2068 199064

Tuncay KİRİKTAŞ

Karlıova Hâkimi

Kahramanmaraş Hâkimliği

Sayfa 69

S.No Sicil No Adı ve Soyadı

Bulunduğu Görev

Atandığı Görev

2069 199068

Beraat KOÇAK

Malazgirt Hâkimi

Aydın Hâkimliği

2070 199069

Ömer UYSAL

Malazgirt Cumhuriyet Savcısı

Dikili Cumhuriyet Başsavcılığı

2071 199071

Melike KOKTAY

Keban Cumhuriyet Savcısı

Sakarya Cumhuriyet Savcılığı

2072 199072

Şenay UYAR SUNEL

Sivaslı Hâkimi

Aydın Hâkimliği

2073 199075

Ebru USLU

Doğanhisar Hâkimi

Ankara Hâkimliği

2074 199076

Veysel Eray KOL

İdil Hâkimi

Bolu Hâkimliği

2075 199079

Fulya UĞURLU

Hanak Hâkimi

Akhisar Hâkimliği

2076 199081

Büşra UÇAR

Reşadiye Hâkimi

Aksaray Hâkimliği

2077 199082

Bünyamin UÇAN

Tuzluca Cumhuriyet Savcısı

Çaycuma Cumhuriyet Savcılığı

2078 199086

Yasin Emin KONAR

Eleşkirt Cumhuriyet Savcısı

Karşıyaka Cumhuriyet Savcılığı

2079 199087

Büşra Meryem TÜYSÜZ

Kemah Hâkimi

İzmir Hâkimliği

2080 199089

Feyza TEKİN

Selim Hâkimi

Samsun Hâkimliği

2081 199091

Yasin TÜRKER

Bahçe Cumhuriyet Savcısı

Adana Cumhuriyet Savcılığı

2082 199093

Bilal KORKMAZ

Yatağan Cumhuriyet Savcısı

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcılığı

2083 199094

Niyazi TÜFEK

Elbistan Hâkimi

İstanbul Hâkimliği

2084 199095

Leyla KORKMAZ

Gevaş Hâkimi

Büyükçekmece Hâkimliği

2085 199096

Yurdagül TUTAR ÇETİN

Kozluk Hâkimi

Kocaeli Hâkimliği

2086 199100

Kadir TURAN

Aşkale Cumhuriyet Savcısı

Bolu Cumhuriyet Savcılığı

2087 199101

Uğur KORKMAZ

Bismil Cumhuriyet Savcısı

Ordu Cumhuriyet Savcılığı

2088 199107

Mustafa KUFUR

İvrindi Cumhuriyet Savcısı

Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı

2089 199111

Berkay KURT

İscehisar Cumhuriyet Savcısı

Kütahya Cumhuriyet Savcılığı

2090 199113

Fatma TUGAY

Bakırköy Hâkimi

Tercan Hâkimliği

2091 199116

Hakan Furkan TOZCU

Hekimhan Hâkimi

Eskişehir Hâkimliği

2092 199117

Damla GÖKÇE

Muradiye Cumhuriyet Savcısı

Aydın Cumhuriyet Savcılığı

2093 199119

Erkan TOPUKSAK

Sinanpaşa Cumhuriyet Savcısı

Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı

2094 199120

Arif KÜÇÜK

Çaldıran Cumhuriyet Savcısı

Yalova Cumhuriyet Savcılığı

2095 199121

Tuba BOZDAĞ

Gercüş Cumhuriyet Savcısı

Bursa Cumhuriyet Savcılığı

2096 199122

Uğur KÜÇÜKAYDIN

Beylikova Hâkimi

Trabzon Hâkimliği

2097 199124

Zeynep TOPÇU

Kağızman Hâkimi

İstanbul Anadolu Hâkimliği

2098 199126

Eyyüp TIRNAKÇI

Ahlat Hâkimi

Kayseri Hâkimliği

Sayfa 70

S.No Sicil No Adı ve Soyadı

Bulunduğu Görev

Atandığı Görev

2099 199128

Ferhan TEMEL KAYHAN

Altıntaş Hâkimi

Bursa Hâkimliği

2100 199129

Merve TEKİN DERENDELİ

Erciş Hâkimi

Isparta Hâkimliği

2101 199131

Oğuzhan TAŞAR

Şiran Cumhuriyet Savcısı

Çorum Cumhuriyet Savcılığı

2102 199132

Burcu TAŞAR

Bahçe Hâkimi

Mersin Hâkimliği

2103 199134

Ekrem Hilmi TARÇIN

Mutki Hâkimi

Antalya Hâkimliği

2104 199141

Erkam ŞİMŞEK

Bergama Hâkimi (Adalet Bakanlığı Yetkili Tetkik

Adana Hâkimliği

Hâkimi)

2105 199143

Mehmet Ünal ŞENEL

Kemah Hâkimi

Samsun Hâkimliği

2106 199145

Büşra ŞEMŞEK

Güroymak Hâkimi

Bursa Hâkimliği

2107 199146

Turgut ŞAHİN

Nallıhan Cumhuriyet Savcısı

Ankara Cumhuriyet Savcılığı

2108 199147

Hakan ŞAHİN

Kangal Hâkimi

Aksaray Hâkimliği

2109 199148

Emrah KÜÇÜKKURU

Bozova Cumhuriyet Savcısı

Konya Cumhuriyet Savcılığı

2110 199152

Çiler ÖZDEMİR

İstanbul Anadolu Hâkimi

Kandıra Hâkimliği

2111 199154

Sevgi LAÇIN

Sarıoğlan Hâkimi

Adalar Hâkimliği

2112 199157

Kübra MERT GÜLER

Pütürge Hâkimi

Kocaeli Hâkimliği

2113 199158

Bilal SÜT

Nazımiye Hâkimi

İskenderun Hâkimliği

2114 199159

Murat MİLİSOĞLU

Darende Hâkimi

Kadirli Hâkimliği

2115 199160

İlknur SÜMER YÜCEL

Ereğli(Konya) Hâkimi

İstanbul Anadolu Hâkimliği

2116 199161

Songül MURAT

Aralık Cumhuriyet Savcısı

Karşıyaka Cumhuriyet Savcılığı

2117 199164

Figen GÜRBÜZ

Akçakale Hâkimi

Mersin Hâkimliği

2118 199168

Mert Musa SÖNMEZ

Kovancılar Cumhuriyet Savcısı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılığı

2119 199169

Hüseyin SÖNMEZ

Gümüşhacıköy Cumhuriyet Savcısı

Kayseri Cumhuriyet Savcılığı

2120 199170

Muhammed NOĞAY

Acıpayam Hâkimi

İstanbul Hâkimliği

2121 199173

Enis OKTAY

İdil Hâkimi

Kocaeli Hâkimliği

2122 199175

Yaren KILIÇ

Suruç Hâkimi

Karşıyaka Hâkimliği

2123 199176

Ali Ozan SOYDAN

Patnos Cumhuriyet Savcısı

Eskişehir Cumhuriyet Savcılığı

2124 199177

Merve IŞIKTAŞ

Marmaraereğlisi Hâkimi

Küçükçekmece Hâkimliği

2125 199181

Ensar SEYHAN

Çayırlı Hâkimi

Ardahan Hâkimliği

2126 199183

Cansu SEYFİKLİ

Harran Cumhuriyet Savcısı

Manavgat Cumhuriyet Savcılığı

2127 199184

Ayşan ORUÇ

Çayıralan Hâkimi

Gölbaşı(Ankara) Hâkimliği

2128 199185

Saliha KINACI

Korkuteli Hâkimi

Gaziosmanpaşa Hâkimliği

Sayfa 71

S.No Sicil No Adı ve Soyadı

Bulunduğu Görev

Atandığı Görev

2129 199187

Alican SEVİMLİ

Nallıhan Hâkimi

İstanbul Hâkimliği

2130 199188

Zeynep ÖKMEN

Yunak Hâkimi

Kırıkkale Hâkimliği

2131 199191

Melahat Sümeyra SELÇUK ATA

Kızıltepe Cumhuriyet Savcısı

Denizli Cumhuriyet Savcılığı

2132 199192

Zahide ÖLMEZ

Gürpınar Cumhuriyet Savcısı

Edirne Cumhuriyet Savcılığı

2133 199199

Amine KARA

Yumurtalık Hâkimi

İstanbul Hâkimliği

2134 199200

Onur SAYAR

Şemdinli Hâkimi

Karşıyaka Hâkimliği

2135 199204

Mustafa SARI

Baykan Cumhuriyet Savcısı

Çankırı Cumhuriyet Savcılığı

2136 199205

Mine ÖNEŞ IŞIK

Cizre Hâkimi

Eskişehir Hâkimliği

2137 199206

Batuhan SANDAL

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı

Çumra Cumhuriyet Başsavcılığı

2138 199207

Özge ÖTER

Varto Hâkimi

Denizli Hâkimliği

2139 199208

Emine Elif ÖVEYİK

Halfeti Cumhuriyet Savcısı

Alanya Cumhuriyet Savcılığı

2140 199210

Yavuz ÖZCAN

Yeşilhisar Hâkimi

İstanbul Hâkimliği

2141 199213

Murat Furkan SAĞLAM

Tortum Cumhuriyet Savcısı

Muğla Cumhuriyet Savcılığı

2142 199215

Hayati SAĞIR

Muradiye Cumhuriyet Savcısı

Yalova Cumhuriyet Savcılığı

2143 199216

Ahmet ÖZDEMİR

Akseki Hâkimi

Denizli Hâkimliği

2144 199220

Nuray ÖZDEMİR ABAK

Siverek Cumhuriyet Savcısı

Mardin Cumhuriyet Savcılığı

2145 199222

Rüveyda KÜÇÜKKÖSE

Kırıkhan Hâkimi

Bakırköy Hâkimliği

2146 199223

Sami SAĞATCİ

Manyas Hâkimi

Manavgat Hâkimliği

2147 199225

Muhammed Kaan ÖZEL

Karasu Cumhuriyet Savcısı

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı

2148 199226

Ayşegül POLAT

Arapgir Hâkimi

Kovancılar Hâkimliği

2149 199227

Adem ÖZGÜNDÜZ

Malkara Hâkimi

İstanbul Anadolu Hâkimliği

2150 199232

Ali Can PAYASLI

Karaisalı Cumhuriyet Savcısı

Adana Cumhuriyet Savcılığı

2151 199233

Mehmet ÖZKAN

Mazıdağı Cumhuriyet Savcısı

Adana Cumhuriyet Savcılığı

2152 199234

Alev PAŞAYİĞİT

Adilcevaz Hâkimi

Bodrum Hâkimliği

2153 199235

Özge ÖZKAN ATEŞ

Batman Cumhuriyet Savcısı

Trabzon Hâkimliği

2154 199237

Agah ÖZTÜRK

Elbistan Cumhuriyet Savcısı

Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığı

2155 199241

Ali ÖZTÜRK

İdil Cumhuriyet Savcısı

Kahramanmaraş Cumhuriyet Savcılığı

2156 199242

Yunus Emre ÖZTÜRK

Hassa Hâkimi

Eskişehir Hâkimliği

2157 199243

Burak ÖZTÜRK

Bozkır Cumhuriyet Savcısı

Reyhanlı Cumhuriyet Başsavcılığı

2158 199251

Cenk DUMAN

Palu Hâkimi

İstanbul Anadolu Hâkimliği

Sayfa 72

S.No Sicil No Adı ve Soyadı

Bulunduğu Görev

Atandığı Görev

2159 206271

Burak Menderes KASAPOĞLU

İstanbul Cumhuriyet Savcısı

Tatvan Cumhuriyet Savcılığı

2160 207510

Nurseda NALBANT

Bozüyük Cumhuriyet Savcısı

Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığı

2161 207512

Salih KAHRAMAN

Kocaeli Hâkimi

Emet Hâkimliği

2162 211038

Mehmet AÇIKEL

Serik Hâkimi

Edirne Hâkimliği

2163 211039

Ahmet İhsan AÇIKGÖZ

Konya Cumhuriyet Savcısı

Andırın Cumhuriyet Savcılığı

2164 211045

Leyla ADIGÜZEL

Tarsus Hâkimi

Gebze Hâkimliği

2165 211046

Ömer ADLİM

Karaman Hâkimi

Hatay Hâkimliği

2166 211047

Güzide AĞDERE YILMAZTÜRK

Kayseri Hâkimi

Gürgentepe Hâkimliği

2167 211048

Çiğdem AK TAŞDURMAZ

Bursa Hâkimi

Sarız Hâkimliği

2168 211049

Özgür AKAN

Çanakkale Hâkimi

Andırın Hâkimliği

2169 211052

Hatice Deniz AKARSU

Konya Hâkimi

Simav Hâkimliği

2170 211054

Hakan AKBAL

Çatalca Cumhuriyet Savcısı

Gündoğmuş Cumhuriyet Savcılığı

2171 211055

Abdullah AKBAŞ

Mersin Cumhuriyet Savcısı

Kumru Cumhuriyet Savcılığı

2172 211058

Ömer AKBAŞ

Hatay Hâkimi

İslâhiye Hâkimliği

2173 211059

Yasin AKBAŞ

Muğla Hâkimi

Şırnak Hâkimliği

2174 211061

Ahmet AKBULUT

Aksaray Hâkimi

İspir Hâkimliği

2175 211062

Faruk AKBULUT

Uşak Cumhuriyet Savcısı

Seydişehir Cumhuriyet Savcılığı

2176 211063

Hüsamettin AKBULUT

Manisa Hâkimi

İdil Hâkimliği

2177 211065

Rukiye AKBULUT

Kütahya Hâkimi

Çamardı Hâkimliği

2178 211067

Elvan AKÇA CEBECİ

Eskişehir Hâkimi

Lâdik Hâkimliği

2179 211068

İlhan AKÇAY

Kocaeli Cumhuriyet Savcısı

Kalkandere Cumhuriyet Savcılığı

2180 211070

Büşra AKDAN İNCEKARA

Samsun Hâkimi

Kadirli Hâkimliği

2181 211071

İsmail AKDAŞ

İstanbul Anadolu Hâkimi

Halfeti Hâkimliği

2182 211072

Hanife AKDENİZ

Bakırköy Hâkimi

Şabanözü Hâkimliği

2183 211074

Gürcan AKGÖZ

İzmir Cumhuriyet Savcısı

Çaldıran Cumhuriyet Savcılığı

2184 211075

Cengiz Günal AKGÜL

Çeşme Hâkimi

İstanbul Anadolu Hâkimliği

2185 211078

Fatih AKGÜN

İstanbul Hâkimi

Ergani Hâkimliği

2186 211080

Güldem AKGÜN SEZER

Siverek Cumhuriyet Savcısı

Adana Cumhuriyet Savcılığı

2187 211082

Ayşe Gül AKHAN

Kocaeli Cumhuriyet Savcısı

İscehisar Cumhuriyet Savcılığı

2188 211083

Uğur AKHUN

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı

Bismil Cumhuriyet Savcılığı

Sayfa 73

S.No Sicil No Adı ve Soyadı

Bulunduğu Görev

Atandığı Görev

2189 211085

Gürsel AKIN

Karabük Cumhuriyet Savcısı

Bursa Cumhuriyet Savcılığı

2190 211087

Kadir AKIN

İstanbul Anadolu Hâkimi

Köyceğiz Hâkimliği

2191 211088

Mücteba AKKAYA

İstanbul Hâkimi

Bingöl Hâkimliği

2192 211089

Münire Şeyma AKKAYA

Konya Hâkimi

İliç Hâkimliği

2193 211090

Elvan AKKAYA AZAT

Sakarya Hâkimi

Aybastı Hâkimliği

2194 211091

Şerif AKKOCA

Biga Cumhuriyet Savcısı

Gebze Cumhuriyet Savcılığı

2195 211092

Rukiye Emel AKKOYUNLU

Kayseri Cumhuriyet Savcısı

Muş Cumhuriyet Savcılığı

2196 211093

Davut AKKUŞ

Ortaca Hâkimi

Gebze Hâkimliği

2197 211094

Erhan AKMAN

İstanbul Hâkimi

İslâhiye Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı

2198 211095

Hatice AKMAN

İstanbul Hâkimi

Kınık Hâkimliği

2199 211096

Eda AKPINAR

İstanbul Hâkimi

Kızıltepe Hâkimliği

2200 211098

Ebubekir AKPOLAT

Küçükçekmece Hâkimi

Erciş Hâkimliği

2201 211099

Erhan AKSEL

Malatya Hâkimi

Lâpseki Hâkimliği

2202 211100

Hatice AKSEN

Mersin Hâkimi

Sulakyurt Hâkimliği

2203 211101

Bilal AKSOY

Çorlu Hâkimi

Çaycuma Hâkimliği

2204 211102

Melih AKSOY

Karşıyaka Cumhuriyet Savcısı

Kağızman Cumhuriyet Savcılığı

2205 211104

Sadık Murat AKSOY

Cizre Hâkimi

Bolu Hâkimliği

2206 211108

Büşra AKŞİN

Kayseri Hâkimi

Sorgun Hâkimliği

2207 211109

Muhammed Yusuf AKŞİT

Adana Hâkimi

Çivril Hâkimliği

2208 211113

Yavuz AKTAŞ

Adana Hâkimi

Afşin Hâkimliği

2209 211114

Arzu AKTÜREL NESNE

Kocaeli Hâkimi

Kangal Hâkimliği

2210 211115

Aydan AKYILDIRIM AKKOÇ

Mersin Hâkimi

Araklı Hâkimliği

2211 211117

Dilek AKYÜZ

Aksaray Hâkimi

Korkuteli Hâkimliği

2212 211120

Revin ALAK

Sivas Hâkimi

Göynük Hâkimliği

2213 211122

Özlem ALANOĞLU

Gazipaşa Hâkimi

Küçükçekmece Hâkimliği

2214 211126

Ayşegül ALNIAÇIK

Yozgat Cumhuriyet Savcısı

Trabzon Cumhuriyet Savcılığı

2215 211128

Mehmet Çağrı ALPEREN

İstanbul Hâkimi

Boyabat Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı

2216 211131

Miyase ALTAKHAN

Edirne Hâkimi

Amasra Hâkimliği

2217 211133

Nesrin ALTAŞ MUTAF

Bakırköy Hâkimi

Ardahan Hâkimliği

2218 211134

Mehmet ALTINTAŞ

Bakırköy Hâkimi

Bitlis Hâkimliği

Sayfa 74

S.No Sicil No Adı ve Soyadı

Bulunduğu Görev

Atandığı Görev

2219 211135

Orbay ALTUNDAĞ

Manisa Cumhuriyet Savcısı

Muradiye Cumhuriyet Savcılığı

2220 211136

Mesude ALTUNEL

İstanbul Hâkimi

Germencik Hâkimliği

2221 211137

Berkin Osman ALTUNOK

Hendek Hâkimi

Sungurlu Hâkimliği

2222 211138

Neslihan ANİK

Mersin Hâkimi

Gördes Hâkimliği

2223 211139

Lokman ARAS

Balıkesir Cumhuriyet Savcısı

Şırnak Cumhuriyet Savcılığı

2224 211140

Serhat Can ARAS

Samsun Hâkimi

Çamardı Hâkimliği

2225 211141

Şenay ARAT

Adana Hâkimi

Gökçeada Hâkimliği

2226 211142

Gülay ARDA

Doğubayazıt Cumhuriyet Savcısı

Tekirdağ Cumhuriyet Savcılığı

2227 211143

Tuğba ARIK KEKLİKÇİ

Bakırköy Cumhuriyet Savcısı

Muş Cumhuriyet Savcılığı

2228 211146

Havva SELEK

Manisa Hâkimi

Nusaybin Hâkimliği

2229 211151

Hacer ARSLAN

İstanbul Anadolu Hâkimi

Şarköy Hâkimliği

2230 211153

Mehmet Erdem ARSLAN

İstanbul Hâkimi

Darende Hâkimliği

2231 211154

Nihan ARSLAN TOPRAK

Kuşadası Cumhuriyet Savcısı

Şanlıurfa Cumhuriyet Savcılığı

2232 211155

Onur Fırat ARSLAN

Kızılcahamam Cumhuriyet Savcısı

Elazığ Cumhuriyet Savcılığı

2233 211159

Alper ARSLANLI

Mersin Hâkimi

Bayat(Çorum) Hâkimliği

2234 211161

Ali ARTUNÇ

Bolu Hâkimi

Sütçüler Hâkimliği

2235 211163

Mehmet ASLAN

Eskişehir Hâkimi

Şırnak Hâkimliği

2236 211165

Teceli ASLAN

İstanbul Hâkimi

Ömerli Hâkimliği

2237 211167

Gökmen AŞKAR

Büyükçekmece Cumhuriyet Savcısı

Ağrı Cumhuriyet Savcılığı

2238 211175

Mehmet ATICI

Bursa Hâkimi

Samandağ Hâkimliği

2239 211179

Selçuk AVAN

Afyonkarahisar Cumhuriyet Savcısı

Feke Cumhuriyet Savcılığı

2240 211180

İzzet AVCI

Sakarya Hâkimi

Kiraz Hâkimliği

2241 211181

Kudret AVCI

Kayseri Cumhuriyet Savcısı

Kalkandere Cumhuriyet Savcılığı

2242 211182

Seyhan AVCIOĞLU

Ankara Hâkimi

İpsala Hâkimliği

2243 211183

Pelin AVCIOĞLU ELİTOK

İzmir Hâkimi

Ağrı Hâkimliği

2244 211187

Fatıma Hilal ŞAHİN

Marmaris Hâkimi

Hatay Hâkimliği

2245 211188

Tuğba AYANLAR ZERMAN

İstanbul Hâkimi

Nizip Hâkimliği

2246 211190

Fatma AYDAŞOĞLU

TURALIOĞLU

Yalova Cumhuriyet Savcısı

Diyadin Cumhuriyet Savcılığı

2247 211191

Enver AYDEMİR

Adana Hâkimi

Datça Hâkimliği

2248 211192

Ahmet AYDIN

Aliağa Cumhuriyet Savcısı

Gaziantep Cumhuriyet Savcılığı

Sayfa 75

S.No Sicil No Adı ve Soyadı

Bulunduğu Görev

Atandığı Görev

2249 211198

Necmettin AYDIN

Suruç Hâkimi

İstanbul Anadolu Hâkimliği

2250 211199

Semih AYDIN

Kahramanmaraş Cumhuriyet Savcısı

Malkara Cumhuriyet Savcılığı

2251 211203

Cemil AYDINALP

Denizli Cumhuriyet Savcısı

Eruh Cumhuriyet Savcılığı

2252 211204

Abdullah AYDOĞAN

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcısı

Midyat Cumhuriyet Savcılığı

2253 211205

Mehmet Emin AYDOĞAN

Niğde Cumhuriyet Savcısı

Mersin Cumhuriyet Savcılığı

2254 211206

Özlem Egemen ÇAVUŞOĞLU

Mersin Hâkimi

Yenice(Çanakkale) Hâkimliği

2255 211209

İrem AYVAZ

Kocaeli Hâkimi

Söğüt Hâkimliği

2256 211211

Şaziye AYYILDIZ

Fatsa Cumhuriyet Savcısı

Mersin Cumhuriyet Savcılığı

2257 211214

Nurdan BABAYİĞİT

Aksaray Hâkimi

Midyat Hâkimliği

2258 211219

Göker BAKAR

İstanbul Hâkimi

Niksar Hâkimliği

2259 211228

Hülya BALBAN ÜLKER

Kahramanmaraş Hâkimi

Kula Hâkimliği

2260 211231

Fatih BALCI

İzmir Hâkimi

Nazımiye Hâkimliği

2261 211232

Yasin BALCI

Torbalı Cumhuriyet Savcısı

Tekman Cumhuriyet Savcılığı

2262 211242

Zeynep Nihan BARIN ŞENGÖR

Edirne Hâkimi

Çekerek Hâkimliği

2263 211246

Yunus BASAT

Isparta Hâkimi

Ceylânpınar Hâkimliği

2264 211248

Ebubekir BAŞARAN

Isparta Cumhuriyet Savcısı

Hakkâri Cumhuriyet Savcılığı

2265 211249

Ethem BAŞER

Çorum Hâkimi

Oltu Hâkimliği

2266 211252

Fatih BAŞOL

Bayındır Hâkimi

Hatay Hâkimliği

2267 211255

Kamuran BATUR

Konya Cumhuriyet Savcısı

Aladağ Cumhuriyet Savcılığı

2268 211256

Yiğit Afşin BAY

Aksaray Hâkimi

Arapgir Hâkimliği

2269 211259

Hüseyin BAYCAN

Osmaniye Hâkimi

Kocaeli Hâkimliği

2270 211260

İbrahim BAYCAN

Alaşehir Hâkimi

Kahramanmaraş Hâkimliği

2271 211263

Emine BAYDOĞRUL

Sivas Cumhuriyet Savcısı

Iğdır Cumhuriyet Savcılığı

2272 211269

Taner BAYRAK

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı

Geyve Cumhuriyet Savcılığı

2273 211271

Arzu Buşra HAZIR

Antalya Hâkimi

Silopi Hâkimliği

2274 211274

Abdullah BAYRAM

Bursa Hâkimi

Elbistan Hâkimliği

2275 211276

Muhammed Raşid BAYRAM

Mersin Hâkimi

Dinar Hâkimliği

2276 211278

Yusuf BAYRİ

Çarşamba Cumhuriyet Savcısı

Gebze Cumhuriyet Savcılığı

2277 211279

Selçuk BAYSAL

Trabzon Hâkimi

Muş Hâkimliği

2278 211280

Seyfettin BAYSAL

Bursa Cumhuriyet Savcısı

Şırnak Cumhuriyet Savcılığı

Sayfa 76

S.No Sicil No Adı ve Soyadı

Bulunduğu Görev

Atandığı Görev

2279 211282

Nihan BAYTEKİN

Ardahan Hâkimi

İzmir Hâkimliği

2280 211284

Kürşad BEKTAŞ

İstanbul Hâkimi

Turhal Hâkimliği

2281 211286

Murat BELEK

Tarsus Cumhuriyet Savcısı

Konya Cumhuriyet Savcılığı

2282 211287

Uğur BENGİ

Balıkesir Cumhuriyet Savcısı

Akçakale Cumhuriyet Savcılığı

2283 211288

İsmail Bahadır BENZEŞ

Samsun Hâkimi

Özalp Hâkimliği

2284 211289

Ahmet BEREKETLİOĞLU

İzmir Hâkimi

Cizre Hâkimliği

2285 211290

Ezgi BESEN

Bergama Hâkimi

Edirne Hâkimliği

2286 211291

Tevfik Emre BEŞİKTEPE

Babaeski Cumhuriyet Savcısı

Bursa Cumhuriyet Savcılığı

2287 211293

Hakkı BEŞKAZALI

Kocaeli Hâkimi

Tefenni Hâkimliği

2288 211295

Arzu BİÇİCİ KAYKI

Konya Hâkimi

Artvin Hâkimliği

2289 211296

Bahadır BİLEN

Konya Cumhuriyet Savcısı

Nusaybin Cumhuriyet Savcılığı

2290 211297

Muhammet Uğur BİLEN

Antalya Cumhuriyet Savcısı

Pervari Cumhuriyet Savcılığı

2291 211298

Gülhan BİLEY POLAT

Yargıtay Tetkik Hâkimi

Ankara Hâkimliği

2292 211300

Aysu BİLGİÇ

İstanbul Hâkimi

Pasinler Hâkimliği

2293 211301

Ayşe BİLGİÇ SARI

Kınık Cumhuriyet Savcısı

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı

2294 211305

Cebrail BİLMEZ

Karabük Hâkimi

Çorlu Hâkimliği

2295 211310

Senem BİRDAL

Konya Hâkimi

Şenkaya Hâkimliği

2296 211311

Ali BOBUŞ

Kocaeli Hâkimi

Dinar Hâkimliği

2297 211312

Esra BOYBEYİ

Kırklareli Cumhuriyet Savcısı

Bursa Cumhuriyet Savcılığı

2298 211313

Ayhan BOYRAZ

Milâs Hâkimi

Şanlıurfa Hâkimliği

2299 211314

Hakan BOYUN

Körfez Cumhuriyet Savcısı

Trabzon Cumhuriyet Savcılığı

2300 211315

Saliha BOZBIYIK

Manisa Hâkimi

Mazıdağı Hâkimliği

2301 211316

Ceyda BOZDAĞ

İstanbul Hâkimi

Midyat Hâkimliği

2302 211320

Emine BOZDAŞ

İstanbul Anadolu Hâkimi

Viranşehir Hâkimliği

2303 211321

Volkan BOZKAYA

Edirne Hâkimi

İmranlı Hâkimliği

2304 211326

Samet BOZPINAR

Şırnak Hâkimi

Eskişehir Hâkimliği

2305 211330

Yüksel BUDAK

Bursa Cumhuriyet Savcısı

Şavşat Cumhuriyet Savcılığı

2306 211331

Çağatay BULANIK

Siverek Hâkimi

Denizli Hâkimliği

2307 211335

Mehmet Nezir BULUT

Tekirdağ Hâkimi

Kırıkhan Hâkimliği

2308 211338

Nuray MAMATOĞLU

İstanbul Hâkimi

Bitlis Hâkimliği

Sayfa 77

S.No Sicil No Adı ve Soyadı

Bulunduğu Görev

Atandığı Görev

2309 211339

Fatma BÜLBÜL KURDAŞ

Adana Hâkimi

Türkoğlu Hâkimliği

2310 211340

Mehmet BÜYÜKTURAN

Samsun Cumhuriyet Savcısı

Yahyalı Cumhuriyet Savcılığı

2311 211341

Hüseyin BÜZÜN

Büyükçekmece Cumhuriyet Savcısı

Bismil Cumhuriyet Savcılığı

2312 211342

Güllü CAMLI BAL

Niğde Hâkimi

Malatya Hâkimliği

2313 211343

Emrah CAN

Karaman Cumhuriyet Savcısı

Zonguldak Cumhuriyet Savcılığı

2314 211347

Gülay CAN DEMİRTAŞ

İstanbul Hâkimi

Vize Hâkimliği

2315 211350

Tuğçe CANDAN BAYRAM

Mersin Hâkimi

Dinar Hâkimliği

2316 211353

Beril TAN

Alaşehir Hâkimi

Mersin Hâkimliği

2317 211355

Gülşah CAVULDAK

Konya Hâkimi

Suruç Hâkimliği

2318 211357

Mine CEBECİ

Düzce Hâkimi

Sarıveliler Hâkimliği

2319 211358

Çağrı CENGİZ

İstanbul Anadolu Hâkimi

Gülşehir Hâkimliği

2320 211360

Ayşe CENGİZ ASLAN

Sivas Cumhuriyet Savcısı

Ergani Cumhuriyet Savcılığı

2321 211361

Tuba CENGİZ BALCI

Bursa Hâkimi

Hadim Hâkimliği

2322 211362

Emine CEYLAN

Gaziosmanpaşa Hâkimi

Midyat Hâkimliği

2323 211367

Faruk COŞKUN

Antalya Hâkimi

Doğubayazıt Hâkimliği

2324 211371

Özlem COŞKUN KARTAL

İstanbul Hâkimi

Marmaraereğlisi Hâkimliği

2325 211372

Nazlı COŞKUN KESKİN

Bakırköy Hâkimi

Besni Hâkimliği

2326 211373

Dilek COŞKUN ORMANCI

Samsun Hâkimi

Sarız Hâkimliği

2327 211374

Mustafa CULFA

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcısı

Bismil Cumhuriyet Savcılığı

2328 211376

Ömer Çağatay ÇAĞLAR

Edremit Hâkimi

İstanbul Hâkimliği

2329 211377

Hande ÇAKAN ŞİMŞEK

Bilecik Hâkimi

İstanbul Hâkimliği

2330 211378

Cebrail ÇAKIN

İstanbul Hâkimi

Nizip Hâkimliği

2331 211379

Ayşe ÇAKIR

Ankara Hâkimi

Tavas Hâkimliği

2332 211380

Çiğdem ÇAKIR

Sakarya Hâkimi

Şirvan Hâkimliği

2333 211381

Emine ÇAKIR

İstanbul Hâkimi

Midyat Hâkimliği

2334 211382

Mahmut ÇAKIR

Mersin Hâkimi

Alucra Hâkimliği

2335 211383

Duygu ÇAKIR EGELİĞİ

Kocaeli Hâkimi

İslâhiye Hâkimliği

2336 211384

Sema ÇAKIR ERDEMİR

Denizli Hâkimi

Yüksekova Hâkimliği

2337 211385

Gökhan ÇAKMAK

Sivas Cumhuriyet Savcısı

Nizip Cumhuriyet Savcılığı

2338 211386

Koray ÇAKMAK

Ünye Cumhuriyet Savcısı

Bursa Cumhuriyet Savcılığı

Sayfa 78

S.No Sicil No Adı ve Soyadı

Bulunduğu Görev

Atandığı Görev

2339 211387

Mahmut ÇAKMAK

Aydın Hâkimi

Yüksekova Hâkimliği

2340 211391

Murat ÇALIŞKAN

Fethiye Cumhuriyet Savcısı

Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığı

2341 211392

Meliha Funda ÇALIŞKAN

KALKAN

Silivri Hâkimi

İstanbul Anadolu Hâkimliği

2342 211393

Hüseyin ÇAMLI

Gaziosmanpaşa Hâkimi

Akyazı Hâkimliği

2343 211394

Barış ÇANKAYA

Manisa Hâkimi

Malazgirt Hâkimliği

2344 211395

Meryem ÇAPAR SÜNBÜL

İstanbul Anadolu Hâkimi

Kırıkhan Hâkimliği

2345 211398

İbrahim Halil ÇATLI

İskenderun Cumhuriyet Savcısı

Turhal Cumhuriyet Savcılığı

2346 211402

Deniz ÇAVUŞOĞLU

Adıyaman Hâkimi

Afyonkarahisar Hâkimliği

2347 211403

Murat ÇAYLAN

Çerkezköy Cumhuriyet Savcısı

Kayseri Cumhuriyet Savcılığı

2348 211404

Mecit ÇAYTARLA

Bartın Cumhuriyet Savcısı

Kayseri Cumhuriyet Savcılığı

2349 211405

Abdulnasir ÇEGİRDEK

Bakırköy Cumhuriyet Savcısı

Harran Cumhuriyet Savcılığı

2350 211406

Ömer ÇELEBİ

Amasya Hâkimi

Bursa Hâkimliği

2351 211408

Çiğdem ÇELİK

Kayseri Hâkimi

Vezirköprü Hâkimliği

2352 211410

Hasan ÇELİK

Silivri Cumhuriyet Savcısı

Uşak Cumhuriyet Savcılığı

2353 211411

Hilal ÇELİK

İstanbul Anadolu Hâkimi

Tatvan Hâkimliği

2354 211412

İlker ÇELİK

Isparta Cumhuriyet Savcısı

Başkale Cumhuriyet Savcılığı

2355 211417

Esin ÇETE IŞIKLAR

Aksaray Hâkimi

Kadirli Hâkimliği

2356 211419

Murat ÇETİN

Bafra Hâkimi

Kayseri Hâkimliği

2357 211420

Pınar ÇETİN DEMİRDAL

Sakarya Hâkimi

Bozkır Hâkimliği

2358 211423

Aziz ÇETİNKAYA

Erzin Cumhuriyet Savcısı

Kahramanmaraş Cumhuriyet Savcılığı

2359 211424

Dilara Gizem ÇETİNKAYA

Kâhta Hâkimi

Eskişehir Hâkimliği

2360 211425

İlknur ÇETİNKAYA

Didim Cumhuriyet Savcısı

Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığı

2361 211427

İlhami ÇEVİKER

Manavgat Cumhuriyet Savcısı

Suruç Cumhuriyet Savcılığı

2362 211428

İbrahim Hakkı ÇIKRIK

Mersin Cumhuriyet Savcısı

Karayazı Cumhuriyet Savcılığı

2363 211429

Bilal ÇILDIR

Silivri Cumhuriyet Savcısı

Bursa Cumhuriyet Savcılığı

2364 211430

Senem Banu ERDEM

Çorlu Cumhuriyet Savcısı

Beylikova Cumhuriyet Savcılığı

2365 211431

Ömer ÇIRPAN

Manavgat Cumhuriyet Savcısı

Cizre Cumhuriyet Savcılığı

2366 211432

Deniz ÇITLAK

Sapanca Hâkimi

Gölköy Hâkimliği

2367 211436

Murat Özgür ÇİFTÇİ

Düzce Hâkimi

Silvan Hâkimliği

2368 211437

Seyfettin ÇİL

Kocaeli Cumhuriyet Savcısı

Boyabat Cumhuriyet Savcılığı

Sayfa 79

S.No Sicil No Adı ve Soyadı

Bulunduğu Görev

Atandığı Görev

2369 211438

Şükrüye ÇİLDİR

Alaplı Hâkimi

Bakırköy Hâkimliği

2370 211442

Nazlı ÇOBAN

Bursa Hâkimi

Yeşilova Hâkimliği

2371 211444

Dilek ÇOBAN DEMİR

Niğde Hâkimi

Şanlıurfa Hâkimliği

2372 211445

Yelda ÇORUK YEŞİLBAŞ

Gerede Hâkimi

Gebze Hâkimliği

2373 211446

Ayşe Tuba ÇÖREZ

Manisa Hâkimi

Nazımiye Hâkimliği

2374 211452

Kahraman Mevlüt DEĞİRMENCİ

Manisa Hâkimi

Hınıs Hâkimliği

2375 211454

Ceren DEMİR

Ankara Hâkimi

Cizre Hâkimliği

2376 211455

Huriye DEMİR

Seydişehir Cumhuriyet Savcısı

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı

2377 211457

Muhammet Zafer DEMİR

Kocaeli Hâkimi

Gökçebey Hâkimliği

2378 211458

Nilgün DEMİR KALE

Manavgat Hâkimi

Pervari Hâkimliği

2379 211459

Tayyar DEMİRBAĞ

Adana Hâkimi

Germencik Hâkimliği

2380 211461

Yadigar DEMİRCAN

İstanbul Hâkimi

Iğdır Hâkimliği

2381 211462

İlyas DEMİRCAN

İstanbul Cumhuriyet Savcısı

Iğdır Cumhuriyet Savcılığı

2382 211463

Engin DEMİRCİ

Nevşehir Cumhuriyet Savcısı

Hatay Cumhuriyet Savcılığı

2383 211465

Mustafa DEMİRCİ

Tarsus Cumhuriyet Savcısı

Kayseri Cumhuriyet Savcılığı

2384 211466

Aydın DEMİREL

Doğubayazıt Cumhuriyet Savcısı (Adalet

Bakanlığı Yetkili Tetkik Hâkimi)

Edremit Hâkimliği

2385 211467

Esra DEMİRTAŞ KARABAĞ

Çorum Cumhuriyet Savcısı

Balâ Cumhuriyet Savcılığı

2386 211469

Hüseyin DENİZLİ

Büyükçekmece Hâkimi

Viranşehir Hâkimliği

2387 211473

Ebubekir DERE

Afyonkarahisar Hâkimi

Kadirli Hâkimliği

2388 211476

Memnune Kübra DERYA BİLEN

Antalya Hâkimi

Pervari Hâkimliği

2389 211477

Ahmet DEVELİOĞLU

Aksaray Hâkimi

Iğdır Hâkimliği

2390 211481

Arzu DİNÇ AKBAŞ

Uzunköprü Hâkimi

İstanbul Hâkimliği

2391 211483

Yılmaz DİNLER

İstanbul Cumhuriyet Savcısı

Bozkır Cumhuriyet Savcılığı

2392 211487

Özgen DOĞAN

Gemlik Cumhuriyet Savcısı

Kayseri Cumhuriyet Savcılığı

2393 211488

Türker DOĞAN

Gebze Cumhuriyet Savcısı

Nurdağı Cumhuriyet Savcılığı

2394 211491

Mahmut Cemil DOĞANÖZ

Beypazarı Hâkimi

Bursa Hâkimliği

2395 211492

Nurullah DOĞRU

Tarsus Hâkimi

Düzce Hâkimliği

2396 211493

Seyit Ahmet DOĞRU

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı

Dursunbey Cumhuriyet Savcılığı

2397 211494

Şükrüye DORGAY

Çorum Hâkimi

Çan Hâkimliği

2398 211496

Uğur DÖKMETAŞ

Düzce Cumhuriyet Savcısı

Reşadiye Cumhuriyet Savcılığı

Sayfa 80

S.No Sicil No Adı ve Soyadı

Bulunduğu Görev

Atandığı Görev

2399 211497

Duygu DUMAN

Çorlu Hâkimi

Seydişehir Hâkimliği

2400 211498

Muradiye DUMAN

Çorlu Hâkimi

Şuhut Hâkimliği

2401 211499

Murat DURAK

İstanbul Anadolu Hâkimi

Siverek Hâkimliği

2402 211500

Hüsamettin DURAN

Söke Hâkimi (Adalet Bakanlığı Yetkili Tetkik

Hâkimi)

İstanbul Anadolu Hâkimliği

2403 211501

Nurbanu DURAN

Sakarya Hâkimi

İmranlı Hâkimliği

2404 211502

Serkan DURĞUT

Gaziantep Cumhuriyet Savcısı

Kadirli Cumhuriyet Savcılığı

2405 211503

Burhan DURNA

Konya Cumhuriyet Savcısı

Şefaatli Cumhuriyet Savcılığı

2406 211504

Kemal DURNA

Karataş Cumhuriyet Savcısı

Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığı

2407 211506

Dinçer DURSUN

Edirne Hâkimi

Kocaali Hâkimliği

2408 211507

Mehmet Oğuzhan DURSUN

Bursa Cumhuriyet Savcısı

Zara Cumhuriyet Savcılığı

2409 211509

Burcu DÜNDAR BAKAR

İstanbul Hâkimi

Niksar Hâkimliği

2410 211510

Mevlüt Engin EDİS

Yalova Cumhuriyet Savcısı

Tutak Cumhuriyet Savcılığı

2411 211512

Mehmet EGEMEN

Aliağa Cumhuriyet Savcısı

Şanlıurfa Cumhuriyet Savcılığı

2412 211513

Furkan EĞLENOĞLU

Kızılcahamam Hâkimi

Gaziosmanpaşa Hâkimliği

2413 211516

Şükrü EKREN

Kahramanmaraş Hâkimi

Besni Hâkimliği

2414 211518

Meryem YILMAZ

Adana Hâkimi

Düziçi Hâkimliği

2415 211519

Uğur ELMAÇ

Bolu Cumhuriyet Savcısı

Koyulhisar Cumhuriyet Savcılığı

2416 211520

Nuray ENSARİ

Manisa Hâkimi

Cizre Hâkimliği

2417 211521

Aybüke Rana ER

Kastamonu Cumhuriyet Savcısı

Çanakkale Cumhuriyet Savcılığı

2418 211522

Eren ER

Bakırköy Hâkimi

Birecik Hâkimliği

2419 211523

Ahmet ERBAY

Karabük Hâkimi

Gebze Hâkimliği

2420 211525

Okan ERDAL

Akçaabat Hâkimi

Zonguldak Hâkimliği

2421 211528

Emre ERDEMİR

Denizli Hâkimi

Yüksekova Hâkimliği

2422 211529

Mehmet Emre ERDEMİR

Afyonkarahisar Hâkimi

Karakoçan Hâkimliği

2423 211531

Rahmi ERDİNÇ

Çankırı Cumhuriyet Savcısı

Sivas Cumhuriyet Savcılığı

2424 211534

Fatih ERDOĞAN

Adana Hâkimi

Elbistan Hâkimliği

2425 211536

Gökhan ERDOĞAN

Söke Cumhuriyet Savcısı

Gebze Cumhuriyet Savcılığı

2426 211537

Mustafa Eren ERDOĞAN

Adana Hâkimi

Pazarcık Hâkimliği

2427 211541

Büşra ERDOĞAN ÇİÇEK

Bursa Hâkimi

Mesudiye Hâkimliği

2428 211543

Tuğba ÜNAL

Çorum Hâkimi

Aşkale Hâkimliği

Sayfa 81

S.No Sicil No Adı ve Soyadı

Bulunduğu Görev

Atandığı Görev

2429 211544

Cevahir Gizem KURTCEBE

İskenderun Hâkimi

Düziçi Hâkimliği

2430 211545

Meltem ERGEZER OKAT

Denizli Hâkimi

Şenkaya Hâkimliği

2431 211549

Hacı Ömer ERGÜN

Karaman Cumhuriyet Savcısı

Mersin Cumhuriyet Savcılığı

2432 211550

Hayrettin Erman ERGÜVEN

İstanbul Hâkimi

Iğdır Hâkimliği

2433 211551

Aslıhan ERHAN

Bakırköy Hâkimi

Çemişgezek Hâkimliği

2434 211552

Ahmet ERHOŞ

Malatya Cumhuriyet Savcısı

Develi Cumhuriyet Savcılığı

2435 211553

Arzu ERKAN

Isparta Cumhuriyet Savcısı

Suruç Cumhuriyet Savcılığı

2436 211556

Ayşegül ERKOÇ

İstanbul Anadolu Hâkimi

Turhal Hâkimliği

2437 211557

Ekrem ERKOÇ

İstanbul Anadolu Hâkimi

Turhal Hâkimliği

2438 211559

Ufuk EROĞLU

Yerköy Cumhuriyet Savcısı

Kütahya Cumhuriyet Savcılığı

2439 211561

Halil Fevzi EROL

Kayseri Cumhuriyet Savcısı

Yenice(Çanakkale) Cumhuriyet Savcılığı

2440 211562

Serkan EROL

İskenderun Cumhuriyet Savcısı

Lâdik Cumhuriyet Savcılığı

2441 211567

İsmail ERSOY

Çanakkale Hâkimi

Yüksekova Hâkimliği

2442 211569

Serdar ERTAŞ

Cizre Cumhuriyet Savcısı

Tekirdağ Cumhuriyet Savcılığı

2443 211570

Furkan Bilgehan ERTEM

İstanbul Hâkimi

Bitlis Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı

2444 211571

Olcay Nur ERTEM

İstanbul Hâkimi

Bitlis Hâkimliği

2445 211573

Yavuz ERTUGAY

Kırıkkale Cumhuriyet Savcısı

Gülnar Cumhuriyet Savcılığı

2446 211577

Muhammet Recai FIRAT

Kayseri Cumhuriyet Savcısı

Torul Cumhuriyet Savcılığı

2447 211579

Bayram GARİP

Sakarya Hâkimi

Bor Hâkimliği

2448 211580

Betül DEMİREL

Afyonkarahisar Hâkimi

Elbistan Hâkimliği

2449 211581

Ahmet GEBEL

Afyonkarahisar Cumhuriyet Savcısı

Sarız Cumhuriyet Savcılığı

2450 211582

Hakan GEÇGİN

Kovancılar Hâkimi

Malatya Hâkimliği

2451 211583

Bahar GEÇKİL ERGÜDEN

Diyarbakır Hâkimi

Gazipaşa Hâkimliği

2452 211587

Oya GEYLANİ KÜFÜDÜR

Bursa Hâkimi

Keskin Hâkimliği

2453 211588

Ali GEZER

Adana Hâkimi

Marmara Hâkimliği

2454 211592

Orhan GÖÇEN

Bodrum Hâkimi

Hakkâri Hâkimliği

2455 211594

Bülent GÖK

Osmaniye Hâkimi

Afyonkarahisar Hâkimliği

2456 211595

Figen GÖK

Çankırı Cumhuriyet Savcısı

Uşak Cumhuriyet Savcılığı

2457 211596

Mehtap GÖKER

Manisa Cumhuriyet Savcısı

Tekman Cumhuriyet Savcılığı

2458 211603

Mehmet GÖRÜCÜ

Manisa Cumhuriyet Savcısı

Çaldıran Cumhuriyet Savcılığı

Sayfa 82

S.No Sicil No Adı ve Soyadı

Bulunduğu Görev

Atandığı Görev

2459 211604

Selahaddin Mazhar GÖRÜNMEZ

Bursa Cumhuriyet Savcısı

Yeşilhisar Cumhuriyet Savcılığı

2460 211607

Seçkin GÜL

Tarsus Cumhuriyet Savcısı (Adalet Bakanlığı

Yetkili Tetkik Hâkimi)

Yalova Cumhuriyet Savcılığı

2461 211608

Seval GÜL ÖZKAN

İstanbul Anadolu Hâkimi

Geyve Hâkimliği

2462 211610

Bilge GÜLBAY

Milâs Cumhuriyet Savcısı

Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığı

2463 211611

Gül GÜLEÇ

İzmir Cumhuriyet Savcısı

Başkale Cumhuriyet Savcılığı

2464 211612

Fatih GÜLER

Gaziantep Cumhuriyet Savcısı

Susurluk Cumhuriyet Savcılığı

2465 211613

Muhammet GÜLER

Tekirdağ Hâkimi

Koyulhisar Hâkimliği

2466 211614

Mustafa GÜLER

Karaman Hâkimi

Kırıkkale Hâkimliği

2467 211615

Özlem GÜLER

Manavgat Hâkimi

Şemdinli Hâkimliği

2468 211617

Serdar GÜLER

İstanbul Cumhuriyet Savcısı

Kâhta Cumhuriyet Savcılığı

2469 211620

Nurullah GÜLTEKİN

Alanya Cumhuriyet Savcısı

Hozat Cumhuriyet Savcılığı

2470 211627

Onur GÜMÜŞ

Gaziosmanpaşa Hâkimi

Adilcevaz Hâkimliği

2471 211629

Önder GÜMÜŞ

Menemen Hâkimi

Kahramanmaraş Hâkimliği

2472 211647

Ali Buğra GÜN

Ünye Hâkimi

Sarıveliler Hâkimliği

2473 211649

Berkay GÜN

İstanbul Hâkimi

Yatağan Hâkimliği

2474 211652

Ömer GÜNAY

Konya Cumhuriyet Savcısı

Alaplı Cumhuriyet Savcılığı

2475 211654

Bayram GÜNAYDIN

Kayseri Hâkimi

Ferizli Hâkimliği

2476 211657

İsa GÜNDÜZ

Mersin Hâkimi

Eskil Hâkimliği

2477 211660

Sema GÜNERİ YENER

Alaplı Cumhuriyet Savcısı

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı

2478 211664

Başak GÜNEŞ

Mersin Hâkimi

Nizip Hâkimliği

2479 211667

Osman GÜNEŞ

Cizre Cumhuriyet Savcısı

Balıkesir Cumhuriyet Savcılığı

2480 211670

Erol GÜNGÖR

İstanbul Hâkimi

Kırkağaç Hâkimliği

2481 211672

Günsel GÜNGÖR

Adana Hâkimi

Acıpayam Hâkimliği

2482 211675

Tuba YAYĞIN

Ortaca Cumhuriyet Savcısı

Gaziantep Cumhuriyet Savcılığı

2483 211684

Serkan GÜRBÜZ

Adana Hâkimi

Çiftlik Hâkimliği

2484 211686

Emrah GÜRGER

İstanbul Hâkimi

Elbistan Hâkimliği

2485 211688

Özlem GÜRGER

İstanbul Cumhuriyet Savcısı

Elbistan Cumhuriyet Savcılığı

2486 211691

Yunus Emre GÜRKAN

Büyükçekmece Hâkimi

Doğanşehir Hâkimliği

2487 211692

Sadiye GÜRPINAR BAY

Adana Hâkimi

Reşadiye Hâkimliği

2488 211695

Bahar GÜRSES MALKOÇ

Balıkesir Hâkimi

Kızıltepe Hâkimliği

Sayfa 83

S.No Sicil No Adı ve Soyadı

Bulunduğu Görev

Atandığı Görev

2489 211697

Mehmet Fatih GÜRSOY

Küçükçekmece Cumhuriyet Savcısı

Nurdağı Cumhuriyet Savcılığı

2490 211698

Veli GÜRSOY

İstanbul Hâkimi

Cizre Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı

2491 211706

Mustafa GÜZEL

Bakırköy Hâkimi

Susurluk Hâkimliği

2492 211707

Selçuk GÜZEL

Bozüyük Hâkimi

Bakırköy Hâkimliği

2493 211708

Gülşah GÜZEL GÜRSOY

İstanbul Hâkimi

Cizre Hâkimliği

2494 211709

Nahide HAKAN

İstanbul Cumhuriyet Savcısı

Sivaslı Cumhuriyet Savcılığı

2495 211710

Semih HAMEDİ

Kütahya Cumhuriyet Savcısı

Gerger Cumhuriyet Savcılığı

2496 211711

Muhammetselman HARMANKAYA Karşıyaka Hâkimi

Bulanık Hâkimliği

2497 211713

Fatih HAS

İskenderun Cumhuriyet Savcısı

Andırın Cumhuriyet Savcılığı

2498 211716

Ayşegül HATİPOĞLU

Dikili Hâkimi

Kahramanmaraş Hâkimliği

2499 211717

Nurşen HAYRAN IŞIK

Sivas Hâkimi

Elbistan Hâkimliği

2500 211719

Selim HAZIR

Antalya Hâkimi

Silopi Hâkimliği

2501 211720

Zeliha Güler HAZIR

Kars Hâkimi

Bursa Hâkimliği

2502 211723

Beysun HİRİK GÜVEN

Çankırı Hâkimi

Trabzon Hâkimliği

2503 211725

Tuba HORASAN

Osmaniye Cumhuriyet Savcısı

Uşak Cumhuriyet Savcılığı

2504 211727

Fulya HOZAN

Büyükçekmece Cumhuriyet Savcısı

Kurtalan Cumhuriyet Savcılığı

2505 211730

Sinem Gözde IŞIK SEZGİN

Erbaa Hâkimi

Bursa Hâkimliği

2506 211731

Uğur IŞIK

Cizre Cumhuriyet Savcısı

Eskişehir Cumhuriyet Savcılığı

2507 211733

Selim IŞIKLAR

Aksaray Cumhuriyet Savcısı

Kadirli Cumhuriyet Savcılığı

2508 211734

Necati Efe IŞIKTEKİN

Manavgat Hâkimi

Bozova Hâkimliği

2509 211737

Kıvanç İĞREK

Karaman Cumhuriyet Savcısı

Bursa Cumhuriyet Savcılığı

2510 211739

İlker İKİS

Marmaris Cumhuriyet Savcısı

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcılığı

2511 211740

Mehmet İLHAN

İnegöl Hâkimi

Eskişehir Hâkimliği

2512 211741

Hüseyin Aydın İLTAN

Kahramanmaraş Cumhuriyet Savcısı

Midyat Cumhuriyet Savcılığı

2513 211743

İlker İMRE

Edirne Hâkimi

Muradiye Hâkimliği

2514 211744

Hatice İNAL

Ankara Hâkimi

Şereflikoçhisar Hâkimliği

2515 211747

Ali İNCEKARA

Dikili Hâkimi

Trabzon Hâkimliği

2516 211748

Çağrı İNCEKARA

Samsun Hâkimi

Kadirli Hâkimliği

2517 211749

Münevver İNCİ

Zonguldak Hâkimi

Kulu Hâkimliği

2518 211750

İbrahim İPİÇÜRÜK

Bergama Cumhuriyet Savcısı

Gaziantep Cumhuriyet Savcılığı

Sayfa 84

S.No Sicil No Adı ve Soyadı

Bulunduğu Görev

Atandığı Görev

2519 211751

Mustafa Onur İRİDEMİR

Kocaeli Cumhuriyet Savcısı

Viranşehir Cumhuriyet Savcılığı

2520 211752

Mehmet Orçun İRİDERE

Körfez Cumhuriyet Savcısı

Sivas Cumhuriyet Savcılığı

2521 211771

Özgür İŞÇİ

Erzincan Hâkimi

Manisa Hâkimliği

2522 211773

Yunus İŞLER

Antalya Hâkimi

Doğubayazıt Hâkimliği

2523 211774

Deniz Şakir İYİCE

Mersin Cumhuriyet Savcısı

Viranşehir Cumhuriyet Savcılığı

2524 211776

Alpaslan KAÇAR

Denizli Hâkimi

Çüngüş Hâkimliği

2525 211778

Aykut KAĞNICI

Gebze Cumhuriyet Savcısı

Erciş Cumhuriyet Savcılığı

2526 211782

Esra KALAÇ AKTAŞ

Adana Hâkimi

Afşin Hâkimliği

2527 211783

Naim KALAOĞLU

Uşak Hâkimi

Artova Hâkimliği

2528 211785

Mehmet KALKANDELEN

Kırklareli Hâkimi

Çorlu Hâkimliği

2529 211786

Mehmet KAMAN

Iğdır Hâkimi

Konya Hâkimliği

2530 211788

Gülden KARADAYİ

İstanbul Anadolu Hâkimi

Sungurlu Hâkimliği

2531 211789

Zeynel Abidin KAPLAN

Ereğli(Zonguldak) Cumhuriyet Savcısı

Bursa Cumhuriyet Savcılığı

2532 211791

Ayşe KAR DURAK

Balıkesir Hâkimi

Hakkâri Hâkimliği

2533 211792

Can KARA

Bursa Cumhuriyet Savcısı

Yayladağı Cumhuriyet Savcılığı

2534 211795

Hacer KARA

Sakarya Hâkimi

Yayladağı Hâkimliği

2535 211798

Fatma KARABABA

Küçükçekmece Hâkimi

Gürün Hâkimliği

2536 211801

Şahin KARABULUT

İskenderun Hâkimi

Cizre Hâkimliği

2537 211802

Gamze KARACA

Trabzon Hâkimi

Kızıltepe Hâkimliği

2538 211804

Ayşe Aylin KARAGÖZ BORA

Konya Hâkimi

Muratlı Hâkimliği

2539 211806

Kürşat KARAHAN

Bilecik Cumhuriyet Savcısı

Uşak Cumhuriyet Savcılığı

2540 211807

Ahmet Rıdvan KARAHÖYÜKLÜ

Denizli Cumhuriyet Savcısı

Muradiye Cumhuriyet Savcılığı

2541 211809

Hilmi KARAKAŞ

Alanya Hâkimi

Ceylânpınar Hâkimliği

2542 211811

Süleyman KARAKAYA

Uşak Hâkimi

Savaştepe Hâkimliği

2543 211813

Hatice ATAŞ

Samsun Hâkimi

Ağrı Hâkimliği

2544 211814

Burcu KARAKUŞ

Kayseri Hâkimi

Gazipaşa Hâkimliği

2545 211815

Mehmet Emin KARAKUŞ

Samsun Hâkimi

Feke Hâkimliği

2546 211816

Burcu KARAKUŞ BOL

Adana Hâkimi

Senirkent Hâkimliği

2547 211819

Erol KARAMANOĞLU

Çorlu Hâkimi

Selendi Hâkimliği

2548 211820

Çağla KARAN ÖZÇELİK

Antalya Hâkimi

Hakkâri Hâkimliği

Sayfa 85

S.No Sicil No Adı ve Soyadı

Bulunduğu Görev

Atandığı Görev

2549 211821

Abdullah KARASOY

İliç Cumhuriyet Savcısı

Düzce Cumhuriyet Savcılığı

2550 211822

Akif KARASU

Gebze Cumhuriyet Savcısı

Iğdır Cumhuriyet Savcılığı

2551 211823

Esra ZEBEK

Vize Hâkimi

Bursa Hâkimliği

2552 211824

Hüseyin KARATAŞ

Osmaniye Cumhuriyet Savcısı

Bursa Cumhuriyet Savcılığı

2553 211825

Sevcan KARAYİĞİT TANGÖR

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı

Bingöl Cumhuriyet Savcılığı

2554 211827

Mehmet KARSON

Antalya Hâkimi

Cizre Hâkimliği

2555 211828

Ahmet KARTAL

Sakarya Cumhuriyet Savcısı

Çemişgezek Cumhuriyet Savcılığı

2556 211831

Musa İhsan KARTAL

İstanbul Cumhuriyet Savcısı

Yığılca Cumhuriyet Savcılığı

2557 211836

Bahtiyar Ozan KAYA

Trabzon Cumhuriyet Savcısı

Mazıdağı Cumhuriyet Savcılığı

2558 211837

Canan KAYA

Bakırköy Hâkimi

Reyhanlı Hâkimliği

2559 211839

Elif KAYA DOĞAN

Sakarya Hâkimi

Ağrı Hâkimliği

2560 211841

Mustafa KAYA

Antalya Cumhuriyet Savcısı

Çaldıran Cumhuriyet Savcılığı

2561 211842

Ramazan KAYA

Bursa Hâkimi

Pınarbaşı(Kayseri) Hâkimliği

2562 211844

Şeyda MIZRAK

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı

Aşkale Cumhuriyet Savcılığı

2563 211845

Uğur KAYA

İstanbul Hâkimi

Mut Hâkimliği

2564 211846

Nazan KAYA DEMİRAL

Çifteler Hâkimi

Kilis Hâkimliği

2565 211849

Emrah KAYASAN

İstanbul Hâkimi

Harran Hâkimliği

2566 211850

Hacı KAYHAN

Serik Hâkimi

Çorlu Hâkimliği

2567 211852

Gönül Tuba KAYRA

Ankara Hâkimi

Nallıhan Hâkimliği

2568 211853

Yunus KAYSI

Büyükçekmece Cumhuriyet Savcısı

Bismil Cumhuriyet Savcılığı

2569 211854

Ferhat KEÇEBAŞ

Niğde Cumhuriyet Savcısı

Şanlıurfa Cumhuriyet Savcılığı

2570 211855

Nuray ÇAKMAK

Ünye Hâkimi

Bursa Hâkimliği

2571 211856

Gülay KEKEÇ TERZİ

Kayseri Hâkimi

Korkuteli Hâkimliği

2572 211857

Rabia KELEŞ

Bakırköy Hâkimi

Geyve Hâkimliği

2573 211859

Cafer KEMİK

Adana Hâkimi

Ermenek Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı

2574 211862

Hayriye KEZER

İstanbul Hâkimi

Bitlis Hâkimliği

2575 211864

Ahmet İzzeddin KILIÇ

Kozan Cumhuriyet Savcısı

Malatya Cumhuriyet Savcılığı

2576 211865

Bilge KILIÇ

Adana Cumhuriyet Savcısı

Karaisalı Cumhuriyet Savcılığı

2577 211866

Fatma Gökçen GÜNGÖR

Isparta Cumhuriyet Savcısı

Digor Cumhuriyet Savcılığı

2578 211867

Olgun Sefa KILIÇ

Adana Cumhuriyet Savcısı

Kale(Denizli) Cumhuriyet Savcılığı

Sayfa 86

S.No Sicil No Adı ve Soyadı

Bulunduğu Görev

Atandığı Görev

2579 211869

Oğuzhan KILIÇASLAN

Nazilli Cumhuriyet Savcısı

Gebze Cumhuriyet Savcılığı

2580 211872

İbrahim Hakkı KILINÇ

Antalya Hâkimi

Doğubayazıt Hâkimliği

2581 211873

Muzaffer KILINÇ

Gökçebey Cumhuriyet Savcısı

Nizip Cumhuriyet Savcılığı

2582 211874

Derya KILINÇ DEMİR

İstanbul Anadolu Hâkimi

Pasinler Hâkimliği

2583 211878

Mustafa KIRMIZI

İstanbul Anadolu Hâkimi

Solhan Hâkimliği

2584 211879

Kübra AKBULUT

Uşak Cumhuriyet Savcısı

Seydişehir Cumhuriyet Savcılığı

2585 211880

İpek KIŞLALI

Hatay Hâkimi

Artvin Hâkimliği

2586 211881

Serkan KIVRAK

İznik Hâkimi

Düzce Hâkimliği

2587 211882

Pınar KIYAK HAKUT

Kırklareli Cumhuriyet Savcısı

Gaziantep Cumhuriyet Savcılığı

2588 211884

Şeyma GÜLER

Gaziantep Hâkimi

Samandağ Hâkimliği

2589 211886

Mustafa KİLİTCİ

Gaziosmanpaşa Hâkimi

Karasu Hâkimliği

2590 211887

Fatma KİRİŞ

Kütahya Hâkimi

Banaz Hâkimliği

2591 211888

Ahmet Ali KOCAAĞA

Adana Hâkimi

Ulus Hâkimliği

2592 211891

Derya KOÇ

Gaziantep Hâkimi

Kaş Hâkimliği

2593 211892

Hatice KOÇ

İskenderun Hâkimi

Kepsut Hâkimliği

2594 211893

İsmail KOÇ

Mersin Cumhuriyet Savcısı

Kemah Cumhuriyet Savcılığı

2595 211894

Onur KOÇ

Gaziantep Hâkimi

Kaş Hâkimliği

2596 211895

Ozan KOÇ

İstanbul Cumhuriyet Savcısı

Lâpseki Cumhuriyet Savcılığı

2597 211897

Barış KOÇUM

Konya Cumhuriyet Savcısı

Gökçeada Cumhuriyet Savcılığı

2598 211898

Yılmaz KOLAK

Düzce Hâkimi

Tavşanlı Hâkimliği

2599 211901

Yelda KOLDEMİR KURTAY

Aydın Hâkimi

Dicle Hâkimliği

2600 211902

Hüseyin KOLOĞLU

Bartın Cumhuriyet Savcısı

Trabzon Cumhuriyet Savcılığı

2601 211903

Fatma Zehra KONUK KÜÇÜK

Akçakoca Hâkimi

Gebze Hâkimliği

2602 211904

Güler YILMAZ

İstanbul Hâkimi

Refahiye Hâkimliği

2603 211906

Süleyman KORKMAZ

Dörtyol Cumhuriyet Savcısı

Zonguldak Cumhuriyet Savcılığı

2604 211909

Kerem KORKUT

Ödemiş Cumhuriyet Savcısı

Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığı

2605 211911

Erkan KOŞUN

Muğla Hâkimi

Silopi Hâkimliği

2606 211913

Nesibe KÖKER YARGICI

Bolu Hâkimi

Siverek Hâkimliği

2607 211915

Özgür KÖKSAL

Karşıyaka Hâkimi

Nazımiye Hâkimliği

2608 211916

Özgür KÖKSAL

Kütahya Hâkimi

Şefaatli Hâkimliği

Sayfa 87

S.No Sicil No Adı ve Soyadı

Bulunduğu Görev

Atandığı Görev

2609 211917

Kübra KÖRPINAR VAROL

Sandıklı Cumhuriyet Savcısı

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı

2610 211920

Zekeriya KÖSE

Çanakkale Hâkimi

Dargeçit Hâkimliği

2611 211922

Behiye KÖSE ŞAHİN

Denizli Hâkimi

Karakoçan Hâkimliği

2612 211924

Mevlüt KUBAT

Kahramanmaraş Hâkimi

Karakoçan Hâkimliği

2613 211925

Zeynep Esra KUNDURACI

GÜNGÖR

Edirne Hâkimi

Muş Hâkimliği

2614 211926

Baki KURNAZ

Bursa Hâkimi

Erbaa Hâkimliği

2615 211927

Orhan KURTOĞLU

Fatsa Hâkimi

Mardin Hâkimliği

2616 211929

Ahmet KUŞAK

Giresun Cumhuriyet Savcısı

Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığı

2617 211930

Tahsin KUTANOĞLU

Edremit Hâkimi

Mardin Hâkimliği

2618 211931

Müge KUTAYER OĞUZ

Germencik Cumhuriyet Savcısı

Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı

2619 211932

Arda KUTLUK

Bakırköy Hâkimi

Iğdır Hâkimliği

2620 211933

Mücahid KUZU

Kahramanmaraş Hâkimi

Gerze Hâkimliği

2621 211935

Ümmü KÜÇÜK AKŞİT

İstanbul Anadolu Hâkimi

Çine Hâkimliği

2622 211941

Ahmet KÜÇÜKYURT

Eskişehir Cumhuriyet Savcısı

Ağrı Cumhuriyet Savcılığı

2623 211942

Tuncay KÜRK

Tokat Hâkimi

Silopi Hâkimliği

2624 211943

Mehmet Ali KÜRKCÜ

Denizli Cumhuriyet Savcısı

Akçakale Cumhuriyet Savcılığı

2625 211944

Melike KÜRSÜLÜ

Silivri Hâkimi

Bakırköy Hâkimliği

2626 211946

Onur KÜTÜK

Adana Cumhuriyet Savcısı

Tonya Cumhuriyet Savcılığı

2627 211947

Sencer LEVENT

İzmir Hâkimi

Çukurca Hâkimliği

2628 211948

Murat MACİT

Eskişehir Hâkimi

Suruç Hâkimliği

2629 211950

Saide Selin MADENCİ

Bursa Hâkimi

Altınözü Hâkimliği

2630 211952

Semra MALKAMAK

Ankara Hâkimi

Akyazı Hâkimliği

2631 211953

Ayhan Mert MARAKOĞLU

Hatay Hâkimi

Alaplı Hâkimliği

2632 211954

Sinan MAYA

Bursa Hâkimi

Sivaslı Hâkimliği

2633 211955

Gülşen MENGENE

Kocaeli Hâkimi

Uzunköprü Hâkimliği

2634 211956

Hülya MEŞŞE TÜMER

İzmir Hâkimi

Suruç Hâkimliği

2635 211957

Adem METİK

Tokat Hâkimi

Kahramanmaraş Hâkimliği

2636 211958

Şule METİN

Şanlıurfa Hâkimi

Suluova Hâkimliği

2637 211959

Ayşenur MEYDANCI

Bozüyük Hâkimi

Şanlıurfa Hâkimliği

2638 211961

Elif MOLLAKÖY

Küçükçekmece Cumhuriyet Savcısı

Kurtalan Cumhuriyet Savcılığı

Sayfa 88

S.No Sicil No Adı ve Soyadı

Bulunduğu Görev

Atandığı Görev

2639 211967

Turgay NAS

İstanbul Anadolu Hâkimi

Akyazı Hâkimliği

2640 211968

Kadir NOZOĞLU

Bakırköy Hâkimi

Elbistan Hâkimliği

2641 211969

Fatih NURANİOĞLU

Cizre Cumhuriyet Savcısı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılığı

2642 211973

Kadriye ODABAŞIOĞLU

Kocaeli Hâkimi

Doğubayazıt Hâkimliği

2643 211977

Aslı OĞUZ EFE

Tarsus Cumhuriyet Savcısı

Konya Cumhuriyet Savcılığı

2644 211978

Orhan OK

Silivri Cumhuriyet Savcısı

Çorlu Cumhuriyet Savcılığı

2645 211979

Ersan OKTAŞ

Gaziosmanpaşa Hâkimi

Gerze Hâkimliği

2646 211980

Ender Olcay OKUMUŞ

Ayvalık Cumhuriyet Savcısı

Gebze Cumhuriyet Savcılığı

2647 211983

Adem OKUR

Ankara Hâkimi

Bingöl Hâkimliği

2648 211987

Necati ONAN

İstanbul Anadolu Hâkimi

Boyabat Hâkimliği

2649 211988

Abdullah ONAT

Kaş Cumhuriyet Savcısı

Aksaray Cumhuriyet Savcılığı

2650 211989

Arif ONUR

Afyonkarahisar Hâkimi

Kırıkhan Hâkimliği

2651 211992

Nurullah ORHAN

Samsun Hâkimi

Pınarbaşı(Kayseri) Hâkimliği

2652 211993

Halil ORUÇ

Anamur Cumhuriyet Savcısı

Düzce Cumhuriyet Savcılığı

2653 211994

Barış ORUN

Isparta Hâkimi

Suruç Hâkimliği

2654 211996

Gökhan ÖCAL

Konya Hâkimi

Tosya Hâkimliği

2655 211998

Murat ÖĞCEM

Gaziantep Cumhuriyet Savcısı

Ezine Cumhuriyet Savcılığı

2656 212001

Abdulkadir ÖNAL

Söke Cumhuriyet Savcısı

Çorlu Hâkimliği

2657 212002

Aslıhan YAZICI

Hatay Cumhuriyet Savcısı

Birecik Cumhuriyet Savcılığı

2658 212003

Hüseyin Alper ÖNAL

Bakırköy Hâkimi

Muş Hâkimliği

2659 212004

Mehmet Latif ÖNER

Anamur Hâkimi

Kocaeli Hâkimliği

2660 212005

Yasin Ersin ÖNER

Tokat Hâkimi

Aksaray Hâkimliği

2661 212006

Mahmut ÖRDÜ

Ödemiş Cumhuriyet Savcısı

Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığı

2662 212007

Ömer ÖRSOĞLU

Bakırköy Cumhuriyet Savcısı

Çat Cumhuriyet Savcılığı

2663 212009

Burak ÖVÜNÇ

Bitlis Hâkimi

Tekirdağ Hâkimliği

2664 212010

Ayşe ÖZ

Kahramanmaraş Cumhuriyet Savcısı

Kaş Cumhuriyet Savcılığı

2665 212011

Gülşah ÖZ

Kastamonu Hâkimi

Bursa Hâkimliği

2666 212013

Bahar ÖZALLI KARALİ

Manavgat Cumhuriyet Savcısı

İspir Cumhuriyet Savcılığı

2667 212014

Muhteşem ÖZASLAN

Kayseri Cumhuriyet Savcısı

Aladağ Cumhuriyet Savcılığı

2668 212015

Abdulgafur ÖZAYDIN

Amasya Hâkimi

İstanbul Hâkimliği

Sayfa 89

S.No Sicil No Adı ve Soyadı

Bulunduğu Görev

Atandığı Görev

2669 212016

Abdullah ÖZBEK

Adıyaman Hâkimi

Uşak Hâkimliği

2670 212017

Reşat ÖZBEK

İstanbul Anadolu Hâkimi

Erciş Hâkimliği

2671 212018

Sıla ÖZBEK ŞAHİN

Adana Cumhuriyet Savcısı

Dinar Cumhuriyet Savcılığı

2672 212019

Sefa ÖZBEY

Afşin Cumhuriyet Savcısı

Malatya Cumhuriyet Savcılığı

2673 212020

Ali ÖZCAN

İstanbul Hâkimi

Erciş Hâkimliği

2674 212022

İsmail ÖZCAN

Konya Cumhuriyet Savcısı

Hizan Cumhuriyet Savcılığı

2675 212023

Kemal ÖZCAN

Karamürsel Cumhuriyet Savcısı

Bursa Cumhuriyet Savcılığı

2676 212026

Yasemin ÖZÇALIŞKAN SAFRAN

Manisa Hâkimi

Dicle Hâkimliği

2677 212027

Başak ÇİL

Kocaeli Cumhuriyet Savcısı

Boyabat Cumhuriyet Savcılığı

2678 212030

Reyhan ÖZÇOBAN

Samsun Hâkimi

Almus Hâkimliği

2679 212031

Sinem ÖZÇOBAN İNAL

Sivas Hâkimi

Birecik Hâkimliği

2680 212032

Hüseyin ÖZDEMİR

Bursa Hâkimi

Elbistan Hâkimliği

2681 212033

Hüseyin ÖZDEMİR

Çerkezköy Cumhuriyet Savcısı

Kahramanmaraş Cumhuriyet Savcılığı

2682 212034

İsa ÖZDEMİR

Ereğli(Zonguldak) Cumhuriyet Savcısı

Gaziantep Cumhuriyet Savcılığı

2683 212036

Ünal ÖZDEMİR

İstanbul Anadolu Hâkimi

Köyceğiz Hâkimliği

2684 212037

Yunus ÖZDEMİR

Bandırma Cumhuriyet Savcısı

Gebze Cumhuriyet Savcılığı

2685 212041

Buşra ÖZEN

Antalya Hâkimi

Ağrı Hâkimliği

2686 212044

Ülkü ÖZER

Mersin Cumhuriyet Savcısı

Palu Cumhuriyet Savcılığı

2687 212046

Fikret ÖZGÜL

Burdur Hâkimi

Edirne Hâkimliği

2688 212053

Cemile ÖZKALE

Sakarya Hâkimi

İpsala Hâkimliği

2689 212054

Ahmet Selçuk ÖZKAN

İstanbul Hâkimi

Kızıltepe Hâkimliği

2690 212056

Özlem ÖZKAN MAYA

Bursa Cumhuriyet Savcısı

Sivaslı Cumhuriyet Savcılığı

2691 212057

Gizem ÖZKAYA

Bakırköy Hâkimi

Susurluk Hâkimliği

2692 212060

Feyzi ÖZMEN

Germencik Cumhuriyet Savcısı

Altınözü Cumhuriyet Savcılığı

2693 212062

Hasan Ali ÖZMEN

Bitlis Hâkimi

Manisa Hâkimliği

2694 212063

Aslıhan ÖZMERİÇ

Antalya Hâkimi

Göle Hâkimliği

2695 212066

Onur ÖZSOY

İstanbul Cumhuriyet Savcısı

Midyat Cumhuriyet Savcılığı

2696 212070

Eylem ÖZTAŞ KÜÇÜK

İstanbul Hâkimi

Hacıbektaş Hâkimliği

2697 212073

Jale ÖZTEMÜR KIRKGÖZ

İstanbul Hâkimi

Akdağmadeni Hâkimliği

2698 212077

Ali ÖZTÜRK

Mersin Hâkimi

Şebinkarahisar Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı

Sayfa 90

S.No Sicil No Adı ve Soyadı

Bulunduğu Görev

Atandığı Görev

2699 212078

Barış ÖZTÜRK

İstanbul Hâkimi

Tavşanlı Hâkimliği

2700 212080

Dilek ÖZTÜRK

Denizli Hâkimi

Patnos Hâkimliği

2701 212081

Fatih ÖZTÜRK

Karacabey Hâkimi

Edirne Hâkimliği

2702 212083

İnci ÖZTÜRK

Zonguldak Hâkimi

Çayıralan Hâkimliği

2703 212084

Mustafa ÖZTÜRK

Uludere Hâkimi

Niğde Hâkimliği

2704 212086

Nuray ÖZTÜRK

İstanbul Hâkimi

Bismil Hâkimliği

2705 212087

Ömer ÖZTÜRK

Bursa Cumhuriyet Savcısı

Nallıhan Cumhuriyet Savcılığı

2706 212090

Yusuf ÖZTÜRK

Kahramanmaraş Hâkimi

Enez Hâkimliği

2707 212091

Hanife ÖZTÜRK DUMAN

Mersin Hâkimi

Dereli Hâkimliği

2708 212092

Mehtap ÖZTÜRK GÖKPINAR

Aydın Hâkimi

Derik Hâkimliği

2709 212093

Fatma ÖZTÜRK KAVUT

Ortaca Hâkimi

Elazığ Hâkimliği

2710 212094

Elif ÖZTÜRK ÜNAL

İstanbul Anadolu Hâkimi

Kandıra Hâkimliği

2711 212095

Onur ÖZÜER

İstanbul Anadolu Hâkimi

Viranşehir Hâkimliği

2712 212096

Mustafa ÖZYÜREK

Hendek Cumhuriyet Savcısı

Kütahya Cumhuriyet Savcılığı

2713 212097

Metin PAÇAL

Kahramanmaraş Hâkimi

Birecik Hâkimliği

2714 212098

Hatice PAKÖZ

Kayseri Cumhuriyet Savcısı

Sulakyurt Cumhuriyet Savcılığı

2715 212102

Emrah PALA

Uşak Cumhuriyet Savcısı

Çüngüş Cumhuriyet Savcılığı

2716 212103

Bilge PARAN BİLBOĞA

Küçükçekmece Hâkimi

Geyve Hâkimliği

2717 212105

Mustafa PAZARBAŞI

Gaziosmanpaşa Hâkimi

Kargı Hâkimliği

2718 212106

Fazıl PEHLİVAN

Bursa Hâkimi

Durağan Hâkimliği

2719 212109

Pınar PELTEK YAZGAN

İstanbul Cumhuriyet Savcısı

Şırnak Cumhuriyet Savcılığı

2720 212110

Gökhan PERVAN

Hatay Hâkimi

Oltu Hâkimliği

2721 212111

Erkan PİR

Kütahya Cumhuriyet Savcısı

Alucra Cumhuriyet Savcılığı

2722 212112

Dilek POLAT

Birecik Hâkimi

Adana Hâkimliği

2723 212113

Gülşen POLAT

Bursa Hâkimi

Tefenni Hâkimliği

2724 212114

Ömer POLAT

Giresun Hâkimi

Van Hâkimliği

2725 212115

Talip POLAT

Çanakkale Cumhuriyet Savcısı

Diyadin Cumhuriyet Savcılığı

2726 212119

Ali Rıza SADIK

Bulancak Hâkimi

Sakarya Hâkimliği

2727 212121

Ender Şamil SAĞDIÇ

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı

Halfeti Cumhuriyet Savcılığı

2728 212122

Esra Işıl SAĞLAM

Hatay Hâkimi

Kızıltepe Hâkimliği

Sayfa 91

S.No Sicil No Adı ve Soyadı

Bulunduğu Görev

Atandığı Görev

2729 212123

Kazim SAĞLAM

Hatay Cumhuriyet Savcısı

Kızıltepe Cumhuriyet Savcılığı

2730 212124

Murat SAĞLAM

Gaziantep Cumhuriyet Savcısı

Germencik Cumhuriyet Savcılığı

2731 212125

Serkan SAĞLAM

Gelibolu Cumhuriyet Savcısı

Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığı

2732 212127

Murat SAĞSÖZ

Ereğli(Konya) Cumhuriyet Savcısı

Sivas Cumhuriyet Savcılığı

2733 212128

Nurdan ÇAKMAK

Sivas Hâkimi

Nizip Hâkimliği

2734 212129

Selçuk SAKARYA

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı

Çay Cumhuriyet Savcılığı

2735 212130

Gökhan SAKIN

Bakırköy Cumhuriyet Savcısı

Nizip Cumhuriyet Savcılığı

2736 212140

Emin SALMAN

Serik Hâkimi

Çorlu Hâkimliği

2737 212141

Yusuf SALMAN

Edirne Hâkimi

Hanak Hâkimliği

2738 212142

Elif Banu SAMSA

Erzincan Cumhuriyet Savcısı

Kütahya Cumhuriyet Savcılığı

2739 212143

İsmail SAMUR

Gölcük Cumhuriyet Savcısı

Bursa Cumhuriyet Savcılığı

2740 212146

Önder SARAÇ

Edremit Cumhuriyet Savcısı

Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığı

2741 212148

Erol SARCAN

Küçükçekmece Cumhuriyet Savcısı

Doğubayazıt Cumhuriyet Savcılığı

2742 212149

Engin SARI

Düzce Cumhuriyet Savcısı

Göle Cumhuriyet Savcılığı

2743 212152

Basri SARICA

Elazığ Cumhuriyet Savcısı

Gürün Cumhuriyet Savcılığı

2744 212155

Tarık SARIDUMAN

Kocaeli Hâkimi

Gerger Hâkimliği

2745 212157

Kamil SARIYER

Lüleburgaz Hâkimi

Bursa Hâkimliği

2746 212158

Filiz SARP

Kahramanmaraş Cumhuriyet Savcısı

Gölpazarı Cumhuriyet Savcılığı

2747 212159

Ömer Lütfi SAVAŞ

Suruç Cumhuriyet Savcısı

Manavgat Cumhuriyet Savcılığı

2748 212161

Ayşe Gülhan SAYAR

Çankırı Hâkimi

Çorlu Hâkimliği

2749 212162

Ömer Faruk SEBER

Bursa Cumhuriyet Savcısı

Aralık Cumhuriyet Savcılığı

2750 212163

Mustafa SEKMEN

Kayseri Hâkimi

Yığılca Hâkimliği

2751 212168

Ahmet SEZMİŞ

Bakırköy Cumhuriyet Savcısı

Elmalı Cumhuriyet Savcılığı

2752 212171

Feyzullah SOLAK

Dikili Cumhuriyet Savcısı

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı

2753 212173

Nilüfer Funda SOLAK

Kahramanmaraş Hâkimi

Halfeti Hâkimliği

2754 212174

Saffet SONGÜL

Marmaris Cumhuriyet Savcısı

Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığı

2755 212175

Hilmi SORMAZOĞLU

İzmir Hâkimi

Şırnak Hâkimliği

2756 212178

Emine Burcu SÖNMEZ

Ereğli(Konya) Hâkimi

Trabzon Hâkimliği

2757 212179

Fatih SÖNMEZ

Konya Hâkimi

Şırnak Hâkimliği

2758 212181

Can Burak SUCUOĞLU

Bulancak Cumhuriyet Savcısı

Bursa Cumhuriyet Savcılığı

Sayfa 92

S.No Sicil No Adı ve Soyadı

Bulunduğu Görev

Atandığı Görev

2759 212182

Kazım SUNAR

Bakırköy Hâkimi

Bor Hâkimliği

2760 212183

Özlem SUNAY SERT

Gürpınar Hâkimi

Van Hâkimliği

2761 212184

Saliha Merve SUNGUN

Sivas Hâkimi

Kozaklı Hâkimliği

2762 212185

Suzan SUYUN

Akhisar Hâkimi

Adana Hâkimliği

2763 212186

Dilan SÜMER TURĞUT

Uşak Hâkimi

Kırkağaç Hâkimliği

2764 212189

Bilgehan Burhan ŞAHİN

Ankara Hâkimi

Bolvadin Hâkimliği

2765 212191

Hümeyra ŞAHİN

Ankara Hâkimi

Sulakyurt Hâkimliği

2766 212194

Mevlüt Cihat ŞAHİN

Adana Hâkimi

Dinar Hâkimliği

2767 212196

Murat ŞAKRU

Yalova Hâkimi

Hınıs Hâkimliği

2768 212197

Kenan ŞAN

İzmir Hâkimi

Doğubayazıt Hâkimliği

2769 212199

Murat ŞEN

Keşan Hâkimi

Uşak Hâkimliği

2770 212200

Mustafa Kamil ŞEN

Düzce Hâkimi

Gülnar Hâkimliği

2771 212201

Nihat ŞENCAN

Kocaeli Hâkimi

Boyabat Hâkimliği

2772 212202

Ahmet Serhat ŞENEL

Yalova Hâkimi

Diyadin Hâkimliği

2773 212205

Mustafa ŞENGÜN

Mersin Cumhuriyet Savcısı

İliç Cumhuriyet Savcılığı

2774 212206

Sertaç ŞENTÜRK

Tekirdağ Hâkimi

Dazkırı Hâkimliği

2775 212207

Kamil ŞENYER

İnegöl Hâkimi

Ermenek Hâkimliği

2776 212208

Meliha Esra ŞENYİĞİT

Malatya Hâkimi

Tavşanlı Hâkimliği

2777 212209

Murat ŞENYİĞİT

Malatya Cumhuriyet Savcısı

Tavşanlı Cumhuriyet Savcılığı

2778 212211

Erhan ŞIMŞAT

Bursa Hâkimi

Gümüşhane Hâkimliği

2779 212213

Sadık ŞİMŞEK

Gaziantep Cumhuriyet Savcısı

Araban Cumhuriyet Savcılığı

2780 212214

Şenol ŞİMŞEK

Bursa Hâkimi

Akkuş Hâkimliği

2781 212215

Tuğba ŞİMŞEK

Diyarbakır Hâkimi

Karaburun Hâkimliği

2782 212217

Bedrettin ŞİŞİK

Bursa Hâkimi

Lâdik Hâkimliği

2783 212218

Hasan ŞİŞMAN

Ödemiş Hâkimi

Çorlu Hâkimliği

2784 212220

Hanifi TAN

Gelibolu Hâkimi

Kahramanmaraş Hâkimliği

2785 212221

Mehmet Ali TANGÖR

İstanbul Anadolu Hâkimi

Bingöl Hâkimliği

2786 212223

Firdevs TANRISEVEN

Uşak Hâkimi

Kozluk Hâkimliği

2787 212224

Büşra TANTAN

Akhisar Hâkimi

Gaziantep Hâkimliği

2788 212226

Nejdet TARHAN

İstanbul Hâkimi

Vize Hâkimliği

Sayfa 93

S.No Sicil No Adı ve Soyadı

Bulunduğu Görev

Atandığı Görev

2789 212230

Evin TARHAN ERTÜRK

İstanbul Cumhuriyet Savcısı

Ömerli Cumhuriyet Savcılığı

2790 212232

Hakan TAŞ

Konya Hâkimi

Yüksekova Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı

2791 212236

Fatma TAŞKIN

İnegöl Hâkimi

Bakırköy Hâkimliği

2792 212241

Muhammed Fatih TAŞTAN

Balıkesir Hâkimi

İliç Hâkimliği

2793 212242

Serran Güler TATAROĞLU

Kayseri Hâkimi

Kaş Hâkimliği

2794 212243

Gülşah TAZICI

Mersin Hâkimi

Ulus Hâkimliği

2795 212246

Mustafa TEKEL

Yalova Cumhuriyet Savcısı

Çukurca Cumhuriyet Savcılığı

2796 212249

Hayrunnisa TEKİN

İstanbul Anadolu Hâkimi

Iğdır Hâkimliği

2797 212250

İrem Nefishan TEKİN

Bursa Hâkimi

Çumra Hâkimliği

2798 212251

Yavuz TEKİN

Bursa Hâkimi

Çumra Hâkimliği

2799 212252

Mustafa TEMİR

Denizli Hâkimi

Çayırlı Hâkimliği

2800 212263

Çelebi TETİK

İzmir Hâkimi

Silvan Hâkimliği

2801 212265

Gözde Nur TETİKÇOK YAVUZ

Bursa Hâkimi

Göle Hâkimliği

2802 212271

Sahure TIĞLI

Tarsus Hâkimi

Konya Hâkimliği

2803 212272

Gözde TİMUROĞLU

Mersin Hâkimi

Gölköy Hâkimliği

2804 212274

Bünyamin TİRYAKİ

Bursa Hâkimi

Niksar Hâkimliği

2805 212277

Süleyman TOMAS

Tokat Hâkimi

İstanbul Hâkimliği

2806 212278

Onur TOMBALOĞLU

Ankara Hâkimi

Muş Hâkimliği

2807 212279

Handan TOPAL

Ankara Hâkimi

Sarıkamış Hâkimliği

2808 212280

Bahadır TOPÇUGİL

Pozantı Cumhuriyet Savcısı

Karaman Cumhuriyet Savcılığı

2809 212281

Mehmet Emrah TOPRAK

Şanlıurfa Cumhuriyet Savcısı

Lâpseki Cumhuriyet Savcılığı

2810 212282

Mustafa TOPRAK

Manavgat Cumhuriyet Savcısı

Cizre Cumhuriyet Savcılığı

2811 212284

Nüfide TOPRAKÇIOĞLU

KARATEPE

Sivas Hâkimi

Kaman Hâkimliği

2812 212285

Duygu TOPUZ

Ağrı Hâkimi

Bursa Hâkimliği

2813 212286

Çağatay TOROSLU

İstanbul Cumhuriyet Savcısı

Yeşilhisar Cumhuriyet Savcılığı

2814 212289

Hayriye TORU

Malatya Hâkimi

Kandıra Hâkimliği

2815 212293

Gülşah TUFAN

İstanbul Anadolu Hâkimi

Nizip Hâkimliği

2816 212298

Bilge TUNA ALTUNBAŞ

Turgutlu Hâkimi

Bakırköy Hâkimliği

2817 212302

Ramazan Onur TUNÇER

İstanbul Hâkimi

Osmaneli Hâkimliği

2818 212305

Çiğdem TURAN

Beypazarı Hâkimi

İstanbul Hâkimliği

Sayfa 94

S.No Sicil No Adı ve Soyadı

Bulunduğu Görev

Atandığı Görev

2819 212306

Esen TURĞUT ÖZKUL

Gaziantep Cumhuriyet Savcısı

Nizip Cumhuriyet Savcılığı

2820 212307

Civan Behiç TURHAN

Isparta Hâkimi

Malazgirt Hâkimliği

2821 212309

Şeyma TURHAN KURBAN

Manavgat Hâkimi

Gürpınar Hâkimliği

2822 212316

Esra KANAR

Adana Hâkimi

Cizre Hâkimliği

2823 212318

Emine TÜR

Isparta Hâkimi

Bulanık Hâkimliği

2824 212320

Dilek TÜRKOĞLU EFE

Küçükçekmece Hâkimi

Nizip Hâkimliği

2825 212321

Esra TÜRÜT

Kayseri Hâkimi

Bayburt Hâkimliği

2826 212322

Ebru UÇAR

İstanbul Hâkimi

Kemah Hâkimliği

2827 212324

Büşra UÇAR

Denizli Hâkimi

Akçakale Hâkimliği

2828 212325

Suat UÇARLI

Bursa Hâkimi

Havza Hâkimliği

2829 212327

Üzeyir UĞUR

Gaziantep Hâkimi

Develi Hâkimliği

2830 212333

Doğan ULUÇAY

Manavgat Cumhuriyet Savcısı

Erciş Cumhuriyet Savcılığı

2831 212334

Ömer ULUDAĞ

Tekirdağ Cumhuriyet Savcısı

Enez Cumhuriyet Savcılığı

2832 212336

Selçuk URAL

Antalya Cumhuriyet Savcısı

Suruç Cumhuriyet Savcılığı

2833 212337

Ahmet URAY

İstanbul Cumhuriyet Savcısı

Saruhanlı Cumhuriyet Savcılığı

2834 212346

Semih UYGUR

Hatay Hâkimi

İspir Hâkimliği

2835 212347

Furkan UYSAL

İstanbul Hâkimi

Yalvaç Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı

2836 212349

Sami UZAR

İstanbul Anadolu Hâkimi

Tavşanlı Hâkimliği

2837 212351

Burhan UZUNÇARŞI

İzmir Hâkimi

Ağrı Hâkimliği

2838 212353

Zehra Nur GÜLTEKİN

Uşak Hâkimi

Çerkeş Hâkimliği

2839 212354

Ali Şamil ÜÇÜNCÜ

İstanbul Anadolu Hâkimi

Gölpazarı Hâkimliği

2840 212355

Ceren ÜN TUFAN

Kocaeli Hâkimi

Ezine Hâkimliği

2841 212358

Hakan ÜNAL

Bakırköy Hâkimi

Kızıltepe Hâkimliği

2842 212360

Şeyda ÜNAL

Kahramankazan Cumhuriyet Savcısı

Haymana Cumhuriyet Savcılığı

2843 212362

Berna Canan ÜNER ER

Bakırköy Hâkimi

Birecik Hâkimliği

2844 212363

Uğur ÜNER

Bakırköy Cumhuriyet Savcısı

Hekimhan Cumhuriyet Savcılığı

2845 212366

Kürşat ÜNSAL

Çorlu Cumhuriyet Savcısı

Tuzluca Cumhuriyet Savcılığı

2846 212367

Aslı ÜSTÜN AKÇAY

İstanbul Hâkimi

Datça Hâkimliği

2847 212368

Gürcihan ÜSTÜNSOY

Kahramanmaraş Hâkimi

Hassa Hâkimliği

2848 212371

Merve Nur TOPALHAN

Konya Hâkimi

Andırın Hâkimliği

Sayfa 95

S.No Sicil No Adı ve Soyadı

Bulunduğu Görev

Atandığı Görev

2849 212373

Uğur YAĞIZ

Aydın Hâkimi

Göle Hâkimliği

2850 212376

Yasin YAKAR

Çarşamba Cumhuriyet Savcısı

Afyonkarahisar Cumhuriyet Savcılığı

2851 212378

Ersin YALÇIN

Sakarya Hâkimi

Suşehri Hâkimliği

2852 212381

Merve AKSOY

Karşıyaka Hâkimi

Kağızman Hâkimliği

2853 212386

Ömer Faruk YANIK

Varto Hâkimi

Ünye Hâkimliği

2854 212388

Eser Yusuf YARAR

İstanbul Cumhuriyet Savcısı

Çaykara Cumhuriyet Savcılığı

2855 212391

Enes YAVAŞ

Bakırköy Cumhuriyet Savcısı

Çınar Cumhuriyet Savcılığı

2856 212392

Sinan YAVAŞ

İstanbul Cumhuriyet Savcısı

Iğdır Cumhuriyet Savcılığı

2857 212393

Şeyma YAVAŞ BAŞAR

Yargıtay Tetkik Hâkimi

Ankara Hâkimliği

2858 212394

Raziye YAVUZ

Ankara Hâkimi

Ağrı Hâkimliği

2859 212395

Serdar YAVUZ

Erdemli Cumhuriyet Savcısı

Bursa Cumhuriyet Savcılığı

2860 212396

Fatma YAVUZATMACA

Bolu Cumhuriyet Savcısı

İliç Cumhuriyet Savcılığı

2861 212397

Gökçe YAVUZYILMAZ

Silopi Hâkimi

İzmir Hâkimliği

2862 212398

Cemal YAYLA

Adana Hâkimi

Gümüşhacıköy Hâkimliği

2863 212399

Kazım YAYLA

İstanbul Cumhuriyet Savcısı

Ürgüp Cumhuriyet Savcılığı

2864 212400

Kemal YAZICI

Hatay Cumhuriyet Savcısı

Birecik Cumhuriyet Savcılığı

2865 212402

Hidayet YEMENİCİ

Silivri Hâkimi

Bakırköy Hâkimliği

2866 212405

Muazzez YIKILMAZ

Aksaray Hâkimi

Yeşilhisar Hâkimliği

2867 212407

Seher YILDIRAN

Erzincan Hâkimi

Samsun Hâkimliği

2868 212408

Abdulaziz YILDIRIM

Adana Hâkimi

Afşin Hâkimliği

2869 212409

Adem YILDIRIM

Menemen Cumhuriyet Savcısı

Hatay Cumhuriyet Savcılığı

2870 212410

Ali YILDIRIM

Giresun Cumhuriyet Savcısı

Hatay Cumhuriyet Savcılığı

2871 212411

Ali Rıza YILDIRIM

Aydın Cumhuriyet Savcısı

Akçakale Cumhuriyet Savcılığı

2872 212412

Mustafa YILDIRIM

Mersin Hâkimi

Çameli Hâkimliği

2873 212413

Ozan Başar YILDIRIM

Gaziosmanpaşa Hâkimi

Midyat Hâkimliği

2874 212415

Hilal YILDIRIM ARIKAN

Düzce Hâkimi

Pütürge Hâkimliği

2875 212417

Bülent YILDIZ

Silifke Cumhuriyet Savcısı

Gebze Cumhuriyet Savcılığı

2876 212419

Emine Aslı YILDIZ

Lüleburgaz Cumhuriyet Savcısı

Kocaali Cumhuriyet Savcılığı

2877 212420

Hasan YILDIZ

Çorum Cumhuriyet Savcısı

Pertek Cumhuriyet Savcılığı

2878 212423

Süleyman YILDIZ

Erdek Hâkimi

Hatay Hâkimliği

Sayfa 96

S.No Sicil No Adı ve Soyadı

Bulunduğu Görev

Atandığı Görev

2879 212425

Mehmet YILMAYAN

Mersin Hâkimi

Cizre Hâkimliği

2880 212427

Eda Burcu YILMAZ

Ankara Hâkimi

Pertek Hâkimliği

2881 212429

İsmail YILMAZ

Erdemli Cumhuriyet Savcısı

Edirne Hâkimliği

2882 212431

Nurdan YILMAZ

Edirne Hâkimi

Karasu Hâkimliği

2883 212433

Elif YILMAZ ATABEK

İstanbul Hâkimi

Bitlis Hâkimliği

2884 212436

Adem YOLDAŞ

Hatay Cumhuriyet Savcısı

Kızıltepe Cumhuriyet Savcılığı

2885 212440

Seda YURDAKUL

Samsun Hâkimi

Dazkırı Hâkimliği

2886 212441

Rabia YÜCEKUL BİLEK

Samsun Cumhuriyet Savcısı

Şefaatli Cumhuriyet Savcılığı

2887 212443

Melek YÜKSEL

Kayseri Hâkimi

Kocaali Hâkimliği

2888 212445

Harun YÜZÜAK

Bakırköy Hâkimi

Hakkâri Hâkimliği

2889 212449

Yelda ZENGİN

Batman Hâkimi

Denizli Hâkimliği

2890 212454

Levent ZEYDAN

Ankara Hâkimi

Gürpınar Hâkimliği

2891 212456

Pınar YILMAZ ZEYFEOĞLU

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı

Kandıra Cumhuriyet Savcılığı

2892 212458

Gamze ZORLU

Sakarya Cumhuriyet Savcısı

Silvan Cumhuriyet Savcılığı

2893 213550

Orhan DOĞAN

Zonguldak Hâkimi

Söğüt Hâkimliği

2894 213552

Cemali YAMAK

İstanbul Hâkimi

Araç Hâkimliği

2895 214663

Bayram ACAR

Bursa Cumhuriyet Savcısı

Taşlıçay Cumhuriyet Savcılığı

2896 214664

Cihat ACAR

Lüleburgaz Cumhuriyet Savcısı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılığı

2897 214665

Elif GÜNDÜZ

Mustafakemalpaşa Hâkimi

İstanbul Anadolu Hâkimliği

2898 214666

Aslıhan ACAZ KAPLI

Ezine Hâkimi

İstanbul Hâkimliği

2899 214671

Şule AÇICI

Kocaeli Hâkimi

Gündoğmuş Hâkimliği

2900 214672

Deniz AÇIKGÖZ

Trabzon Hâkimi

Muş Hâkimliği

2901 214693

Begüm AĞAOĞLU ÜNSER

Aydın Hâkimi

Diyadin Hâkimliği

2902 214694

Özlem GÖKMEN AĞCA

İstanbul Hâkimi

Bismil Hâkimliği

2903 214695

Lütfiye KULOĞLU

Tavşanlı Cumhuriyet Savcısı

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı

2904 214697

Zeynep AHİ AKYÜREK

Sarıkamış Hâkimi

Konya Hâkimliği

2905 214698

Nur AHMETOĞLU

Aydın Hâkimi

Eruh Hâkimliği

2906 214700

Esra AK ÇİMŞİT

Korkuteli Hâkimi

Yüksekova Hâkimliği

2907 214702

Berna AKALIN KARAGÖZ

İstanbul Hâkimi

Silvan Hâkimliği

2908 214704

İsa AKANSEL

Isparta Hâkimi

Lice Hâkimliği

Sayfa 97

S.No Sicil No Adı ve Soyadı

Bulunduğu Görev

Atandığı Görev

2909 214705

İlhan AKARSU

Diyarbakır Cumhuriyet Savcısı

Savaştepe Cumhuriyet Savcılığı

2910 214707

Sevde YAŞAR

Safranbolu Hâkimi

Büyükçekmece Hâkimliği

2911 214713

Mervenur ALTINDAĞ

Manavgat Hâkimi

Başkale Hâkimliği

2912 214716

Çağatay AKÇA

Zonguldak Cumhuriyet Savcısı

Bitlis Cumhuriyet Savcılığı

2913 214717

Derya AKÇA

Çifteler Cumhuriyet Savcısı

Ceyhan Cumhuriyet Savcılığı

2914 214719

Fatma AKÇA

Ayvalık Cumhuriyet Savcısı

Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığı

2915 214720

Mehmet Yiğit AKÇA

Sarayköy Cumhuriyet Savcısı

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı

2916 214723

Gencay AKÇAY

Giresun Cumhuriyet Savcısı

Edirne Cumhuriyet Savcılığı

2917 214726

Samet AKÇER

Gebze Hâkimi

Muş Hâkimliği

2918 214732

Berkay AKDUMAN

Karapınar Hâkimi

Kırıkkale Hâkimliği

2919 214739

Batuhan AKGÜN

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı

Tortum Cumhuriyet Savcılığı

2920 214743

Gazi Caner AKGÜN

İstanbul Hâkimi

Iğdır Hâkimliği

2921 214749

Dilara GÖKÇE

Akhisar Hâkimi

Bakırköy Hâkimliği

2922 214750

Tansu AKILLI

Tekirdağ Cumhuriyet Savcısı

Derik Cumhuriyet Savcılığı

2923 214752

Aziz AKIŞ

Afyonkarahisar Hâkimi

Türkoğlu Hâkimliği

2924 214755

Mevlüt Furkan AKKAYA

Seferihisar Cumhuriyet Savcısı

Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığı

2925 214757

Melike AKKOYUN

Artova Hâkimi

Denizli Hâkimliği

2926 214758

Şemame Merve AKMAN

Birecik Cumhuriyet Savcısı

Kırıkkale Cumhuriyet Savcılığı

2927 214760

Kerem AKPINAR

Bakırköy Cumhuriyet Savcısı

Bismil Cumhuriyet Savcılığı

2928 214761

Sinan AKSAKAL

Bakırköy Hâkimi

Ardahan Hâkimliği

2929 214762

Bilal AKSOY

Bursa Hâkimi

Baykan Hâkimliği

2930 214764

Güneş AKSOY

Eskişehir Hâkimi

Aladağ Hâkimliği

2931 214768

Kübra AKSU DUMAN

Karşıyaka Cumhuriyet Savcısı

Hozat Cumhuriyet Savcılığı

2932 214771

Gamze AKTAŞ

Ankara Hâkimi

Midyat Hâkimliği

2933 214772

İrem AKTAŞ

Tatvan Cumhuriyet Savcısı

Sakarya Cumhuriyet Savcılığı

2934 214777

Fadimana AKYILDIZ KELEŞ

Ankara Hâkimi

Suluova Hâkimliği

2935 214778

Bilgisay AKYOL

Adalar Cumhuriyet Savcısı

Ağrı Cumhuriyet Savcılığı

2936 214780

Ece AKYÜZ TOSUN

Bayındır Hâkimi

Bakırköy Hâkimliği

2937 214781

Edanur AKYÜZ VURAL

İstanbul Anadolu Hâkimi

Araklı Hâkimliği

2938 214793

Hicran AL PARLAK

Tarsus Hâkimi

İstanbul Anadolu Hâkimliği

Sayfa 98

S.No Sicil No Adı ve Soyadı

Bulunduğu Görev

Atandığı Görev

2939 214794

Burcu ALAKUŞ ŞEKERCİ

Hatay Hâkimi

Amasra Hâkimliği

2940 214795

Bengü ALAN

Küçükçekmece Hâkimi

Halfeti Hâkimliği

2941 214798

Hüseyin ALBAYRAK

Beyşehir Cumhuriyet Savcısı

Kayseri Cumhuriyet Savcılığı

2942 214799

Seda BULANIK

Siverek Hâkimi

Denizli Hâkimliği

2943 214800

Volkan ALBAYRAK

Sivas Cumhuriyet Savcısı

Artova Cumhuriyet Savcılığı

2944 214801

Reşit ALÇİÇEK

Bursa Hâkimi

Divriği Hâkimliği

2945 214804

Gizem ALICI ZAMAN

Samsun Cumhuriyet Savcısı

Dereli Cumhuriyet Savcılığı

2946 214805

Gökşen ALIÇ SEVİL

Karabük Cumhuriyet Savcısı

Gaziantep Cumhuriyet Savcılığı

2947 214809

Tansu ALKAN

Çardak Cumhuriyet Savcısı

Torbalı Cumhuriyet Savcılığı

2948 214810

Zeynep İlayda ALKAN

Aksaray Hâkimi

Cide Hâkimliği

2949 214814

Yeşim BAŞOL

Beykoz Hâkimi

Patnos Hâkimliği

2950 214816

Tuğçe DUDAKLI

Yalvaç Hâkimi

İstanbul Hâkimliği

2951 214818

Mehmet Akif ALTINDAĞ

Manavgat Cumhuriyet Savcısı

Başkale Cumhuriyet Savcılığı

2952 214820

Muhammed ALTINIŞIK

Manisa Hâkimi

Pervari Hâkimliği

2953 214821

Ahmet Murat ALTINSOY

Ödemiş Hâkimi

Bakırköy Hâkimliği

2954 214823

Gülfem ŞAHİN

İzmir Hâkimi

Şırnak Hâkimliği

2955 214826

Burçin ORDUKAYA

Küçükçekmece Cumhuriyet Savcısı

Oltu Cumhuriyet Savcılığı

2956 214827

Aslıhan AKSAKAL

Bakırköy Hâkimi

Ardahan Hâkimliği

2957 214829

Ebru ALTUN ERGÜL

İstanbul Hâkimi

Akçakoca Hâkimliği

2958 214830

Başak ESENER

İstanbul Hâkimi

Bitlis Hâkimliği

2959 214831

Sümeyye Aslıhan ALTUNTOP

Mersin Hâkimi

Nallıhan Hâkimliği

2960 214835

Elifnur KAYA

Hatay Hâkimi

Siverek Hâkimliği

2961 214839

Kübra ARAT KOÇ

Bakırköy Hâkimi

Bingöl Hâkimliği

2962 214840

Leyla ARAT

Bursa Hâkimi

Sarıoğlan Hâkimliği

2963 214841

Ufuk ARAT

Aliağa Cumhuriyet Savcısı

Düzce Cumhuriyet Savcılığı

2964 214842

Veysel ARAT

Kütahya Cumhuriyet Savcısı

Yenice(Karabük) Cumhuriyet Savcılığı

2965 214846

Hüseyin ARIK

Çanakkale Cumhuriyet Savcısı

Yüksekova Cumhuriyet Savcılığı

2966 214848

Seray KORKMAZ

Yenişehir Hâkimi

Suşehri Hâkimliği

2967 214849

Tuğba ARMAĞAN USTAOĞLU

Ankara Hâkimi

Haymana Hâkimliği

2968 214850

Nurgül YÖNEL

Van Cumhuriyet Savcısı

Yatağan Cumhuriyet Savcılığı

Sayfa 99

S.No Sicil No Adı ve Soyadı

Bulunduğu Görev

Atandığı Görev

2969 214852

Abdullah Şükrü ARSLAN

İstanbul Hâkimi

Boğazlıyan Hâkimliği

2970 214856

Fatma ARSLAN

Akhisar Cumhuriyet Savcısı

Bursa Cumhuriyet Savcılığı

2971 214857

Hatice Tül Kübra TAŞDEMİR

Tercan Hâkimi

Ankara Batı Hâkimliği

2972 214858

İlhan ARSLAN

Kaş Cumhuriyet Savcısı

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcılığı

2973 214860

Kübra ARSLAN

İzmir Hâkimi

Uludere Hâkimliği

2974 214863

Nursema ARSLAN

Ankara Hâkimi

Kozluk Hâkimliği

2975 214864

Ömer Burak ARSLAN

Edremit Cumhuriyet Savcısı

Kars Cumhuriyet Savcılığı

2976 214867

Muhammed Okan ARSLANTAŞ

Bakırköy Cumhuriyet Savcısı

Ardahan Cumhuriyet Savcılığı

2977 214868

Gamze ARSLANTÜRK

FİGENKAPLAN

Bodrum Hâkimi

Hakkâri Hâkimliği

2978 214872

Fahri ARTUN

Kahramanmaraş Hâkimi

Harran Hâkimliği

2979 214873

Damla ARULAT

Sarayönü Cumhuriyet Savcısı

Afyonkarahisar Cumhuriyet Savcılığı

2980 214874

Beyzanur ASAR GÖZEGER

İstanbul Anadolu Hâkimi

Sarıkamış Hâkimliği

2981 214875

Merve ASKER

Ceylânpınar Cumhuriyet Savcısı

Hakkâri Hâkimliği

2982 214884

Fikret Efe ASMA

Bakırköy Cumhuriyet Savcısı

Akçakale Cumhuriyet Savcılığı

2983 214885

Mehmet Ali AŞAN

Adana Cumhuriyet Savcısı

Boyabat Cumhuriyet Savcılığı

2984 214886

Asya AŞIR KARPUZ

Viranşehir Cumhuriyet Savcısı

Van Cumhuriyet Savcılığı

2985 214890

Çağrı ATA

Oltu Cumhuriyet Savcısı

Düzce Cumhuriyet Savcılığı

2986 214891

Pakize ATASEVEN ÖZTÜRK

Elbistan Cumhuriyet Savcısı

Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığı

2987 214892

Damla POLAT

Kepsut Cumhuriyet Savcısı

İstanbul Hâkimliği

2988 214894

Tuğçe ATAY ÇITAK

Muş Hâkimi

Edirne Hâkimliği

2989 214896

Burak ATEŞ

Isparta Hâkimi

Nusaybin Hâkimliği

2990 214904

Merve Süyünbike ATNUR

Edirne Hâkimi

Kelkit Hâkimliği

2991 214910

Fatma AKSOY

Bakırköy Hâkimi

Oltu Hâkimliği

2992 214911

Gökhan AY

Muğla Cumhuriyet Savcısı

Eruh Cumhuriyet Savcılığı

2993 214914

Leyla AYAN OMUŞ

Nizip Hâkimi

Samsun Hâkimliği

2994 214915

Doğucan AYATA

Fethiye Cumhuriyet Savcısı

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcılığı

2995 214917

Bilal AYAZ

Manavgat Cumhuriyet Savcısı

Çukurca Cumhuriyet Savcılığı

2996 214919

Selin AYAZ UÇAR

Araban Cumhuriyet Savcısı

İzmir Cumhuriyet Savcılığı

2997 214922

Hasan Semih AYDEMİR

Pazar(Rize) Hâkimi

İstanbul Hâkimliği

2998 214927

Ender AYDIN

Ceyhan Cumhuriyet Savcısı

Malatya Cumhuriyet Savcılığı

Sayfa 100

S.No Sicil No Adı ve Soyadı

Bulunduğu Görev

Atandığı Görev

2999 214928

Gülistan AYDIN TETİKKOL

Adana Hâkimi

Maden Hâkimliği

3000 214929

Hasan AYDIN

Taşköprü Cumhuriyet Savcısı

Hatay Cumhuriyet Savcılığı

3001 214930

Hasibe DOĞAN

İstanbul Hâkimi

Sandıklı Hâkimliği

3002 214933

Ömer Kenan AYDIN

Bakırköy Hâkimi

Eskipazar Hâkimliği

3003 214937

Leyla AYDİN

Antalya Hâkimi

Mutki Hâkimliği

3004 214940

Büşra AYGÜN ÜSTÜNAY

Adana Hâkimi

Göynük Hâkimliği

3005 214942

Halil AYHANCI

Muş Hâkimi

Uşak Hâkimliği

3006 214944

Tuğba AYKAÇ

Bulancak Hâkimi

Çorum Hâkimliği

3007 214945

Berivan AYLUÇTARHAN

Sivrihisar Hâkimi

Çorlu Hâkimliği

3008 214947

İbrahim AYRANCIOĞLU

Hendek Hâkimi

Develi Hâkimliği

3009 214949

İbrahim AYSU

Aydın Hâkimi

Şırnak Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı

3010 214950

Sadrettin AYTAÇ

Kuşadası Cumhuriyet Savcısı

Edirne Cumhuriyet Savcılığı

3011 214951

Oğuzhan AYTEKİN

Bakırköy Hâkimi

Midyat Hâkimliği

3012 214955

Semih Safa AZGUR

Çeşme Hâkimi

İstanbul Hâkimliği

3013 214956

Hale Didem BADAK

Nevşehir Hâkimi

Bakırköy Hâkimliği

3014 214961

Gökhan BAKANER

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı

Muş Cumhuriyet Savcılığı

3015 214962

Ahmet BAKIR

Mudanya Cumhuriyet Savcısı

Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığı

3016 214963

Burak BAKIR

Kocaeli Cumhuriyet Savcısı

Azdavay Cumhuriyet Savcılığı

3017 214965

Salih BAL

Pazarcık Cumhuriyet Savcısı

Anamur Cumhuriyet Savcılığı

3018 214966

Tuğba BAL DANACI

Mardin Hâkimi

Kumluca Hâkimliği

3019 214967

Abdulkerim BALCI

Diyarbakır Cumhuriyet Savcısı

Akçakoca Cumhuriyet Savcılığı

3020 214968

Cansu BALCI

Antalya Hâkimi

Kulp Hâkimliği

3021 214969

Nurseren BALCI

Edirne Hâkimi

Tavas Hâkimliği

3022 214970

Recep BALCI

Sinop Cumhuriyet Savcısı

Çorlu Cumhuriyet Savcılığı

3023 214971

Veli BALOĞLU

Of Hâkimi

Ankara Hâkimliği

3024 214972

Merve Burçak AYTEKİN

İstanbul Hâkimi

Midyat Hâkimliği

3025 214974

Rıdvan BALTU

Erciş Cumhuriyet Savcısı

Adana Cumhuriyet Savcılığı

3026 214976

Ahmet Arda BARAN

Kozan Hâkimi

Kütahya Hâkimliği

3027 214986

Uğur BAŞ

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı

Siverek Cumhuriyet Savcılığı

3028 214988

Ensar İbrahim BAŞAR

Mersin Hâkimi

Göksun Hâkimliği

Sayfa 101

S.No Sicil No Adı ve Soyadı

Bulunduğu Görev

Atandığı Görev

3029 214990

Saffet Merve BAŞBEKLEYEN

İstanbul Hâkimi

Sarıkaya Hâkimliği

3030 214991

Soner BAŞKALE

Söke Cumhuriyet Savcısı

İstanbul Hâkimliği

3031 214999

Ahmetcan BATUK

Alanya Hâkimi

Çaldıran Hâkimliği

3032 215000

Merve DOĞRU GÜRBULAK

Çanakkale Cumhuriyet Savcısı

Bayburt Cumhuriyet Savcılığı

3033 215005

Mehmet Feyyaz BAYDAR

Kırıkkale Hâkimi

Muş Hâkimliği

3034 215006

Gül DOĞAN

Edremit Hâkimi

İstanbul Anadolu Hâkimliği

3035 215009

Melike ARSLANTAŞ

Bakırköy Hâkimi

Ardahan Hâkimliği

3036 215013

Esra BAYRAK YILDIZ

Kastamonu Hâkimi

İstanbul Hâkimliği

3037 215015

Büşra BAYRAKTAR MAMUŞ

Trabzon Hâkimi

Iğdır Hâkimliği

3038 215016

Asiye Edanur AKDOVAN

Turhal Hâkimi

İstanbul Hâkimliği

3039 215017

Betül Melike GENÇTÜRK

Batman Hâkimi

İstanbul Hâkimliği

3040 215019

Harun BAYRAM

İstanbul Hâkimi

Kızıltepe Hâkimliği

3041 215020

Samet Can BAYRAM

Mersin Hâkimi

Kumru Hâkimliği

3042 215028

Orhun BEKAR

Tarsus Cumhuriyet Savcısı

Adana Cumhuriyet Savcılığı

3043 215031

Hakan BEKTAŞ

Karaman Hâkimi

Kocaeli Hâkimliği

3044 215032

Onur Sadettin BEKTAŞ

Söğüt Hâkimi

İstanbul Anadolu Hâkimliği

3045 215033

Ertuğrul BELDAĞLI

Gebze Cumhuriyet Savcısı

Bayat(Çorum) Cumhuriyet Savcılığı

3046 215034

Hasan Tamer BERBER

Tokat Hâkimi

Bakırköy Hâkimliği

3047 215036

Özlem BERBEROĞLU

Düzce Cumhuriyet Savcısı

Şereflikoçhisar Cumhuriyet Savcılığı

3048 215038

Ahmet BEYDİLLİ

Konya Cumhuriyet Savcısı

Mesudiye Cumhuriyet Savcılığı

3049 215040

Orhan BIÇAKCI

Hatay Hâkimi

Saray(Çorlu) Hâkimliği

3050 215041

Aydan KÜÇÜKAYDIN

Antalya Hâkimi

Nusaybin Hâkimliği

3051 215042

Hayrullah BİÇER

Gümüşhane Cumhuriyet Savcısı

Erzurum Cumhuriyet Savcılığı

3052 215044

Berna YAZIRLI

Kütahya Hâkimi

Doğanhisar Hâkimliği

3053 215045

Zeynep Büşra BİLGİ OKUYAN

Milâs Hâkimi

Yusufeli Hâkimliği

3054 215049

Yusuf Ziya BİLGİÇ

Tekirdağ Cumhuriyet Savcısı

Ceylânpınar Cumhuriyet Savcılığı

3055 215053

Atilla BİLİR

Mersin Hâkimi

Keles Hâkimliği

3056 215054

Zeynep ERGÜN

Konya Hâkimi

Gaziantep Hâkimliği

3057 215057

Mehmet Nuri BİNGÖL

Akşehir Cumhuriyet Savcısı

Van Cumhuriyet Savcılığı

3058 215062

Habibe BODUR KALEBAŞI

Alanya Hâkimi

İdil Hâkimliği

Sayfa 102

S.No Sicil No Adı ve Soyadı

Bulunduğu Görev

Atandığı Görev

3059 215064

Musa Görkem BOLAT

Tire Cumhuriyet Savcısı

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı

3060 215065

Erkan BOLER

Akçakoca Cumhuriyet Savcısı

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı

3061 215068

Duran Turgut BORCAKTEPE

Kaş Cumhuriyet Savcısı

Hatay Cumhuriyet Savcılığı

3062 215071

Muhammet Arif BOYNUKALIN

Bursa Hâkimi

Bozkır Hâkimliği

3063 215072

Yasin BOZDAĞ

Niğde Cumhuriyet Savcısı

Aydın Cumhuriyet Savcılığı

3064 215075

Hüseyin BOZDOĞAN

Torbalı Cumhuriyet Savcısı

Beytüşşebap Cumhuriyet Savcılığı

3065 215077

Emre BOZKURT

Şanlıurfa Cumhuriyet Savcısı

Kumluca Cumhuriyet Savcılığı

3066 215079

Resul Ekrem BOZKURT

Ordu Cumhuriyet Savcısı

Çiftlik Cumhuriyet Savcılığı

3067 215090

Sevil BUDAK

Sakarya Cumhuriyet Savcısı

Zara Cumhuriyet Savcılığı

3068 215091

Selin Ceren BUHUR

Konya Hâkimi

Gölköy Hâkimliği

3069 215092

Elif Seda MEHEL

İstanbul Anadolu Hâkimi

Pazar(Rize) Hâkimliği

3070 215095

Nurullah BURAL

Kayseri Cumhuriyet Savcısı

Şuhut Cumhuriyet Savcılığı

3071 215097

Ahmet BÜLADİ

Burdur Cumhuriyet Savcısı

Şanlıurfa Cumhuriyet Savcılığı

3072 215098

Coşkun BÜLBÜL

Akçakoca Hâkimi

İstanbul Hâkimliği

3073 215099

Derya BÜLBÜL

Konya Cumhuriyet Savcısı

Kemaliye Cumhuriyet Savcılığı

3074 215102

Gülsüm BAYHAN

Kahramankazan Hâkimi

Gaziantep Hâkimliği

3075 215108

Ali BÜYÜKÇAKMAK

Kocaeli Hâkimi

Hazro Hâkimliği

3076 215110

Tuba Betül BÜYÜKERGENE ZİLCİ Kırklareli Hâkimi

İstanbul Hâkimliği

3077 215111

Sedef BÜYÜKSÖKMEN

Hatay Hâkimi

Karasu Hâkimliği

3078 215112

Aslıhan BÜYÜKİŞLER

Aydın Hâkimi

Bahçesaray Hâkimliği

3079 215113

Berat Kamil BÜYÜKKALAY

İstanbul Cumhuriyet Savcısı

Malkara Cumhuriyet Savcılığı

3080 215118

Muhammet Zeki Fehmi CAN

Çorlu Hâkimi

Osmancık Hâkimliği

3081 215126

Mustafa CANTÜRK

Havza Cumhuriyet Savcısı

Tarsus Cumhuriyet Savcılığı

3082 215127

Mustafa Abdurrahman CANTÜRK

Uşak Hâkimi

Muş Hâkimliği

3083 215128

Beyza CARLAK

Ankara Batı Hâkimi

Uzunköprü Hâkimliği

3084 215136

Fatma Betül ALADAĞ

Şırnak Hâkimi

İstanbul Anadolu Hâkimliği

3085 215138

Oğuzhan CINDIK

Menderes Cumhuriyet Savcısı

Mutki Cumhuriyet Savcılığı

3086 215140

Kadir COŞAR

Nizip Cumhuriyet Savcısı

Ankara Cumhuriyet Savcılığı

3087 215141

Ayşe Nur COŞKUN

Trabzon Hâkimi

Viranşehir Hâkimliği

3088 215150

Muhsin ÇABAT

Hatay Hâkimi

Tosya Hâkimliği

Sayfa 103

S.No Sicil No Adı ve Soyadı

Bulunduğu Görev

Atandığı Görev

3089 215151

Turgut ÇADIR

Ankara Cumhuriyet Savcısı

Kovancılar Cumhuriyet Savcılığı

3090 215152

Mesut ÇAĞAP

Ankara Cumhuriyet Savcısı

Cide Cumhuriyet Savcılığı

3091 215153

Recep ÇAĞLAK

Uşak Hâkimi

Siverek Hâkimliği

3092 215154

Ezgi ÇAĞLAR

İstanbul Anadolu Hâkimi

Erciş Hâkimliği

3093 215155

Mahmut Sefa ÇAĞLAR

Akhisar Cumhuriyet Savcısı

Kocaeli Cumhuriyet Savcılığı

3094 215156

Oğuzhan ÇAĞLAR

Van Hâkimi

Tavşanlı Hâkimliği

3095 215158

Nurcan ÇAĞLAYAN

Kahramanmaraş Hâkimi

Doğanşehir Hâkimliği

3096 215161

Sevilay FİLİZ

İstanbul Anadolu Hâkimi

Saray(Çorlu) Hâkimliği

3097 215163

Elif ÇAKICI ATMACA

Trabzon Hâkimi

Ağrı Hâkimliği

3098 215164

Şeyma Hatice ÇAKIN

Büyükçekmece Cumhuriyet Savcısı

Altıntaş Cumhuriyet Savcılığı

3099 215165

Kübra ÇAKIR

Gebze Hâkimi

Kâhta Hâkimliği

3100 215166

Mehtap KARTAL

Doğubayazıt Hâkimi

Mersin Hâkimliği

3101 215167

Merve ÇAKIR KABAN

Çankırı Hâkimi

Bursa Hâkimliği

3102 215169

Volkan ÇAKIR

Polatlı Cumhuriyet Savcısı

Gaziantep Cumhuriyet Savcılığı

3103 215170

Tevfik ÇAKMAKTEPE

Merzifon Cumhuriyet Savcısı

Kahramanmaraş Cumhuriyet Savcılığı

3104 215171

Kübra ÇAL

Denizli Hâkimi

Viranşehir Hâkimliği

3105 215172

Gözde YILMAZ

Gölcük Hâkimi

Bor Hâkimliği

3106 215173

Ramazan ÇALIK

Kocaeli Cumhuriyet Savcısı

Ulus Cumhuriyet Savcılığı

3107 215175

Kübra ÇALIŞKAN

Bursa Hâkimi

Şavşat Hâkimliği

3108 215178

Mehmet Ali ÇAM

Ankara Hâkimi

Bismil Hâkimliği

3109 215179

Berat ÇAMLICA

Bakırköy Hâkimi

Sorgun Hâkimliği

3110 215180

Yusuf ÇAMURCU

Bartın Hâkimi

İstanbul Hâkimliği

3111 215184

Alican ÇAPAN

Çarşamba Hâkimi

Kahramanmaraş Hâkimliği

3112 215187

Selim Bahri ÇATAL

Ödemiş Cumhuriyet Savcısı

Çorlu Cumhuriyet Savcılığı

3113 215188

Cangül ŞENEL

Ankara Batı Hâkimi

İpsala Hâkimliği

3114 215190

Hümeyra ÇAVDAR

Gebze Cumhuriyet Savcısı

Gemerek Cumhuriyet Savcılığı

3115 215192

Merve ÇAVUŞOĞLU

Adıyaman Hâkimi

Aksaray Hâkimliği

3116 215196

Mustafa ÇELER

Soma Hâkimi

Manisa Hâkimliği

3117 215197

Burak ÇELİK

Isparta Cumhuriyet Savcısı

Özalp Cumhuriyet Savcılığı

3118 215200

Hayati ÇELİK

Kilis Hâkimi

Samsun Hâkimliği

Sayfa 104

S.No Sicil No Adı ve Soyadı

Bulunduğu Görev

Atandığı Görev

3119 215201

İrfan ÇELİK

Muş Cumhuriyet Savcısı

Rize Cumhuriyet Savcılığı

3120 215205

Mehmet ÇELİK

Kahramanmaraş Cumhuriyet Savcısı

Oltu Cumhuriyet Savcılığı

3121 215206

Mustafa Oğuzhan ÇELİK

İzmir Hâkimi

Pülümür Hâkimliği

3122 215211

Merve BAYRAM

İstanbul Hâkimi

Kızıltepe Hâkimliği

3123 215214

Çağla ÇERÇİOĞLU

Antalya Hâkimi

Hozat Hâkimliği

3124 215215

Cihat ÇERİK

Samsun Hâkimi

Elbistan Hâkimliği

3125 215216

Anıl ÇETİN

İnegöl Cumhuriyet Savcısı

Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığı

3126 215224

Başar ÇETİNKAYA

Kemer Hâkimi

Şanlıurfa Hâkimliği

3127 215227

Yelda SOYDEMİR

Seferihisar Hâkimi

İstanbul Hâkimliği

3128 215230

Ali Kemal ÇINAR

İstanbul Hâkimi

Bingöl Hâkimliği

3129 215237

Ahmet Eray ÇINKIR

Akhisar Cumhuriyet Savcısı

Bursa Cumhuriyet Savcılığı

3130 215239

Ali Onur ÇITAK

Bakırköy Hâkimi

Kula Hâkimliği

3131 215241

Buse Naz BÜYÜKKALAY

İstanbul Hâkimi

Malkara Hâkimliği

3132 215243

Ömer ÇİÇEK

Viranşehir Cumhuriyet Savcısı

Söke Cumhuriyet Savcılığı

3133 215248

Gözde Gonca ÇİFTÇİ

Kars Hâkimi

İstanbul Anadolu Hâkimliği

3134 215249

Mahsum ÇİFTÇİ

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcısı

Elmalı Cumhuriyet Savcılığı

3135 215251

Sabiha BÜYÜK

Ordu Hâkimi

Kızıltepe Hâkimliği

3136 215252

Osman ÇİMEN

Sivas Hâkimi

Tunceli Hâkimliği

3137 215253

Şebnem ÇİMEN KOCAMAN

Çarşamba Cumhuriyet Savcısı

Bursa Cumhuriyet Savcılığı

3138 215254

Nesrin ÇİNAN BALABAN

Doğubayazıt Hâkimi

Gebze Hâkimliği

3139 215255

Oktay ÇİNTEMİN

Siverek Cumhuriyet Savcısı

Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığı

3140 215257

Mehtap ÇOBAN ÇELİK

Gaziosmanpaşa Hâkimi

İslâhiye Hâkimliği

3141 215258

Ali ÇOLAK

İstanbul Hâkimi

Birecik Hâkimliği

3142 215259

Güzin ÇONKAR DOĞAN

Bodrum Hâkimi

Yüksekova Hâkimliği

3143 215261

Ramazan ÇÖREKCİ

Ereğli(Zonguldak) Hâkimi

İstanbul Hâkimliği

3144 215263

Davut DAL

Dörtyol Cumhuriyet Savcısı

Mersin Cumhuriyet Savcılığı

3145 215265

Oğuzhan DALKILIÇ

Lüleburgaz Hâkimi

Denizli Hâkimliği

3146 215269

Fatih DARENDELİ

Adana Cumhuriyet Savcısı

Refahiye Cumhuriyet Savcılığı

3147 215270

Muhammed DAŞKIN

Ereğli(Zonguldak) Hâkimi

Gaziantep Hâkimliği

3148 215271

Begüm ŞEKER

Bursa Hâkimi

Şebinkarahisar Hâkimliği

Sayfa 105

S.No Sicil No Adı ve Soyadı

Bulunduğu Görev

Atandığı Görev

3149 215276

Aslınur DEMİR

Küçükçekmece Hâkimi

Alaplı Hâkimliği

3150 215277

Burak DEMİR

Kocaeli Cumhuriyet Savcısı

Kandıra Cumhuriyet Savcılığı

3151 215278

Büşra DEMİR GÜNEŞ

Tunceli Hâkimi

İstanbul Hâkimliği

3152 215279

Cemaleddin DEMİR

Ankara Cumhuriyet Savcısı

Çüngüş Cumhuriyet Savcılığı

3153 215280

Fatma Betül DEMİR

Manisa Hâkimi

Hanak Hâkimliği

3154 215284

Mehmet Burak DEMİR

Alanya Hâkimi

Pervari Hâkimliği

3155 215285

Meryem DEMİR

Bakırköy Hâkimi

Yumurtalık Hâkimliği

3156 215290

Tuğçe DEMİR

Düzce Cumhuriyet Savcısı

Bingöl Cumhuriyet Savcılığı

3157 215291

Canan DEMİRAL

İstanbul Hâkimi

Sorgun Hâkimliği

3158 215293

Ceren DEMİRAY

Ağrı Hâkimi

Isparta Hâkimliği

3159 215294

Eşref DEMİRAY

Adana Hâkimi

Taşköprü Hâkimliği

3160 215295

Necip Fazıl DEMİRBAĞ

Konya Cumhuriyet Savcısı

Muş Cumhuriyet Savcılığı

3161 215303

Görkem DEMİRCİ

Datça Hâkimi

İstanbul Anadolu Hâkimliği

3162 215304

İrem ÜNAL

Elmalı Hâkimi

Bakırköy Hâkimliği

3163 215309

Özlem YÜKSEL

Polatlı Hâkimi

İstanbul Anadolu Hâkimliği

3164 215310

Merve DENİZ

Birecik Cumhuriyet Savcısı

Konya Cumhuriyet Savcılığı

3165 215311

Osman DENİZ

Ortaca Cumhuriyet Savcısı

Hatay Cumhuriyet Savcılığı

3166 215315

Adem DİKİCİ

Marmaris Cumhuriyet Savcısı

Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığı

3167 215317

Erdinç DİNÇ

Ağrı Hâkimi

Isparta Hâkimliği

3168 215320

Berkay DİNDAR

Gaziantep Hâkimi

Alaplı Hâkimliği

3169 215321

Betül DİNLER

Karaman Cumhuriyet Savcısı

Kayseri Cumhuriyet Savcılığı

3170 215329

Ceren DOĞAN

İstanbul Hâkimi

Erciş Hâkimliği

3171 215333

Mehmet DOĞAN

Bitlis Cumhuriyet Savcısı

Adana Cumhuriyet Savcılığı

3172 215335

Mehmet Kazım DOĞAN

Bodrum Hâkimi

Yüksekova Hâkimliği

3173 215337

Muhammed İkbal DOĞAN

İstanbul Cumhuriyet Savcısı

Sandıklı Cumhuriyet Savcılığı

3174 215338

Nurdan DOĞAN

Tekirdağ Hâkimi

Tutak Hâkimliği

3175 215340

Tolga DOĞAN

Edremit Cumhuriyet Savcısı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılığı

3176 215341

Zeynep DOĞAN

Tarsus Cumhuriyet Savcısı

Adana Cumhuriyet Savcılığı

3177 215345

Emine DOK OKUR

Denizli Hâkimi

Aralık Hâkimliği

3178 215347

Ebru Reyyan DÖNMEZ

Ordu Hâkimi

Altınözü Hâkimliği

Sayfa 106

S.No Sicil No Adı ve Soyadı

Bulunduğu Görev

Atandığı Görev

3179 215348

İrem KOÇAK

Adana Hâkimi

Gercüş Hâkimliği

3180 215351

Muhammed Eren DÖŞYILMAZ

Şile Hâkimi

Çorlu Hâkimliği

3181 215352

Hacer VEZİROĞLU

Şanlıurfa Cumhuriyet Savcısı

Hilvan Cumhuriyet Savcılığı

3182 215353

Hüseyin Talha DUMAN

İzmir Hâkimi

Hakkâri Hâkimliği

3183 215354

Kadir DUMAN

Akşehir Cumhuriyet Savcısı

Cide Cumhuriyet Savcılığı

3184 215357

Esra DURAN

Karşıyaka Cumhuriyet Savcısı

Saray(Van) Cumhuriyet Savcılığı

3185 215359

Zeynep Saliha KESKİN

Ortaca Hâkimi

Bakırköy Hâkimliği

3186 215360

Özge TEKİN

Kırıkkale Hâkimi

Kumru Hâkimliği

3187 215364

Şahin DURNAGÖL

Ankara Hâkimi

Genç Hâkimliği

3188 215366

Enes DURSUN

Konya Hâkimi

Artova Hâkimliği

3189 215367

Mehmet DURSUN

Çorlu Hâkimi

Beylikova Hâkimliği

3190 215369

Şakir DÜNDAR

İzmir Hâkimi

Lice Hâkimliği

3191 215370

Aslı DÜZGÜN

Osmaniye Hâkimi

Trabzon Hâkimliği

3192 215371

Burcu Feyza EFE AKYOL

Adalar Hâkimi

Ağrı Hâkimliği

3193 215373

Mustafa EFENDİOĞLU

Ayancık Cumhuriyet Savcısı

Isparta Cumhuriyet Savcılığı

3194 215375

Buket EGE

Sarayköy Hâkimi

Bakırköy Hâkimliği

3195 215385

Ahmet EKİN

Çorlu Cumhuriyet Savcısı

Tavşanlı Cumhuriyet Savcılığı

3196 215388

Buşra EKİNCİ

Acıpayam Cumhuriyet Savcısı

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı

3197 215391

Şeyma EKŞİ

Çarşamba Hâkimi

Düzce Hâkimliği

3198 215392

Ayşe Melike ELDEMİR

Ankara Batı Cumhuriyet Savcısı

Akyurt Cumhuriyet Savcılığı

3199 215394

Mehmet ELİK

Antalya Hâkimi

Ceylânpınar Hâkimliği

3200 215398

Çağrı Berat EMİNOĞLU

Söğüt Cumhuriyet Savcısı

Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı

3201 215402

Mehmet Fatih ENGİN

İstanbul Anadolu Hâkimi

Güroymak Hâkimliği

3202 215403

Ahmet Furkan ER

Kızıltepe Hâkimi

Kayseri Hâkimliği

3203 215404

Merve ER

Tarsus Cumhuriyet Savcısı

Malatya Cumhuriyet Savcılığı

3204 215405

Ömer ER

Bandırma Hâkimi

Şanlıurfa Hâkimliği

3205 215407

Seda ERAKİ

Sakarya Hâkimi

Emet Hâkimliği

3206 215408

Ramazan ERBAŞ

Hizan Cumhuriyet Savcısı

Finike Cumhuriyet Savcılığı

3207 215412

İrem ERBUYURUCU

MEHMETOĞLU

İstanbul Anadolu Hâkimi

Nurdağı Hâkimliği

3208 215413

İrem ERCAN KALE

İslâhiye Hâkimi

Fatsa Hâkimliği

Sayfa 107

S.No Sicil No Adı ve Soyadı

Bulunduğu Görev

Atandığı Görev

3209 215414

Zehra ERÇİN SAĞDIÇ

İstanbul Hâkimi

Güroymak Hâkimliği

3210 215417

Mustafa ERDEM

Sakarya Hâkimi

Pozantı Hâkimliği

3211 215420

Hilal ERDEMİR

İstanbul Hâkimi

Iğdır Hâkimliği

3212 215422

Taner ERDEMİR

Kayseri Hâkimi

Gülnar Hâkimliği

3213 215424

Ahmet Fatih ERDOĞAN

Çeşme Cumhuriyet Savcısı

Şanlıurfa Cumhuriyet Savcılığı

3214 215428

Kadir Efe ERDOĞAN

Hendek Cumhuriyet Savcısı

Hatay Cumhuriyet Savcılığı

3215 215429

Yunus İsmet ERDOĞAN

Tekirdağ Cumhuriyet Savcısı

Yayladağı Cumhuriyet Savcılığı

3216 215430

Osman ERDOĞU

Ankara Hâkimi

Bingöl Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı

3217 215432

Seda EMİR

Körfez Hâkimi

İstanbul Anadolu Hâkimliği

3218 215435

Canan EREN YILDIRIM

Doğubayazıt Hâkimi

Bursa Hâkimliği

3219 215436

Burhan ERGAR

Şile Cumhuriyet Savcısı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılığı

3220 215437

Rahman ERGEN

Bakırköy Cumhuriyet Savcısı

Uzunköprü Cumhuriyet Savcılığı

3221 215440

Ramazan ERGÜL

İstanbul Cumhuriyet Savcısı

Akçakoca Cumhuriyet Savcılığı

3222 215443

Onur Hidayet ERKİN

Çorum Cumhuriyet Savcısı

Harran Cumhuriyet Savcılığı

3223 215444

Ebru ERKOYUNCU

Çorum Hâkimi

Delice Hâkimliği

3224 215445

Mustafa ERMAYASI

Trabzon Cumhuriyet Savcısı

Hassa Cumhuriyet Savcılığı

3225 215447

Fatma EROĞLU KOYUNCU

Turgutlu Cumhuriyet Savcısı

Kahramanmaraş Cumhuriyet Savcılığı

3226 215450

Zeynep Buse EROĞLU ALTINTAŞ Denizli Hâkimi

Digor Hâkimliği

3227 215451

Akile EROL

Denizli Cumhuriyet Savcısı

Dicle Cumhuriyet Savcılığı

3228 215452

Aslınur EROL KARAKUŞ

Manisa Cumhuriyet Savcısı

Savur Cumhuriyet Savcılığı

3229 215455

Emrullah ERÖRS

İzmir Hâkimi

Hizan Hâkimliği

3230 215457

Muhammet Emin ERSİN

Alanya Cumhuriyet Savcısı

Hazro Cumhuriyet Savcılığı

3231 215458

Ayşe Nur ERSOY KOCA

Edremit Hâkimi

İstanbul Anadolu Hâkimliği

3232 215461

Yeliz Kübra KASAPOĞLU

İstanbul Hâkimi

Tatvan Hâkimliği

3233 215462

Merve Eda ERTEKİN

Menemen Cumhuriyet Savcısı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılığı

3234 215463

Nesibe ERTEKİN ORTAÇ

Eğirdir Hâkimi

İstanbul Hâkimliği

3235 215464

Akın ERTÜRK

Torbalı Cumhuriyet Savcısı

Ceylânpınar Cumhuriyet Savcılığı

3236 215466

Deniz ERTÜRK

Geyve Hâkimi

Gaziosmanpaşa Hâkimliği

3237 215467

Muhammed Mustafa ERTÜRK

Çorlu Cumhuriyet Savcısı

Artvin Cumhuriyet Savcılığı

3238 215471

Ozan ERYILMAZ

Kayseri Cumhuriyet Savcısı

Reyhanlı Cumhuriyet Savcılığı

Sayfa 108

S.No Sicil No Adı ve Soyadı

Bulunduğu Görev

Atandığı Görev

3239 215472

Mustafa ERYÜZ

Çanakkale Hâkimi

Diyadin Hâkimliği

3240 215474

Hasan ESENER

İstanbul Cumhuriyet Savcısı

Bitlis Cumhuriyet Savcılığı

3241 215475

Furkan Samet ESER

Aydın Cumhuriyet Savcısı

Digor Cumhuriyet Savcılığı

3242 215476

Muhammed EŞME

Merzifon Cumhuriyet Savcısı

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı

3243 215478

Mücahit EVLİCE

Ankara Hâkimi

Hassa Hâkimliği

3244 215479

Berna EVRAN

Ordu Hâkimi

Dinar Hâkimliği

3245 215481

Merve ERTAŞ

Cizre Cumhuriyet Savcısı

Tekirdağ Cumhuriyet Savcılığı

3246 215483

Eda GİŞİ

Bursa Hâkimi

Hadim Hâkimliği

3247 215485

Ahmet Can EZGİ

Mersin Cumhuriyet Savcısı

Sungurlu Cumhuriyet Savcılığı

3248 215487

Nurbanu FINDIK

Bursa Hâkimi

Kadınhanı Hâkimliği

3249 215489

Ayşe FIRTINA

Kahramanmaraş Hâkimi

Kavak Hâkimliği

3250 215492

Büşra GAZELCİ SARIBUĞA

Küçükçekmece Cumhuriyet Savcısı

Bitlis Hâkimliği

3251 215495

Gülten DOĞAN

Ankara Hâkimi

Tunceli Hâkimliği

3252 215496

Muhammed GEDİK

Sivas Hâkimi

Bitlis Hâkimliği

3253 215500

Nedime GENÇ

Gebze Hâkimi

Mihalıççık Hâkimliği

3254 215503

Rebab GENÇASLAN

Çorlu Hâkimi

Gölpazarı Hâkimliği

3255 215504

Ceylan AYANOĞLU

Uzunköprü Cumhuriyet Savcısı

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı

3256 215505

Rümeysa SAMSAMA

Bitlis Hâkimi

Adana Hâkimliği

3257 215506

Songül GEZER

Kızıltepe Cumhuriyet Savcısı

Denizli Cumhuriyet Savcılığı

3258 215507

Esra GICIK

Kızılcahamam Cumhuriyet Savcısı

Ankara Cumhuriyet Savcılığı

3259 215508

Baran GİLGİL

Aliağa Cumhuriyet Savcısı

Hatay Cumhuriyet Savcılığı

3260 215511

Oğuzhan Selçuk GİŞİ

Bursa Cumhuriyet Savcısı

Hadim Cumhuriyet Savcılığı

3261 215514

Zehra Mine TURGUT

Malatya Hâkimi

Yatağan Hâkimliği

3262 215517

Merve Melike GÖKCEK

Kocaeli Hâkimi

Yayladağı Hâkimliği

3263 215522

Emel GÖKMEN NOĞAY

Acıpayam Hâkimi

İstanbul Hâkimliği

3264 215525

Turgay GÖKYER

Yargıtay Tetkik Hâkimi

Edirne Hâkimliği

3265 215527

Ayşegül GÖLLÜ

Tarsus Cumhuriyet Savcısı

Hatay Cumhuriyet Savcılığı

3266 215528

Fatih Mehmet GÖNCÜ

Yozgat Cumhuriyet Savcısı

Konya Cumhuriyet Savcılığı

3267 215529

İbrahim GÖRGÖZ

Pasinler Cumhuriyet Savcısı

Kahramanmaraş Cumhuriyet Savcılığı

3268 215532

Zeliha GÖZ

İzmir Hâkimi

Hani Hâkimliği

Sayfa 109

S.No Sicil No Adı ve Soyadı

Bulunduğu Görev

Atandığı Görev

3269 215533

Ömer Faruk GÖZEGER

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı

Sarıkamış Cumhuriyet Savcılığı

3270 215534

Gamze GÖZTEPE SUNCA

Konya Hâkimi

Gercüş Hâkimliği

3271 215535

Büşra GÜÇLÜ

İstanbul Anadolu Hâkimi

Bayat(Çorum) Hâkimliği

3272 215538

Murat GÜL

Akyurt Cumhuriyet Savcısı

Ankara Cumhuriyet Savcılığı

3273 215539

Mustafa GÜL

Sakarya Cumhuriyet Savcısı

Çamardı Cumhuriyet Savcılığı

3274 215541

Buşra GÜLEÇ

Tekirdağ Cumhuriyet Savcısı

Yusufeli Cumhuriyet Savcılığı

3275 215542

Fatma Sena GÜLEÇ YÜZER

İstanbul Hâkimi

Besni Hâkimliği

3276 215543

Funda GÜLEÇ

Kadirli Hâkimi

Mersin Hâkimliği

3277 215544

Suat GÜLEÇ

Muğla Cumhuriyet Savcısı

Dargeçit Cumhuriyet Savcılığı

3278 215545

Yusuf GÜLER

Manavgat Cumhuriyet Savcısı

Mazgirt Cumhuriyet Savcılığı

3279 215546

Mehmet Kaan GÜLLÜ

Çine Cumhuriyet Savcısı

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı

3280 215547

Muhammed Mustafa GÜLLÜ

Aliağa Cumhuriyet Savcısı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılığı

3281 215548

Gökhan GÜLOĞLU

Sandıklı Cumhuriyet Savcısı

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı

3282 215551

Fatma Büşra GÜLŞEN

İzmir Hâkimi

Karayazı Hâkimliği

3283 215553

Yakup GÜLTEKİN

Vezirköprü Hâkimi

Afyonkarahisar Hâkimliği

3284 215554

Gamze DEMİRDÖĞER

Cide Hâkimi

Kars Hâkimliği

3285 215557

Kemal GÜN

Bolu Hâkimi

Koyulhisar Hâkimliği

3286 215559

Bilal GÜNAYDIN

Dinar Hâkimi

Artvin Hâkimliği

3287 215560

Emre GÜNAYDIN

Silvan Hâkimi

Bursa Hâkimliği

3288 215563

Gülcan DİNÇ

Ağrı Hâkimi

Isparta Hâkimliği

3289 215564

Ergün GÜNDÜZ

Bursa Cumhuriyet Savcısı

Gürpınar Cumhuriyet Savcılığı

3290 215566

Şükran ATEŞ

Silopi Hâkimi

Kayseri Hâkimliği

3291 215567

İlter GÜNDÜZ

Kadınhanı Hâkimi

Keşan Hâkimliği

3292 215568

Murat GÜNDÜZOĞLU

Manisa Hâkimi

Kozluk Hâkimliği

3293 215573

Ebru GÜNEY KOYUN

Boğazlıyan Cumhuriyet Savcısı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılığı

3294 215574

Eda GÜNEY

Antalya Hâkimi

Tekman Hâkimliği

3295 215575

Aynur TİRYAKİ

Doğubayazıt Hâkimi

Alanya Hâkimliği

3296 215576

Hasan GÜNGÖR

Bayındır Hâkimi

İstanbul Hâkimliği

3297 215583

Emre GÜR

Sakarya Cumhuriyet Savcısı

Akkuş Cumhuriyet Savcılığı

3298 215584

Serhat GÜRBULAK

Çanakkale Cumhuriyet Savcısı

Bayburt Cumhuriyet Savcılığı

Sayfa 110

S.No Sicil No Adı ve Soyadı

Bulunduğu Görev

Atandığı Görev

3299 215587

Nurullah GÜRBÜZ

Mersin Cumhuriyet Savcısı

Karlıova Cumhuriyet Savcılığı

3300 215588

Özcan GÜRBÜZ

Kurtalan Cumhuriyet Savcısı

İzmir Cumhuriyet Savcılığı

3301 215589

Yusuf GÜRBÜZ

Akçakale Cumhuriyet Savcısı

Mersin Hâkimliği

3302 215591

Deniz GÜRCAN

Didim Hâkimi

Bakırköy Hâkimliği

3303 215593

Kubilay GÜRKAN

Çorlu Cumhuriyet Savcısı

Aralık Cumhuriyet Savcılığı

3304 215594

Mert GÜRLER

Yüksekova Hâkimi

İzmir Hâkimliği

3305 215599

Yunus Emre GÜRTÜRK

Dikili Cumhuriyet Savcısı

Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığı

3306 215600

Uğur GÜVEN

Burdur Cumhuriyet Savcısı

Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı

3307 215602

Sinan GÜZEL

Ünye Cumhuriyet Savcısı

Gebze Cumhuriyet Savcılığı

3308 215604

Merve GÜZELSES

Çankırı Hâkimi

Küçükçekmece Hâkimliği

3309 215606

Ahmet Mert GÜZEY

Bakırköy Hâkimi

Sarıkamış Hâkimliği

3310 215607

Büşra GÜZEY

Bakırköy Cumhuriyet Savcısı

Sarıkamış Cumhuriyet Savcılığı

3311 215610

Meryem YETİŞİR

Torbalı Cumhuriyet Savcısı

Cizre Cumhuriyet Savcılığı

3312 215612

Yeşim HALAL BAŞ

Lâdik Hâkimi

Samsun Hâkimliği

3313 215614

Seyit Ahmet HALHALLİ

Bakırköy Hâkimi

Patnos Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı

3314 215616

Bilge HALICIOĞLU

Antalya Hâkimi

Doğubayazıt Hâkimliği

3315 215617

İpek YEŞİLDAL

Elmalı Hâkimi

İstanbul Hâkimliği

3316 215618

Berna HAMZAOĞLU

Sakarya Hâkimi

Uzunköprü Hâkimliği

3317 215620

Uğur HAN

Akhisar Hâkimi

Oltu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı

3318 215621

Hasan HANAY

İstanbul Anadolu Hâkimi

Arpaçay Hâkimliği

3319 215624

Talha Bahadır HARDALAÇ

Soma Cumhuriyet Savcısı

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı

3320 215625

Sevilay HARMANCI BOZKURT

Muğla Hâkimi

Şırnak Hâkimliği

3321 215627

Metin HARPUT

Diyarbakır Cumhuriyet Savcısı

Germencik Cumhuriyet Savcılığı

3322 215628

Mahmut Selim HAŞİMOĞLU

Bursa Hâkimi

Çaldıran Hâkimliği

3323 215630

Yusuf Berk HATİPOĞLU

Birecik Hâkimi

Isparta Hâkimliği

3324 215632

Abdullah Furkan HAZAR

Taşova Cumhuriyet Savcısı

Bursa Cumhuriyet Savcılığı

3325 215633

Özge HAZIRBAŞ

Kocaeli Hâkimi

İdil Hâkimliği

3326 215634

Burak HEKİM

Uşak Cumhuriyet Savcısı

Ardahan Cumhuriyet Savcılığı

3327 215636

Yiğit HEKİMOĞLU

Kahramanmaraş Cumhuriyet Savcısı

Ayvacık(Çanakkale) Cumhuriyet Savcılığı

3328 215637

Tekbir Hak HOPA

Anamur Cumhuriyet Savcısı

Uşak Cumhuriyet Savcılığı

Sayfa 111

S.No Sicil No Adı ve Soyadı

Bulunduğu Görev

Atandığı Görev

3329 215639

Melik Can IRMAK

İzmir Hâkimi

Saray(Van) Hâkimliği

3330 215642

Ahmet Kaan IŞIK

Manisa Hâkimi

Kiğı Hâkimliği

3331 215643

Cansu YAZAR

Polatlı Cumhuriyet Savcısı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılığı

3332 215644

Dilara IŞIK UĞUZ

Zonguldak Hâkimi

Nurdağı Hâkimliği

3333 215646

Cihan İDİZ

İzmir Cumhuriyet Savcısı

Kiğı Cumhuriyet Savcılığı

3334 215650

Ayşegül İLHAN

İstanbul Anadolu Hâkimi

Elbistan Hâkimliği

3335 215654

Osman İLKUTLİ

Boğazlıyan Cumhuriyet Savcısı

Adana Cumhuriyet Savcılığı

3336 215655

Hıdır Can İLYAN

Düzce Cumhuriyet Savcısı

Doğanhisar Cumhuriyet Savcılığı

3337 215656

Ufuk İMREN

Bodrum Cumhuriyet Savcısı

Şırnak Cumhuriyet Savcılığı

3338 215658

Caner İNAM

Bursa Cumhuriyet Savcısı

Yusufeli Cumhuriyet Savcılığı

3339 215659

Tugay İNAN

Manavgat Cumhuriyet Savcısı

Doğubayazıt Cumhuriyet Savcılığı

3340 215661

Doğancan İNCE

Bursa Cumhuriyet Savcısı

Horasan Cumhuriyet Savcılığı

3341 215663

Şafak İNCE

Akyazı Cumhuriyet Savcısı

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı

3342 215664

Simge İNCEDAL

İstanbul Hâkimi

Birecik Hâkimliği

3343 215667

Aslı Ecem İNOĞLU

Mudanya Hâkimi

Türkeli Hâkimliği

3344 215669

Mustafa İREN

Rize Cumhuriyet Savcısı

Arpaçay Cumhuriyet Savcılığı

3345 215670

Hülya İRİDEMİR

Kocaeli Hâkimi

Viranşehir Hâkimliği

3346 215671

Hande İRİER SÖNMEZ

İstanbul Cumhuriyet Savcısı

Bakırköy Hâkimliği

3347 215673

Subhan Süheyl IŞIKER

Bismil Cumhuriyet Savcısı

Bursa Cumhuriyet Savcılığı

3348 215676

Gamze KAFALI

Alanya Cumhuriyet Savcısı

Dargeçit Cumhuriyet Savcılığı

3349 215678

Muhammed Fatih KAHRAMAN

Hendek Cumhuriyet Savcısı

Kahramanmaraş Cumhuriyet Savcılığı

3350 215682

Şule KALACIK

İstanbul Hâkimi

Nurdağı Hâkimliği

3351 215690

Şeyda KANAK

Antalya Hâkimi

Derik Hâkimliği

3352 215691

Merve KUTLUAY

Bakırköy Hâkimi

Muş Hâkimliği

3353 215692

Aydın KANÇELTİK

Salihli Cumhuriyet Savcısı

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı

3354 215693

Üftade KANDAL

Niğde Hâkimi

Zonguldak Hâkimliği

3355 215694

Kutluhan Muhsin KANMAZ

Hendek Cumhuriyet Savcısı

Uşak Cumhuriyet Savcılığı

3356 215701

Gizem KARA ŞAHİN

İstanbul Anadolu Hâkimi

Sarıkamış Hâkimliği

3357 215705

Talha KARAAHMETOĞLU

Finike Cumhuriyet Savcısı

Kütahya Cumhuriyet Savcılığı

3358 215706

Semiha Seda YILMAZ

Doğanşehir Hâkimi

Malatya Hâkimliği

Sayfa 112

S.No Sicil No Adı ve Soyadı

Bulunduğu Görev

Atandığı Görev

3359 215711

Seyyid KARABALIK

Sinop Cumhuriyet Savcısı

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı

3360 215713

Ali KARABEY

Kocaeli Cumhuriyet Savcısı

Gökçeada Cumhuriyet Savcılığı

3361 215714

Özden Duygu KARABIYIK

Akhisar Hâkimi

İstanbul Anadolu Hâkimliği

3362 215715

Erkan KARABUL

Adana Cumhuriyet Savcısı

Kemah Cumhuriyet Savcılığı

3363 215718

Mehtap KARACA

Mersin Hâkimi

Karlıova Hâkimliği

3364 215720

Mustafa Kağan KARACA

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı

Siverek Cumhuriyet Savcılığı

3365 215721

Nihal KARACİF

Menemen Hâkimi

Bakırköy Hâkimliği

3366 215722

Seçil KARAÇİZMELİ

Elazığ Hâkimi

Seydişehir Hâkimliği

3367 215723

Emine KARACA

İstanbul Anadolu Hâkimi

Siverek Hâkimliği

3368 215724

Canan KARADEMİR TABBAN

Manisa Hâkimi

Kağızman Hâkimliği

3369 215726

Bersu BAKANER

İstanbul Anadolu Hâkimi

Muş Hâkimliği

3370 215727

Burcu Ecem KARADOĞAN BAŞ

İstanbul Anadolu Hâkimi

Siverek Hâkimliği

3371 215728

Esra ERDOĞAN

Mersin Hâkimi

Boğazlıyan Hâkimliği

3372 215730

Duygu KARAGÖL HALHALLİ

Bakırköy Cumhuriyet Savcısı

Patnos Cumhuriyet Savcılığı

3373 215732

Sefa KARAGÖZ

İstanbul Cumhuriyet Savcısı

Silvan Cumhuriyet Savcılığı

3374 215733

Çağrı Kağan KARAKAŞ

Kayseri Cumhuriyet Savcısı

Gürpınar Cumhuriyet Savcılığı

3375 215735

Onur KARAKAŞ

Manisa Cumhuriyet Savcısı

Şirvan Cumhuriyet Savcılığı

3376 215738

Arif Mert KARAKAYA

Çorum Cumhuriyet Savcısı

Tavşanlı Cumhuriyet Savcılığı

3377 215741

Halil KARAKAYA

Karacabey Cumhuriyet Savcısı

Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığı

3378 215742

Kemal KARAKAYA

Bolu Cumhuriyet Savcısı

Kozaklı Cumhuriyet Savcılığı

3379 215746

Ümit KARAKUŞ

İstanbul Anadolu Hâkimi

Çayırlı Hâkimliği

3380 215747

Yaşar Görkem KARALİ

Kadirli Hâkimi

Bakırköy Hâkimliği

3381 215751

Cüneyt KARATAŞ

Aksaray Cumhuriyet Savcısı

Çayırlı Cumhuriyet Savcılığı

3382 215752

Ebru Nur KARATAŞ

İstanbul Anadolu Hâkimi

Sarıoğlan Hâkimliği

3383 215754

Tayfun KARATAŞ

Yalova Cumhuriyet Savcısı

Uludere Cumhuriyet Savcılığı

3384 215755

Yusuf Alpaslan KARAYILAN

Urla Cumhuriyet Savcısı

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı

3385 215756

Enes KARGIN

Antalya Hâkimi

Ovacık(Tunceli) Hâkimliği

3386 215757

Selahattin KARGIN

Pasinler Cumhuriyet Savcısı

Denizli Cumhuriyet Savcılığı

3387 215761

Berat Can KARTALTEPE

İslâhiye Cumhuriyet Savcısı

Mersin Cumhuriyet Savcılığı

3388 215762

Elif ERGEN

Bakırköy Cumhuriyet Savcısı

Uzunköprü Cumhuriyet Savcılığı

Sayfa 113

S.No Sicil No Adı ve Soyadı

Bulunduğu Görev

Atandığı Görev

3389 215763

Burcu ŞİŞMANLAR

Batman Hâkimi

İstanbul Hâkimliği

3390 215768

Derya KATAR

Ankara Batı Cumhuriyet Savcısı

Iğdır Cumhuriyet Savcılığı

3391 215770

Betül Şükran KAVAZ KARATAŞ

İnebolu Hâkimi

Bursa Hâkimliği

3392 215772

Ahmet KAVUKOĞLU

Ürgüp Cumhuriyet Savcısı

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı

3393 215773

Oğuzalp KAVUZ

Ankara Hâkimi

Kale(Denizli) Hâkimliği

3394 215774

Ali KAYA

Nazilli Cumhuriyet Savcısı

Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığı

3395 215776

Avşar Alperen KAYA

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı

Gölbaşı(Adıyaman) Cumhuriyet Savcılığı

3396 215777

Aykut KAYA

Ankara Hâkimi

Elmalı Hâkimliği

3397 215780

Cansu KAYA

Bursa Hâkimi

Uzunköprü Hâkimliği

3398 215786

Muhammed Mücahit KAYA

Yenişehir Hâkimi

Gaziosmanpaşa Hâkimliği

3399 215792

Şevkiye Beyza KAYA MERT

Ankara Hâkimi

Şuhut Hâkimliği

3400 215796

Erva KAYIR

Çorum Hâkimi

Lâpseki Hâkimliği

3401 215800

Gamze KAYMAZ

Gölbaşı(Ankara) Hâkimi

Kâhta Hâkimliği

3402 215802

Semra YÖRÜK KALAYCI

Bismil Cumhuriyet Savcısı

Ankara Cumhuriyet Savcılığı

3403 215808

Derya YENİAY

Tatvan Hâkimi

Kahramanmaraş Hâkimliği

3404 215809

Kağan KEKLİK

Gönen Cumhuriyet Savcısı

Düzce Cumhuriyet Savcılığı

3405 215814

Fatih KEPEKÇİ

Konya Cumhuriyet Savcısı

Feke Cumhuriyet Savcılığı

3406 215817

Abdullah KESİKCİ

Diyarbakır Cumhuriyet Savcısı

Germencik Cumhuriyet Savcılığı

3407 215818

Hülya KESİM

İstanbul Hâkimi

Nallıhan Hâkimliği

3408 215819

Dilara KESKİN

Polatlı Hâkimi

İstanbul Anadolu Hâkimliği

3409 215820

Fatma Fulya AYDOĞAN

Kadirli Hâkimi

Bakırköy Hâkimliği

3410 215821

Habibe KESKİN

Tekirdağ Hâkimi

Tutak Hâkimliği

3411 215822

Murat KESKİN

İskenderun Hâkimi

Suşehri Hâkimliği

3412 215824

Ahmet KESTİ

Gazipaşa Cumhuriyet Savcısı

Ankara Cumhuriyet Savcılığı

3413 215828

Hüdayi KILIÇ

Bartın Cumhuriyet Savcısı

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı

3414 215830

Melih Mert KILIÇ

İnegöl Hâkimi

İstanbul Hâkimliği

3415 215831

Nurettin KILIÇ

Bozüyük Cumhuriyet Savcısı

Konya Cumhuriyet Savcılığı

3416 215834

Yeşim KILIÇ KABAK

Düzce Hâkimi

Türkoğlu Hâkimliği

3417 215835

Yunus Emre KILIÇLAR

Diyarbakır Hâkimi

Ferizli Hâkimliği

3418 215836

İbrahim Kortan KILINÇ

Kahramanmaraş Hâkimi

Çifteler Hâkimliği

Sayfa 114

S.No Sicil No Adı ve Soyadı

Bulunduğu Görev

Atandığı Görev

3419 215841

Asiye KINALI

Bayburt Hâkimi

Diyarbakır Hâkimliği

3420 215842

Engin KIRBOĞA

Ereğli(Zonguldak) Cumhuriyet Savcısı

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı

3421 215843

Buğra KIRGIL

İzmir Cumhuriyet Savcısı

Lice Cumhuriyet Savcılığı

3422 215844

Rengin KIRKIK YÜKSEL

Aydıncık(Silifke) Hâkimi

Kars Hâkimliği

3423 215845

İsmail KIRLI

Bakırköy Hâkimi

Azdavay Hâkimliği

3424 215850

Dilan KITAY

Trabzon Hâkimi

Iğdır Hâkimliği

3425 215852

Ezgi KIZILIRMAK

Eskişehir Hâkimi

Tomarza Hâkimliği

3426 215853

Maide KIZILKAYA

Adana Hâkimi

Şefaatli Hâkimliği

3427 215854

Murat KIZILKAYA

Kemer Hâkimi

Zonguldak Hâkimliği

3428 215855

Kadir KIZILOVA

Siverek Hâkimi

Konya Hâkimliği

3429 215856

Onur KIZILŞAFAK

Tokat Cumhuriyet Savcısı

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı

3430 215858

Behiye KİRAZ

Düzce Hâkimi

Kadirli Hâkimliği

3431 215860

Celal KOCABEY

Kemer Cumhuriyet Savcısı

Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığı

3432 215865

Emine TOMBUL

Eskişehir Hâkimi

Doğubayazıt Hâkimliği

3433 215868

Muhammed Gökhan KOÇ

Bakırköy Hâkimi

Bingöl Hâkimliği

3434 215871

Şeyma KOÇ ERYILMAZ

Kayseri Cumhuriyet Savcısı

Reyhanlı Cumhuriyet Savcılığı

3435 215872

Şeymanur KILIÇ

Bartın Hâkimi

İstanbul Hâkimliği

3436 215873

Ayşegül KOÇAK

Ankara Hâkimi

Bozdoğan Hâkimliği

3437 215875

Serdarhan KOÇU

Akşehir Cumhuriyet Savcısı

Çorlu Cumhuriyet Savcılığı

3438 215878

Doğan Can KONTAŞ

Kilis Hâkimi

Samsun Hâkimliği

3439 215882

Merve Filiz YAŞAR

Ürgüp Hâkimi

Malatya Hâkimliği

3440 215883

Mesut KORKMAZ

Marmaris Cumhuriyet Savcısı

Edirne Cumhuriyet Savcılığı

3441 215885

Seyda KORKMAZ

Yenişehir Cumhuriyet Savcısı

Suşehri Cumhuriyet Savcılığı

3442 215886

Yusuf Ozan KORKMAZ

Rize Cumhuriyet Savcısı

İslâhiye Cumhuriyet Savcılığı

3443 215890

Ezgi KOYUN

Uşak Hâkimi

Tonya Hâkimliği

3444 215891

Betül KOYUNCU

Tavşanlı Hâkimi

Kırıkkale Hâkimliği

3445 215895

Emrecan KÖKSAL

İstanbul Anadolu Hâkimi

Reşadiye Hâkimliği

3446 215897

Ömer Can KÖKSAL

Kemalpaşa Cumhuriyet Savcısı

Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığı

3447 215903

Semih KÖSE

Bergama Cumhuriyet Savcısı

Antalya Cumhuriyet Savcılığı

3448 215904

Serdar KÖSE

Kastamonu Hâkimi

İstanbul Hâkimliği

Sayfa 115

S.No Sicil No Adı ve Soyadı

Bulunduğu Görev

Atandığı Görev

3449 215905

Yasin KÖSEOSMANOĞLU

Soma Cumhuriyet Savcısı

Düzce Cumhuriyet Savcılığı

3450 215907

Mücahit KULOĞLU

Tavşanlı Cumhuriyet Savcısı

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı

3451 215910

Engin KURŞUN

Turgutlu Cumhuriyet Savcısı

Kocaeli Cumhuriyet Savcılığı

3452 215911

Berk KURT

Adana Cumhuriyet Savcısı

Yığılca Cumhuriyet Savcılığı

3453 215913

Gökhan KURT

Karabük Cumhuriyet Savcısı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılığı

3454 215914

Hatice KURT

Elbistan Hâkimi

Elazığ Hâkimliği

3455 215918

Seher YILDIZ

Van Hâkimi

Bünyan Hâkimliği

3456 215919

Selçuk KURT

İstanbul Hâkimi

Palu Hâkimliği

3457 215920

Semi Baybars KURT

Kütahya Hâkimi

Feke Hâkimliği

3458 215921

Şemseddin KURT

İskenderun Hâkimi

Silvan Hâkimliği

3459 215924

Necati KURU

Tire Cumhuriyet Savcısı

Zonguldak Cumhuriyet Savcılığı

3460 215925

İlknur Cansu KURUÇAY YILMAZ

Bakırköy Hâkimi

Karaburun Hâkimliği

3461 215926

Gizem KURUT AYGÜN

Bilecik Hâkimi

Düziçi Hâkimliği

3462 215927

Figen KUŞ

Çumra Hâkimi

Uşak Hâkimliği

3463 215930

Sinem KUŞOĞLU AKKAN

Didim Cumhuriyet Savcısı

Gaziantep Cumhuriyet Savcılığı

3464 215931

Aydan KUTLU

Gaziantep Hâkimi

Seydişehir Hâkimliği

3465 215933

Selin KUTLUATA

Germencik Cumhuriyet Savcısı

Zonguldak Cumhuriyet Savcılığı

3466 215934

Abdulkadir KUTLUAY

Bakırköy Hâkimi

Muş Hâkimliği

3467 215936

Elif KUZU

Kahramanmaraş Cumhuriyet Savcısı

Gerze Cumhuriyet Savcılığı

3468 215937

Kübra SAVUT

Antalya Cumhuriyet Savcısı

Çatak Cumhuriyet Savcılığı

3469 215938

Karsu YILDIRIM

Eskişehir Hâkimi

Saray(Çorlu) Hâkimliği

3470 215942

Muhammet Burak KÜÇÜKAYDIN

Antalya Hâkimi

Nusaybin Hâkimliği

3471 215943

Berna KÜÇÜKBALLI

Acıpayam Hâkimi

İstanbul Anadolu Hâkimliği

3472 215947

Ceren EYİGÜN

Bursa Hâkimi

Kandıra Hâkimliği

3473 215950

Sümeyye YILDIZ

Erciş Hâkimi

Düzce Hâkimliği

3474 215951

Ahmet KÜPELİ

Samsun Cumhuriyet Savcısı

Sarıveliler Cumhuriyet Savcılığı

3475 215952

Mustafa KÜT

Kemalpaşa Cumhuriyet Savcısı

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı

3476 215954

Safiye LENGERLİ MOLA

İstanbul Anadolu Hâkimi

Ağrı Hâkimliği

3477 215955

Muhammed Eymen LEVENT

Midyat Cumhuriyet Savcısı

Manavgat Cumhuriyet Savcılığı

3478 215956

Hatice LİMONCUOĞLU

Edirne Hâkimi

Altıntaş Hâkimliği

Sayfa 116

S.No Sicil No Adı ve Soyadı

Bulunduğu Görev

Atandığı Görev

3479 215957

Emine MACİT ERTÜRK

Çorlu Cumhuriyet Savcısı

Artvin Cumhuriyet Savcılığı

3480 215960

Şükran MANAV

Ödemiş Cumhuriyet Savcısı

Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığı

3481 215964

Mustafa Mücahit MEHEL

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı

Pazar(Rize) Cumhuriyet Savcılığı

3482 215965

Merve MELÜL HATİPOĞLU

Birecik Hâkimi

Isparta Hâkimliği

3483 215968

Ercan MENTEŞE

Denizli Hâkimi

Ağrı Hâkimliği

3484 215969

Mehmet MERAL

Ankara Hâkimi

Midyat Hâkimliği

3485 215971

İbrahim Ethem MERCAN

Gebze Cumhuriyet Savcısı

Hilvan Cumhuriyet Savcılığı

3486 215974

Elif MERİÇ

Iğdır Hâkimi

Tekirdağ Hâkimliği

3487 215975

Ahmet Mertcan MERT

Antalya Hâkimi

Saray(Van) Hâkimliği

3488 215979

İrem Beril METİN

Isparta Hâkimi

Harran Hâkimliği

3489 215983

Hülya MİT TANAĞRI

Denizli Hâkimi

Çat Hâkimliği

3490 215984

Burak MOLA

Beykoz Cumhuriyet Savcısı

Ağrı Cumhuriyet Savcılığı

3491 215989

Şeyma MUTLU

İzmir Hâkimi

Kiğı Hâkimliği

3492 215990

Aslı MÜTEVELLİ ÇETİN

Turgutlu Cumhuriyet Savcısı

Kocaeli Cumhuriyet Savcılığı

3493 215991

Yusuf NART

Antalya Cumhuriyet Savcısı

Şemdinli Cumhuriyet Savcılığı

3494 215992

İsmail NARTSOY

Antalya Hâkimi

Dargeçit Hâkimliği

3495 215993

Meryem NAS BALTU

Erciş Hâkimi

Adana Hâkimliği

3496 215994

Canan NAYİR

Karacabey Cumhuriyet Savcısı

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı

3497 215996

Bahadır Sami NESİL

Balıkesir Hâkimi

Hakkâri Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı

3498 215997

Öykü NESİPOĞULLARI

Sındırgı Hâkimi

Afyonkarahisar Hâkimliği

3499 215999

Mehmet OBUZ

Savaştepe Cumhuriyet Savcısı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılığı

3500 216004

Rukiye OĞUZ

İzmir Hâkimi

Tekman Hâkimliği

3501 216007

Burcu OKKAOĞLU ORTA

Kars Hâkimi

Bursa Hâkimliği

3502 216008

Elif OKTAY BULUT

Denizli Hâkimi

Savur Hâkimliği

3503 216009

Burcu OKTEM TUNCER

Karamürsel Hâkimi

İstanbul Anadolu Hâkimliği

3504 216011

Ayşe KATİPOĞLU

Bitlis Hâkimi

Samsun Hâkimliği

3505 216012

Mustafa Fatih OKUMUŞ

Zonguldak Cumhuriyet Savcısı

Baykan Cumhuriyet Savcılığı

3506 216014

Kübra OKUR

Tekirdağ Hâkimi

Tufanbeyli Hâkimliği

3507 216015

Süleyman OKUR

Aydın Cumhuriyet Savcısı

Bahçesaray Cumhuriyet Savcılığı

3508 216016

Ayişe Betül ARSEVEN

Kırıkkale Hâkimi

Hopa Hâkimliği

Sayfa 117

S.No Sicil No Adı ve Soyadı

Bulunduğu Görev

Atandığı Görev

3509 216020

Burak ONAY

Artvin Cumhuriyet Savcısı

Trabzon Cumhuriyet Savcılığı

3510 216025

Gamze ORÇAN ŞARMAN

Erdemli Hâkimi

İstanbul Hâkimliği

3511 216026

Dursun ORDUKAYA

Küçükçekmece Cumhuriyet Savcısı

Oltu Cumhuriyet Savcılığı

3512 216027

Recep ORHAN

Kocaeli Hâkimi

Dereli Hâkimliği

3513 216028

Ayşe Mina ORTAKAYA

YÜZÜGÜLLÜ

Milâs Hâkimi

Ankara Hâkimliği

3514 216029

Meryem ORUÇ DEMİR

Kızıltepe Cumhuriyet Savcısı

Denizli Cumhuriyet Savcılığı

3515 216030

Muhammed Bilal ORUK

Gebze Cumhuriyet Savcısı

Hazro Cumhuriyet Savcılığı

3516 216033

Merve Nur ÖĞE

Aksaray Hâkimi

Karasu Hâkimliği

3517 216037

Melek CAN

Kandıra Cumhuriyet Savcısı

Kocaeli Cumhuriyet Savcılığı

3518 216039

Seray ÖNADIM ÖZKASAPOĞLU

Susurluk Hâkimi

Bursa Hâkimliği

3519 216041

Muhammed Şükrü ÖNAL

Burhaniye Cumhuriyet Savcısı

Hatay Cumhuriyet Savcılığı

3520 216042

Muhammet Yunus ÖNAL

Kocaeli Hâkimi

Yenice(Çanakkale) Hâkimliği

3521 216043

Vasfiye ÖNAL

Bodrum Hâkimi

Beytüşşebap Hâkimliği

3522 216045

Hakan ÖRS

Beyşehir Cumhuriyet Savcısı

Mersin Cumhuriyet Savcılığı

3523 216046

Azime Şule ÇELİK

Alaşehir Cumhuriyet Savcısı

Bursa Cumhuriyet Savcılığı

3524 216047

Furkan ÖZ

Büyükçekmece Cumhuriyet Savcısı

Yenice(Karabük) Cumhuriyet Savcılığı

3525 216048

Gözde ÖZ

Gaziantep Hâkimi

Ezine Hâkimliği

3526 216051

Fahrettin ÖZARSLAN

Doğubayazıt Cumhuriyet Savcısı

Manisa Cumhuriyet Savcılığı

3527 216053

Sertap ÖZAY

Kastamonu Hâkimi

İstanbul Anadolu Hâkimliği

3528 216054

Zeynep ÖZAYDIN

Amasya Hâkimi

İstanbul Hâkimliği

3529 216055

Betül ÖZLER

Osmaneli Hâkimi

İstanbul Hâkimliği

3530 216056

İbrahim ÖZBAY

Antalya Hâkimi

Çukurca Hâkimliği

3531 216057

Davut ÖZBEK

Biga Cumhuriyet Savcısı

Van Cumhuriyet Savcılığı

3532 216058

Fatih ÖZBEK

Lüleburgaz Cumhuriyet Savcısı

Çameli Cumhuriyet Savcılığı

3533 216059

Şerif ÖZBEKLİ

Çanakkale Hâkimi

Savur Hâkimliği

3534 216061

Selçuk ÖZBEY

Bünyan Cumhuriyet Savcısı

Mersin Cumhuriyet Savcılığı

3535 216062

Fulya ÖZBULUT

Gebze Hâkimi

Erciş Hâkimliği

3536 216065

Kıymet ÖZCAN

Akhisar Cumhuriyet Savcısı

Düzce Cumhuriyet Savcılığı

3537 216066

Merve ÖZCAN GÜMÜŞ

Kırkağaç Hâkimi

İstanbul Hâkimliği

3538 216067

Recep ÖZCAN

Manavgat Cumhuriyet Savcısı

Nazımiye Cumhuriyet Savcılığı

Sayfa 118

S.No Sicil No Adı ve Soyadı

Bulunduğu Görev

Atandığı Görev

3539 216071

Ahmet ÖZÇELİK

Antalya Cumhuriyet Savcısı

Hakkâri Cumhuriyet Savcılığı

3540 216072

Büşra ÖZÇELİK ÖZDEMİR

Aksaray Hâkimi

Keskin Hâkimliği

3541 216074

Gülbahar ÖZÇELİK

Yozgat Cumhuriyet Savcısı

Aksaray Cumhuriyet Savcılığı

3542 216075

Murat ÖZÇELİK

Bergama Cumhuriyet Savcısı

Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığı

3543 216078

Mehmet ÖZDAMAR

Ankara Hâkimi

Araç Hâkimliği

3544 216079

Şerife ÖZDAMAR

Ödemiş Hâkimi

Kayseri Hâkimliği

3545 216082

Dilek ÖZDEMİR

Yalvaç Hâkimi

Bulancak Hâkimliği

3546 216083

Fırat ÖZDEMİR

Acıpayam Hâkimi

İstanbul Hâkimliği

3547 216085

Hakan ÖZDEMİR

Aksaray Cumhuriyet Savcısı

Keskin Cumhuriyet Savcılığı

3548 216086

Pınar ÖZDEMİR

Ayvalık Cumhuriyet Savcısı

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcılığı

3549 216087

Şahin ÖZDEMİR

Fatsa Cumhuriyet Savcısı

Konya Cumhuriyet Savcılığı

3550 216092

Eyyüp ÖZDİL

Yozgat Cumhuriyet Savcısı

Ceyhan Cumhuriyet Savcılığı

3551 216093

Bahriye ÖZDİZLEKLİ

Yalova Hâkimi

Varto Hâkimliği

3552 216094

Ceren AŞAN

Adana Hâkimi

Boyabat Hâkimliği

3553 216099

Atakan ÖZER

Bursa Cumhuriyet Savcısı

Saray(Van) Cumhuriyet Savcılığı

3554 216100

Emrah ÖZER

Akyurt Cumhuriyet Savcısı

Ankara Cumhuriyet Savcılığı

3555 216102

Ayşegül ÖZGEN

Hayrabolu Cumhuriyet Savcısı

Mersin Cumhuriyet Savcılığı

3556 216103

Berhan ÖZGENÇ

Marmaris Cumhuriyet Savcısı

Gebze Cumhuriyet Savcılığı

3557 216104

Sait Emre ÖZGENÇ

İstanbul Hâkimi

Erciş Hâkimliği

3558 216106

Ece Hande ÖZGÜR

Gebze Hâkimi

Hadim Hâkimliği

3559 216108

Muhammed Nuri ÖZGÜR

Akyazı Hâkimi

İstanbul Anadolu Hâkimliği

3560 216109

Ece ÖZİL

Tarsus Hâkimi

Küçükçekmece Hâkimliği

3561 216111

Seda ÖZKAN ASMA

Bakırköy Hâkimi

Akçakale Hâkimliği

3562 216113

Suna ÖZKAN

Çorlu Hâkimi

Aralık Hâkimliği

3563 216116

Ali Erhan ÖZKAYA

Akdağmadeni Cumhuriyet Savcısı

Mersin Cumhuriyet Savcılığı

3564 216122

Gürkan ÖZKAYNAK

Muratlı Cumhuriyet Savcısı

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcılığı

3565 216126

Caner ÖZLER

Osmaneli Cumhuriyet Savcısı

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı

3566 216127

Aybike ÖZMEN

Çorum Hâkimi

Derinkuyu Hâkimliği

3567 216128

Mehmet ÖZMEN

Ordu Cumhuriyet Savcısı

Çekerek Cumhuriyet Savcılığı

3568 216130

Kübra ÖZSAYIN ÇİFTÇİ

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcısı

Elmalı Cumhuriyet Savcılığı

Sayfa 119

S.No Sicil No Adı ve Soyadı

Bulunduğu Görev

Atandığı Görev

3569 216135

Betül ÖZTÜRK

Denizli Hâkimi

Arpaçay Hâkimliği

3570 216136

Cansu ÖZTÜRK TURAN

Kayseri Hâkimi

Göksun Hâkimliği

3571 216140

Gülsüm Nur ÖZTÜRK

İstanbul Hâkimi

Demre Hâkimliği

3572 216141

Güzin AVCIOĞLU

Siverek Hâkimi

Denizli Hâkimliği

3573 216142

Hatice Buket ÖZTÜRK

İskenderun Hâkimi

Gündoğmuş Hâkimliği

3574 216143

Kazım ÖZTÜRK

Bodrum Cumhuriyet Savcısı

Şemdinli Cumhuriyet Savcılığı

3575 216147

Melih Yasin ÖZTÜRK

Hatay Hâkimi

Nizip Hâkimliği

3576 216148

Merve ÖZTÜRK KURT

Karabük Cumhuriyet Savcısı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılığı

3577 216149

Onur Can ÖZTÜRK

Mersin Hâkimi

Manyas Hâkimliği

3578 216152

Şehadet ÖZTÜRK

Denizli Hâkimi

Ceylânpınar Hâkimliği

3579 216153

Talha ÖZTÜRK

Akçakoca Cumhuriyet Savcısı

Sivas Cumhuriyet Savcılığı

3580 216156

Emrullah ÖZÜBEK

Muş Hâkimi

Kocaeli Hâkimliği

3581 216159

Sibel PALAZ

Mersin Hâkimi

Durağan Hâkimliği

3582 216160

Esma ŞEFİK

İstanbul Anadolu Hâkimi

Siverek Hâkimliği

3583 216161

Şerife PAMUK ÇETİN

Terme Cumhuriyet Savcısı

Elazığ Cumhuriyet Savcılığı

3584 216164

Ferhat PEHLİVAN

Hatay Cumhuriyet Savcısı

Erciş Cumhuriyet Savcılığı

3585 216168

Esin PINAR

Alanya Hâkimi

Karlıova Hâkimliği

3586 216171

Kübra YILDIZ

Midyat Hâkimi

Mersin Hâkimliği

3587 216175

Tuğçe POLAT

İstanbul Hâkimi

Sungurlu Hâkimliği

3588 216177

Hüsameddin Can POYRAZ

Simav Hâkimi

Aksaray Hâkimliği

3589 216178

Fatma PÜNE YOLCU

Kocaeli Hâkimi

Torul Hâkimliği

3590 216181

Aslıhan KAYA

Ağrı Cumhuriyet Savcısı

Ankara Cumhuriyet Savcılığı

3591 216183

Göktürk SAĞLAM

Aydın Hâkimi

Kulp Hâkimliği

3592 216184

Hacer SAĞLAM

Batman Hâkimi

İstanbul Anadolu Hâkimliği

3593 216185

Hüseyin SAĞLAM

Bayburt Hâkimi

Bakırköy Hâkimliği

3594 216186

İsmail Cem SAĞLAM

Malatya Cumhuriyet Savcısı

Tavşanlı Cumhuriyet Savcılığı

3595 216188

Emre SAKA

Bayındır Cumhuriyet Savcısı

Zonguldak Cumhuriyet Savcılığı

3596 216191

Yücel SALĞİN

Edirne Cumhuriyet Savcısı

Şavşat Cumhuriyet Savcılığı

3597 216192

Süleyman SAMSAMA

Bitlis Cumhuriyet Savcısı

Adana Cumhuriyet Savcılığı

3598 216193

Hatice DOĞAN

Marmaris Hâkimi

İskenderun Hâkimliği

Sayfa 120

S.No Sicil No Adı ve Soyadı

Bulunduğu Görev

Atandığı Görev

3599 216198

Ahmet Çağrı SARI

Adana Cumhuriyet Savcısı

Düziçi Cumhuriyet Savcılığı

3600 216199

Burak SARI

Sapanca Hâkimi

İstanbul Hâkimliği

3601 216200

Fatma GÜRKAN

Salihli Hâkimi

İstanbul Hâkimliği

3602 216201

Havva Esra ATALAN

Diyarbakır Cumhuriyet Savcısı

Kayseri Cumhuriyet Savcılığı

3603 216202

Leyla SARI

Kayseri Cumhuriyet Savcısı

Yeşilova Cumhuriyet Savcılığı

3604 216203

Pelin Kübra AYKIR

Refahiye Hâkimi

Manavgat Hâkimliği

3605 216204

Mehmet Sıddık SARIBUĞA

Küçükçekmece Cumhuriyet Savcısı

Bitlis Cumhuriyet Savcılığı

3606 216205

Elif Büşra ALCAN

Cizre Hâkimi

Bursa Hâkimliği

3607 216207

Merve SARIGÜL KARA

Kars Cumhuriyet Savcısı

Adana Cumhuriyet Savcılığı

3608 216209

Osman SARIKAYA

Silifke Cumhuriyet Savcısı

Amasya Cumhuriyet Savcılığı

3609 216210

Rukiye SARIKAYA

Elbistan Hâkimi

İstanbul Anadolu Hâkimliği

3610 216213

Elif SARIYÜCE

Ordu Hâkimi

Çayıralan Hâkimliği

3611 216214

Ali SARMAŞIK

Söke Cumhuriyet Savcısı

Kahramanmaraş Hâkimliği

3612 216216

Aslıhan DİNDAR

Gaziantep Hâkimi

Alaplı Hâkimliği

3613 216217

Ahmet Burak SAVUT

Antalya Hâkimi

Çatak Hâkimliği

3614 216218

Rüstem SAYAR

Çorlu Cumhuriyet Savcısı

Suruç Cumhuriyet Savcılığı

3615 216219

Şeref SAYET

İstanbul Anadolu Hâkimi

Kepsut Hâkimliği

3616 216220

Cemre SAYGIN

Sivas Cumhuriyet Savcısı

Tercan Cumhuriyet Savcılığı

3617 216223

Fulya KAYA

İstanbul Anadolu Hâkimi

Gölbaşı(Adıyaman) Hâkimliği

3618 216226

Onur SEÇER

Konya Cumhuriyet Savcısı

Çayıralan Cumhuriyet Savcılığı

3619 216227

Fatma SEÇGEL

Bakırköy Hâkimi

Gökçeada Hâkimliği

3620 216230

Gökay SEFER

Gaziosmanpaşa Hâkimi

Tuzluca Hâkimliği

3621 216231

Yusuf Ziya SEFİLOĞLU

İstanbul Anadolu Hâkimi

Muş Hâkimliği

3622 216233

Ömer Faruk SEİS

Bingöl Cumhuriyet Savcısı

Bursa Cumhuriyet Savcılığı

3623 216235

Aycan TATAR

İstanbul Hâkimi

Kandıra Hâkimliği

3624 216237

Emre SELÇUK

Göle Hâkimi

Mersin Hâkimliği

3625 216238

Mehmet Akif SELÇUK

Bitlis Hâkimi

Sakarya Hâkimliği

3626 216240

Aslı AKPINAR

Bakırköy Hâkimi

Bismil Hâkimliği

3627 216242

Şehmus SEMA

Of Cumhuriyet Savcısı

Kayseri Cumhuriyet Savcılığı

3628 216244

Seda Selma SERT KOCA

Alanya Hâkimi

Derik Hâkimliği

Sayfa 121

S.No Sicil No Adı ve Soyadı

Bulunduğu Görev

Atandığı Görev

3629 216245

Berk SEVER

Ereğli(Zonguldak) Cumhuriyet Savcısı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılığı

3630 216247

Ali SEVERGE

Bodrum Hâkimi

Uludere Hâkimliği

3631 216248

Bilal SEVGİ

Bursa Cumhuriyet Savcısı

Altınözü Cumhuriyet Savcılığı

3632 216251

Pınar SEVİCİ

Eskişehir Hâkimi

Yahyalı Hâkimliği

3633 216252

Kübra SEVİMLİ

Nallıhan Hâkimi

İstanbul Hâkimliği

3634 216253

Ceren ÇERİK

Samsun Hâkimi

Elbistan Hâkimliği

3635 216255

Günseli SEYFİKLİ GÜMÜŞBAŞ

Akyazı Hâkimi

Bakırköy Hâkimliği

3636 216256

Ferdi Çağrı SEZER

Diyarbakır Cumhuriyet Savcısı

Sorgun Cumhuriyet Savcılığı

3637 216259

Serhat SEZGİN

Çanakkale Hâkimi

Kulp Hâkimliği

3638 216260

Yıldız SEZGİN

İstanbul Hâkimi

Muş Hâkimliği

3639 216261

Yusuf SEZGİN

Mersin Cumhuriyet Savcısı

Harran Cumhuriyet Savcılığı

3640 216264

Süheyla SITKI

Edirne Hâkimi

Çaycuma Hâkimliği

3641 216267

Sevde Nur SİPAHİ İMREN

Bodrum Hâkimi

Şırnak Hâkimliği

3642 216270

Eda SOĞUKPINAR

Ereğli(Konya) Hâkimi

Kahramanmaraş Hâkimliği

3643 216271

İdil Asena HACIMUSTAFAOĞLU

Konya Hâkimi

Kalkandere Hâkimliği

3644 216272

Aylin SOMKAN FIRAT

Gercüş Hâkimi

Bakırköy Hâkimliği

3645 216274

Hilmi SOYLU

Sakarya Hâkimi

Şiran Hâkimliği

3646 216275

Derya SÖNMEZ AZGUR

Çeşme Hâkimi

İstanbul Hâkimliği

3647 216276

Gamze GÜNER

Terme Cumhuriyet Savcısı

Uşak Cumhuriyet Savcılığı

3648 216280

Merve SÖZEN

Kocaeli Hâkimi

Yeşilhisar Hâkimliği

3649 216281

Afife SÖZER

Ankara Batı Hâkimi

Suruç Hâkimliği

3650 216282

İbrahim Geylani SUBAŞI

Balâ Hâkimi

Pazar(Rize) Hâkimliği

3651 216284

Yıldız SUYUN ÖZKAYNAK

Muratlı Cumhuriyet Savcısı

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcılığı

3652 216285

Abdullah Furkan SÜNBÜL

Adana Cumhuriyet Savcısı

Kovancılar Cumhuriyet Savcılığı

3653 216287

Aylin ÖZGÜR

Akyazı Hâkimi

İstanbul Anadolu Hâkimliği

3654 216288

Berna ŞAFAK

İstanbul Anadolu Hâkimi

Adilcevaz Hâkimliği

3655 216292

Bilge ŞAHAN

Ankara Batı Hâkimi

Yahyalı Hâkimliği

3656 216295

Ayhan ŞAHİN

Bursa Cumhuriyet Savcısı

Derik Cumhuriyet Savcılığı

3657 216296

Berna ŞAHİN ALPBOĞA

Gümüşhane Hâkimi

Gerede Hâkimliği

3658 216297

Burak ŞAHİN

Erzurum Cumhuriyet Savcısı

Seydişehir Cumhuriyet Savcılığı

Sayfa 122

S.No Sicil No Adı ve Soyadı

Bulunduğu Görev

Atandığı Görev

3659 216298

Burcu ŞAHİN

Sürmene Hâkimi

Zonguldak Hâkimliği

3660 216299

Diler Ümit SAĞLAM

Malatya Cumhuriyet Savcısı

Tavşanlı Cumhuriyet Savcılığı

3661 216300

Feyza ŞAHİN SUBAŞI

Ankara Hâkimi

Pazar(Rize) Hâkimliği

3662 216304

Hande Şeyma EZGİ

Mersin Cumhuriyet Savcısı

Sungurlu Cumhuriyet Savcılığı

3663 216306

İbrahim ŞAHİN

Antalya Hâkimi

Ovacık(Tunceli) Hâkimliği

3664 216310

Ozan Kerem ŞAHİN

İstanbul Anadolu Hâkimi

Sarıkamış Hâkimliği

3665 216311

Seçil ŞAHİN

Ankara Hâkimi

Selim Hâkimliği

3666 216312

Sıla ŞAHİN SÜER

Kızıltepe Hâkimi

Bursa Hâkimliği

3667 216314

Muharrem ŞAHİNTAŞ

Kozan Cumhuriyet Savcısı

Elazığ Cumhuriyet Savcılığı

3668 216317

Mustafa ŞEFİK

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı

Siverek Cumhuriyet Savcılığı

3669 216320

Ramazan ŞEKER

Bursa Hâkimi

Şebinkarahisar Hâkimliği

3670 216328

Ceylan ŞENER UZER

Polatlı Hâkimi

Sivas Hâkimliği

3671 216329

Muhammed Emre ŞENER

Gerze Cumhuriyet Savcısı

Kayseri Cumhuriyet Savcılığı

3672 216332

Zübeyde ŞENOZAN YAŞAR

Şanlıurfa Hâkimi

Yalvaç Hâkimliği

3673 216334

Betül ASLAN

Sarıkamış Hâkimi

Sakarya Hâkimliği

3674 216335

Muhammed Emin ŞİMŞEK

Kırklareli Cumhuriyet Savcısı

Kocaeli Cumhuriyet Savcılığı

3675 216337

Seren ŞİMŞEK KURT

Menemen Hâkimi

Doğubayazıt Hâkimliği

3676 216338

Sezer ŞİMŞEK

Boyabat Hâkimi

İnegöl Hâkimliği

3677 216343

Murat TABAK

Uşak Cumhuriyet Savcısı

Çaycuma Cumhuriyet Savcılığı

3678 216345

Merve TAÇYILDIZ

Kocaeli Hâkimi

Ilgın Hâkimliği

3679 216346

Furkan Levent TAKGİL

İnegöl Cumhuriyet Savcısı

Çorlu Cumhuriyet Savcılığı

3680 216347

Hilmi KAHVECİ

Gebze Cumhuriyet Savcısı

Malazgirt Cumhuriyet Savcılığı

3681 216353

Nida TANDOĞAN

Kozan Hâkimi

Mersin Hâkimliği

3682 216354

Burak TANIŞ

Kuşadası Cumhuriyet Savcısı

Van Cumhuriyet Savcılığı

3683 216356

Mehmet Fatih TANRIAŞIKI

Erzurum Hâkimi

Pazarcık Hâkimliği

3684 216360

Ahmet Faruk TANYILDIZI

İzmir Hâkimi

Çatak Hâkimliği

3685 216362

Muhammet Mustafa TASLAK

Emirdağ Hâkimi

Düzce Hâkimliği

3686 216363

Zeynep AYDENİZ

Mersin Hâkimi

Gökçebey Hâkimliği

3687 216364

Hüsnü Furkan TAŞCIOĞLU

Büyükçekmece Hâkimi

Gazipaşa Hâkimliği

3688 216368

Abdulaziz TAŞKIRAN

Çankırı Cumhuriyet Savcısı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılığı

Sayfa 123

S.No Sicil No Adı ve Soyadı

Bulunduğu Görev

Atandığı Görev

3689 216369

Adil TAŞKIRAN

Artvin Hâkimi

Trabzon Hâkimliği

3690 216372

Duygu Gizem TATAROĞLU

BAŞAR

Mersin Cumhuriyet Savcısı

Göksun Cumhuriyet Savcılığı

3691 216373

Mehmet Vakıf TAZEBAY

Kemalpaşa Hâkimi

Gaziosmanpaşa Hâkimliği

3692 216374

Gülçin TECİRLİ

Kırıkhan Cumhuriyet Savcısı

Kütahya Cumhuriyet Savcılığı

3693 216375

Şule TEDİK

Kütahya Hâkimi

Karayazı Hâkimliği

3694 216378

Hatice Kübra TEKEREK

CİHANGİR

Eskişehir Hâkimi

Bismil Hâkimliği

3695 216380

Helin Neval TEKİN MELİK

Denizli Hâkimi

Suruç Hâkimliği

3696 216382

Serdar TEKİN

Didim Cumhuriyet Savcısı

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı

3697 216385

Yunus Emre TEMİZ

Düzce Cumhuriyet Savcısı

Kozluk Cumhuriyet Savcılığı

3698 216387

İsmail TENGÜL

Gazipaşa Cumhuriyet Savcısı

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcılığı

3699 216388

Merve TERZİ KÖSEM

Ödemiş Hâkimi

İstanbul Hâkimliği

3700 216392

Osman Baturay TEYMUR

Gölhisar Cumhuriyet Savcısı

Afyonkarahisar Cumhuriyet Savcılığı

3701 216393

Onur TIKNA

Nizip Cumhuriyet Savcısı

Ankara Batı Cumhuriyet Savcılığı

3702 216394

Duygu TİRYAKİ

İstanbul Anadolu Hâkimi

İslâhiye Hâkimliği

3703 216397

Yunus TOKER

Manavgat Cumhuriyet Savcısı

Beytüşşebap Cumhuriyet Savcılığı

3704 216398

Emre TOKLU

Ankara Cumhuriyet Savcısı

İspir Cumhuriyet Savcılığı

3705 216400

Fatmanur TOPAY KUTLU

Çorlu Hâkimi

Çardak Hâkimliği

3706 216401

Tuğba TOPCU

İzmir Hâkimi

Savur Hâkimliği

3707 216402

Kübra TOPER BAŞBAĞ

Fethiye Hâkimi

Ankara Hâkimliği

3708 216404

Tuğçe TOPRAK

Malatya Hâkimi

Vezirköprü Hâkimliği

3709 216406

Seda ARMAĞAN

Balıkesir Hâkimi

Karlıova Hâkimliği

3710 216407

Muharrem Mert TORNACİ

Ezine Cumhuriyet Savcısı

Denizli Cumhuriyet Savcılığı

3711 216413

Saffet Serdar TULĞAY

Ödemiş Cumhuriyet Savcısı

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı

3712 216417

Erkan TUNÇ

Keşan Hâkimi

Büyükçekmece Hâkimliği

3713 216419

Seda TUNÇ TOPUZ

Malatya Hâkimi

Karaisalı Hâkimliği

3714 216422

Canan KİBAR

Muş Cumhuriyet Savcısı

Adana Cumhuriyet Savcılığı

3715 216424

Elif TURAN DOĞAN

Adana Hâkimi

Tunceli Hâkimliği

3716 216426

Fatih TURAN

İstanbul Anadolu Hâkimi

Çine Hâkimliği

3717 216428

Gamze AKILLI

Ankara Hâkimi

Reyhanlı Hâkimliği

3718 216430

Mustafa TURAN

Kayseri Cumhuriyet Savcısı

Göksun Cumhuriyet Savcılığı

Sayfa 124

S.No Sicil No Adı ve Soyadı

Bulunduğu Görev

Atandığı Görev

3719 216432

Ramazan TURAN

Diyarbakır Hâkimi

Geyve Hâkimliği

3720 216433

Zehra TURAN ÜLGER

Bursa Hâkimi

Ankara Hâkimliği

3721 216434

Ahmet TURGUT

Bingöl Cumhuriyet Savcısı

Isparta Cumhuriyet Savcılığı

3722 216440

Sümeyye Elif ŞAHİN

Sivas Hâkimi

İscehisar Hâkimliği

3723 216441

Coşkun TUTAR

Dikili Cumhuriyet Savcısı

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcılığı

3724 216442

Muhammed Ali TUTOĞLU

Merzifon Hâkimi

Kocaeli Hâkimliği

3725 216443

Ertuğrul TÜFEKCİOĞLU

Edirne Cumhuriyet Savcısı

Şiran Cumhuriyet Savcılığı

3726 216444

Yavuz TÜĞEN

Babaeski Hâkimi

Edirne Hâkimliği

3727 216445

Halis Egemen TÜRK

Bakırköy Cumhuriyet Savcısı

Eğil Cumhuriyet Savcılığı

3728 216448

Umutcan TÜRKEL

Tekirdağ Hâkimi

Saruhanlı Hâkimliği

3729 216449

Dilek TÜRKMEN

Karşıyaka Hâkimi

Özalp Hâkimliği

3730 216450

Doğan TÜRKMEN

Bursa Cumhuriyet Savcısı

Kandıra Cumhuriyet Savcılığı

3731 216452

Ümit TÜRKOĞLU

Mersin Cumhuriyet Savcısı

Sarıoğlan Cumhuriyet Savcılığı

3732 216453

Emin TÜRKYILMAZ

Düzce Cumhuriyet Savcısı

Hanak Cumhuriyet Savcılığı

3733 216455

Mustafa Bahadır TÜYLÜ

Niğde Hâkimi

Büyükçekmece Hâkimliği

3734 216456

Mühide TÜZ

Çanakkale Hâkimi

Eleşkirt Hâkimliği

3735 216457

Ali Onur TÜZÜN

Gazipaşa Hâkimi

Konya Hâkimliği

3736 216458

Kadir UÇAN

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı

Gürgentepe Cumhuriyet Savcılığı

3737 216459

İlayda UÇAR

İstanbul Hâkimi

Ahlat Hâkimliği

3738 216460

Alper UĞUR

Keçiborlu Cumhuriyet Savcısı

Sakarya Cumhuriyet Savcılığı

3739 216461

Hasan UĞUR

Düzce Cumhuriyet Savcısı

Yunak Cumhuriyet Savcılığı

3740 216463

Sultan Burcu UĞUZ

Alaşehir Cumhuriyet Savcısı

Adana Cumhuriyet Savcılığı

3741 216464

Şaban UĞUZ

Bor Cumhuriyet Savcısı

Tarsus Cumhuriyet Savcılığı

3742 216465

Emel Büşra ULU KAYA

Şırnak Cumhuriyet Savcısı

Ankara Cumhuriyet Savcılığı

3743 216466

Mürüvvet Merve ULU PETEK

Gebze Hâkimi

Ardahan Hâkimliği

3744 216468

Elif Cansu ULUER

Karşıyaka Cumhuriyet Savcısı

Taşlıçay Cumhuriyet Savcılığı

3745 216469

Ayşe KANÇELTİK

Salihli Hâkimi

İstanbul Hâkimliği

3746 216472

Neslihan ULUŞAHİN ŞUKLA

Söke Cumhuriyet Savcısı

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı

3747 216475

Hüseyin Kutay UMUR

Bayburt Cumhuriyet Savcısı

Pozantı Cumhuriyet Savcılığı

3748 216476

Cansel URGANCI ÇETİN

Akçaabat Cumhuriyet Savcısı

Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığı

Sayfa 125

S.No Sicil No Adı ve Soyadı

Bulunduğu Görev

Atandığı Görev

3749 216478

Mustafa Naim USLU

Bolu Cumhuriyet Savcısı

Derinkuyu Cumhuriyet Savcılığı

3750 216480

Çağrı USTABAŞI

Kale(Denizli) Hâkimi

Gaziosmanpaşa Hâkimliği

3751 216482

Emin UTU

Çanakkale Hâkimi

Hani Hâkimliği

3752 216483

Canberk UYAN

Ankara Cumhuriyet Savcısı

Maden Cumhuriyet Savcılığı

3753 216486

Gülay UYSAL

Düzce Cumhuriyet Savcısı

Özalp Cumhuriyet Savcılığı

3754 216489

Abdullah Anıl UZUN

Salihli Cumhuriyet Savcısı

Düzce Cumhuriyet Savcılığı

3755 216490

Erkan UZUN

Manavgat Cumhuriyet Savcısı

Ovacık(Tunceli) Cumhuriyet Savcılığı

3756 216491

Fatma Nur TAŞCİ

Adana Cumhuriyet Savcısı

Çat Cumhuriyet Savcılığı

3757 216497

Merve ÇINAR

İstanbul Hâkimi

Bingöl Hâkimliği

3758 216498

Mutlu ÜLKER ADIGÜZEL

Erzurum Cumhuriyet Savcısı

Hopa Cumhuriyet Savcılığı

3759 216500

Ahmet ÜNAL

Edremit Cumhuriyet Savcısı

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı

3760 216502

Enes ÜNAL

Ağrı Cumhuriyet Savcısı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılığı

3761 216503

Kamil ÜNAL

Kütahya Cumhuriyet Savcısı

Korgan Cumhuriyet Savcılığı

3762 216505

Şeyda ÜNAL

Karacabey Cumhuriyet Savcısı

Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığı

3763 216511

Sercan ÜNLÜ

Samsun Hâkimi

Demirci Hâkimliği

3764 216512

Meltem ÜNLÜ USTA

Siirt Cumhuriyet Savcısı

Marmaraereğlisi Cumhuriyet Savcılığı

3765 216514

Emine EREN

Gebze Hâkimi

Balâ Hâkimliği

3766 216515

Nihat Eren ÜSTÜNDAĞ

Turgutlu Hâkimi

Şanlıurfa Hâkimliği

3767 216517

Elanur ÜZMEZ TURAÇ

Ankara Cumhuriyet Savcısı

Genç Cumhuriyet Savcılığı

3768 216519

Cansu VARLIK TÜRK

Bakırköy Hâkimi

Eğil Hâkimliği

3769 216520

Berivan VAROL MALBORA

Kocaeli Hâkimi

Kırıkhan Hâkimliği

3770 216521

Yıldız VAROL

Eskişehir Hâkimi

İmamoğlu Hâkimliği

3771 216524

Buğra Kaan VURAL

İstanbul Hâkimi

Nurdağı Hâkimliği

3772 216525

Muhammed Mustafa VURAL

Oltu Cumhuriyet Savcısı

Sivas Cumhuriyet Savcılığı

3773 216527

Cansu YAĞ

Bakırköy Hâkimi

Susurluk Hâkimliği

3774 216529

İsmail Gökay YAĞMUR

Erdemli Cumhuriyet Savcısı

Rize Cumhuriyet Savcılığı

3775 216530

Erdinç YAHŞİ

İstanbul Anadolu Hâkimi

Ağrı Hâkimliği

3776 216531

Nedim YAHŞİ

Fatsa Cumhuriyet Savcısı

Adana Cumhuriyet Savcılığı

3777 216532

Abdulbaki YALÇIN

Silifke Cumhuriyet Savcısı

Edirne Cumhuriyet Savcılığı

3778 216535

Emrah YALÇIN

Burhaniye Hâkimi

Gaziosmanpaşa Hâkimliği

Sayfa 126

S.No Sicil No Adı ve Soyadı

Bulunduğu Görev

Atandığı Görev

3779 216536

Gökay YALÇIN

Kütahya Cumhuriyet Savcısı

Sütçüler Cumhuriyet Savcılığı

3780 216537

Gülşen YALÇIN

Ankara Batı Hâkimi

Mesudiye Hâkimliği

3781 216539

Taha YALÇIN

Antalya Hâkimi

Uludere Hâkimliği

3782 216540

Hanzade Fatma YALÇINTÜRK

Denizli Cumhuriyet Savcısı

Suruç Cumhuriyet Savcılığı

3783 216541

Canan YAMAN

Adana Hâkimi

Beyşehir Hâkimliği

3784 216545

Oğuzhan YANIKOVA

Antalya Cumhuriyet Savcısı

Çatak Cumhuriyet Savcılığı

3785 216548

Eyüp YARAY

Antalya Cumhuriyet Savcısı

Gerger Cumhuriyet Savcılığı

3786 216549

Emrah YAŞAR

Karabük Cumhuriyet Savcısı

Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığı

3787 216551

Zekeriya YAŞAR

Şanlıurfa Cumhuriyet Savcısı

Yalvaç Hâkimliği

3788 216552

Tuğçe YAVÇIN ÖZENDİ

Ortaca Hâkimi

İstanbul Anadolu Hâkimliği

3789 216555

Hilal YAMAÇ

Söke Hâkimi

Gaziosmanpaşa Hâkimliği

3790 216560

İlham YAZ

Bursa Cumhuriyet Savcısı

Baykan Cumhuriyet Savcılığı

3791 216561

Dilek YAZICI

Nazilli Cumhuriyet Savcısı

Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığı

3792 216562

Gaye YAZICI

Bursa Cumhuriyet Savcısı

Dazkırı Cumhuriyet Savcılığı

3793 216565

Cemile YENİ ŞAM

İstanbul Hâkimi

Nizip Hâkimliği

3794 216567

Neslihan YENİLMEZ

Antalya Hâkimi

Varto Hâkimliği

3795 216568

Tacettin YENİOĞLU

Bulancak Cumhuriyet Savcısı

Edirne Cumhuriyet Savcılığı

3796 216573

Eren YETİŞİR

Torbalı Cumhuriyet Savcısı

Cizre Cumhuriyet Savcılığı

3797 216577

Ahmet Can YILDIRAN

Kırıkkale Hâkimi

Vize Hâkimliği

3798 216579

Hatice Ceyda DEMİR

Oltu Hâkimi

Keşan Hâkimliği

3799 216581

Ahmet YILDIRIM

Rize Cumhuriyet Savcısı

Tortum Cumhuriyet Savcılığı

3800 216584

Bilal Kağan YILDIRIM

Kocaeli Cumhuriyet Savcısı

Bahçe Cumhuriyet Savcılığı

3801 216585

Burak Can YILDIRIM

Alanya Cumhuriyet Savcısı

İdil Cumhuriyet Savcılığı

3802 216588

Gamze Nur ARSLAN

İstanbul Hâkimi

Boğazlıyan Hâkimliği

3803 216589

Gökçe ERDOĞAN

Bingöl Hâkimi

Serik Hâkimliği

3804 216596

Vahit YILDIRIM

Yenişehir Cumhuriyet Savcısı

Yozgat Cumhuriyet Savcılığı

3805 216597

Abdullah YILDIZ

Adana Hâkimi

Çivril Hâkimliği

3806 216600

Burçin YILDIZ ADA

Bakırköy Hâkimi

Bismil Hâkimliği

3807 216602

Emrah YILDIZ

Kuşadası Cumhuriyet Savcısı

Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığı

3808 216604

Güngör YILDIZ

Erciş Cumhuriyet Savcısı

Düzce Cumhuriyet Savcılığı

Sayfa 127

S.No Sicil No Adı ve Soyadı

Bulunduğu Görev

Atandığı Görev

3809 216605

Gürol YILDIZ

Midyat Cumhuriyet Savcısı

Mersin Cumhuriyet Savcılığı

3810 216607

Merve YILDIZ SOBACI

Beyşehir Hâkimi

İstanbul Hâkimliği

3811 216609

Serkan YILDIZ

Vezirköprü Cumhuriyet Savcısı

Kayseri Cumhuriyet Savcılığı

3812 216612

Ümit YILDIZ

Kastamonu Cumhuriyet Savcısı

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı

3813 216614

Mehmet Hanifi YILDIZHAN

Çifteler Hâkimi

İstanbul Anadolu Hâkimliği

3814 216618

Fatih YILDIZTAŞI

Tekirdağ Hâkimi

Suşehri Hâkimliği

3815 216619

Abdul Samet YILMAZ

Çorlu Cumhuriyet Savcısı

Gercüş Cumhuriyet Savcılığı

3816 216623

Emrah YILMAZ

Iğdır Cumhuriyet Savcısı

Kocaeli Cumhuriyet Savcılığı

3817 216624

Emre YILMAZ

Tatvan Cumhuriyet Savcısı

Sivas Cumhuriyet Savcılığı

3818 216625

Erencan YILMAZ

Alanya Cumhuriyet Savcısı

Uludere Cumhuriyet Savcılığı

3819 216629

Fahriye YILMAZ

Gölcük Cumhuriyet Savcısı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılığı

3820 216630

Ferhat Beşir YILMAZ

Ankara Hâkimi

Sason Hâkimliği

3821 216631

Furkan YILMAZ

Küçükçekmece Hâkimi

Ardahan Hâkimliği

3822 216632

Gizem Gülce YILMAZ AKGÜN

İstanbul Anadolu Hâkimi

Tortum Hâkimliği

3823 216634

Hakan YILMAZ

İstanbul Anadolu Hâkimi

Tortum Hâkimliği

3824 216637

Mehmet Süleyman YILMAZ

Iğdır Cumhuriyet Savcısı

Kayseri Cumhuriyet Savcılığı

3825 216639

Muhammed Miraç YILMAZ

Bakırköy Cumhuriyet Savcısı

Karaburun Cumhuriyet Savcılığı

3826 216649

Ufuk YILMAZ

Ereğli(Konya) Hâkimi

Kahramanmaraş Hâkimliği

3827 216653

Berhan YİĞİT

Iğdır Hâkimi

Çorum Hâkimliği

3828 216654

Doğukan YİĞİT

Konya Cumhuriyet Savcısı

Gümüşhacıköy Cumhuriyet Savcılığı

3829 216655

Esra YİĞİT

Konya Hâkimi

Mesudiye Hâkimliği

3830 216658

Mehmet Said YILDIZ

İstanbul Cumhuriyet Savcısı

Halfeti Cumhuriyet Savcılığı

3831 216661

Eyüp YOLCU

Kocaeli Cumhuriyet Savcısı

Torul Cumhuriyet Savcılığı

3832 216666

Mustafa YURTCU

Hayrabolu Hâkimi

Bursa Hâkimliği

3833 216667

Ebru YURTLU YELEKÇİOĞLU

Kastamonu Hâkimi

İstanbul Hâkimliği

3834 216668

Miray YURTSEVEN BOZKURT

Türkoğlu Hâkimi

Diyarbakır Hâkimliği

3835 216670

Oğuzhan YÜCE

Ankara Cumhuriyet Savcısı

Kağızman Cumhuriyet Savcılığı

3836 216674

Ömer YÜCEYAYLA

Çorum Cumhuriyet Savcısı

Refahiye Cumhuriyet Savcılığı

3837 216677

Fuat YÜZER

İstanbul Cumhuriyet Savcısı

Besni Cumhuriyet Savcılığı

3838 216679

Miray ZAİM

Gebze Hâkimi

Selendi Hâkimliği

Sayfa 128

S.No Sicil No Adı ve Soyadı

Bulunduğu Görev

Atandığı Görev

3839 216680

Şeyma İrem ZEHİR TÜYLÜ

Körfez Hâkimi

İstanbul Anadolu Hâkimliği

3840 216681

Kaan ZİLCİ

Kırklareli Hâkimi

İstanbul Hâkimliği

3841 216682

Turan ZONGUR

Mersin Hâkimi

Alaca Hâkimliği

3842 216684

Orhun Kemal SÜER

Kızıltepe Hâkimi

Bursa Hâkimliği

3843 217201

Selahattin PEKŞEN

Çorlu Cumhuriyet Savcısı

Aşkale Cumhuriyet Savcılığı

3844 217258

Fatih ÇETİN

Beypazarı Hâkimi

Korgan Hâkimliği

3845 217388

Cihangir AYDIN

Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı

Antalya Hâkimliği

3846 217391

Uğur İRİCİ

Ankara Hâkimi

Ankara Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı

3847 217401

Erdem EKER

Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi

Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanlığı

3848 217428

Serkan ÖZALP

Bolu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

3849 217447

Hamit Can YÜKSEL

Adana Hâkimi

Adana Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı

3850 218728

Olcay YEŞİLKAYA

Bursa Hâkimi

Uşak Hâkimliği

3851 218952

Ayhan ACAR

Osmaniye Hâkimi

Ankara Hâkimliği

3852 218953

Elif AÇIKEL

Kayseri Hâkimi

Kozaklı Hâkimliği

3853 218954

Mustafa AÇIKGÖZ

Malatya Cumhuriyet Savcısı

Avanos Cumhuriyet Savcılığı

3854 218955

Safiye AFŞİN YILDIZ

İzmir Hâkimi

Doğubayazıt Hâkimliği

3855 218956

Mehmet AK

İstanbul Anadolu Hâkimi

Marmaraereğlisi Hâkimliği

3856 218958

Taner AKBAĞ

Bodrum Hâkimi

Hakkâri Hâkimliği

3857 218959

Seda AKBULUT

Edirne Hâkimi

Pazar(Rize) Hâkimliği

3858 218960

Tuğba GÜVEN

İstanbul Hâkimi

Bismil Hâkimliği

3859 218963

Nilgül ALABAY

Antalya Hâkimi

Başkale Hâkimliği

3860 218964

Esma ALİKOĞLU

Bursa Cumhuriyet Savcısı

Çaykara Cumhuriyet Savcılığı

3861 218967

Ali Çelebi ALPKOÇAK

İstanbul Hâkimi

Gümüşhacıköy Hâkimliği

3862 218970

Muhammed Enes ALTINTAŞ

Akdağmadeni Hâkimi

Mustafakemalpaşa Hâkimliği

3863 218971

Tevfik ALTINTAŞ

Çarşamba Cumhuriyet Savcısı

Konya Cumhuriyet Savcılığı

3864 218974

Evren ASLAN

Bakırköy Hâkimi

Turhal Hâkimliği

3865 218975

Hatice ASLAN

Manisa Hâkimi

Posof Hâkimliği

3866 218976

Kısmet ASLANCAN

Bakırköy Cumhuriyet Savcısı

Midyat Cumhuriyet Savcılığı

3867 218977

Hakan AŞIK

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcısı

Mengen Cumhuriyet Savcılığı

3868 218978

Hüseyin Serel ATAÇ

Balıkesir Hâkimi

Patnos Hâkimliği

Sayfa 129

S.No Sicil No Adı ve Soyadı

Bulunduğu Görev

Atandığı Görev

3869 218979

Ramazan ATALAR

İstanbul Anadolu Hâkimi

Iğdır Hâkimliği

3870 218982

Mustafa AYDIN

İstanbul Hâkimi

Tavşanlı Hâkimliği

3871 218983

Nurbanu AYDIN HANCİ

Ankara Hâkimi

Siverek Hâkimliği

3872 218984

Süleyman AYDIN

Çubuk Cumhuriyet Savcısı

Düzce Cumhuriyet Savcılığı

3873 218987

Tuğba AYGÜN

Eskişehir Hâkimi

Sütçüler Hâkimliği

3874 218988

Dilek AYHAN

Elazığ Hâkimi

Develi Hâkimliği

3875 218989

Melek BABUR BÜYÜKSÖKMEN

İstanbul Anadolu Hâkimi

Yunak Hâkimliği

3876 218990

Şerife BAĞDAT OĞUZ

Van Hâkimi

Kaman Hâkimliği

3877 218991

Seyit Şamil BAHÇEPINAR

Bartın Cumhuriyet Savcısı

Konya Cumhuriyet Savcılığı

3878 218992

Murat BAŞ

İstanbul Hâkimi

Sungurlu Hâkimliği

3879 218994

Gülberk BAŞIBÜYÜK

Denizli Hâkimi

Posof Hâkimliği

3880 218996

Davut BAYER

Düzce Hâkimi

Devrek Hâkimliği

3881 218997

Burak BAYRAK

Gebze Cumhuriyet Savcısı

Mesudiye Cumhuriyet Savcılığı

3882 218998

Sinem BAYRAKTAR GAYGI

Soma Cumhuriyet Savcısı

Van Cumhuriyet Savcılığı

3883 219002

Burhanettin BAYRİ

Küçükçekmece Cumhuriyet Savcısı

Bismil Cumhuriyet Savcılığı

3884 219004

Can BESEN

Bandırma Cumhuriyet Savcısı

Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığı

3885 219005

Meryem Elif BEŞLER

Hatay Hâkimi

Iğdır Hâkimliği

3886 219006

Muhammed Alperen BEŞLER

Hatay Hâkimi

Iğdır Hâkimliği

3887 219007

Hasan BIYIK

Küçükçekmece Cumhuriyet Savcısı

Eğil Cumhuriyet Savcılığı

3888 219008

Sabriye Ekin BİLGİCİ

Nizip Hâkimi

Ankara Hâkimliği

3889 219010

Hasan Can BOSTAN

Balıkesir Hâkimi

Doğubayazıt Hâkimliği

3890 219012

Gaffar BOZAN

Sinop Cumhuriyet Savcısı

Gaziantep Cumhuriyet Savcılığı

3891 219014

Derya BURGAZ

Adana Hâkimi

Tavşanlı Hâkimliği

3892 219015

Uğur BURGAZ

Adana Hâkimi

Tavşanlı Hâkimliği

3893 219016

Ferhat BÜYÜKADA

İstanbul Hâkimi

Çaycuma Hâkimliği

3894 219017

Çağrı CAN

Bilecik Cumhuriyet Savcısı

Hatay Cumhuriyet Savcılığı

3895 219019

Selma CANDAN

Isparta Hâkimi

Derik Hâkimliği

3896 219020

Bahattin CANLI

Urla Hâkimi

Edirne Hâkimliği

3897 219021

Hatice CANSU HEVESLİ

İstanbul Hâkimi

Yahyalı Hâkimliği

3898 219025

Osman CENGİZ

İstanbul Hâkimi

Pazarcık Hâkimliği

Sayfa 130

S.No Sicil No Adı ve Soyadı

Bulunduğu Görev

Atandığı Görev

3899 219027

Mihrace Melike CİVİL

İstanbul Anadolu Hâkimi

Osmancık Hâkimliği

3900 219028

Rahmi COŞAN

Gaziantep Hâkimi

Kaş Hâkimliği

3901 219031

Ezgi ÇABUK

Afyonkarahisar Cumhuriyet Savcısı

Şabanözü Cumhuriyet Savcılığı

3902 219032

Ali Ulvi ÇAĞIRAN

Elmalı Hâkimi

Keşan Hâkimliği

3903 219033

Emel ÇAĞLAR YÖNDER

Bakırköy Hâkimi

Erciş Hâkimliği

3904 219034

Hurşit ÇAĞLAR

Kırşehir Cumhuriyet Savcısı

Uzunköprü Cumhuriyet Savcılığı

3905 219035

Uğur ÇAKAR

Çanakkale Hâkimi

Malazgirt Hâkimliği

3906 219036

Nermin ÇANKAYA

Manisa Cumhuriyet Savcısı

Malazgirt Cumhuriyet Savcılığı

3907 219038

Canan ÇAVUŞOĞLU BİRİNCİ

İstanbul Anadolu Hâkimi

Keskin Hâkimliği

3908 219040

Mustafa Alper ÇELEN

Ankara Hâkimi

Ezine Hâkimliği

3909 219042

Kadriye ÇELİK

Ankara Hâkimi

Gediz Hâkimliği

3910 219043

Osman Yılmaz ÇERÇİLER

Gaziosmanpaşa Hâkimi

Araban Hâkimliği

3911 219045

Erkan ÇETİN

Serik Cumhuriyet Savcısı

Çorlu Cumhuriyet Savcılığı

3912 219046

Bilal ÇIKRIK

Tekirdağ Hâkimi

Nizip Hâkimliği

3913 219050

Mehmet ÇİFTÇİ

Turgutlu Cumhuriyet Savcısı

Aksaray Cumhuriyet Savcılığı

3914 219051

Nalan Hülya ÇİFTÇİ

İstanbul Hâkimi

Iğdır Hâkimliği

3915 219053

Ayhan ÇOLAK

Antalya Hâkimi

Cizre Hâkimliği

3916 219055

Neziha ÇORUMLU

Küçükçekmece Hâkimi

Elmalı Hâkimliği

3917 219056

Ahmet Naci ÇUKUR

Bursa Hâkimi

Yusufeli Hâkimliği

3918 219057

Zübeyde Esra DALGÜLGE KILIÇ

Soma Cumhuriyet Savcısı

Konya Cumhuriyet Savcılığı

3919 219059

Recep DALLI

İstanbul Hâkimi

İspir Hâkimliği

3920 219060

Havva ERGEN

Küçükçekmece Cumhuriyet Savcısı

Viranşehir Cumhuriyet Savcılığı

3921 219061

Semanur DEDE

İstanbul Hâkimi

Eskipazar Hâkimliği

3922 219062

Hidayet BENGİ

Balıkesir Cumhuriyet Savcısı

Akçakale Cumhuriyet Savcılığı

3923 219063

Harun SANCAKTAR

Kayseri Cumhuriyet Savcısı

Eleşkirt Cumhuriyet Savcılığı

3924 219064

Ayşe DEMİR

Antalya Cumhuriyet Savcısı

Bozova Cumhuriyet Savcılığı

3925 219065

Levent DEMİR

Gebze Hâkimi

Saray(Çorlu) Hâkimliği

3926 219066

Mehmet DEMİR

Ankara Cumhuriyet Savcısı

Pütürge Cumhuriyet Savcılığı

3927 219068

Yakup DEMİR

Kahramanmaraş Cumhuriyet Savcısı

Hilvan Cumhuriyet Savcılığı

3928 219069

Bahtigül DEMİRCAN

İstanbul Anadolu Hâkimi

Pamukova Hâkimliği

Sayfa 131

S.No Sicil No Adı ve Soyadı

Bulunduğu Görev

Atandığı Görev

3929 219070

Alper Ersan DEMİRCİ

Yüksekova Cumhuriyet Savcısı

Manisa Cumhuriyet Savcılığı

3930 219071

Serdar DEMİRCİ

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı

Reyhanlı Cumhuriyet Savcılığı

3931 219072

Hakan DEMİRHAN

İstanbul Cumhuriyet Savcısı

Keban Cumhuriyet Savcılığı

3932 219073

Selcen YAPRAKLI

İstanbul Hâkimi

Elbistan Hâkimliği

3933 219107

Esra DİNCER

Malatya Hâkimi

İstanbul Anadolu Hâkimliği

3934 219108

Hakan DİNÇ

İzmir Hâkimi

Sason Hâkimliği

3935 219111

Mehmet DOĞAN

İzmir Hâkimi

Ağrı Hâkimliği

3936 219112

Levent DOĞUŞ

Çorlu Cumhuriyet Savcısı

Pülümür Cumhuriyet Savcılığı

3937 219113

Tufan DUMAN

Çorlu Hâkimi

Seydişehir Hâkimliği

3938 219114

Fevziye DURMUŞ

Ankara Cumhuriyet Savcısı

Senirkent Cumhuriyet Savcılığı

3939 219118

Burak EĞLENOĞLU

Konya Hâkimi

Sivaslı Hâkimliği

3940 219120

Kadir ELİK

Büyükçekmece Cumhuriyet Savcısı

Kızıltepe Cumhuriyet Savcılığı

3941 219121

Aşkı ELMALI

Bandırma Hâkimi

Düzce Hâkimliği

3942 219122

Yunus Bilgehan EMRE

Aliağa Cumhuriyet Savcısı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılığı

3943 219123

Muhammed Salih ERCOŞKUN

Büyükçekmece Hâkimi

Hassa Hâkimliği

3944 219125

Göksel ERGÜN

Kütahya Cumhuriyet Savcısı

Çekerek Cumhuriyet Savcılığı

3945 219126

İsmail ERGÜN

Ankara Hâkimi

Sandıklı Hâkimliği

3946 219127

Gülşah ERKENGEZ DENİZ

Bergama Cumhuriyet Savcısı

Çorlu Cumhuriyet Savcılığı

3947 219128

Ercan EROL

İstanbul Anadolu Hâkimi

Birecik Hâkimliği

3948 219129

Uğur ERSOY

Uşak Hâkimi

Şarkikaraağaç Hâkimliği

3949 219132

Mevlüt FİDAN

Bakırköy Hâkimi

Şarkikaraağaç Hâkimliği

3950 219133

Buket FİDAN

Küçükçekmece Hâkimi

Kınık Hâkimliği

3951 219134

Bilal GEDİKÇİ

Gebze Hâkimi

Karakoçan Hâkimliği

3952 219135

Nazlı GEREK

Bakırköy Cumhuriyet Savcısı

Bor Cumhuriyet Savcılığı

3953 219136

Attila GEYİK

Büyükçekmece Cumhuriyet Savcısı

Çınar Cumhuriyet Savcılığı

3954 219137

İsmet Ozan GİRGİN

Tokat Cumhuriyet Savcısı

Afyonkarahisar Cumhuriyet Savcılığı

3955 219138

Nuran Fatma GÖNENÇ

Kocaeli Cumhuriyet Savcısı

Sulakyurt Cumhuriyet Savcılığı

3956 219140

Seyhan GÖNÜLAL

Antalya Hâkimi

Ağrı Hâkimliği

3957 219142

Ömer GÖRGÜLÜ

Konya Cumhuriyet Savcısı

Tuzluca Cumhuriyet Savcılığı

3958 219143

Bahtiyar GÖVCE

Ceyhan Cumhuriyet Savcısı

Çorlu Cumhuriyet Savcılığı

Sayfa 132

S.No Sicil No Adı ve Soyadı

Bulunduğu Görev

Atandığı Görev

3959 219144

Bengü GÜLDEREN

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı

Samandağ Hâkimliği

3960 219148

Selin GÜLSOY ÖZGÜN

Ankara Hâkimi

Şarkışla Hâkimliği

3961 219149

Hüseyin GÜNAY

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcısı

Turhal Cumhuriyet Savcılığı

3962 219152

Fevziye Hande GÜNER

Denizli Hâkimi

Cizre Hâkimliği

3963 219156

Nurdan GÜNGÖR

Bafra Cumhuriyet Savcısı

Kayseri Cumhuriyet Savcılığı

3964 219157

Recep GÜRBÜZ

İnegöl Hâkimi

Sivas Hâkimliği

3965 219158

Ülkü GÜRSES YAZMAN

Karaman Hâkimi

İskenderun Hâkimliği

3966 219159

Ömer GÜVEN

İstanbul Hâkimi

Nizip Hâkimliği

3967 219160

Tuğçe HACIFAZLIOĞLU

Çanakkale Hâkimi

Kağızman Hâkimliği

3968 219162

Anıl HIZAL

Ankara Hâkimi

Çine Hâkimliği

3969 219164

Emrah IŞIK

İstanbul Hâkimi

Tatvan Hâkimliği

3970 219165

Cem İÇTÜRK

Bergama Hâkimi

Çorlu Hâkimliği

3971 219166

Adnan İLDENİZ

İzmir Hâkimi

Ağrı Hâkimliği

3972 219169

Sema İNCİDELEN SARIŞIN

Bingöl Hâkimi

Malatya Hâkimliği

3973 219170

Mustafa KAAN

Selçuk Hâkimi

Çaykara Hâkimliği

3974 219172

Salih KAN

Tekirdağ Cumhuriyet Savcısı

Sarıveliler Cumhuriyet Savcılığı

3975 219174

Ömer ÇAYKARA

Rize Cumhuriyet Savcısı

Gevaş Cumhuriyet Savcılığı

3976 219175

Mehmet Fatih KARABABA

İstanbul Hâkimi

Vize Hâkimliği

3977 219177

Itır KARACA

İstanbul Hâkimi

Gülşehir Hâkimliği

3978 219178

Ahmet Serdar KARAGÖZ

Menemen Cumhuriyet Savcısı

Şanlıurfa Cumhuriyet Savcılığı

3979 219182

Serkan KARAGÜZEL

Manavgat Hâkimi

Doğubayazıt Hâkimliği

3980 219183

Bahar Selcan KARAISLI

Bursa Hâkimi

Şavşat Hâkimliği

3981 219185

Ekrem KARATAŞ

Bakırköy Hâkimi

Gazipaşa Hâkimliği

3982 219187

Batuhan KARTAL

Tarsus Cumhuriyet Savcısı

Kahramanmaraş Cumhuriyet Savcılığı

3983 219188

Semih KAYA

Ödemiş Cumhuriyet Savcısı

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı

3984 219189

Feyza KAYA KARABULUT

Bolu Cumhuriyet Savcısı

Bahçe Cumhuriyet Savcılığı

3985 219190

Zemzem KAYA YILMAZ

Ankara Hâkimi

Bolvadin Hâkimliği

3986 219192

Bülent KAZANCI

Ankara Hâkimi

İvrindi Hâkimliği

3987 219193

Mustafa Tolga KESER

Eskişehir Hâkimi

Yayladağı Hâkimliği

3988 219195

Arif KESKİN

İstanbul Hâkimi

Altınözü Hâkimliği

Sayfa 133

S.No Sicil No Adı ve Soyadı

Bulunduğu Görev

Atandığı Görev

3989 219198

Serdar KILIMAN

Antalya Hâkimi

Silopi Hâkimliği

3990 219200

Canan KOCABAŞ

İzmir Hâkimi

Şırnak Hâkimliği

3991 219201

Halide KOCAMAN

İstanbul Anadolu Hâkimi

Bismil Hâkimliği

3992 219202

Gizem KOCAMAN KÖYLÜ

Bodrum Hâkimi

Hınıs Hâkimliği

3993 219203

Neslihan KOÇ

Çumra Hâkimi

Kocaeli Hâkimliği

3994 219205

Bahadır KORHAN

Çatalca Hâkimi

Hatay Hâkimliği

3995 219206

Mehmet Şirin KORKMAZ

Adıyaman Cumhuriyet Savcısı

Mersin Cumhuriyet Savcılığı

3996 219208

Recep KOZLU

Söke Hâkimi

Edirne Hâkimliği

3997 219210

Ali KÖKTÜRK

Denizli Hâkimi

Suruç Hâkimliği

3998 219212

Mehmet Fatih KÖSEM

Ankara Cumhuriyet Savcısı

Sinanpaşa Cumhuriyet Savcılığı

3999 219213

Handan KULULAR IŞIK

İstanbul Hâkimi

Tatvan Hâkimliği

4000 219214

Sezgi KURNAZ

Antalya Hâkimi

Digor Hâkimliği

4001 219215

Bahir KURT

İstanbul Anadolu Hâkimi

Kaynarca Hâkimliği

4002 219217

Yasin KURT

Çorum Cumhuriyet Savcısı

Muş Cumhuriyet Savcılığı

4003 219219

Begüm Dilan KUTAY

Gaziosmanpaşa Hâkimi

Midyat Hâkimliği

4004 219220

Kadir KÜÇÜKAY

İstanbul Hâkimi

Çaykara Hâkimliği

4005 219222

İbrahim Hulusi KÜLAHCI

İstanbul Anadolu Hâkimi

Nizip Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı

4006 219225

Ulukan MADEN

Ankara Hâkimi

Saruhanlı Hâkimliği

4007 219227

Mustafa İlker MERİÇ

İstanbul Hâkimi

Kurşunlu Hâkimliği

4008 219228

Ümit MERİÇ

Karşıyaka Cumhuriyet Savcısı

Hanak Cumhuriyet Savcılığı

4009 219229

Emrah MERT

Karabük Cumhuriyet Savcısı

Kütahya Cumhuriyet Savcılığı

4010 219230

Gökhan MORÇİÇEK

Sakarya Cumhuriyet Savcısı

Eleşkirt Cumhuriyet Savcılığı

4011 219231

Tuğba OĞUZ ÇİÇEKLİ

İstanbul Hâkimi

Kemah Hâkimliği

4012 219233

Uğur ÖCAL

Küçükçekmece Cumhuriyet Savcısı

Kızıltepe Cumhuriyet Savcılığı

4013 219234

Mustafa ÖDEMİŞ

Küçükçekmece Cumhuriyet Savcısı

Maden Cumhuriyet Savcılığı

4014 219235

Alper ÖNAL

İstanbul Hâkimi

Gazipaşa Hâkimliği

4015 219236

Gülçin ÖNCÜ

Alanya Hâkimi

Hınıs Hâkimliği

4016 219240

Abdulrezzak Aydın ÖZÇİFT

Büyükçekmece Hâkimi

Birecik Hâkimliği

4017 219241

Pınar ÖZÇULCU

Muğla Cumhuriyet Savcısı

Malazgirt Cumhuriyet Savcılığı

4018 219244

Neslihan ÖZDEMİR

İstanbul Hâkimi

Pozantı Hâkimliği

Sayfa 134

S.No Sicil No Adı ve Soyadı

Bulunduğu Görev

Atandığı Görev

4019 219246

Şule ÖZDEMİR

Balıkesir Hâkimi

Çat Hâkimliği

4020 219247

Hatice ÖZDEMİR BEKTAŞ

Gaziosmanpaşa Hâkimi

Muş Hâkimliği

4021 219250

Kübra ÖZEL BOZKURT

İstanbul Hâkimi

Eğirdir Hâkimliği

4022 219251

Güray ÖZER

Ankara Hâkimi

Orhaneli Hâkimliği

4023 219252

Barbaros ÖZGÜN

Karaman Cumhuriyet Savcısı

Şarkışla Cumhuriyet Savcılığı

4024 219253

Çağla ÖZKAN

Ankara Hâkimi

Derinkuyu Hâkimliği

4025 219254

Nurettin Erdem ÖZKESER

Yalova Hâkimi

Lice Hâkimliği

4026 219255

Karaca ÖZMEN BALCI

Gebze Hâkimi

Kurtalan Hâkimliği

4027 219257

Yusuf ÖZÖLÇER

Gaziosmanpaşa Hâkimi

Malkara Hâkimliği

4028 219258

Hatice ÖZTORUN

İstanbul Hâkimi

Tatvan Hâkimliği

4029 219259

Mehmet Emin ÖZTÜRK

Torbalı Cumhuriyet Savcısı

Güroymak Cumhuriyet Savcılığı

4030 219261

Şemsettin ÖZTÜRKMEN

Pazarcık Hâkimi

Kahramanmaraş Hâkimliği

4031 219263

Ersen PARLAR

Dörtyol Hâkimi

Sakarya Hâkimliği

4032 219265

Ömer Faruk PEÇENEK

İstanbul Cumhuriyet Savcısı

Buldan Cumhuriyet Savcılığı

4033 219268

Numan SAĞLAM

Kızıltepe Cumhuriyet Savcısı

Manavgat Cumhuriyet Savcılığı

4034 219271

Hatice SARIKAYA

İstanbul Anadolu Hâkimi

Yıldızeli Hâkimliği

4035 219272

Yeşim SARIOĞLU

İstanbul Hâkimi

Uzunköprü Hâkimliği

4036 219274

Yasin SAYIN

İstanbul Anadolu Hâkimi

Iğdır Hâkimliği

4037 219275

Eren SAYKUN

Keşan Hâkimi

Hatay Hâkimliği

4038 219276

Adviye Merve SENKERİ

Alanya Cumhuriyet Savcısı

Kulp Cumhuriyet Savcılığı

4039 219277

Esra SERGEN

Söke Cumhuriyet Savcısı

Edirne Cumhuriyet Savcılığı

4040 219278

Müberra SEVİM

Çifteler Hâkimi

Kütahya Hâkimliği

4041 219279

Ayşegül SEZER

Finike Cumhuriyet Savcısı

Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı

4042 219280

Mustafa Yusuf SIBIÇ

Bakırköy Hâkimi

Ergani Hâkimliği

4043 219281

Coşkun Gökalp SOLAK

Çankırı Cumhuriyet Savcısı

Mersin Cumhuriyet Savcılığı

4044 219285

Mehmet Hanefi SÜTCÜ

İstanbul Anadolu Hâkimi

Gündoğmuş Hâkimliği

4045 219286

Fatma ŞAHİN

Antalya Hâkimi

Lice Hâkimliği

4046 219287

Filiz ŞAHİN

Bakırköy Hâkimi

Eğirdir Hâkimliği

4047 219289

Murat Burak ŞAHİN

Kahramanmaraş Hâkimi

Kaynarca Hâkimliği

4048 219290

Mustafa ŞAHİN

Bakırköy Cumhuriyet Savcısı

Çemişgezek Cumhuriyet Savcılığı

Sayfa 135

S.No Sicil No Adı ve Soyadı

Bulunduğu Görev

Atandığı Görev

4049 219291

Süleyman ŞAHİN

İstanbul Anadolu Hâkimi (Adalet Bakanlığı

Yetkili Tetkik Hâkimi)

Edirne Hâkimliği

4050 219292

Ümit ŞAHİN

İstanbul Anadolu Hâkimi

Hekimhan Hâkimliği

4051 219293

Alirıza ŞAŞTIM

Küçükçekmece Hâkimi

Avanos Hâkimliği

4052 219295

İbrahim ŞEN

Bakırköy Hâkimi

Hekimhan Hâkimliği

4053 219296

Selin ŞENGEZER

Mersin Hâkimi

Sarıgöl Hâkimliği

4054 219297

Kansu ŞEREF

Adana Cumhuriyet Savcısı

Çayırlı Cumhuriyet Savcılığı

4055 219300

Muhammed Raşid ŞİRİKÇİ

İstanbul Hâkimi

Kırıkhan Hâkimliği

4056 219302

İlker TAŞDEMİR

Aydın Hâkimi

Akçakale Hâkimliği

4057 219303

Erman TECİR

Bakırköy Hâkimi

İslâhiye Hâkimliği

4058 219304

Nilgün TEKİN

İstanbul Anadolu Hâkimi

Malkara Hâkimliği

4059 219305

Selçuk TEKİNALP

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcısı

Kurşunlu Cumhuriyet Savcılığı

4060 219307

Filiz TEMİZ ÜNER

Sakarya Cumhuriyet Savcısı

Yıldızeli Cumhuriyet Savcılığı

4061 219308

Aytekin TETİK

İzmir Cumhuriyet Savcısı

Bulanık Cumhuriyet Savcılığı

4062 219309

Beyza TİRYAKİ

Ankara Hâkimi

Bigadiç Hâkimliği

4063 219310

Aysima Merve TOKDEMİR

Büyükçekmece Cumhuriyet Savcısı

Gökçebey Cumhuriyet Savcılığı

4064 219313

Hüseyin Macit TUNÇ

Kayseri Cumhuriyet Savcısı

Pınarhisar Cumhuriyet Savcılığı

4065 219314

Mehmet Atıf TURAK

Adana Cumhuriyet Savcısı

Marmara Cumhuriyet Savcılığı

4066 219315

Seda TURAN İLTAN

Kahramanmaraş Hâkimi

Midyat Hâkimliği

4067 219316

Enis TUZCUOĞLU

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı

Çivril Cumhuriyet Savcılığı

4068 219323

Oral USLU

Bakırköy Hâkimi

Acıpayam Hâkimliği

4069 219324

Zühra USLU

Bakırköy Hâkimi

Acıpayam Hâkimliği

4070 219326

Ercan UYSAL

Kastamonu Cumhuriyet Savcısı

Sivas Cumhuriyet Savcılığı

4071 219327

Ilgaz UZUN

Bakırköy Hâkimi

Cihanbeyli Hâkimliği

4072 219328

Kadirhan UZUN

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcısı

Araban Cumhuriyet Savcılığı

4073 219329

Semra UZUNDERE

İstanbul Hâkimi

Kadirli Hâkimliği

4074 219330

Osman Sefa UZUNER

Uşak Cumhuriyet Savcısı

Kozluk Cumhuriyet Savcılığı

4075 219331

Zehra Bilge ÜNLÜSOY KIZANLIK Düzce Hâkimi

Çaycuma Hâkimliği

4076 219332

Kaan ÜSTÜN

Amasya Cumhuriyet Savcısı

Erzurum Cumhuriyet Savcılığı

4077 219334

Fatma YAKIŞAN

Merzifon Hâkimi

Şanlıurfa Hâkimliği

4078 219336

Mustafa YALÇIN

Adana Cumhuriyet Savcısı

Aydıncık(Silifke) Cumhuriyet Savcılığı

Sayfa 136

S.No Sicil No Adı ve Soyadı

Bulunduğu Görev

Atandığı Görev

4079 219337

Uğur YALÇIN

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı

Yatağan Cumhuriyet Savcılığı

4080 219339

Canan YALDIZ KARABULUT

Eskişehir Hâkimi

Muradiye Hâkimliği

4081 219340

Azim YAMAN

Gaziantep Cumhuriyet Savcısı

Nizip Cumhuriyet Savcılığı

4082 219341

Zeynep Handan YAPICI

Gaziantep Hâkimi

Orhaneli Hâkimliği

4083 219342

Emel GÜVEN

Büyükçekmece Hâkimi

Siverek Hâkimliği

4084 219345

Tuğçe YAZICI

Ankara Hâkimi

Siverek Hâkimliği

4085 219346

Volkan YENİ

İstanbul Hâkimi

Dursunbey Hâkimliği

4086 219349

Nagehan YILDIRIM

Ankara Hâkimi

Araban Hâkimliği

4087 219350

Necla YILDIRIM

Reyhanlı Hâkimi

Çermik Hâkimliği

4088 219352

Tunay YILDIRIM

Fatsa Hâkimi

Kahramanmaraş Hâkimliği

4089 219353

Derya GÜLER

Tekirdağ Hâkimi

Sinanpaşa Hâkimliği

4090 219354

Emel YILDIZ ÖZKAN

İstanbul Cumhuriyet Savcısı

Selim Cumhuriyet Savcılığı

4091 219355

Gülsüm Sıla YILDIZ

Ereğli(Konya) Hâkimi

Bursa Hâkimliği

4092 219356

Sultan Kimya ÇELEBİ

İstanbul Hâkimi

Bingöl Hâkimliği

4093 219357

Yakup YILDIZ

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcısı

Alaçam Cumhuriyet Savcılığı

4094 219358

İsmail YILDIZLI

Ordu Cumhuriyet Savcısı

Dazkırı Cumhuriyet Savcılığı

4095 219360

Hasan YILMAZ

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcısı

Ayvacık(Çanakkale) Cumhuriyet Savcılığı

4096 219361

Sedat YILMAZ

İstanbul Anadolu Hâkimi

Bitlis Hâkimliği

4097 219362

Sinan Mehmet YILMAZ

Sakarya Hâkimi

Bitlis Hâkimliği

4098 219363

Tuğba YILMAZ

İstanbul Hâkimi

Ahlat Hâkimliği

4099 219366

Gülay YİĞİTTÜRK

Kütahya Hâkimi

Yerköy Hâkimliği

4100 219367

Osman Fatih YORULMAZ

İstanbul Anadolu Hâkimi

Datça Hâkimliği

4101 219368

Hatice Kübra YURDAKUL AY

Trabzon Hâkimi

Kızıltepe Hâkimliği

4102 219373

Muhammet ABAK

Siverek Cumhuriyet Savcısı

Mardin Cumhuriyet Savcılığı

4103 219374

Hasan ABANOZ

Maçka Cumhuriyet Savcısı

Kaynarca Cumhuriyet Savcılığı

4104 219375

Ayşenur ABAY YÜKSEL

Bafra Hâkimi

İstanbul Hâkimliği

4105 219378

Muhammed İkbal ACAR

Alaçam Cumhuriyet Savcısı

Silopi Cumhuriyet Savcılığı

4106 219382

Ahmet ADIYAMAN

Bucak Hâkimi

Kilis Hâkimliği

4107 219384

Ayşe AĞALDAY

Bismil Hâkimi

Batman Hâkimliği

4108 219390

Cemal AKBAŞ

Yalvaç Cumhuriyet Savcısı

Tarsus Cumhuriyet Savcılığı

Sayfa 137

S.No Sicil No Adı ve Soyadı

Bulunduğu Görev

Atandığı Görev

4109 219391

Burak AKBAŞ

Silopi Cumhuriyet Savcısı

Ünye Cumhuriyet Savcılığı

4110 219392

Semih AKBAŞ

İmamoğlu Cumhuriyet Savcısı

Ağrı Cumhuriyet Savcılığı

4111 219394

Merve AKBOZ YÜCE

Kadirli Hâkimi

Osmaniye Hâkimliği

4112 219396

Mithat Erhan AKÇADAĞ

Viranşehir Hâkimi

Bilecik Hâkimliği

4113 219397

Sinem AKÇAY ÖZAĞAR

Hınıs Hâkimi

Kemer Hâkimliği

4114 219403

Sümeyye AKICI

Patnos Hâkimi

Mudanya Hâkimliği

4115 219404

Derviş AKIN

Pülümür Cumhuriyet Savcısı

Iğdır Cumhuriyet Savcılığı

4116 219405

Soner AKIN

Boyabat Cumhuriyet Savcısı

Salihli Cumhuriyet Savcılığı

4117 219413

Sümeyye AKSOY

Pamukova Hâkimi

Niğde Hâkimliği

4118 219414

Yasir AKSOY

Tunceli Cumhuriyet Savcısı

Finike Cumhuriyet Savcılığı

4119 219415

İlker AKSOY

Gülşehir Cumhuriyet Savcısı

Çardak Cumhuriyet Savcılığı

4120 219416

Ceyda AKSU DURAN

Muş Hâkimi

Bartın Hâkimliği

4121 219422

Berivan Sıla AKÜLKE

Gölhisar Hâkimi

Karabük Hâkimliği

4122 219423

Ayşe Sema BAYKAL

Muş Hâkimi

Karaman Hâkimliği

4123 219426

Fatma AKYÜZ SELÇUK

Bitlis Hâkimi

Sakarya Hâkimliği

4124 219429

Şeyma ALAGÖZ

Kaynarca Hâkimi

Ürgüp Hâkimliği

4125 219430

Umut Can ALBAKAR

Gölhisar Cumhuriyet Savcısı

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcılığı

4126 219435

Büşra KARACA

Iğdır Cumhuriyet Savcısı

Karabük Cumhuriyet Savcılığı

4127 219436

Osman ALKAN

Tavşanlı Cumhuriyet Savcısı

Ayancık Cumhuriyet Savcılığı

4128 219440

Necip ALPARMAK

Susurluk Hâkimi

Şebinkarahisar Hâkimliği

4129 219442

Hilal ALPAY

Boğazlıyan Hâkimi

Körfez Hâkimliği

4130 219443

Bilal ALPTEKİN

Çardak Hâkimi

İmamoğlu Hâkimliği

4131 219445

Dinçer ALTAŞ

Buldan Cumhuriyet Savcısı

Devrek Cumhuriyet Savcılığı

4132 219446

Merve ALTAY OĞUZ

Dinar Hâkimi

Elbistan Hâkimliği

4133 219449

Yusuf Can ALTINSOY

Seydişehir Cumhuriyet Savcısı

Karataş Cumhuriyet Savcılığı

4134 219452

Enda ALTUN

Ağrı Cumhuriyet Savcısı

Biga Cumhuriyet Savcılığı

4135 219454

Kudret ALTUNBAŞ

Reyhanlı Cumhuriyet Savcısı

Sinop Cumhuriyet Savcılığı

4136 219456

Selim ALTUNTAŞ

Zile Hâkimi

Siirt Hâkimliği

4137 219459

Rukiye ANUK

Osmancık Hâkimi

Çumra Hâkimliği

4138 219460

Mehmet APUHAN

Uzunköprü Hâkimi

Acıpayam Hâkimliği

Sayfa 138

S.No Sicil No Adı ve Soyadı

Bulunduğu Görev

Atandığı Görev

4139 219462

Nurefşan ARFAT

Sorgun Hâkimi

Doğubayazıt Hâkimliği

4140 219464

Mehmet Mübah ARI

Zile Cumhuriyet Savcısı

Saruhanlı Cumhuriyet Savcılığı

4141 219465

Yunus Emre ARI

Muş Hâkimi

Didim Hâkimliği

4142 219467

Ayşe YÜKSEL ARIBAŞ

Hopa Hâkimi

Ereğli(Konya) Hâkimliği

4143 219468

Hakan Tunahan ARIK

Ünye Cumhuriyet Savcısı

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı

4144 219471

Davut ARSLAN

Elbistan Cumhuriyet Savcısı

Kuşadası Cumhuriyet Savcılığı

4145 219472

Cihat ARSLAN

Pazar(Rize) Cumhuriyet Savcısı

Hendek Cumhuriyet Savcılığı

4146 219475

Tugay ARSLAN

Ortaköy(Aksaray) Cumhuriyet Savcısı

Kırklareli Cumhuriyet Savcılığı

4147 219478

Aslıhan ARSLAN METE

Emirdağ Hâkimi

Ödemiş Hâkimliği

4148 219479

Soner ASIL

Mut Cumhuriyet Savcısı

Çayeli Cumhuriyet Savcılığı

4149 219482

Esra GENÇ

Araklı Hâkimi

Sungurlu Hâkimliği

4150 219483

Gülpembe ASLAN BOZLAK

Çivril Hâkimi

Bayburt Hâkimliği

4151 219484

Ceren ASLAN EMİNOĞLU

Aliağa Hâkimi

Büyükçekmece Hâkimliği

4152 219488

İbrahim ATA

Muş Cumhuriyet Savcısı

Burdur Cumhuriyet Savcılığı

4153 219497

Hilal ATİK

Şarkikaraağaç Hâkimi

Tavşanlı Hâkimliği

4154 219498

Lütfullah ATİLLA

Gümüşhane Cumhuriyet Savcısı

Adıyaman Cumhuriyet Savcılığı

4155 219500

Tuğba KEPENEK

Çubuk Hâkimi

İstanbul Hâkimliği

4156 219503

Sema AVARİSLİ

İslâhiye Hâkimi

Şile Hâkimliği

4157 219505

Mustafa AVCI

Geyve Cumhuriyet Savcısı

Samandağ Cumhuriyet Savcılığı

4158 219507

Halenur YILDIZ

Elbistan Hâkimi

Kastamonu Hâkimliği

4159 219510

Canan AY

Beyşehir Hâkimi

Havza Hâkimliği

4160 219512

Fatih AYANOĞLU

Uzunköprü Cumhuriyet Savcısı

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı

4161 219513

Şaban AYAZ

Ilgaz Cumhuriyet Savcısı

Anamur Cumhuriyet Savcılığı

4162 219514

Baki AYBAK

Sungurlu Cumhuriyet Savcısı

Şarkışla Cumhuriyet Savcılığı

4163 219515

Muhammed Mustafa AYDEĞER

Banaz Cumhuriyet Savcısı

Emirdağ Cumhuriyet Savcılığı

4164 219517

Şeref AYDEMİR

Pazar(Rize) Cumhuriyet Savcısı

Geyve Cumhuriyet Savcılığı

4165 219523

Alper AYDIN

Kars Hâkimi

Tavşanlı Hâkimliği

4166 219525

Ahmet AYDIN

İslâhiye Hâkimi

Amasya Hâkimliği

4167 219526

Emre AYDIN

Alaçam Cumhuriyet Savcısı

Cizre Cumhuriyet Savcılığı

4168 219528

Beyza Nur AYDIN

Amasra Hâkimi

Tarsus Hâkimliği

Sayfa 139

S.No Sicil No Adı ve Soyadı

Bulunduğu Görev

Atandığı Görev

4169 219529

Simge AYDIN

Saruhanlı Hâkimi

Artvin Hâkimliği

4170 219530

Mehmet AYDİL

Dinar Hâkimi

Niğde Hâkimliği

4171 219532

Can AYDOĞAN

Hakkâri Hâkimi

Erdemli Hâkimliği

4172 219533

Tahir Deniz AYDOĞDU

Ardahan Hâkimi

Gelibolu Hâkimliği

4173 219535

Derya AYDOĞMUŞ

Balâ Cumhuriyet Savcısı

Kula Cumhuriyet Savcılığı

4174 219536

Emre AYDOĞUŞ

Devrek Cumhuriyet Savcısı

Nazilli Cumhuriyet Savcılığı

4175 219539

Ayşe Nur YETİŞİR

Kilis Cumhuriyet Savcısı

Yalvaç Cumhuriyet Savcılığı

4176 219542

Özden AYKOÇ

Kadınhanı Hâkimi

Ayvacık(Çanakkale) Hâkimliği

4177 219544

Mustafa AYKUT

Acıpayam Cumhuriyet Savcısı

Gümüşhane Cumhuriyet Savcılığı

4178 219546

Gül Hanım SEVİM

Hınıs Hâkimi

Kahramankazan Hâkimliği

4179 219548

Sevban AYTEN

Tunceli Cumhuriyet Savcısı

Dikili Cumhuriyet Savcılığı

4180 219552

Kemal BACAKSIZ

Reyhanlı Cumhuriyet Savcısı

Batman Cumhuriyet Savcılığı

4181 219557

Ayşe BAKIRCI ONDU

Karabük Hâkimi

İstanbul Hâkimliği

4182 219561

Doğan BALABAN

Doğubayazıt Cumhuriyet Savcısı

Gebze Cumhuriyet Savcılığı

4183 219562

Serhat BALCI

Uzunköprü Cumhuriyet Savcısı

Polatlı Cumhuriyet Savcılığı

4184 219563

Onur BALCI

Hakkâri Hâkimi

Kemer Hâkimliği

4185 219565

Merve BALCILAR YAPRAKCI

Kilis Cumhuriyet Savcısı

Bursa Cumhuriyet Savcılığı

4186 219566

Nusret BALER

Ardahan Cumhuriyet Savcısı

Eğirdir Cumhuriyet Savcılığı

4187 219568

Halil BALOĞLU

Kırıkhan Hâkimi

Tarsus Hâkimliği

4188 219569

Ayşegül BAŞER

Sungurlu Hâkimi

Bakırköy Hâkimliği

4189 219571

Süleyman BAŞ

Sarayönü Hâkimi

Merzifon Hâkimliği

4190 219572

Sinem KÜÇÜK

Ceyhan Hâkimi

İstanbul Hâkimliği

4191 219573

Elif Kübra KILIÇ

Elbistan Hâkimi

Polatlı Hâkimliği

4192 219575

Muhammed Gürsel BAŞEĞMEZ

Yüksekova Hâkimi

Burhaniye Hâkimliği

4193 219581

Ahmet Tarık BAYER

Zile Cumhuriyet Savcısı

Of Cumhuriyet Savcılığı

4194 219583

Cihan BAYRAKCI

Develi Cumhuriyet Savcısı

Perşembe Cumhuriyet Savcılığı

4195 219588

Zehra BEDUR

Emirdağ Hâkimi

Acıpayam Hâkimliği

4196 219590

Emre BEKMEZCİ

Şırnak Cumhuriyet Savcısı

Erdemli Cumhuriyet Savcılığı

4197 219591

Ramazan BEKTAŞ

Kulu Hâkimi

Bayındır Hâkimliği

4198 219592

Evrim BENGİSU TORUN

Ödemiş Hâkimi

İstanbul Hâkimliği

Sayfa 140

S.No Sicil No Adı ve Soyadı

Bulunduğu Görev

Atandığı Görev

4199 219603

Tuğba BİLGE

Çay Hâkimi

Patnos Hâkimliği

4200 219604

Mustafa Bilgehan BİLGEÇ

Ezine Cumhuriyet Savcısı

Samandağ Cumhuriyet Savcılığı

4201 219608

Usame BİLGİN

Çumra Hâkimi

Keşan Hâkimliği

4202 219609

Mine Bahar BİLGİN

Şereflikoçhisar Hâkimi

Görele Hâkimliği

4203 219611

İpek Gökçen BİNGÖL

Kars Hâkimi

Gebze Hâkimliği

4204 219618

Hüseyin Burak BODUR

Dinar Cumhuriyet Savcısı

Hakkâri Cumhuriyet Savcılığı

4205 219621

Hatice Sümeyra BOYACI

Tuzluca Hâkimi

Karacabey Hâkimliği

4206 219623

Gamze BOYRAZ

Geyve Cumhuriyet Savcısı

Alaşehir Cumhuriyet Savcılığı

4207 219631

Sibel ERTEKİN

Tatvan Cumhuriyet Savcısı

Bitlis Cumhuriyet Savcılığı

4208 219632

Can Berk BOZKAYA

Iğdır Hâkimi

Milâs Hâkimliği

4209 219633

Baki BOZKAYA

Söğüt Cumhuriyet Savcısı

Sandıklı Cumhuriyet Savcılığı

4210 219634

Gamze ATİLLA

Ortaca Hâkimi

Viranşehir Hâkimliği

4211 219635

Seyit Muhammed BOZKURT

Kırıkhan Cumhuriyet Savcısı

Kilis Cumhuriyet Savcılığı

4212 219636

Muhammed BOZKURT

Mudanya Cumhuriyet Savcısı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılığı

4213 219637

Bilge BOZKURT

Bozkır Cumhuriyet Savcısı

Menemen Cumhuriyet Savcılığı

4214 219638

Taha BOZKURT

Elbistan Cumhuriyet Savcısı

İnegöl Cumhuriyet Savcılığı

4215 219639

Buket BOZKURT TEK

Hakkâri Cumhuriyet Savcısı

Fethiye Cumhuriyet Savcılığı

4216 219643

Tuğba BULUT

Marmaris Hâkimi

Haymana Hâkimliği

4217 219646

Alev BURSALI POLAT

Sorgun Hâkimi

Büyükçekmece Hâkimliği

4218 219647

Edanur BÜKCÜOĞLU

Zile Hâkimi

Kemalpaşa Hâkimliği

4219 219649

Rabia YAZICI

Tarsus Hâkimi

Bayburt Hâkimliği

4220 219654

Altuğ CANDEMİR

Bolvadin Cumhuriyet Savcısı

Giresun Cumhuriyet Savcılığı

4221 219658

Ali CANKARA

Patnos Cumhuriyet Savcısı

Demre Cumhuriyet Savcılığı

4222 219660

Kübra CANLI KAYALIOĞLU

Silopi Cumhuriyet Savcısı

Bafra Cumhuriyet Savcılığı

4223 219661

Seda CANSEVER

Yüksekova Hâkimi

Akçakoca Hâkimliği

4224 219664

Hüseyin CENGİZ

Alaçam Hâkimi

Sandıklı Hâkimliği

4225 219666

Neslihan CERİT ÇAMURCU

Bartın Hâkimi

İstanbul Hâkimliği

4226 219668

Büşra CEYLAN KOCA

Borçka Hâkimi

Kars Hâkimliği

4227 219671

Muhammed CEYLAN

Savaştepe Hâkimi

Cizre Hâkimliği

4228 219675

Zeynep CIVGIN

Muratlı Hâkimi

Germencik Hâkimliği

Sayfa 141

S.No Sicil No Adı ve Soyadı

Bulunduğu Görev

Atandığı Görev

4229 219676

Yunus Emre CİĞER

Nusaybin Cumhuriyet Savcısı

Dikili Cumhuriyet Savcılığı

4230 219680

Feride Feyza COŞ

Espiye Hâkimi

İnegöl Hâkimliği

4231 219685

Zeynep CÜNÜK

Silopi Hâkimi

Karasu Hâkimliği

4232 219687

Suna ÇAĞLAR

Kale(Denizli) Cumhuriyet Savcısı

Uzunköprü Cumhuriyet Savcılığı

4233 219689

Ceyda Selin ÇAĞLAR

Kâhta Hâkimi

Akhisar Hâkimliği

4234 219690

Anıl ÇAĞLAYAN

Şarköy Cumhuriyet Savcısı

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı

4235 219693

Didem KARADENİZ

Hakkâri Hâkimi

Kocaeli Hâkimliği

4236 219696

Özlem ÇAKIR

Uzunköprü Hâkimi

Karabük Hâkimliği

4237 219698

Abdurrahman ÇAKIR

Yalvaç Cumhuriyet Savcısı

Lüleburgaz Cumhuriyet Savcılığı

4238 219699

Merve ÇAKIR

Yatağan Hâkimi

Patnos Hâkimliği

4239 219700

Tuğçe Malhun ÇAKIR ÇANTA

Bor Hâkimi

Marmaris Hâkimliği

4240 219704

Mehmet ÇAKMAK

Elbistan Hâkimi

Tokat Hâkimliği

4241 219707

Simge TEMUR

Cizre Cumhuriyet Savcısı

Lüleburgaz Cumhuriyet Savcılığı

4242 219712

Mehmet ÇAMLI

Keskin Cumhuriyet Savcısı

Ağrı Cumhuriyet Savcılığı

4243 219714

Eylül ÇAMLIBEL DERE

Finike Hâkimi

Gaziosmanpaşa Hâkimliği

4244 219715

Serena ÇANGIR BOZKAYA

Iğdır Hâkimi

Milâs Hâkimliği

4245 219717

Özge ÇATAL

Şarkışla Cumhuriyet Savcısı

Niğde Cumhuriyet Savcılığı

4246 219720

Tuğba ULUĞ

Doğubayazıt Hâkimi

Ereğli(Zonguldak) Hâkimliği

4247 219723

Uğur ÇAYKARA

Kastamonu Cumhuriyet Savcısı

Silvan Cumhuriyet Savcılığı

4248 219724

Serhat ÇAYLAK

Muş Cumhuriyet Savcısı

Kemer Cumhuriyet Savcılığı

4249 219725

Saadet ÇEBİ

Reyhanlı Cumhuriyet Savcısı

Milâs Cumhuriyet Savcılığı

4250 219726

Melike ÇELEBİ

Kaman Hâkimi

Silivri Hâkimliği

4251 219728

Mustafa ÇELİK

Sorgun Cumhuriyet Savcısı

Tarsus Cumhuriyet Savcılığı

4252 219729

Yahya ÇELİK

Tavşanlı Hâkimi

Afşin Hâkimliği

4253 219733

Emre ÇELİK

Ergani Cumhuriyet Savcısı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılığı

4254 219734

Şirvan ÇELİK

Şırnak Cumhuriyet Savcısı

Kuşadası Cumhuriyet Savcılığı

4255 219735

Ebru ÇELİK

Midyat Hâkimi

Tunceli Hâkimliği

4256 219738

Sümeyye ÇELİK

Bolvadin Cumhuriyet Savcısı

Ortaköy(Aksaray) Cumhuriyet Savcılığı

4257 219739

Gamze ÇELİK

Kaş Hâkimi

Kırıkhan Hâkimliği

4258 219740

İlhami ÇELİK

Hacıbektaş Cumhuriyet Savcısı

Gelibolu Cumhuriyet Savcılığı

Sayfa 142

S.No Sicil No Adı ve Soyadı

Bulunduğu Görev

Atandığı Görev

4259 219741

Mahmut ÇELİKBİLEK

Batman Cumhuriyet Savcısı

Kocaeli Cumhuriyet Savcılığı

4260 219742

Nida ÖZÜBEK

Muş Hâkimi

Kocaeli Hâkimliği

4261 219744

Sebahat Kübra ÇELİKKAYA

Çay Hâkimi

Akçakoca Hâkimliği

4262 219745

Ali ÇELİKOĞLU

Ürgüp Cumhuriyet Savcısı

Elbistan Cumhuriyet Savcılığı

4263 219747

Zühal ÇETİN

Hopa Cumhuriyet Savcısı

Giresun Cumhuriyet Savcılığı

4264 219748

Seydi ÇETİN

Sarıkamış Hâkimi

Seferihisar Hâkimliği

4265 219750

Serkan ÇETİN

Kilis Cumhuriyet Savcısı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılığı

4266 219751

Nurullah ÇETİN

Zile Hâkimi

Ergani Hâkimliği

4267 219752

Fatma Nagihan ÇETİN GÜNLÜ

Şarkışla Cumhuriyet Savcısı

Ereğli(Konya) Cumhuriyet Savcılığı

4268 219754

Muhammed Cihat ÇETKİN

Mudurnu Cumhuriyet Savcısı

Kilis Cumhuriyet Savcılığı

4269 219756

Haluk ÇINARBAY

Karasu Cumhuriyet Savcısı

Vize Cumhuriyet Savcılığı

4270 219765

Sema ÇİLİNGİROĞLU ŞEN

Şırnak Cumhuriyet Savcısı

Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığı

4271 219766

Mümine Özge ÇİMEN

Erciş Hâkimi

Soma Hâkimliği

4272 219767

Mustafa ÇİMENDERE

Alaca Hâkimi

Boğazlıyan Hâkimliği

4273 219768

Ömer ÇİMENOĞLU

Yüksekova Cumhuriyet Savcısı

Ayvalık Cumhuriyet Savcılığı

4274 219771

Tugay ÇOBAS

Ermenek Hâkimi

Ödemiş Hâkimliği

4275 219773

Ali ÇORUM

Düziçi Cumhuriyet Savcısı

Kilis Cumhuriyet Savcılığı

4276 219776

Mehmet ÇUBUK

İskilip Cumhuriyet Savcısı

Kadınhanı Cumhuriyet Savcılığı

4277 219780

Melike HASTÜRK

Osmancık Hâkimi

İstanbul Anadolu Hâkimliği

4278 219781

Rabia ÖZCAN

Ankara Batı Cumhuriyet Savcısı

Çınar Cumhuriyet Savcılığı

4279 219784

İskender DAŞDAN

Boğazlıyan Cumhuriyet Savcısı

Kemalpaşa Cumhuriyet Savcılığı

4280 219785

Mehmet DAYAN

Silopi Hâkimi

Çeşme Hâkimliği

4281 219786

Kübra DAYAN

Silopi Cumhuriyet Savcısı

Çeşme Cumhuriyet Savcılığı

4282 219791

Betül DEMİR

Dinar Hâkimi

Polatlı Hâkimliği

4283 219792

Ahmet DEMİR

Pazarcık Hâkimi

Viranşehir Hâkimliği

4284 219795

Gamze DEMİR LEBLEBİCİ

Birecik Hâkimi

İstanbul Anadolu Hâkimliği

4285 219799

Hande DEMİRBAĞ BALOĞLU

Kırıkhan Hâkimi

Tarsus Hâkimliği

4286 219812

Mukaddes KAVUKOĞLU

Ürgüp Hâkimi

İstanbul Hâkimliği

4287 219816

Kazım DEMİRTAŞ

Finike Cumhuriyet Savcısı

Silopi Cumhuriyet Savcılığı

4288 219817

Berkan DEREGÖZÜ

Tavşanlı Hâkimi

Düziçi Hâkimliği

Sayfa 143

S.No Sicil No Adı ve Soyadı

Bulunduğu Görev

Atandığı Görev

4289 219819

Sinan DERİN

İslâhiye Cumhuriyet Savcısı

Karabük Cumhuriyet Savcılığı

4290 219822

İsmail DİLEKÇİ

Gökçeada Cumhuriyet Savcısı

Alaca Cumhuriyet Savcılığı

4291 219824

Şeyda DİNÇ GÜNAR

Soma Hâkimi

Araklı Hâkimliği

4292 219829

Hilal Kübra DİNLER GÜL

Seferihisar Hâkimi

İstanbul Anadolu Hâkimliği

4293 219832

Nurseli AYDOĞAN

Hakkâri Hâkimi

Erdemli Hâkimliği

4294 219833

Ali Fuat DOĞAN

Vezirköprü Hâkimi

Fethiye Hâkimliği

4295 219841

Hakan DÖNMEZ

Sungurlu Cumhuriyet Savcısı

Niksar Cumhuriyet Savcılığı

4296 219842

Gamze DÖNMEZ

Eşme Hâkimi

Yenişehir Hâkimliği

4297 219845

Görkem DUMAN

Niksar Cumhuriyet Savcısı

Saray(Çorlu) Cumhuriyet Savcılığı

4298 219848

Veli DUMAN

Taşova Cumhuriyet Savcısı

Ilgın Cumhuriyet Savcılığı

4299 219854

Halit Buğra DURAN

Muş Hâkimi

Bartın Hâkimliği

4300 219856

Kaan DURAN

Araklı Cumhuriyet Savcısı

Ödemiş Cumhuriyet Savcılığı

4301 219857

Tuğba ERAVCI

Espiye Cumhuriyet Savcısı

Gölhisar Cumhuriyet Savcılığı

4302 219864

Aynur Damla KAZAN

Alaşehir Cumhuriyet Savcısı

Kızıltepe Cumhuriyet Savcılığı

4303 219865

İsmail DURSUN

Keskin Hâkimi

İslâhiye Hâkimliği

4304 219868

Simge DUVAN

Banaz Hâkimi

Küçükçekmece Hâkimliği

4305 219871

Yunus Emre DUYAR

Yüksekova Hâkimi

Bakırköy Hâkimliği

4306 219872

Çınar KAŞIKÇI

Burhaniye Cumhuriyet Savcısı

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı

4307 219873

Meryem DÜLDÜL GEREK

Ferizli Hâkimi

Dörtyol Hâkimliği

4308 219874

Şüheda DÜNDAR

Yerköy Hâkimi

Menemen Hâkimliği

4309 219875

Emre DÜZ

Pasinler Hâkimi

İznik Hâkimliği

4310 219880

Büşra EKİNCİ

Suluova Hâkimi

Hınıs Hâkimliği

4311 219883

Ahmet Akif EKŞİ

Marmaraereğlisi Hâkimi

Of Hâkimliği

4312 219885

Sümeyye ELMAS

Bayburt Hâkimi

Turgutlu Hâkimliği

4313 219888

Müzeyyen EMRE

Kırıkhan Cumhuriyet Savcısı

Çerkezköy Cumhuriyet Savcılığı

4314 219889

Bilal ENGİN

Tunceli Cumhuriyet Savcısı

Akyurt Cumhuriyet Savcılığı

4315 219890

Rukiye ER

Sarıkaya Hâkimi

Bayındır Hâkimliği

4316 219891

Seren ER

Elbistan Hâkimi

Turgutlu Hâkimliği

4317 219898

Berrin ERDAL

Çerkeş Hâkimi

Hayrabolu Hâkimliği

4318 219900

Didem ERDEM ESKİN

Vize Hâkimi

Ermenek Hâkimliği

Sayfa 144

S.No Sicil No Adı ve Soyadı

Bulunduğu Görev

Atandığı Görev

4319 219904

Furkan ERDEM

Silopi Hâkimi

Burdur Hâkimliği

4320 219910

Fatih ERDOĞAN

Ödemiş Cumhuriyet Savcısı

Selim Cumhuriyet Savcılığı

4321 219911

Rabia TÜFEK

Elbistan Hâkimi

İstanbul Hâkimliği

4322 219913

Tuğçe Ceren ERDOĞMUŞ

Devrek Hâkimi

Bozüyük Hâkimliği

4323 219921

Kerem ERGÜN

Keskin Hâkimi

Çal Hâkimliği

4324 219932

Tuğba ERMİŞ

Niksar Hâkimi

Serik Hâkimliği

4325 219935

Fatma Selenge EROĞLU

Uzunköprü Hâkimi

Edremit Hâkimliği

4326 219937

Tuğba EROL

Karasu Hâkimi

Mut Hâkimliği

4327 219940

Oğuzkaan EROL

Tavşanlı Cumhuriyet Savcısı

Mucur Cumhuriyet Savcılığı

4328 219941

Oğuz Burak ERORHAN

Silopi Cumhuriyet Savcısı

Söke Cumhuriyet Savcılığı

4329 219945

Sabire Merve ERSOY

Şarkışla Cumhuriyet Savcısı

Tunceli Cumhuriyet Savcılığı

4330 219946

Öznur ERŞİL

Kızıltepe Hâkimi

Seydişehir Hâkimliği

4331 219947

Tugay ERTAN

Bitlis Cumhuriyet Savcısı

Serik Cumhuriyet Savcılığı

4332 219948

Mesut ERTAN

Çaycuma Hâkimi

Lüleburgaz Hâkimliği

4333 219949

Hikmet YOĞUN

Reyhanlı Hâkimi

Çifteler Hâkimliği

4334 219950

Hasan Hüseyin ERTEM

Gördes Hâkimi

İnegöl Hâkimliği

4335 219951

Mustafa Burak ERTÜRKMEN

Emirdağ Cumhuriyet Savcısı

Bünyan Cumhuriyet Savcılığı

4336 219952

Kübra ATEŞ

Kula Hâkimi

İstanbul Hâkimliği

4337 219953

Hatice ERYILMAZ ARSLAN

Pazar(Rize) Hâkimi

Hendek Hâkimliği

4338 219954

Süheyla Berna KUTLU

Bingöl Hâkimi

Bartın Hâkimliği

4339 219955

Nur Banu ESER

Tunceli Hâkimi

Bergama Hâkimliği

4340 219956

Ceren KALKAN

Mengen Cumhuriyet Savcısı

Yalvaç Cumhuriyet Savcılığı

4341 219957

Mehmet ESKİN

Vize Hâkimi

Ermenek Hâkimliği

4342 219958

Ayşe Hande SEZER

Hacıbektaş Hâkimi

Aliağa Hâkimliği

4343 219961

Fatma EZEROĞLU

İncesu Cumhuriyet Savcısı

Karapınar Cumhuriyet Savcılığı

4344 219962

Şevket FERALAN

Geyve Hâkimi

Sarayönü Hâkimliği

4345 219963

Kutluhan FINDIK

Ardahan Cumhuriyet Savcısı

Aliağa Cumhuriyet Savcılığı

4346 219967

Gizem FİDAN

Kadirli Hâkimi

Nevşehir Hâkimliği

4347 219968

Zehra GÖKSU

Ünye Hâkimi

Tercan Hâkimliği

4348 219969

Gonca Nur FİLİK

Karaburun Cumhuriyet Savcısı

Bor Cumhuriyet Savcılığı

Sayfa 145

S.No Sicil No Adı ve Soyadı

Bulunduğu Görev

Atandığı Görev

4349 219972

Mesut GENCAN

Pamukova Cumhuriyet Savcısı

Taşova Cumhuriyet Savcılığı

4350 219973

Kasım GENÇ

Ortaköy(Aksaray) Cumhuriyet Savcısı

Elbistan Cumhuriyet Savcılığı

4351 219974

Çiğdem AÇIKMEŞE

Sarayönü Hâkimi

Ünye Hâkimliği

4352 219976

Buket Onur GÖKALP

Osmaniye Hâkimi

İstanbul Anadolu Hâkimliği

4353 219984

Mevlüt Sancar GÖKTEPE

Cizre Hâkimi

Finike Hâkimliği

4354 219987

Esengül GÖNENDİ EVREN

Sarıgöl Hâkimi

Kadınhanı Hâkimliği

4355 219988

Umut GÖNÜLALAN

Görele Hâkimi

Kastamonu Hâkimliği

4356 219989

Fatma GÖRGÜLÜ YILMAZ

Akyazı Hâkimi

Akseki Hâkimliği

4357 219992

Sümeyye GÖZÜYAŞLI

Çumra Hâkimi

Suluova Hâkimliği

4358 219995

Mehmet GÜDEN

Hopa Cumhuriyet Savcısı

Şarkikaraağaç Cumhuriyet Savcılığı

4359 219996

Merve GÜDER

İslâhiye Hâkimi

Kırklareli Hâkimliği

4360 219997

Güner GÜDÜL

Sivrihisar Hâkimi

Ödemiş Hâkimliği

4361 219998

Çağdaş GÜL

Kandıra Cumhuriyet Savcısı

Yerköy Cumhuriyet Savcılığı

4362 219999

Onur GÜLBAHAR

Tosya Cumhuriyet Savcısı

Kızılcahamam Cumhuriyet Savcılığı

4363 220000

Şeyma YILMAZ

Ağrı Hâkimi

Emirdağ Hâkimliği

4364 220005

Nesih GÜLMEZ

Kumluca Cumhuriyet Savcısı

Şırnak Cumhuriyet Savcılığı

4365 220006

Melike YILMAZ

Havza Cumhuriyet Savcısı

Babaeski Cumhuriyet Savcılığı

4366 220007

İsmet Turgut GÜLŞEN

Osmancık Cumhuriyet Savcısı

Sandıklı Cumhuriyet Savcılığı

4367 220008

Ezgi GÜLTEKİN

Elbistan Hâkimi

Kadirli Hâkimliği

4368 220009

Abdulhalim GÜMÜŞ

Sürmene Cumhuriyet Savcısı

Kırklareli Cumhuriyet Savcılığı

4369 220012

Ahmet Engin GÜNAYDIN

Çan Hâkimi

Reyhanlı Hâkimliği

4370 220016

Tevfik GÜNDÜZ

Datça Cumhuriyet Savcısı

Polatlı Cumhuriyet Savcılığı

4371 220025

Sibel GÜNGÖR

Acıpayam Cumhuriyet Savcısı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılığı

4372 220027

Hidayet GÜNLÜ

Şarkışla Hâkimi

Ereğli(Konya) Hâkimliği

4373 220034

Ayşe HAKKOYMAZ

Çaycuma Hâkimi

Kilis Hâkimliği

4374 220037

Nevra HANGİŞİ BADEM

Pasinler Hâkimi

Ortaca Hâkimliği

4375 220039

Ceren HASAR

Şirvan Hâkimi

Ayancık Hâkimliği

4376 220040

Ali HASDEMİR

Elmalı Hâkimi

Hopa Hâkimliği

4377 220041

Emir Haydar HAŞHAŞ

Bucak Cumhuriyet Savcısı

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcılığı

4378 220042

Nuran ARSLAN

Amasra Hâkimi

Kozan Hâkimliği

Sayfa 146

S.No Sicil No Adı ve Soyadı

Bulunduğu Görev

Atandığı Görev

4379 220043

İdris HAZER

Erzincan Cumhuriyet Savcısı

Geyve Cumhuriyet Savcılığı

4380 220044

Eren Can HEKİM

Kırıkhan Hâkimi

Ortaca Hâkimliği

4381 220046

Bilal HEZER

Tavas Cumhuriyet Savcısı

Osmancık Cumhuriyet Savcılığı

4382 220047

Gökçe İrem YILMAZ

Tavas Hâkimi

Gürgentepe Hâkimliği

4383 220048

Gülay HOROZ

Marmaraereğlisi Hâkimi

Avanos Hâkimliği

4384 220050

Büşra HÖKELEK TOPLAR

Niksar Hâkimi

Osmaniye Hâkimliği

4385 220053

Bensu ÜNLÜ

Gülşehir Hâkimi

Polatlı Hâkimliği

4386 220055

Zeynep IŞIK

Ankara Hâkimi

Gürpınar Hâkimliği

4387 220058

Fatih İBİŞ

Patnos Cumhuriyet Savcısı

Ödemiş Cumhuriyet Savcılığı

4388 220059

Muhammed Salih İBİŞOĞLU

Samandağ Cumhuriyet Savcısı

Mengen Hâkimliği

4389 220060

Seçil İHTİYAR

Gediz Hâkimi

Pazar(Rize) Hâkimliği

4390 220061

Elif İKİZ

Demirci Hâkimi

İnegöl Hâkimliği

4391 220063

Merve İLGAR

Kırkağaç Cumhuriyet Savcısı

Yozgat Cumhuriyet Savcılığı

4392 220064

Ahmet Cihan İLHAN

Kadirli Cumhuriyet Savcısı

Çifteler Cumhuriyet Savcılığı

4393 220072

Buse Kevser İNCAMAN

Gümüşhane Hâkimi

Osmaniye Hâkimliği

4394 220077

Mehmet Akif İPEK

İspir Hâkimi

Mudanya Cumhuriyet Savcılığı

4395 220081

Safa Han İZMİRLİ

Boyabat Cumhuriyet Savcısı

Saruhanlı Cumhuriyet Savcılığı

4396 220082

Elçin KAAN

Bor Hâkimi

Yenişehir Hâkimliği

4397 220083

Özcan KABA

Şarkikaraağaç Cumhuriyet Savcısı

Yozgat Cumhuriyet Savcılığı

4398 220084

Serdar KABAK

Emirdağ Cumhuriyet Savcısı

Reyhanlı Cumhuriyet Savcılığı

4399 220087

İlyas Can KABASAKAL

Bitlis Cumhuriyet Savcısı

Aliağa Cumhuriyet Savcılığı

4400 220088

Mehmet KABASAKAL

Lâpseki Cumhuriyet Savcısı

Kırıkhan Cumhuriyet Savcılığı

4401 220089

Sevda KAÇAN SEİS

Bingöl Hâkimi

Bursa Hâkimliği

4402 220090

Tayyip Erkan KAÇMAZ

Urla Hâkimi

Soma Hâkimliği

4403 220092

Şeyma KADIOĞLU

Oltu Cumhuriyet Savcısı

Mudurnu Cumhuriyet Savcılığı

4404 220100

Samet KALDIRIM

Köyceğiz Cumhuriyet Savcısı

Silopi Cumhuriyet Savcılığı

4405 220102

Berat KALENDER

Yatağan Cumhuriyet Savcısı

Doğubayazıt Cumhuriyet Savcılığı

4406 220107

Onur KALKAN

Ayvacık(Çanakkale) Cumhuriyet Savcısı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılığı

4407 220109

Yazgül KALKAN

Kırıkhan Hâkimi

Develi Hâkimliği

4408 220110

Erhan KALKAN

Mengen Hâkimi

Yalvaç Hâkimliği

Sayfa 147

S.No Sicil No Adı ve Soyadı

Bulunduğu Görev

Atandığı Görev

4409 220116

Büşra KANDEMİR

Gazipaşa Hâkimi

Hopa Hâkimliği

4410 220119

Emre KANKIRI

Pozantı Cumhuriyet Savcısı

Vezirköprü Cumhuriyet Savcılığı

4411 220122

Fatma KANSU

Hopa Hâkimi

Karaman Hâkimliği

4412 220123

Cemile KANSUZ

Ardahan Hâkimi

Seferihisar Hâkimliği

4413 220125

Ozan KAPICI

Ermenek Cumhuriyet Savcısı

Çerkeş Cumhuriyet Savcılığı

4414 220126

Osman Hakan KAPLAN

Amasra Cumhuriyet Savcısı

Ödemiş Cumhuriyet Savcılığı

4415 220128

Seda KARA

Emirdağ Hâkimi

Çankırı Hâkimliği

4416 220130

Ünal KARA

Dinar Cumhuriyet Savcısı

Söğüt Cumhuriyet Savcılığı

4417 220132

Abdülkadir KARA

Vize Cumhuriyet Savcısı

Devrek Cumhuriyet Savcılığı

4418 220133

Aybüke KARA TOPALOĞLU

Uzunköprü Hâkimi

Kırkağaç Hâkimliği

4419 220136

Merve Elif ARSLAN

Hakkâri Hâkimi

Kahramankazan Hâkimliği

4420 220139

Nurullah KARABULUT

Eruh Cumhuriyet Savcısı

Menemen Cumhuriyet Savcılığı

4421 220142

Mete KARACA

Şile Hâkimi

İstanbul Anadolu Hâkimliği

4422 220143

Murat KARACA

Iğdır Cumhuriyet Savcısı

Karabük Cumhuriyet Savcılığı

4423 220145

Gülseven CİNGİ

Kepsut Hâkimi

İstanbul Hâkimliği

4424 220147

Büşra Nur KARACAOĞLU

Şarkikaraağaç Hâkimi

İskilip Hâkimliği

4425 220152

Emine KARADENİZ

Gediz Hâkimi

Malkara Hâkimliği

4426 220153

Büşra Ceren KARADENİZ

TÜRKEL

Kaş Hâkimi

Gaziosmanpaşa Hâkimliği

4427 220155

Abdulsamet KARAERKEK

Geyve Cumhuriyet Savcısı

Akdağmadeni Cumhuriyet Savcılığı

4428 220157

Ömer Faruk KARAGÖZ

Afşin Hâkimi

Adıyaman Hâkimliği

4429 220158

Büşra İNCE

Nusaybin Hâkimi

Kocaeli Hâkimliği

4430 220160

Nesrin KARAKAŞ ÇALIŞ

Tokat Cumhuriyet Savcısı

Birecik Hâkimliği

4431 220161

Selma KARAKAŞ KURUR

Pazar(Rize) Hâkimi

Emirdağ Hâkimliği

4432 220165

Esra KARAKAYA

Uzunköprü Hâkimi

Silivri Hâkimliği

4433 220166

Ahmet KARAKAYA

Elmalı Cumhuriyet Savcısı

Cizre Cumhuriyet Savcılığı

4434 220168

Atiye Pelin KARAKURT

Tunceli Hâkimi

Selçuk Hâkimliği

4435 220170

Eren KARAKUZU

Ortaca Cumhuriyet Savcısı

Adilcevaz Cumhuriyet Savcılığı

4436 220171

Serap KARAMAN

Pozantı Hâkimi

Bafra Hâkimliği

4437 220174

Yiğit Cem KARAOĞLU

Ezine Hâkimi

Turhal Hâkimliği

4438 220176

Merve KARATAŞ

Kandıra Hâkimi

Mihalıççık Hâkimliği

Sayfa 148

S.No Sicil No Adı ve Soyadı

Bulunduğu Görev

Atandığı Görev

4439 220177

Kübra KARAKAYA

Reyhanlı Hâkimi

Kaş Hâkimliği

4440 220178

Mustafa KARİP

Çine Cumhuriyet Savcısı

Silopi Cumhuriyet Savcılığı

4441 220181

Salim KARTAL

Ardahan Hâkimi

Bünyan Hâkimliği

4442 220182

Aytekin KARTAL

Bayramiç Cumhuriyet Savcısı

Şemdinli Cumhuriyet Savcılığı

4443 220183

Hülya KAŞIKOĞLU ÖZBEY

Doğubayazıt Hâkimi

Bergama Hâkimliği

4444 220184

Zehra Nur KATAR

Simav Hâkimi

Bor Hâkimliği

4445 220189

Ahmet KAYA

Pazar(Rize) Cumhuriyet Savcısı

Keçiborlu Cumhuriyet Savcılığı

4446 220192

Deniz Can KAYA

Tavşanlı Hâkimi

Pazar(Rize) Hâkimliği

4447 220199

Muhammed KAYA

Kırıkhan Hâkimi

Ayvacık(Çanakkale) Hâkimliği

4448 220204

Çağla Hazer KAYA

Mihalıççık Hâkimi

Ulukışla Hâkimliği

4449 220205

Tolga KAYA

Çardak Cumhuriyet Savcısı

Hendek Cumhuriyet Savcılığı

4450 220206

Hasan KAYA

Ayancık Cumhuriyet Savcısı

Çardak Cumhuriyet Savcılığı

4451 220210

Gülşah KAYĞUSUZ

Iğdır Hâkimi

Milâs Hâkimliği

4452 220213

Hatice Kübra DİNGİN

Cizre Hâkimi

Bursa Hâkimliği

4453 220217

Nurbanu KELEŞ

Çan Cumhuriyet Savcısı

Silifke Cumhuriyet Savcılığı

4454 220218

Alper KELEŞ

Kozluk Hâkimi

Çubuk Hâkimliği

4455 220219

Pelin KEMEŞİ

Ağrı Cumhuriyet Savcısı

Yatağan Cumhuriyet Savcılığı

4456 220220

Burcu KEMİK BÜLBÜL

Akçakoca Hâkimi

İstanbul Hâkimliği

4457 220222

Fatih KESİCİ

Yalvaç Hâkimi

Osmancık Hâkimliği

4458 220228

Serdar KILIÇ

Ilgın Hâkimi

Nazilli Hâkimliği

4459 220229

Melis KILIÇ TEZDİĞ

Susurluk Cumhuriyet Savcısı

Kozan Cumhuriyet Savcılığı

4460 220230

Samed KILIÇ

Çivril Hâkimi

Şile Hâkimliği

4461 220231

Hilal KILIÇ KOÇAK

Bolvadin Hâkimi

Siverek Hâkimliği

4462 220232

Emre KILIÇARSLAN

Kilis Cumhuriyet Savcısı

Kumluca Cumhuriyet Savcılığı

4463 220233

Muhammed Çağatay

KILIÇARSLAN

Turhal Cumhuriyet Savcısı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılığı

4464 220234

Aslı KILIÇASLAN

Karasu Hâkimi

İstanbul Hâkimliği

4465 220237

Merve KILINÇ

Kaman Cumhuriyet Savcısı

Tarsus Cumhuriyet Savcılığı

4466 220242

Hatice Kübra YAŞAR

Ereğli(Konya) Hâkimi

İstanbul Hâkimliği

4467 220243

Ebru KIRDÖK TOYER

Zile Hâkimi

Cizre Hâkimliği

4468 220248

Aytaç KIZMAZ

Lâpseki Cumhuriyet Savcısı

Siverek Cumhuriyet Savcılığı

Sayfa 149

S.No Sicil No Adı ve Soyadı

Bulunduğu Görev

Atandığı Görev

4469 220249

Mehmet Ali KIZTANIR

Perşembe Hâkimi

Emirdağ Hâkimliği

4470 220253

Ezgi KOCABAŞ

Niksar Cumhuriyet Savcısı

Çal Cumhuriyet Savcılığı

4471 220256

Öznur KOCAMAN

Oltu Cumhuriyet Savcısı

Datça Cumhuriyet Savcılığı

4472 220261

Emine POLAT

Gazipaşa Hâkimi

Uzunköprü Hâkimliği

4473 220263

Mehmet Oğuzhan KOLUTEK

İnegöl Cumhuriyet Savcısı

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı

4474 220265

Emine KONUK

Dursunbey Hâkimi

Kırıkhan Hâkimliği

4475 220274

Melike KORKUT

Tavşanlı Hâkimi

Gölhisar Hâkimliği

4476 220275

Musa KORUYAN

Savaştepe Cumhuriyet Savcısı

İskilip Cumhuriyet Savcılığı

4477 220277

Ahmet KOYUN

Boğazlıyan Cumhuriyet Savcısı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılığı

4478 220279

Halil KOZANOĞLU

Perşembe Hâkimi

Osmaniye Hâkimliği

4479 220281

Uğur KÖKER

Samandağ Cumhuriyet Savcısı

Demre Cumhuriyet Savcılığı

4480 220282

Gülüzar GÖKSU

Bor Hâkimi

Çankırı Hâkimliği

4481 220283

Mualla Beyza KÖSE

Kadirli Hâkimi

Sarayköy Hâkimliği

4482 220284

Burcu KÖSE

İslâhiye Cumhuriyet Savcısı

Tarsus Cumhuriyet Savcılığı

4483 220285

Mehmet KÖSE

Kadirli Cumhuriyet Savcısı

Sarayköy Cumhuriyet Savcılığı

4484 220287

Sefa KÖSE

Karaburun Hâkimi

Erbaa Hâkimliği

4485 220288

Veysel KUBULAN

Seydişehir Cumhuriyet Savcısı

Düziçi Cumhuriyet Savcılığı

4486 220289

Hanifi KUL

Datça Cumhuriyet Savcısı

Yüksekova Cumhuriyet Savcılığı

4487 220290

Dilara KUMARTAŞLI

Silopi Hâkimi

Urla Hâkimliği

4488 220295

Bünyamin KURŞUN

Pamukova Hâkimi

Banaz Hâkimliği

4489 220296

Mehmet Fatih KURT

Şırnak Cumhuriyet Savcısı

Yenişehir Cumhuriyet Savcılığı

4490 220298

Ülkühan KURT

Saray(Çorlu) Hâkimi

Kadirli Hâkimliği

4491 220305

Gülsüm Merve KURUCA

Ayancık Hâkimi

Perşembe Hâkimliği

4492 220307

Ali Şansal KURUR

Nazilli Hâkimi

Emirdağ Hâkimliği

4493 220308

Ercan KUŞ

Simav Cumhuriyet Savcısı

Afşin Cumhuriyet Savcılığı

4494 220312

Nurullah KUT

Eşme Cumhuriyet Savcısı

Nazilli Cumhuriyet Savcılığı

4495 220314

Mehmet KUTLU

Hınıs Hâkimi

Nevşehir Hâkimliği

4496 220316

Büşra ACAR

Söke Hâkimi

Arapgir Hâkimliği

4497 220318

Aybüke YAYLA

Avanos Hâkimi

Kızılcahamam Hâkimliği

4498 220323

Ayşegül KÜÇÜKBAKİ

Şereflikoçhisar Hâkimi

Bulancak Hâkimliği

Sayfa 150

S.No Sicil No Adı ve Soyadı

Bulunduğu Görev

Atandığı Görev

4499 220324

İsmail KÜÇÜKDAĞ

Gölhisar Cumhuriyet Savcısı

Osmaneli Cumhuriyet Savcılığı

4500 220326

Güneyhan KÜRÜ

Kandıra Hâkimi

Anamur Hâkimliği

4501 220328

İstemi Kaan LAP

Doğubayazıt Hâkimi

Fethiye Hâkimliği

4502 220329

Hacı Ali LEKESİZ

Gerze Hâkimi

Erbaa Hâkimliği

4503 220331

Mustafa MACİT

Mucur Cumhuriyet Savcısı

Muş Cumhuriyet Savcılığı

4504 220332

Elif Sümeyye MADANOĞLU

Gediz Cumhuriyet Savcısı

Ortaköy(Aksaray) Cumhuriyet Savcılığı

4505 220333

Kürşat MADENCİOĞLU

Bor Cumhuriyet Savcısı

Didim Cumhuriyet Savcılığı

4506 220337

Ali Özcan MAY

Kadirli Hâkimi

Tatvan Hâkimliği

4507 220338

Necati MAZLUM

Alaplı Hâkimi

Silopi Hâkimliği

4508 220341

Kadriye MERCAN

Karataş Cumhuriyet Savcısı

Bünyan Cumhuriyet Savcılığı

4509 220342

Alper MERDİN

Çay Cumhuriyet Savcısı

Ulukışla Cumhuriyet Savcılığı

4510 220344

İhsan Doğukan METE

Emirdağ Cumhuriyet Savcısı

Ödemiş Cumhuriyet Savcılığı

4511 220348

Özgür MORALI

Çardak Cumhuriyet Savcısı

Yenişehir Cumhuriyet Savcılığı

4512 220349

Yunus Emre MUTLU

Cizre Hâkimi

Çeşme Hâkimliği

4513 220352

Feyyaz NARİN

Devrek Cumhuriyet Savcısı

Havza Cumhuriyet Savcılığı

4514 220354

Hilal NAZLISÖZ

Tavşanlı Hâkimi

Hayrabolu Hâkimliği

4515 220361

Emrah OĞUZ

Dinar Hâkimi

Elbistan Hâkimliği

4516 220364

Ahmet Cemil OKUR

Seydişehir Hâkimi

Amasya Hâkimliği

4517 220365

Bilgehan OKUR

Zile Cumhuriyet Savcısı

Erdek Cumhuriyet Savcılığı

4518 220367

Cankat ONAROK

Pozantı Hâkimi

Akçaabat Hâkimliği

4519 220368

Fatih ONAY

Elmalı Cumhuriyet Savcısı

Patnos Cumhuriyet Savcılığı

4520 220370

Abdullah ORAL

Sarıkaya Cumhuriyet Savcısı

Turgutlu Cumhuriyet Savcılığı

4521 220371

Muhammed Seyda ORÇİN

Muratlı Hâkimi

Sarayönü Hâkimliği

4522 220372

Adem ORHAN

Tosya Hâkimi

Bafra Hâkimliği

4523 220375

Burak ORTAÇ

Eğirdir Cumhuriyet Savcısı

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı

4524 220376

Mustafa ORUÇ

Kırklareli Cumhuriyet Savcısı

Bismil Cumhuriyet Savcılığı

4525 220377

Gülşah OSGAYOĞLU

Bolvadin Hâkimi

Osmaniye Hâkimliği

4526 220378

Emine Melek OZAN

Turhal Cumhuriyet Savcısı

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı

4527 220379

Ömer ÖĞÜT

Kınık Hâkimi

Kırıkhan Hâkimliği

4528 220381

Ali Ender ÖKSÜZ

Iğdır Hâkimi

Beypazarı Hâkimliği

Sayfa 151

S.No Sicil No Adı ve Soyadı

Bulunduğu Görev

Atandığı Görev

4529 220383

Naz Sena ÖKTEM

Simav Hâkimi

Beypazarı Hâkimliği

4530 220385

Gülendam ÖNCÜ

Tavşanlı Hâkimi

Tunceli Hâkimliği

4531 220388

Mustafa ÖNEN

Malkara Hâkimi

Körfez Hâkimliği

4532 220389

İlyas ÖNER

Derinkuyu Cumhuriyet Savcısı

Osmaneli Cumhuriyet Savcılığı

4533 220391

Ahmet Veysel ÖT

Reyhanlı Cumhuriyet Savcısı

Korkuteli Cumhuriyet Savcılığı

4534 220392

Çağlar ÖTER

Tarsus Cumhuriyet Savcısı

Araç Cumhuriyet Savcılığı

4535 220393

Ayşe ÖZ

Kumluca Cumhuriyet Savcısı

Hakkâri Cumhuriyet Savcılığı

4536 220394

Hasan ÖZ

Kadirli Hâkimi

Adıyaman Hâkimliği

4537 220395

Nurseli ÖZALP UYGUR

Kırıkhan Hâkimi

Çankırı Hâkimliği

4538 220396

Asena Tuğçe ÖZBAY KORKUSUZ Lâpseki Hâkimi

Uzunköprü Hâkimliği

4539 220397

Kübra YEDİKARDEŞ

Karapınar Cumhuriyet Savcısı

Soma Hâkimliği

4540 220398

Süleyman ÖZBEK

Seydişehir Hâkimi

Osmaniye Hâkimliği

4541 220400

İzzet ÖZBEY

Doğubayazıt Hâkimi

Bergama Hâkimliği

4542 220403

Aslıhan ÖZCAN BALCI

Hakkâri Hâkimi

Kemer Hâkimliği

4543 220404

Elif CANİKLİ

Erbaa Hâkimi

İstanbul Hâkimliği

4544 220409

Mesut ÖZÇELİK

Havza Hâkimi

Kozan Hâkimliği

4545 220411

Nazmiye ÖZDEMİR

Ergani Cumhuriyet Savcısı

İnegöl Cumhuriyet Savcılığı

4546 220414

Deniz ÖZDEMİR

Midyat Hâkimi

Seferihisar Hâkimliği

4547 220423

Raziye Merve ARSLAN

Bingöl Hâkimi

Uşak Hâkimliği

4548 220425

Muhammed Nurullah ÖZEL

Patnos Cumhuriyet Savcısı

Ortaca Cumhuriyet Savcılığı

4549 220428

Tanju ÖZER

Yalvaç Cumhuriyet Savcısı

Midyat Cumhuriyet Savcılığı

4550 220430

Feyza Buse ÖZER

Silopi Hâkimi

Niksar Hâkimliği

4551 220432

Fuat ÖZGEN

Doğubayazıt Cumhuriyet Savcısı

Burdur Cumhuriyet Savcılığı

4552 220438

Kübra ÖZKASAPOĞLU ATAKAN

Erdek Cumhuriyet Savcısı

Silopi Hâkimliği

4553 220439

Derya ÖZKAYA

Ergani Hâkimi

Bursa Hâkimliği

4554 220441

Öznur ÖZKURT

Kaş Cumhuriyet Savcısı

Doğubayazıt Cumhuriyet Savcılığı

4555 220443

Mehmet Emin ÖZPOLAT

Karapınar Hâkimi

Salihli Hâkimliği

4556 220445

Başak ÖZTOPRAK ASLAN

Çal Cumhuriyet Savcısı

Gölhisar Cumhuriyet Savcılığı

4557 220450

Anıl ÖZTÜRK

Araklı Cumhuriyet Savcısı

Alaplı Cumhuriyet Savcılığı

4558 220451

Melek ÖZTÜRK

Seydişehir Hâkimi

Dinar Hâkimliği

Sayfa 152

S.No Sicil No Adı ve Soyadı

Bulunduğu Görev

Atandığı Görev

4559 220452

Şerife Şeyda ÖZTÜRK KARACA

Polatlı Hâkimi

Ankara Hâkimliği

4560 220456

Büşra ÖZYİĞİT

Haymana Cumhuriyet Savcısı

Kepsut Cumhuriyet Savcılığı

4561 220461

Hasan PALA

Şırnak Cumhuriyet Savcısı

Karamürsel Cumhuriyet Savcılığı

4562 220464

Ezgi PEHLEVAN

Gölbaşı(Adıyaman) Hâkimi

Bandırma Hâkimliği

4563 220466

Ayşe İrem PEHLİVANLI

Ağrı Hâkimi

Milâs Hâkimliği

4564 220468

Mercan PEK AKBAŞ

Samandağ Hâkimi

Ödemiş Hâkimliği

4565 220469

Rukiye PEKER

Midyat Cumhuriyet Savcısı

Marmaris Cumhuriyet Savcılığı

4566 220471

Mehmet PERİHAN

Reyhanlı Cumhuriyet Savcısı

Hendek Cumhuriyet Savcılığı

4567 220472

Muhammed Ali PERTEKLİ

Nusaybin Cumhuriyet Savcısı

Gölcük Cumhuriyet Savcılığı

4568 220473

Şahabettin Samet PINAR

Silopi Cumhuriyet Savcısı

Söke Cumhuriyet Savcılığı

4569 220477

Murat POLAT

Yalvaç Hâkimi

Marmaris Hâkimliği

4570 220481

Tuğba YILDIZ

Safranbolu Hâkimi

Çivril Hâkimliği

4571 220482

Mehmet POYRAZ

Niksar Hâkimi

Çivril Hâkimliği

4572 220484

Sevnur MUTLU

Cizre Hâkimi

Çeşme Hâkimliği

4573 220485

Fatmagül SAVAŞÇI

Tunceli Hâkimi

Ortaca Hâkimliği

4574 220486

Yücel SAĞLAM

Bolvadin Cumhuriyet Savcısı

Havza Cumhuriyet Savcılığı

4575 220487

Ayşe SAĞLAM

Emet Hâkimi

Ereğli(Konya) Hâkimliği

4576 220488

Tuğba SAKİN

Silopi Hâkimi

Milâs Hâkimliği

4577 220490

Anıl SAKUR

Devrek Hâkimi

İstanbul Hâkimliği

4578 220494

Mehmet Akif SARAÇ

Şebinkarahisar Hâkimi

Erdek Hâkimliği

4579 220495

Esra ÇETİN

Kırkağaç Hâkimi

Beypazarı Hâkimliği

4580 220499

Ali Şahin SARI

Beypazarı Cumhuriyet Savcısı

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı

4581 220501

Abdulsamet SARI

Reyhanlı Cumhuriyet Savcısı

Karacabey Cumhuriyet Savcılığı

4582 220503

Oktay SARIIŞIK

Tunceli Hâkimi

Edremit Hâkimliği

4583 220505

Yusuf Kenan SARIYÜZ

Balâ Cumhuriyet Savcısı

Develi Cumhuriyet Savcılığı

4584 220507

Serhat SAVAŞÇI

Tunceli Cumhuriyet Savcısı

Ortaca Cumhuriyet Savcılığı

4585 220510

Sümeyye SAYİR ERKURT

Çayeli Cumhuriyet Savcısı

Bitlis Cumhuriyet Savcılığı

4586 220511

Muhammed Sadık SAZCI

Yıldızeli Hâkimi

Sivas Hâkimliği

4587 220513

Mehmet SEKMEN

Çivril Cumhuriyet Savcısı

Şarkışla Cumhuriyet Savcılığı

4588 220515

Yasin SEMİZ

Muratlı Cumhuriyet Savcısı

Karaburun Cumhuriyet Savcılığı

Sayfa 153

S.No Sicil No Adı ve Soyadı

Bulunduğu Görev

Atandığı Görev

4589 220516

Elif SEMİZOĞLU BERBER

Tokat Cumhuriyet Savcısı

Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı

4590 220518

Sümeyye SEYYAR

Mut Hâkimi

Gümüşhane Hâkimliği

4591 220519

Onur Can SEZER

Osmaneli Cumhuriyet Savcısı

Muratlı Cumhuriyet Savcılığı

4592 220520

Esra SEZER AYDOĞDU

Yüksekova Hâkimi

Bursa Hâkimliği

4593 220521

Semih SEZGİN

Erbaa Cumhuriyet Savcısı

Bursa Cumhuriyet Savcılığı

4594 220526

Cansu SİVRİ

Bolvadin Hâkimi

Alaşehir Hâkimliği

4595 220527

İlknur ALKAN

Edremit Hâkimi

İstanbul Hâkimliği

4596 220530

Osman Sercan SORULMAZ

Nusaybin Cumhuriyet Savcısı

Söke Cumhuriyet Savcılığı

4597 220531

Fatma SORULMAZ

Nusaybin Hâkimi

Söke Hâkimliği

4598 220533

Alptuğbora SÖĞÜT

Malkara Hâkimi

Yalvaç Hâkimliği

4599 220534

Merve Büşra SÖKER

Çaycuma Hâkimi

Osmaniye Hâkimliği

4600 220535

Yusuf SONER

Ayvacık(Çanakkale) Cumhuriyet Savcısı

Tokat Cumhuriyet Savcılığı

4601 220536

Tunacan SUBAŞI

Tarsus Cumhuriyet Savcısı

Sason Cumhuriyet Savcılığı

4602 220537

Ahmet Sefa SUBAŞI

Gülşehir Hâkimi

Çine Hâkimliği

4603 220541

Esme ÇİMEN

Siirt Hâkimi

Ankara Hâkimliği

4604 220547

Ayşegül ŞAHAN

Develi Cumhuriyet Savcısı

Bartın Cumhuriyet Savcılığı

4605 220548

Beyza ŞAHAN

İmamoğlu Hâkimi

Karaman Hâkimliği

4606 220561

Maide Bengisu ŞEN

Karaburun Hâkimi

Vezirköprü Hâkimliği

4607 220565

Alev ŞENOL

Develi Hâkimi

Fatsa Hâkimliği

4608 220567

Nezahat ŞENSES

Elbistan Hâkimi

Adıyaman Hâkimliği

4609 220569

Ceren ŞEREF

Devrek Cumhuriyet Savcısı

Vize Cumhuriyet Savcılığı

4610 220570

Ayşegül ŞEREMET

Kiraz Hâkimi

Reyhanlı Hâkimliği

4611 220571

Şahin ŞEVLİ

Korkuteli Cumhuriyet Savcısı

Yüksekova Cumhuriyet Savcılığı

4612 220574

Emre ŞİMŞEK

Bilecik Hâkimi

İstanbul Hâkimliği

4613 220575

Gamze ŞİMŞEK BAŞEĞMEZ

Yüksekova Cumhuriyet Savcısı

Burhaniye Cumhuriyet Savcılığı

4614 220576

Alper ŞİŞMANLAR

Sarayköy Cumhuriyet Savcısı

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı

4615 220577

İsmail ŞİVKA

Pozantı Cumhuriyet Savcısı

Sinop Cumhuriyet Savcılığı

4616 220578

Yunus Emre TABARA

Gümüşhane Cumhuriyet Savcısı

Akşehir Cumhuriyet Savcılığı

4617 220579

Sefa TABUK

Ağrı Cumhuriyet Savcısı

Ilgaz Cumhuriyet Savcılığı

4618 220584

Gözde TAN

Ardahan Hâkimi

Serik Hâkimliği

Sayfa 154

S.No Sicil No Adı ve Soyadı

Bulunduğu Görev

Atandığı Görev

4619 220586

Hüseyin TANRIVERDİ

Ergani Cumhuriyet Savcısı

Fatsa Cumhuriyet Savcılığı

4620 220590

Burak TAŞ

Kaş Hâkimi

Şırnak Hâkimliği

4621 220592

Şuheda TAŞDEMİR

Ezine Hâkimi

Kozan Hâkimliği

4622 220597

Mehmet Alper TATLIDEDE

Göksun Cumhuriyet Savcısı

Silopi Cumhuriyet Savcılığı

4623 220601

Mehmet Burak TEK

Hakkâri Cumhuriyet Savcısı

Fethiye Cumhuriyet Savcılığı

4624 220604

Hatice TEKDAŞ

Şırnak Hâkimi

Finike Hâkimliği

4625 220606

Timuçin TEKİN

Sorgun Cumhuriyet Savcısı

Ezine Cumhuriyet Savcılığı

4626 220609

Halime AYDEMİR

Pazar(Rize) Hâkimi

İstanbul Hâkimliği

4627 220610

Ayşegül TERZİ

Ermenek Hâkimi

Ünye Hâkimliği

4628 220611

Alime TERZİ GÜRBÜZ

Silifke Hâkimi

İstanbul Hâkimliği

4629 220613

Gülşah TEZCAN BEDER

Doğubayazıt Hâkimi

Uşak Hâkimliği

4630 220615

Pınar KAYA

Nazilli Cumhuriyet Savcısı

Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığı

4631 220618

Bengü GÜNDÜZ

Datça Hâkimi

Polatlı Hâkimliği

4632 220621

Muzaffer Mete TOKLU

Dursunbey Cumhuriyet Savcısı

Devrek Cumhuriyet Savcılığı

4633 220627

Servet Cem TOPLAR

Niksar Cumhuriyet Savcısı

Osmaniye Cumhuriyet Savcılığı

4634 220632

Ahmet TOZLUYURT

Gümüşhane Cumhuriyet Savcısı

Mucur Cumhuriyet Savcılığı

4635 220633

Lale BÜYÜKOVALI

Ilgın Hâkimi

Karaman Hâkimliği

4636 220634

Mehmet Cihan TUĞRAL

Salihli Cumhuriyet Savcısı

Gaziantep Cumhuriyet Savcılığı

4637 220636

Muhammed Fatih TUNCAL

Saray(Çorlu) Hâkimi

Bozdoğan Hâkimliği

4638 220637

Burak TUNCAY

Afşin Hâkimi

Kâhta Hâkimliği

4639 220639

Muhammed Cihad TUNÇ

Gümüşhane Hâkimi

Batman Hâkimliği

4640 220640

Mustafa Fatih TUNÇAY

Araç Cumhuriyet Savcısı

Bayındır Cumhuriyet Savcılığı

4641 220643

Dilara TURAN

Batman Hâkimi

Kütahya Hâkimliği

4642 220645

Süha Saygın TURGUT

Saray(Çorlu) Hâkimi

Siirt Hâkimliği

4643 220646

Yasin Erman TURGUT

İnegöl Cumhuriyet Savcısı

İstanbul Anadolu Hâkimliği

4644 220647

Fatma Betül TURHAN

Çivril Hâkimi

Avanos Hâkimliği

4645 220654

Ümran TÜLÜCE

Bingöl Hâkimi

Ortaca Hâkimliği

4646 220656

Hilal TÜYLÜOĞLU

Ermenek Hâkimi

Silivri Hâkimliği

4647 220657

Ayşe Sema ATA

Muş Hâkimi

Burdur Hâkimliği

4648 220661

İbrahim UĞUR

Elbistan Hâkimi

Sivrihisar Hâkimliği

Sayfa 155

S.No Sicil No Adı ve Soyadı

Bulunduğu Görev

Atandığı Görev

4649 220662

Osman Alperen UĞUR

Mihalıççık Hâkimi

Aydıncık(Silifke) Hâkimliği

4650 220663

Serhat ULU

Çivril Cumhuriyet Savcısı

Gerze Cumhuriyet Savcılığı

4651 220664

Arif ULUĞ

Doğubayazıt Cumhuriyet Savcısı

Ereğli(Zonguldak) Cumhuriyet Savcılığı

4652 220665

Gamze ULUĞ ŞİMŞEK

Saruhanlı Cumhuriyet Savcısı

Ağrı Cumhuriyet Savcılığı

4653 220666

Nilay ARAL

Yozgat Hâkimi

İstanbul Anadolu Hâkimliği

4654 220667

Furkan UMAY

Yalvaç Hâkimi

Silifke Hâkimliği

4655 220671

Sıla URAL

Boğazlıyan Hâkimi

Bartın Hâkimliği

4656 220673

Feyza Nur URUL

Bayramiç Hâkimi

Iğdır Hâkimliği

4657 220674

Hatice Nihan USLU

İpsala Hâkimi

Çarşamba Hâkimliği

4658 220675

Ahmet USTA

Reyhanlı Hâkimi

Çankırı Hâkimliği

4659 220676

Ceren GÜVEN

Burdur Hâkimi

Bakırköy Hâkimliği

4660 220679

Arife UYAR

Çan Hâkimi

Kadirli Hâkimliği

4661 220683

Ahmet Cemal UZ

Mudanya Hâkimi

Bandırma Hâkimliği

4662 220685

Orhan UZUN

Koyulhisar Cumhuriyet Savcısı

Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı

4663 220686

Elvan UZUNÖZ

Ilgın Cumhuriyet Savcısı

Sarıkaya Cumhuriyet Savcılığı

4664 220687

Kübra ÜÇER

Susurluk Hâkimi

Safranbolu Hâkimliği

4665 220688

Bayram ÜLGEN

Hopa Hâkimi

Amasya Hâkimliği

4666 220691

İsmail ÜLKER

Alaplı Cumhuriyet Savcısı

Buldan Cumhuriyet Savcılığı

4667 220693

Fazlı ÜNAL

Nizip Cumhuriyet Savcısı

Kastamonu Cumhuriyet Savcılığı

4668 220694

Nuray ÜNLÜ

Kaş Hâkimi

Karapınar Hâkimliği

4669 220696

Ali Furkan ÜNSAL

Elbistan Cumhuriyet Savcısı

Nazilli Cumhuriyet Savcılığı

4670 220697

Halime GÖKALP ÜNSAL

Adıyaman Hâkimi

Saruhanlı Hâkimliği

4671 220706

Onur VARDAR

Viranşehir Cumhuriyet Savcısı

Erzincan Cumhuriyet Savcılığı

4672 220707

Yunus VİDİN

Nusaybin Hâkimi

Seferihisar Hâkimliği

4673 220708

Batuhan VURAL

Yatağan Cumhuriyet Savcısı

Cizre Cumhuriyet Savcılığı

4674 220709

Melike YAĞAR

Yerköy Hâkimi

Niğde Hâkimliği

4675 220710

Şevket Zişan Bilge YAĞCI

Avanos Hâkimi

Elbistan Hâkimliği

4676 220711

Elif YAĞCI

Gediz Cumhuriyet Savcısı

Çarşamba Cumhuriyet Savcılığı

4677 220712

Seda ALTINKAYA

Adıyaman Hâkimi

Mersin Hâkimliği

4678 220713

Hicran YAKAR KARGI

Şırnak Hâkimi

Ayvalık Hâkimliği

Sayfa 156

S.No Sicil No Adı ve Soyadı

Bulunduğu Görev

Atandığı Görev

4679 220714

Furkan YAKAR

Bitlis Cumhuriyet Savcısı

Aliağa Cumhuriyet Savcılığı

4680 220715

Esra YAKIŞAN

Develi Hâkimi

Merzifon Hâkimliği

4681 220717

Hatice YALÇIN

Saray(Çorlu) Cumhuriyet Savcısı

Şarkikaraağaç Cumhuriyet Savcılığı

4682 220719

Aşkın YALMAN

Alaplı Cumhuriyet Savcısı

Pazar(Rize) Cumhuriyet Savcılığı

4683 220721

Ferhat YAMACI

Mustafakemalpaşa Hâkimi

İstanbul Hâkimliği

4684 220722

Nurşah YAMAN HARDALAÇ

Soma Hâkimi

İstanbul Hâkimliği

4685 220724

Veysel Erhan YARDIM

Kâhta Hâkimi

Kırklareli Hâkimliği

4686 220731

Cansu YAVUZ

Köyceğiz Hâkimi

Pazar(Rize) Hâkimliği

4687 220732

Canay YAVUZ

Görele Hâkimi

Simav Hâkimliği

4688 220735

Mert YAYLA

Hacıbektaş Hâkimi

Babaeski Hâkimliği

4689 220736

Muhammed Metehan YAZAR

Polatlı Cumhuriyet Savcısı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılığı

4690 220737

Esra YAZAR DESTEGÜL

Elbistan Hâkimi

Menemen Hâkimliği

4691 220738

Hasan Hüseyin YAZICI

Siirt Hâkimi

Beyşehir Hâkimliği

4692 220739

İsmail YELEKÇİOĞLU

Kastamonu Cumhuriyet Savcısı

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı

4693 220740

Pelin YENİGELEN

Emet Hâkimi

Çarşamba Hâkimliği

4694 220741

Ceren YEŞİL

Karasu Cumhuriyet Savcısı

Kilis Cumhuriyet Savcılığı

4695 220744

Rüstem YETİŞİR

Kilis Cumhuriyet Savcısı

Yalvaç Cumhuriyet Savcılığı

4696 220745

Saim YETKİN

Kulp Hâkimi

Safranbolu Hâkimliği

4697 220748

Merve Asena YILDIRIM

Hınıs Hâkimi

Urla Hâkimliği

4698 220749

Zeynep YILDIRIM

Silopi Hâkimi

Niğde Hâkimliği

4699 220750

Nurullah YILDIRIM

Kınık Cumhuriyet Savcısı

Samandağ Cumhuriyet Savcılığı

4700 220752

Bilgehan YILDIRIM

Kaş Hâkimi

Yerköy Hâkimliği

4701 220753

Mehmet Emin YILDIRIM

Osmancık Hâkimi

Çal Hâkimliği

4702 220754

Onur Reha YILDIRIM

Doğubayazıt Cumhuriyet Savcısı

Bursa Cumhuriyet Savcılığı

4703 220757

Rabia YILDIRIM

Tavşanlı Hâkimi

Elbistan Hâkimliği

4704 220760

Metin YILDIZ

Seydişehir Hâkimi

Niğde Hâkimliği

4705 220762

Fulya YILDIZ ÖZDEMİR

Acıpayam Hâkimi

İstanbul Hâkimliği

4706 220763

Hüseyin YILDIZ

Saray(Çorlu) Hâkimi

Ereğli(Konya) Hâkimliği

4707 220765

İsmail Emre YILDIZ

Silopi Cumhuriyet Savcısı

Kahramankazan Cumhuriyet Savcılığı

4708 220766

Duygu YILDIZ AYDIN

Samandağ Hâkimi

Ergani Hâkimliği

Sayfa 157

S.No Sicil No Adı ve Soyadı

Bulunduğu Görev

Atandığı Görev

4709 220767

Tuğba YILDIZ

Pınarhisar Cumhuriyet Savcısı

Acıpayam Cumhuriyet Savcılığı

4710 220769

Betül YILDIZ

Keskin Hâkimi

Vezirköprü Hâkimliği

4711 220770

Tuncer YILDIZ

Cihanbeyli Hâkimi

Bitlis Hâkimliği

4712 220772

Büşra YILDIZ AYDOĞAN

Kepsut Hâkimi

Kırıkhan Hâkimliği

4713 220773

Mahmut YILDIZ

Elbistan Hâkimi

Kastamonu Hâkimliği

4714 220774

Enes YILDIZ

Yığılca Cumhuriyet Savcısı

Çubuk Cumhuriyet Savcılığı

4715 220776

Aydanur YILDIZ AVŞAR

Hınıs Hâkimi

Polatlı Hâkimliği

4716 220777

Zeynep YILDIZ HÖKELEKLİ

Nusaybin Hâkimi

Sapanca Hâkimliği

4717 220779

Merve EŞME

Merzifon Hâkimi

İstanbul Hâkimliği

4718 220780

Özden Gözde YILMAZ

Reyhanlı Hâkimi

Simav Hâkimliği

4719 220782

Tuğçe ÜNAL

Ağrı Hâkimi

İstanbul Anadolu Hâkimliği

4720 220783

Emine AKÇADAĞ

Viranşehir Hâkimi

Bilecik Hâkimliği

4721 220784

Gamze DEMİREL BALABAN

Gerze Hâkimi

Siirt Hâkimliği

4722 220785

Yasemin SARIIŞIK

Tunceli Hâkimi

Edremit Hâkimliği

4723 220786

Süleyman Kaan YILMAZ

Ağrı Cumhuriyet Savcısı

Emirdağ Cumhuriyet Savcılığı

4724 220789

Yusuf Masum YILMAZ

Çaycuma Cumhuriyet Savcısı

Çerkezköy Cumhuriyet Savcılığı

4725 220791

Özge YILMAZ

Saruhanlı Hâkimi

Araklı Hâkimliği

4726 220792

Yunus Fatih YILMAZ

Saruhanlı Cumhuriyet Savcısı

Çarşamba Cumhuriyet Savcılığı

4727 220798

Nilay YILMAZ

Malkara Cumhuriyet Savcısı

Aliağa Cumhuriyet Savcılığı

4728 220799

Zehra AKYÜZ

Sarıkamış Hâkimi

Karataş Hâkimliği

4729 220803

Ali Yücel YILMAZ

Vezirköprü Hâkimi

Ereğli(Konya) Hâkimliği

4730 220805

Şeyma YILMAZ

Ayvacık(Çanakkale) Hâkimi

Erbaa Hâkimliği

4731 220807

Şule Özlem YILMAZ

Kırkağaç Cumhuriyet Savcısı

Ayancık Cumhuriyet Savcılığı

4732 220812

Demet GÖKCEN

Nizip Hâkimi

Konya Hâkimliği

4733 220813

Hasan YİĞİT

Şereflikoçhisar Cumhuriyet Savcısı

Emet Cumhuriyet Savcılığı

4734 220815

Mehmet Ali YİĞİT

Nizip Hâkimi

Tarsus Hâkimliği

4735 220817

Sait YİĞİTBAŞI

Malkara Cumhuriyet Savcısı

Gerede Cumhuriyet Savcılığı

4736 220823

Zehra MADENCİOĞLU

Bor Cumhuriyet Savcısı

Didim Cumhuriyet Savcılığı

4737 220824

Fatih Oğuzhan YURT

Kırıkhan Cumhuriyet Savcısı

Viranşehir Cumhuriyet Savcılığı

4738 220825

Sıla BEKTAŞ

Gölköy Cumhuriyet Savcısı

Kırklareli Cumhuriyet Savcılığı

Sayfa 158

S.No Sicil No Adı ve Soyadı

Bulunduğu Görev

Atandığı Görev

4739 220826

Faruk YUSUFOĞLU

Akçakale Cumhuriyet Savcısı

Bingöl Cumhuriyet Savcılığı

4740 220828

Onur YÜCEL

Şırnak Cumhuriyet Savcısı

Kocaeli Cumhuriyet Savcılığı

4741 220829

Mehmet Akın YÜCEL

Ereğli(Konya) Cumhuriyet Savcısı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılığı

4742 220830

Şule Nur YÜCEL

Pasinler Hâkimi

Edremit Hâkimliği

4743 220831

Muhammet YÜCEL

Bünyan Cumhuriyet Savcısı

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcılığı

4744 220833

Erhan YÜCESOY

Alaca Cumhuriyet Savcısı

Kınık Cumhuriyet Savcılığı

4745 220834

Bağcan BOLAT

Silifke Hâkimi

Burdur Hâkimliği

4746 220837

Erkan YÜKSEL

Turhal Cumhuriyet Savcısı

Karasu Cumhuriyet Savcılığı

4747 220838

Halil Cihan YÜZÜGÜLLÜ

Milâs Hâkimi

Ankara Hâkimliği

4748 220839

Gülnihal ZAİMOĞLU ALTINTAŞ

Edremit Hâkimi

İstanbul Anadolu Hâkimliği

4749 220843

Yasin ZENGİN

Devrek Cumhuriyet Savcısı

Alaşehir Cumhuriyet Savcılığı

4750 220888

Mustafa Uğur AKBAŞ

Kavak Cumhuriyet Savcısı

Ödemiş Cumhuriyet Savcılığı

4751 233640

Şerife ACAR

Yayladağı Hâkimi

Erzincan Hâkimliği

4752 233643

Mustafa Oğuzhan AÇIKKOL

Torul Hâkimi

Menemen Hâkimliği

4753 233653

Sami AKADAŞ

Tefenni Hâkimi

Anamur Hâkimliği

4754 233656

Sümeyye BAYER

Diyarbakır Hâkimi

Ankara Hâkimliği

4755 233658

Büşra GÜVEN

Sarız Hâkimi

Nevşehir Hâkimliği

4756 233663

Serkan AKBAŞ

Silvan Cumhuriyet Savcısı

Gölcük Cumhuriyet Savcılığı

4757 233669

Fatma Nur AKELLER TAVLI

Edirne Cumhuriyet Savcısı

Ermenek Cumhuriyet Savcılığı

4758 233673

Fatih AKINCI

Andırın Hâkimi

Amasya Hâkimliği

4759 233688

Burak AKSOY

Orhaneli Hâkimi

Şarkışla Hâkimliği

4760 233689

Funda AKSOY NALBANT

Sakarya Hâkimi

Küçükçekmece Hâkimliği

4761 233708

Ozan Mert ALICI

Sivaslı Cumhuriyet Savcısı

Bartın Cumhuriyet Savcılığı

4762 233709

Selvi Betül ALICI

Nevşehir Hâkimi

Elbistan Hâkimliği

4763 233714

Mesut ALTAY

Gülnar Hâkimi

Yüksekova Hâkimliği

4764 233720

Özge ERTÜRK

Şefaatli Cumhuriyet Savcısı

Ereğli(Konya) Cumhuriyet Savcılığı

4765 233730

Hüseyin ANIK

Mesudiye Cumhuriyet Savcısı

Ergani Cumhuriyet Savcılığı

4766 233735

Gökhan ARIKANLI

Mesudiye Cumhuriyet Savcısı

Akşehir Cumhuriyet Savcılığı

4767 233737

Aysel ARSLAN

Eskil Hâkimi

Demre Hâkimliği

4768 233747

Büşra ASLAN

Malazgirt Cumhuriyet Savcısı

Polatlı Cumhuriyet Savcılığı

Sayfa 159

S.No Sicil No Adı ve Soyadı

Bulunduğu Görev

Atandığı Görev

4769 233750

Mehmet Ali ASLAN

Siirt Hâkimi

Ankara Hâkimliği

4770 233751

Mert Süleyman ASLAN

Yayladağı Cumhuriyet Savcısı

Sarayköy Cumhuriyet Savcılığı

4771 233764

Özgür ATEŞ

Kırklareli Hâkimi

Erzurum Hâkimliği

4772 233774

Mehmet Bestami AY

Çekerek Cumhuriyet Savcısı

Kilis Cumhuriyet Savcılığı

4773 233775

Muhittin AY

Dereli Cumhuriyet Savcısı

Taşköprü Cumhuriyet Savcılığı

4774 233777

Sinan AY

Çaykara Hâkimi

Tarsus Hâkimliği

4775 233780

Zeynep AYAN ALKAN

Tufanbeyli Hâkimi

Şereflikoçhisar Hâkimliği

4776 233806

Hasan Basri BAKIR

Feke Cumhuriyet Savcısı

İskilip Cumhuriyet Savcılığı

4777 233809

Faruk BAKİ

Sarıveliler Hâkimi

Karamürsel Hâkimliği

4778 233811

Abdullah BALAMUR

Çukurca Cumhuriyet Savcısı

Tatvan Cumhuriyet Savcılığı

4779 233819

Bayram BARIŞ

Yusufeli Cumhuriyet Savcısı

Tatvan Cumhuriyet Savcılığı

4780 233822

Çağlar BASTABAN

Çamardı Cumhuriyet Savcısı

Espiye Cumhuriyet Savcılığı

4781 233833

Ozan BAŞAYAGÜL

Hadim Hâkimi

Bayındır Hâkimliği

4782 233837

Esma BAŞPINAR

Genç Cumhuriyet Savcısı

Elbistan Cumhuriyet Savcılığı

4783 233839

Erkin BAŞYİĞİT

Kangal Hâkimi

Kars Hâkimliği

4784 233857

Serhat Akın BEKİROĞLU

Sarıveliler Cumhuriyet Savcısı

Ereğli(Zonguldak) Cumhuriyet Savcılığı

4785 233858

Nurullah BEKİROĞULLARI

Mazgirt Cumhuriyet Savcısı

Menemen Cumhuriyet Savcılığı

4786 233867

Gözde BİÇİCİOĞLU

Akçaabat Hâkimi

Çınar Hâkimliği

4787 233868

Bilgin BİLGEN

Kağızman Cumhuriyet Savcısı

Ayvalık Cumhuriyet Savcılığı

4788 233869

Çağla BİLGİÇ AKIN

Durağan Hâkimi

Salihli Hâkimliği

4789 233881

Hüseyin Kaan BOSTAN

Hassa Cumhuriyet Savcısı

Ergani Cumhuriyet Savcılığı

4790 233888

İsmail BOSTANCI

Reşadiye Cumhuriyet Savcısı

Erdek Cumhuriyet Savcılığı

4791 233893

Zeynep Esin BOZ

Keles Hâkimi

Karapınar Hâkimliği

4792 233896

Melike BOZER ÖZCAN

Hadim Hâkimi

Iğdır Hâkimliği

4793 233900

Ahmet BOZUKLU

Aybastı Hâkimi

Mustafakemalpaşa Hâkimliği

4794 233909

Mustafa Ali BULUT

Simav Cumhuriyet Savcısı

Konya Cumhuriyet Savcılığı

4795 233914

Muhammed BURKAN

Saray(Van) Cumhuriyet Savcısı

Bünyan Cumhuriyet Savcılığı

4796 233934

Tuğçe BÜYÜKBAŞ

Gülnar Cumhuriyet Savcısı

Turgutlu Cumhuriyet Savcılığı

4797 233947

Alperen BÜYÜKSÖKMEN

Altınözü Cumhuriyet Savcısı

Karasu Cumhuriyet Savcılığı

4798 233950

Mehmet Akif CAMBAZ

Doğanhisar Cumhuriyet Savcısı

Hacıbektaş Cumhuriyet Savcılığı

Sayfa 160

S.No Sicil No Adı ve Soyadı

Bulunduğu Görev

Atandığı Görev

4799 233952

Bilal CAN

Şirvan Cumhuriyet Savcısı

Demre Cumhuriyet Savcılığı

4800 233954

Ceren Cansu KOCA

Eleşkirt Hâkimi

Edremit Hâkimliği

4801 233955

Göksu Duygu CANTEPE

HAKYEMEZ

Akşehir Hâkimi

İstanbul Anadolu Hâkimliği

4802 233966

Hami CİVELEK

Salihli Cumhuriyet Savcısı

Erdemli Cumhuriyet Savcılığı

4803 233976

Hüseyin Alper ÇABUK

Tokat Cumhuriyet Savcısı

Mutki Cumhuriyet Savcılığı

4804 233983

Rümeysa ÇAKAR

Şemdinli Cumhuriyet Savcısı

Urla Cumhuriyet Savcılığı

4805 234001

Ayşe ÇAVUŞ

Yenice(Çanakkale) Cumhuriyet Savcısı

Doğubayazıt Cumhuriyet Savcılığı

4806 234013

Merve HIDIR

Sulakyurt Hâkimi

Kars Hâkimliği

4807 234019

İsmail ÇEŞME

Sarız Cumhuriyet Savcısı

Kızılcahamam Cumhuriyet Savcılığı

4808 234021

Mustafa ÇETİN

Gökçeada Hâkimi

Kilis Hâkimliği

4809 234022

Muzaffer Oğuz ÇETİN

Baykan Hâkimi

Dikili Hâkimliği

4810 234028

Furkan ÇINAR

Sason Hâkimi

Serik Hâkimliği

4811 234034

Okan Altay ÇİÇEK

Varto Cumhuriyet Savcısı

Bartın Cumhuriyet Savcılığı

4812 234035

Rojda ÇİÇEK

Kurşunlu Hâkimi

Silivri Hâkimliği

4813 234036

Mithat ÇİFTÇİ

Karayazı Cumhuriyet Savcısı

Tokat Cumhuriyet Savcılığı

4814 234052

Mehmet DELİBEY

Suşehri Cumhuriyet Savcısı

İnegöl Cumhuriyet Savcılığı

4815 234062

İlker Soner DEMİRBİLEK

Hozat Cumhuriyet Savcısı

İslâhiye Cumhuriyet Savcılığı

4816 234064

Ahmet Kürşat DEMİRDÖĞER

Cide Cumhuriyet Savcısı

Kars Cumhuriyet Savcılığı

4817 234070

Merve COŞKUN

Sarız Hâkimi

Kars Hâkimliği

4818 234075

Enes DEMİRTAŞ

Tufanbeyli Hâkimi

Geyve Hâkimliği

4819 234080

Havva GAZAN

Dazkırı Cumhuriyet Savcısı

Kırıkhan Cumhuriyet Savcılığı

4820 234088

Mustafa Eren DERELİ

Mesudiye Hâkimi

Adıyaman Hâkimliği

4821 234092

Mustafa Recep DEVECİOĞLU

Torul Cumhuriyet Savcısı

Akçadağ Cumhuriyet Savcılığı

4822 234098

Orhan DİNCER

Yeşilova Cumhuriyet Savcısı

Maçka Cumhuriyet Savcılığı

4823 234114

Taner DOĞAN

Altınözü Hâkimi

Kulu Hâkimliği

4824 234119

Halil Burak DOKUR

Zara Cumhuriyet Savcısı

Beypazarı Cumhuriyet Savcılığı

4825 234120

Özge DORUK

Gölköy Hâkimi

Salihli Hâkimliği

4826 234121

Ümran DOYMUŞ

Kargı Hâkimi

Bafra Hâkimliği

4827 234131

Ahmet DURAN

Sivaslı Cumhuriyet Savcısı

Zile Cumhuriyet Savcılığı

4828 234135

Furkan DURGUT

Aladağ Cumhuriyet Savcısı

Karaman Cumhuriyet Savcılığı

Sayfa 161

S.No Sicil No Adı ve Soyadı

Bulunduğu Görev

Atandığı Görev

4829 234137

Mehmed Fatih DURMUŞ

Delice Cumhuriyet Savcısı

Silifke Cumhuriyet Savcılığı

4830 234139

Emre DURSUN

Senirkent Cumhuriyet Savcısı

Boğazlıyan Cumhuriyet Savcılığı

4831 234142

Ahmet DURUSOY

Gökçeada Cumhuriyet Savcısı

Acıpayam Cumhuriyet Savcılığı

4832 234143

Zeynep DURUSOY

Marmara Hâkimi

Bolvadin Hâkimliği

4833 234148

Baybars EKEN

Reşadiye Cumhuriyet Savcısı

Pasinler Cumhuriyet Savcılığı

4834 234153

İsmail EKİNCİ

Selendi Hâkimi

Çumra Hâkimliği

4835 234169

Çağla ERBİL

Gökçebey Hâkimi

Karaman Hâkimliği

4836 234171

Aykut ERCAN

Sakarya Hâkimi

Pülümür Hâkimliği

4837 234172

Osman ERCAN

Kocaali Cumhuriyet Savcısı

Elbistan Hâkimliği

4838 234178

Yasin ERDEM

Diyadin Cumhuriyet Savcısı

Dörtyol Cumhuriyet Savcılığı

4839 234179

Cihan ERDOĞAN

Feke Hâkimi

Çay Hâkimliği

4840 234180

Dilan ERDOĞAN

İmranlı Hâkimi

Söke Hâkimliği

4841 234191

Elif Arda ERCİYAS

Kocaali Hâkimi

Sarıkaya Hâkimliği

4842 234193

Tuğba EREN TOY

Tekirdağ Hâkimi

Hozat Hâkimliği

4843 234194

Zehra Merve UYSAL

Malazgirt Hâkimi

Dikili Hâkimliği

4844 234197

Tuna Gökalp ERGÜN

Enez Hâkimi

Sındırgı Hâkimliği

4845 234208

Musa ERYILMAZ

Sütçüler Cumhuriyet Savcısı

Batman Cumhuriyet Savcılığı

4846 234213

Tuğba ESER

Çiftlik Cumhuriyet Savcısı

Elbistan Cumhuriyet Savcılığı

4847 234214

Hasan EYYÜPOĞLU

Hatay Cumhuriyet Savcısı

Bursa Cumhuriyet Savcılığı

4848 234216

İbrahim Selçuk FENDOĞLU

Kurtalan Hâkimi

Polatlı Hâkimliği

4849 234227

Eyüp Atıf GÖÇMEN

Kilis Hâkimi

Şemdinli Hâkimliği

4850 234233

Osman Gazi GÖKDEMİR

Kumru Hâkimi

Kâhta Hâkimliği

4851 234238

Savaş GÖLOĞLU

Altıntaş Cumhuriyet Savcısı

Çankırı Cumhuriyet Savcılığı

4852 234241

Esra İLHAN

Koyulhisar Hâkimi

Kızılcahamam Hâkimliği

4853 234246

Özge GÜÇLÜ

Azdavay Hâkimi

Batman Hâkimliği

4854 234248

Hasan GÜL

Zara Cumhuriyet Savcısı

Gülşehir Cumhuriyet Savcılığı

4855 234257

Enes GÜLTEKİN

Suruç Cumhuriyet Savcısı

Marmaraereğlisi Cumhuriyet Savcılığı

4856 234290

Mustafa GÜNGÖR

Tutak Cumhuriyet Savcısı

Kuşadası Cumhuriyet Savcılığı

4857 234292

Engin GÜNTİN

Gerger Hâkimi

Menemen Hâkimliği

4858 234294

Fahri GÜR

Digor Cumhuriyet Savcısı

Akyurt Cumhuriyet Savcılığı

Sayfa 162

S.No Sicil No Adı ve Soyadı

Bulunduğu Görev

Atandığı Görev

4859 234300

Ceyda Öznur GÜREL

KARSLIOĞLU

Kargı Cumhuriyet Savcısı

Turgutlu Cumhuriyet Savcılığı

4860 234302

Özge GÜRHAN

Kalkandere Cumhuriyet Savcısı

Tosya Cumhuriyet Savcılığı

4861 234308

Burhanettin GÜZEL

Hazro Cumhuriyet Savcısı

Marmaris Cumhuriyet Savcılığı

4862 234312

Bilal HAMZAÇEBİ

İdil Cumhuriyet Savcısı

Finike Cumhuriyet Savcılığı

4863 234322

Abdullah HAZIR

Digor Cumhuriyet Savcısı

Ortaca Cumhuriyet Savcılığı

4864 234327

Nurullah IŞIK

Enez Cumhuriyet Savcısı

Bitlis Cumhuriyet Savcılığı

4865 234331

Mehmet Yavuz İMAMOĞLU

Ulus Cumhuriyet Savcısı

Ünye Cumhuriyet Savcılığı

4866 234332

Abdullah İMAT

Gürün Cumhuriyet Savcısı

Yozgat Cumhuriyet Savcılığı

4867 234348

Hüseyin İŞLER

Kulp Cumhuriyet Savcısı

Burhaniye Cumhuriyet Savcılığı

4868 234354

Furkan Reşit KAFAF

Çınar Cumhuriyet Savcısı

Kınık Cumhuriyet Savcılığı

4869 234364

Mehmet Recep KANTARMIŞ

Çaldıran Cumhuriyet Savcısı

Niğde Cumhuriyet Savcılığı

4870 234370

Mustafa KARACA

Andırın Cumhuriyet Savcısı

Fatsa Cumhuriyet Savcılığı

4871 234371

Emre KARACAN

Beytüşşebap Cumhuriyet Savcısı

Mudanya Cumhuriyet Savcılığı

4872 234381

Samet KARAGÖZ

Özalp Cumhuriyet Savcısı

Finike Cumhuriyet Savcılığı

4873 234396

Olcay KARATAŞ

Bozkır Hâkimi

Kırklareli Hâkimliği

4874 234404

Şule Sultan KARLI

Tavşanlı Hâkimi

Muş Hâkimliği

4875 234407

Oğuz KARTAL

Ulus Hâkimi

Tokat Hâkimliği

4876 234412

Mehmet KAVCAR

Şavşat Cumhuriyet Savcısı

Kızıltepe Cumhuriyet Savcılığı

4877 234413

Hüseyin KAVUN

Gölpazarı Hâkimi

Ceyhan Hâkimliği

4878 234414

Abdussamet KAYA

Araç Cumhuriyet Savcısı

Aydıncık(Silifke) Cumhuriyet Savcılığı

4879 234415

Burak KAYA

Reşadiye Hâkimi

Kastamonu Hâkimliği

4880 234426

Sıla KIYAK

Ceylânpınar Hâkimi

Elmalı Hâkimliği

4881 234442

Burcu KEPEZ

Şiran Hâkimi

Fethiye Hâkimliği

4882 234443

Mustafa KEPEZ

Azdavay Cumhuriyet Savcısı

Gediz Cumhuriyet Savcılığı

4883 234457

Nurullah Atilla KIRBIYIK

Başkale Cumhuriyet Savcısı

Şile Cumhuriyet Savcılığı

4884 234463

Merve KIRMA

Sinanpaşa Hâkimi

Sorgun Hâkimliği

4885 234472

Yusuf KOCA

Feke Hâkimi

Zile Hâkimliği

4886 234473

Hande ASLAN

Akkuş Cumhuriyet Savcısı

Tarsus Cumhuriyet Savcılığı

4887 234474

Umut KOCABAŞ

Divriği Cumhuriyet Savcısı

Bergama Cumhuriyet Savcılığı

4888 234476

Hasan Ali KOCAKOÇ

Güroymak Cumhuriyet Savcısı

Bulancak Cumhuriyet Savcılığı

Sayfa 163

S.No Sicil No Adı ve Soyadı

Bulunduğu Görev

Atandığı Görev

4889 234478

Mehmet Ali KOÇ

Adilcevaz Cumhuriyet Savcısı

Silifke Cumhuriyet Savcılığı

4890 234479

Alperen KOÇAK

Kelkit Hâkimi

Bitlis Hâkimliği

4891 234484

Mehmet KOÇYİĞİT

Çemişgezek Hâkimi

Yatağan Hâkimliği

4892 234485

Melih KODALAK

Harran Cumhuriyet Savcısı

Tokat Cumhuriyet Savcılığı

4893 234488

Asel CABRİ

Silivri Hâkimi

Tokat Hâkimliği

4894 234489

Burak Berk KOLOTOĞLU

Uludere Cumhuriyet Savcısı

Ereğli(Zonguldak) Cumhuriyet Savcılığı

4895 234490

Habip Akın KOLUKIRIK

Mesudiye Hâkimi

Gölbaşı(Adıyaman) Hâkimliği

4896 234494

Yiğit Can KORKMAZ

Kiraz Hâkimi

Tufanbeyli Hâkimliği

4897 234496

Murat KORKUT

Andırın Cumhuriyet Savcısı

Saray(Çorlu) Cumhuriyet Savcılığı

4898 234499

Mehmet Zafer KOZ

Sinanpaşa Cumhuriyet Savcısı

Pozantı Cumhuriyet Savcılığı

4899 234510

Alican KÖŞGER

Korgan Cumhuriyet Savcısı

Pozantı Cumhuriyet Savcılığı

4900 234513

Aslı KURBAN ÖRMEKIRAN

Samandağ Cumhuriyet Savcısı

Tunceli Cumhuriyet Savcılığı

4901 234516

Barış KURT

Doğanhisar Cumhuriyet Savcısı

Taşova Cumhuriyet Savcılığı

4902 234522

Şükrü Aykut KUTLU

Senirkent Hâkimi

Bilecik Hâkimliği

4903 234523

Veysel KUTLU

Maden Cumhuriyet Savcısı

Karacabey Cumhuriyet Savcılığı

4904 234529

İmdat KÜÇÜK

Yığılca Cumhuriyet Savcısı

Patnos Cumhuriyet Savcılığı

4905 234535

Abdullah LALE

Ardahan Cumhuriyet Savcısı

Savur Cumhuriyet Savcılığı

4906 234537

Tamer LEVENT

Gürgentepe Hâkimi

Adıyaman Hâkimliği

4907 234538

Taner LEVENT

Bigadiç Hâkimi

Palu Hâkimliği

4908 234540

Furkan MAHSUL

Nazımiye Cumhuriyet Savcısı

Çarşamba Cumhuriyet Savcılığı

4909 234548

Tuğba MEMİŞ

Yenice(Çanakkale) Hâkimi

Alaçam Hâkimliği

4910 234549

Mehmet Fatih MENTEŞ

Marmara Cumhuriyet Savcısı

Nusaybin Cumhuriyet Savcılığı

4911 234557

Mehmet Kaan NAZLI

Sason Cumhuriyet Savcısı

Ürgüp Cumhuriyet Savcılığı

4912 234564

Sinan OĞUR

Çüngüş Cumhuriyet Savcısı

Salihli Cumhuriyet Savcılığı

4913 234566

Oğuzhan OKŞAN

Trabzon Hâkimi

Ankara Hâkimliği

4914 234569

Oğuzhan OKUTAN

Göksun Hâkimi

Gediz Hâkimliği

4915 234570

Mualla Nazlı DEVECİ

Yunak Cumhuriyet Savcısı

Karasu Cumhuriyet Savcılığı

4916 234574

Lazgin ORAN

Çüngüş Cumhuriyet Savcısı

Bitlis Cumhuriyet Savcılığı

4917 234581

Çağrı ÖĞÜT

Yıldızeli Cumhuriyet Savcısı

Gazipaşa Cumhuriyet Savcılığı

4918 234588

Melike ÖNGEL

Başkale Cumhuriyet Savcısı

Burhaniye Hâkimliği

Sayfa 164

S.No Sicil No Adı ve Soyadı

Bulunduğu Görev

Atandığı Görev

4919 234589

Halil ÖNVER

Suşehri Hâkimi

Beyşehir Hâkimliği

4920 234594

Emre Can ÖZCAN

Hadim Cumhuriyet Savcısı

Erbaa Cumhuriyet Savcılığı

4921 234599

Abdulbaki ÖZDEMİR

Erbaa Hâkimi

Ankara Hâkimliği

4922 234603

Harun ÖZDEMİR

Derik Cumhuriyet Savcısı

Köyceğiz Cumhuriyet Savcılığı

4923 234604

Kadir ÖZDEMİR

Yenice(Karabük) Cumhuriyet Savcısı

İmamoğlu Cumhuriyet Savcılığı

4924 234608

Seyithan ÖZDEMİR

Gürgentepe Cumhuriyet Savcısı

Pasinler Cumhuriyet Savcılığı

4925 234613

Ali Emre ÖZDİL

Çermik Cumhuriyet Savcısı

Karaman Cumhuriyet Savcılığı

4926 234614

Ali Hikmet ÖZDİL

Yeşilhisar Cumhuriyet Savcısı

Söke Hâkimliği

4927 234618

Sefa Burak ÖZEN

Kozaklı Cumhuriyet Savcısı

Zile Cumhuriyet Savcılığı

4928 234621

Cihat ÖZER

Çaykara Cumhuriyet Savcısı

Giresun Cumhuriyet Savcılığı

4929 234629

Burak ÖZKAN

Çatak Cumhuriyet Savcısı

Seferihisar Cumhuriyet Savcılığı

4930 234632

Emrullah ÖZKAN

Çaykara Hâkimi

Patnos Hâkimliği

4931 234637

Alperen ÖZKAYNAR

Tomarza Hâkimi

Erzincan Hâkimliği

4932 234638

Sertaç ÖZKILIÇ

Akçakale Cumhuriyet Savcısı

Didim Cumhuriyet Savcılığı

4933 234641

Selime ÖZSEVER

Kumru Cumhuriyet Savcısı

Ezine Cumhuriyet Savcılığı

4934 234645

Meryem ÖZŞAN

Gürgentepe Hâkimi

Batman Hâkimliği

4935 234650

Büşra ÖZTÜRK TÜFEKÇİ

İmranlı Cumhuriyet Savcısı

Zile Cumhuriyet Savcılığı

4936 234653

Emine ÖZTÜRK EKİN

Çorlu Cumhuriyet Savcısı

Tavşanlı Cumhuriyet Savcılığı

4937 234661

Onur ÖZÜDOĞRU

Silifke Cumhuriyet Savcısı

Patnos Cumhuriyet Savcılığı

4938 234665

Fatih Şamil PAMUK

Bayat(Çorum) Hâkimi

Akçakoca Hâkimliği

4939 234666

Yakup PANCARCI

Kalkandere Cumhuriyet Savcısı

Çubuk Cumhuriyet Savcılığı

4940 234675

Furkan POLAT

Düziçi Cumhuriyet Savcısı

Bergama Cumhuriyet Savcılığı

4941 234678

Elif Gökçe BOZKURT

Elmalı Cumhuriyet Savcısı

Doğubayazıt Cumhuriyet Savcılığı

4942 234680

Bedirhan PORTEK

Çekerek Cumhuriyet Savcısı

Gümüşhane Cumhuriyet Savcılığı

4943 234683

Ebubekir RÖZGAR

Gümüşhacıköy Hâkimi

Osmaniye Hâkimliği

4944 234689

İbrahim SAKİN

Dicle Cumhuriyet Savcısı

Gazipaşa Cumhuriyet Savcılığı

4945 234691

Hediye SALTALI

Hadim Hâkimi

Ödemiş Hâkimliği

4946 234698

Fatih Emre SARGIN

Beylikova Cumhuriyet Savcısı

Sarayönü Cumhuriyet Savcılığı

4947 234701

Ali SARIKAYA

Hassa Hâkimi

Adıyaman Hâkimliği

4948 234704

Suat Sencer SARILI

Şemdinli Hâkimi

Urla Hâkimliği

Sayfa 165

S.No Sicil No Adı ve Soyadı

Bulunduğu Görev

Atandığı Görev

4949 234705

Büşra SARITAŞ

Lâdik Hâkimi

Karaman Hâkimliği

4950 234706

Gülseren SARITAŞ DEMİRBAŞ

Kilis Hâkimi

Kumluca Hâkimliği

4951 234707

Furkan SARI

Altınözü Cumhuriyet Savcısı

Kaş Cumhuriyet Savcılığı

4952 234709

Nazik Elvan ÖZTÜRK

Tufanbeyli Hâkimi

Viranşehir Hâkimliği

4953 234710

Semiha SAYGI

Kumru Hâkimi

Ergani Hâkimliği

4954 234714

Halil İbrahim SEKİ

Pervari Hâkimi

Kumluca Hâkimliği

4955 234725

Umut Füras SEVİNÇİ

Pınarbaşı(Kayseri) Hâkimi

Siirt Hâkimliği

4956 234741

Ali SÖZÜER

Kangal Cumhuriyet Savcısı

İslâhiye Cumhuriyet Savcılığı

4957 234749

Emre ŞAHAN

Gölköy Hâkimi

Devrek Hâkimliği

4958 234754

Erkan ŞAHİN

Yahyalı Hâkimi

Cizre Hâkimliği

4959 234762

Selin ŞAHİN

Sütçüler Hâkimi

Sapanca Hâkimliği

4960 234763

Selman Sadık ŞAHİN

Feke Cumhuriyet Savcısı

Akçadağ Cumhuriyet Savcılığı

4961 234768

Asya ŞAYLI TATAR

Antalya Hâkimi

Manavgat Hâkimliği

4962 234778

Ömer ŞENLİK

Dereli Hâkimi

Erzincan Hâkimliği

4963 234779

Ferhat Ogün ŞENOCAK

Dargeçit Cumhuriyet Savcısı

Kemalpaşa Cumhuriyet Savcılığı

4964 234780

Ahsen ŞENOL İPEK

İspir Hâkimi

Mudanya Hâkimliği

4965 234783

Mustafa ŞENTÜRK

Küre Cumhuriyet Savcısı

Niksar Cumhuriyet Savcılığı

4966 234789

Kaan ŞIKTAŞ

Sarıoğlan Cumhuriyet Savcısı

Akyazı Cumhuriyet Savcılığı

4967 234790

Enes Yakup ŞİMŞEK

Durağan Cumhuriyet Savcısı

Erzincan Cumhuriyet Savcılığı

4968 234793

İzzet ŞİMŞEK

Tekman Cumhuriyet Savcısı

Bafra Cumhuriyet Savcılığı

4969 234794

Sefa ŞİMŞEK

Gemerek Cumhuriyet Savcısı

Ardahan Cumhuriyet Savcılığı

4970 234809

Zekeriya TAŞAN

Akkuş Hâkimi

Lüleburgaz Hâkimliği

4971 234810

Tayyip TAŞDELEN

Koyulhisar Cumhuriyet Savcısı

Muratlı Cumhuriyet Savcılığı

4972 234811

Burcu TAŞDEMİR

Yayladağı Hâkimi

Gazipaşa Hâkimliği

4973 234825

Yusuf Furkan AKDENİZ

Şavşat Hâkimi

Hacıbektaş Hâkimliği

4974 234830

Ahmet Oğuzhan TEKOĞUL

Torul Cumhuriyet Savcısı

Şarköy Cumhuriyet Savcılığı

4975 234832

Erol TELLİOĞLU

Şavşat Hâkimi

İslâhiye Hâkimliği

4976 234843

Barış TIĞLI

Alucra Cumhuriyet Savcısı

Bozüyük Cumhuriyet Savcılığı

4977 234848

Fatime TOKTAŞ

Nurdağı Cumhuriyet Savcısı

Yalvaç Cumhuriyet Savcılığı

4978 234849

Tansu POLAT

Afşin Cumhuriyet Savcısı

Bergama Cumhuriyet Savcılığı

Sayfa 166

S.No Sicil No Adı ve Soyadı

Bulunduğu Görev

Atandığı Görev

4979 234854

Nazlı TATLI

Bozkır Hâkimi

Erbaa Hâkimliği

4980 234856

Murat TULUMCU

Çerkezköy Cumhuriyet Savcısı

Tokat Cumhuriyet Savcılığı

4981 234862

Meral TURAL

Taşlıçay Cumhuriyet Savcısı

Ergani Cumhuriyet Savcılığı

4982 234867

Ali TURHAN

Burhaniye Cumhuriyet Savcısı

Bilecik Cumhuriyet Savcılığı

4983 234868

Anıl Cem TURHAN

Sarıveliler Cumhuriyet Savcısı

Bandırma Cumhuriyet Savcılığı

4984 234869

Muhammet Mustafa TURHAN

Şavşat Cumhuriyet Savcısı

Araklı Cumhuriyet Savcılığı

4985 234875

Mustafa TÜFEKCİ

Lice Cumhuriyet Savcısı

Çine Cumhuriyet Savcılığı

4986 234877

Leyla TÜLÜCE GÜRLEK

Aladağ Hâkimi

Nevşehir Hâkimliği

4987 234879

Ata Ömer TÜRKDÖNMEZ

Çayıralan Cumhuriyet Savcısı

Marmaris Cumhuriyet Savcılığı

4988 234880

Alpercan TÜRKEL

Baykan Cumhuriyet Savcısı

Gemlik Cumhuriyet Savcılığı

4989 234882

Gözde TÜRÜDİ

Suruç Cumhuriyet Savcısı

Edremit Cumhuriyet Savcılığı

4990 234883

Burak UÇAR

Gündoğmuş Hâkimi

Osmaniye Hâkimliği

4991 234888

Muhammed Zahid UĞURLU

Hilvan Cumhuriyet Savcısı

Tire Cumhuriyet Savcılığı

4992 234889

Ozan UĞURLU

Hanak Cumhuriyet Savcısı

Akhisar Cumhuriyet Savcılığı

4993 234898

Öznur URKUN

İmranlı Hâkimi

Ereğli(Zonguldak) Hâkimliği

4994 234902

Ömer USLUDİL

Pütürge Cumhuriyet Savcısı

Çine Cumhuriyet Savcılığı

4995 234905

Adem UYSAL

Mesudiye Hâkimi

Elmalı Hâkimliği

4996 234907

Efe İsmail UZUN

Suruç Cumhuriyet Savcısı

Körfez Cumhuriyet Savcılığı

4997 234908

Ümit Banu UZUN

Çaykara Cumhuriyet Savcısı

Merzifon Cumhuriyet Savcılığı

4998 234916

Mihriban VARGELOĞLU

Altınözü Hâkimi

Çankırı Hâkimliği

4999 234918

Sena ÖZKAN

Aralık Cumhuriyet Savcısı

Çubuk Cumhuriyet Savcılığı

5000 234921

Etga ÜNVER

Beyşehir Hâkimi

Gümüşhane Hâkimliği

5001 234930

Sezai İlker VİDİNLİOĞLU

Araç Hâkimi

Görele Hâkimliği

5002 234933

Muhammed Fatih VURAL

Tokat Cumhuriyet Savcısı

Nevşehir Cumhuriyet Savcılığı

5003 234934

Seher VURUCU

Bayat(Çorum) Cumhuriyet Savcısı

Simav Cumhuriyet Savcılığı

5004 234946

Timur YALÇIN

Gölköy Hâkimi

Batman Hâkimliği

5005 234955

İlknur YAPAR

Tonya Hâkimi

Akhisar Hâkimliği

5006 234958

Murat YARDIMCI

Hassa Hâkimi

Batman Hâkimliği

5007 234962

Yunus YAŞLIK

Kiğı Cumhuriyet Savcısı

Bingöl Cumhuriyet Savcılığı

5008 234971

Yunus Emre YEDİKARDEŞ

Ereğli(Konya) Cumhuriyet Savcısı

Soma Cumhuriyet Savcılığı

Sayfa 167

S.No Sicil No Adı ve Soyadı

Bulunduğu Görev

Atandığı Görev

5009 234974

Kübranur DEMİRCİ

Bahçesaray Cumhuriyet Savcısı

Hayrabolu Cumhuriyet Savcılığı

5010 234975

Zekican YEŞİL

Gürün Cumhuriyet Savcısı

Akhisar Cumhuriyet Savcılığı

5011 234985

Muhammed Yusuf YILDIRIM

Suşehri Hâkimi

Ermenek Hâkimliği

5012 234988

Sertaç YILDIRIM

Diyarbakır Hâkimi

Tomarza Hâkimliği

5013 234991

Tarık Furkan YILDIRIMHAN

Aybastı Cumhuriyet Savcısı

Kızılcahamam Cumhuriyet Savcılığı

5014 234999

Mustafa YILDIZ

Aksaray Cumhuriyet Savcısı

Alaçam Cumhuriyet Savcılığı

5015 235004

Yasin Burak YILDIZ

Çiftlik Cumhuriyet Savcısı

Merzifon Hâkimliği

5016 235011

Büşra YILMAZ

Dazkırı Hâkimi

Tarsus Hâkimliği

5017 235014

Elif YILMAZ İNSAN

Alucra Hâkimi

Ereğli(Konya) Hâkimliği

5018 235025

Mert YİĞİT

Düziçi Hâkimi

Bursa Hâkimliği

5019 235029

Alperen YURT

Artova Cumhuriyet Savcısı

Amasra Cumhuriyet Savcılığı

5020 235032

Furkan Kaan YÜKSEK

Akçakale Cumhuriyet Savcısı

Salihli Cumhuriyet Savcılığı

5021 235057

Muhammet Furkan YEŞİLYURT

Ereğli(Konya) Cumhuriyet Savcısı

Yumurtalık Cumhuriyet Savcılığı

5022 251436

Fatih AYDOĞAN

Çorum Cumhuriyet Savcısı

Soma Cumhuriyet Savcılığı

5023 251443

Ali Mert AYGÜN

Salihli Hâkimi

Tavşanlı Hâkimliği

5024 251453

Mustafa BAĞCI

Refahiye Cumhuriyet Savcısı

İncesu Cumhuriyet Savcılığı

5025 251472

Esra DALCI

Kırıkkale Cumhuriyet Savcısı

Boğazlıyan Cumhuriyet Savcılığı

5026 251537

Harika KAYA ŞAM

Gerede Cumhuriyet Savcısı

Gölhisar Cumhuriyet Savcılığı

5027 251565

Meryem CANPOLAT

Akkuş Hâkimi

Lüleburgaz Hâkimliği

5028 251575

Hamdi CEMBEKLİ

Sulakyurt Hâkimi

Ortaköy(Aksaray) Hâkimliği

5029 251599

Tunahan KILIÇ

Sakarya Cumhuriyet Savcısı

Van Cumhuriyet Savcılığı

5030 251649

Fatma Nur KATRAN

Kahramanmaraş Cumhuriyet Savcısı

Sinanpaşa Cumhuriyet Savcılığı

5031 251657

Salih Atalay ÇELEBİ

Ovacık(Tunceli) Hâkimi

Beytüşşebap Hâkimliği

5032 251719

Samed DALCI

Afyonkarahisar Cumhuriyet Savcısı

Boğazlıyan Cumhuriyet Savcılığı

5033 251777

Umut DERİN

İzmir Cumhuriyet Savcısı

Bucak Cumhuriyet Savcılığı

5034 251794

Abdullah DOĞAN

Kütahya Cumhuriyet Savcısı

Şemdinli Hâkimliği

5035 251856

Hazal Ceren EKŞİOĞLU

Kurşunlu Cumhuriyet Savcısı

Kadirli Cumhuriyet Savcılığı

5036 251868

Muhammet Talha OKUYAN

Milâs Hâkimi

Tercan Hâkimliği

5037 251902

Mehmet AKDAĞ

Çal Hâkimi

Denizli Hâkimliği

5038 251922

Ahmet Muhammet ÖZBAY

Sulakyurt Cumhuriyet Savcısı

Şabanözü Cumhuriyet Savcılığı

Sayfa 168

S.No Sicil No Adı ve Soyadı

Bulunduğu Görev

Atandığı Görev

5039 251929

Mehmet Can FİDAN

Adana Cumhuriyet Savcısı

Ahlat Cumhuriyet Savcılığı

5040 251938

Seda ÖZCAN GENÇ

Aksaray Cumhuriyet Savcısı

Genç Cumhuriyet Savcılığı

5041 251948

Büşra YILDIRIM

Yığılca Hâkimi

Alaşehir Hâkimliği

5042 252061

Hatice Ezgi BİLGİÇ

İstanbul Cumhuriyet Savcısı

İslâhiye Cumhuriyet Savcılığı

5043 252165

Melike ALTUNÖZ

Nevşehir Hâkimi

Reyhanlı Hâkimliği

5044 252166

Oğuzhan KANDEMİR

Aksaray eski Cumhuriyet Savcısı

İstanbul Hâkimliği

5045 252176

Yasin KARA

Zile Cumhuriyet Savcısı

Konya Cumhuriyet Savcılığı

5046 252180

Ayşe SERBESTOĞLU GEMİCİ

İzmir Hâkimi

Hakkâri Hâkimliği

5047 252223

Elif DATUMANİ

Türkeli Hâkimi

Ankara Hâkimliği

5048 252271

Meltem Çağrı GÜLÜNÇ

Trabzon Hâkimi

Kemalpaşa Hâkimliği

5049 252371

Melike SAYGILI

Samsun Hâkimi

Gerger Hâkimliği

5050 252378

Merve SOYER TEMUR

İzmir Cumhuriyet Savcısı

Bolvadin Cumhuriyet Savcılığı

5051 252470

Mehmet ŞAM

Nevşehir Hâkimi

Gölhisar Hâkimliği

5052 252481

Eyyup AKBULUT

Manavgat Hâkimi

Ilgın Hâkimliği

5053 252573

Okan TEMUR

Denizli Cumhuriyet Savcısı

Bolvadin Cumhuriyet Savcılığı

5054 252618

Elif DERİN

Eskipazar Hâkimi

Bucak Hâkimliği

5055 252635

Şeyma Nur UZUNOK ALTUN

Çaycuma Cumhuriyet Savcısı

İzmir Cumhuriyet Savcılığı

5056 252682

Mustafa YILDIRIM

Artova Hâkimi

Alaşehir Hâkimliği

5057 252699

Eda YÜCEL

Hatay Cumhuriyet Savcısı

Beyşehir Cumhuriyet Savcılığı

5058 252700

Esra AYDOĞAN

Van Cumhuriyet Savcısı

Siverek Cumhuriyet Savcılığı

5059 252709

Burak YÜCEL

Bodrum Cumhuriyet Savcısı

Beyşehir Cumhuriyet Savcılığı

5060 252728

Ümit Can YILMAZ

Kırklareli Cumhuriyet Savcısı

Şanlıurfa Cumhuriyet Savcılığı

5061 266635

Ali Onur AKYÜZ

Sivas Cumhuriyet Savcısı

Korkuteli Cumhuriyet Savcılığı

5062 266642

Süleyman AYDIN

Aksaray Cumhuriyet Savcısı

Kavak Cumhuriyet Savcılığı

5063 266644

Seda MİLİSOĞLU

Kahramanmaraş Hâkimi

Kadirli Hâkimliği

5064 266646

Eda BEDİR EKER

Çorlu Hâkimi

Aşkale Hâkimliği

5065 266648

Feride BİNGÖL

Bodrum Cumhuriyet Savcısı

Mut Cumhuriyet Savcılığı

5066 266669

Dilara GÖKYER

Trabzon Hâkimi

Yüksekova Hâkimliği

5067 266670

İlyas GÜNAR

Zonguldak Cumhuriyet Savcısı

Araklı Cumhuriyet Savcılığı

5068 266676

Hanife KAPANCI SAYIN

Muğla Hâkimi

Sivrihisar Hâkimliği

Sayfa 169

S.No Sicil No Adı ve Soyadı

Bulunduğu Görev

Atandığı Görev

5069 266681

Eda KAYA KANBULAT

Edirne Hâkimi

Şanlıurfa Hâkimliği

5070 266694

Refika ÖZÇELİK

Rize Hâkimi

Bingöl Hâkimliği

5071 266695

Ahmet ÖZEL

Alanya Cumhuriyet Savcısı

Ankara Cumhuriyet Savcılığı

5072 266696

Büşra ÖZER

Sivas Hâkimi

Yalvaç Hâkimliği

5073 266698

Nermin ÖZTÜRK DAĞTEKİN

Aydın Hâkimi

Görele Hâkimliği

5074 266702

Dilara SEPTİOĞLU KILIMAN

Zonguldak Hâkimi

Silopi Hâkimliği

5075 266706

Emine ŞİMŞEK TOPAL

Edirne Cumhuriyet Savcısı

Eşme Cumhuriyet Savcılığı

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