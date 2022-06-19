5 bin 426 hakim ve savcının görev yeri değişti
Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesi tarafından, Adli ve İdari Yargı 2022 Yılı Ana Kararnamesi ile 5 bin 426 hakim ve savcının, 33 ilin başsavcısının, 351 yerel mahkeme üyesinin yerleri değişti. Gezi Davası'nda muhalefet şerhi veren tek hakim olan Kürşad Bektaş, İstanbul'dan Tokat'a sürüldü.
Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesi tarafından, Adli ve İdari Yargı 2022 Yılı Ana Kararnamelerine ilişkin çalışmalar, 19 Haziran 2022 tarihi itibarıyla tamamlanarak karara bağlandı.
Kararname ile 5 bin 426 hakim ve savcının, 33 ilin başsavcısının, 351 yerel mahkeme üyesinin yerleri değişti.
Gezi Davası karar duruşmasında muhalefet şerhi veren hakim Kürşad Bektaş, İstanbul'dan Tokat'a Turhal Hakimliği'ne sürüldü.
KARŞI OY VEREN TEK HAKİMDİ
İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Gezi davasının karar duruşmasında Osman Kavala hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti. Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Can Atalay, Mine Özerden, Yiğit Ali Ekmekçi, Tayfun Kahraman’a TCK 312'den yardım etme suçundan 18'er yıl hapis cezası verilmişti.
Gezi Davası'nda oy çokluğu ile alınan karara üye hakim Kürşad Bektaş karşı oy kullanmıştı. Üye hakim, sanıkların üzerlerine atılı suçlardan cezalandırılmalarına yeterli delil bulunmadığından beraatleri, tutuklu sanık Osman Kavala’nın tahliyesi yönünde görüş belirtti.
“DİNLENME KAYITLARINDAN BAŞKA DELİL YOK, KAYITLAR YASAK DELİL”
Kürşad Bektaş tarafından verilen karşı oyun gerekçesinde şöyle denildi:
“Dosya içeriğinde dinleme kayıtlarından başka delil bulunmadığı, ilk dinleme kararının 18/0612013 tarihinde TCK’ nın 220.maddesinde düzenlenen ” Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma” suçuna ilişkin olarak alındığı, TCK 312.maddesi kapsamında ” Hükümete Karşı Suç ” suçundan alınan dinleme kararı olmadığı, daha sonra dinlemenin uzatılması talep ve kararlarında ayrıca TCK’nın 312.maddesinin de eklendiği ancak bu suçun bu tarihlerde 5271 sayılı CMK’nın 135/8 maddesinde sayılan ve yasal dinlemeye konu suçlardan olmadığı, “Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlardan” ,” Hükümete Karşı Suç” suçunun 02/12/2014 tarihinde 5271 sayılı CMK da yer alan dinleme kapsamındaki suçlara eklendiği, bu tarihten sonra alınan bir dinleme kararının da bulunmadığı, dosyadaki tüm dinleme kayıtlarının 02/12.2014 tarihinden önce olduğu, bu haliyle dinleme kayıtlarının, kanuna ve hukuka aykırı delil niteliğinde bulundukları CMK 206″2-a.21712.230/1-b maddeleri doğrultusunda yapılan değerlendirme ve yerleşik Yargıtay İçtihatlanna göre dosyadaki dinleme kayıtlarının yasak delil mahiyetinde olduğu, sanıkların kanuna aykırı dinleme kayıtlarına karşı beyanları da yasak delile dayandığından hükme esas alınamayacağı, aksi kabul edilse dahi dinleme kayıtlarını destekleyen somut kanıtlar olmadığı ve tek başına dinleme kayıtlarının sanıkların üzerlerine anlı suçlardan mahkumiyetlerine yeter olmadığı anlaşılmış olup, sanıkların, üzerlerine anlı suçlardan cezalandırılmalarına veter her türlü kuşkudan uzak, somut, kesin ve inandırıcı başkaca delil de bulunmadığından beraati, tutuklu sanık Osman Kavala’nın tahliyesi ile diğer sanıkların tutuklanmaması gerektiği görüşündeyim.”
HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU BİRİNCİ DAİRESİNİN
19/06/2022 TARİHLİ VE 904 SAYILI ADLİ YARGI KARARNAMESİ
S.No Sicil No Adı ve Soyadı
Bulunduğu Görev
Atandığı Görev
1
25994
Ekrem AYDINER
Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili
Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği
2
26059
Yunus KARABIYIKOĞLU
İstanbul Anadolu Hâkimi
Ankara Hâkimliği
3
26207
Fazıl ARSLANALP
İstanbul Cumhuriyet Savcısı
Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı
4
26229
Sevtap YILMAZ
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi
Bakırköy Hâkimliği
5
27683
Mehmet Sertaç KESLER
Sakarya Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
Bursa Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanlığı
6
28102
Recep KARAMAN
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı
Küçükçekmece Hâkimliği
7
28270
Zeki TÜRER
İzmir Cumhuriyet Savcısı
Manisa Cumhuriyet Savcılığı
8
28276
Nimet DEMİR
İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
Kahramanmaraş Hâkimliği
9
28466
Mehmet DEMİR
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı
Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığı
10
29124
Figen SUNGUROĞLU
İstanbul Anadolu Hâkimi
Ankara Hâkimliği
11
29290
Ayhan ARISOY
Ankara Hâkimi
Ankara Ticaret Mahkemesi Başkanlığı
12
29309
Ata KÖYCÜ
Isparta Cumhuriyet Savcısı
Antalya Cumhuriyet Savcılığı
13
29351
Yıldıray ÇAKICI
İzmir Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanlığı
14
29419
Neşe EMİRALİOĞLU
Bursa Hâkimi
Ankara Hâkimliği
15
29967
Kazım ARAPOĞLU
Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcısı
İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet
Başsavcılığı
16
29985
Ali YİĞİN
İstanbul Hâkimi
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
17
30146
İhsan ERGİN
İzmir Hâkimi
Hatay Hâkimliği
18
30612
Tamer BAŞPINAR
İstanbul Cumhuriyet Savcısı
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet
Savcılığı
19
30842
Serdar BAKER
İstanbul Cumhuriyet Savcısı
Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı
20
31001
Hasan ÖZBERK
İstanbul Hâkimi
İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı
21
31118
Yaşar GÜNEŞ
Mersin Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Daire
Başkanlığı
22
31433
İnsaf GÜNDÜZ
Gaziosmanpaşa Hâkimi
Bakırköy Hâkimliği
23
31437
Emsal SERGEN
Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanlığı
24
31456
Mustafa ERDOĞAN
İstanbul Anadolu Hâkimi
Bakırköy Hâkimliği
25
31521
Ferhat KAPICI
Yargıtay Cumhuriyet Savcısı
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı
26
31530
Halil MAÇKAYA
Ankara Cumhuriyet Savcısı
Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği
27
31594
Melih OSMANÇAVUŞOĞLU
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi
Ankara Hâkimliği
28
32192
Mehmet Yücel KURTOĞLU
Adana Hâkimi
İnegöl Hâkimliği
Sayfa 1
S.No Sicil No Adı ve Soyadı
Bulunduğu Görev
Atandığı Görev
29
32224
Mehmet CABAOĞLU
Adana Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet
Savcısı
Antalya Cumhuriyet Savcılığı
30
32273
Dursun KAYA
İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
Kayseri Hâkimliği
31
32287
Ramazan KASAP
İzmir Hâkimi
İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
32
32306
Gürsel AKPINAR
Küçükçekmece Cumhuriyet Savcısı
Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcılığı
33
32395
Fedai CANATAN
Bakırköy Hâkimi
Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı
34
32496
Hakan SOYBİR
Antalya Hâkimi
Adana Hâkimliği
35
32503
İbrahim ÇELENK
Van Hâkimi
Çorum Hâkimliği
36
32835
Hayrettin TIZLAK
Antalya Cumhuriyet Başsavcı Vekili
Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet
Savcılığı
37
33210
Vedat YILDIRIM
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı
Ankara Hâkimliği
38
33258
Ogün MADEN
Adana Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
39
33266
Ahmet TEKNE
Osmaniye Cumhuriyet Başsavcısı
Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı
40
33305
Aykut TUNCER
Antalya Cumhuriyet Savcısı
Ankara Cumhuriyet Savcılığı
41
33425
Yaşar SEZİKLİ
Ankara Hâkimi
Ankara Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı
42
33498
Taner AKPINAR
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı
Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığı
43
33514
Erdoğan ŞİMŞEK
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı
Küçükçekmece Hâkimliği
44
33534
Çetin Sözer DOĞAN
Karşıyaka Cumhuriyet Savcısı
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılığı
45
33537
Nuri Ahmet SARAÇ
İstanbul Cumhuriyet Savcısı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği
46
33543
Ali Can ÇILDIR
İstanbul Cumhuriyet Savcısı
Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı
47
33566
Aydın KAPTAN
Ankara Batı Cumhuriyet Savcısı
Ankara Cumhuriyet Savcılığı
48
33581
Yalçın KURT
Konya Cumhuriyet Savcısı
Adana Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
49
33856
Birsen SARIARSLAN ZIRAMAN
Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi
Antalya Hâkimliği
50
34016
Önder AKDAĞ
Bursa Cumhuriyet Savcısı
Çorum Cumhuriyet Savcılığı
51
34021
Hasan YALÇIN
Bursa Cumhuriyet Başsavcı Vekili
Bursa Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet
Savcılığı
52
34068
Hasan ARI
Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
53
34089
Ali GÜNDAL
Tekirdağ Hâkimi
Küçükçekmece Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı
54
34102
Mehmet YOYLU
İstanbul Anadolu Hâkimi
Siirt Hâkimliği
55
34109
Birol ORMAN
Isparta Cumhuriyet Savcısı
Bursa Cumhuriyet Savcılığı
56
34212
Adnan GÜMÜŞ
Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcı Vekili
Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı
57
34230
Galip AŞIK
Denizli Cumhuriyet Savcısı
Antalya Cumhuriyet Savcılığı
58
34233
Ahmet Murat DERME
Edirne Cumhuriyet Savcısı
Ordu Cumhuriyet Savcılığı
Sayfa 2
S.No Sicil No Adı ve Soyadı
Bulunduğu Görev
Atandığı Görev
59
34240
Zeynel SARIBUĞA
Erzurum Cumhuriyet Savcısı
Kocaeli Cumhuriyet Savcılığı
60
34241
Murat PERÇİN
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanlığı
61
34286
Ali YELDAN
Yargıtay Cumhuriyet Savcısı
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı
62
34295
Yavuz Mehmet ŞAHAN
Zonguldak Hâkimi
İzmir Hâkimliği
63
34302
Bülent ELMAS
Kocaeli Cumhuriyet Savcısı
Bursa Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet
Savcılığı
64
34320
Metin ÇELİK
Küçükçekmece Hâkimi
Bakırköy Hâkimliği
65
34336
Ramazan İZGEÇ
Susurluk Cumhuriyet Savcısı
İstanbul Cumhuriyet Savcılığı
66
34408
Suat GÖK
Bursa Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi
Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Daire
Başkanlığı
67
34437
Suat BİLGİN
Denizli Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
Trabzon Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı
68
34452
Bestami TEZCAN
İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet
Başsavcısı
Adana Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet
Başsavcılığı
69
34457
Turgay SEVİM
Büyükçekmece Cumhuriyet Savcısı
Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığı
70
34466
Haydar AYDIN
İstanbul Anadolu Ticaret Mahkemesi Başkanı
İstanbul Ticaret Mahkemesi Başkanlığı
71
34475
İdris TAŞCAN
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği
72
34500
Vedat YILMAZ
Ankara Batı Hâkimi
Ankara Hâkimliği
73
34651
Adem ERYILMAZ
Antalya Cumhuriyet Savcısı
Şanlıurfa Cumhuriyet Savcılığı
74
34827
Cevdet EKİZOĞLU
İzmir Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
Karşıyaka Hâkimliği
75
34870
Mustafa AKMAZ
Yargıtay Tetkik Hâkimi
Ankara Hâkimliği
76
34886
Berkant ŞENGEL
İzmir Hâkimi
Ankara Hâkimliği
77
34887
Refik Hakan BAŞVERDİ
Antalya Cumhuriyet Savcısı
Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet
Savcılığı
78
34909
Osman SARI
İzmir Cumhuriyet Savcısı
Balıkesir Cumhuriyet Savcılığı
79
34959
İzzettin DUMAN
Malatya Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanlığı
80
35020
Arif ULUSOY
Aydın Cumhuriyet Savcısı
Muğla Cumhuriyet Savcılığı
81
35052
Vahittin AYGÜN
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı
İzmir Cumhuriyet Savcılığı
82
35076
Sefa BİLAK
Konya Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi
Adana Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
83
35091
Hüseyin ÖZ
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcı Vekili
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet
Savcılığı
84
35101
Abdullah DOĞANAY
Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi
Samsun Hâkimliği
85
35119
Zeynep KELEŞ
Bursa Hâkimi
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
86
35161
Pircan Barut EMRE
Tekirdağ Cumhuriyet Savcısı
Isparta Cumhuriyet Savcılığı
87
35170
Bilge BERKMAN
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanlığı
88
35173
Tuna AYDIN
Ankara Hâkimi
Ankara Ticaret Mahkemesi Başkanlığı
Sayfa 3
S.No Sicil No Adı ve Soyadı
Bulunduğu Görev
Atandığı Görev
89
35197
Nihal FINDIK
İzmir Cumhuriyet Savcısı
İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet
Savcılığı
90
35201
Nuran YÖRÜK
İzmir Hâkimi
İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
91
35223
Nadir ÖZSOY
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi
Bakırköy Hâkimliği
92
35238
Adnan TABAR
Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet
Savcısı
Antalya Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği
93
35245
Şenel ÖZ
Bakırköy Hâkimi
Kayseri Hâkimliği
94
35248
Hatice İlkay PAMUK
Konya Hâkimi
Konya Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
95
35306
Adil ACAR
Adana Cumhuriyet Savcısı
Ankara Cumhuriyet Savcılığı
96
35307
Buket AKINCI
İstanbul Anadolu Hâkimi
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
97
35419
Havva ÇOBAN ÖZTÜRK
Afyonkarahisar Hâkimi
Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
98
35483
Murat UĞUR
Ankara Batı Hâkimi
Afyonkarahisar Hâkimliği
99
35489
Metin KANTAR
Trabzon Cumhuriyet Savcısı
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
100 35493
Murat KOLLAR
Konya Hâkimi
Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
101 35830
Yılmaz ALP
Büyükçekmece Hâkimi
Gebze Hâkimliği
102 35846
Metin BAŞARAN
Eskişehir Cumhuriyet Savcısı
Uşak Cumhuriyet Savcılığı
103 35897
Halil ÖZEN
İzmir Cumhuriyet Savcısı
İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet
Savcılığı
104 35904
İsmail TOPÇUOĞLU
İzmir Cumhuriyet Savcısı
Gaziantep Cumhuriyet Savcılığı
105 35967
Abdullah Özden DOĞAN
Zonguldak Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
Bursa Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
106 36041
İsmail LALE
İzmir Cumhuriyet Savcısı
Gaziantep Cumhuriyet Savcılığı
107 36084
Ali ŞAFAK
Bakırköy Cumhuriyet Savcısı
İstanbul Cumhuriyet Savcılığı
108 36088
Mehmet Ali MERİÇ
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi
İstanbul Anadolu Ticaret Mahkemesi Başkanlığı
109 36123
Murat İRCAL
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı
Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet
Başsavcılığı
110 36574
Selahattin COŞKUN
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanlığı
111 36817
Yavuz PEHLİVAN
Adana Cumhuriyet Savcısı
Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcılığı
112 36823
Serpil Sergül HANLI KAYALAK
Gebze Hâkimi
İstanbul Hâkimliği
113 36824
Mehmet TAŞTAN
Konya Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
Mersin Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı
114 36837
Hasan AKPOLAT
Muğla Hâkimi
İzmir Hâkimliği
115 36844
Bahadır SAKAOĞLU
Manisa Cumhuriyet Savcısı
İzmir Cumhuriyet Savcılığı
116 36854
Sedat YILDIRIM
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
117 36857
Birsen TÜRK
İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi
İzmir Hâkimliği
118 36869
Cahit ERDİL
Tekirdağ Cumhuriyet Savcısı
Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığı
Sayfa 4
S.No Sicil No Adı ve Soyadı
Bulunduğu Görev
Atandığı Görev
119 36882
Mehmet YILMAZTÜRK
Gaziantep Cumhuriyet Savcısı
Osmaniye Cumhuriyet Savcılığı
120 36934
Enver Fatih ÇİMRİN
İstanbul Cumhuriyet Savcısı
Malatya Cumhuriyet Savcılığı
121 36980
Mehtap ŞEN
Bursa Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
122 36991
Vekil ÖZTÜRK
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği
123 36996
Oğuz Han SELÇUK
Ankara Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
Mersin Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı
124 37016
Aziz DİCLEHAN
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi
İstanbul Anadolu Hâkimliği
125 37032
Ercan KAYHAN
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı
Çorum Cumhuriyet Savcılığı
126 37051
Kadriye ŞAHAN
Zonguldak Hâkimi
İzmir Hâkimliği
127 37061
Mehmet YÜKSEL
Mersin Cumhuriyet Savcısı
Kahramanmaraş Cumhuriyet Savcılığı
128 37157
Ünal BİNGÜL
Fethiye Cumhuriyet Başsavcısı
Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet
Başsavcılığı
129 37172
Zafer KOÇ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı
130 37189
Mahmut Kaan YÜKSEL
Ankara Cumhuriyet Savcısı
Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı
131 37206
Süleyman TOPRAK
İnegöl Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi
Ödemiş Ağır Ceza Mahkemesi Üyeliği
132 37209
Erdal ÇİFTCİ
Muğla Hâkimi
İzmir Hâkimliği
133 37223
İlkay ÖZCAN
İstanbul Cumhuriyet Savcısı
Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı
134 37268
Mutlupınar ŞENGEL
İzmir Hâkimi
Ankara Hâkimliği
135 37298
Muhittin BAYIRKÖYLÜ
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcı Vekili
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet
Savcılığı
136 37309
Ali ATAY
İzmir Hâkimi
İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
137 37317
Ercan ÖZALTUNBULAK
Zonguldak Cumhuriyet Savcısı
Niğde Cumhuriyet Savcılığı
138 37321
Olcay ALİCANOĞLU
Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet
Savcılığı
139 37323
Muhittin BUYRUK
Ankara Cumhuriyet Savcısı
Afyonkarahisar Cumhuriyet Savcılığı
140 37341
Rukiye DURAN
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi (Adalet
Bakanlığı Yetkili Tetkik Hâkimi)
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet
Savcılığı
141 37346
Mustafa ÇALIŞKAN
Konya Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi
Sakarya Hâkimliği
142 37388
Nalan KAHYAOĞLU
İzmir Hâkimi
İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
143 37397
Önder KANYILMAZ
Antalya Hâkimi
Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
144 37413
Ali ÇOBAN
Bursa Cumhuriyet Savcısı
İstanbul Cumhuriyet Savcılığı
145 37460
Esra Nesibe ŞAHİN TUNCAY
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanlığı
146 37492
Ömer BOZKURT
Manisa Hâkimi
İzmir Hâkimliği
147 37516
Abdullah YEŞEREN
Antalya Hâkimi
İstanbul Hâkimliği
148 37524
Hacım ÇİFTÇİ
İzmir Hâkimi
Adana Hâkimliği
Sayfa 5
S.No Sicil No Adı ve Soyadı
Bulunduğu Görev
Atandığı Görev
149 37578
Uğur Yaşar GÜNGÖR
İstanbul Cumhuriyet Savcısı
Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcılığı
150 37614
Hülya AKTAŞ
İstanbul Hâkimi
Uşak Hâkimliği
151 37662
Kemal Selçuk KILIÇ
Adana Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet
Savcısı
Antalya Cumhuriyet Savcılığı
152 37667
Hamza DEMİR
Elazığ Hâkimi
Kocaeli Hâkimliği
153 37949
Zülbiye ALİCANOĞLU
Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
154 38056
Ayfer PİRDAL AKIN
Samsun Hâkimi
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
155 38093
Sedat BALKAN
İstanbul Anadolu Hâkimi
Van Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
156 38117
Ömer Faruk YURDAGÜL
Kırşehir Cumhuriyet Başsavcısı
Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı
157 38124
Orhan ELBEYLİ
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği
158 38138
Ali BELEN
Kayseri Hâkimi
Adana Hâkimliği
159 38140
Özlem GÜRİDE ARI
İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi
İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanlığı
160 38145
Önder YENİÇERİ
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı
Denizli Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet
Başsavcılığı
161 38168
Melek Mine KALAYCI
Yargıtay Tetkik Hâkimi
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
162 38178
Ali Yusuf BAŞARAN
Aksaray Cumhuriyet Savcısı
Kırıkkale Cumhuriyet Savcılığı
163 38187
Ercan HELVACI
Yargıtay Tetkik Hâkimi
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
164 38208
Yahya AYYILDIZ
İzmir Hâkimi
İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
165 38212
Selahattin KANBUR
Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcı Vekili
İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği
166 38218
Ali KILIÇ
Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi
Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanlığı
167 38225
Gökhan ŞEN
Bursa Cumhuriyet Başsavcısı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği
168 38228
Erdoğan BAYRAKDAR
Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcı Vekili
Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı
169 38235
Ali DİKİCİ
Ankara Batı Cumhuriyet Savcısı
Adana Cumhuriyet Savcılığı
170 38238
Leyla OVALI YILMAZ
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanlığı
171 38291
Cenk Akın AKSAKAL
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcı Vekili
Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı
172 38300
Neslihan SOYLU AKSAKAL
Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
173 38302
Neveser IRMAK
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanlığı
174 38304
Nehare MECİT
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanlığı
175 38311
Dilek ATALAY
Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
176 38315
Tunç CANTAYMAZ
Sivas Cumhuriyet Savcısı
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılığı
177 38424
Gülay BEKAR ALPAN
Adana Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi
Adana Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanlığı
178 38434
Erkut ŞAHİN
Uzunköprü Cumhuriyet Savcısı
Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığı
Sayfa 6
S.No Sicil No Adı ve Soyadı
Bulunduğu Görev
Atandığı Görev
Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı
179 38492
İlker YAZICI
Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı
180 38496
Salih ERŞENEL
Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
181 38522
Metin YARAMIŞ
Büyükçekmece Cumhuriyet Savcısı
Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığı
182 38529
Aladdin ARKCI
Küçükçekmece Cumhuriyet Savcısı
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet
Savcılığı
183 38532
Aytekin YAKAR
Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı
Denizli Hâkimliği
184 38544
Ramazan SOLMAZ
Konya Cumhuriyet Başsavcısı
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı
185 38584
Mustafa Kemal ÖZTÜRK
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı
Antalya Cumhuriyet Savcılığı
186 38648
Aysun GÖKÇE
Ankara Hâkimi
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
187 38652
Filiz DÜZENLİ
Adana Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi
Adana Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanlığı
188 38671
Mustafa KOŞUM
Balıkesir Hâkimi
Adana Hâkimliği
189 38694
Zerrin ÇELEBİ ERASLAN
Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
190 38696
Özlem PAMUK EDİS
Antalya Hâkimi
Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
191 38701
Bilal YILDIZ
Hatay Cumhuriyet Savcısı
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılığı
192 38765
Sunel ÖNER TÜRKÖZ
Karabük Hâkimi
İzmir Hâkimliği
193 38766
Zafer TEKİR
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı
Karşıyaka Cumhuriyet Savcılığı
194 38767
Hatice ÇAKIRBAY ÇİMEN
Manisa Hâkimi
İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
195 38776
Ali Rıza SAN
İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet
Savcısı
Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı
196 38786
Ayhan GÖKALP
Eskişehir Cumhuriyet Savcısı
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği
197 38814
Fedva DEMİREL
Mersin Hâkimi
Adana Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
198 38827
Günay ŞAHİN
Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
199 39467
Bayram DEMİREL
Konya Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi
Konya Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanlığı
200 39470
Metin SERT
İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi
Erzurum Hâkimliği
201 39486
Ahmet YIKILMAZ
Ankara Cumhuriyet Savcısı
Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği
202 39532
Behram ARSLANBAY
Denizli Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
Konya Hâkimliği
203 39565
Gürhan ÖZGEN
Erzincan Cumhuriyet Savcısı
Rize Cumhuriyet Savcılığı
204 39566
Handan DURMUŞ
Kocaeli Hâkimi
Gebze Hâkimliği
205 39584
Serkan BEYOĞLU
Isparta Cumhuriyet Savcısı
Çorum Cumhuriyet Savcılığı
206 39590
Serkan AĞALDAY
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet
Savcılığı
207 39591
Abdulkadir AKIN
Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı
Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı
208 39618
Selşah EKER TİRYAKİ
İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
Sayfa 7
S.No Sicil No Adı ve Soyadı
Bulunduğu Görev
Atandığı Görev
209 39619
Mehmet ÖZDEMİR
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi
Afyonkarahisar Hâkimliği
210 39654
Alparslan TUFAN
Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili
Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği
211 39659
Ali İhsan ÇAMURLU
Bursa Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi
Hatay Hâkimliği
212 39715
Mehmet SEVİNÇ
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet
Savcılığı
213 39738
Birol IŞIK
Kırıkkale Cumhuriyet Savcısı
Şanlıurfa Cumhuriyet Savcılığı
214 39746
Murat İNAM
Malatya Cumhuriyet Savcısı
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
215 39767
Durali KARACA
Ordu Cumhuriyet Savcısı
Samsun Cumhuriyet Savcılığı
216 39788
Hakan Ali ERKAN
Eskişehir Cumhuriyet Savcısı
Bursa Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
217 39793
Önder Kemal SEKÜCÜ
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcısı
Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı
218 39797
Ömer ÜNAL
Ankara Hâkimi
Antalya Hâkimliği
219 39798
Metin ÖZDEMİR
İstanbul Hâkimi
İstanbul Ticaret Mahkemesi Başkanlığı
220 39809
Ömer Adil KÜÇÜK
Kayseri Hâkimi
İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
221 39876
Sezai ÖZTÜRK
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanlığı
222 39891
Sezai BİLİCİ
Büyükçekmece Cumhuriyet Savcısı
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
223 39903
Hakan KOÇAK
Giresun Cumhuriyet Savcısı
Hakkâri Cumhuriyet Savcılığı
224 39910
Mustafa ALÇIK
Gaziantep Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
Kayseri Hâkimliği
225 39912
Osman KESLER
Bursa Cumhuriyet Savcısı
Bursa Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
226 39922
Handan BALCI
Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcısı
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
227 39925
Erhan YILDIRIM
Aydın Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
İzmir Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı
228 39948
Ali Erdal GÜNERİ
Kahramanmaraş Cumhuriyet Savcısı
İzmir Cumhuriyet Savcılığı
229 39957
Semra TURAN
Ankara Hâkimi
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
230 39977
Ramazan KIRTAY
Denizli Hâkimi
Kocaeli Hâkimliği
231 40013
Durmuş KARAÇALI
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanlığı
232 40018
Kadir ABDİİMAMOĞLU
Samsun Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi
Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
233 40030
Hakan ÖZDEN
Çanakkale Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
İzmir Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı
234 40048
Habib KORKMAZ
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı
235 40082
İlyas YAVUZ
Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet
Başsavcısı
Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı
236 40087
Ahmet Fatih AĞCA
Çorum Cumhuriyet Başsavcısı
Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı
237 40136
Hidayet KOCATEPE
İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi
İzmir Hâkimliği
238 40178
Nahit KÖSEOĞLU
Samsun Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı
Samsun Hâkimliği
Sayfa 8
S.No Sicil No Adı ve Soyadı
Bulunduğu Görev
Atandığı Görev
239 40181
Bekir YILDIZ
Mersin Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
Bakırköy Hâkimliği
240 40186
İsmet Ertuğrul GEREDE
İzmir Hâkimi
İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
241 40190
Altan ÖZÇELİK
Konya Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
Konya Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
242 40198
Ömer GÜNAYDIN
İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
Bakırköy Hâkimliği
243 40233
Abdullah BÖRKLÜCE
Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı Adana Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanlığı
244 40305
Fatih AÇIL
Bursa Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi
Şanlıurfa Cumhuriyet Savcılığı
245 40311
Yalçın ÖKTEN
Samsun Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi
Samsun Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanlığı
246 40312
Mehmet EROL
Yargıtay Cumhuriyet Savcısı
Ankara Cumhuriyet Savcılığı
247 40326
Cemal KAYA
Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
248 40330
Hasan Hüseyin GÜRSES
Kırıkkale Hâkimi
Zonguldak Hâkimliği
249 40819
Tamer BAYRAKTAR
Trabzon Cumhuriyet Başsavcı Vekili
Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet
Savcılığı
250 40826
Mehmet Ali ŞELLİ
İstanbul Cumhuriyet Savcısı
Bursa Cumhuriyet Savcılığı
251 40842
Vedat YALÇIN
Aydın Hâkimi
İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
252 40847
Gökhan AK
Eskişehir Hâkimi
Eskişehir Ticaret Mahkemesi Başkanlığı
253 40870
Ahmet ALTUN
Ankara Cumhuriyet Savcısı
Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği
254 40891
Şahinder GÜNDÜZ
İstanbul Anadolu Hâkimi
Bursa Hâkimliği
255 40904
Erhan KÖSE
Bursa Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi
Bursa Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanlığı
256 40945
Kerim COŞKUN
Ankara Hâkimi
Ankara Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı
257 40948
Aladdin DEMİR
Adana Cumhuriyet Savcısı
Isparta Cumhuriyet Savcılığı
258 40955
Uğur OCAK
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanlığı
259 40957
Abuzer YAZICIOĞLU
Adalet Bakanlığı Mevzuat Genel Müdürlüğü
Genel Müdür Yardımcısı (Vekaleten)
Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı
260 40959
Tayfun YAVUZ
Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi
İstanbul Anadolu Hâkimliği
261 40982
Mehmet Nadir YAĞCI
Muğla Cumhuriyet Başsavcısı
Van Cumhuriyet Başsavcılığı
262 41019
Bülent ÇELİK
Edirne Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı
263 41037
Cemalettin ŞAHAN
Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi
Antalya Hâkimliği
264 41055
Hatice TÜLÜOĞLU BAŞTUGAN
Eskişehir Hâkimi
Çorlu Hâkimliği
265 41079
Gürkan KÜTÜK
Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet
Savcısı
Antalya Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği
266 41080
Murat DİZLE
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet
Savcılığı
267 41090
Murat GÖKSU
Balıkesir Hâkimi
Denizli Hâkimliği
268 41096
Uğur ÖZENİR
Adana Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi
Adana Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı
Sayfa 9
S.No Sicil No Adı ve Soyadı
Bulunduğu Görev
Atandığı Görev
269 41104
Erdoğan GÜLEÇ
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet
Savcısı
Erzurum Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği
270 41108
Mehmet Ali SAYAN
Manisa Cumhuriyet Savcısı
İzmir Cumhuriyet Savcılığı
271 41111
Murat YİĞİTER
Çanakkale Cumhuriyet Savcısı
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği
272 41114
Duygu SÜZER
Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi Daire
Başkanı
İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
273 41151
Hasan DALAK
Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcı Vekili
Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı
274 41376
Halil İNAL
Antalya Cumhuriyet Başsavcısı
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı
275 41463
Erdoğan YÜCEL
İstanbul Hâkimi
Trabzon Hâkimliği
276 41520
Ömer METE
Batman Cumhuriyet Başsavcısı
Malatya Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet
Başsavcılığı
277 41856
Umut SADAK
Eskişehir Cumhuriyet Savcısı
Ankara Cumhuriyet Savcılığı
278 41872
Ahmet GÜNDÜZ
Sivas Hâkimi
Gaziosmanpaşa Hâkimliği
279 41914
Emine Çiğdem YILMAZ
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanlığı
280 41921
Ayşegül AKSU
Ankara Batı Hâkimi
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
281 41937
Mehmet KAYMAZ
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi
Bakırköy Hâkimliği
282 41947
Abdulkadir POLAT
Ankara Cumhuriyet Savcısı
Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet
Savcılığı
283 41978
Adem ÇAKMAK
Kayseri Hâkimi
Kayseri Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı
284 41982
Sami ŞAHİN
İstanbul Cumhuriyet Savcısı
Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği
285 42001
Kamil GÜRSOY
Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi
Konya Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
286 42009
Enver YURTEN
Sivas Cumhuriyet Savcısı
Kayseri Cumhuriyet Savcılığı
287 42020
Özcan KUŞATAN
Bursa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
Bursa Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanlığı
288 42022
Alpaslan KAPLAN
Balıkesir Cumhuriyet Başsavcısı
Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı
289 42025
Hüdayi TAŞPINAR
Adana Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi
Adana Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanlığı
290 42028
Defne BÜLBÜL
Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi
İzmir Hâkimliği
291 42030
Mevlüt DÖNERTAŞ
Ankara Hâkimi
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet
Savcılığı
292 42071
Arzu YİĞİTSOY
Ankara Hâkimi
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
293 42121
Mehmet Akif AKTAŞ
Ordu Cumhuriyet Başsavcısı
Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı
294 42165
Orhan BİÇİCİOĞLU
İstanbul Cumhuriyet Savcısı
Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet
Savcılığı
295 42184
Mehmet ARSLAN
Mersin Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
Adana Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
296 42356
Tülün AKBEY
İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi
İzmir Hâkimliği
297 42368
Hayati PALLI
Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi
Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanlığı
298 42412
Sedat SELÇUKARSLAN
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi
Bursa Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
Sayfa 10
S.No Sicil No Adı ve Soyadı
Bulunduğu Görev
Atandığı Görev
299 42414
Ahmet KURT
Kütahya Cumhuriyet Savcısı
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılığı
300 42418
Aslı SAYDAM
İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi
Karşıyaka Hâkimliği
301 42435
Altan ÖZEL
İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi
İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanlığı
302 42470
Erdem ODABAŞIOĞLU
Tekirdağ Hâkimi
İzmir Hâkimliği
303 42474
Güliz OKYAR ÇALIŞKAN
Adalet Bakanlığı Tetkik Hâkimi
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
304 42550
Oğuzhan DÖNMEZ
Van Cumhuriyet Başsavcısı
Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı
305 42553
Erol ÇELİK
Antalya Cumhuriyet Başsavcı Vekili
Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet
Savcılığı
306 42554
Ulaş YILMAZ
Edirne Cumhuriyet Savcısı
İstanbul Cumhuriyet Savcılığı
307 42598
Ömer ÇITAK
İstanbul Cumhuriyet Savcısı
Aksaray Cumhuriyet Savcılığı
308 42603
Celal Hakan KAN
Adana Cumhuriyet Savcısı
Adana Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
309 42611
Yusuf DEMİRCİ
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi
Ankara Batı Ticaret Mahkemesi Başkanlığı
310 42612
Pınar KABAOĞLU KILIÇ
Küçükçekmece Hâkimi
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
311 42613
Adem KAHRİMAN
İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanlığı
312 42619
Salih Emre NUROĞLU
Ankara Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanlığı
313 42633
Neslihan Havva KARAKAYİŞ
AKÇA
Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi
Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet
Savcılığı
314 42695
Ayhan YARDIMCI
Manisa Hâkimi
Uşak Hâkimliği
315 42698
Dr. Abdullah OK
Siirt Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı
316 42734
Mücahit GÖKER
Tekirdağ Hâkimi
Bakırköy Hâkimliği
317 45699
Mustafa TEKİR
Bakırköy Hâkimi
Muş Hâkimliği
318 69460
Vahit ÖZCAN
Kayseri Cumhuriyet Savcısı
Ankara Cumhuriyet Savcılığı
319 73653
Ahmet Bülent KARAASLAN
Büyükçekmece Cumhuriyet Savcısı
Uşak Cumhuriyet Savcılığı
320 92531
Serkan BAŞ
İstanbul Hâkimi
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
321 92540
Halit KILIÇ
Ankara Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
322 92575
Dr. Mustafa ATALAN
Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi Daire
Başkanı
Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet
Savcılığı
323 92666
Emrah SARIKAYA
İzmir Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
324 93850
İlker PEKER
Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi
Gaziantep Cumhuriyet Savcılığı
325 93860
Hülya ÜNÜVAR
Van Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
326 93861
Pınar GÜR SAVAR
Ulus Hâkimi
Isparta Hâkimliği
327 93873
Nevin KAYINGÜL
Küçükçekmece Hâkimi
Küçükçekmece Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı
328 93890
Ahmet DALGALI
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanlığı
Sayfa 11
S.No Sicil No Adı ve Soyadı
Bulunduğu Görev
Atandığı Görev
329 94034
Mehmet Çetin ATALAY
Buldan Cumhuriyet Savcısı
Polatlı Cumhuriyet Savcılığı
330 94129
Habib ÇETİNKAYA
Kahramanmaraş Cumhuriyet Savcısı
Darende Cumhuriyet Savcılığı
331 94164
Bayram ÜNLÜ
Gümüşhane Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
Niğde Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı
332 94209
Mustafa Özgür KABADAYI
Denizli Hâkimi
Denizli Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı
333 94281
Alparslan KARAKAYA
Malazgirt Hâkimi
Kocaeli Hâkimliği
334 94507
Fatma AYDIN ÇELİK
Van Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı
335 94908
Mustafa ERBAŞ
Şanlıurfa Cumhuriyet Savcısı
Pazar(Rize) Cumhuriyet Başsavcılığı
336 95023
Onur DEMİR
İstanbul Anadolu Hâkimi
Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
337 95041
Melih AVCI
Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi
İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
338 95050
Onur YERDELEN
Bursa Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi
Bartın Hâkimliği
339 95093
Serpil AVCI
Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
340 95100
Mustafa ÖZÇELİK
Yargıtay Tetkik Hâkimi
Sivas Hâkimliği
341 95120
Özgür TÜRKSEVER
Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi
Afyonkarahisar Hâkimliği
342 95143
Mehmet SIRIMER
Adana Cumhuriyet Savcısı
İzmir Cumhuriyet Savcılığı
343 95206
Handan GÜNERİ
Kahramanmaraş Hâkimi
İzmir Hâkimliği
344 95256
Aslan AKSOY
Ceyhan Cumhuriyet Savcısı
İzmir Cumhuriyet Savcılığı
345 95548
Ahmet GÜZEL
Diyarbakır Hâkimi
Aydın Hâkimliği
346 97901
Müge KUT ERDAL
İstanbul Hâkimi
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
347 97904
Murat ŞAHİNGÖZ
Elmadağ Cumhuriyet Başsavcısı
Batman Cumhuriyet Başsavcılığı
348 97910
Şükran ŞANLIER ÇELİK
Düzce Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
Kahramanmaraş Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı
349 97917
Mahmut AKINCI
Adalet Bakanlığı Tetkik Hâkimi (Hâkimler ve
Savcılar Kurulu Yetkili Tetkik Hâkimi)
Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği
350 97946
Murat GÜLER
Eskişehir Hâkimi
Kayseri Hâkimliği
351 97964
Eyüp GÖĞÜŞ
Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet
Savcısı
Trabzon Cumhuriyet Savcılığı
352 97980
Adnan TAKIŞ
Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı Samsun Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
353 98013
Musa CAN
Şanlıurfa Cumhuriyet Savcısı
Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı
354 98015
Cuma ÇOBAN
Yalova Cumhuriyet Başsavcısı
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı
355 98017
Hüseyin APAYDIN
Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi
Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
356 98060
Osman SOYDAL
Eskişehir Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı
357 98069
Yasin KANAR
Adalet Bakanlığı Tetkik Hâkimi
Ankara Cumhuriyet Savcılığı
358 98073
Emrah KOÇKUZU
İstanbul Cumhuriyet Savcısı
Ankara Cumhuriyet Savcılığı
Sayfa 12
S.No Sicil No Adı ve Soyadı
Bulunduğu Görev
Atandığı Görev
359 98100
Sedat ÇELİK
Düzce Cumhuriyet Başsavcısı
Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı
360 98109
Şahin ÇİFTÇİ
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi
Ankara Ticaret Mahkemesi Başkanlığı
361 98140
Süleyman ÖZAR
Adalet Bakanlığı Mevzuat Genel Müdürlüğü
Genel Müdür Yardımcısı (Vekaleten)
Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği
362 98361
Ahmet BEKTAŞ
Bolu Cumhuriyet Başsavcısı
Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı
363 100508
Leyla KORKMAZ
Nurdağı Hâkimi
İskenderun Hâkimliği
364 100546
Bülent KÜÇÜKDURAN
Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi
Adana Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
365 100552
Mehmet Ali KİRAZ
Çayırlı Cumhuriyet Savcısı
Aksaray Cumhuriyet Savcılığı
366 100569
Hasan AKDEMİR
Ankara Hâkimi
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
367 100576
Zeki TÜRK
İpsala Hâkimi
Küçükçekmece Hâkimliği
368 100602
Süleyman KÜÇÜKEKİZ
Yüksekova Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
Turgutlu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı
369 100612
Ayşe BOZBUĞA
Patnos Hâkimi
Mersin Hâkimliği
370 101212
Ömer KARAGÖL
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi
Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı
371 101213
Volkan IŞIK
İzmir Cumhuriyet Savcısı
Konya Cumhuriyet Savcılığı
372 101222
Gürhan BAKLA
Diyarbakır Cumhuriyet Savcısı
Gaziantep Hâkimliği
373 101225
Erhan ÇAVUŞOĞLU
Van Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
Adana Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
374 101236
Sibel KALAAĞASI
Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi
Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Daire
Başkanlığı
375 101249
Fatih AKARSU
Ankara Hâkimi
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanlığı
376 101259
Hacer KARAKOCA ÇIRAK
Elazığ Hâkimi
Manisa Hâkimliği
377 101262
Zafer BİRİNCİ
Burhaniye Cumhuriyet Başsavcısı
Bursa Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği
378 101278
Yasin EMRE
Yargıtay Cumhuriyet Savcısı
Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı
379 101312
Soner AYGÜN
Kars Cumhuriyet Başsavcısı
Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı
380 101316
Fatih AYAZ
Samsun Cumhuriyet Savcısı
Samsun Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği
381 101322
Ali Resul CERİTLİOĞLU
Hatay Cumhuriyet Savcısı
Trabzon Cumhuriyet Savcılığı
382 101342
İsmail Çağlayan ÇIRAK
Elazığ Cumhuriyet Savcısı
Manisa Cumhuriyet Savcılığı
383 101348
Mesut PEKTAŞ
Ünye Cumhuriyet Başsavcısı
Sinop Cumhuriyet Başsavcılığı
384 101351
Hüseyin PATIRAMAN
Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet
Savcısı
Ankara Batı Cumhuriyet Savcılığı
385 101352
Murat AKDÖLEK
Antalya Hâkimi
Antalya Ticaret Mahkemesi Başkanlığı
386 101366
Turan YAPICI
Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı Bursa Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
387 101371
Noyan ÇELİK
Kocaeli Cumhuriyet Savcısı
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılığı
388 101408
Hüseyin ÖZDEMİR
Bursa Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet
Savcısı
Bursa Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği
Sayfa 13
S.No Sicil No Adı ve Soyadı
Bulunduğu Görev
Atandığı Görev
389 101409
Gökhan KAPAĞAN
Kastamonu Cumhuriyet Başsavcısı
Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı
390 101426
Ümit AYDIN
Zonguldak Cumhuriyet Savcısı
Samsun Hâkimliği
391 101434
Kenan UZUN
Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
392 101436
Sibel ÇETİN
Muğla Hâkimi
Kocaeli Hâkimliği
393 101449
Bünyami KORKMAZ
Uşak Cumhuriyet Başsavcısı
Antalya Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği
394 101475
Semra TEKİN DOĞAN
İstanbul Hâkimi
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
395 101485
Harun ERCAN
Bursa Cumhuriyet Savcısı
Çanakkale Cumhuriyet Savcılığı
396 101487
Cemal KUZULU
Yargıtay Tetkik Hâkimi
Ankara Hâkimliği
397 101505
Feridun YETGİN
Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi
Samsun Cumhuriyet Savcılığı
398 101549
Özkan TAVUZ
Trabzon Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanlığı
399 101570
Mikail DEMİRCİ
İstanbul Cumhuriyet Savcısı
Çorlu Cumhuriyet Savcılığı
400 101711
Özgür METİN
Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi
Samsun Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
401 102184
Ayhan BAKIR
Derik Hâkimi
Aydın Hâkimliği
402 102840
Canan ÇETİNKAYA
İzmir Hâkimi
Mazıdağı Hâkimliği
403 103280
Ayşe ÖZKAN
Kemah Cumhuriyet Savcısı
Manisa Cumhuriyet Savcılığı
404 104658
İsa ALTIPARMAK
İzmir Cumhuriyet Savcısı
Kütahya Cumhuriyet Savcılığı
405 104666
Ramazan YILMAZ
Manavgat Cumhuriyet Başsavcısı
İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet
Savcılığı
406 104676
Ramazan KEPOĞLU
Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
407 104682
Adnan YAZICI
Ordu Cumhuriyet Savcısı
Bursa Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
408 104685
Bozan ÇEVİK
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcısı
Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı
409 104686
Mehmet Ali YÜCE
Antalya Hâkimi
Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet
Savcılığı
410 104690
Selçuk ÖZKAN
Yargıtay Tetkik Hâkimi
Küçükçekmece Hâkimliği
411 104699
Adem ALDEMİR
Samsun Cumhuriyet Başsavcı Vekili
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet
Savcılığı
412 104708
Mustafa ÇAKAR
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet
Savcısı
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği
413 104720
Bülent KIRLANGIÇ
İzmir Hâkimi
İzmir Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı
414 104725
Özkan YALDIR
Yargıtay Tetkik Hâkimi
Konya Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
415 104729
Mustafa YEŞİL
Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcı Vekili
Adana Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet
Savcılığı
416 104747
Ülkü ADIGÜZEL
Samsun Hâkimi
Samsun Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı
417 104748
Serhat IŞIK
Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
İzmir Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı
418 104750
Ali Akın DOĞUŞLU
İstanbul Cumhuriyet Savcısı
Tarsus Cumhuriyet Savcılığı
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S.No Sicil No Adı ve Soyadı
Bulunduğu Görev
Atandığı Görev
419 104770
Sinan ULUSOY
Kayseri Hâkimi
İstanbul Anadolu Hâkimliği
420 104771
Mustafa Kemal TURGUT
İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi
İzmir Hâkimliği
421 104775
Gönül ÖZDEMİR TURAN
Yargıtay Tetkik Hâkimi
Ankara Hâkimliği
422 104777
Berekat AKSOY
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcı Vekili
Adana Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet
Savcılığı
423 104785
Ramazan KÜRTÜL
Elazığ Cumhuriyet Savcısı
Aksaray Cumhuriyet Savcılığı
424 104788
Arman İLHAN
İstanbul Cumhuriyet Savcısı
Ankara Batı Cumhuriyet Savcılığı
425 104828
Bilal ALÇİÇEK
Küçükçekmece Hâkimi
Ankara Hâkimliği
426 104841
Aslı KAHRAMAN
Torbalı Hâkimi
İstanbul Anadolu Hâkimliği
427 104855
Engin YELLİ
Ankara Hâkimi
Ankara Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı
428 104863
Hikmet YILDIRIM
Düzce Hâkimi
Ankara Hâkimliği
429 104864
Yonca ÖZCAN
Ankara Hâkimi
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
430 104872
İlker SEYHAN
Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
431 104880
Fatih ADIGÜZEL
Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi
Gaziantep Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı
432 104905
Ercan ŞAHİN
Mardin Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
Antalya Hâkimliği
433 104924
Ali KARA
Şanlıurfa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
Yalova Hâkimliği
434 104925
Yıldıray KAYA
Ankara Hâkimi
Ankara Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı
435 104932
Aysel MENEKŞE YILDIZ
Samsun Hâkimi
Samsun Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
436 104934
Remzi DEMİR
Isparta Cumhuriyet Savcısı
Kayseri Cumhuriyet Savcılığı
437 104939
Faika BARAN
Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi
Karşıyaka Cumhuriyet Savcılığı
438 104945
Adem AMAÇ
Rize Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanlığı
439 105038
Hesna COŞAR
Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi
İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
440 105053
Eşref DURMUŞ
Eskişehir Cumhuriyet Savcısı
Antalya Cumhuriyet Savcılığı
441 105058
Özlem ULUSOY
Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi
Ankara Hâkimliği
442 105151
Erhan ALTUN
Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi
Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanlığı
443 107062
Ercan KURNAZ
Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet
Savcısı
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği
444 107071
Azime BEKÇİOĞLU
Edirne Hâkimi
Çay Hâkimliği
445 107311
Önder Kürşad MUTLU
Mardin Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
Aydın Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı
446 107357
Hakan AKDENİZ
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcı Vekili
Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği
447 107379
Duygu BAYAR ÖKSÜZ
Sinop Cumhuriyet Başsavcısı
Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı
448 107388
Hatice ADIYAMAN ÜSTÜNEL
Yargıtay Tetkik Hâkimi
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
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S.No Sicil No Adı ve Soyadı
Bulunduğu Görev
Atandığı Görev
449 107393
Tahir ÖZGENÇ
Silifke Cumhuriyet Başsavcısı
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği
450 107402
Habibe ERTUĞRUL
İstanbul Hâkimi
Antalya Hâkimliği
451 107405
Yıldırım Kemal ZÖHRE
Adana Cumhuriyet Savcısı
Adana Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
452 107435
Kamil ERTUĞRUL
İstanbul Cumhuriyet Savcısı
Antalya Cumhuriyet Savcılığı
453 107437
Yunus SARISOY
Hatay Cumhuriyet Savcısı
Gaziantep Cumhuriyet Savcılığı
454 107441
Erdem IŞIK
İzmir Cumhuriyet Savcısı
Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği
455 107454
Meryem ŞENYÜZ AKSOY
Bakırköy Hâkimi
İstanbul Hâkimliği
456 107499
Dr. Arif Naci SUCUOĞLU
Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet
Savcısı
Ankara Cumhuriyet Savcılığı
457 107506
Gülşad ÖZER
İstanbul Cumhuriyet Savcısı
Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı
458 107529
Mehtap ALÇİÇEK
Küçükçekmece Hâkimi
Ankara Hâkimliği
459 107531
Rukiye Nur TİMUR
Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi
İzmir Cumhuriyet Savcılığı
460 107540
Yakup TAŞLIOVA
Erzurum Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
Ordu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı
461 107541
Sibel CENGİZ
Kırıkkale Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
Denizli Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı
462 107549
Tahir Murat AKKAN
Ankara Hâkimi
Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
463 107557
Selin KAN
Ankara Hâkimi
Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı
464 107562
Özkan KARAELMAS
Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi
Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi Daire
Başkanlığı
465 107564
Halise KARAÇAY KOÇ
Van Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi
Bursa Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
466 107568
Yıldız GÜRZSOY
Van Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi
Ankara Hâkimliği
467 107570
Uğur KARADENİZ
Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
468 107576
Gülçiçek KARADENİZ
Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
469 107577
Elif TÜFEKÇİ HANCIOĞLU
Yargıtay Tetkik Hâkimi
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
470 107588
Sevil ÇALIŞKAN KOÇKUZU
İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
Ankara Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı
471 107604
Havva ABDİİMAMOĞLU
Samsun Hâkimi
Gaziantep Hâkimliği
472 107606
Murat ÖZER
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanlığı
473 107607
Davut ZERMAN
İstanbul Cumhuriyet Savcısı
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği
474 107610
Alperen ALKILINÇ
Ankara Batı Cumhuriyet Savcısı
Ankara Cumhuriyet Savcılığı
475 107616
Kürşat DURGUN
Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi
Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanlığı
476 107620
Hakan CERRAHOĞLU
İstanbul Cumhuriyet Savcısı
Antalya Cumhuriyet Savcılığı
477 107631
Hüseyin SABUNCUOĞLU
Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
Bolu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı
478 107652
Sema ATAY BİRİNCİ
Burhaniye Hâkimi
Bursa Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
Sayfa 16
S.No Sicil No Adı ve Soyadı
Bulunduğu Görev
Atandığı Görev
479 107672
Aynur ARSLAN POLAT
Düzce Hâkimi
Gebze Hâkimliği
480 107754
Şükrü ARSLAN
Bodrum Cumhuriyet Başsavcısı
Sakarya Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği
481 108236
Alparslan ÜN
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi
Ankara Hâkimliği
482 109422
Serap UÇAR
Çorlu Hâkimi
İstanbul Hâkimliği
483 109430
Funda ÇORAKCI
Hatay Cumhuriyet Savcısı
Mersin Cumhuriyet Savcılığı
484 109437
Yaşar Fatih MENGÜÇ
Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi
Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet
Savcılığı
485 109441
Bahadır Altan BAYINDIR
Balıkesir Cumhuriyet Savcısı
Bursa Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
486 109452
Ayşen ÖZCAN
İstanbul Hâkimi
Konya Hâkimliği
487 109457
Mesut GÜRHAN
Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet
Savcısı
Konya Cumhuriyet Savcılığı
488 109471
Ramazan ORUÇ
Beykoz Hâkimi
İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı
489 109490
Emel SELÇUKARSLAN
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi
Bursa Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
490 109611
Hüseyin KUŞ
Kayseri Cumhuriyet Savcısı
Mersin Hâkimliği
491 109613
Hüseyin ATALAY
Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü
Daire Başkanı (Vekaleten)
Bursa Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet
Savcılığı
492 109625
Necati KAYAKÖZÜ
Ayvalık Cumhuriyet Başsavcısı
İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği
493 109630
Adile TAKIŞ
Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi
Samsun Hâkimliği
494 109662
Abdullah KÖŞŞEKOĞLU
Manisa Cumhuriyet Başsavcı Vekili
İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet
Savcılığı
495 109678
Kerem YILMAZ
Gaziantep Cumhuriyet Savcısı
Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
496 109684
Ahmet UĞUZ
İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
İzmir Hâkimliği
497 109685
Murat SEMİZ
Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet
Savcısı
Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
498 109690
Maide KOÇAN BUĞTEKİN
Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi
Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanlığı
499 109691
Ayşegül YÜZER
İstanbul Anadolu Hâkimi
İstanbul Anadolu Ticaret Mahkemesi Başkanlığı
500 109704
Esra AYTEMİR
İskenderun Hâkimi
Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
501 109713
Vedat TEMEL
Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi
Sakarya Cumhuriyet Savcılığı
502 109716
Ercan CEYLAN
Bilecik Cumhuriyet Başsavcısı
Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı
503 109726
Kübra TOKSARI
Van Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılığı
504 109742
Ömer ÇAĞLIYAN
Kırşehir Cumhuriyet Savcısı
Bursa Cumhuriyet Savcılığı
505 109754
Aybala Ülkü ULUSOY
Kayseri Cumhuriyet Savcısı
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılığı
506 109760
Yusuf KILIÇ
İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
Çanakkale Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı
507 109767
Tunay PULÇA
Akhisar Cumhuriyet Başsavcısı
İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet
Savcılığı
508 109773
Özden HACIOĞLU
Yargıtay Tetkik Hâkimi
Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
Sayfa 17
S.No Sicil No Adı ve Soyadı
Bulunduğu Görev
Atandığı Görev
509 109831
Selviye ÇAKIR
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi
İstanbul Anadolu Hâkimliği
510 109889
Ergün GÜÇLÜ
Sivas Cumhuriyet Savcısı
Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcılığı
511 110111
Çiğdem İNANÇ
Bayat(Çorum) Hâkimi
Çorlu Hâkimliği
512 110432
Ulaş KAVAK
Bismil Cumhuriyet Savcısı
İzmir Cumhuriyet Savcılığı
513 111185
Demet ÖZKAN
Yargıtay Tetkik Hâkimi
Küçükçekmece Hâkimliği
514 111934
İsmail GEÇECİ
Osmaniye Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
Adana Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
515 111935
İkbal YILMAZ
Antalya Hâkimi
Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
516 114980
Birol ALTUN
Kandıra Hâkimi
Kahramanmaraş Hâkimliği
517 114995
Müge BAL
İstanbul Cumhuriyet Savcısı
Kırkağaç Cumhuriyet Savcılığı
518 114998
Eren BİNGÖL
Patnos Cumhuriyet Savcısı
Denizli Cumhuriyet Savcılığı
519 117631
Rabia ÖZEN
Ulukışla Cumhuriyet Savcısı
Nusaybin Cumhuriyet Savcılığı
520 118838
Burhan GÖRGÜLÜ
İstanbul Cumhuriyet Savcısı
Erzurum Cumhuriyet Savcılığı
521 118858
Ebru BAYDAŞ
Bolu Hâkimi
Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
522 118866
Hasan UÇAK
Yozgat Cumhuriyet Başsavcısı
Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı
523 118871
Bahar CÖMERT
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi
Antalya Hâkimliği
524 118874
Hüseyin Abdullah AYTEKİN
Serik Cumhuriyet Başsavcısı
Antalya Cumhuriyet Savcılığı
525 118877
Gülsüm GÜMÜŞ GÖRGÜLÜ
İstanbul Ticaret Mahkemesi Başkanı
Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
526 118892
Ahmet Mahir DOĞAN
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı
Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
527 118913
Dilek YILMAZ
Manavgat Hâkimi
İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
528 118920
Mustafa Kemal ÇETİN
Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
Kırşehir Hâkimliği
529 118924
Onur ÜZGÜL
Zonguldak Cumhuriyet Savcısı
Bursa Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
530 118932
Hakan YÜKSEL
Antalya Cumhuriyet Başsavcı Vekili
Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
531 118957
Caner BABALOĞLU
Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcısı
Van Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
532 118963
Zeki TOPALOĞLU
Mersin Cumhuriyet Savcısı
Adana Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
533 118974
Fatih BAKAN
Osmaniye Cumhuriyet Savcısı
Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı
534 118987
Cuma Emre CEYHAN
Aksaray Hâkimi
İzmir Hâkimliği
535 118996
Çetin KÜÇET
Kuşadası Cumhuriyet Savcısı
Zonguldak Cumhuriyet Savcılığı
536 119019
Tuğan SARICA
Ödemiş Cumhuriyet Başsavcısı
Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı
537 119030
Muazzez CERŞİT
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi
Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
538 119037
Mehmet Ali TURGUTALP
Tokat Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
Mersin Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı
Sayfa 18
S.No Sicil No Adı ve Soyadı
Bulunduğu Görev
Atandığı Görev
539 119050
Asiye SEÇGEL
Büyükçekmece Hâkimi
Sivas Hâkimliği
540 119054
Onur BUDAK
Büyükçekmece Cumhuriyet Savcısı
İstanbul Anadolu Hâkimliği
541 119056
Zeynep DEMİRHAN
Van Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi
Ankara Hâkimliği
542 119067
Ayşegül CERRAHOĞLU
İstanbul Hâkimi
Antalya Hâkimliği
543 119081
Cemil SANDIKÇI
Hâkimler ve Savcılar Kurulu Kurul Başmüfettişi
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği
544 119102
Köksal YAZICI
Uşak Hâkimi
Antalya Hâkimliği
545 119121
Tuğçe KILIÇ
Van Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi
İzmir Hâkimliği
546 119131
İsmail ÖZGÜL
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi
Antalya Hâkimliği
547 119142
Durmuş YILMAZ
Kayseri Hâkimi
Eskişehir Hâkimliği
548 119154
Engin KOÇ
Tarsus Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı
549 119164
Şükriye ESEN
Uşak Hâkimi
Antalya Hâkimliği
550 119187
Mehmet Eser YILMAZ
Sapanca Cumhuriyet Savcısı
Kahramanmaraş Cumhuriyet Savcılığı
551 119227
Dilek ÖZTÜRK
Şanlıurfa Cumhuriyet Savcısı
Mersin Cumhuriyet Savcılığı
552 119233
Hacer KARABIYIK
Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi
Konya Hâkimliği
553 119236
Alp Tekin YILDIRIM
Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet
Savcısı
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılığı
554 119237
Yavuz Alp OFLU
Çanakkale Cumhuriyet Savcısı
Van Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
555 119243
Nazlı BAKAN
Osmaniye Hâkimi
Bakırköy Hâkimliği
556 119247
Mehmet BAKAÇ
Erzurum Hâkimi
Erzurum Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı
557 119255
Mustafa YILDIZ
Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi
Antalya Hâkimliği
558 119264
Semra ÖZTEN ASLAN
Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi
Bursa Hâkimliği
559 119276
Behçet İŞLEK
Karaman Cumhuriyet Başsavcısı
Çanakkale Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği
560 119285
Atilla AKGÜN
Adana Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi
Adana Cumhuriyet Savcılığı
561 119299
Halil DEPEDELEN
İskenderun Cumhuriyet Savcısı
Mersin Cumhuriyet Savcılığı
562 119357
İbrahim AKBULUT
Ordu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
Samsun Hâkimliği
563 119521
Oğuz BELEK
İzmir Hâkimi
İzmir Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı
564 119732
Taner GÜLŞEN
Ankara Hâkimi
Ankara Ticaret Mahkemesi Başkanlığı
565 120087
Ferit MAVİ
Antalya Hâkimi
Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
566 120091
Musa ÇATALOĞLU
Polatlı Cumhuriyet Başsavcısı
Ankara Batı Cumhuriyet Savcılığı
567 120312
Güneş DENİZ
İzmir Hâkimi
Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
568 120371
Meryem POLAT
Tomarza Hâkimi
Sivas Hâkimliği
Sayfa 19
S.No Sicil No Adı ve Soyadı
Bulunduğu Görev
Atandığı Görev
569 120384
Tuncay KARCIOĞLU
Bünyan Cumhuriyet Savcısı
Elazığ Cumhuriyet Savcılığı
570 120394
Cengiz BAYRAK
Büyükçekmece Cumhuriyet Savcısı
Simav Cumhuriyet Savcılığı
571 120399
Aslı YANIKLAR KAŞLI
Aşkale Hâkimi
Erzurum Hâkimliği
572 120427
Ufuk TÜYSÜZ
Anamur Cumhuriyet Savcısı
Sivas Cumhuriyet Savcılığı
573 120561
Göksel TURAN
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi
Antalya Cumhuriyet Savcılığı
574 120589
Özcan ÇABUKOĞLU
Fatsa Cumhuriyet Başsavcısı
Çanakkale Cumhuriyet Savcılığı
575 120605
Hilal YILDIRIM ÖZGENÇ
Diyarbakır Hâkimi
Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
576 120610
Yusuf SAĞLAM
Tekirdağ Cumhuriyet Savcısı
Manisa Cumhuriyet Savcılığı
577 120611
Cihangir ESEN
Uşak Cumhuriyet Savcısı
Antalya Cumhuriyet Savcılığı
578 120612
Tuba ÖZTÜRK
Küçükçekmece Cumhuriyet Savcısı
Van Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
579 120613
Aysun YILDIZ
Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi
Ankara Hâkimliği
580 120621
Seval ALAÇAM SAĞLAM
İstanbul Hâkimi
Balıkesir Hâkimliği
581 120625
Selami KARAGÖZ
Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi
Bursa Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
582 120632
Çimen ATACAN TUNA
Bulancak Hâkimi
Büyükçekmece Hâkimliği
583 120658
Zeynep ÇELİK ÖZTÜRK
Malatya Hâkimi
Manisa Hâkimliği
584 120672
Gökhan BAYRAK
Afyonkarahisar Hâkimi
Şanlıurfa Hâkimliği
585 120679
Funda KESMEN ÖZBEY
Samsun Hâkimi
Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
586 120680
Figen BAĞCI TURAN
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi
Antalya Hâkimliği
587 120681
Yaşar ÖZKAN
Erdemli Cumhuriyet Başsavcısı
Balıkesir Cumhuriyet Savcılığı
588 120694
Barış CÖMERT
Çorlu Hâkimi
Bakırköy Hâkimliği
589 120698
İsmail GÜNGÖR
İskenderun Cumhuriyet Savcısı
Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı
590 120704
Muhsin ONAY
Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
Samsun Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı
591 120709
Elif TURGUT
İnegöl Hâkimi
İstanbul Anadolu Hâkimliği
592 120711
Muhammed Yasin BAŞBAY
Siirt Cumhuriyet Başsavcısı
Samsun Cumhuriyet Savcılığı
593 120715
Özlem ESKİCUMA
Van Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi
Bursa Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
594 120718
Ali KELEŞ
Yargıtay Cumhuriyet Savcısı
Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı
595 120728
Bircan ŞEKERCİ GENCER
Ankara Hâkimi
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
596 120730
Serkan BÜYÜKÇIKRIKCI
Büyükçekmece Hâkimi
İzmir Hâkimliği
597 120740
Ayişe KALEM
Van Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı Ankara Batı Cumhuriyet Savcılığı
598 120747
Şeyma TEMEL
Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi
Sayfa 20
Adana Hâkimliği
S.No Sicil No Adı ve Soyadı
Bulunduğu Görev
Atandığı Görev
599 120749
Nilgün ÖZDAMAR
Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
600 120758
Neylan İSLAMOĞLU
Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi
Bursa Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
601 120760
Ahmet YEDEKCİ
Bursa Cumhuriyet Savcısı
Bursa Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
602 120766
Yasin KAYALAR
Niğde Hâkimi
Çorum Hâkimliği
603 120769
Osman BEKMEZCİ
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı
Karabük Cumhuriyet Savcılığı
604 120785
Banu AŞIK
Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
605 120805
Neslihan AKCAER
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi
Antalya Hâkimliği
606 120818
Burcu CELEP KAMİLOĞLU
Ankara Hâkimi
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
607 120859
Arif Hamdi SAZAK
Yozgat Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
Eskişehir Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı
608 120875
Mehmet Fatih KALE
İslâhiye Cumhuriyet Başsavcısı
Fatsa Cumhuriyet Başsavcılığı
609 120891
Buket SEVİNÇ AYDIN
Yargıtay Tetkik Hâkimi
Ankara Batı Hâkimliği
610 120898
Emre TUNAY
İnegöl Cumhuriyet Başsavcısı
Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı
611 120901
Göksel ÜNÜVAR
Van Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi
Ankara Hâkimliği
612 120904
Yasemin KOCABAŞ ÇETİN
Bursa Hâkimi
Antalya Hâkimliği
613 120907
Ufuk ÖZTÜRK
Malatya Cumhuriyet Savcısı
Manisa Cumhuriyet Savcılığı
614 120910
Muhammet AKCAER
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi
Antalya Cumhuriyet Savcılığı
615 120912
Mehmet SİN
Torbalı Cumhuriyet Başsavcısı
İzmir Cumhuriyet Savcılığı
616 120914
Zekeriya Alper İNANÇ
Sakarya Cumhuriyet Başsavcı Vekili
Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet
Savcılığı
617 120921
Osman ELMA
Adalet Bakanlığı Tetkik Hâkimi
Ankara Hâkimliği
618 120950
Fikret ATAÇ
Gaziantep Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Daire
Başkanlığı
619 121536
Seyfi CANBAY
İstanbul Cumhuriyet Savcısı
Hınıs Cumhuriyet Başsavcılığı
620 122051
Hacı İbrahim AKSOY
Divriği Hâkimi
Aksaray Hâkimliği
621 122055
İsmail TEKER
Kemer Cumhuriyet Başsavcısı
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılığı
622 122215
Zeynep GÜLER DİNDAR
Mardin Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
Ankara Hâkimliği
623 122219
Seyda KİBAR YILDIRIM
Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi
İstanbul Anadolu Hâkimliği
624 122222
Esra DOKUR
Adalet Müfettişi
İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
625 122225
Hakan ARIKAN
Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi
Diyarbakır Hâkimliği
626 122234
Duygu DOĞAN AKKAYA
Çorlu Hâkimi
Ankara Hâkimliği
627 122239
Fedai TEKTEN
Ordu Cumhuriyet Savcısı
Konya Cumhuriyet Savcılığı
628 122242
Sinan ALKILINÇ
Kayseri Cumhuriyet Savcısı
Aksaray Cumhuriyet Savcılığı
Sayfa 21
S.No Sicil No Adı ve Soyadı
Bulunduğu Görev
Atandığı Görev
629 122243
Sonay BUDAK
Büyükçekmece Hâkimi
İstanbul Anadolu Hâkimliği
630 122261
Abdülvahap DABAKOĞLU
Şanlıurfa Hâkimi
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
631 122264
Mehmet GÖKÇE
İzmir Hâkimi
İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
632 122268
Çağlayan DUMAN
Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi
Tekirdağ Hâkimliği
633 122276
Burcu ÇİÇEKDAĞ DEMİR
Isparta Hâkimi
Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
634 122282
Leyla TEKİN
İstanbul Hâkimi
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
635 122294
Aşina BÜYÜKTOSUNOĞLU
İstanbul Hâkimi
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
636 122295
Sevim SOLMAZ
SELİMEFENDİGİL
Yalova Hâkimi
Manavgat Hâkimliği
637 122311
Kadri ARSLAN
Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi
Denizli Hâkimliği
638 122330
Ersin SELİMEFENDİGİL
Yalova Cumhuriyet Savcısı
Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı
639 122333
Engin ŞAHİN
Yargıtay Tetkik Hâkimi
Kars Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı
640 122351
Çağlayan ÇAKMAK KOCAMAN
Tavşanlı Hâkimi
Ceyhan Hâkimliği
641 122379
Özlem ÖZBEK YILMAZ
Gölbaşı(Ankara) Hâkimi
Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
642 122386
Selin ULUSOY SEVİMLİ
Yargıtay Tetkik Hâkimi
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
643 122387
Yasemin KARABULUT
Yargıtay Tetkik Hâkimi
Van Hâkimliği
644 122403
Olcay SAPMAZ
Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi
Adana Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
645 122407
Nezihe Deniz GÜNER
Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
646 122408
Hacı ATEŞ
Bakırköy Hâkimi
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
647 122410
İsmail KABADAYI
Bodrum Cumhuriyet Savcısı
Kahramanmaraş Cumhuriyet Savcılığı
648 122422
Fatih YILMAZ
Ankara Hâkimi
Balıkesir Hâkimliği
649 122423
Yakup AKINCI
Göle Hâkimi
Bursa Hâkimliği
650 122435
Fatih KOCAMAN
Tavşanlı Cumhuriyet Başsavcısı
Ceyhan Cumhuriyet Başsavcılığı
651 122441
Arif KAPLAN
İstanbul Cumhuriyet Savcısı
Antalya Cumhuriyet Savcılığı
652 122455
Nesrin KÜÇÜK
Bursa Hâkimi
Bursa Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
653 122456
Lütfü BOYALI
Van Cumhuriyet Başsavcı Vekili
Konya Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği
654 122457
Derya TUNÇ KÖSEOĞLU
İstanbul Hâkimi
Ankara Hâkimliği
655 122459
Gül Harika YAZICI
Uşak Hâkimi
Antalya Hâkimliği
656 122484
Muammer KÖSEOĞLU
İstanbul Cumhuriyet Savcısı
Ankara Cumhuriyet Savcılığı
657 122496
Ahmet CANPOLAT
Kızılcahamam Cumhuriyet Savcısı (Adalet
Bakanlığı Yetkili Tetkik Hâkimi)
Ankara Cumhuriyet Savcılığı
658 122504
Eray ERDEN
Sivas Cumhuriyet Savcısı
Samsun Cumhuriyet Savcılığı
Sayfa 22
S.No Sicil No Adı ve Soyadı
Bulunduğu Görev
Atandığı Görev
659 122515
Çetin GÜZEL
Edremit Cumhuriyet Başsavcısı
Gölbaşı(Ankara) Cumhuriyet Başsavcılığı
660 122519
Funda ERGİŞİ
Ankara Cumhuriyet Savcısı
Sakarya Cumhuriyet Savcılığı
661 122528
Ayşegül AYAN
BÜYÜKÇETİNKAYA
Bursa Cumhuriyet Savcısı
Denizli Cumhuriyet Savcılığı
662 122541
Saniye Nazlı CEYHAN
YÖRÜKOĞLU
Küçükçekmece Hâkimi
Küçükçekmece Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı
663 122567
Hamit SUCU
Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet
Savcısı
Antalya Cumhuriyet Savcılığı
664 122568
Deniz ŞADIRVAN BABALOĞLU
Bakırköy Hâkimi
Van Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
665 122581
Aslıhan SABUNCUOĞLU
Kırşehir Hâkimi
Bolu Hâkimliği
666 122582
Özkan İPİV
Manavgat Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
Hınıs Hâkimliği
667 122592
Ahu BAŞGÖZ
Yargıtay Tetkik Hâkimi
Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
668 122593
Esat GİDER
İstanbul Cumhuriyet Savcısı
Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
669 122596
Muhammed Sefa YİĞİT
Ankara Batı Cumhuriyet Savcısı
Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
670 122600
Dr. Batuhan DURAN
Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi
Antalya Hâkimliği
671 122781
Dr. Yavuz Selim ŞENER
Bursa Cumhuriyet Savcısı
Eskişehir Cumhuriyet Savcılığı
672 123127
Selma ŞİMŞEK
Van Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı Bursa Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
673 123184
Melih MIZRAK
İstanbul Anadolu Hâkimi
Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
674 124547
İsmail KARATAŞ
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcı Vekili
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı
675 124552
Selim BULGU
Araç Hâkimi
Edirne Hâkimliği
676 124691
Burcu KAĞAN KAPLAN
İstanbul Hâkimi
Antalya Hâkimliği
677 124713
Ali BÜYÜKÇETİNKAYA
Bursa Cumhuriyet Savcısı
Denizli Cumhuriyet Savcılığı
678 124714
Gökhan Emre ALBAY
İstanbul Cumhuriyet Savcısı
Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı
679 125127
Yasin UĞURER
Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
Sakarya Hâkimliği
680 125129
Nurten ÖZEN DAŞDEMİR
Eskişehir Hâkimi
Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
681 125130
Özgür KOCAKAYA
Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
682 125134
Zeynep TÜRKOĞLU GERÇEK
Ankara Cumhuriyet Savcısı
Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığı
683 125138
Eyüphan KILIÇ
Bafra Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
Van Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı
684 125140
Mehmet AVCI
Ankara Cumhuriyet Savcısı
Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet
Savcılığı
685 125152
Yakup Ali KAHVECİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili
Antalya Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği
686 125167
Fatma Burcu GÜREL
İstanbul Hâkimi
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
687 125170
Mustafa İlker AYDIN
Ankara Hâkimi
Bodrum Hâkimliği
688 125175
Eser KÜTÜKÇÜ
Antalya Cumhuriyet Savcısı
Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığı
Sayfa 23
S.No Sicil No Adı ve Soyadı
Bulunduğu Görev
Atandığı Görev
689 125177
Rukiye GÜVEN BOYALI
Van Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
Konya Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı
690 125193
Şenay ÖNER
Gaziosmanpaşa Hâkimi
İstanbul Hâkimliği
691 125195
Uğur SÖNMEZ
Konya Hâkimi
Konya Ticaret Mahkemesi Başkanlığı
692 125202
Hatice DEPEDELEN
İskenderun Hâkimi
Mersin Hâkimliği
693 125213
Hüseyin AVCI
Trabzon Cumhuriyet Savcısı
Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
694 125217
Erol KUŞÇU
Turgutlu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
Amasya Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı
695 125239
Hatice AKÇA
İstanbul Hâkimi
Antalya Hâkimliği
696 125246
Serpil ÖZYAVUZ
Van Hâkimi
Ankara Hâkimliği
697 125250
Yasemin YAMAN
Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi
Eskişehir Hâkimliği
698 125254
Ufuk Mustafa SÜREN
Ceyhan Cumhuriyet Başsavcısı
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı
699 125269
Meltem ARI
İstanbul Ticaret Mahkemesi Başkanı
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
700 125282
Mehmet Deniz MALKOÇ
Balıkesir Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
Mardin Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı
701 125296
Melih CÖHCE
Gaziantep Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı
702 125309
Süleyman TANRIKULU
Denizli Cumhuriyet Savcısı
Van Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığı
703 125313
Fatih KOL
Gaziantep Cumhuriyet Savcısı
Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
704 125322
İlyas AY
Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet
Savcısı
Ankara Cumhuriyet Savcılığı
705 125327
İlhami SAYKIN
Akseki Hâkimi
Mersin Hâkimliği
706 125333
Ömer DADAL
Niğde Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı
707 125363
Zafer SANCAR
Küçükçekmece Cumhuriyet Savcısı
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği
708 125370
Mesuthan ÖZDEMİR
Şanlıurfa Cumhuriyet Savcısı
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği
709 125405
Yağmur ARSLAN GENCER
Diyarbakır Hâkimi
Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
710 125407
Nihal ÇEVİK
Yargıtay Tetkik Hâkimi
Van Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
711 125412
Mahmut BAŞBUĞ
İstanbul Hâkimi
İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı
712 125413
Melek KAYA ARSLANTEPE
Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi
Diyarbakır Hâkimliği
713 125419
Deniz VİDİNEL
Ankara Hâkimi
Soma Hâkimliği
714 125436
Ali Rıza HİMMETOĞLU
Adana Hâkimi
Afyonkarahisar Hâkimliği
715 125443
Firuzan AKYOL
Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi
Sakarya Hâkimliği
716 125451
Selahattin HALEFOĞLU
Bolu Cumhuriyet Savcısı
Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığı
717 125469
Kamil Serdar ATAK
Tarsus Hâkimi
Kocaeli Hâkimliği
718 125472
Burak SÜMER
Diyarbakır Hâkimi
Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
Sayfa 24
S.No Sicil No Adı ve Soyadı
Bulunduğu Görev
Atandığı Görev
719 125485
Nurşen GÜRBÜZ TUNÇ
Cizre Hâkimi
Ankara Batı Hâkimliği
720 125499
Melih ALPASLAN
Kayseri Cumhuriyet Savcısı
Hatay Cumhuriyet Savcılığı
721 125509
Derya AKÇİMEN YÜCETÜRK
Gebze Hâkimi
Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
722 125511
Şehnaz APAYDIN
Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi
Antalya Hâkimliği
723 125523
Eda GERDAN
İstanbul Hâkimi
İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı
724 125528
Yasemin ÇOLAK
Gaziosmanpaşa Hâkimi
İstanbul Hâkimliği
725 125539
Satı TAŞKAYA ŞENLİK
Bergama Hâkimi
İzmir Hâkimliği
726 125576
Jülide Esen ÖZGENÇ
Burdur Hâkimi
Antalya Hâkimliği
727 125585
Ayşenur ÜNAL
Bakırköy Hâkimi
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
728 125586
Önder EKİN
Çanakkale Cumhuriyet Savcısı
Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
729 125590
Sena DAĞDELEN ÖZBAY
İstanbul Anadolu Hâkimi
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
730 125604
Bilge ALTINSOY
Samsun Hâkimi
Van Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
731 125610
Hatice BİLİR BABA
Dikili Hâkimi
İzmir Hâkimliği
732 125658
Reşit Tufan ÇINAR
Bakırköy Hâkimi
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
733 125848
Ayhan CAN
Kahramanmaraş Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
Osmaniye Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı
734 125851
Yasin YETİŞ
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı
Torbalı Cumhuriyet Savcılığı
735 125862
Mehmet Tevfik GERÇEK
Ankara Hâkimi
Küçükçekmece Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı
736 125864
Seçkin ŞENLİK
Bergama Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
İzmir Hâkimliği
737 125870
Hakan AŞIK
Denizli Cumhuriyet Savcısı
Gaziantep Cumhuriyet Savcılığı
738 125876
Çiğdem ARAZ
Kayseri Hâkimi
İzmir Hâkimliği
739 125881
Tuba ÖZAY
Diyarbakır Cumhuriyet Savcısı
Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
740 125882
Nilsu DENİZ
Çanakkale Hâkimi
Uşak Hâkimliği
741 125894
Nur KÜTÜKÇÜ
Antalya Hâkimi
Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
742 125901
İsmet DALASLAN
Bakırköy Cumhuriyet Savcısı
Ankara Cumhuriyet Savcılığı
743 125902
İsmail AKÇA
İstanbul Hâkimi
Antalya Hâkimliği
744 125904
Anıl Abdulhalim EFE
Küçükçekmece Hâkimi
Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
745 125906
Tuğba ŞEKERCİ
Çorum Hâkimi
Kırıkkale Hâkimliği
746 125915
Adil ÖZLER
Bigadiç Cumhuriyet Savcısı
Çorum Cumhuriyet Savcılığı
747 125919
Muhammed Bahattin YURTCU
Düzce Hâkimi
Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
748 125920
Elif YILDIRIM
Ankara Cumhuriyet Savcısı
Gaziantep Cumhuriyet Savcılığı
Sayfa 25
S.No Sicil No Adı ve Soyadı
Bulunduğu Görev
Atandığı Görev
749 125926
Memiş Mehmet DURMUŞ
Gaziantep Hâkimi
Adana Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
750 125939
Akif DÜZGÜN
Yalova Cumhuriyet Savcısı
İstanbul Cumhuriyet Savcılığı
751 125942
Mehmet Hikmet AVAR
Mersin Cumhuriyet Savcısı
Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
752 125949
Ceyhan BİLGİCİ
Gaziantep Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
Ankara Hâkimliği
753 125950
Osman SAĞLAM
İstanbul Cumhuriyet Savcısı
Balıkesir Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği
754 125979
Hasret BUDAK UZUNKAYA
Yargıtay Tetkik Hâkimi
Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
755 125994
Esmehan AKDEMİR
Bakırköy Hâkimi
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
756 125999
Yusuf EREN
Trabzon Hâkimi
Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
757 126002
Merve TÜRKER
Mersin Hâkimi
Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
758 126006
Hayriye KESER
Adalet Bakanlığı Tetkik Hâkimi
Ankara Hâkimliği
759 126013
Mustafa Selçuk TOR
Çorum Hâkimi
Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
760 126018
İlyas ERGEN
Çorum Cumhuriyet Savcısı
Çankırı Cumhuriyet Savcılığı
761 126027
Havva YILMAZ
Gaziosmanpaşa Hâkimi
Mersin Hâkimliği
762 126030
Fatma ULUSOY AYDIN
Ankara Cumhuriyet Savcısı
Bodrum Cumhuriyet Savcılığı
763 126031
Elif TANYERİ ÖZGİLİK
İstanbul Anadolu Hâkimi
İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı
764 126037
Gözde UZUN ERTEKİN
Yargıtay Tetkik Hâkimi
Ankara Hâkimliği
765 126038
Mehtap BAYRAK DALASLAN
Bakırköy Hâkimi
Ankara Hâkimliği
766 126043
Miraç Anıl KEKLİKÇİ
Bakırköy Cumhuriyet Savcısı
Muş Cumhuriyet Savcılığı
767 128192
Melek KARADAŞ
Erbaa Hâkimi
Bilecik Hâkimliği
768 128866
Uğur YARGUN
Iğdır Hâkimi
Ağrı Hâkimliği
769 128935
Zübeyde DALGÜLGE ŞENGÜL
Göksun Cumhuriyet Savcısı
Korkuteli Cumhuriyet Savcılığı
770 129408
Alkan ALTAN
Aralık Hâkimi
Muğla Hâkimliği
771 132573
Yılmaz Berk KAYATAŞ
Giresun Cumhuriyet Savcısı
Çorlu Cumhuriyet Savcılığı
772 132690
Bilgin ÇİÇEK
Bolu Cumhuriyet Savcısı (Adalet Bakanlığı
Yetkili Tetkik Hâkimi)
Manavgat Hâkimliği
773 132694
Tuğba DURAN DURSUN
Kızıltepe Hâkimi
İstanbul Hâkimliği
774 133109
Harun ALSANCAK
Gölhisar Hâkimi
Şırnak Hâkimliği
775 137270
Cevdet BOZKURT
Diyarbakır Cumhuriyet Savcısı
Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
776 137288
Uygur Kaan ARISOY
Ardahan Cumhuriyet Başsavcısı
Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı
777 137320
Nilgün KOÇ VERGİL
Yargıtay Tetkik Hâkimi
Hatay Hâkimliği
778 137334
Fatmanur AKKAN
Yargıtay Tetkik Hâkimi
Erzurum Hâkimliği
Sayfa 26
S.No Sicil No Adı ve Soyadı
Bulunduğu Görev
Atandığı Görev
779 137343
İsmet TOPAL
Elazığ Cumhuriyet Savcısı
Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
780 137350
Yasin Muammer İPEKLEŞEN
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı
Tekirdağ Cumhuriyet Savcılığı
781 137352
Esra TAŞOVA YILMAZ
Yargıtay Tetkik Hâkimi
Ankara Hâkimliği
782 137358
Ümit KAYA
Diyarbakır Cumhuriyet Savcısı
Antalya Cumhuriyet Savcılığı
783 137362
Durmuş Ali KARAKOCA
Seydişehir Cumhuriyet Başsavcısı
Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı
784 137371
Güliz ÖZELÇİ GENÇ
İstanbul Anadolu Hâkimi
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
785 137374
Adil DEMİRCİ
Tarsus Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
Kayseri Hâkimliği
786 137378
Ayşe EDİŞ OLGUN
Midyat Hâkimi
Bilecik Hâkimliği
787 137383
Çetin YILMAZ
Malatya Hâkimi
Karabük Hâkimliği
788 137397
Fatma Nur İPEKLEŞEN
İstanbul Anadolu Hâkimi
Tekirdağ Hâkimliği
789 137400
Hatice TOPAL ERCAN
Yargıtay Tetkik Hâkimi
Ankara Hâkimliği
790 137420
Yasin TEMEL
Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
Rize Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı
791 137425
Arzu ÖZER
İstanbul Anadolu Hâkimi
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
792 137428
Mehmet Akif İRİDERE
Afyonkarahisar Cumhuriyet Savcısı
Hatay Cumhuriyet Savcılığı
793 137430
Gülay TEZCAN AKKUŞ
Gercüş Hâkimi
Mersin Hâkimliği
794 137443
Mehmet Mustafa ŞAHİN
Kırıkhan Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
Hatay Hâkimliği
795 137460
Recep KURT
İstanbul Hâkimi
İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı
796 137470
Pelin ŞANLI TÜRGEN
İstanbul Hâkimi
Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
797 137475
Abdullah GÜNEY
Çanakkale Cumhuriyet Savcısı
Mardin Cumhuriyet Savcılığı
798 137476
Mehtap Hayriye ARSLAN
Bodrum Hâkimi
Sakarya Hâkimliği
799 137477
Esra UÇAR ÖNAL
Gaziantep Hâkimi
Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
800 137480
Mehmet Akif TOPUZ
Malatya Cumhuriyet Savcısı
Adana Cumhuriyet Savcılığı
801 137507
Özge KAYAKUZGUN SEYİTHAN Büyükçekmece Hâkimi
Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
802 137512
Kamil Serkan
SARAYKÖYLÜOĞLU
Tekirdağ Cumhuriyet Savcısı
Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet
Savcılığı
803 137520
Burak OLGUN
Midyat Cumhuriyet Başsavcısı
Bilecik Cumhuriyet Başsavcılığı
804 137525
Nuran ÖZKAFA
Küçükçekmece Cumhuriyet Savcısı
Diyarbakır Hâkimliği
805 137532
İlhan GÜLEL
Ankara Batı Hâkimi
Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
806 137556
Aysun IŞIK
Ankara Hâkimi
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
807 137557
Hatice DORU
Malatya Hâkimi
Muğla Hâkimliği
808 137571
Osman ACET
İnegöl Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
Bursa Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
Sayfa 27
S.No Sicil No Adı ve Soyadı
Bulunduğu Görev
Atandığı Görev
809 137573
Emre ÜNAL
Çorum Hâkimi
Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
810 137581
Önder GÜLEÇ
Hâkimler ve Savcılar Kurulu Tetkik Hâkimi
Polatlı Cumhuriyet Başsavcılığı
811 137951
Esra GÜNAY İNAN
Siirt Hâkimi
Ankara Hâkimliği
812 138320
Mehmet Emin İNCE
Diyarbakır Hâkimi
Bakırköy Hâkimliği
813 138905
Ferdi BABA
Dikili Cumhuriyet Başsavcısı
İzmir Cumhuriyet Savcılığı
814 139002
Nesibe ULUÇAY
Kozaklı Hâkimi
Elazığ Hâkimliği
815 139027
Cem ÇETİN
Menemen Cumhuriyet Savcısı
Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığı
816 139049
Recep TAN
Dinar Hâkimi
Amasya Hâkimliği
817 139069
Kadir ERDOĞAN
Şemdinli Hâkimi
Dikili Hâkimliği
818 139083
Ebru SARIOĞLU ÇEVİK
İskenderun Cumhuriyet Savcısı
Ömerli Cumhuriyet Savcılığı
819 139116
Nilay TAŞLIOVA
Erzurum Hâkimi
Perşembe Hâkimliği
820 139137
Osman GENÇ
Ağrı Cumhuriyet Savcısı
Konya Cumhuriyet Savcılığı
821 139143
Aynur GÜNEY
Çanakkale Hâkimi
Ömerli Hâkimliği
822 139563
Mustafa KÖÇEK
İzmir Cumhuriyet Savcısı
Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
823 139602
Aslı AKYOL
Tekirdağ Hâkimi
Gölbaşı(Ankara) Hâkimliği
824 139620
Medet AKCAN
Yalova Cumhuriyet Savcısı
Edremit Cumhuriyet Başsavcılığı
825 139639
Adem KIRMAN
Edirne Cumhuriyet Savcısı
Giresun Cumhuriyet Savcılığı
826 139640
Hayrullah YAPAR
Milâs Cumhuriyet Başsavcısı
İslâhiye Cumhuriyet Başsavcılığı
827 139644
Selda KARAYILAN AVCI
Yargıtay Tetkik Hâkimi
Mersin Hâkimliği
828 139658
İrem ÖMEROĞLU KOYUNCU
Sivas Hâkimi
Antalya Hâkimliği
829 139679
Ahmet KÜÇÜKKATRANCI
Sarıgöl Cumhuriyet Savcısı
Manavgat Cumhuriyet Savcılığı
830 139687
Ayşen ŞAHİNCİ DURAN
Yargıtay Tetkik Hâkimi
Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
831 139693
Hasan KAYA
Diyarbakır Cumhuriyet Savcısı
Ordu Hâkimliği
832 139696
Selay ZEYDAN
Yargıtay Tetkik Hâkimi
Van Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı
833 139705
Selman ESKİLER
Dinar Cumhuriyet Başsavcısı
Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı
834 139710
Nuri KUTLU
Uşak Cumhuriyet Savcısı
Isparta Cumhuriyet Savcılığı
835 139712
Ayşe AVAR
Mersin Hâkimi
Gaziantep Hâkimliği
836 139717
Ahmet AKYEL
Elazığ Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
Balıkesir Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı
837 139726
Ceyda AZAP
Küçükçekmece Hâkimi
Bakırköy Hâkimliği
838 139737
Salih KILIÇ
Gaziantep Cumhuriyet Savcısı
Milâs Cumhuriyet Başsavcılığı
Sayfa 28
S.No Sicil No Adı ve Soyadı
Bulunduğu Görev
Atandığı Görev
839 139743
Umur KARAKAYA
İstanbul Hâkimi
Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
840 139757
Musa TALİH
Nizip Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
Burdur Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı
841 139765
Ahmet KILIÇ
Van Cumhuriyet Savcısı
Van Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
842 139767
Şule GEDİK
Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi
İstanbul Hâkimliği
843 139794
Hüseyin EROL
Bakırköy Hâkimi
Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı
844 139819
Yunus ALKAN
Hatay Cumhuriyet Savcısı
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği
845 139827
Günşafak KARARTI
Erzurum Cumhuriyet Başsavcı Vekili
Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı
846 139831
Bahattin ARIKAN
Tekirdağ Hâkimi
Tekirdağ Ticaret Mahkemesi Başkanlığı
847 139832
Ferhat KOYUNCU
Sivas Hâkimi
Antalya Hâkimliği
848 139852
Hatice Didem SANIVAR
Kemalpaşa Hâkimi
Zile Hâkimliği
849 139855
Hüseyin DENİZ
İzmir Hâkimi
Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
850 139860
Beyza ÇOLAK
İstanbul Anadolu Hâkimi
Konya Hâkimliği
851 139862
Esra ÇOLAK
Tekirdağ Hâkimi
Van Hâkimliği
852 139864
Tuğrul ÇAKMAR
Ardahan Hâkimi
İnegöl Hâkimliği
853 139889
Mihriban ÇAM
Yargıtay Tetkik Hâkimi
Diyarbakır Hâkimliği
854 139891
Ömer ÇOLAK
Tekirdağ Cumhuriyet Savcısı
Van Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
855 139892
Hilal KÜÇÜK GÖNÜL
Şanlıurfa Cumhuriyet Savcısı
Muğla Cumhuriyet Savcılığı
856 139909
Hayri ORMANCI
Elbistan Cumhuriyet Başsavcısı
Ünye Cumhuriyet Başsavcılığı
857 139913
Murat MERT
Tavşanlı Cumhuriyet Savcısı
İstanbul Cumhuriyet Savcılığı
858 139918
İsmail AYDIN
Ereğli(Zonguldak) Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı İnegöl Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı
859 140331
Salih SIRAKAYA
Hatay Cumhuriyet Savcısı
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılığı
860 141969
Ümmühan ŞİMŞEK
Adıyaman Cumhuriyet Savcısı
Bursa Cumhuriyet Savcılığı
861 146768
Ali KÖK
Hakkâri Cumhuriyet Savcısı
Burhaniye Cumhuriyet Savcılığı
862 149922
Emre KÜÇÜKBAŞOL
Tunceli Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
Eskişehir Hâkimliği
863 149925
Emre NALBANTORUÇ
İstanbul Anadolu Hâkimi
Ankara Hâkimliği
864 149940
Hüseyin MISIRLI
Küçükçekmece Cumhuriyet Savcısı
İstanbul Cumhuriyet Savcılığı
865 149945
Yasin COŞKUN
Hınıs Cumhuriyet Başsavcısı
Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığı
866 150001
Cüneyt SANIVAR
Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcısı
Zile Cumhuriyet Başsavcılığı
867 150004
Ayşegül BOLAT COŞKUN
Hınıs Hâkimi
Ödemiş Hâkimliği
868 150007
Utku DURAN
Ankara Batı Cumhuriyet Savcısı
Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
Sayfa 29
S.No Sicil No Adı ve Soyadı
Bulunduğu Görev
Atandığı Görev
869 150049
Mehmet IŞIK
Kırıkkale Hâkimi
Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
870 150061
Esra KÖÇEK
İzmir Hâkimi
Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı
871 150065
Bayram ÇELİK
Gaziosmanpaşa Hâkimi
İslâhiye Hâkimliği
872 150069
Onur DURSUN
Amasya Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
Kayseri Hâkimliği
873 150089
Oğuzhan TEKİN
Sakarya Cumhuriyet Savcısı
Muratlı Cumhuriyet Savcılığı
874 150112
Yusuf AKSU
Manisa Cumhuriyet Savcısı
Ergani Cumhuriyet Başsavcılığı
875 150118
Bekir KANYILMAZ
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı
Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
876 150122
İsmail BULUT
İstanbul Hâkimi
İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı
877 150128
Abdullah ŞARMAN
Erdemli Hâkimi
İstanbul Hâkimliği
878 150140
Işık SARI
Yargıtay Tetkik Hâkimi
İstanbul Hâkimliği
879 150143
Sümeyye KARACAN
Yargıtay Tetkik Hâkimi
İstanbul Anadolu Hâkimliği
880 150149
Ahmet ÇETİN
Denizli Hâkimi
Denizli Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı
881 150181
Orhan GÜNDOĞDU
Elbistan Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
Tarsus Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı
882 150184
Ümmü YILDIRIM
Hakkâri Hâkimi
Siverek Hâkimliği
883 150191
Veli ECİR
Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcısı
İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı
884 150196
Haşmet TÜRKOĞLU
Küçükçekmece Hâkimi
Küçükçekmece Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı
885 150197
Fethi FIRAT
Bakırköy Hâkimi
Malatya Hâkimliği
886 150200
Neslihan ŞENER
Kaynarca Hâkimi
Sakarya Hâkimliği
887 150922
Nuray ARSLAN ALDEMİR
Samsun Hâkimi
Ankara Hâkimliği
888 150926
Kenan GEZER
Erzurum Hâkimi
Erzurum Ticaret Mahkemesi Başkanlığı
889 150932
Zeynep YILDIRIM BARDAKCI
Gaziantep Hâkimi
Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
890 150933
Mehmet Halis KARA
Foça Cumhuriyet Başsavcısı
Torbalı Cumhuriyet Savcılığı
891 150937
Fatih Mehmet VİDİNEL
Bursa Cumhuriyet Savcısı (Adalet Bakanlığı
Yetkili Tetkik Hâkimi)
Soma Cumhuriyet Başsavcılığı
892 150941
Hasan HATİPOĞLU
Sivas Hâkimi
Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
893 150954
Harun ÜNLÜSOY
Ermenek Cumhuriyet Başsavcısı
Hakkâri Cumhuriyet Başsavcılığı
894 150974
Ferhat GÜLBAĞÇA
Denizli Hâkimi
Afyonkarahisar Hâkimliği
895 150975
Ömer Faruk ŞİMŞEK
Diyarbakır Hâkimi
Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
896 151032
Faik ÜNLÜ
Bakırköy Cumhuriyet Savcısı
İstanbul Hâkimliği
897 151136
Uğur ÜNLÜTÜRK
Diyadin Cumhuriyet Savcısı
Sakarya Cumhuriyet Savcılığı
898 151176
Geylani ÇAM
Sungurlu Hâkimi
Gediz Hâkimliği
Sayfa 30
S.No Sicil No Adı ve Soyadı
Bulunduğu Görev
Atandığı Görev
899 151198
Emel ÖZMEN
Yargıtay Tetkik Hâkimi
Ankara Hâkimliği
900 151204
Gökhan YILDIZ
Yenice(Çanakkale) Hâkimi
İstanbul Hâkimliği
901 151292
Yakup AKTAN
Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi
Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi Daire
Başkanlığı
902 151302
Fatih ALINCA
Kocaeli Hâkimi
Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
903 151304
Arife GÜVEN
İstanbul Hâkimi
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
904 151314
Ahmet Mert HACIOĞLU
Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi
Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanlığı
905 151318
Hacı Süleyman ARSLAN
Burdur Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
Konya Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı
906 151323
Zeliha SAĞLIK AKDEMİR
Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi
Ankara Hâkimliği
907 151338
Mustafa Deniz AŞCI
Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi
Aydın Cumhuriyet Savcılığı
908 151352
Murat ŞAHİN
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcı Vekili
Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet
Savcılığı
909 151398
Mehmet KAYABAŞ
Van Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi
Ankara Batı Cumhuriyet Savcılığı
910 151440
Osman BÜYÜKYILMAZ
Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi
Konya Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
911 151461
Kenan YİĞİT
Kurtalan Cumhuriyet Savcısı
Şanlıurfa Cumhuriyet Savcılığı
912 151480
Ali ÇELENK
Gaziantep Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
Çanakkale Hâkimliği
913 151489
Mehmet Masum ÇELİK
Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi
Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi Daire
Başkanlığı
914 151495
Fatma BÜYÜKCAM
Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
915 151499
Celal ÖZBOLAT
Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi
Adana Cumhuriyet Savcılığı
916 151500
Murat Caner ÇİNTAŞ
Sakarya Cumhuriyet Savcısı
Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
917 151503
Tahsin ÇORAKÇI
Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi
Konya Hâkimliği
918 151509
Hatice DELİPALTA GÜDÜMEN
Mersin Hâkimi
Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
919 151514
Erkan DEMİRKAYA
İzmir Cumhuriyet Savcısı
Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet
Savcılığı
920 151522
Emin DÖRTYAMAN
İzmir Hâkimi
Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
921 151526
Hüseyin DURKUT
Şanlıurfa Ticaret Mahkemesi Başkanı
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
922 151531
Zafer ER
Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi
Mersin Hâkimliği
923 151536
Dilek EREN SARGIN
Yargıtay Tetkik Hâkimi
Ankara Hâkimliği
924 151542
Ramazan EŞİYOK
Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi
Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Daire
Başkanlığı
925 151550
İsmet GÜDÜMEN
Mersin Cumhuriyet Savcısı
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği
926 152900
Nagihan Name ALTINOKLU
İstanbul Hâkimi
Ankara Hâkimliği
927 153030
Recep AKBAYIR
İstanbul Hâkimi (Adalet Bakanlığı Yetkili Tetkik
Hâkimi)
Van Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığı
928 153039
Ali İhsan AKDOĞAN
Bitlis Cumhuriyet Başsavcısı
Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı
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S.No Sicil No Adı ve Soyadı
Bulunduğu Görev
Atandığı Görev
929 153042
Cüneyt AZAP
Küçükçekmece Hâkimi
Bakırköy Hâkimliği
930 153063
Abdulkerim AKŞİN
Kayseri Hâkimi
Yozgat Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı
931 153068
Tuğba ARSLANTAŞ IŞIKTEKİN
Manavgat Hâkimi
Şanlıurfa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı
932 153092
Ebru BARAN CELEP
Demre Cumhuriyet Savcısı
İstanbul Cumhuriyet Savcılığı
933 153101
Berk APAK
Erciş Hâkimi
Şanlıurfa Hâkimliği
934 153119
Abdullah Fatih BİLDİK
Samandağ Cumhuriyet Başsavcısı
Balıkesir Cumhuriyet Savcılığı
935 153141
Gülnur ÇELİK BİLDİK
Samandağ Hâkimi
Balıkesir Hâkimliği
936 153146
Hülya ÖZDEMİR
İstanbul Hâkimi
İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı
937 153168
İsa BÜYÜK
Ordu Cumhuriyet Savcısı
Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığı
938 153196
Murat Serdar ÇAKIROĞLU
Bolvadin Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
Kilis Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı
939 153210
Yusuf EFE
Samsun Hâkimi (Adalet Bakanlığı Yetkili Tetkik
Hâkimi)
Ankara Hâkimliği
940 153220
Aydın ERTEK
Artvin Cumhuriyet Savcısı
Manavgat Cumhuriyet Savcılığı
941 153225
Serdar GÜNTAŞ
Nazilli Cumhuriyet Savcısı
İstanbul Cumhuriyet Savcılığı
942 153237
Ziya Burak GÜRGAH
Şebinkarahisar Cumhuriyet Başsavcısı
Midyat Cumhuriyet Başsavcılığı
943 153271
Uğur GÜNDOĞDU
Menemen Cumhuriyet Başsavcısı
Aydın Cumhuriyet Savcılığı
944 153273
Esma KILIÇ
Kars Hâkimi
İstanbul Anadolu Hâkimliği
945 153280
Doğan KARAÇİZMELİ
Elazığ Cumhuriyet Savcısı
Seydişehir Cumhuriyet Savcılığı
946 153292
Emrah KARAKOÇ
Kandıra Cumhuriyet Başsavcısı
Ankara Batı Cumhuriyet Savcılığı
947 153298
Sami KILIÇ
Pazar(Rize) Cumhuriyet Başsavcısı
Van Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği
948 153317
Mustafa KOLAY
İstanbul Anadolu Hâkimi
İzmir Hâkimliği
949 153414
Şeyma ÖZTÜRK KARARTI
Erzurum Hâkimi
Fethiye Hâkimliği
950 153463
Şule DERİN
İstanbul Anadolu Hâkimi
Bursa Hâkimliği
951 153479
Bayram ÖRENCİ
Hakkâri Cumhuriyet Başsavcısı
Ankara Batı Cumhuriyet Savcılığı
952 153482
Mikail SARIKAYA
Oltu Cumhuriyet Başsavcısı
Kayseri Cumhuriyet Savcılığı
953 153483
Eda AKCAN
Yalova Hâkimi
Edremit Hâkimliği
954 153532
Murat ÜNLÜ
Kırıkkale Cumhuriyet Savcısı
Ankara Cumhuriyet Savcılığı
955 153553
Çağrı Burak TÜRK
Adana Hâkimi
Gaziantep Hâkimliği
956 153600
Selim YÜCE
Yıldızeli Hâkimi
Karabük Hâkimliği
957 153623
Muhammed GÜNER
Karapınar Cumhuriyet Savcısı
Kaş Cumhuriyet Savcılığı
958 160980
Oktay BARMAN
Elbistan Cumhuriyet Savcısı
Silivri Cumhuriyet Savcılığı
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S.No Sicil No Adı ve Soyadı
Bulunduğu Görev
Atandığı Görev
959 162962
Fatih ATEŞ
Ankara Cumhuriyet Savcısı
Ezine Cumhuriyet Savcılığı
960 164272
Emre ÇETİNKAYA
Gerger Cumhuriyet Savcısı
Kırşehir Cumhuriyet Savcılığı
961 164305
Abdullah ÖZÇELİK
Güroymak Hâkimi
Diyarbakır Hâkimliği
962 164309
Ayşe Esin ESER AVCI
Ankara Hâkimi
Çınar Hâkimliği
963 164311
Çiğdem KOÇOĞLU
Bitlis Hâkimi
Ordu Hâkimliği
964 164347
Hatice GÜNTAŞ
Nazilli Hâkimi
İstanbul Hâkimliği
965 164385
Ömer COŞKUN
Sakarya Cumhuriyet Savcısı
Çermik Cumhuriyet Savcılığı
966 165549
Yavuz BEYAZTAŞ
Bakırköy Cumhuriyet Savcısı
Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
967 165593
Burçin SEVGEL
Ceyhan Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
Yalova Hâkimliği
968 165605
Yılmaz KURBAN
Manavgat Hâkimi
Van Hâkimliği
969 165609
Rıza TEKİNALP
Manavgat Hâkimi
Manavgat Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı
970 165742
Serkan BAKTEMEN
Gaziantep Cumhuriyet Savcısı
Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
971 165746
Diğdem ADAK ALTAY
Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
972 165779
Cenk CÖMERTER
Van Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi
Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı
973 165809
Ali ASLAN
Zonguldak Hâkimi
Viranşehir Hâkimliği
974 165831
Yüksel DOĞAN
İstanbul Hâkimi
Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
975 165839
Yusuf AYDIN
İstanbul Hâkimi
Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
976 165852
Necdet ERGÜL
Uşak Hâkimi
Şanlıurfa Hâkimliği
977 165868
Melek KONUK
Yargıtay Tetkik Hâkimi
Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
978 165869
Muhammet Ali KORKMAZ
Ankara Cumhuriyet Savcısı
Elmadağ Cumhuriyet Başsavcılığı
979 165875
Kudret KÖSE
Hâkimler ve Savcılar Kurulu Kurul Müfettişi
Bakırköy Hâkimliği
980 165895
Cahit GÜLNAR
Amasya Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
981 165907
Abdullah GÜZEL
Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
Bakırköy Hâkimliği
982 165910
Yusuf ÖZKAN
Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi
Gaziantep Hâkimliği
983 165923
Nuri KAPLAN
Erzincan Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
Edirne Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı
984 165926
Mehmet RAMAZANOĞLU
Kars Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
Konya Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
985 165930
Erhan KARAHAN
Manavgat Hâkimi
İstanbul Anadolu Hâkimliği
986 165932
Abdullah Aydoğan KARAKILIÇ
Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi
Van Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
987 165944
İsmail SEZGİN
Kilis Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
Kırıkkale Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı
988 165963
Mehmet ULUTAŞ
Nizip Hâkimi
Yalvaç Hâkimliği
Sayfa 33
S.No Sicil No Adı ve Soyadı
Bulunduğu Görev
Atandığı Görev
989 165969
İsmail TAŞ
Bingöl Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
990 165971
Hasan Hüseyin UYSAL
Akşehir Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
Bursa Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
991 165982
Enver ÜSTÜN
Edirne Hâkimi
Bakırköy Hâkimliği
992 166016
İlker YILMAZ
Çine Hâkimi
İstanbul Hâkimliği
993 166018
Barış ZEHİR
Malatya Cumhuriyet Savcısı
Bursa Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
994 170399
Fatih GÜLTEKİN
Cizre Hâkimi
Sinop Hâkimliği
995 170407
Lütfi SARIKAYA
Elbistan Cumhuriyet Savcısı
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılığı
996 170410
Ersin AK
Cizre Cumhuriyet Savcısı
Bolu Cumhuriyet Savcılığı
997 170452
Ramazan DEMİRASLAN
Kadınhanı Cumhuriyet Savcısı
Tarsus Cumhuriyet Savcılığı
998 170974
Bilal ADIGÜZEL
Adıyaman Hâkimi (Adalet Bakanlığı Yetkili
Tetkik Hâkimi)
Muğla Hâkimliği
999 170983
Hüseyin KAÇAR
Silopi Cumhuriyet Başsavcısı
Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı
1000 170984
Sabahattin AKÇAL
Kars Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
Fethiye Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı
1001 170993
Naim AKDENİZ
Ankara Hâkimi
Gümüşhane Hâkimliği
1002 171027
Kenan KARACA
Adana Cumhuriyet Savcısı
Manisa Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği
1003 171028
Gamze ALMALI
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı
Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı
1004 171038
Serkan KARAKOÇ
Boyabat Cumhuriyet Savcısı
Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığı
1005 171061
İbrahim KAYA
Yargıtay Tetkik Hâkimi
Konya Hâkimliği
1006 171077
Reha ASAN
Bilecik Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
Bursa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı
1007 171078
Halim ASLAN
Sivas Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı
1008 171099
Mustafa AYDIN
Burhaniye Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
Sakarya Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı
1009 171108
Merve AYGÜL ATAKAYA
Muş Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
Kütahya Hâkimliği
1010 171150
Mustafa KÜÇÜKBEKİR
Bulancak Cumhuriyet Başsavcısı
Oltu Cumhuriyet Başsavcılığı
1011 171162
Murat MÜFTÜOĞLU
Diyarbakır Cumhuriyet Savcısı
Antalya Cumhuriyet Savcılığı
1012 171164
Cihan ODACI
Gaziantep Cumhuriyet Savcısı
Yalova Cumhuriyet Savcılığı
1013 171188
İbrahim ÖZGÜNGÖR
Diyarbakır Hâkimi
Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı
1014 171209
Mustafa PİLGİR
Samsun Hâkimi
Elazığ Hâkimliği
1015 171210
Derya SEVGİLİ
Siverek Hâkimi
Yozgat Hâkimliği
1016 171214
Ebucıhat POLAT
Gaziantep Hâkimi
Gaziantep Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı
1017 171222
Erhan BİROL
Gaziantep Cumhuriyet Savcısı
Nizip Cumhuriyet Başsavcılığı
1018 171224
Hasan BİROL
Sungurlu Hâkimi
İstanbul Hâkimliği
Sayfa 34
S.No Sicil No Adı ve Soyadı
Bulunduğu Görev
Atandığı Görev
1019 171233
Turan BORAN
İzmir Cumhuriyet Savcısı
Bartın Cumhuriyet Savcılığı
1020 171245
Recep SEVGİLİ
Siverek Cumhuriyet Başsavcısı
Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı
1021 171255
Hami CAN
Nusaybin Cumhuriyet Başsavcısı
Tavşanlı Cumhuriyet Başsavcılığı
1022 171270
Özlem KILIÇ
Pazar(Rize) Hâkimi
Van Hâkimliği
1023 171303
Burak ÇERKEZ
İstanbul Cumhuriyet Savcısı
Kozan Cumhuriyet Savcılığı
1024 171330
Bekir TORUN
Ödemiş Cumhuriyet Savcısı
İstanbul Cumhuriyet Savcılığı
1025 171384
Tuğba DİRİ CELEPCİ
Kırşehir Cumhuriyet Savcısı
Karabük Cumhuriyet Savcılığı
1026 171389
Nuh Muhammed URUK
Bursa Hâkimi
Düzce Hâkimliği
1027 171411
Nuriye KANYILMAZ
İstanbul Anadolu Hâkimi
Gaziantep Hâkimliği
1028 171455
Özgür DURSUN
İstanbul Hâkimi
Siirt Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı
1029 171470
Mehdi ÜNAL
Artvin Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
Erzincan Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı
1030 171478
Tuğba TÜRK
Yargıtay Tetkik Hâkimi
Şanlıurfa Hâkimliği
1031 171480
Şükrü ÜNLÜ
Birecik Cumhuriyet Başsavcısı
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği
1032 171482
Tuba ERGÜL
Akçakale Hâkimi (Adalet Bakanlığı Yetkili Tetkik
İstanbul Anadolu Hâkimliği
Hâkimi)
1033 171486
Sebahattin ERKAYA
Nizip Cumhuriyet Başsavcısı
Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı
1034 171552
Lokman HACIAHMETOĞLU
Şırnak Hâkimi
Ankara Batı Hâkimliği
1035 173623
Gülden IŞIK
Büyükçekmece Hâkimi
Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
1036 173731
Onur ACIR
Diyarbakır Hâkimi
Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
1037 174407
Serkan HARMANKAYA
Eskişehir Hâkimi
Gaziantep Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı
1038 174408
Nuh Mete HATİPOĞLU
Marmaris Cumhuriyet Başsavcısı
Bolvadin Cumhuriyet Başsavcılığı
1039 174411
Muzaffer AÇIKGÖZ
İstanbul Anadolu Hâkimi
Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
1040 174412
Hülya TÜRKYILMAZ
Ankara Hâkimi
Kayseri Hâkimliği
1041 174420
Murat AKASLAN
Bingöl Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
Gaziantep Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı
1042 174424
Meryem İNAM
Malatya Hâkimi
Ankara Hâkimliği
1043 174426
Sultan AKBAL
Kayseri Hâkimi
Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
1044 174427
Rasim İNANÇOĞLU
Adana Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi
Adana Hâkimliği
1045 174429
Nail İNCE
İstanbul Hâkimi
Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
1046 174430
Burhan AKBİBER
Doğubayazıt Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
Bergama Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı
1047 174431
Mahmut İREK
Edirne Cumhuriyet Savcısı
Eskişehir Cumhuriyet Savcılığı
1048 174433
Nedime İSKENDEROĞLU GÜLLÜ İstanbul Hâkimi
Sayfa 35
Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
S.No Sicil No Adı ve Soyadı
Bulunduğu Görev
Atandığı Görev
1049 174441
Çiğdem Hatun KORGAN
İstanbul Hâkimi
Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı
1050 174442
Özkan AKKAYA
Samsun Cumhuriyet Savcısı
Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet
Savcılığı
1051 174443
Salih Güner KANAT
Bursa Cumhuriyet Savcısı
Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığı
1052 174448
Semra DOST ERDOĞAN
Diyarbakır Hâkimi
Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
1053 174451
Engin KAPSAL
Gaziantep Cumhuriyet Savcısı
Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
1054 174461
Ömer DUMAN
Elazığ Cumhuriyet Savcısı
Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı
1055 174463
Ebru KARABAY
Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi
Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
1056 174466
Mehmet KARABULUT
Bolvadin Cumhuriyet Başsavcısı
Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığı
1057 174471
Leyla TURGUT
Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcısı
Erzin Cumhuriyet Savcılığı
1058 174476
Nihal KARAKAYA
İstanbul Cumhuriyet Savcısı
Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
1059 174478
Abdullah AMANVERMEZ
Zile Cumhuriyet Başsavcısı
Kars Cumhuriyet Başsavcılığı
1060 174497
Özlem ARSLAN KÜÇÜK
Bakırköy Hâkimi
Van Hâkimliği
1061 174498
Yasin ARSLAN
Bakırköy Hâkimi
Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı
1062 174502
Deniz ARSLANOĞLU
Van Cumhuriyet Savcısı
Van Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
1063 174503
Burcu ERGÜLER DEMİRSOY
Bakırköy Hâkimi
Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
1064 174511
Hakan ERKCAN
Kocaeli Cumhuriyet Savcısı
Trabzon Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği
1065 174513
Dilvin ATALAY ASLAN
Gaziantep Cumhuriyet Savcısı
Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
1066 174516
Erkan KAYA
Denizli Cumhuriyet Savcısı
Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
1067 174530
Ömer Faruk AYVAZ
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı
Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
1068 174546
Melek KOCAGER ŞAHİN
Mardin Hâkimi
Antalya Hâkimliği
1069 174549
Mustafa Cemil KOÇ
Aksaray Cumhuriyet Savcısı
Malatya Cumhuriyet Savcılığı
1070 174558
Hakan KOÇER
İstanbul Hâkimi
Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
1071 174560
Firdes BİLEN MELEK
Küçükçekmece Cumhuriyet Savcısı
Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
1072 174561
Yaşar KOMŞAL
Uşak Hâkimi
Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
1073 174564
Murat KORGAN
İstanbul Cumhuriyet Savcısı
Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
1074 174573
Sinan BİTER
Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcısı
Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı
1075 174586
İsmail Hakkı KULUĞ
Yargıtay Tetkik Hâkimi
Diyarbakır Hâkimliği
1076 174593
Muzaffer GEYİK
Gaziantep Cumhuriyet Savcısı
Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcılığı
1077 174597
İsmail METİN
Şanlıurfa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
Amasya Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı
1078 174599
Nevzat GÖKDAŞ
Hâkimler ve Savcılar Kurulu Kurul Müfettişi
Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği
Sayfa 36
S.No Sicil No Adı ve Soyadı
Bulunduğu Görev
Atandığı Görev
1079 174611
Elif GÜLLÜ
Karataş Hâkimi
Adana Hâkimliği
1080 174613
Özkan NAR
Gaziantep Cumhuriyet Savcısı
Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
1081 174623
Ayfer SADİOĞLU
Diyarbakır Hâkimi
Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
1082 174624
Veli GÜNDÜZ
Manavgat Cumhuriyet Savcısı
Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığı
1083 174628
Mesut ÇAVDAR
Yargıtay Tetkik Hâkimi
Ankara Cumhuriyet Savcılığı
1084 174629
Aslıhan GÜNGÖR ÖZBAKIR
İstanbul Hâkimi
Mardin Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı
1085 174633
Neslihan ÇEBİ
Manisa Hâkimi
İstanbul Anadolu Hâkimliği
1086 174641
Alper ÇEVİK
Gaziantep Cumhuriyet Savcısı
Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
1087 174650
Mehmet ÖZDAMAR
Yozgat Cumhuriyet Savcısı
İstanbul Cumhuriyet Savcılığı
1088 174651
Dursun Ali ÇÖLOĞLU
Konya Hâkimi
Konya Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
1089 174654
Mustafa ÖZDEMİR
Gaziantep Hâkimi
İskenderun Hâkimliği
1090 174660
Mahmut Sami DEMİR
Gaziantep Cumhuriyet Savcısı
Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
1091 174661
Bekir ÖZER
Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
1092 174665
Yusuf DEMİR
Diyarbakır Cumhuriyet Savcısı
Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı
1093 174679
İpek PAKEL
Kocaeli Hâkimi
Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
1094 174685
Mustakim TÜRKYILMAZ
Ankara Cumhuriyet Savcısı
Kayseri Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği
1095 174687
Saffet YILMAZ
Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi
Erzurum Hâkimliği
1096 174704
Mehmet YÜKSEL
Yargıtay Tetkik Hâkimi
Ankara Hâkimliği
1097 174705
Elmas ÖZDAMAR
Yozgat Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı
1098 174709
Hakan ÜSTÜNDAĞ
Kırıkkale Hâkimi
Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
1099 174712
Sedat SOYDEMİR
Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
Kars Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı
1100 174741
Fethi ŞENGİL
İstanbul Anadolu Hâkimi
Şanlıurfa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı
1101 174751
Turgay Osman TAŞ
Elmalı Cumhuriyet Başsavcısı
Burhaniye Cumhuriyet Başsavcılığı
1102 174767
Cemalettin TOPCU
İstanbul Cumhuriyet Savcısı
Malatya Cumhuriyet Savcılığı
1103 174769
Cuma TOPÖZLÜ
Adana Cumhuriyet Savcısı
Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
1104 174794
Kübra TABAN USTAOĞLU
Erzurum Cumhuriyet Savcısı
İstanbul Cumhuriyet Savcılığı
1105 174809
Osman ÖZAVCI
Andırın Hâkimi
Adana Hâkimliği
1106 174821
Serhat BAĞLAN
Mazıdağı Hâkimi
Edirne Hâkimliği
1107 174900
Mehmet TOPRAK
Şabanözü Cumhuriyet Savcısı
Elbistan Cumhuriyet Savcılığı
1108 179158
İbrahim KARLI
Tavşanlı Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
Muş Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı
Sayfa 37
S.No Sicil No Adı ve Soyadı
Bulunduğu Görev
Atandığı Görev
1109 179169
Aysun KAVUKLU
İslâhiye Hâkimi
İskenderun Hâkimliği
1110 179179
Muhammet KAYA
Iğdır Hâkimi
İskenderun Hâkimliği
1111 179193
Mustafa DAYAN
Bingöl Hâkimi
Ankara Batı Hâkimliği
1112 179206
Ömer Erdem ALADAĞ
Şırnak Hâkimi
İstanbul Anadolu Hâkimliği
1113 179211
Yasin ALPDÜNDAR
Ergani Cumhuriyet Başsavcısı
Elmalı Cumhuriyet Başsavcılığı
1114 179213
Muhammed Furkan DEMİRBAŞ
Reyhanlı Cumhuriyet Başsavcısı
Ayvalık Cumhuriyet Başsavcılığı
1115 179218
Nisa DEMİRCİOĞLU
Erbaa Hâkimi
Ankara Hâkimliği
1116 179231
Burak DİNÇ
Ermenek Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
Akşehir Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı
1117 179236
Sercan KOCABEY
Gülnar Cumhuriyet Savcısı
Ankara Batı Cumhuriyet Savcılığı
1118 179244
Sümeyye KOCAMAN
Ardahan Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
Bilecik Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı
1119 179245
Emre DİŞLİ
Şanlıurfa Cumhuriyet Savcısı
İstanbul Anadolu Hâkimliği
1120 179248
İsmail DOĞAN
Tekman Cumhuriyet Savcısı (Adalet Bakanlığı
Yetkili Tetkik Hâkimi)
Ermenek Cumhuriyet Başsavcılığı
1121 179271
Ahmet KÖSE
Yalvaç Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
Artvin Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı
1122 179274
Cihangir KÖSEM
Ödemiş Hâkimi
İstanbul Hâkimliği
1123 179279
Hasan KURGAN
Merzifon Cumhuriyet Başsavcısı
Bursa Cumhuriyet Savcılığı
1124 179280
Abdullah DÖLEN
Çubuk Cumhuriyet Savcısı
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılığı
1125 179300
Abdulkerim DURMUŞ
Aralık Hâkimi
Adana Hâkimliği
1126 179301
Abdullah KÜÇÜKKÖSE
Kırıkhan Hâkimi
Bakırköy Hâkimliği
1127 179310
Sefa MARAŞLI
Boyabat Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
Bafra Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı
1128 179320
Serkan DÜZGÜN
İzmir Cumhuriyet Savcısı
Çankırı Cumhuriyet Savcılığı
1129 179328
Betül AVAN TENGÜL
Gazipaşa Hâkimi
Gaziosmanpaşa Hâkimliği
1130 179334
Mücahit Ayhan EMRE
Suruç Hâkimi
Sivas Hâkimliği
1131 179339
Erkan ER
Bakırköy Hâkimi
Diyarbakır Hâkimliği
1132 179350
İsmail ERDEM
Kars Cumhuriyet Savcısı
Konya Cumhuriyet Savcılığı
1133 179356
Hatice Gonca ERDOĞAN
Kırkağaç Hâkimi
Akhisar Hâkimliği
1134 179362
Çağlar AYDOĞDU
Yüksekova Hâkimi
Bursa Hâkimliği
1135 179373
Garip AYKANAT
Kayseri Hâkimi
Gümüşhane Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı
1136 179390
Rukiye YILDIZ
Pervari Hâkimi
Alanya Hâkimliği
1137 179411
Dilek BALCI
Bingöl Hâkimi
Antalya Hâkimliği
1138 179425
Yusuf GÖLLÜ
Erzincan Hâkimi
Malatya Hâkimliği
Sayfa 38
S.No Sicil No Adı ve Soyadı
Bulunduğu Görev
Atandığı Görev
1139 179429
Taner GÜL
Seferihisar Cumhuriyet Başsavcısı
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılığı
1140 179453
Hüseyin BİÇER
Kırıkkale Hâkimi
Gebze Hâkimliği
1141 179459
Hatice HANBABA
İzmir Cumhuriyet Savcısı
Kastamonu Cumhuriyet Savcılığı
1142 179463
Mustafa ÖZEY
Kahramanmaraş Cumhuriyet Savcısı
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılığı
1143 179466
Hüseyin IŞIK
Besni Hâkimi
Kütahya Hâkimliği
1144 179467
Uğur ÖZİL
Tarsus Cumhuriyet Savcısı
Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığı
1145 179469
Kadir Yalçın ÖZKUBAT
Tatvan Cumhuriyet Başsavcısı
Seydişehir Cumhuriyet Başsavcılığı
1146 179475
Emre ÖZ
Lâdik Cumhuriyet Savcısı
İstanbul Cumhuriyet Savcılığı
1147 179485
Cihat PALA
Ankara Cumhuriyet Savcısı
Şebinkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı
1148 179496
Nihal KADİM ERKILIÇ
Bakırköy Hâkimi
Sakarya Hâkimliği
1149 179504
Aslı BAYIR
Nurdağı Hâkimi
Adana Hâkimliği
1150 179507
Yunus KANTAR
Çukurca Cumhuriyet Savcısı
Sakarya Cumhuriyet Savcılığı
1151 179510
Yılmaz BOYRAZ
Bartın Hâkimi
İstanbul Anadolu Hâkimliği
1152 179534
Zehra KARAGÖZLÜ
Gaziosmanpaşa Hâkimi
Kiraz Hâkimliği
1153 179536
Sevda KARAHASANOĞLU
Boyabat Hâkimi
Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı
1154 179537
Osman BÜYÜKTOSUNOĞLU
İstanbul Hâkimi
İstanbul Anadolu Hâkimliği
1155 179538
Selçuk SEZER
Finike Cumhuriyet Savcısı
Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı
1156 179553
Ömer SÖYLEMEZ
Bakırköy Cumhuriyet Savcısı
Erzurum Cumhuriyet Savcılığı
1157 179562
Abdülsamet SÜRSAVUR
Van Cumhuriyet Savcısı
Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığı
1158 179568
Seçkin CİNGİ
Kepsut Cumhuriyet Savcısı
İstanbul Cumhuriyet Savcılığı
1159 179574
Mehmet ŞAHİN
Tatvan Cumhuriyet Savcısı
Edirne Cumhuriyet Savcılığı
1160 179587
Fatma ÇANGÜR ŞAHİN
Ankara Hâkimi
Kâhta Hâkimliği
1161 179588
Ayşe ÖZKUL
Şanlıurfa Hâkimi
Eskişehir Hâkimliği
1162 179590
Şenay ŞAHİN AKKUŞ
Yalvaç Hâkimi
İstanbul Hâkimliği
1163 179591
Rana ÇAVUŞ
Karayazı Hâkimi
İzmir Hâkimliği
1164 179604
Muhammet Mustafa ŞİMŞEK
Adıyaman Hâkimi
Bursa Hâkimliği
1165 179608
İrem ÖZTÜRK
Çatak Hâkimi
Kocaeli Hâkimliği
1166 179611
Ali TÜRK
Ankara Hâkimi
Bozova Hâkimliği
1167 179613
Ebru TÜRKEL SEVEN
İstanbul Hâkimi
Suşehri Hâkimliği
1168 179624
Sevda KARAKOÇ
Boyabat Hâkimi
Küçükçekmece Hâkimliği
Sayfa 39
S.No Sicil No Adı ve Soyadı
Bulunduğu Görev
Atandığı Görev
1169 179648
Tuğçe TEKEŞİN AKPINAR
Doğubayazıt Hâkimi
Beyşehir Hâkimliği
1170 179662
Numan TOPAL
İstanbul Hâkimi
Eşme Hâkimliği
1171 179678
Emre VURMAZ
Kâhta Cumhuriyet Başsavcısı
Dinar Cumhuriyet Başsavcılığı
1172 179713
Bayram YÜCEL
Cizre Hâkimi
Yalova Hâkimliği
1173 181996
Ahmet BAYRAK
Çermik Hâkimi
Manisa Hâkimliği
1174 182011
Elif KAYGISIZ
Antalya Cumhuriyet Savcısı
Nazımiye Cumhuriyet Savcılığı
1175 182063
Günay TUNÇ
Manisa Hâkimi
Başkale Hâkimliği
1176 182099
Hakan GÜNGÜREN
Çerkeş Cumhuriyet Savcısı
Terme Cumhuriyet Savcılığı
1177 182118
Aykut KELEP
Hakkâri Hâkimi
Bursa Hâkimliği
1178 186042
Ahmet GÜREL
Göle Cumhuriyet Savcısı
Söke Cumhuriyet Savcılığı
1179 189469
Yusuf ABANUZ
Ankara Batı Hâkimi
Tokat Hâkimliği
1180 189479
Merve ACAR
Pervari Hâkimi
Isparta Hâkimliği
1181 189486
Didem ADIYAMAN BİROL
Gaziantep Hâkimi
Nizip Hâkimliği
1182 189495
Hacı Mustafa AKBUCAK
Siverek Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
Tarsus Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı
1183 189512
Hasan Can AKILLI
Ankara Cumhuriyet Savcısı
Reyhanlı Cumhuriyet Savcılığı
1184 189514
Yeşim ALINCAK
İstanbul Hâkimi
Bingöl Hâkimliği
1185 189519
Ümit Murat AKKOYUN
Yeşilhisar Cumhuriyet Savcısı
Şanlıurfa Cumhuriyet Savcılığı
1186 189529
Banu AKŞAHİN
Çukurca Hâkimi
Beykoz Hâkimliği
1187 189536
Musa AKYILDIZ
Harran Hâkimi
Adana Hâkimliği
1188 189540
Seyit Ahmet ALKAN
Edremit Hâkimi
İstanbul Hâkimliği
1189 189546
Aysun ALTUN TABAKLI
Bingöl Hâkimi
Bodrum Hâkimliği
1190 189549
Selin KURT
Demre Hâkimi
Bakırköy Hâkimliği
1191 189552
Merve GÜNAYDIN
Silvan Hâkimi
Bursa Hâkimliği
1192 189557
Veysel ARAZ
Muş Hâkimi
Çanakkale Hâkimliği
1193 189572
Mahsun ASLAN
Sarıkamış Cumhuriyet Savcısı
Sakarya Cumhuriyet Savcılığı
1194 189579
Meliha ATADAĞ TÜRKMEN
Midyat Hâkimi
İskenderun Hâkimliği
1195 189585
Kerime Sümeyra ŞİMŞEK
Yargıtay Tetkik Hâkimi
Adana Hâkimliği
1196 189588
Hediye ATILGAN BAŞAR
Eskişehir Hâkimi
Erzurum Hâkimliği
1197 189590
Arzu AVCI
İvrindi Hâkimi
İstanbul Anadolu Hâkimliği
1198 189591
Emre AVCIOĞLU
Rize Cumhuriyet Savcısı
Erzurum Cumhuriyet Savcılığı
Sayfa 40
S.No Sicil No Adı ve Soyadı
Bulunduğu Görev
Atandığı Görev
1199 189598
Deniz AYDIN
Geyve Hâkimi
İstanbul Anadolu Hâkimliği
1200 189599
Emrullah AYDIN
Pervari Hâkimi
Sakarya Hâkimliği
1201 189609
Gizem Gözde KABASAKAL
Haymana Hâkimi
Ankara Hâkimliği
1202 189611
Bedri AYDOĞAN
Van Hâkimi
Siverek Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı
1203 189624
Ömer Faruk BAĞLI
Şebinkarahisar Hâkimi
Manavgat Hâkimliği
1204 189625
Zeyni BAKAY
Samsun Cumhuriyet Savcısı
Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı
1205 189627
Abdus Samed BALCI
Halfeti Hâkimi
Samsun Hâkimliği
1206 189633
Burak BAŞDEMİR
Bakırköy Cumhuriyet Savcısı
İstanbul Anadolu Hâkimliği
1207 189635
Müge BAŞGÜL ÜSTÜNTAŞ
Yargıtay Tetkik Hâkimi
Ankara Hâkimliği
1208 189639
Saliha ALTUNTAŞ
Kütahya Cumhuriyet Savcısı
Nazilli Cumhuriyet Savcılığı
1209 189643
Engin BAYRAM
Beykoz Hâkimi
İstanbul Anadolu Hâkimliği
1210 189646
Ahmet BAYSAL
Muş Hâkimi
Malatya Hâkimliği
1211 189650
Dilek BIYIK
Suluova Hâkimi
İstanbul Hâkimliği
1212 189655
Canan BİNGÖL
Patnos Hâkimi
Denizli Hâkimliği
1213 189657
Veysel Görkem BİNGÖL
Siverek Hâkimi
Manisa Hâkimliği
1214 189675
Osman CAN
Göynük Hâkimi
Kayseri Hâkimliği
1215 189677
Samet CAN
Germencik Hâkimi
Aydın Hâkimliği
1216 189693
Cahit COŞKUN
Şanlıurfa Cumhuriyet Savcısı
Susurluk Cumhuriyet Savcılığı
1217 189697
Gizem ÇAĞLAYAN
Midyat Cumhuriyet Savcısı
Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığı
1218 189706
Orhan ÇAKMAK
Tekirdağ Hâkimi
İstanbul Hâkimliği
1219 189711
Gülizar ÇALIŞKAN ABUR
Konya Cumhuriyet Savcısı
Tatvan Hâkimliği
1220 189714
Görkem ÇALTEPE
Ağrı Hâkimi
Ankara Hâkimliği
1221 189718
Abdullah ÇANKAYA
Batman Cumhuriyet Savcısı
Aydın Cumhuriyet Savcılığı
1222 189725
Cebrail ÇELİK
Şebinkarahisar Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
Bingöl Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı
1223 189726
Erdoğan ÇELİK
Göle Hâkimi
Çanakkale Hâkimliği
1224 189732
Hatice ÇELİK MERT
Tavşanlı Hâkimi
İstanbul Hâkimliği
1225 189736
Osman Beraat ÇETİN
Karaburun Cumhuriyet Savcısı
Şanlıurfa Cumhuriyet Savcılığı
1226 189740
Mustafa Kürşat ÇETİNKAYA
Diyarbakır Cumhuriyet Savcısı
Ankara Cumhuriyet Savcılığı
1227 189743
Abdullah Metin ÇIRAK
Kalkandere Hâkimi
Konya Hâkimliği
1228 189768
Öznur DALKIRAN
Turhal Hâkimi
Sivas Hâkimliği
Sayfa 41
S.No Sicil No Adı ve Soyadı
Bulunduğu Görev
Atandığı Görev
1229 189774
Sare PEKER
Zonguldak Cumhuriyet Savcısı
Kırıkhan Cumhuriyet Savcılığı
1230 189780
Mahmut DEMİR
Kızıltepe Hâkimi
Denizli Hâkimliği
1231 189793
Çağdaş DİNÇ
Doğubayazıt Hâkimi
Bursa Hâkimliği
1232 189803
Selma DOĞAN
Bor Hâkimi
Niğde Hâkimliği
1233 189805
Kemal DOĞTEKİN
Çaldıran Cumhuriyet Savcısı
Manavgat Cumhuriyet Savcılığı
1234 189823
Mustafa ECE
Kırşehir Hâkimi (Adalet Bakanlığı Yetkili Tetkik
Hâkimi)
Adana Hâkimliği
1235 189829
Muhammet Yunus EKİNCİ
Dicle Hâkimi
Ceyhan Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı
1236 189835
Gülşah ER ÖZARSLAN
Doğubayazıt Hâkimi
Manisa Hâkimliği
1237 189840
Ali ERDEM
Kula Cumhuriyet Savcısı
Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığı
1238 189846
Mustafa Enes ERDOĞAN
İslâhiye Cumhuriyet Savcısı
Isparta Cumhuriyet Savcılığı
1239 189852
Ömer ERKAL
Posof Hâkimi
Isparta Hâkimliği
1240 189854
Gizem ERKAN KILIÇ
Şırnak Hâkimi
Kocaeli Hâkimliği
1241 189857
Özge EROĞLU DOĞAN
İskilip Hâkimi
Şanlıurfa Hâkimliği
1242 189859
Özge UZUN
Koyulhisar Hâkimi
Bakırköy Hâkimliği
1243 189863
Muhammet ERSİN
Iğdır Cumhuriyet Savcısı
Samsun Cumhuriyet Savcılığı
1244 189864
Tuba ERSÖZ ÜNVER
Beyşehir Cumhuriyet Başsavcısı
Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcılığı
1245 189865
Ahmet ERSÖZLÜ
Sivas Hâkimi
Kozan Hâkimliği
1246 189868
Aysel TURMUŞ
Başkale Hâkimi
Ankara Hâkimliği
1247 189874
Aslı EŞPEK
Uzunköprü Hâkimi
Gaziosmanpaşa Hâkimliği
1248 189886
Muhammed İkbal GEYİK
Ceylânpınar Hâkimi
Kırıkkale Hâkimliği
1249 189892
Ayberk GÖKCEN
Nizip Hâkimi
Konya Hâkimliği
1250 189899
Emrah Barış GÖNEN
Siverek Hâkimi
İzmir Hâkimliği
1251 189904
Doğanay GÖZÜM
Erciş Cumhuriyet Savcısı
Adana Cumhuriyet Savcılığı
1252 189907
Elif GÜDÜL
Tosya Hâkimi
Büyükçekmece Hâkimliği
1253 189912
Tuğba GÜL SELÇUK
Göle Hâkimi
Mersin Hâkimliği
1254 189924
Ender GÜLMEZ
Eğil Hâkimi
Eskişehir Hâkimliği
1255 189926
Korkmaz GÜLSÜN
İstanbul Cumhuriyet Savcısı
Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı
1256 189929
Büşra GÜMÜŞ
Havza Hâkimi
İstanbul Anadolu Hâkimliği
1257 189931
İbrahim GÜMÜŞ
Birecik Hâkimi
Aydın Hâkimliği
1258 189932
Tuğba GÜMÜŞ ERENÇ
Viranşehir Hâkimi
Antalya Hâkimliği
Sayfa 42
S.No Sicil No Adı ve Soyadı
Bulunduğu Görev
Atandığı Görev
1259 189940
Yunus GÜNDEM
Elbistan Cumhuriyet Savcısı
Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığı
1260 189943
Sultan ALAKURT
Orhaneli Hâkimi
Bakırköy Hâkimliği
1261 189946
Tuğçe GÜNGÖR KAVLAK
Hazro Hâkimi
Balıkesir Hâkimliği
1262 189963
İbrahim İBRAHİMOĞLU
Şenkaya Hâkimi
Bursa Hâkimliği
1263 189964
Kübra GÜRLEVİK
Patnos Hâkimi
Samsun Hâkimliği
1264 189970
Hüseyin İNCE
Nusaybin Cumhuriyet Savcısı
Kocaeli Cumhuriyet Savcılığı
1265 189972
Mehmet İŞÇENEROĞLU
Cizre Hâkimi
Eskişehir Hâkimliği
1266 189982
Gamze KALAÇ
Afşin Hâkimi
Sakarya Hâkimliği
1267 189986
Aykut KALKAN
Tercan Cumhuriyet Savcısı
Eskişehir Cumhuriyet Savcılığı
1268 189989
Nihat KALOĞLU
Tekman Cumhuriyet Savcısı
Balıkesir Cumhuriyet Savcılığı
1269 189997
Şahin KAPLAN
Adalet Müfettişi
Ankara Cumhuriyet Savcılığı
1270 189998
Abdulaziz KAPLI
Çanakkale Cumhuriyet Savcısı
İstanbul Cumhuriyet Savcılığı
1271 190003
Melike ERDOĞAN
İslâhiye Hâkimi
Isparta Hâkimliği
1272 190006
Emrah KARABAYIR
Hizan Hâkimi
Samsun Hâkimliği
1273 190012
Sefa Anıl KARADENİZ
Hakkâri Cumhuriyet Savcısı
Kocaeli Cumhuriyet Savcılığı
1274 190018
Selim KARAKAŞ
Aladağ Cumhuriyet Savcısı
Rize Cumhuriyet Savcılığı
1275 190026
Nurdan KARAMAN GÜRLER
Yüksekova Hâkimi
İzmir Hâkimliği
1276 190030
Oğuzhan KARATAŞ
İstanbul Cumhuriyet Savcısı
Bakırköy Hâkimliği
1277 190035
Elif KART
Gercüş Hâkimi
Aydın Hâkimliği
1278 190036
Bayram KARTAL
Doğubayazıt Hâkimi
Mersin Hâkimliği
1279 190037
Mustafa KARTAL
Pülümür Hâkimi
Antalya Hâkimliği
1280 190048
Seda KAYA
Suşehri Hâkimi
Bakırköy Hâkimliği
1281 190049
Serdar KAYA
Ağrı Hâkimi
Ankara Hâkimliği
1282 190062
Tolga KELEŞ
Tekman Hâkimi
Ankara Hâkimliği
1283 190079
Şeyma Nur KUTLUK
Bakırköy Hâkimi
Iğdır Hâkimliği
1284 190080
Başak KIR
Viranşehir Hâkimi
Eskişehir Hâkimliği
1285 190081
Burak KIR
Viranşehir Hâkimi
Eskişehir Hâkimliği
1286 190085
Tuğçe SOYDAN
Patnos Hâkimi
Eskişehir Hâkimliği
1287 190088
Mustafa Serhan KİBAR
Muş Cumhuriyet Savcısı
Adana Cumhuriyet Savcılığı
1288 190089
Erhan KİLİK
Akçakale Cumhuriyet Başsavcısı
Yalova Cumhuriyet Savcılığı
Sayfa 43
S.No Sicil No Adı ve Soyadı
Bulunduğu Görev
Atandığı Görev
1289 190095
Mehmet KOÇ
Viranşehir Cumhuriyet Savcısı
Adana Cumhuriyet Savcılığı
1290 190105
Nevin KONCA SEDEF
Ağrı Hâkimi
Mersin Hâkimliği
1291 190108
İsmail KÖKER
Van Cumhuriyet Savcısı
Kilis Cumhuriyet Savcılığı
1292 190109
Nesrin KÖKER YILDIRIM
Çaycuma Hâkimi
Samsun Hâkimliği
1293 190112
Ebru KÖROĞLU DEMİRCİ
Afşin Hâkimi
Mersin Hâkimliği
1294 190114
İsmet KÖSEDAL
Silvan Cumhuriyet Savcısı
Adana Cumhuriyet Savcılığı
1295 190119
Ozan KURTOĞLU
Küçükçekmece Cumhuriyet Savcısı
İstanbul Cumhuriyet Savcılığı
1296 190124
Mehmet KÜÇÜK
İstanbul Cumhuriyet Savcısı
Göle Cumhuriyet Savcılığı
1297 190125
Mustafa KÜÇÜK
Diyarbakır Cumhuriyet Savcısı
Beyşehir Cumhuriyet Başsavcılığı
1298 190129
Halil İbrahim LEBLEBİCİ
Birecik Hâkimi
İstanbul Anadolu Hâkimliği
1299 190135
Zehra MERT TAŞ
Kızıltepe Hâkimi
Adana Hâkimliği
1300 190142
Canan OCAKCI
Bozova Hâkimi
İzmir Hâkimliği
1301 190150
Zeynep Selen ONURLU
Bursa Hâkimi
İstanbul Anadolu Hâkimliği
1302 190160
Hasan Burak ÖNDİN
Ağrı Hâkimi
Tekirdağ Hâkimliği
1303 190164
Müge ÖZAYITGU ÜK
Iğdır Hâkimi
İzmir Hâkimliği
1304 190165
Damla ASAN
Bilecik Hâkimi
Bursa Hâkimliği
1305 190169
Hüseyin ÖZCAN
Bursa Cumhuriyet Savcısı (Adalet Bakanlığı
Yetkili Tetkik Hâkimi)
Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığı
1306 190175
Büşra Selen ÖZÇELİK
Şirvan Hâkimi
İstanbul Hâkimliği
1307 190182
Özge ÖZDİL
Kocaali Hâkimi
Bakırköy Hâkimliği
1308 190187
Cemile ÖZER BİLGİN
Gümüşhane Hâkimi
Trabzon Hâkimliği
1309 190190
Mehmet Furkan ÖZER
Karakoçan Hâkimi
Sivas Hâkimliği
1310 190191
Kadir ÖZGAN
Kavak Hâkimi
Bakırköy Hâkimliği
1311 190195
Orhan Yasin ÖZKAN
Uludere Cumhuriyet Savcısı
Ankara Cumhuriyet Savcılığı
1312 190201
Ramazan ÖZMEN
Yatağan Cumhuriyet Savcısı
Çorlu Cumhuriyet Savcılığı
1313 190202
Emre ÖZSOY
Şemdinli Cumhuriyet Savcısı
Dörtyol Cumhuriyet Savcılığı
1314 190206
Ayşe Hilal ÇELİKBİLEK
Batman Hâkimi
Kocaeli Hâkimliği
1315 190209
Furkan ÖZTÜRK
Trabzon Cumhuriyet Savcısı
Nusaybin Cumhuriyet Başsavcılığı
1316 190212
Naciye GÖRMEZ
Mucur Hâkimi
Ardahan Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı
1317 190214
Sinem ÖZTÜRK
Uzunköprü Hâkimi
Tekirdağ Hâkimliği
1318 190220
Mehmet Sabit PAMUKCU
Araklı Hâkimi
Küçükçekmece Hâkimliği
Sayfa 44
S.No Sicil No Adı ve Soyadı
Bulunduğu Görev
Atandığı Görev
1319 190221
Serkan PAMUKLAR
Gaziantep Cumhuriyet Savcısı
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılığı
1320 190224
Sakine PELİT KÖSEDAL
Silvan Hâkimi
Adana Hâkimliği
1321 190226
Şükran PINARBAŞI
Sorgun Hâkimi
İstanbul Anadolu Hâkimliği
1322 190228
Esra Hilal AYLAN
İskilip Cumhuriyet Savcısı
İstanbul Cumhuriyet Savcılığı
1323 190229
Mehmet Vedat POLAT
Almus Hâkimi
Bolu Hâkimliği
1324 190238
Mustafa SAĞLAMOĞLU
Eğil Cumhuriyet Savcısı
Adana Cumhuriyet Savcılığı
1325 190239
Fatma SALLANTI
Ardahan Hâkimi
Manisa Hâkimliği
1326 190243
Ayşe IŞIK
Besni Hâkimi
Kütahya Hâkimliği
1327 190247
İsmail SARICA
Cizre Cumhuriyet Savcısı
Ankara Cumhuriyet Savcılığı
1328 190251
Sahap SARIKAYA
Patnos Hâkimi
Tekirdağ Hâkimliği
1329 190260
Özlem SIĞINÇ
Kiğı Hâkimi
Bolu Hâkimliği
1330 190263
Esra Nur TALİH
Nizip Hâkimi
Burdur Hâkimliği
1331 190269
Mustafa SONKURT
Çukurca Hâkimi
Mardin Hâkimliği
1332 190276
Muhammed Mehdi SÖĞÜT
Diyadin Hâkimi
Diyarbakır Hâkimliği
1333 190281
Suzan SEZER
Midyat Hâkimi
İzmir Hâkimliği
1334 190286
Ahmet Rüfai ŞAHİN
Bor Cumhuriyet Başsavcısı
Siverek Cumhuriyet Başsavcılığı
1335 190335
Sarp ŞENBAŞLAR
Ankara Hâkimi
Erciş Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı
1336 190339
Feyzullah ŞENTÜRK
Palu Cumhuriyet Savcısı
Kırıkkale Cumhuriyet Savcılığı
1337 190340
Sevgi YABUL
Bitlis Hâkimi
Tekirdağ Hâkimliği
1338 190345
Umut TABAKLI
Bingöl Cumhuriyet Savcısı
Bodrum Cumhuriyet Savcılığı
1339 190351
Meryem AKGÜL
Kandıra Hâkimi
İstanbul Anadolu Hâkimliği
1340 190360
Zerrin TAV
Suşehri Hâkimi
Mersin Hâkimliği
1341 190379
Sümeyye Gözde YILMAZ
Midyat Hâkimi
Ankara Batı Hâkimliği
1342 190381
Erhan TEZCAN
Diyarbakır Hâkimi
Rize Hâkimliği
1343 190384
Erhan TEZKORKMAZ
Kurtalan Cumhuriyet Savcısı
Zonguldak Cumhuriyet Savcılığı
1344 190385
Yakup TİLER
Dargeçit Cumhuriyet Savcısı
Çanakkale Cumhuriyet Savcılığı
1345 190388
İbrahim TİRYAKİ
Doğubayazıt Cumhuriyet Savcısı
Alanya Cumhuriyet Savcılığı
1346 190389
Ahmet İlyas TOLAR
Karlıova Cumhuriyet Savcısı
Ankara Cumhuriyet Savcılığı
1347 190393
Güner TOPAL
Trabzon Cumhuriyet Savcısı
Ordu Cumhuriyet Savcılığı
1348 190409
Esma TÜREDİ KELEP
Hakkâri Hâkimi
Bursa Hâkimliği
Sayfa 45
S.No Sicil No Adı ve Soyadı
Bulunduğu Görev
Atandığı Görev
1349 190411
Aysun TÜRK BAKAY
Samsun Hâkimi
Bakırköy Hâkimliği
1350 190414
Türker TÜRKMEN
Tonya Cumhuriyet Savcısı
Mersin Cumhuriyet Savcılığı
1351 190422
Saliha AKBUCAK
Siverek Hâkimi
Tarsus Hâkimliği
1352 190425
Ahmet Mesut UĞRAŞ
Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcısı
Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı
1353 190428
Aslı ULUÇAY
Denizli Hâkimi
Tuzluca Hâkimliği
1354 190430
Esra ULUDAĞ
Kulu Hâkimi
İstanbul Hâkimliği
1355 190437
Ebubekir URHAN
Hakkâri Hâkimi
Edirne Hâkimliği
1356 190438
Emre US
İstanbul Cumhuriyet Savcısı
Bulancak Cumhuriyet Başsavcılığı
1357 190443
Nuriye UYSAL YÜKSEL
Yüksekova Hâkimi
Kocaeli Hâkimliği
1358 190444
Tuğba NİĞDELİOĞLU
Derinkuyu Hâkimi
Bursa Hâkimliği
1359 190447
Bahadır Muharrem ÜK
Iğdır Hâkimi
İzmir Hâkimliği
1360 190452
Şevket ÜNAL
Şırnak Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
Tokat Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı
1361 190459
Ali Kaan ÜRKMEZ
Iğdır Hâkimi
Çanakkale Hâkimliği
1362 190465
Buket TABAK
Uşak Hâkimi
Çaycuma Hâkimliği
1363 190475
Ali Can YABUL
Bitlis Cumhuriyet Savcısı
Tekirdağ Cumhuriyet Savcılığı
1364 190479
Arzu YALÇIN KARASOY
Hakkâri Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
Tekirdağ Hâkimliği
1365 190488
Pınar Selin BİNGÖL
Siverek Hâkimi
Manisa Hâkimliği
1366 190491
Servet YAPRAKCI
Kilis Cumhuriyet Savcısı
Bursa Cumhuriyet Savcılığı
1367 190492
Yener Hüseyin YARAR
Çınar Hâkimi
Antalya Hâkimliği
1368 190506
Işık YELİN
Geyve Hâkimi
Gaziosmanpaşa Hâkimliği
1369 190507
Songül YENİGÜN
İdil Hâkimi
Diyarbakır Hâkimliği
1370 190517
Emin YILDIRIM
Ankara Cumhuriyet Savcısı
Konya Cumhuriyet Savcılığı
1371 190525
Cenk YILDIZ
Ovacık(Tunceli) Cumhuriyet Savcısı
Bursa Cumhuriyet Savcılığı
1372 190528
Fatma Gülşah YILDIZ
Ardahan Hâkimi
Çanakkale Hâkimliği
1373 190529
Koray YILDIZ
Tavas Hâkimi
İstanbul Hâkimliği
1374 190546
Şevki YILMAZ
Düzce Hâkimi
Büyükçekmece Hâkimliği
1375 190549
Feride ÖZGÜN
İmamoğlu Hâkimi
Adana Hâkimliği
1376 190553
Cansu KİLİK
Akçakale Hâkimi
Yalova Hâkimliği
1377 190558
Kübra YURTMAN ÇADIRLI
Gevaş Cumhuriyet Savcısı
Kayseri Cumhuriyet Savcılığı
1378 190567
Nüsri YÜKSEL
Yüksekova Hâkimi
Kocaeli Hâkimliği
Sayfa 46
S.No Sicil No Adı ve Soyadı
Bulunduğu Görev
Atandığı Görev
1379 190568
Eren ZAĞLI
Yeşilova Hâkimi
İstanbul Hâkimliği
1380 190570
Hüseyin ZENGİN
İstanbul Anadolu Hâkimi
Samsun Hâkimliği
1381 192088
Feyzi AKKUZU
Bartın Cumhuriyet Savcısı
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılığı
1382 192091
Suat ALAMAN
Kemaliye Cumhuriyet Savcısı
Çanakkale Cumhuriyet Savcılığı
1383 192092
Filiz ALCAN CANKAYA
Karasu Hâkimi
İstanbul Anadolu Hâkimliği
1384 192109
Funda AYDENİZ
Bozdoğan Hâkimi
İstanbul Hâkimliği
1385 192115
Salman Oğuz BALTACI
Demre Cumhuriyet Savcısı
Denizli Cumhuriyet Savcılığı
1386 192125
Sebla BOZKURT OKUMUŞ
Büyükçekmece Hâkimi
Marmaraereğlisi Hâkimliği
1387 192126
Ahmet BULUT
Edirne Cumhuriyet Savcısı
Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı
1388 192130
Alper CELEP
Demre Hâkimi
İstanbul Hâkimliği
1389 192135
Ayben ÇELİK ÖNGEL
Gazipaşa Hâkimi
İstanbul Hâkimliği
1390 192137
Mustafa ÇETİNKAYA
Kâhta Hâkimi
Eskişehir Hâkimliği
1391 192141
Hüseyin DAYAN
Lâpseki Hâkimi
Bursa Hâkimliği
1392 192142
Mehmet Fatih DEMİR
Seydişehir Cumhuriyet Savcısı
İstanbul Cumhuriyet Savcılığı
1393 192145
Yeliz DURMUŞ
Araban Hâkimi
Adana Hâkimliği
1394 192175
Hüseyin IŞIK
Gölbaşı(Adıyaman) Cumhuriyet Savcısı
Elazığ Cumhuriyet Savcılığı
1395 192176
Oktay İKİNCİ
Germencik Hâkimi
Bursa Hâkimliği
1396 192178
Meliha İPEK
Eruh Hâkimi
Adana Hâkimliği
1397 192195
Yusuf KILIÇ
Tavşanlı Hâkimi
Kocaeli Hâkimliği
1398 192199
Mustafa Fatih KOCALAR
Ergani Cumhuriyet Savcısı
Gaziantep Cumhuriyet Savcılığı
1399 192208
Bilal KÖKSAL
Ankara Hâkimi
Gaziantep Hâkimliği
1400 192210
Esin KÖROĞLU YILMAZ
Çine Hâkimi
İstanbul Hâkimliği
1401 192213
Günday KURNAZ
İstanbul Hâkimi
İstanbul Anadolu Hâkimliği
1402 192214
Adem KÜÇÜK
Soma Cumhuriyet Başsavcısı
Samsun Cumhuriyet Savcılığı
1403 192218
Mehmet MENKÜ
Kırıkhan Cumhuriyet Savcısı
İzmir Hâkimliği
1404 192222
Ozan OĞUZ
Germencik Cumhuriyet Savcısı
Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı
1405 192224
Gamze Selin OLĞUNELMA
Manavgat Cumhuriyet Savcısı
İdil Cumhuriyet Savcılığı
1406 192227
Abdullah ÖNGEL
Gazipaşa Hâkimi
İstanbul Hâkimliği
1407 192238
Adnan ÖZCANAN
Çine Hâkimi
Küçükçekmece Hâkimliği
1408 192249
Hakdiler PEHLİVAN
Ardahan Cumhuriyet Savcısı
Aydın Cumhuriyet Savcılığı
Sayfa 47
S.No Sicil No Adı ve Soyadı
Bulunduğu Görev
Atandığı Görev
1409 192256
Meltem SAL
Çivril Hâkimi
Bursa Hâkimliği
1410 192257
Tuba ALAKOÇ
Tekirdağ Hâkimi
Van Hâkimliği
1411 192259
İrfan SARAÇ
Afyonkarahisar Hâkimi
Tarsus Hâkimliği
1412 192260
Umut SARI
Kınık Hâkimi
İstanbul Hâkimliği
1413 192266
Mustafa SEZER
Siverek Hâkimi
Adana Hâkimliği
1414 192267
Deniz ŞAHİN
İzmir Cumhuriyet Savcısı
Şırnak Cumhuriyet Savcılığı
1415 192268
Hamza ŞAHİN
Kadirli Hâkimi
Adana Hâkimliği
1416 192285
Osman TURAN
Aksaray Hâkimi
Tavşanlı Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı
1417 192300
Filiz YAMAÇ
Karasu Hâkimi
İstanbul Anadolu Hâkimliği
1418 192301
Kaan YAREN
Seydişehir Hâkimi
Mersin Hâkimliği
1419 192306
Ahmet YEŞİL
Mazıdağı Hâkimi
Elazığ Hâkimliği
1420 192315
Zülküf YILMAZ
Kızıltepe Cumhuriyet Savcısı
Adana Cumhuriyet Savcılığı
1421 193502
Aysun ATEŞ
Hatay Hâkimi
Ezine Hâkimliği
1422 193528
Mustafa ABUR
Konya Cumhuriyet Savcısı
Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığı
1423 193531
Serap ACAR ÖZTÜRK
Germencik Hâkimi
Erzurum Hâkimliği
1424 193541
Arife AĞAYA ÜNAL
Şırnak Hâkimi
Tokat Hâkimliği
1425 193551
Ömercan Mehmet AKBABA
Yargıtay Tetkik Hâkimi (Adalet Bakanlığı Yetkili
Gaziantep Hâkimliği
Tetkik Hâkimi)
1426 193554
Alperen AKBULUT
Dereli Hâkimi
Bulancak Hâkimliği
1427 193560
Dilara Ayşe AKDENİZ KARASOY
İliç Hâkimi
Düzce Hâkimliği
1428 193563
Selçuk AKDOĞAN
Erciş Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
Yozgat Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı
1429 193577
Bayram AKKURT
Solhan Hâkimi
Manisa Hâkimliği
1430 193579
Ezgi Can AKKUŞ
Tatvan Hâkimi
Alanya Hâkimliği
1431 193585
Mehmet Akif AKSOY
İstanbul Cumhuriyet Savcısı
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılığı
1432 193590
Fatih AKTAŞ
Araklı Hâkimi
Gaziantep Hâkimliği
1433 193593
Mustafa AKTEKİN
Büyükçekmece Cumhuriyet Savcısı
Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı
1434 193601
Muhammed ALA
Bitlis Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
Malatya Hâkimliği
1435 193604
Berna ALBAYRAK
Mardin Hâkimi
Bakırköy Hâkimliği
1436 193606
Ömer ALBAYRAK
Şarkikaraağaç Cumhuriyet Savcısı
Aksaray Cumhuriyet Savcılığı
1437 193608
Emre ALCAN
Cizre Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
Bursa Hâkimliği
1438 193614
Ahmet Selim ALKAN
Horasan Cumhuriyet Savcısı
Bolu Cumhuriyet Savcılığı
Sayfa 48
S.No Sicil No Adı ve Soyadı
Bulunduğu Görev
Atandığı Görev
1439 193615
Bilge ALKAN
Dargeçit Hâkimi
Ankara Hâkimliği
1440 193617
Nur ALLAR KAYA
Gölbaşı(Adıyaman) Hâkimi
Düzce Hâkimliği
1441 193619
İbrahim Kadir ALPTEKİN
Viranşehir Cumhuriyet Savcısı
Adana Cumhuriyet Savcılığı
1442 193624
Safa ALTINKAYA
Adıyaman Hâkimi
Mersin Hâkimliği
1443 193626
Ahmet ALTINOK
Gaziantep Cumhuriyet Savcısı
Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcılığı
1444 193632
Abdullah ALTIPARMAK
Büyükçekmece Cumhuriyet Savcısı
Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı
1445 193638
Pervin ALTUN
Yayladağı Hâkimi
Kayseri Hâkimliği
1446 193645
Nazlı ARAT KAPTANOĞLU
Datça Hâkimi
İstanbul Hâkimliği
1447 193649
Aysun KAYAOĞLU
Ezine Hâkimi
İstanbul Hâkimliği
1448 193657
Meltem SAĞILIR
Taşlıçay Cumhuriyet Savcısı
Isparta Cumhuriyet Savcılığı
1449 193659
Aytaç ARSLAN
Kovancılar Cumhuriyet Savcısı
Ordu Cumhuriyet Savcılığı
1450 193664
Sinan ARSLAN
Bingöl Cumhuriyet Savcısı
Uşak Cumhuriyet Savcılığı
1451 193670
Cansu ASLAN TUGAY
Savur Hâkimi
Alanya Hâkimliği
1452 193671
Leyla ASLAN ÇELİK
Cizre Hâkimi
Diyarbakır Hâkimliği
1453 193679
Özgül ASLANCI GÜROL
Iğdır Hâkimi
Yalova Hâkimliği
1454 193682
Ali ATA
Kızıltepe Cumhuriyet Savcısı
Denizli Cumhuriyet Savcılığı
1455 193694
Mehmet ATEŞ
Silopi Cumhuriyet Savcısı
Kayseri Cumhuriyet Savcılığı
1456 193702
Murat AVCIOĞLU
Siverek Cumhuriyet Savcısı
Denizli Cumhuriyet Savcılığı
1457 193705
Mehmet Akif AYAR
Mardin Cumhuriyet Savcısı
Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığı
1458 193714
Emre AYDIN
Çekerek Hâkimi
Trabzon Hâkimliği
1459 193717
Semih AYDIN
Artvin Hâkimi
İstanbul Hâkimliği
1460 193721
Gökhan AYDOĞAN
Ankara Cumhuriyet Savcısı
Akçakale Cumhuriyet Başsavcılığı
1461 193723
İbrahim AYGÖREN
Sütçüler Hâkimi
Şanlıurfa Hâkimliği
1462 193724
Sefa AYGÜN
Perşembe Cumhuriyet Savcısı
Kocaeli Cumhuriyet Savcılığı
1463 193727
Yavuz AYKIR
Refahiye Cumhuriyet Savcısı
Manavgat Cumhuriyet Savcılığı
1464 193728
Tacettin AYKOL
Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcısı
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılığı
1465 193729
Erkan AYTAN
Ezine Cumhuriyet Savcısı
Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı
1466 193731
Gülşah AYVAZ
Foça Hâkimi
İstanbul Hâkimliği
1467 193735
Abdulvahit BABAT
Düziçi Hâkimi
Mersin Hâkimliği
1468 193752
Ahmet BAŞAT
Ömerli Hâkimi
Gölbaşı(Ankara) Hâkimliği
Sayfa 49
S.No Sicil No Adı ve Soyadı
Bulunduğu Görev
Atandığı Görev
1469 193756
Gonca BAY
Ahlat Cumhuriyet Savcısı
İzmir Cumhuriyet Savcılığı
1470 193757
Ali Hakan BAYBURT
Uludere Hâkimi
Kocaeli Hâkimliği
1471 193774
Ebubekir BİLGE
Gerze Cumhuriyet Savcısı
Sivas Cumhuriyet Savcılığı
1472 193784
Alp Emre BİNGÖL
Kars Hâkimi
Gebze Hâkimliği
1473 193798
Erol BOYRAZ
Bingöl Hâkimi
Antalya Hâkimliği
1474 193804
Batuhan BULUT
Şanlıurfa Cumhuriyet Savcısı
Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığı
1475 193808
İlham BULUT
Bursa Hâkimi
Silopi Hâkimliği
1476 193811
Nazlı BÜLBÜL
Kiğı Hâkimi
Eskişehir Hâkimliği
1477 193821
Merve CANPOLAT
Şırnak Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
Balıkesir Hâkimliği
1478 193822
Seda CANSU BAYRAK
Afyonkarahisar Hâkimi
Şanlıurfa Hâkimliği
1479 193824
Yavuz CENGİZ
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı
Çaycuma Cumhuriyet Başsavcılığı
1480 193828
İzlem OKUR
Dargeçit Hâkimi
Bakırköy Hâkimliği
1481 193836
Zeynep ÇAĞLAK
Suşehri Hâkimi
Edirne Hâkimliği
1482 193838
Ersin ÇAĞLAR
Antalya Hâkimi
Bakırköy Hâkimliği
1483 193842
Rukiye ÇAKICI
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı
Bursa Cumhuriyet Savcılığı
1484 193848
İrem MELAYİM
Bakırköy Hâkimi
Kâhta Hâkimliği
1485 193857
Murat ÇALIŞ
Tokat Cumhuriyet Savcısı
Birecik Cumhuriyet Başsavcılığı
1486 193874
Mahmut ÇELİK
Bodrum Cumhuriyet Savcısı
Karabük Cumhuriyet Savcılığı
1487 193876
Muhammed İkbal ÇELİK
Patnos Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
Soma Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı
1488 193894
Yusuf ÇİÇEK
Ergani Cumhuriyet Savcısı
Muğla Cumhuriyet Savcılığı
1489 193906
Kadir ÇULHA
Giresun Cumhuriyet Savcısı
Hatay Cumhuriyet Savcılığı
1490 193908
Şeyma DALGIN
Yahyalı Hâkimi
Gaziosmanpaşa Hâkimliği
1491 193909
Rıdvan AKSOY
Bakırköy Cumhuriyet Savcısı
Oltu Cumhuriyet Savcılığı
1492 193910
Ayşe Nur GÜNDOĞDU
Germencik Hâkimi
Bursa Hâkimliği
1493 193920
Muhammed DEMİR
Nallıhan Cumhuriyet Savcısı
Kırklareli Cumhuriyet Savcılığı
1494 193921
Mustafa Emre DEMİR
Gaziantep Cumhuriyet Savcısı
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılığı
1495 193928
Mehmet DEMİRAY
Ağrı Cumhuriyet Savcısı
Isparta Cumhuriyet Savcılığı
1496 193930
Kürşad DEMİRBAŞ
Bismil Hâkimi
Bursa Hâkimliği
1497 193932
Mustafa DEMİRCAN
Finike Cumhuriyet Savcısı
Çorum Cumhuriyet Savcılığı
1498 193933
Seçkin DEMİRCAN
Yargıtay Tetkik Hâkimi
Erzurum Cumhuriyet Savcılığı
Sayfa 50
S.No Sicil No Adı ve Soyadı
Bulunduğu Görev
Atandığı Görev
1499 193941
Erbil DEMİREL
Afyonkarahisar Cumhuriyet Savcısı
Elbistan Cumhuriyet Savcılığı
1500 193947
Faruk DEMİRTAŞ
Oltu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
Keşan Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı
1501 193952
Samet DENİZ
Elazığ Cumhuriyet Savcısı
Sivas Hâkimliği
1502 193959
Zafer DİLEK
Elbistan Hâkimi
Gebze Hâkimliği
1503 193960
Hatice Buket DİLEKCİ SEYHAN
Muş Hâkimi
İstanbul Anadolu Hâkimliği
1504 193961
Hakkı Barış DİNGİN
Cizre Hâkimi
Bursa Hâkimliği
1505 193970
Mehmet Hakan DOĞAN
Bursa Cumhuriyet Savcısı
Adıyaman Cumhuriyet Savcılığı
1506 194045
Onur DOĞAN
Çayırlı Cumhuriyet Savcısı
Trabzon Cumhuriyet Savcılığı
1507 194046
Yeliz ÖZCAN
Kızıltepe Hâkimi
Ankara Batı Hâkimliği
1508 194047
Fatih DOĞRU
Çat Cumhuriyet Savcısı
Çanakkale Cumhuriyet Savcılığı
1509 194049
Mehmet DOLU
Aydıncık(Silifke) Cumhuriyet Savcısı
Alanya Cumhuriyet Savcılığı
1510 194058
Aslı BOYRAZ
Bingöl Hâkimi
Antalya Hâkimliği
1511 194060
Fadime DUMANLI
Beytüşşebap Hâkimi
Manavgat Hâkimliği
1512 194062
Tayfur DURAN
Savur Hâkimi
Samsun Hâkimliği
1513 194064
Nida DURMUŞ GÖKÇESU
Küçükçekmece Hâkimi
Ankara Hâkimliği
1514 194079
Melek EKİNCİ AYDOĞDU
Kâhta Hâkimi
Küçükçekmece Hâkimliği
1515 194089
Aylin KAYA
Adıyaman Hâkimi
Çanakkale Hâkimliği
1516 194090
Mesut EMRE
Bakırköy Cumhuriyet Savcısı
Niğde Cumhuriyet Savcılığı
1517 194094
Efsun ERBAŞ
Bahçesaray Hâkimi
Samsun Hâkimliği
1518 194097
Büşra ERDAĞI YÜCEL
Şırnak Hâkimi
Kocaeli Hâkimliği
1519 194099
Gizem AKDEMİR
Diyadin Hâkimi
Konya Hâkimliği
1520 194105
Burak ERDOĞAN
Bingöl Cumhuriyet Savcısı
Serik Cumhuriyet Başsavcılığı
1521 194113
Hatice Cansu EMİNOĞLU
Söğüt Hâkimi
Bakırköy Hâkimliği
1522 194117
Hakkı İsmail EROL
Eğil Cumhuriyet Savcısı
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılığı
1523 194123
Nazan ERTEKİN
Silvan Hâkimi
İzmir Hâkimliği
1524 194130
Zehra ERYİĞİT
Bakırköy Hâkimi
Pazarcık Hâkimliği
1525 194144
Burak GARİP
Konya Cumhuriyet Savcısı
Ankara Cumhuriyet Savcılığı
1526 194145
Tuba GEÇİT
Antalya Hâkimi
Kiğı Hâkimliği
1527 194147
Mehmet GELİM
Büyükçekmece Cumhuriyet Savcısı
Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığı
1528 194148
Kürşad Atakan GEMİCİ
Bingöl Cumhuriyet Savcısı
Çorlu Cumhuriyet Savcılığı
Sayfa 51
S.No Sicil No Adı ve Soyadı
Bulunduğu Görev
Atandığı Görev
1529 194149
Selma GEMİCİ TOKDEMİR
Pazar(Rize) Hâkimi
Gaziantep Hâkimliği
1530 194157
Mehtap AYDIN
Artvin Hâkimi
İstanbul Hâkimliği
1531 194160
Meltem GÖNCÜOĞLU
Arpaçay Hâkimi
Aydın Hâkimliği
1532 194164
Fidan GÖVERÇİLE
Doğanşehir Hâkimi
Malatya Hâkimliği
1533 194175
Mehmet Akif GÜLCAN
Şanlıurfa Cumhuriyet Savcısı
Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı
1534 194179
Emrah GÜLDÜ
Pülümür Hâkimi
Çorum Hâkimliği
1535 194184
Ali Can GÜLLÜ
Polatlı Hâkimi
Ankara Batı Hâkimliği
1536 194189
Ayşegül ÖZCAN
Tavşanlı Hâkimi
İstanbul Hâkimliği
1537 194191
Tuğçe GÜNAL
Yargıtay Tetkik Hâkimi
İstanbul Anadolu Hâkimliği
1538 194199
Ali GÜNDÜZ
Bitlis Cumhuriyet Savcısı
Bursa Cumhuriyet Savcılığı
1539 194201
Aslı GÜNEŞ ÇORUM
Nizip Cumhuriyet Savcısı
Antalya Cumhuriyet Savcılığı
1540 194208
Fadime AĞAOĞULLARI
Geyve Hâkimi
İstanbul Anadolu Hâkimliği
1541 194216
Hatice ARDA
Cizre Hâkimi
İstanbul Anadolu Hâkimliği
1542 194220
Lütfi GÜVERCİN
Yahyalı Hâkimi
İstanbul Hâkimliği
1543 194223
Büşra YAMAN
Bulanık Hâkimi
Çanakkale Hâkimliği
1544 194231
Mehmet HÜROĞLU
Vezirköprü Hâkimi
Büyükçekmece Hâkimliği
1545 194238
Çiğdem İLBAY
Nizip Hâkimi
Ankara Hâkimliği
1546 194244
Sedat İNAN
Kızıltepe Cumhuriyet Savcısı
Bolu Cumhuriyet Savcılığı
1547 194249
Alihan İYİGÜN
Kiğı Cumhuriyet Savcısı
Manavgat Cumhuriyet Savcılığı
1548 194252
Aslı KADAGÖL
Ergani Hâkimi
Ankara Hâkimliği
1549 194254
Hasan KAFTAR
Ankara Cumhuriyet Savcısı
Malatya Cumhuriyet Savcılığı
1550 194257
Fikriye Merve SERT
Gürpınar Hâkimi
Bakırköy Hâkimliği
1551 194262
Muhammed Yavuz KALYONCU
Halfeti Hâkimi
Antalya Hâkimliği
1552 194263
Emrah KAMAN
Iğdır Cumhuriyet Savcısı
Sakarya Cumhuriyet Savcılığı
1553 194266
Büşra YAVUZ
Kadirli Hâkimi
Manavgat Hâkimliği
1554 194268
Emine KANSUZ
Şanlıurfa Hâkimi
İstanbul Anadolu Hâkimliği
1555 194270
Soner KANTAV
İzmir Hâkimi
Şirvan Hâkimliği
1556 194272
Metin KAPLAN
Siverek Hâkimi
Adana Hâkimliği
1557 194279
Mehmet Emin KARA
Muş Cumhuriyet Savcısı
Mersin Cumhuriyet Savcılığı
1558 194283
Merve SEZMİŞ
Bakırköy Hâkimi
Elmalı Hâkimliği
Sayfa 52
S.No Sicil No Adı ve Soyadı
Bulunduğu Görev
Atandığı Görev
1559 194294
Handan DEMİRCİ
Nizip Hâkimi
Ankara Hâkimliği
1560 194305
Ubeydullah KARASOY
Hakkâri Cumhuriyet Savcısı
Tekirdağ Cumhuriyet Savcılığı
1561 194307
Meltem KARATAŞ ŞAHİN
Tatvan Hâkimi
Edirne Hâkimliği
1562 194311
Musa KARCI
Özalp Hâkimi
Sakarya Hâkimliği
1563 194313
Barış Han KARPUZ
Diyarbakır Cumhuriyet Savcısı
Adana Cumhuriyet Savcılığı
1564 194318
Mehmet Akif KATIRCI
İstanbul Cumhuriyet Savcısı
Antalya Cumhuriyet Savcılığı
1565 194319
Reşit Can KAVAS
İslâhiye Cumhuriyet Savcısı
Sakarya Cumhuriyet Savcılığı
1566 194322
Ceren KAYA KOLUTEK
İnegöl Hâkimi
İstanbul Hâkimliği
1567 194325
Hilal KAYA KARADERE
Digor Hâkimi
Bodrum Hâkimliği
1568 194332
Musa Yıldırım KAYA
Adıyaman Cumhuriyet Savcısı
Çanakkale Cumhuriyet Savcılığı
1569 194333
Nihat KAYA
Midyat Hâkimi
Manisa Hâkimliği
1570 194336
Veysel KAYA
Özalp Cumhuriyet Savcısı
Ordu Cumhuriyet Savcılığı
1571 194340
Cihan KAYAOĞLU
Ezine Cumhuriyet Savcısı
İstanbul Hâkimliği
1572 194356
Eren Cem KILIÇ
Yargıtay Tetkik Hâkimi
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılığı
1573 194358
Mustafa İlkut KILIÇ
Suruç Hâkimi
Karşıyaka Hâkimliği
1574 194370
Esra KIRŞAN
Saray(Van) Cumhuriyet Savcısı
Tekirdağ Cumhuriyet Savcılığı
1575 194372
Damla GEBECE
Nusaybin Hâkimi
Ankara Hâkimliği
1576 194374
Tahsin Ertuğrul KİRİK
Erciş Cumhuriyet Savcısı
Bodrum Cumhuriyet Savcılığı
1577 194378
Süleyman Can KOCA
Eleşkirt Cumhuriyet Savcısı
Edremit Cumhuriyet Savcılığı
1578 194394
Nur Melda ADIGÜZEL
Ankara Hâkimi
Muğla Hâkimliği
1579 194398
Osman KORKMAZ
Ulukışla Hâkimi
İstanbul Hâkimliği
1580 194399
Veyis Bahadır KORKMAZ
Sulakyurt Cumhuriyet Savcısı
Gaziantep Cumhuriyet Savcılığı
1581 194408
Cansu KÖKÇE TARAKCI
Bitlis Hâkimi
Manisa Hâkimliği
1582 194413
Ayşenur ÖZTÜRK
Trabzon Hâkimi
Nusaybin Hâkimliği
1583 194422
Fatih KURT
Demre Cumhuriyet Savcısı
Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı
1584 194424
Mehmet KURT
Menemen Hâkimi
Doğubayazıt Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı
1585 194429
Sibel KURU
Yargıtay Tetkik Hâkimi
İzmir Hâkimliği
1586 194430
Asiye Sevil YILMAZ
Tatvan Hâkimi
Sivas Hâkimliği
1587 194438
Murat KÜÇÜK
Ceyhan Cumhuriyet Savcısı
İstanbul Cumhuriyet Savcılığı
1588 194447
İlkay MECEK
Ahlat Hâkimi
Konya Hâkimliği
Sayfa 53
S.No Sicil No Adı ve Soyadı
Bulunduğu Görev
Atandığı Görev
1589 194448
İlke MENENDİZ
Ankara Cumhuriyet Savcısı
Sivas Hâkimliği
1590 194456
Hava METE ÖZDEMİR
Viranşehir Hâkimi
Antalya Hâkimliği
1591 194462
Büşra MUHİT
Almus Hâkimi
Kayseri Hâkimliği
1592 194467
Nurullah NARİN
Büyükçekmece Cumhuriyet Savcısı
Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığı
1593 194470
Özkan NAZLI
Kozan Cumhuriyet Savcısı (Adalet Bakanlığı
Yetkili Tetkik Hâkimi)
Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığı
1594 194480
Güler OKUL
Saray(Van) Hâkimi
Tekirdağ Hâkimliği
1595 194489
Emine Betül KİRİK
Erciş Hâkimi
Bodrum Hâkimliği
1596 194499
Abdullah Selim ÖNDER
Kemah Cumhuriyet Savcısı
Tekirdağ Cumhuriyet Savcılığı
1597 194502
Seda GENEL
Nizip Hâkimi
Bakırköy Hâkimliği
1598 194509
Fatma Bengisu TEKER
Kemer Hâkimi
İstanbul Anadolu Hâkimliği
1599 194510
Cenk ÖZBAŞ
Hakkâri Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
Burhaniye Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı
1600 194514
Muhammed ÖZCAN
Tavşanlı Hâkimi
İstanbul Hâkimliği
1601 194521
Hakan ÖZÇAKMAK
Lice Cumhuriyet Savcısı
İzmir Cumhuriyet Savcılığı
1602 194525
Neslihan GEYİK
Ceylânpınar Hâkimi
Kırıkkale Hâkimliği
1603 194527
Çiğdem ÖZDAŞ ŞENGÜL
Bakırköy Hâkimi
İstanbul Anadolu Hâkimliği
1604 194535
Özgür ÖZEN
Çubuk Cumhuriyet Savcısı
Kastamonu Cumhuriyet Savcılığı
1605 194537
Burak ÖZER
Bursa Cumhuriyet Savcısı
Yalvaç Cumhuriyet Savcılığı
1606 194544
Fırat ÖZKAYA
Ergani Hâkimi
Bursa Hâkimliği
1607 194547
Selçuk ÖZKÖSE
Bingöl Hâkimi
Elazığ Hâkimliği
1608 194550
Cihan ÖZSOY
Muş Hâkimi
Muş Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı
1609 194554
Saime ÖZTAŞ
Kayseri Hâkimi
Bahçe Hâkimliği
1610 194563
Hasan Utku ÖZTÜRK
Manavgat Hâkimi
Kastamonu Hâkimliği
1611 194575
Yusuf PEKER
Zonguldak Hâkimi
Kırıkhan Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı
1612 194583
Seyithan POLAT
Sorgun Hâkimi
Büyükçekmece Hâkimliği
1613 194597
Feyza Yasemin SAMUR
Başkale Cumhuriyet Savcısı
Torbalı Cumhuriyet Savcılığı
1614 194598
Hayriye Meltem SAMUR
Gaziosmanpaşa Hâkimi
İstanbul Anadolu Hâkimliği
1615 194603
Halil İbrahim SARI
İspir Cumhuriyet Savcısı
Bolu Cumhuriyet Savcılığı
1616 194606
Murat SARI
Orhaneli Cumhuriyet Savcısı
Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı
1617 194610
Zeynep Gülhan SARICA
Tortum Cumhuriyet Savcısı
İzmir Cumhuriyet Savcılığı
1618 194623
Ercan SEDEF
Ağrı Hâkimi
Mersin Hâkimliği
Sayfa 54
S.No Sicil No Adı ve Soyadı
Bulunduğu Görev
Atandığı Görev
1619 194627
Ertuğrul SEMERCİ
Viranşehir Hâkimi
Adana Hâkimliği
1620 194628
Elçin SEREZ GÜNEŞ
Akyurt Cumhuriyet Savcısı
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılığı
1621 194637
Semih SEZER
Midyat Hâkimi
İzmir Hâkimliği
1622 194639
Erdem SOBACI
Beyşehir Hâkimi
İstanbul Hâkimliği
1623 194643
Burak Gazi SOYDEMİR
Seferihisar Hâkimi
İstanbul Hâkimliği
1624 194644
Ali SOYLU
Selim Cumhuriyet Savcısı
Merzifon Cumhuriyet Başsavcılığı
1625 194650
Gürkan SÖZEN
Kocaeli Cumhuriyet Savcısı
Tire Cumhuriyet Savcılığı
1626 194651
İbrahim Ethem SÖZEN
Bitlis Cumhuriyet Savcısı
Alanya Cumhuriyet Savcılığı
1627 194673
Neslihan ŞAHİN
Viranşehir Hâkimi
Adana Hâkimliği
1628 194674
Nurullah ŞAHİN
Ankara Cumhuriyet Savcısı
Kâhta Cumhuriyet Başsavcılığı
1629 194681
Nuray TAHTA
Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcısı
Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığı
1630 194694
Ayşe GARİP
Konya Hâkimi
Ankara Hâkimliği
1631 194696
Hamide GEMİCİ
Bingöl Hâkimi
Çorlu Hâkimliği
1632 194702
Ömer ŞUKLA
Harran Hâkimi
İstanbul Hâkimliği
1633 194705
Begüm TAN
İstanbul Hâkimi
Bakırköy Hâkimliği
1634 194706
Ömer TARAKCI
Bitlis Hâkimi
Manisa Hâkimliği
1635 194708
İsmail TAŞ
Kızıltepe Hâkimi
Adana Hâkimliği
1636 194711
Mehmet Tahir TAŞDEMİR
Tercan Cumhuriyet Savcısı
Ankara Batı Cumhuriyet Savcılığı
1637 194714
Fatma TAŞKIN
Akçakale Cumhuriyet Savcısı
Çorum Cumhuriyet Savcılığı
1638 194727
Pelin İpek UŞAN
Sandıklı Hâkimi
Uşak Hâkimliği
1639 194732
Funda TEKMAN
Savur Hâkimi
Adana Hâkimliği
1640 194740
Ecem PAMUKLAR
Gaziantep Hâkimi
İstanbul Anadolu Hâkimliği
1641 194742
Hilal Ülkücan TEVETOĞLU ÇELİK Bodrum Cumhuriyet Savcısı
Karabük Hâkimliği
1642 194748
Nazlı TİMUR
Midyat Hâkimi
Mersin Hâkimliği
1643 194749
Mustafa Arif TOKDEMİR
Pazar(Rize) Hâkimi
Gaziantep Hâkimliği
1644 194752
Tolgahan TOMBUL
Eskişehir Hâkimi
Doğubayazıt Hâkimliği
1645 194759
Burak TOPBAŞ
İliç Hâkimi
Samsun Hâkimliği
1646 194760
Hakan TOPRAK
Karakoçan Hâkimi
İskenderun Hâkimliği
1647 194762
Tansu Tuğben TOR
Eruh Hâkimi
Manisa Hâkimliği
1648 194770
Buşra TOPTİMUR
Nizip Hâkimi
Gaziantep Hâkimliği
Sayfa 55
S.No Sicil No Adı ve Soyadı
Bulunduğu Görev
Atandığı Görev
1649 194772
Gülsem TUNAY
İnegöl Hâkimi
Bakırköy Hâkimliği
1650 194773
Yıldırım Can TUNCER
Bismil Hâkimi
Alanya Hâkimliği
1651 194774
Muhammed Ramazan TUNÇ
Muş Hâkimi
Malatya Hâkimliği
1652 194777
Hasan Basri TURAN
Batman Cumhuriyet Savcısı
Kütahya Cumhuriyet Savcılığı
1653 194781
Nur Bihter TUTULMAZ
İpsala Hâkimi
İstanbul Hâkimliği
1654 194785
Hakan TÜRKAN
Şemdinli Cumhuriyet Savcısı
İzmir Cumhuriyet Savcılığı
1655 194790
Asef TÜRKMEN
Midyat Cumhuriyet Savcısı
İskenderun Cumhuriyet Savcılığı
1656 194798
Zemze UÇAR
Tavas Hâkimi
Küçükçekmece Hâkimliği
1657 194799
Betül UGUR AYHANCI
Muş Hâkimi
Uşak Hâkimliği
1658 194803
Rıdvan OĞUZ
Turhal Hâkimi
Elbistan Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı
1659 194812
Attila UŞAN
Sandıklı Hâkimi
Uşak Hâkimliği
1660 194815
Zeliha ÇİÇEK
Ergani Hâkimi
Muğla Hâkimliği
1661 194821
Aysel UZUN GENÇTÜRK
Pazarcık Hâkimi
Kütahya Hâkimliği
1662 194823
Tayfun UZUNDERE
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı
Manisa Cumhuriyet Savcılığı
1663 194831
Gül ÜNEL BENZER
Altınözü Hâkimi
Bakırköy Hâkimliği
1664 194834
Kevser ATA
Oltu Hâkimi
Düzce Hâkimliği
1665 194837
Salih VAROL
Sandıklı Cumhuriyet Savcısı
İstanbul Cumhuriyet Savcılığı
1666 194839
Fatih VURAL
Avanos Cumhuriyet Savcısı
Silivri Cumhuriyet Savcılığı
1667 194844
Barış YALÇIN
Korkuteli Hâkimi
İstanbul Hâkimliği
1668 194846
Oğuzhan YALÇINKAYA
Birecik Cumhuriyet Savcısı
Bolu Cumhuriyet Savcılığı
1669 194849
Mustafa YAMAN
Bulanık Cumhuriyet Savcısı
Çanakkale Cumhuriyet Savcılığı
1670 194851
Muhammet Cemal YAPICI
Kaynarca Cumhuriyet Savcısı
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılığı
1671 194890
Sabire Begimay YILDIZ SUMMAK Araklı Hâkimi
Ankara Hâkimliği
1672 194892
Ayçin YILMAZ SAYLIK
Ağrı Hâkimi
Antalya Hâkimliği
1673 194900
Emrah YILMAZ
Aydıncık(Silifke) Cumhuriyet Savcısı
Bursa Cumhuriyet Savcılığı
1674 194904
Gülşan YILMAZ
Köyceğiz Hâkimi
Ankara Hâkimliği
1675 194905
Halil Tarık YILMAZ
Şefaatli Hâkimi
Kayseri Hâkimliği
1676 194915
Burcu YURTEN
İstanbul Hâkimi
Ürgüp Hâkimliği
1677 194922
Ömer ZEBEK
Vize Hâkimi
Bursa Hâkimliği
1678 195665
Birol ACER
Suluova Hâkimi
İstanbul Hâkimliği
Sayfa 56
S.No Sicil No Adı ve Soyadı
Bulunduğu Görev
Atandığı Görev
1679 195669
Deniz KEÇECİ
Kızıltepe Cumhuriyet Savcısı
İstanbul Cumhuriyet Savcılığı
1680 195671
Mehmet AFŞİN
Birecik Cumhuriyet Savcısı
Kırıkkale Cumhuriyet Savcılığı
1681 195672
Muhammed Said AĞAR
Ağrı Cumhuriyet Savcısı
Malatya Cumhuriyet Savcılığı
1682 195678
Çağatay AKALIN
Diyarbakır Hâkimi
Kırklareli Hâkimliği
1683 195680
Bülent AKAR
Lice Hâkimi
Ankara Hâkimliği
1684 195681
Gülizar AKAYDIN
Çorlu Hâkimi
Küçükçekmece Hâkimliği
1685 195683
Osman AKBAŞ
Uzunköprü Cumhuriyet Savcısı
İstanbul Cumhuriyet Savcılığı
1686 195689
Ahmet AKCABELEN
Mersin Hâkimi
Muratlı Hâkimliği
1687 195694
Mehmet Ferit AKGÜN
Yargıtay Tetkik Hâkimi
Aksaray Hâkimliği
1688 195696
Cemile TASLAK
Görele Hâkimi
İstanbul Hâkimliği
1689 195703
Ercan AKİN
Fethiye Cumhuriyet Savcısı
Kocaeli Cumhuriyet Savcılığı
1690 195705
Mehmet AKMEŞE
İstanbul Hâkimi
Küçükçekmece Hâkimliği
1691 195706
Esra AKSOY
Cizre Cumhuriyet Savcısı
Bolu Cumhuriyet Savcılığı
1692 195709
Çavuş AKTAN
Maden Hâkimi
Diyarbakır Hâkimliği
1693 195716
Erkan ALANOĞLU
Gazipaşa Cumhuriyet Savcısı
Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığı
1694 195718
Hüseyin ALKAN
Çal Cumhuriyet Savcısı
Gaziantep Cumhuriyet Savcılığı
1695 195722
İlteriş ALTINTAŞ
Şanlıurfa Cumhuriyet Savcısı
Develi Cumhuriyet Başsavcılığı
1696 195728
Selami ARIK
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı
Batman Cumhuriyet Savcılığı
1697 195735
Semray ASLAN
Sarıkamış Hâkimi
Eskişehir Hâkimliği
1698 195736
Serdar ASLAN
Sungurlu Hâkimi
Şırnak Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı
1699 195740
Mustafa Aydın AŞIK
Kandıra Cumhuriyet Savcısı
İstanbul Anadolu Hâkimliği
1700 195745
Sema ATEŞŞAHİN ÖZCAN
Pertek Hâkimi
Diyarbakır Hâkimliği
1701 195752
Seda AYBARGIN KARABULUT
Karakoçan Hâkimi
Ankara Batı Hâkimliği
1702 195753
İhsan AYDENİZ
Bozdoğan Hâkimi
İstanbul Hâkimliği
1703 195765
Selçuk AYLAN
İskilip Hâkimi
İstanbul Hâkimliği
1704 195787
Habib BATTAL
Ayancık Hâkimi
Gaziosmanpaşa Hâkimliği
1705 195789
Sabri BAYAR
Gelibolu Hâkimi
Diyarbakır Hâkimliği
1706 195791
Ahmet BAYRAK
İspir Cumhuriyet Savcısı
Ordu Cumhuriyet Savcılığı
1707 195792
Edip BAYRAKDAR
Erciş Hâkimi
Tekirdağ Hâkimliği
1708 195793
Fatih BAYRAM
Bolvadin Hâkimi
Sivas Hâkimliği
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S.No Sicil No Adı ve Soyadı
Bulunduğu Görev
Atandığı Görev
1709 195795
Mustafa Murat BAYTEKİN
Ardahan Hâkimi
İzmir Hâkimliği
1710 195796
Bülent BEDER
Doğubayazıt Hâkimi
Uşak Hâkimliği
1711 195797
Halil BEDİR
Boğazlıyan Hâkimi
Sivas Hâkimliği
1712 195802
Mustafa Ali BİLGİLİ
Doğubayazıt Hâkimi
Konya Hâkimliği
1713 195803
Mehmet BİLGİN
Şarköy Hâkimi
İstanbul Hâkimliği
1714 195806
Emrah BİRİNCİ
Şanlıurfa Hâkimi
İstanbul Anadolu Hâkimliği
1715 195809
Niyazi BOZBUĞA
Düziçi Hâkimi
Adana Hâkimliği
1716 195818
Abdullah BÜKCÜOĞLU
Bingöl Hâkimi
Sakarya Hâkimliği
1717 195820
Mustafa BÜYÜKÇELEBİ
Kilis Cumhuriyet Savcısı
İskenderun Cumhuriyet Savcılığı
1718 195825
Orhan CAN
Arapgir Hâkimi
Bodrum Hâkimliği
1719 195831
Ebru CANSU
Çameli Cumhuriyet Savcısı
Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı
1720 195832
Hatice ÜNAL
Bismil Cumhuriyet Savcısı
Manavgat Cumhuriyet Savcılığı
1721 195834
Erhan CEYHAN
Gaziantep Cumhuriyet Savcısı
Bodrum Cumhuriyet Savcılığı
1722 195839
Damla CEYLAN TOPRAK
Şanlıurfa Hâkimi
Lâpseki Hâkimliği
1723 195849
Reşit ÇAĞLAR
Türkoğlu Hâkimi
Konya Hâkimliği
1724 195857
Gülümser ÇALIŞKAN GÖÇEN
Banaz Hâkimi
İstanbul Hâkimliği
1725 195862
Tuğba ÇELEBİ UYAR
Bünyan Hâkimi
Aksaray Hâkimliği
1726 195864
Aynur ÇELİK
İslâhiye Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
Ereğli(Zonguldak) Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı
1727 195865
Esra Pınar ÇELİK
Gebze Hâkimi
İstanbul Anadolu Hâkimliği
1728 195867
Hanifi ÇELİK
Viranşehir Hâkimi
Zonguldak Hâkimliği
1729 195872
Selvi ÇETİN
Derinkuyu Hâkimi
Niğde Hâkimliği
1730 195883
Hatice ÇOKŞEN AKSU
Cizre Hâkimi
İzmir Hâkimliği
1731 195889
Ebru DEMİR VELİOĞLU
Akyazı Hâkimi
Elazığ Hâkimliği
1732 195893
Ülkü Ezgi DEMİR
Bismil Hâkimi
Bakırköy Hâkimliği
1733 195894
Hülya DEMİR ARSLAN
Yatağan Hâkimi
Muğla Hâkimliği
1734 195895
Ferhan DEMİR
Iğdır Cumhuriyet Savcısı
Bursa Cumhuriyet Savcılığı
1735 195896
İsa DEMİRCAN
Tutak Hâkimi
İnegöl Hâkimliği
1736 195897
Oğuzhan DEMİRDÖVEN
Nazımiye Hâkimi
İzmir Hâkimliği
1737 195899
Mehmet DENİZ
Niksar Hâkimi
Beykoz Hâkimliği
1738 195902
Damla DİKMEN
Iğdır Hâkimi
Tekirdağ Hâkimliği
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S.No Sicil No Adı ve Soyadı
Bulunduğu Görev
Atandığı Görev
1739 195909
Murat DOĞANAY
Pazarcık Hâkimi
Gaziantep Hâkimliği
1740 195914
Gülpınar DUMAN
Birecik Hâkimi
Antalya Hâkimliği
1741 195917
İbrahim DURMAZ
Yüksekova Cumhuriyet Savcısı
Manavgat Cumhuriyet Savcılığı
1742 195920
Selda DURNA
Yargıtay Tetkik Hâkimi
Küçükçekmece Hâkimliği
1743 195923
Sinan ERDEMLİ
Marmaraereğlisi Hâkimi
İstanbul Hâkimliği
1744 195935
Hakan ERDİNÇ
Sorgun Hâkimi
Kayseri Hâkimliği
1745 195943
Salih EROL
Boyabat Cumhuriyet Savcısı
Malatya Cumhuriyet Savcılığı
1746 195946
Bengü ERSOY
İstanbul Hâkimi
Marmaraereğlisi Hâkimliği
1747 195949
Suna ERŞENEL
Aşkale Hâkimi
İstanbul Anadolu Hâkimliği
1748 195962
Hatice Songül FIRTINA ERTAN
Selim Hâkimi
Akşehir Hâkimliği
1749 195963
Bülent GAZİOĞLU
Ortaköy(Aksaray) Hâkimi
Kocaeli Hâkimliği
1750 195967
Murat GÖÇER
Sarıoğlan Cumhuriyet Savcısı
Konya Cumhuriyet Savcılığı
1751 195968
Sibel GÖÇMEN
Çınar Hâkimi
Diyarbakır Hâkimliği
1752 195969
Muhammet Özgür GÖK
Yalvaç Cumhuriyet Savcısı
Bursa Cumhuriyet Savcılığı
1753 195975
Uğur GÖZÜYILMAZ
Eğirdir Hâkimi
İstanbul Hâkimliği
1754 195976
Hasibe GÜÇ ÖZMEN
Bitlis Hâkimi
Manisa Hâkimliği
1755 195980
Mehmet Onurkan GÜLDEREN
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı
Samandağ Cumhuriyet Başsavcılığı
1756 195982
Gökşin GÜLTEKİN
Bünyan Hâkimi
Gaziosmanpaşa Hâkimliği
1757 195983
Niyazi GÜLÜNAY
Çayıralan Cumhuriyet Savcısı
Elazığ Cumhuriyet Savcılığı
1758 195986
Ahmet GÜNDOĞDU
İstanbul Cumhuriyet Savcısı
Ergani Cumhuriyet Savcılığı
1759 195997
Edip Emre GÜROL
Iğdır Cumhuriyet Savcısı
Yalova Cumhuriyet Savcılığı
1760 195999
Sertan GÜVEN
Selim Cumhuriyet Savcısı
Çorum Cumhuriyet Savcılığı
1761 196008
Oğuz Cengiz İLKTÜRK
Şırnak Hâkimi
İzmir Hâkimliği
1762 196009
Fatma İNAN
Bozova Hâkimi
Bakırköy Hâkimliği
1763 196010
Özcan İNAN
Elbistan Hâkimi
Kayseri Hâkimliği
1764 196014
Merve TERKAN
Kozluk Hâkimi
Tavşanlı Hâkimliği
1765 196028
Hayel KARAKAYA
Yargıtay Tetkik Hâkimi
Malatya Hâkimliği
1766 196031
İsmail KARATAŞ
Karasu Hâkimi
İstanbul Anadolu Hâkimliği
1767 196036
Gökhan KARTAL
Diyarbakır Cumhuriyet Savcısı
Ceyhan Cumhuriyet Savcılığı
1768 196039
Umut KASIM
Bismil Hâkimi
Sakarya Hâkimliği
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S.No Sicil No Adı ve Soyadı
Bulunduğu Görev
Atandığı Görev
1769 196047
İlknur Damla KAYA KARAOĞLU
Artvin Hâkimi
İstanbul Anadolu Hâkimliği
1770 196051
Gökner KAYAŞ ZOR
Doğubayazıt Cumhuriyet Savcısı
Kandıra Cumhuriyet Başsavcılığı
1771 196053
Atalay KAZANCI
Kâhta Cumhuriyet Savcısı
İskenderun Cumhuriyet Savcılığı
1772 196054
Yener KEÇİCİ
Tuzluca Hâkimi
Aksaray Hâkimliği
1773 196058
Helin YAVUZER KILIÇ
Şanlıurfa Hâkimi
İstanbul Anadolu Hâkimliği
1774 196063
Nizamettin KIRLI
Çifteler Hâkimi
Bursa Hâkimliği
1775 196064
Elif KIRMAN
Edirne Hâkimi
Espiye Hâkimliği
1776 196066
Fatma KIYAK
Nizip Hâkimi
Antalya Hâkimliği
1777 196071
Fatih KOCABEY
Çaycuma Cumhuriyet Savcısı
Kocaeli Cumhuriyet Savcılığı
1778 196079
Ceren KOÇULU
Tatvan Hâkimi
Bodrum Hâkimliği
1779 196083
Muhammed KORKMAZ
Kırıkhan Hâkimi
Edirne Hâkimliği
1780 196085
Ebru KOTAN ACAR
Osmaniye Hâkimi
Ankara Hâkimliği
1781 196090
Mustafa KÖSE
Besni Cumhuriyet Savcısı
Gaziantep Cumhuriyet Savcılığı
1782 196094
Gönül KURBAN
Yargıtay Tetkik Hâkimi
Ankara Hâkimliği
1783 196103
Nilgün KÜRKAYA
Bismil Cumhuriyet Savcısı
İzmir Cumhuriyet Savcılığı
1784 196104
Mahmut LALOĞLU
Avanos Hâkimi
Sivas Hâkimliği
1785 196110
Hatice MİRAN BEKTAŞ
Bolu Hâkimi
Çorum Hâkimliği
1786 196117
Dilek OCAK
Şuhut Hâkimi
İstanbul Anadolu Hâkimliği
1787 196118
Onur OĞUZ
Iğdır Hâkimi
Çanakkale Hâkimliği
1788 196120
Abdulaziz ORHAN
Bitlis Cumhuriyet Savcısı
Gaziantep Cumhuriyet Savcılığı
1789 196121
Muhammet Behlül ORTAKÖY
Elmalı Hâkimi
Beykoz Hâkimliği
1790 196127
Necmettin ÖTER
Viranşehir Hâkimi
Sakarya Hâkimliği
1791 196128
Asuman ÖZ
Çaycuma Hâkimi
Küçükçekmece Hâkimliği
1792 196139
Mahmut ÖZDEMİR
Kelkit Cumhuriyet Savcısı
Samsun Cumhuriyet Savcılığı
1793 196140
Mustafa ÖZDEMİR
Ayvacık(Çanakkale) Hâkimi
İstanbul Hâkimliği
1794 196146
Elif ÖZEN KAYA
Çınar Cumhuriyet Savcısı
Antalya Cumhuriyet Savcılığı
1795 196148
Tuğba ÖZER
Çiftlik Hâkimi
Gaziosmanpaşa Hâkimliği
1796 196149
Seher ÖZGÜL
Muş Hâkimi
Ankara Hâkimliği
1797 196152
Gonca ÖZKAN
Bismil Hâkimi
Diyarbakır Hâkimliği
1798 196158
Ekrem ÖZPOLAT
Siverek Cumhuriyet Savcısı
Kayseri Cumhuriyet Savcılığı
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S.No Sicil No Adı ve Soyadı
Bulunduğu Görev
Atandığı Görev
1799 196164
Soner ÖZÜLKÜ
Ergani Hâkimi
Manisa Hâkimliği
1800 196171
Dilşat TAYAT
Ankara Cumhuriyet Savcısı
Balâ Cumhuriyet Savcılığı
1801 196172
Hakan PERÇİN
Geyve Cumhuriyet Savcısı
Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcılığı
1802 196174
Kadir POLAT
Birecik Hâkimi
Adana Hâkimliği
1803 196176
Gülşah SABUNCU
Çat Hâkimi
İzmir Hâkimliği
1804 196177
Yıldız TURAL
Doğubayazıt Hâkimi
Bodrum Hâkimliği
1805 196191
Zafer Tuğrul SARIARSLAN
Gediz Hâkimi
Sivas Hâkimliği
1806 196193
Yağmur SATICI
Çayırlı Hâkimi
İstanbul Anadolu Hâkimliği
1807 196203
Göksel SERT
İstanbul Anadolu Hâkimi
Mardin Hâkimliği
1808 196213
Reyhan SUNAM
Bismil Hâkimi
Bakırköy Hâkimliği
1809 196214
Ercan SÜM
Bitlis Hâkimi
Sakarya Hâkimliği
1810 196215
İsmail ŞAHİN
Sarıkaya Hâkimi
İstanbul Hâkimliği
1811 196218
Deniz ŞAŞTIM
Kula Hâkimi
Uşak Hâkimliği
1812 196220
Gökçe ŞEKERCİ
Saray(Çorlu) Cumhuriyet Savcısı
Edirne Cumhuriyet Savcılığı
1813 196221
Abdullah ŞEN
Simav Cumhuriyet Savcısı
Kocaeli Cumhuriyet Savcılığı
1814 196222
Fatma ŞEN
Ankara Hâkimi
Sürmene Hâkimliği
1815 196223
Seval ŞEN
Hozat Hâkimi
Kırşehir Hâkimliği
1816 196225
Serkan ŞENER
Çemişgezek Hâkimi
Malatya Hâkimliği
1817 196230
Murat TANSEL
Pütürge Hâkimi
Denizli Hâkimliği
1818 196233
Fatih TAŞDEMİR
Tercan Hâkimi
İstanbul Anadolu Hâkimliği
1819 196234
Özlem TAŞKIN TOMAK
Muş Cumhuriyet Savcısı
Manavgat Cumhuriyet Savcılığı
1820 196235
Hatice Kübra TEKKULAK ALKAN Çal Hâkimi
Gaziantep Hâkimliği
1821 196239
Gökhan TOKMAK
Iğdır Hâkimi
İzmir Hâkimliği
1822 196251
Cihan Onur TÖLEK
İstanbul Cumhuriyet Savcısı
Siverek Cumhuriyet Savcılığı
1823 196253
Esra TUNCAR YILMAZ
Kilis Hâkimi
Gaziantep Hâkimliği
1824 196263
Recep UÇAR
Muratlı Hâkimi
Bakırköy Hâkimliği
1825 196266
Hatice ULUSOY ÖCAL
Bursa Hâkimi
İstanbul Hâkimliği
1826 196272
Mustafa UYANMIŞ
Boğazlıyan Hâkimi
Bakırköy Hâkimliği
1827 196274
Tutku BOZPINAR
Şırnak Hâkimi
Eskişehir Hâkimliği
1828 196275
Nuray UZUN
Kadirli Cumhuriyet Savcısı
Gaziantep Cumhuriyet Savcılığı
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S.No Sicil No Adı ve Soyadı
Bulunduğu Görev
Atandığı Görev
1829 196281
Utku ÜNLÜSAYIN
Kâhta Cumhuriyet Savcısı
Bursa Cumhuriyet Savcılığı
1830 196285
Ayla VAR LAL
Silvan Cumhuriyet Savcısı
Ankara Cumhuriyet Savcılığı
1831 196296
Meryem YAPICI GÖK
Bakırköy Hâkimi
Adana Hâkimliği
1832 196298
Levent YAŞAR
Yalova Hâkimi
Bursa Hâkimliği
1833 196300
Hasan YAVUZ
İskenderun Hâkimi
Kilis Hâkimliği
1834 196302
Özgür YAVUZYILMAZ
Silopi Cumhuriyet Savcısı
İzmir Cumhuriyet Savcılığı
1835 196305
İlker YENER
Alaplı Hâkimi
İstanbul Hâkimliği
1836 196306
Melek BOZACI
Alanya Hâkimi
Sakarya Hâkimliği
1837 196312
Fevzi YILDIRIM
Muradiye Hâkimi
Denizli Hâkimliği
1838 196313
Serkan YILDIRIM
İzmir Cumhuriyet Savcısı
Karaman Cumhuriyet Savcılığı
1839 196314
Erdal YILDIRIR
Alaplı Hâkimi
İstanbul Hâkimliği
1840 196315
Sevda YILDIRIR
Alaplı Hâkimi
İstanbul Hâkimliği
1841 196320
Mustafa Murat YILMAZ
Nizip Cumhuriyet Savcısı
Mersin Cumhuriyet Savcılığı
1842 196324
Zeynep YILMAZ
Düziçi Hâkimi
Mersin Hâkimliği
1843 196404
Salih SAMSA
Ankara Cumhuriyet Savcısı
Tokat Cumhuriyet Savcılığı
1844 198312
Utku Taha ABAY
Şavşat Hâkimi
Ankara Hâkimliği
1845 198314
Emre Şükrü ACAR
Hadim Cumhuriyet Savcısı
Malatya Cumhuriyet Savcılığı
1846 198316
Rabia ACAR
Tefenni Hâkimi
Bakırköy Hâkimliği
1847 198317
Yasir AÇIK
Ceylânpınar Cumhuriyet Savcısı
Adana Cumhuriyet Savcılığı
1848 198321
Sinem AFACAN
Kozaklı Hâkimi
Kocaeli Hâkimliği
1849 198323
Yekta AĞAÇHANLI YILDIZ
Hilvan Hâkimi
İstanbul Anadolu Hâkimliği
1850 198325
Ali AĞAOĞLU
Çemişgezek Cumhuriyet Savcısı
Soma Cumhuriyet Savcılığı
1851 198329
Furkan Çağrı AKAR
Malazgirt Cumhuriyet Savcısı
Ankara Cumhuriyet Savcılığı
1852 198336
Şükrü Yılmaz AKBAŞ
Oltu Hâkimi
Çanakkale Hâkimliği
1853 198339
Okan AKÇİMEN
Sason Hâkimi
Denizli Hâkimliği
1854 198340
Berat AKDAĞ
Aralık Hâkimi
Beykoz Hâkimliği
1855 198344
Ümit AKDAĞ
Pınarbaşı(Kayseri) Hâkimi
Mersin Hâkimliği
1856 198348
Sara AKDEMİR
Göynük Hâkimi
Manisa Hâkimliği
1857 198350
Erhan AKDOVAN
Turhal Hâkimi
İstanbul Hâkimliği
1858 198351
Seda AKDOVAN
Çamardı Hâkimi
Aksaray Hâkimliği
Sayfa 62
S.No Sicil No Adı ve Soyadı
Bulunduğu Görev
Atandığı Görev
1859 198352
Cansu AKGÜL ÇÜRÜK
Ferizli Hâkimi
Küçükçekmece Hâkimliği
1860 198353
Onur AKGÜN
Selendi Hâkimi
İstanbul Hâkimliği
1861 198354
Esra AKIN
Dazkırı Cumhuriyet Savcısı
Gaziantep Cumhuriyet Savcılığı
1862 198358
Mücahit AKKAYA
Kağızman Cumhuriyet Savcısı
İstanbul Cumhuriyet Savcılığı
1863 198360
Ünal AKSOY
Çat Hâkimi
Samsun Hâkimliği
1864 198361
Alican AKSU
Çatak Hâkimi
Develi Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı
1865 198363
Aydan AKTOĞ ÖZEL
Karasu Cumhuriyet Savcısı
İstanbul Cumhuriyet Savcılığı
1866 198364
Arif AKYÜREK
Sarıkamış Cumhuriyet Savcısı
Konya Cumhuriyet Savcılığı
1867 198368
Enes ALKAN
Palu Hâkimi
Kayseri Hâkimliği
1868 198369
Selin ALKAN
İspir Hâkimi
Ordu Hâkimliği
1869 198373
Yunus Emre ALKIŞ
Ömerli Cumhuriyet Savcısı
Beykoz Cumhuriyet Savcılığı
1870 198375
Gülay AYDIN
İncesu Hâkimi
Bakırköy Hâkimliği
1871 198383
Songül ALTIPARMAK
Şefaatli Hâkimi
Ankara Hâkimliği
1872 198390
Berkant ALTUN
Kırıkkale Hâkimi
Tunceli Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı
1873 198391
Eda BOLER
Akçakoca Hâkimi
İstanbul Hâkimliği
1874 198393
Cemre ANDAÇ KESER
Lüleburgaz Hâkimi
Kars Hâkimliği
1875 198399
Kezban DURAN
İstanbul Cumhuriyet Savcısı
Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcılığı
1876 198404
Deniz ARSLAN
Derik Hâkimi
Bursa Hâkimliği
1877 198407
Gülşah ARSLAN
Göksun Hâkimi
İstanbul Hâkimliği
1878 198409
Hakan ARSLAN
Nurdağı Hâkimi
Tekirdağ Hâkimliği
1879 198413
Kubilay ARSLAN
Maden Cumhuriyet Savcısı
Kayseri Cumhuriyet Savcılığı
1880 198416
Erdem ASIL
Gürpınar Cumhuriyet Savcısı
Torbalı Cumhuriyet Savcılığı
1881 198418
Ali ASLAN
Dargeçit Hâkimi
Hatay Hâkimliği
1882 198433
Hacı Mehmet AŞCİ
Gümüşhacıköy Hâkimi
Ankara Hâkimliği
1883 198442
Sercan ATAKAN
Erdek Cumhuriyet Savcısı
Silopi Cumhuriyet Başsavcılığı
1884 198444
Gülhatun BERBER
Kumluca Hâkimi
İstanbul Hâkimliği
1885 198446
Ahmet ATAŞ
Kozluk Cumhuriyet Savcısı
İskenderun Cumhuriyet Savcılığı
1886 198447
Merve ATAY İLBEYLİ
Kumluca Hâkimi
İnegöl Hâkimliği
1887 198448
Kıymet ATEŞ ATALAK
Silvan Hâkimi
İskenderun Hâkimliği
1888 198450
Mehmet ATEŞ
Kula Cumhuriyet Savcısı
İstanbul Cumhuriyet Savcılığı
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Bulunduğu Görev
Atandığı Görev
1889 198456
Aslıhan GÜNEY
Mutki Cumhuriyet Savcısı
Çanakkale Cumhuriyet Savcılığı
1890 198461
Erhan AVCİ
Tuzluca Hâkimi
Düzce Hâkimliği
1891 198462
Nesrin AVLAR
Sarıoğlan Hâkimi
Adana Hâkimliği
1892 198464
Enes Yusuf AYÇİÇEK
Çatak Cumhuriyet Savcısı
Menderes Cumhuriyet Savcılığı
1893 198465
Dilek GÜLOĞLU
Sandıklı Hâkimi
İstanbul Hâkimliği
1894 198466
Fatma Gül AYDIN
Çaldıran Hâkimi
Manavgat Hâkimliği
1895 198468
Merve SAĞLAM
Bayburt Hâkimi
Bakırköy Hâkimliği
1896 198472
Eyüp AYDOĞAN
Nallıhan Hâkimi
Aksaray Hâkimliği
1897 198574
Sıtkı AYDOĞAN
Kadirli Cumhuriyet Savcısı
Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı
1898 198581
Fatih AYKUL
Nurdağı Hâkimi
Ordu Hâkimliği
1899 198582
Kübra AYKUL BİÇER
Tekman Hâkimi
Denizli Hâkimliği
1900 198599
Leyla Meltem ÖZÜDOĞRU
Bakırköy Hâkimi
Patnos Hâkimliği
1901 198604
Merve GÜNDEM
Elbistan Hâkimi
Büyükçekmece Hâkimliği
1902 198607
Yaşar BALTACIOĞLU
Hazro Cumhuriyet Savcısı
Balıkesir Cumhuriyet Savcılığı
1903 198615
Muhammed Salih BAYAR
Palu Cumhuriyet Savcısı
Samsun Cumhuriyet Savcılığı
1904 198617
İsmail BAYRAKTAR
Göle Cumhuriyet Savcısı
Karşıyaka Cumhuriyet Savcılığı
1905 198621
Çağrı Levent BAYTEMÜR
Tuzluca Cumhuriyet Savcısı
İzmir Cumhuriyet Savcılığı
1906 198622
Ahmet BEDİR
Suruç Cumhuriyet Savcısı
İskenderun Cumhuriyet Savcılığı
1907 198627
Furkan BERBER
Kumluca Hâkimi
İstanbul Hâkimliği
1908 198634
Merve YAMACI
Mustafakemalpaşa Hâkimi
İstanbul Hâkimliği
1909 198639
Muhammet BOÇOĞLU
Yenice(Karabük) Cumhuriyet Savcısı
Elazığ Cumhuriyet Savcılığı
1910 198646
Özlem BOZKURT
Genç Hâkimi
Yalova Hâkimliği
1911 198647
Sedef BOZOK
Tutak Hâkimi
Keşan Hâkimliği
1912 198655
Ali Murat BÜLBÜL
Sivaslı Hâkimi
Bursa Hâkimliği
1913 198656
Özlem AKBAŞ
Oltu Hâkimi
Çanakkale Hâkimliği
1914 198659
Emir Taha CAMUŞÇU
Enez Cumhuriyet Savcısı
Tekirdağ Cumhuriyet Savcılığı
1915 198664
Kanber CAN
Şefaatli Cumhuriyet Savcısı
Kütahya Cumhuriyet Savcılığı
1916 198669
Mahmut CANİKLİ
Erbaa Cumhuriyet Savcısı
İstanbul Cumhuriyet Savcılığı
1917 198679
Muhammed CEYLAN
Digor Hâkimi
Çanakkale Hâkimliği
1918 198684
Gülperi CİCİLİ
Erciş Hâkimi
Aydın Hâkimliği
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Bulunduğu Görev
Atandığı Görev
1919 198688
Seda KARABÖCEK
Adilcevaz Hâkimi
Çorum Hâkimliği
1920 198696
Ahmet ÇAKMAK
Akçakale Hâkimi
Hakkâri Hâkimliği
1921 198702
Aslınur ÇELİK
Çamardı Hâkimi
Hatay Hâkimliği
1922 198704
Volkan ÇELİK
Hekimhan Hâkimi
Manavgat Hâkimliği
1923 198710
Muhammet Şenol ÇELİKER
Akçadağ Cumhuriyet Savcısı
Foça Cumhuriyet Başsavcılığı
1924 198719
Hüseyin Ekin ÇETİN
Başkale Hâkimi
Manisa Hâkimliği
1925 198720
İrem Kübra ÇETİN
Çemişgezek Cumhuriyet Savcısı
Torbalı Cumhuriyet Savcılığı
1926 198721
Mahmut Emre ÇETİN
Arpaçay Hâkimi
Konya Hâkimliği
1927 198723
Yahya Musa ÇETİNKAYA
Gölpazarı Cumhuriyet Savcısı
Gaziantep Cumhuriyet Savcılığı
1928 198725
Fatih ÇITAK
Muş Cumhuriyet Savcısı
Edirne Cumhuriyet Savcılığı
1929 198726
İsmail ÇITIRIK
Muradiye Hâkimi
Aydın Hâkimliği
1930 198737
Abdil ÇÜRÜK
Tortum Hâkimi
Yalova Hâkimliği
1931 198739
Banu DAĞDELEN ÖZCAN
Yeşilhisar Hâkimi
İstanbul Hâkimliği
1932 198741
Burak DAĞLI
Şuhut Cumhuriyet Savcısı
Elazığ Cumhuriyet Savcılığı
1933 198743
Abdullah Buğra DALDAL
Cide Cumhuriyet Savcısı
İzmir Cumhuriyet Savcılığı
1934 198745
Ataç Berke DAMAT
Posof Hâkimi
Ankara Hâkimliği
1935 198750
Fatma Nur DEMİR
Kadirli Hâkimi
Hatay Hâkimliği
1936 198753
Gönül DEMİR
Gölpazarı Hâkimi
Hatay Hâkimliği
1937 198755
Hikmet DEMİR
Halfeti Cumhuriyet Savcısı
Alanya Cumhuriyet Savcılığı
1938 198760
Kadir DEMİR
Hanak Cumhuriyet Savcısı
Samsun Cumhuriyet Savcılığı
1939 198761
Mahmud DEMİR
Hani Hâkimi
Afyonkarahisar Hâkimliği
1940 198763
Mehmet Akif DEMİR
Arpaçay Cumhuriyet Savcısı
Ordu Cumhuriyet Savcılığı
1941 198771
Merve DEMİRCİ TOKAT
İscehisar Hâkimi
Bakırköy Hâkimliği
1942 198773
Onur Han DEMİRCİ
Gökçeada Hâkimi
İzmir Hâkimliği
1943 198777
Ömer DEMİREL
Kozluk Cumhuriyet Savcısı
Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığı
1944 198780
Sibel DEMİRHAN
Suruç Hâkimi
Hatay Hâkimliği
1945 198782
Coşkun DENİZ
Yunak Cumhuriyet Savcısı
Ankara Cumhuriyet Savcılığı
1946 198783
Fatih DERE
Zonguldak Cumhuriyet Savcısı
Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcılığı
1947 198800
Yüksel DERENDELİ
Erciş Cumhuriyet Savcısı
Isparta Cumhuriyet Savcılığı
1948 198803
Hicriye DEVECİ KAMAN
Iğdır Hâkimi
Konya Hâkimliği
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S.No Sicil No Adı ve Soyadı
Bulunduğu Görev
Atandığı Görev
1949 198807
Mustafa Burak DİNÇ
İslâhiye Hâkimi
Bolvadin Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı
1950 198808
Samet DİREN
Patnos Hâkimi
Tekirdağ Hâkimliği
1951 198809
Betül DOĞAN ERTEKİN
Çınar Hâkimi
Ankara Hâkimliği
1952 198811
Hüseyin DOĞAN
Hilvan Cumhuriyet Savcısı
Ankara Cumhuriyet Savcılığı
1953 198817
Şükriye DÖNMEZ ASLAN
Kilis Hâkimi
İstanbul Hâkimliği
1954 198818
Yunus Emre DUDAKLI
Yalvaç Cumhuriyet Savcısı
İstanbul Cumhuriyet Savcılığı
1955 198822
Sertap DULKADİROĞLU DEMİR
Gökçebey Hâkimi
Bakırköy Hâkimliği
1956 198828
Hüseyin DURNA
İliç Cumhuriyet Savcısı
Aksaray Cumhuriyet Savcılığı
1957 198832
Fatma SEVRİM
Bulanık Hâkimi
Balıkesir Hâkimliği
1958 198834
Ahmet Okan DÜNDAR
Derik Cumhuriyet Savcısı
İzmir Cumhuriyet Savcılığı
1959 198837
Esra DÜNDAR
Dazkırı Hâkimi
Hatay Hâkimliği
1960 198841
Hüsnü Emre EĞRİPINAR
Marmaraereğlisi Cumhuriyet Savcısı
Manavgat Cumhuriyet Savcılığı
1961 198843
İbrahim Hakkı ELMAS
Aşkale Cumhuriyet Savcısı
İzmir Cumhuriyet Savcılığı
1962 198844
Mustafa ER
Hekimhan Cumhuriyet Savcısı
Bursa Cumhuriyet Savcılığı
1963 198847
Ahmetalp Burak ERBAŞ
Eskipazar Hâkimi
Ankara Hâkimliği
1964 198848
Murat ERBAŞ
Mutki Cumhuriyet Savcısı
Manisa Cumhuriyet Savcılığı
1965 198849
Hatice ÇETİN
Gerger Hâkimi
Adıyaman Hâkimliği
1966 198850
Merve ERCAN
Dicle Hâkimi
Aydın Hâkimliği
1967 198851
Onur ERDAL
Besni Hâkimi
Ankara Batı Hâkimliği
1968 198853
Özge ERDAL
Korgan Hâkimi
Bakırköy Hâkimliği
1969 198855
Abdullah ERDEM
Gökçebey Cumhuriyet Savcısı
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılığı
1970 198858
Mehmet ERDOĞAN
Korkuteli Cumhuriyet Savcısı
Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığı
1971 198860
Nesrullah ERDOĞAN
Bahçe Cumhuriyet Savcısı
Kahramanmaraş Cumhuriyet Savcılığı
1972 198863
Abdulkadir ERGÜN
Beytüşşebap Hâkimi
Trabzon Hâkimliği
1973 198868
Emrah ERGÜN
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı
Gaziantep Cumhuriyet Savcılığı
1974 198876
Samet ERÖTCÜ
Suruç Hâkimi
Yalova Hâkimliği
1975 198881
Büşra KARAYILAN
Urla Hâkimi
İstanbul Hâkimliği
1976 198893
Yunus Emre ERSOY
Çat Cumhuriyet Savcısı
Balıkesir Cumhuriyet Savcılığı
1977 198899
Ayşegül ERTURAN
Yusufeli Hâkimi
İstanbul Anadolu Hâkimliği
1978 198902
Rabia ESEN KIZILOVA
Siverek Hâkimi
Konya Hâkimliği
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S.No Sicil No Adı ve Soyadı
Bulunduğu Görev
Atandığı Görev
1979 198903
Merve SAĞLAM
Kızıltepe Hâkimi
Manavgat Hâkimliği
1980 198905
Recep EZER
Tavşanlı Cumhuriyet Savcısı
Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı
1981 198906
Bulut FİDAN
Savur Cumhuriyet Savcısı
Manavgat Cumhuriyet Savcılığı
1982 198910
Şerife Leman GEMİCİ EZİN
Derik Hâkimi
Yozgat Hâkimliği
1983 198914
Ezgi GÖKÇE ŞAHİNGÖZ
Gündoğmuş Hâkimi
Adıyaman Hâkimliği
1984 198915
Esra ÖZDEMİR
Derik Hâkimi
Denizli Hâkimliği
1985 198916
Sadık Alper GÖKDEMİR
Hakkâri Cumhuriyet Savcısı
Kayseri Cumhuriyet Savcılığı
1986 198917
Eren GÖKER
Harran Cumhuriyet Savcısı
Ankara Cumhuriyet Savcılığı
1987 198919
Zafer GÖKTÜRK
Karaisalı Hâkimi
Adana Hâkimliği
1988 198920
Mücahit GÖLCÜK
Osmaniye Cumhuriyet Savcısı
Ankara Cumhuriyet Savcılığı
1989 198922
Abdullah Enes GÖRMEZ
Mucur Cumhuriyet Savcısı
Ardahan Cumhuriyet Savcılığı
1990 198923
Kübra KORKMAZ
Yatağan Hâkimi
Gaziosmanpaşa Hâkimliği
1991 198929
Veysi GÜMÜŞ
Kırkağaç Hâkimi
İstanbul Hâkimliği
1992 198930
Mahmut Furkan GÜNDEŞ
Hani Hâkimi
Denizli Hâkimliği
1993 198931
Büşra GÜNDOĞDU KAYA
Şuhut Hâkimi
İstanbul Hâkimliği
1994 198937
Tuğba GÜNGÖR ARSLAN
Karakoçan Hâkimi
Ankara Hâkimliği
1995 198938
Ayşegül GÜR
Bingöl Hâkimi
Elazığ Hâkimliği
1996 198939
Ceren GÜRBÜZ BOLAT
Başkale Hâkimi
İstanbul Hâkimliği
1997 198940
Hakan GÜRBÜZ
Silifke Cumhuriyet Savcısı
İstanbul Cumhuriyet Savcılığı
1998 198942
Aydın GÜVEN
Gercüş Hâkimi
Karşıyaka Hâkimliği
1999 198947
Serkan HAMZA
Dereli Cumhuriyet Savcısı
Rize Cumhuriyet Savcılığı
2000 198954
Gülperi ÖZGÜNDÜZ
Malkara Hâkimi
İstanbul Anadolu Hâkimliği
2001 198956
Uğur ILIĞ
Yıldızeli Cumhuriyet Savcısı
Elazığ Cumhuriyet Savcılığı
2002 198957
Ahmet Faruk IŞIK
Beytüşşebap Cumhuriyet Savcısı
Tekirdağ Cumhuriyet Savcılığı
2003 198959
Nihal IŞIK ÇIKRIKCI
Nallıhan Hâkimi
Kırıkkale Hâkimliği
2004 198960
Celal IŞIKTAŞ
Marmaraereğlisi Cumhuriyet Savcısı
Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığı
2005 198962
İsmail İLBEYLİ
Kumluca Cumhuriyet Savcısı
İnegöl Cumhuriyet Savcılığı
2006 198963
Tarık İLİKHAN
Çınar Cumhuriyet Savcısı
Silopi Cumhuriyet Savcılığı
2007 198966
Uğur İPEK
Saruhanlı Cumhuriyet Savcısı
İstanbul Cumhuriyet Savcılığı
2008 198972
Tufan Ahmet ZUBİ
Hilvan Cumhuriyet Savcısı
Alanya Cumhuriyet Savcılığı
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S.No Sicil No Adı ve Soyadı
Bulunduğu Görev
Atandığı Görev
2009 198973
Burcu KAN
Demirköy Hâkimi
İstanbul Hâkimliği
2010 198976
Münür YÜKSEL
Bafra Cumhuriyet Savcısı
İstanbul Cumhuriyet Savcılığı
2011 198977
Gamze SUCU
Hakkâri Hâkimi
Ankara Hâkimliği
2012 198978
Ramazan YÜKSEKKAYA
Karlıova Hâkimi
Antalya Hâkimliği
2013 198979
Emre KARA
Yumurtalık Cumhuriyet Savcısı
İstanbul Cumhuriyet Savcılığı
2014 198980
Emre KARA
Suruç Cumhuriyet Savcısı
İskenderun Cumhuriyet Savcılığı
2015 198981
Şükrüye Cansu ORUK
Van Hâkimi
Bakırköy Hâkimliği
2016 198982
Fatma Funda KARA
Çameli Hâkimi
Bakırköy Hâkimliği
2017 198985
Yunus KARA
Ömerli Hâkimi
İstanbul Anadolu Hâkimliği
2018 198986
Yunus KARA
Nazımiye Cumhuriyet Savcısı
Kahramanmaraş Cumhuriyet Savcılığı
2019 198987
Oğuzhan YORGANCI
Yahyalı Cumhuriyet Savcısı
Gaziantep Cumhuriyet Savcılığı
2020 198988
Tuçe YİĞİT
Çine Hâkimi
Bakırköy Hâkimliği
2021 198990
Selcan YILMAZ
Silvan Cumhuriyet Savcısı
Eskişehir Cumhuriyet Savcılığı
2022 198991
Hüseyin YILMAZ
Uludere Hâkimi
Mersin Hâkimliği
2023 198992
Melda İPEK
Saruhanlı Hâkimi
İstanbul Hâkimliği
2024 198994
Fatih KARAARSLAN
Pervari Cumhuriyet Savcısı
Gaziantep Cumhuriyet Savcılığı
2025 198995
Cihat YILMAZ
Gölcük Cumhuriyet Savcısı
Bor Cumhuriyet Başsavcılığı
2026 198999
Bahadır YILMAZ
Şabanözü Hâkimi
Eskişehir Hâkimliği
2027 199000
Turgay KARABULUT
Pertek Cumhuriyet Savcısı
Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı
2028 199005
Yusuf KARAKUZU
Batman Hâkimi
Denizli Hâkimliği
2029 199006
Dilek KARALLI ERTAŞ
Araban Hâkimi
İzmir Hâkimliği
2030 199007
Meryem Sultan KALAN
Çüngüş Hâkimi
Eskişehir Hâkimliği
2031 199008
Emir Sinan KARAOKUR
Halfeti Hâkimi
Adana Hâkimliği
2032 199010
Ahmed Baran KARASU
Tortum Hâkimi
Mersin Hâkimliği
2033 199012
Buket DİREN
Patnos Hâkimi
Tekirdağ Hâkimliği
2034 199013
Sultan EZER
Tavşanlı Cumhuriyet Savcısı
Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı
2035 199014
Betül YILDIZ
Sarıveliler Hâkimi
Mersin Hâkimliği
2036 199015
Ayhan KAŞIKÇI
Burhaniye Cumhuriyet Savcısı
İstanbul Cumhuriyet Savcılığı
2037 199017
Ebral KAVAK GÖLCÜK
Osmaniye Hâkimi
Ankara Hâkimliği
2038 199019
Özlem KAVAK
Karayazı Hâkimi
Antalya Hâkimliği
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S.No Sicil No Adı ve Soyadı
Bulunduğu Görev
Atandığı Görev
2039 199020
Uğur YEŞİLDAL
Elmalı Hâkimi
İstanbul Hâkimliği
2040 199023
İbrahim KAYA
Şırnak Cumhuriyet Savcısı
Ankara Cumhuriyet Savcılığı
2041 199024
Onur YAVUZ
Tefenni Cumhuriyet Savcısı
Mersin Cumhuriyet Savcılığı
2042 199026
Ömer Faruk KAYA
Hozat Cumhuriyet Savcısı
Kırşehir Cumhuriyet Savcılığı
2043 199027
Orhan Gazi YAŞAR
Şenkaya Hâkimi
Bodrum Hâkimliği
2044 199028
Özge KAYA CELEPCİ
Hanak Hâkimi
Ankara Hâkimliği
2045 199030
Ruken KAYA
Şirvan Hâkimi
Yalova Hâkimliği
2046 199031
Tansu GÖKDEMİR
Hakkâri Hâkimi
Kayseri Hâkimliği
2047 199032
Tuğberk KAYA
Gürün Hâkimi
Manisa Hâkimliği
2048 199033
Uğur KAYA
Eruh Cumhuriyet Savcısı
Karşıyaka Cumhuriyet Savcılığı
2049 199035
Yusuf KEMAL
Araban Cumhuriyet Savcısı
Adalar Cumhuriyet Savcılığı
2050 199036
Mustafa YALDIZLI
Genç Cumhuriyet Savcısı
Tekirdağ Cumhuriyet Savcılığı
2051 199040
Çağrı KILIÇ
Ömerli Cumhuriyet Savcısı
Ankara Cumhuriyet Savcılığı
2052 199042
Havva ÖZDEMİR
Erciş Hâkimi
Ankara Batı Hâkimliği
2053 199044
Mustafa KILIÇ
Gümüşhacıköy Cumhuriyet Savcısı
Kayseri Cumhuriyet Savcılığı
2054 199045
Abdullah Zahid ÜNLÜ
Çaldıran Hâkimi
Alanya Hâkimliği
2055 199046
Hüseyin KILINÇ
Harran Hâkimi
Karşıyaka Hâkimliği
2056 199047
Büşra ÜNĞAN
Kağızman Hâkimi
İstanbul Anadolu Hâkimliği
2057 199048
Ahmet Tolga KINACI
Korkuteli Cumhuriyet Savcısı
Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcılığı
2058 199050
Sinan KIRLIOĞLU
Şabanözü Cumhuriyet Savcısı
Zonguldak Cumhuriyet Savcılığı
2059 199051
Yasin Cem ÜNAL
Ankara Hâkimi
Cizre Hâkimliği
2060 199052
Meliha KIRTAY ÖZEY
Kahramanmaraş Hâkimi
İstanbul Anadolu Hâkimliği
2061 199054
Nagehan KISACIK
Özalp Hâkimi
Samsun Hâkimliği
2062 199056
Tuğşad Buğra KIYAK
Ceylânpınar Hâkimi
Elmalı Hâkimliği
2063 199057
Merve Naciye DİNÇ
İslâhiye Hâkimi
Bolvadin Hâkimliği
2064 199058
Sinan KIZILASLAN
Kulp Hâkimi
Manisa Hâkimliği
2065 199061
Ahmet Şerafeddin ÜÇER
Gerger Cumhuriyet Savcısı
Yalova Cumhuriyet Savcılığı
2066 199062
Emre KİREMİTCİ
Darende Cumhuriyet Savcısı
Sakarya Cumhuriyet Savcılığı
2067 199063
Dilek UZUN
Delice Hâkimi
Kayseri Hâkimliği
2068 199064
Tuncay KİRİKTAŞ
Karlıova Hâkimi
Kahramanmaraş Hâkimliği
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S.No Sicil No Adı ve Soyadı
Bulunduğu Görev
Atandığı Görev
2069 199068
Beraat KOÇAK
Malazgirt Hâkimi
Aydın Hâkimliği
2070 199069
Ömer UYSAL
Malazgirt Cumhuriyet Savcısı
Dikili Cumhuriyet Başsavcılığı
2071 199071
Melike KOKTAY
Keban Cumhuriyet Savcısı
Sakarya Cumhuriyet Savcılığı
2072 199072
Şenay UYAR SUNEL
Sivaslı Hâkimi
Aydın Hâkimliği
2073 199075
Ebru USLU
Doğanhisar Hâkimi
Ankara Hâkimliği
2074 199076
Veysel Eray KOL
İdil Hâkimi
Bolu Hâkimliği
2075 199079
Fulya UĞURLU
Hanak Hâkimi
Akhisar Hâkimliği
2076 199081
Büşra UÇAR
Reşadiye Hâkimi
Aksaray Hâkimliği
2077 199082
Bünyamin UÇAN
Tuzluca Cumhuriyet Savcısı
Çaycuma Cumhuriyet Savcılığı
2078 199086
Yasin Emin KONAR
Eleşkirt Cumhuriyet Savcısı
Karşıyaka Cumhuriyet Savcılığı
2079 199087
Büşra Meryem TÜYSÜZ
Kemah Hâkimi
İzmir Hâkimliği
2080 199089
Feyza TEKİN
Selim Hâkimi
Samsun Hâkimliği
2081 199091
Yasin TÜRKER
Bahçe Cumhuriyet Savcısı
Adana Cumhuriyet Savcılığı
2082 199093
Bilal KORKMAZ
Yatağan Cumhuriyet Savcısı
Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcılığı
2083 199094
Niyazi TÜFEK
Elbistan Hâkimi
İstanbul Hâkimliği
2084 199095
Leyla KORKMAZ
Gevaş Hâkimi
Büyükçekmece Hâkimliği
2085 199096
Yurdagül TUTAR ÇETİN
Kozluk Hâkimi
Kocaeli Hâkimliği
2086 199100
Kadir TURAN
Aşkale Cumhuriyet Savcısı
Bolu Cumhuriyet Savcılığı
2087 199101
Uğur KORKMAZ
Bismil Cumhuriyet Savcısı
Ordu Cumhuriyet Savcılığı
2088 199107
Mustafa KUFUR
İvrindi Cumhuriyet Savcısı
Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı
2089 199111
Berkay KURT
İscehisar Cumhuriyet Savcısı
Kütahya Cumhuriyet Savcılığı
2090 199113
Fatma TUGAY
Bakırköy Hâkimi
Tercan Hâkimliği
2091 199116
Hakan Furkan TOZCU
Hekimhan Hâkimi
Eskişehir Hâkimliği
2092 199117
Damla GÖKÇE
Muradiye Cumhuriyet Savcısı
Aydın Cumhuriyet Savcılığı
2093 199119
Erkan TOPUKSAK
Sinanpaşa Cumhuriyet Savcısı
Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı
2094 199120
Arif KÜÇÜK
Çaldıran Cumhuriyet Savcısı
Yalova Cumhuriyet Savcılığı
2095 199121
Tuba BOZDAĞ
Gercüş Cumhuriyet Savcısı
Bursa Cumhuriyet Savcılığı
2096 199122
Uğur KÜÇÜKAYDIN
Beylikova Hâkimi
Trabzon Hâkimliği
2097 199124
Zeynep TOPÇU
Kağızman Hâkimi
İstanbul Anadolu Hâkimliği
2098 199126
Eyyüp TIRNAKÇI
Ahlat Hâkimi
Kayseri Hâkimliği
Sayfa 70
S.No Sicil No Adı ve Soyadı
Bulunduğu Görev
Atandığı Görev
2099 199128
Ferhan TEMEL KAYHAN
Altıntaş Hâkimi
Bursa Hâkimliği
2100 199129
Merve TEKİN DERENDELİ
Erciş Hâkimi
Isparta Hâkimliği
2101 199131
Oğuzhan TAŞAR
Şiran Cumhuriyet Savcısı
Çorum Cumhuriyet Savcılığı
2102 199132
Burcu TAŞAR
Bahçe Hâkimi
Mersin Hâkimliği
2103 199134
Ekrem Hilmi TARÇIN
Mutki Hâkimi
Antalya Hâkimliği
2104 199141
Erkam ŞİMŞEK
Bergama Hâkimi (Adalet Bakanlığı Yetkili Tetkik
Adana Hâkimliği
Hâkimi)
2105 199143
Mehmet Ünal ŞENEL
Kemah Hâkimi
Samsun Hâkimliği
2106 199145
Büşra ŞEMŞEK
Güroymak Hâkimi
Bursa Hâkimliği
2107 199146
Turgut ŞAHİN
Nallıhan Cumhuriyet Savcısı
Ankara Cumhuriyet Savcılığı
2108 199147
Hakan ŞAHİN
Kangal Hâkimi
Aksaray Hâkimliği
2109 199148
Emrah KÜÇÜKKURU
Bozova Cumhuriyet Savcısı
Konya Cumhuriyet Savcılığı
2110 199152
Çiler ÖZDEMİR
İstanbul Anadolu Hâkimi
Kandıra Hâkimliği
2111 199154
Sevgi LAÇIN
Sarıoğlan Hâkimi
Adalar Hâkimliği
2112 199157
Kübra MERT GÜLER
Pütürge Hâkimi
Kocaeli Hâkimliği
2113 199158
Bilal SÜT
Nazımiye Hâkimi
İskenderun Hâkimliği
2114 199159
Murat MİLİSOĞLU
Darende Hâkimi
Kadirli Hâkimliği
2115 199160
İlknur SÜMER YÜCEL
Ereğli(Konya) Hâkimi
İstanbul Anadolu Hâkimliği
2116 199161
Songül MURAT
Aralık Cumhuriyet Savcısı
Karşıyaka Cumhuriyet Savcılığı
2117 199164
Figen GÜRBÜZ
Akçakale Hâkimi
Mersin Hâkimliği
2118 199168
Mert Musa SÖNMEZ
Kovancılar Cumhuriyet Savcısı
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılığı
2119 199169
Hüseyin SÖNMEZ
Gümüşhacıköy Cumhuriyet Savcısı
Kayseri Cumhuriyet Savcılığı
2120 199170
Muhammed NOĞAY
Acıpayam Hâkimi
İstanbul Hâkimliği
2121 199173
Enis OKTAY
İdil Hâkimi
Kocaeli Hâkimliği
2122 199175
Yaren KILIÇ
Suruç Hâkimi
Karşıyaka Hâkimliği
2123 199176
Ali Ozan SOYDAN
Patnos Cumhuriyet Savcısı
Eskişehir Cumhuriyet Savcılığı
2124 199177
Merve IŞIKTAŞ
Marmaraereğlisi Hâkimi
Küçükçekmece Hâkimliği
2125 199181
Ensar SEYHAN
Çayırlı Hâkimi
Ardahan Hâkimliği
2126 199183
Cansu SEYFİKLİ
Harran Cumhuriyet Savcısı
Manavgat Cumhuriyet Savcılığı
2127 199184
Ayşan ORUÇ
Çayıralan Hâkimi
Gölbaşı(Ankara) Hâkimliği
2128 199185
Saliha KINACI
Korkuteli Hâkimi
Gaziosmanpaşa Hâkimliği
Sayfa 71
S.No Sicil No Adı ve Soyadı
Bulunduğu Görev
Atandığı Görev
2129 199187
Alican SEVİMLİ
Nallıhan Hâkimi
İstanbul Hâkimliği
2130 199188
Zeynep ÖKMEN
Yunak Hâkimi
Kırıkkale Hâkimliği
2131 199191
Melahat Sümeyra SELÇUK ATA
Kızıltepe Cumhuriyet Savcısı
Denizli Cumhuriyet Savcılığı
2132 199192
Zahide ÖLMEZ
Gürpınar Cumhuriyet Savcısı
Edirne Cumhuriyet Savcılığı
2133 199199
Amine KARA
Yumurtalık Hâkimi
İstanbul Hâkimliği
2134 199200
Onur SAYAR
Şemdinli Hâkimi
Karşıyaka Hâkimliği
2135 199204
Mustafa SARI
Baykan Cumhuriyet Savcısı
Çankırı Cumhuriyet Savcılığı
2136 199205
Mine ÖNEŞ IŞIK
Cizre Hâkimi
Eskişehir Hâkimliği
2137 199206
Batuhan SANDAL
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı
Çumra Cumhuriyet Başsavcılığı
2138 199207
Özge ÖTER
Varto Hâkimi
Denizli Hâkimliği
2139 199208
Emine Elif ÖVEYİK
Halfeti Cumhuriyet Savcısı
Alanya Cumhuriyet Savcılığı
2140 199210
Yavuz ÖZCAN
Yeşilhisar Hâkimi
İstanbul Hâkimliği
2141 199213
Murat Furkan SAĞLAM
Tortum Cumhuriyet Savcısı
Muğla Cumhuriyet Savcılığı
2142 199215
Hayati SAĞIR
Muradiye Cumhuriyet Savcısı
Yalova Cumhuriyet Savcılığı
2143 199216
Ahmet ÖZDEMİR
Akseki Hâkimi
Denizli Hâkimliği
2144 199220
Nuray ÖZDEMİR ABAK
Siverek Cumhuriyet Savcısı
Mardin Cumhuriyet Savcılığı
2145 199222
Rüveyda KÜÇÜKKÖSE
Kırıkhan Hâkimi
Bakırköy Hâkimliği
2146 199223
Sami SAĞATCİ
Manyas Hâkimi
Manavgat Hâkimliği
2147 199225
Muhammed Kaan ÖZEL
Karasu Cumhuriyet Savcısı
İstanbul Cumhuriyet Savcılığı
2148 199226
Ayşegül POLAT
Arapgir Hâkimi
Kovancılar Hâkimliği
2149 199227
Adem ÖZGÜNDÜZ
Malkara Hâkimi
İstanbul Anadolu Hâkimliği
2150 199232
Ali Can PAYASLI
Karaisalı Cumhuriyet Savcısı
Adana Cumhuriyet Savcılığı
2151 199233
Mehmet ÖZKAN
Mazıdağı Cumhuriyet Savcısı
Adana Cumhuriyet Savcılığı
2152 199234
Alev PAŞAYİĞİT
Adilcevaz Hâkimi
Bodrum Hâkimliği
2153 199235
Özge ÖZKAN ATEŞ
Batman Cumhuriyet Savcısı
Trabzon Hâkimliği
2154 199237
Agah ÖZTÜRK
Elbistan Cumhuriyet Savcısı
Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığı
2155 199241
Ali ÖZTÜRK
İdil Cumhuriyet Savcısı
Kahramanmaraş Cumhuriyet Savcılığı
2156 199242
Yunus Emre ÖZTÜRK
Hassa Hâkimi
Eskişehir Hâkimliği
2157 199243
Burak ÖZTÜRK
Bozkır Cumhuriyet Savcısı
Reyhanlı Cumhuriyet Başsavcılığı
2158 199251
Cenk DUMAN
Palu Hâkimi
İstanbul Anadolu Hâkimliği
Sayfa 72
S.No Sicil No Adı ve Soyadı
Bulunduğu Görev
Atandığı Görev
2159 206271
Burak Menderes KASAPOĞLU
İstanbul Cumhuriyet Savcısı
Tatvan Cumhuriyet Savcılığı
2160 207510
Nurseda NALBANT
Bozüyük Cumhuriyet Savcısı
Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığı
2161 207512
Salih KAHRAMAN
Kocaeli Hâkimi
Emet Hâkimliği
2162 211038
Mehmet AÇIKEL
Serik Hâkimi
Edirne Hâkimliği
2163 211039
Ahmet İhsan AÇIKGÖZ
Konya Cumhuriyet Savcısı
Andırın Cumhuriyet Savcılığı
2164 211045
Leyla ADIGÜZEL
Tarsus Hâkimi
Gebze Hâkimliği
2165 211046
Ömer ADLİM
Karaman Hâkimi
Hatay Hâkimliği
2166 211047
Güzide AĞDERE YILMAZTÜRK
Kayseri Hâkimi
Gürgentepe Hâkimliği
2167 211048
Çiğdem AK TAŞDURMAZ
Bursa Hâkimi
Sarız Hâkimliği
2168 211049
Özgür AKAN
Çanakkale Hâkimi
Andırın Hâkimliği
2169 211052
Hatice Deniz AKARSU
Konya Hâkimi
Simav Hâkimliği
2170 211054
Hakan AKBAL
Çatalca Cumhuriyet Savcısı
Gündoğmuş Cumhuriyet Savcılığı
2171 211055
Abdullah AKBAŞ
Mersin Cumhuriyet Savcısı
Kumru Cumhuriyet Savcılığı
2172 211058
Ömer AKBAŞ
Hatay Hâkimi
İslâhiye Hâkimliği
2173 211059
Yasin AKBAŞ
Muğla Hâkimi
Şırnak Hâkimliği
2174 211061
Ahmet AKBULUT
Aksaray Hâkimi
İspir Hâkimliği
2175 211062
Faruk AKBULUT
Uşak Cumhuriyet Savcısı
Seydişehir Cumhuriyet Savcılığı
2176 211063
Hüsamettin AKBULUT
Manisa Hâkimi
İdil Hâkimliği
2177 211065
Rukiye AKBULUT
Kütahya Hâkimi
Çamardı Hâkimliği
2178 211067
Elvan AKÇA CEBECİ
Eskişehir Hâkimi
Lâdik Hâkimliği
2179 211068
İlhan AKÇAY
Kocaeli Cumhuriyet Savcısı
Kalkandere Cumhuriyet Savcılığı
2180 211070
Büşra AKDAN İNCEKARA
Samsun Hâkimi
Kadirli Hâkimliği
2181 211071
İsmail AKDAŞ
İstanbul Anadolu Hâkimi
Halfeti Hâkimliği
2182 211072
Hanife AKDENİZ
Bakırköy Hâkimi
Şabanözü Hâkimliği
2183 211074
Gürcan AKGÖZ
İzmir Cumhuriyet Savcısı
Çaldıran Cumhuriyet Savcılığı
2184 211075
Cengiz Günal AKGÜL
Çeşme Hâkimi
İstanbul Anadolu Hâkimliği
2185 211078
Fatih AKGÜN
İstanbul Hâkimi
Ergani Hâkimliği
2186 211080
Güldem AKGÜN SEZER
Siverek Cumhuriyet Savcısı
Adana Cumhuriyet Savcılığı
2187 211082
Ayşe Gül AKHAN
Kocaeli Cumhuriyet Savcısı
İscehisar Cumhuriyet Savcılığı
2188 211083
Uğur AKHUN
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı
Bismil Cumhuriyet Savcılığı
Sayfa 73
S.No Sicil No Adı ve Soyadı
Bulunduğu Görev
Atandığı Görev
2189 211085
Gürsel AKIN
Karabük Cumhuriyet Savcısı
Bursa Cumhuriyet Savcılığı
2190 211087
Kadir AKIN
İstanbul Anadolu Hâkimi
Köyceğiz Hâkimliği
2191 211088
Mücteba AKKAYA
İstanbul Hâkimi
Bingöl Hâkimliği
2192 211089
Münire Şeyma AKKAYA
Konya Hâkimi
İliç Hâkimliği
2193 211090
Elvan AKKAYA AZAT
Sakarya Hâkimi
Aybastı Hâkimliği
2194 211091
Şerif AKKOCA
Biga Cumhuriyet Savcısı
Gebze Cumhuriyet Savcılığı
2195 211092
Rukiye Emel AKKOYUNLU
Kayseri Cumhuriyet Savcısı
Muş Cumhuriyet Savcılığı
2196 211093
Davut AKKUŞ
Ortaca Hâkimi
Gebze Hâkimliği
2197 211094
Erhan AKMAN
İstanbul Hâkimi
İslâhiye Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı
2198 211095
Hatice AKMAN
İstanbul Hâkimi
Kınık Hâkimliği
2199 211096
Eda AKPINAR
İstanbul Hâkimi
Kızıltepe Hâkimliği
2200 211098
Ebubekir AKPOLAT
Küçükçekmece Hâkimi
Erciş Hâkimliği
2201 211099
Erhan AKSEL
Malatya Hâkimi
Lâpseki Hâkimliği
2202 211100
Hatice AKSEN
Mersin Hâkimi
Sulakyurt Hâkimliği
2203 211101
Bilal AKSOY
Çorlu Hâkimi
Çaycuma Hâkimliği
2204 211102
Melih AKSOY
Karşıyaka Cumhuriyet Savcısı
Kağızman Cumhuriyet Savcılığı
2205 211104
Sadık Murat AKSOY
Cizre Hâkimi
Bolu Hâkimliği
2206 211108
Büşra AKŞİN
Kayseri Hâkimi
Sorgun Hâkimliği
2207 211109
Muhammed Yusuf AKŞİT
Adana Hâkimi
Çivril Hâkimliği
2208 211113
Yavuz AKTAŞ
Adana Hâkimi
Afşin Hâkimliği
2209 211114
Arzu AKTÜREL NESNE
Kocaeli Hâkimi
Kangal Hâkimliği
2210 211115
Aydan AKYILDIRIM AKKOÇ
Mersin Hâkimi
Araklı Hâkimliği
2211 211117
Dilek AKYÜZ
Aksaray Hâkimi
Korkuteli Hâkimliği
2212 211120
Revin ALAK
Sivas Hâkimi
Göynük Hâkimliği
2213 211122
Özlem ALANOĞLU
Gazipaşa Hâkimi
Küçükçekmece Hâkimliği
2214 211126
Ayşegül ALNIAÇIK
Yozgat Cumhuriyet Savcısı
Trabzon Cumhuriyet Savcılığı
2215 211128
Mehmet Çağrı ALPEREN
İstanbul Hâkimi
Boyabat Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı
2216 211131
Miyase ALTAKHAN
Edirne Hâkimi
Amasra Hâkimliği
2217 211133
Nesrin ALTAŞ MUTAF
Bakırköy Hâkimi
Ardahan Hâkimliği
2218 211134
Mehmet ALTINTAŞ
Bakırköy Hâkimi
Bitlis Hâkimliği
Sayfa 74
S.No Sicil No Adı ve Soyadı
Bulunduğu Görev
Atandığı Görev
2219 211135
Orbay ALTUNDAĞ
Manisa Cumhuriyet Savcısı
Muradiye Cumhuriyet Savcılığı
2220 211136
Mesude ALTUNEL
İstanbul Hâkimi
Germencik Hâkimliği
2221 211137
Berkin Osman ALTUNOK
Hendek Hâkimi
Sungurlu Hâkimliği
2222 211138
Neslihan ANİK
Mersin Hâkimi
Gördes Hâkimliği
2223 211139
Lokman ARAS
Balıkesir Cumhuriyet Savcısı
Şırnak Cumhuriyet Savcılığı
2224 211140
Serhat Can ARAS
Samsun Hâkimi
Çamardı Hâkimliği
2225 211141
Şenay ARAT
Adana Hâkimi
Gökçeada Hâkimliği
2226 211142
Gülay ARDA
Doğubayazıt Cumhuriyet Savcısı
Tekirdağ Cumhuriyet Savcılığı
2227 211143
Tuğba ARIK KEKLİKÇİ
Bakırköy Cumhuriyet Savcısı
Muş Cumhuriyet Savcılığı
2228 211146
Havva SELEK
Manisa Hâkimi
Nusaybin Hâkimliği
2229 211151
Hacer ARSLAN
İstanbul Anadolu Hâkimi
Şarköy Hâkimliği
2230 211153
Mehmet Erdem ARSLAN
İstanbul Hâkimi
Darende Hâkimliği
2231 211154
Nihan ARSLAN TOPRAK
Kuşadası Cumhuriyet Savcısı
Şanlıurfa Cumhuriyet Savcılığı
2232 211155
Onur Fırat ARSLAN
Kızılcahamam Cumhuriyet Savcısı
Elazığ Cumhuriyet Savcılığı
2233 211159
Alper ARSLANLI
Mersin Hâkimi
Bayat(Çorum) Hâkimliği
2234 211161
Ali ARTUNÇ
Bolu Hâkimi
Sütçüler Hâkimliği
2235 211163
Mehmet ASLAN
Eskişehir Hâkimi
Şırnak Hâkimliği
2236 211165
Teceli ASLAN
İstanbul Hâkimi
Ömerli Hâkimliği
2237 211167
Gökmen AŞKAR
Büyükçekmece Cumhuriyet Savcısı
Ağrı Cumhuriyet Savcılığı
2238 211175
Mehmet ATICI
Bursa Hâkimi
Samandağ Hâkimliği
2239 211179
Selçuk AVAN
Afyonkarahisar Cumhuriyet Savcısı
Feke Cumhuriyet Savcılığı
2240 211180
İzzet AVCI
Sakarya Hâkimi
Kiraz Hâkimliği
2241 211181
Kudret AVCI
Kayseri Cumhuriyet Savcısı
Kalkandere Cumhuriyet Savcılığı
2242 211182
Seyhan AVCIOĞLU
Ankara Hâkimi
İpsala Hâkimliği
2243 211183
Pelin AVCIOĞLU ELİTOK
İzmir Hâkimi
Ağrı Hâkimliği
2244 211187
Fatıma Hilal ŞAHİN
Marmaris Hâkimi
Hatay Hâkimliği
2245 211188
Tuğba AYANLAR ZERMAN
İstanbul Hâkimi
Nizip Hâkimliği
2246 211190
Fatma AYDAŞOĞLU
TURALIOĞLU
Yalova Cumhuriyet Savcısı
Diyadin Cumhuriyet Savcılığı
2247 211191
Enver AYDEMİR
Adana Hâkimi
Datça Hâkimliği
2248 211192
Ahmet AYDIN
Aliağa Cumhuriyet Savcısı
Gaziantep Cumhuriyet Savcılığı
Sayfa 75
S.No Sicil No Adı ve Soyadı
Bulunduğu Görev
Atandığı Görev
2249 211198
Necmettin AYDIN
Suruç Hâkimi
İstanbul Anadolu Hâkimliği
2250 211199
Semih AYDIN
Kahramanmaraş Cumhuriyet Savcısı
Malkara Cumhuriyet Savcılığı
2251 211203
Cemil AYDINALP
Denizli Cumhuriyet Savcısı
Eruh Cumhuriyet Savcılığı
2252 211204
Abdullah AYDOĞAN
Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcısı
Midyat Cumhuriyet Savcılığı
2253 211205
Mehmet Emin AYDOĞAN
Niğde Cumhuriyet Savcısı
Mersin Cumhuriyet Savcılığı
2254 211206
Özlem Egemen ÇAVUŞOĞLU
Mersin Hâkimi
Yenice(Çanakkale) Hâkimliği
2255 211209
İrem AYVAZ
Kocaeli Hâkimi
Söğüt Hâkimliği
2256 211211
Şaziye AYYILDIZ
Fatsa Cumhuriyet Savcısı
Mersin Cumhuriyet Savcılığı
2257 211214
Nurdan BABAYİĞİT
Aksaray Hâkimi
Midyat Hâkimliği
2258 211219
Göker BAKAR
İstanbul Hâkimi
Niksar Hâkimliği
2259 211228
Hülya BALBAN ÜLKER
Kahramanmaraş Hâkimi
Kula Hâkimliği
2260 211231
Fatih BALCI
İzmir Hâkimi
Nazımiye Hâkimliği
2261 211232
Yasin BALCI
Torbalı Cumhuriyet Savcısı
Tekman Cumhuriyet Savcılığı
2262 211242
Zeynep Nihan BARIN ŞENGÖR
Edirne Hâkimi
Çekerek Hâkimliği
2263 211246
Yunus BASAT
Isparta Hâkimi
Ceylânpınar Hâkimliği
2264 211248
Ebubekir BAŞARAN
Isparta Cumhuriyet Savcısı
Hakkâri Cumhuriyet Savcılığı
2265 211249
Ethem BAŞER
Çorum Hâkimi
Oltu Hâkimliği
2266 211252
Fatih BAŞOL
Bayındır Hâkimi
Hatay Hâkimliği
2267 211255
Kamuran BATUR
Konya Cumhuriyet Savcısı
Aladağ Cumhuriyet Savcılığı
2268 211256
Yiğit Afşin BAY
Aksaray Hâkimi
Arapgir Hâkimliği
2269 211259
Hüseyin BAYCAN
Osmaniye Hâkimi
Kocaeli Hâkimliği
2270 211260
İbrahim BAYCAN
Alaşehir Hâkimi
Kahramanmaraş Hâkimliği
2271 211263
Emine BAYDOĞRUL
Sivas Cumhuriyet Savcısı
Iğdır Cumhuriyet Savcılığı
2272 211269
Taner BAYRAK
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı
Geyve Cumhuriyet Savcılığı
2273 211271
Arzu Buşra HAZIR
Antalya Hâkimi
Silopi Hâkimliği
2274 211274
Abdullah BAYRAM
Bursa Hâkimi
Elbistan Hâkimliği
2275 211276
Muhammed Raşid BAYRAM
Mersin Hâkimi
Dinar Hâkimliği
2276 211278
Yusuf BAYRİ
Çarşamba Cumhuriyet Savcısı
Gebze Cumhuriyet Savcılığı
2277 211279
Selçuk BAYSAL
Trabzon Hâkimi
Muş Hâkimliği
2278 211280
Seyfettin BAYSAL
Bursa Cumhuriyet Savcısı
Şırnak Cumhuriyet Savcılığı
Sayfa 76
S.No Sicil No Adı ve Soyadı
Bulunduğu Görev
Atandığı Görev
2279 211282
Nihan BAYTEKİN
Ardahan Hâkimi
İzmir Hâkimliği
2280 211284
Kürşad BEKTAŞ
İstanbul Hâkimi
Turhal Hâkimliği
2281 211286
Murat BELEK
Tarsus Cumhuriyet Savcısı
Konya Cumhuriyet Savcılığı
2282 211287
Uğur BENGİ
Balıkesir Cumhuriyet Savcısı
Akçakale Cumhuriyet Savcılığı
2283 211288
İsmail Bahadır BENZEŞ
Samsun Hâkimi
Özalp Hâkimliği
2284 211289
Ahmet BEREKETLİOĞLU
İzmir Hâkimi
Cizre Hâkimliği
2285 211290
Ezgi BESEN
Bergama Hâkimi
Edirne Hâkimliği
2286 211291
Tevfik Emre BEŞİKTEPE
Babaeski Cumhuriyet Savcısı
Bursa Cumhuriyet Savcılığı
2287 211293
Hakkı BEŞKAZALI
Kocaeli Hâkimi
Tefenni Hâkimliği
2288 211295
Arzu BİÇİCİ KAYKI
Konya Hâkimi
Artvin Hâkimliği
2289 211296
Bahadır BİLEN
Konya Cumhuriyet Savcısı
Nusaybin Cumhuriyet Savcılığı
2290 211297
Muhammet Uğur BİLEN
Antalya Cumhuriyet Savcısı
Pervari Cumhuriyet Savcılığı
2291 211298
Gülhan BİLEY POLAT
Yargıtay Tetkik Hâkimi
Ankara Hâkimliği
2292 211300
Aysu BİLGİÇ
İstanbul Hâkimi
Pasinler Hâkimliği
2293 211301
Ayşe BİLGİÇ SARI
Kınık Cumhuriyet Savcısı
İstanbul Cumhuriyet Savcılığı
2294 211305
Cebrail BİLMEZ
Karabük Hâkimi
Çorlu Hâkimliği
2295 211310
Senem BİRDAL
Konya Hâkimi
Şenkaya Hâkimliği
2296 211311
Ali BOBUŞ
Kocaeli Hâkimi
Dinar Hâkimliği
2297 211312
Esra BOYBEYİ
Kırklareli Cumhuriyet Savcısı
Bursa Cumhuriyet Savcılığı
2298 211313
Ayhan BOYRAZ
Milâs Hâkimi
Şanlıurfa Hâkimliği
2299 211314
Hakan BOYUN
Körfez Cumhuriyet Savcısı
Trabzon Cumhuriyet Savcılığı
2300 211315
Saliha BOZBIYIK
Manisa Hâkimi
Mazıdağı Hâkimliği
2301 211316
Ceyda BOZDAĞ
İstanbul Hâkimi
Midyat Hâkimliği
2302 211320
Emine BOZDAŞ
İstanbul Anadolu Hâkimi
Viranşehir Hâkimliği
2303 211321
Volkan BOZKAYA
Edirne Hâkimi
İmranlı Hâkimliği
2304 211326
Samet BOZPINAR
Şırnak Hâkimi
Eskişehir Hâkimliği
2305 211330
Yüksel BUDAK
Bursa Cumhuriyet Savcısı
Şavşat Cumhuriyet Savcılığı
2306 211331
Çağatay BULANIK
Siverek Hâkimi
Denizli Hâkimliği
2307 211335
Mehmet Nezir BULUT
Tekirdağ Hâkimi
Kırıkhan Hâkimliği
2308 211338
Nuray MAMATOĞLU
İstanbul Hâkimi
Bitlis Hâkimliği
Sayfa 77
S.No Sicil No Adı ve Soyadı
Bulunduğu Görev
Atandığı Görev
2309 211339
Fatma BÜLBÜL KURDAŞ
Adana Hâkimi
Türkoğlu Hâkimliği
2310 211340
Mehmet BÜYÜKTURAN
Samsun Cumhuriyet Savcısı
Yahyalı Cumhuriyet Savcılığı
2311 211341
Hüseyin BÜZÜN
Büyükçekmece Cumhuriyet Savcısı
Bismil Cumhuriyet Savcılığı
2312 211342
Güllü CAMLI BAL
Niğde Hâkimi
Malatya Hâkimliği
2313 211343
Emrah CAN
Karaman Cumhuriyet Savcısı
Zonguldak Cumhuriyet Savcılığı
2314 211347
Gülay CAN DEMİRTAŞ
İstanbul Hâkimi
Vize Hâkimliği
2315 211350
Tuğçe CANDAN BAYRAM
Mersin Hâkimi
Dinar Hâkimliği
2316 211353
Beril TAN
Alaşehir Hâkimi
Mersin Hâkimliği
2317 211355
Gülşah CAVULDAK
Konya Hâkimi
Suruç Hâkimliği
2318 211357
Mine CEBECİ
Düzce Hâkimi
Sarıveliler Hâkimliği
2319 211358
Çağrı CENGİZ
İstanbul Anadolu Hâkimi
Gülşehir Hâkimliği
2320 211360
Ayşe CENGİZ ASLAN
Sivas Cumhuriyet Savcısı
Ergani Cumhuriyet Savcılığı
2321 211361
Tuba CENGİZ BALCI
Bursa Hâkimi
Hadim Hâkimliği
2322 211362
Emine CEYLAN
Gaziosmanpaşa Hâkimi
Midyat Hâkimliği
2323 211367
Faruk COŞKUN
Antalya Hâkimi
Doğubayazıt Hâkimliği
2324 211371
Özlem COŞKUN KARTAL
İstanbul Hâkimi
Marmaraereğlisi Hâkimliği
2325 211372
Nazlı COŞKUN KESKİN
Bakırköy Hâkimi
Besni Hâkimliği
2326 211373
Dilek COŞKUN ORMANCI
Samsun Hâkimi
Sarız Hâkimliği
2327 211374
Mustafa CULFA
Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcısı
Bismil Cumhuriyet Savcılığı
2328 211376
Ömer Çağatay ÇAĞLAR
Edremit Hâkimi
İstanbul Hâkimliği
2329 211377
Hande ÇAKAN ŞİMŞEK
Bilecik Hâkimi
İstanbul Hâkimliği
2330 211378
Cebrail ÇAKIN
İstanbul Hâkimi
Nizip Hâkimliği
2331 211379
Ayşe ÇAKIR
Ankara Hâkimi
Tavas Hâkimliği
2332 211380
Çiğdem ÇAKIR
Sakarya Hâkimi
Şirvan Hâkimliği
2333 211381
Emine ÇAKIR
İstanbul Hâkimi
Midyat Hâkimliği
2334 211382
Mahmut ÇAKIR
Mersin Hâkimi
Alucra Hâkimliği
2335 211383
Duygu ÇAKIR EGELİĞİ
Kocaeli Hâkimi
İslâhiye Hâkimliği
2336 211384
Sema ÇAKIR ERDEMİR
Denizli Hâkimi
Yüksekova Hâkimliği
2337 211385
Gökhan ÇAKMAK
Sivas Cumhuriyet Savcısı
Nizip Cumhuriyet Savcılığı
2338 211386
Koray ÇAKMAK
Ünye Cumhuriyet Savcısı
Bursa Cumhuriyet Savcılığı
Sayfa 78
S.No Sicil No Adı ve Soyadı
Bulunduğu Görev
Atandığı Görev
2339 211387
Mahmut ÇAKMAK
Aydın Hâkimi
Yüksekova Hâkimliği
2340 211391
Murat ÇALIŞKAN
Fethiye Cumhuriyet Savcısı
Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığı
2341 211392
Meliha Funda ÇALIŞKAN
KALKAN
Silivri Hâkimi
İstanbul Anadolu Hâkimliği
2342 211393
Hüseyin ÇAMLI
Gaziosmanpaşa Hâkimi
Akyazı Hâkimliği
2343 211394
Barış ÇANKAYA
Manisa Hâkimi
Malazgirt Hâkimliği
2344 211395
Meryem ÇAPAR SÜNBÜL
İstanbul Anadolu Hâkimi
Kırıkhan Hâkimliği
2345 211398
İbrahim Halil ÇATLI
İskenderun Cumhuriyet Savcısı
Turhal Cumhuriyet Savcılığı
2346 211402
Deniz ÇAVUŞOĞLU
Adıyaman Hâkimi
Afyonkarahisar Hâkimliği
2347 211403
Murat ÇAYLAN
Çerkezköy Cumhuriyet Savcısı
Kayseri Cumhuriyet Savcılığı
2348 211404
Mecit ÇAYTARLA
Bartın Cumhuriyet Savcısı
Kayseri Cumhuriyet Savcılığı
2349 211405
Abdulnasir ÇEGİRDEK
Bakırköy Cumhuriyet Savcısı
Harran Cumhuriyet Savcılığı
2350 211406
Ömer ÇELEBİ
Amasya Hâkimi
Bursa Hâkimliği
2351 211408
Çiğdem ÇELİK
Kayseri Hâkimi
Vezirköprü Hâkimliği
2352 211410
Hasan ÇELİK
Silivri Cumhuriyet Savcısı
Uşak Cumhuriyet Savcılığı
2353 211411
Hilal ÇELİK
İstanbul Anadolu Hâkimi
Tatvan Hâkimliği
2354 211412
İlker ÇELİK
Isparta Cumhuriyet Savcısı
Başkale Cumhuriyet Savcılığı
2355 211417
Esin ÇETE IŞIKLAR
Aksaray Hâkimi
Kadirli Hâkimliği
2356 211419
Murat ÇETİN
Bafra Hâkimi
Kayseri Hâkimliği
2357 211420
Pınar ÇETİN DEMİRDAL
Sakarya Hâkimi
Bozkır Hâkimliği
2358 211423
Aziz ÇETİNKAYA
Erzin Cumhuriyet Savcısı
Kahramanmaraş Cumhuriyet Savcılığı
2359 211424
Dilara Gizem ÇETİNKAYA
Kâhta Hâkimi
Eskişehir Hâkimliği
2360 211425
İlknur ÇETİNKAYA
Didim Cumhuriyet Savcısı
Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığı
2361 211427
İlhami ÇEVİKER
Manavgat Cumhuriyet Savcısı
Suruç Cumhuriyet Savcılığı
2362 211428
İbrahim Hakkı ÇIKRIK
Mersin Cumhuriyet Savcısı
Karayazı Cumhuriyet Savcılığı
2363 211429
Bilal ÇILDIR
Silivri Cumhuriyet Savcısı
Bursa Cumhuriyet Savcılığı
2364 211430
Senem Banu ERDEM
Çorlu Cumhuriyet Savcısı
Beylikova Cumhuriyet Savcılığı
2365 211431
Ömer ÇIRPAN
Manavgat Cumhuriyet Savcısı
Cizre Cumhuriyet Savcılığı
2366 211432
Deniz ÇITLAK
Sapanca Hâkimi
Gölköy Hâkimliği
2367 211436
Murat Özgür ÇİFTÇİ
Düzce Hâkimi
Silvan Hâkimliği
2368 211437
Seyfettin ÇİL
Kocaeli Cumhuriyet Savcısı
Boyabat Cumhuriyet Savcılığı
Sayfa 79
S.No Sicil No Adı ve Soyadı
Bulunduğu Görev
Atandığı Görev
2369 211438
Şükrüye ÇİLDİR
Alaplı Hâkimi
Bakırköy Hâkimliği
2370 211442
Nazlı ÇOBAN
Bursa Hâkimi
Yeşilova Hâkimliği
2371 211444
Dilek ÇOBAN DEMİR
Niğde Hâkimi
Şanlıurfa Hâkimliği
2372 211445
Yelda ÇORUK YEŞİLBAŞ
Gerede Hâkimi
Gebze Hâkimliği
2373 211446
Ayşe Tuba ÇÖREZ
Manisa Hâkimi
Nazımiye Hâkimliği
2374 211452
Kahraman Mevlüt DEĞİRMENCİ
Manisa Hâkimi
Hınıs Hâkimliği
2375 211454
Ceren DEMİR
Ankara Hâkimi
Cizre Hâkimliği
2376 211455
Huriye DEMİR
Seydişehir Cumhuriyet Savcısı
İstanbul Cumhuriyet Savcılığı
2377 211457
Muhammet Zafer DEMİR
Kocaeli Hâkimi
Gökçebey Hâkimliği
2378 211458
Nilgün DEMİR KALE
Manavgat Hâkimi
Pervari Hâkimliği
2379 211459
Tayyar DEMİRBAĞ
Adana Hâkimi
Germencik Hâkimliği
2380 211461
Yadigar DEMİRCAN
İstanbul Hâkimi
Iğdır Hâkimliği
2381 211462
İlyas DEMİRCAN
İstanbul Cumhuriyet Savcısı
Iğdır Cumhuriyet Savcılığı
2382 211463
Engin DEMİRCİ
Nevşehir Cumhuriyet Savcısı
Hatay Cumhuriyet Savcılığı
2383 211465
Mustafa DEMİRCİ
Tarsus Cumhuriyet Savcısı
Kayseri Cumhuriyet Savcılığı
2384 211466
Aydın DEMİREL
Doğubayazıt Cumhuriyet Savcısı (Adalet
Bakanlığı Yetkili Tetkik Hâkimi)
Edremit Hâkimliği
2385 211467
Esra DEMİRTAŞ KARABAĞ
Çorum Cumhuriyet Savcısı
Balâ Cumhuriyet Savcılığı
2386 211469
Hüseyin DENİZLİ
Büyükçekmece Hâkimi
Viranşehir Hâkimliği
2387 211473
Ebubekir DERE
Afyonkarahisar Hâkimi
Kadirli Hâkimliği
2388 211476
Memnune Kübra DERYA BİLEN
Antalya Hâkimi
Pervari Hâkimliği
2389 211477
Ahmet DEVELİOĞLU
Aksaray Hâkimi
Iğdır Hâkimliği
2390 211481
Arzu DİNÇ AKBAŞ
Uzunköprü Hâkimi
İstanbul Hâkimliği
2391 211483
Yılmaz DİNLER
İstanbul Cumhuriyet Savcısı
Bozkır Cumhuriyet Savcılığı
2392 211487
Özgen DOĞAN
Gemlik Cumhuriyet Savcısı
Kayseri Cumhuriyet Savcılığı
2393 211488
Türker DOĞAN
Gebze Cumhuriyet Savcısı
Nurdağı Cumhuriyet Savcılığı
2394 211491
Mahmut Cemil DOĞANÖZ
Beypazarı Hâkimi
Bursa Hâkimliği
2395 211492
Nurullah DOĞRU
Tarsus Hâkimi
Düzce Hâkimliği
2396 211493
Seyit Ahmet DOĞRU
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı
Dursunbey Cumhuriyet Savcılığı
2397 211494
Şükrüye DORGAY
Çorum Hâkimi
Çan Hâkimliği
2398 211496
Uğur DÖKMETAŞ
Düzce Cumhuriyet Savcısı
Reşadiye Cumhuriyet Savcılığı
Sayfa 80
S.No Sicil No Adı ve Soyadı
Bulunduğu Görev
Atandığı Görev
2399 211497
Duygu DUMAN
Çorlu Hâkimi
Seydişehir Hâkimliği
2400 211498
Muradiye DUMAN
Çorlu Hâkimi
Şuhut Hâkimliği
2401 211499
Murat DURAK
İstanbul Anadolu Hâkimi
Siverek Hâkimliği
2402 211500
Hüsamettin DURAN
Söke Hâkimi (Adalet Bakanlığı Yetkili Tetkik
Hâkimi)
İstanbul Anadolu Hâkimliği
2403 211501
Nurbanu DURAN
Sakarya Hâkimi
İmranlı Hâkimliği
2404 211502
Serkan DURĞUT
Gaziantep Cumhuriyet Savcısı
Kadirli Cumhuriyet Savcılığı
2405 211503
Burhan DURNA
Konya Cumhuriyet Savcısı
Şefaatli Cumhuriyet Savcılığı
2406 211504
Kemal DURNA
Karataş Cumhuriyet Savcısı
Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığı
2407 211506
Dinçer DURSUN
Edirne Hâkimi
Kocaali Hâkimliği
2408 211507
Mehmet Oğuzhan DURSUN
Bursa Cumhuriyet Savcısı
Zara Cumhuriyet Savcılığı
2409 211509
Burcu DÜNDAR BAKAR
İstanbul Hâkimi
Niksar Hâkimliği
2410 211510
Mevlüt Engin EDİS
Yalova Cumhuriyet Savcısı
Tutak Cumhuriyet Savcılığı
2411 211512
Mehmet EGEMEN
Aliağa Cumhuriyet Savcısı
Şanlıurfa Cumhuriyet Savcılığı
2412 211513
Furkan EĞLENOĞLU
Kızılcahamam Hâkimi
Gaziosmanpaşa Hâkimliği
2413 211516
Şükrü EKREN
Kahramanmaraş Hâkimi
Besni Hâkimliği
2414 211518
Meryem YILMAZ
Adana Hâkimi
Düziçi Hâkimliği
2415 211519
Uğur ELMAÇ
Bolu Cumhuriyet Savcısı
Koyulhisar Cumhuriyet Savcılığı
2416 211520
Nuray ENSARİ
Manisa Hâkimi
Cizre Hâkimliği
2417 211521
Aybüke Rana ER
Kastamonu Cumhuriyet Savcısı
Çanakkale Cumhuriyet Savcılığı
2418 211522
Eren ER
Bakırköy Hâkimi
Birecik Hâkimliği
2419 211523
Ahmet ERBAY
Karabük Hâkimi
Gebze Hâkimliği
2420 211525
Okan ERDAL
Akçaabat Hâkimi
Zonguldak Hâkimliği
2421 211528
Emre ERDEMİR
Denizli Hâkimi
Yüksekova Hâkimliği
2422 211529
Mehmet Emre ERDEMİR
Afyonkarahisar Hâkimi
Karakoçan Hâkimliği
2423 211531
Rahmi ERDİNÇ
Çankırı Cumhuriyet Savcısı
Sivas Cumhuriyet Savcılığı
2424 211534
Fatih ERDOĞAN
Adana Hâkimi
Elbistan Hâkimliği
2425 211536
Gökhan ERDOĞAN
Söke Cumhuriyet Savcısı
Gebze Cumhuriyet Savcılığı
2426 211537
Mustafa Eren ERDOĞAN
Adana Hâkimi
Pazarcık Hâkimliği
2427 211541
Büşra ERDOĞAN ÇİÇEK
Bursa Hâkimi
Mesudiye Hâkimliği
2428 211543
Tuğba ÜNAL
Çorum Hâkimi
Aşkale Hâkimliği
Sayfa 81
S.No Sicil No Adı ve Soyadı
Bulunduğu Görev
Atandığı Görev
2429 211544
Cevahir Gizem KURTCEBE
İskenderun Hâkimi
Düziçi Hâkimliği
2430 211545
Meltem ERGEZER OKAT
Denizli Hâkimi
Şenkaya Hâkimliği
2431 211549
Hacı Ömer ERGÜN
Karaman Cumhuriyet Savcısı
Mersin Cumhuriyet Savcılığı
2432 211550
Hayrettin Erman ERGÜVEN
İstanbul Hâkimi
Iğdır Hâkimliği
2433 211551
Aslıhan ERHAN
Bakırköy Hâkimi
Çemişgezek Hâkimliği
2434 211552
Ahmet ERHOŞ
Malatya Cumhuriyet Savcısı
Develi Cumhuriyet Savcılığı
2435 211553
Arzu ERKAN
Isparta Cumhuriyet Savcısı
Suruç Cumhuriyet Savcılığı
2436 211556
Ayşegül ERKOÇ
İstanbul Anadolu Hâkimi
Turhal Hâkimliği
2437 211557
Ekrem ERKOÇ
İstanbul Anadolu Hâkimi
Turhal Hâkimliği
2438 211559
Ufuk EROĞLU
Yerköy Cumhuriyet Savcısı
Kütahya Cumhuriyet Savcılığı
2439 211561
Halil Fevzi EROL
Kayseri Cumhuriyet Savcısı
Yenice(Çanakkale) Cumhuriyet Savcılığı
2440 211562
Serkan EROL
İskenderun Cumhuriyet Savcısı
Lâdik Cumhuriyet Savcılığı
2441 211567
İsmail ERSOY
Çanakkale Hâkimi
Yüksekova Hâkimliği
2442 211569
Serdar ERTAŞ
Cizre Cumhuriyet Savcısı
Tekirdağ Cumhuriyet Savcılığı
2443 211570
Furkan Bilgehan ERTEM
İstanbul Hâkimi
Bitlis Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı
2444 211571
Olcay Nur ERTEM
İstanbul Hâkimi
Bitlis Hâkimliği
2445 211573
Yavuz ERTUGAY
Kırıkkale Cumhuriyet Savcısı
Gülnar Cumhuriyet Savcılığı
2446 211577
Muhammet Recai FIRAT
Kayseri Cumhuriyet Savcısı
Torul Cumhuriyet Savcılığı
2447 211579
Bayram GARİP
Sakarya Hâkimi
Bor Hâkimliği
2448 211580
Betül DEMİREL
Afyonkarahisar Hâkimi
Elbistan Hâkimliği
2449 211581
Ahmet GEBEL
Afyonkarahisar Cumhuriyet Savcısı
Sarız Cumhuriyet Savcılığı
2450 211582
Hakan GEÇGİN
Kovancılar Hâkimi
Malatya Hâkimliği
2451 211583
Bahar GEÇKİL ERGÜDEN
Diyarbakır Hâkimi
Gazipaşa Hâkimliği
2452 211587
Oya GEYLANİ KÜFÜDÜR
Bursa Hâkimi
Keskin Hâkimliği
2453 211588
Ali GEZER
Adana Hâkimi
Marmara Hâkimliği
2454 211592
Orhan GÖÇEN
Bodrum Hâkimi
Hakkâri Hâkimliği
2455 211594
Bülent GÖK
Osmaniye Hâkimi
Afyonkarahisar Hâkimliği
2456 211595
Figen GÖK
Çankırı Cumhuriyet Savcısı
Uşak Cumhuriyet Savcılığı
2457 211596
Mehtap GÖKER
Manisa Cumhuriyet Savcısı
Tekman Cumhuriyet Savcılığı
2458 211603
Mehmet GÖRÜCÜ
Manisa Cumhuriyet Savcısı
Çaldıran Cumhuriyet Savcılığı
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S.No Sicil No Adı ve Soyadı
Bulunduğu Görev
Atandığı Görev
2459 211604
Selahaddin Mazhar GÖRÜNMEZ
Bursa Cumhuriyet Savcısı
Yeşilhisar Cumhuriyet Savcılığı
2460 211607
Seçkin GÜL
Tarsus Cumhuriyet Savcısı (Adalet Bakanlığı
Yetkili Tetkik Hâkimi)
Yalova Cumhuriyet Savcılığı
2461 211608
Seval GÜL ÖZKAN
İstanbul Anadolu Hâkimi
Geyve Hâkimliği
2462 211610
Bilge GÜLBAY
Milâs Cumhuriyet Savcısı
Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığı
2463 211611
Gül GÜLEÇ
İzmir Cumhuriyet Savcısı
Başkale Cumhuriyet Savcılığı
2464 211612
Fatih GÜLER
Gaziantep Cumhuriyet Savcısı
Susurluk Cumhuriyet Savcılığı
2465 211613
Muhammet GÜLER
Tekirdağ Hâkimi
Koyulhisar Hâkimliği
2466 211614
Mustafa GÜLER
Karaman Hâkimi
Kırıkkale Hâkimliği
2467 211615
Özlem GÜLER
Manavgat Hâkimi
Şemdinli Hâkimliği
2468 211617
Serdar GÜLER
İstanbul Cumhuriyet Savcısı
Kâhta Cumhuriyet Savcılığı
2469 211620
Nurullah GÜLTEKİN
Alanya Cumhuriyet Savcısı
Hozat Cumhuriyet Savcılığı
2470 211627
Onur GÜMÜŞ
Gaziosmanpaşa Hâkimi
Adilcevaz Hâkimliği
2471 211629
Önder GÜMÜŞ
Menemen Hâkimi
Kahramanmaraş Hâkimliği
2472 211647
Ali Buğra GÜN
Ünye Hâkimi
Sarıveliler Hâkimliği
2473 211649
Berkay GÜN
İstanbul Hâkimi
Yatağan Hâkimliği
2474 211652
Ömer GÜNAY
Konya Cumhuriyet Savcısı
Alaplı Cumhuriyet Savcılığı
2475 211654
Bayram GÜNAYDIN
Kayseri Hâkimi
Ferizli Hâkimliği
2476 211657
İsa GÜNDÜZ
Mersin Hâkimi
Eskil Hâkimliği
2477 211660
Sema GÜNERİ YENER
Alaplı Cumhuriyet Savcısı
İstanbul Cumhuriyet Savcılığı
2478 211664
Başak GÜNEŞ
Mersin Hâkimi
Nizip Hâkimliği
2479 211667
Osman GÜNEŞ
Cizre Cumhuriyet Savcısı
Balıkesir Cumhuriyet Savcılığı
2480 211670
Erol GÜNGÖR
İstanbul Hâkimi
Kırkağaç Hâkimliği
2481 211672
Günsel GÜNGÖR
Adana Hâkimi
Acıpayam Hâkimliği
2482 211675
Tuba YAYĞIN
Ortaca Cumhuriyet Savcısı
Gaziantep Cumhuriyet Savcılığı
2483 211684
Serkan GÜRBÜZ
Adana Hâkimi
Çiftlik Hâkimliği
2484 211686
Emrah GÜRGER
İstanbul Hâkimi
Elbistan Hâkimliği
2485 211688
Özlem GÜRGER
İstanbul Cumhuriyet Savcısı
Elbistan Cumhuriyet Savcılığı
2486 211691
Yunus Emre GÜRKAN
Büyükçekmece Hâkimi
Doğanşehir Hâkimliği
2487 211692
Sadiye GÜRPINAR BAY
Adana Hâkimi
Reşadiye Hâkimliği
2488 211695
Bahar GÜRSES MALKOÇ
Balıkesir Hâkimi
Kızıltepe Hâkimliği
Sayfa 83
S.No Sicil No Adı ve Soyadı
Bulunduğu Görev
Atandığı Görev
2489 211697
Mehmet Fatih GÜRSOY
Küçükçekmece Cumhuriyet Savcısı
Nurdağı Cumhuriyet Savcılığı
2490 211698
Veli GÜRSOY
İstanbul Hâkimi
Cizre Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı
2491 211706
Mustafa GÜZEL
Bakırköy Hâkimi
Susurluk Hâkimliği
2492 211707
Selçuk GÜZEL
Bozüyük Hâkimi
Bakırköy Hâkimliği
2493 211708
Gülşah GÜZEL GÜRSOY
İstanbul Hâkimi
Cizre Hâkimliği
2494 211709
Nahide HAKAN
İstanbul Cumhuriyet Savcısı
Sivaslı Cumhuriyet Savcılığı
2495 211710
Semih HAMEDİ
Kütahya Cumhuriyet Savcısı
Gerger Cumhuriyet Savcılığı
2496 211711
Muhammetselman HARMANKAYA Karşıyaka Hâkimi
Bulanık Hâkimliği
2497 211713
Fatih HAS
İskenderun Cumhuriyet Savcısı
Andırın Cumhuriyet Savcılığı
2498 211716
Ayşegül HATİPOĞLU
Dikili Hâkimi
Kahramanmaraş Hâkimliği
2499 211717
Nurşen HAYRAN IŞIK
Sivas Hâkimi
Elbistan Hâkimliği
2500 211719
Selim HAZIR
Antalya Hâkimi
Silopi Hâkimliği
2501 211720
Zeliha Güler HAZIR
Kars Hâkimi
Bursa Hâkimliği
2502 211723
Beysun HİRİK GÜVEN
Çankırı Hâkimi
Trabzon Hâkimliği
2503 211725
Tuba HORASAN
Osmaniye Cumhuriyet Savcısı
Uşak Cumhuriyet Savcılığı
2504 211727
Fulya HOZAN
Büyükçekmece Cumhuriyet Savcısı
Kurtalan Cumhuriyet Savcılığı
2505 211730
Sinem Gözde IŞIK SEZGİN
Erbaa Hâkimi
Bursa Hâkimliği
2506 211731
Uğur IŞIK
Cizre Cumhuriyet Savcısı
Eskişehir Cumhuriyet Savcılığı
2507 211733
Selim IŞIKLAR
Aksaray Cumhuriyet Savcısı
Kadirli Cumhuriyet Savcılığı
2508 211734
Necati Efe IŞIKTEKİN
Manavgat Hâkimi
Bozova Hâkimliği
2509 211737
Kıvanç İĞREK
Karaman Cumhuriyet Savcısı
Bursa Cumhuriyet Savcılığı
2510 211739
İlker İKİS
Marmaris Cumhuriyet Savcısı
Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcılığı
2511 211740
Mehmet İLHAN
İnegöl Hâkimi
Eskişehir Hâkimliği
2512 211741
Hüseyin Aydın İLTAN
Kahramanmaraş Cumhuriyet Savcısı
Midyat Cumhuriyet Savcılığı
2513 211743
İlker İMRE
Edirne Hâkimi
Muradiye Hâkimliği
2514 211744
Hatice İNAL
Ankara Hâkimi
Şereflikoçhisar Hâkimliği
2515 211747
Ali İNCEKARA
Dikili Hâkimi
Trabzon Hâkimliği
2516 211748
Çağrı İNCEKARA
Samsun Hâkimi
Kadirli Hâkimliği
2517 211749
Münevver İNCİ
Zonguldak Hâkimi
Kulu Hâkimliği
2518 211750
İbrahim İPİÇÜRÜK
Bergama Cumhuriyet Savcısı
Gaziantep Cumhuriyet Savcılığı
Sayfa 84
S.No Sicil No Adı ve Soyadı
Bulunduğu Görev
Atandığı Görev
2519 211751
Mustafa Onur İRİDEMİR
Kocaeli Cumhuriyet Savcısı
Viranşehir Cumhuriyet Savcılığı
2520 211752
Mehmet Orçun İRİDERE
Körfez Cumhuriyet Savcısı
Sivas Cumhuriyet Savcılığı
2521 211771
Özgür İŞÇİ
Erzincan Hâkimi
Manisa Hâkimliği
2522 211773
Yunus İŞLER
Antalya Hâkimi
Doğubayazıt Hâkimliği
2523 211774
Deniz Şakir İYİCE
Mersin Cumhuriyet Savcısı
Viranşehir Cumhuriyet Savcılığı
2524 211776
Alpaslan KAÇAR
Denizli Hâkimi
Çüngüş Hâkimliği
2525 211778
Aykut KAĞNICI
Gebze Cumhuriyet Savcısı
Erciş Cumhuriyet Savcılığı
2526 211782
Esra KALAÇ AKTAŞ
Adana Hâkimi
Afşin Hâkimliği
2527 211783
Naim KALAOĞLU
Uşak Hâkimi
Artova Hâkimliği
2528 211785
Mehmet KALKANDELEN
Kırklareli Hâkimi
Çorlu Hâkimliği
2529 211786
Mehmet KAMAN
Iğdır Hâkimi
Konya Hâkimliği
2530 211788
Gülden KARADAYİ
İstanbul Anadolu Hâkimi
Sungurlu Hâkimliği
2531 211789
Zeynel Abidin KAPLAN
Ereğli(Zonguldak) Cumhuriyet Savcısı
Bursa Cumhuriyet Savcılığı
2532 211791
Ayşe KAR DURAK
Balıkesir Hâkimi
Hakkâri Hâkimliği
2533 211792
Can KARA
Bursa Cumhuriyet Savcısı
Yayladağı Cumhuriyet Savcılığı
2534 211795
Hacer KARA
Sakarya Hâkimi
Yayladağı Hâkimliği
2535 211798
Fatma KARABABA
Küçükçekmece Hâkimi
Gürün Hâkimliği
2536 211801
Şahin KARABULUT
İskenderun Hâkimi
Cizre Hâkimliği
2537 211802
Gamze KARACA
Trabzon Hâkimi
Kızıltepe Hâkimliği
2538 211804
Ayşe Aylin KARAGÖZ BORA
Konya Hâkimi
Muratlı Hâkimliği
2539 211806
Kürşat KARAHAN
Bilecik Cumhuriyet Savcısı
Uşak Cumhuriyet Savcılığı
2540 211807
Ahmet Rıdvan KARAHÖYÜKLÜ
Denizli Cumhuriyet Savcısı
Muradiye Cumhuriyet Savcılığı
2541 211809
Hilmi KARAKAŞ
Alanya Hâkimi
Ceylânpınar Hâkimliği
2542 211811
Süleyman KARAKAYA
Uşak Hâkimi
Savaştepe Hâkimliği
2543 211813
Hatice ATAŞ
Samsun Hâkimi
Ağrı Hâkimliği
2544 211814
Burcu KARAKUŞ
Kayseri Hâkimi
Gazipaşa Hâkimliği
2545 211815
Mehmet Emin KARAKUŞ
Samsun Hâkimi
Feke Hâkimliği
2546 211816
Burcu KARAKUŞ BOL
Adana Hâkimi
Senirkent Hâkimliği
2547 211819
Erol KARAMANOĞLU
Çorlu Hâkimi
Selendi Hâkimliği
2548 211820
Çağla KARAN ÖZÇELİK
Antalya Hâkimi
Hakkâri Hâkimliği
Sayfa 85
S.No Sicil No Adı ve Soyadı
Bulunduğu Görev
Atandığı Görev
2549 211821
Abdullah KARASOY
İliç Cumhuriyet Savcısı
Düzce Cumhuriyet Savcılığı
2550 211822
Akif KARASU
Gebze Cumhuriyet Savcısı
Iğdır Cumhuriyet Savcılığı
2551 211823
Esra ZEBEK
Vize Hâkimi
Bursa Hâkimliği
2552 211824
Hüseyin KARATAŞ
Osmaniye Cumhuriyet Savcısı
Bursa Cumhuriyet Savcılığı
2553 211825
Sevcan KARAYİĞİT TANGÖR
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı
Bingöl Cumhuriyet Savcılığı
2554 211827
Mehmet KARSON
Antalya Hâkimi
Cizre Hâkimliği
2555 211828
Ahmet KARTAL
Sakarya Cumhuriyet Savcısı
Çemişgezek Cumhuriyet Savcılığı
2556 211831
Musa İhsan KARTAL
İstanbul Cumhuriyet Savcısı
Yığılca Cumhuriyet Savcılığı
2557 211836
Bahtiyar Ozan KAYA
Trabzon Cumhuriyet Savcısı
Mazıdağı Cumhuriyet Savcılığı
2558 211837
Canan KAYA
Bakırköy Hâkimi
Reyhanlı Hâkimliği
2559 211839
Elif KAYA DOĞAN
Sakarya Hâkimi
Ağrı Hâkimliği
2560 211841
Mustafa KAYA
Antalya Cumhuriyet Savcısı
Çaldıran Cumhuriyet Savcılığı
2561 211842
Ramazan KAYA
Bursa Hâkimi
Pınarbaşı(Kayseri) Hâkimliği
2562 211844
Şeyda MIZRAK
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı
Aşkale Cumhuriyet Savcılığı
2563 211845
Uğur KAYA
İstanbul Hâkimi
Mut Hâkimliği
2564 211846
Nazan KAYA DEMİRAL
Çifteler Hâkimi
Kilis Hâkimliği
2565 211849
Emrah KAYASAN
İstanbul Hâkimi
Harran Hâkimliği
2566 211850
Hacı KAYHAN
Serik Hâkimi
Çorlu Hâkimliği
2567 211852
Gönül Tuba KAYRA
Ankara Hâkimi
Nallıhan Hâkimliği
2568 211853
Yunus KAYSI
Büyükçekmece Cumhuriyet Savcısı
Bismil Cumhuriyet Savcılığı
2569 211854
Ferhat KEÇEBAŞ
Niğde Cumhuriyet Savcısı
Şanlıurfa Cumhuriyet Savcılığı
2570 211855
Nuray ÇAKMAK
Ünye Hâkimi
Bursa Hâkimliği
2571 211856
Gülay KEKEÇ TERZİ
Kayseri Hâkimi
Korkuteli Hâkimliği
2572 211857
Rabia KELEŞ
Bakırköy Hâkimi
Geyve Hâkimliği
2573 211859
Cafer KEMİK
Adana Hâkimi
Ermenek Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı
2574 211862
Hayriye KEZER
İstanbul Hâkimi
Bitlis Hâkimliği
2575 211864
Ahmet İzzeddin KILIÇ
Kozan Cumhuriyet Savcısı
Malatya Cumhuriyet Savcılığı
2576 211865
Bilge KILIÇ
Adana Cumhuriyet Savcısı
Karaisalı Cumhuriyet Savcılığı
2577 211866
Fatma Gökçen GÜNGÖR
Isparta Cumhuriyet Savcısı
Digor Cumhuriyet Savcılığı
2578 211867
Olgun Sefa KILIÇ
Adana Cumhuriyet Savcısı
Kale(Denizli) Cumhuriyet Savcılığı
Sayfa 86
S.No Sicil No Adı ve Soyadı
Bulunduğu Görev
Atandığı Görev
2579 211869
Oğuzhan KILIÇASLAN
Nazilli Cumhuriyet Savcısı
Gebze Cumhuriyet Savcılığı
2580 211872
İbrahim Hakkı KILINÇ
Antalya Hâkimi
Doğubayazıt Hâkimliği
2581 211873
Muzaffer KILINÇ
Gökçebey Cumhuriyet Savcısı
Nizip Cumhuriyet Savcılığı
2582 211874
Derya KILINÇ DEMİR
İstanbul Anadolu Hâkimi
Pasinler Hâkimliği
2583 211878
Mustafa KIRMIZI
İstanbul Anadolu Hâkimi
Solhan Hâkimliği
2584 211879
Kübra AKBULUT
Uşak Cumhuriyet Savcısı
Seydişehir Cumhuriyet Savcılığı
2585 211880
İpek KIŞLALI
Hatay Hâkimi
Artvin Hâkimliği
2586 211881
Serkan KIVRAK
İznik Hâkimi
Düzce Hâkimliği
2587 211882
Pınar KIYAK HAKUT
Kırklareli Cumhuriyet Savcısı
Gaziantep Cumhuriyet Savcılığı
2588 211884
Şeyma GÜLER
Gaziantep Hâkimi
Samandağ Hâkimliği
2589 211886
Mustafa KİLİTCİ
Gaziosmanpaşa Hâkimi
Karasu Hâkimliği
2590 211887
Fatma KİRİŞ
Kütahya Hâkimi
Banaz Hâkimliği
2591 211888
Ahmet Ali KOCAAĞA
Adana Hâkimi
Ulus Hâkimliği
2592 211891
Derya KOÇ
Gaziantep Hâkimi
Kaş Hâkimliği
2593 211892
Hatice KOÇ
İskenderun Hâkimi
Kepsut Hâkimliği
2594 211893
İsmail KOÇ
Mersin Cumhuriyet Savcısı
Kemah Cumhuriyet Savcılığı
2595 211894
Onur KOÇ
Gaziantep Hâkimi
Kaş Hâkimliği
2596 211895
Ozan KOÇ
İstanbul Cumhuriyet Savcısı
Lâpseki Cumhuriyet Savcılığı
2597 211897
Barış KOÇUM
Konya Cumhuriyet Savcısı
Gökçeada Cumhuriyet Savcılığı
2598 211898
Yılmaz KOLAK
Düzce Hâkimi
Tavşanlı Hâkimliği
2599 211901
Yelda KOLDEMİR KURTAY
Aydın Hâkimi
Dicle Hâkimliği
2600 211902
Hüseyin KOLOĞLU
Bartın Cumhuriyet Savcısı
Trabzon Cumhuriyet Savcılığı
2601 211903
Fatma Zehra KONUK KÜÇÜK
Akçakoca Hâkimi
Gebze Hâkimliği
2602 211904
Güler YILMAZ
İstanbul Hâkimi
Refahiye Hâkimliği
2603 211906
Süleyman KORKMAZ
Dörtyol Cumhuriyet Savcısı
Zonguldak Cumhuriyet Savcılığı
2604 211909
Kerem KORKUT
Ödemiş Cumhuriyet Savcısı
Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığı
2605 211911
Erkan KOŞUN
Muğla Hâkimi
Silopi Hâkimliği
2606 211913
Nesibe KÖKER YARGICI
Bolu Hâkimi
Siverek Hâkimliği
2607 211915
Özgür KÖKSAL
Karşıyaka Hâkimi
Nazımiye Hâkimliği
2608 211916
Özgür KÖKSAL
Kütahya Hâkimi
Şefaatli Hâkimliği
Sayfa 87
S.No Sicil No Adı ve Soyadı
Bulunduğu Görev
Atandığı Görev
2609 211917
Kübra KÖRPINAR VAROL
Sandıklı Cumhuriyet Savcısı
İstanbul Cumhuriyet Savcılığı
2610 211920
Zekeriya KÖSE
Çanakkale Hâkimi
Dargeçit Hâkimliği
2611 211922
Behiye KÖSE ŞAHİN
Denizli Hâkimi
Karakoçan Hâkimliği
2612 211924
Mevlüt KUBAT
Kahramanmaraş Hâkimi
Karakoçan Hâkimliği
2613 211925
Zeynep Esra KUNDURACI
GÜNGÖR
Edirne Hâkimi
Muş Hâkimliği
2614 211926
Baki KURNAZ
Bursa Hâkimi
Erbaa Hâkimliği
2615 211927
Orhan KURTOĞLU
Fatsa Hâkimi
Mardin Hâkimliği
2616 211929
Ahmet KUŞAK
Giresun Cumhuriyet Savcısı
Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığı
2617 211930
Tahsin KUTANOĞLU
Edremit Hâkimi
Mardin Hâkimliği
2618 211931
Müge KUTAYER OĞUZ
Germencik Cumhuriyet Savcısı
Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı
2619 211932
Arda KUTLUK
Bakırköy Hâkimi
Iğdır Hâkimliği
2620 211933
Mücahid KUZU
Kahramanmaraş Hâkimi
Gerze Hâkimliği
2621 211935
Ümmü KÜÇÜK AKŞİT
İstanbul Anadolu Hâkimi
Çine Hâkimliği
2622 211941
Ahmet KÜÇÜKYURT
Eskişehir Cumhuriyet Savcısı
Ağrı Cumhuriyet Savcılığı
2623 211942
Tuncay KÜRK
Tokat Hâkimi
Silopi Hâkimliği
2624 211943
Mehmet Ali KÜRKCÜ
Denizli Cumhuriyet Savcısı
Akçakale Cumhuriyet Savcılığı
2625 211944
Melike KÜRSÜLÜ
Silivri Hâkimi
Bakırköy Hâkimliği
2626 211946
Onur KÜTÜK
Adana Cumhuriyet Savcısı
Tonya Cumhuriyet Savcılığı
2627 211947
Sencer LEVENT
İzmir Hâkimi
Çukurca Hâkimliği
2628 211948
Murat MACİT
Eskişehir Hâkimi
Suruç Hâkimliği
2629 211950
Saide Selin MADENCİ
Bursa Hâkimi
Altınözü Hâkimliği
2630 211952
Semra MALKAMAK
Ankara Hâkimi
Akyazı Hâkimliği
2631 211953
Ayhan Mert MARAKOĞLU
Hatay Hâkimi
Alaplı Hâkimliği
2632 211954
Sinan MAYA
Bursa Hâkimi
Sivaslı Hâkimliği
2633 211955
Gülşen MENGENE
Kocaeli Hâkimi
Uzunköprü Hâkimliği
2634 211956
Hülya MEŞŞE TÜMER
İzmir Hâkimi
Suruç Hâkimliği
2635 211957
Adem METİK
Tokat Hâkimi
Kahramanmaraş Hâkimliği
2636 211958
Şule METİN
Şanlıurfa Hâkimi
Suluova Hâkimliği
2637 211959
Ayşenur MEYDANCI
Bozüyük Hâkimi
Şanlıurfa Hâkimliği
2638 211961
Elif MOLLAKÖY
Küçükçekmece Cumhuriyet Savcısı
Kurtalan Cumhuriyet Savcılığı
Sayfa 88
S.No Sicil No Adı ve Soyadı
Bulunduğu Görev
Atandığı Görev
2639 211967
Turgay NAS
İstanbul Anadolu Hâkimi
Akyazı Hâkimliği
2640 211968
Kadir NOZOĞLU
Bakırköy Hâkimi
Elbistan Hâkimliği
2641 211969
Fatih NURANİOĞLU
Cizre Cumhuriyet Savcısı
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılığı
2642 211973
Kadriye ODABAŞIOĞLU
Kocaeli Hâkimi
Doğubayazıt Hâkimliği
2643 211977
Aslı OĞUZ EFE
Tarsus Cumhuriyet Savcısı
Konya Cumhuriyet Savcılığı
2644 211978
Orhan OK
Silivri Cumhuriyet Savcısı
Çorlu Cumhuriyet Savcılığı
2645 211979
Ersan OKTAŞ
Gaziosmanpaşa Hâkimi
Gerze Hâkimliği
2646 211980
Ender Olcay OKUMUŞ
Ayvalık Cumhuriyet Savcısı
Gebze Cumhuriyet Savcılığı
2647 211983
Adem OKUR
Ankara Hâkimi
Bingöl Hâkimliği
2648 211987
Necati ONAN
İstanbul Anadolu Hâkimi
Boyabat Hâkimliği
2649 211988
Abdullah ONAT
Kaş Cumhuriyet Savcısı
Aksaray Cumhuriyet Savcılığı
2650 211989
Arif ONUR
Afyonkarahisar Hâkimi
Kırıkhan Hâkimliği
2651 211992
Nurullah ORHAN
Samsun Hâkimi
Pınarbaşı(Kayseri) Hâkimliği
2652 211993
Halil ORUÇ
Anamur Cumhuriyet Savcısı
Düzce Cumhuriyet Savcılığı
2653 211994
Barış ORUN
Isparta Hâkimi
Suruç Hâkimliği
2654 211996
Gökhan ÖCAL
Konya Hâkimi
Tosya Hâkimliği
2655 211998
Murat ÖĞCEM
Gaziantep Cumhuriyet Savcısı
Ezine Cumhuriyet Savcılığı
2656 212001
Abdulkadir ÖNAL
Söke Cumhuriyet Savcısı
Çorlu Hâkimliği
2657 212002
Aslıhan YAZICI
Hatay Cumhuriyet Savcısı
Birecik Cumhuriyet Savcılığı
2658 212003
Hüseyin Alper ÖNAL
Bakırköy Hâkimi
Muş Hâkimliği
2659 212004
Mehmet Latif ÖNER
Anamur Hâkimi
Kocaeli Hâkimliği
2660 212005
Yasin Ersin ÖNER
Tokat Hâkimi
Aksaray Hâkimliği
2661 212006
Mahmut ÖRDÜ
Ödemiş Cumhuriyet Savcısı
Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığı
2662 212007
Ömer ÖRSOĞLU
Bakırköy Cumhuriyet Savcısı
Çat Cumhuriyet Savcılığı
2663 212009
Burak ÖVÜNÇ
Bitlis Hâkimi
Tekirdağ Hâkimliği
2664 212010
Ayşe ÖZ
Kahramanmaraş Cumhuriyet Savcısı
Kaş Cumhuriyet Savcılığı
2665 212011
Gülşah ÖZ
Kastamonu Hâkimi
Bursa Hâkimliği
2666 212013
Bahar ÖZALLI KARALİ
Manavgat Cumhuriyet Savcısı
İspir Cumhuriyet Savcılığı
2667 212014
Muhteşem ÖZASLAN
Kayseri Cumhuriyet Savcısı
Aladağ Cumhuriyet Savcılığı
2668 212015
Abdulgafur ÖZAYDIN
Amasya Hâkimi
İstanbul Hâkimliği
Sayfa 89
S.No Sicil No Adı ve Soyadı
Bulunduğu Görev
Atandığı Görev
2669 212016
Abdullah ÖZBEK
Adıyaman Hâkimi
Uşak Hâkimliği
2670 212017
Reşat ÖZBEK
İstanbul Anadolu Hâkimi
Erciş Hâkimliği
2671 212018
Sıla ÖZBEK ŞAHİN
Adana Cumhuriyet Savcısı
Dinar Cumhuriyet Savcılığı
2672 212019
Sefa ÖZBEY
Afşin Cumhuriyet Savcısı
Malatya Cumhuriyet Savcılığı
2673 212020
Ali ÖZCAN
İstanbul Hâkimi
Erciş Hâkimliği
2674 212022
İsmail ÖZCAN
Konya Cumhuriyet Savcısı
Hizan Cumhuriyet Savcılığı
2675 212023
Kemal ÖZCAN
Karamürsel Cumhuriyet Savcısı
Bursa Cumhuriyet Savcılığı
2676 212026
Yasemin ÖZÇALIŞKAN SAFRAN
Manisa Hâkimi
Dicle Hâkimliği
2677 212027
Başak ÇİL
Kocaeli Cumhuriyet Savcısı
Boyabat Cumhuriyet Savcılığı
2678 212030
Reyhan ÖZÇOBAN
Samsun Hâkimi
Almus Hâkimliği
2679 212031
Sinem ÖZÇOBAN İNAL
Sivas Hâkimi
Birecik Hâkimliği
2680 212032
Hüseyin ÖZDEMİR
Bursa Hâkimi
Elbistan Hâkimliği
2681 212033
Hüseyin ÖZDEMİR
Çerkezköy Cumhuriyet Savcısı
Kahramanmaraş Cumhuriyet Savcılığı
2682 212034
İsa ÖZDEMİR
Ereğli(Zonguldak) Cumhuriyet Savcısı
Gaziantep Cumhuriyet Savcılığı
2683 212036
Ünal ÖZDEMİR
İstanbul Anadolu Hâkimi
Köyceğiz Hâkimliği
2684 212037
Yunus ÖZDEMİR
Bandırma Cumhuriyet Savcısı
Gebze Cumhuriyet Savcılığı
2685 212041
Buşra ÖZEN
Antalya Hâkimi
Ağrı Hâkimliği
2686 212044
Ülkü ÖZER
Mersin Cumhuriyet Savcısı
Palu Cumhuriyet Savcılığı
2687 212046
Fikret ÖZGÜL
Burdur Hâkimi
Edirne Hâkimliği
2688 212053
Cemile ÖZKALE
Sakarya Hâkimi
İpsala Hâkimliği
2689 212054
Ahmet Selçuk ÖZKAN
İstanbul Hâkimi
Kızıltepe Hâkimliği
2690 212056
Özlem ÖZKAN MAYA
Bursa Cumhuriyet Savcısı
Sivaslı Cumhuriyet Savcılığı
2691 212057
Gizem ÖZKAYA
Bakırköy Hâkimi
Susurluk Hâkimliği
2692 212060
Feyzi ÖZMEN
Germencik Cumhuriyet Savcısı
Altınözü Cumhuriyet Savcılığı
2693 212062
Hasan Ali ÖZMEN
Bitlis Hâkimi
Manisa Hâkimliği
2694 212063
Aslıhan ÖZMERİÇ
Antalya Hâkimi
Göle Hâkimliği
2695 212066
Onur ÖZSOY
İstanbul Cumhuriyet Savcısı
Midyat Cumhuriyet Savcılığı
2696 212070
Eylem ÖZTAŞ KÜÇÜK
İstanbul Hâkimi
Hacıbektaş Hâkimliği
2697 212073
Jale ÖZTEMÜR KIRKGÖZ
İstanbul Hâkimi
Akdağmadeni Hâkimliği
2698 212077
Ali ÖZTÜRK
Mersin Hâkimi
Şebinkarahisar Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı
Sayfa 90
S.No Sicil No Adı ve Soyadı
Bulunduğu Görev
Atandığı Görev
2699 212078
Barış ÖZTÜRK
İstanbul Hâkimi
Tavşanlı Hâkimliği
2700 212080
Dilek ÖZTÜRK
Denizli Hâkimi
Patnos Hâkimliği
2701 212081
Fatih ÖZTÜRK
Karacabey Hâkimi
Edirne Hâkimliği
2702 212083
İnci ÖZTÜRK
Zonguldak Hâkimi
Çayıralan Hâkimliği
2703 212084
Mustafa ÖZTÜRK
Uludere Hâkimi
Niğde Hâkimliği
2704 212086
Nuray ÖZTÜRK
İstanbul Hâkimi
Bismil Hâkimliği
2705 212087
Ömer ÖZTÜRK
Bursa Cumhuriyet Savcısı
Nallıhan Cumhuriyet Savcılığı
2706 212090
Yusuf ÖZTÜRK
Kahramanmaraş Hâkimi
Enez Hâkimliği
2707 212091
Hanife ÖZTÜRK DUMAN
Mersin Hâkimi
Dereli Hâkimliği
2708 212092
Mehtap ÖZTÜRK GÖKPINAR
Aydın Hâkimi
Derik Hâkimliği
2709 212093
Fatma ÖZTÜRK KAVUT
Ortaca Hâkimi
Elazığ Hâkimliği
2710 212094
Elif ÖZTÜRK ÜNAL
İstanbul Anadolu Hâkimi
Kandıra Hâkimliği
2711 212095
Onur ÖZÜER
İstanbul Anadolu Hâkimi
Viranşehir Hâkimliği
2712 212096
Mustafa ÖZYÜREK
Hendek Cumhuriyet Savcısı
Kütahya Cumhuriyet Savcılığı
2713 212097
Metin PAÇAL
Kahramanmaraş Hâkimi
Birecik Hâkimliği
2714 212098
Hatice PAKÖZ
Kayseri Cumhuriyet Savcısı
Sulakyurt Cumhuriyet Savcılığı
2715 212102
Emrah PALA
Uşak Cumhuriyet Savcısı
Çüngüş Cumhuriyet Savcılığı
2716 212103
Bilge PARAN BİLBOĞA
Küçükçekmece Hâkimi
Geyve Hâkimliği
2717 212105
Mustafa PAZARBAŞI
Gaziosmanpaşa Hâkimi
Kargı Hâkimliği
2718 212106
Fazıl PEHLİVAN
Bursa Hâkimi
Durağan Hâkimliği
2719 212109
Pınar PELTEK YAZGAN
İstanbul Cumhuriyet Savcısı
Şırnak Cumhuriyet Savcılığı
2720 212110
Gökhan PERVAN
Hatay Hâkimi
Oltu Hâkimliği
2721 212111
Erkan PİR
Kütahya Cumhuriyet Savcısı
Alucra Cumhuriyet Savcılığı
2722 212112
Dilek POLAT
Birecik Hâkimi
Adana Hâkimliği
2723 212113
Gülşen POLAT
Bursa Hâkimi
Tefenni Hâkimliği
2724 212114
Ömer POLAT
Giresun Hâkimi
Van Hâkimliği
2725 212115
Talip POLAT
Çanakkale Cumhuriyet Savcısı
Diyadin Cumhuriyet Savcılığı
2726 212119
Ali Rıza SADIK
Bulancak Hâkimi
Sakarya Hâkimliği
2727 212121
Ender Şamil SAĞDIÇ
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı
Halfeti Cumhuriyet Savcılığı
2728 212122
Esra Işıl SAĞLAM
Hatay Hâkimi
Kızıltepe Hâkimliği
Sayfa 91
S.No Sicil No Adı ve Soyadı
Bulunduğu Görev
Atandığı Görev
2729 212123
Kazim SAĞLAM
Hatay Cumhuriyet Savcısı
Kızıltepe Cumhuriyet Savcılığı
2730 212124
Murat SAĞLAM
Gaziantep Cumhuriyet Savcısı
Germencik Cumhuriyet Savcılığı
2731 212125
Serkan SAĞLAM
Gelibolu Cumhuriyet Savcısı
Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığı
2732 212127
Murat SAĞSÖZ
Ereğli(Konya) Cumhuriyet Savcısı
Sivas Cumhuriyet Savcılığı
2733 212128
Nurdan ÇAKMAK
Sivas Hâkimi
Nizip Hâkimliği
2734 212129
Selçuk SAKARYA
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı
Çay Cumhuriyet Savcılığı
2735 212130
Gökhan SAKIN
Bakırköy Cumhuriyet Savcısı
Nizip Cumhuriyet Savcılığı
2736 212140
Emin SALMAN
Serik Hâkimi
Çorlu Hâkimliği
2737 212141
Yusuf SALMAN
Edirne Hâkimi
Hanak Hâkimliği
2738 212142
Elif Banu SAMSA
Erzincan Cumhuriyet Savcısı
Kütahya Cumhuriyet Savcılığı
2739 212143
İsmail SAMUR
Gölcük Cumhuriyet Savcısı
Bursa Cumhuriyet Savcılığı
2740 212146
Önder SARAÇ
Edremit Cumhuriyet Savcısı
Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığı
2741 212148
Erol SARCAN
Küçükçekmece Cumhuriyet Savcısı
Doğubayazıt Cumhuriyet Savcılığı
2742 212149
Engin SARI
Düzce Cumhuriyet Savcısı
Göle Cumhuriyet Savcılığı
2743 212152
Basri SARICA
Elazığ Cumhuriyet Savcısı
Gürün Cumhuriyet Savcılığı
2744 212155
Tarık SARIDUMAN
Kocaeli Hâkimi
Gerger Hâkimliği
2745 212157
Kamil SARIYER
Lüleburgaz Hâkimi
Bursa Hâkimliği
2746 212158
Filiz SARP
Kahramanmaraş Cumhuriyet Savcısı
Gölpazarı Cumhuriyet Savcılığı
2747 212159
Ömer Lütfi SAVAŞ
Suruç Cumhuriyet Savcısı
Manavgat Cumhuriyet Savcılığı
2748 212161
Ayşe Gülhan SAYAR
Çankırı Hâkimi
Çorlu Hâkimliği
2749 212162
Ömer Faruk SEBER
Bursa Cumhuriyet Savcısı
Aralık Cumhuriyet Savcılığı
2750 212163
Mustafa SEKMEN
Kayseri Hâkimi
Yığılca Hâkimliği
2751 212168
Ahmet SEZMİŞ
Bakırköy Cumhuriyet Savcısı
Elmalı Cumhuriyet Savcılığı
2752 212171
Feyzullah SOLAK
Dikili Cumhuriyet Savcısı
İstanbul Cumhuriyet Savcılığı
2753 212173
Nilüfer Funda SOLAK
Kahramanmaraş Hâkimi
Halfeti Hâkimliği
2754 212174
Saffet SONGÜL
Marmaris Cumhuriyet Savcısı
Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığı
2755 212175
Hilmi SORMAZOĞLU
İzmir Hâkimi
Şırnak Hâkimliği
2756 212178
Emine Burcu SÖNMEZ
Ereğli(Konya) Hâkimi
Trabzon Hâkimliği
2757 212179
Fatih SÖNMEZ
Konya Hâkimi
Şırnak Hâkimliği
2758 212181
Can Burak SUCUOĞLU
Bulancak Cumhuriyet Savcısı
Bursa Cumhuriyet Savcılığı
Sayfa 92
S.No Sicil No Adı ve Soyadı
Bulunduğu Görev
Atandığı Görev
2759 212182
Kazım SUNAR
Bakırköy Hâkimi
Bor Hâkimliği
2760 212183
Özlem SUNAY SERT
Gürpınar Hâkimi
Van Hâkimliği
2761 212184
Saliha Merve SUNGUN
Sivas Hâkimi
Kozaklı Hâkimliği
2762 212185
Suzan SUYUN
Akhisar Hâkimi
Adana Hâkimliği
2763 212186
Dilan SÜMER TURĞUT
Uşak Hâkimi
Kırkağaç Hâkimliği
2764 212189
Bilgehan Burhan ŞAHİN
Ankara Hâkimi
Bolvadin Hâkimliği
2765 212191
Hümeyra ŞAHİN
Ankara Hâkimi
Sulakyurt Hâkimliği
2766 212194
Mevlüt Cihat ŞAHİN
Adana Hâkimi
Dinar Hâkimliği
2767 212196
Murat ŞAKRU
Yalova Hâkimi
Hınıs Hâkimliği
2768 212197
Kenan ŞAN
İzmir Hâkimi
Doğubayazıt Hâkimliği
2769 212199
Murat ŞEN
Keşan Hâkimi
Uşak Hâkimliği
2770 212200
Mustafa Kamil ŞEN
Düzce Hâkimi
Gülnar Hâkimliği
2771 212201
Nihat ŞENCAN
Kocaeli Hâkimi
Boyabat Hâkimliği
2772 212202
Ahmet Serhat ŞENEL
Yalova Hâkimi
Diyadin Hâkimliği
2773 212205
Mustafa ŞENGÜN
Mersin Cumhuriyet Savcısı
İliç Cumhuriyet Savcılığı
2774 212206
Sertaç ŞENTÜRK
Tekirdağ Hâkimi
Dazkırı Hâkimliği
2775 212207
Kamil ŞENYER
İnegöl Hâkimi
Ermenek Hâkimliği
2776 212208
Meliha Esra ŞENYİĞİT
Malatya Hâkimi
Tavşanlı Hâkimliği
2777 212209
Murat ŞENYİĞİT
Malatya Cumhuriyet Savcısı
Tavşanlı Cumhuriyet Savcılığı
2778 212211
Erhan ŞIMŞAT
Bursa Hâkimi
Gümüşhane Hâkimliği
2779 212213
Sadık ŞİMŞEK
Gaziantep Cumhuriyet Savcısı
Araban Cumhuriyet Savcılığı
2780 212214
Şenol ŞİMŞEK
Bursa Hâkimi
Akkuş Hâkimliği
2781 212215
Tuğba ŞİMŞEK
Diyarbakır Hâkimi
Karaburun Hâkimliği
2782 212217
Bedrettin ŞİŞİK
Bursa Hâkimi
Lâdik Hâkimliği
2783 212218
Hasan ŞİŞMAN
Ödemiş Hâkimi
Çorlu Hâkimliği
2784 212220
Hanifi TAN
Gelibolu Hâkimi
Kahramanmaraş Hâkimliği
2785 212221
Mehmet Ali TANGÖR
İstanbul Anadolu Hâkimi
Bingöl Hâkimliği
2786 212223
Firdevs TANRISEVEN
Uşak Hâkimi
Kozluk Hâkimliği
2787 212224
Büşra TANTAN
Akhisar Hâkimi
Gaziantep Hâkimliği
2788 212226
Nejdet TARHAN
İstanbul Hâkimi
Vize Hâkimliği
Sayfa 93
S.No Sicil No Adı ve Soyadı
Bulunduğu Görev
Atandığı Görev
2789 212230
Evin TARHAN ERTÜRK
İstanbul Cumhuriyet Savcısı
Ömerli Cumhuriyet Savcılığı
2790 212232
Hakan TAŞ
Konya Hâkimi
Yüksekova Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı
2791 212236
Fatma TAŞKIN
İnegöl Hâkimi
Bakırköy Hâkimliği
2792 212241
Muhammed Fatih TAŞTAN
Balıkesir Hâkimi
İliç Hâkimliği
2793 212242
Serran Güler TATAROĞLU
Kayseri Hâkimi
Kaş Hâkimliği
2794 212243
Gülşah TAZICI
Mersin Hâkimi
Ulus Hâkimliği
2795 212246
Mustafa TEKEL
Yalova Cumhuriyet Savcısı
Çukurca Cumhuriyet Savcılığı
2796 212249
Hayrunnisa TEKİN
İstanbul Anadolu Hâkimi
Iğdır Hâkimliği
2797 212250
İrem Nefishan TEKİN
Bursa Hâkimi
Çumra Hâkimliği
2798 212251
Yavuz TEKİN
Bursa Hâkimi
Çumra Hâkimliği
2799 212252
Mustafa TEMİR
Denizli Hâkimi
Çayırlı Hâkimliği
2800 212263
Çelebi TETİK
İzmir Hâkimi
Silvan Hâkimliği
2801 212265
Gözde Nur TETİKÇOK YAVUZ
Bursa Hâkimi
Göle Hâkimliği
2802 212271
Sahure TIĞLI
Tarsus Hâkimi
Konya Hâkimliği
2803 212272
Gözde TİMUROĞLU
Mersin Hâkimi
Gölköy Hâkimliği
2804 212274
Bünyamin TİRYAKİ
Bursa Hâkimi
Niksar Hâkimliği
2805 212277
Süleyman TOMAS
Tokat Hâkimi
İstanbul Hâkimliği
2806 212278
Onur TOMBALOĞLU
Ankara Hâkimi
Muş Hâkimliği
2807 212279
Handan TOPAL
Ankara Hâkimi
Sarıkamış Hâkimliği
2808 212280
Bahadır TOPÇUGİL
Pozantı Cumhuriyet Savcısı
Karaman Cumhuriyet Savcılığı
2809 212281
Mehmet Emrah TOPRAK
Şanlıurfa Cumhuriyet Savcısı
Lâpseki Cumhuriyet Savcılığı
2810 212282
Mustafa TOPRAK
Manavgat Cumhuriyet Savcısı
Cizre Cumhuriyet Savcılığı
2811 212284
Nüfide TOPRAKÇIOĞLU
KARATEPE
Sivas Hâkimi
Kaman Hâkimliği
2812 212285
Duygu TOPUZ
Ağrı Hâkimi
Bursa Hâkimliği
2813 212286
Çağatay TOROSLU
İstanbul Cumhuriyet Savcısı
Yeşilhisar Cumhuriyet Savcılığı
2814 212289
Hayriye TORU
Malatya Hâkimi
Kandıra Hâkimliği
2815 212293
Gülşah TUFAN
İstanbul Anadolu Hâkimi
Nizip Hâkimliği
2816 212298
Bilge TUNA ALTUNBAŞ
Turgutlu Hâkimi
Bakırköy Hâkimliği
2817 212302
Ramazan Onur TUNÇER
İstanbul Hâkimi
Osmaneli Hâkimliği
2818 212305
Çiğdem TURAN
Beypazarı Hâkimi
İstanbul Hâkimliği
Sayfa 94
S.No Sicil No Adı ve Soyadı
Bulunduğu Görev
Atandığı Görev
2819 212306
Esen TURĞUT ÖZKUL
Gaziantep Cumhuriyet Savcısı
Nizip Cumhuriyet Savcılığı
2820 212307
Civan Behiç TURHAN
Isparta Hâkimi
Malazgirt Hâkimliği
2821 212309
Şeyma TURHAN KURBAN
Manavgat Hâkimi
Gürpınar Hâkimliği
2822 212316
Esra KANAR
Adana Hâkimi
Cizre Hâkimliği
2823 212318
Emine TÜR
Isparta Hâkimi
Bulanık Hâkimliği
2824 212320
Dilek TÜRKOĞLU EFE
Küçükçekmece Hâkimi
Nizip Hâkimliği
2825 212321
Esra TÜRÜT
Kayseri Hâkimi
Bayburt Hâkimliği
2826 212322
Ebru UÇAR
İstanbul Hâkimi
Kemah Hâkimliği
2827 212324
Büşra UÇAR
Denizli Hâkimi
Akçakale Hâkimliği
2828 212325
Suat UÇARLI
Bursa Hâkimi
Havza Hâkimliği
2829 212327
Üzeyir UĞUR
Gaziantep Hâkimi
Develi Hâkimliği
2830 212333
Doğan ULUÇAY
Manavgat Cumhuriyet Savcısı
Erciş Cumhuriyet Savcılığı
2831 212334
Ömer ULUDAĞ
Tekirdağ Cumhuriyet Savcısı
Enez Cumhuriyet Savcılığı
2832 212336
Selçuk URAL
Antalya Cumhuriyet Savcısı
Suruç Cumhuriyet Savcılığı
2833 212337
Ahmet URAY
İstanbul Cumhuriyet Savcısı
Saruhanlı Cumhuriyet Savcılığı
2834 212346
Semih UYGUR
Hatay Hâkimi
İspir Hâkimliği
2835 212347
Furkan UYSAL
İstanbul Hâkimi
Yalvaç Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı
2836 212349
Sami UZAR
İstanbul Anadolu Hâkimi
Tavşanlı Hâkimliği
2837 212351
Burhan UZUNÇARŞI
İzmir Hâkimi
Ağrı Hâkimliği
2838 212353
Zehra Nur GÜLTEKİN
Uşak Hâkimi
Çerkeş Hâkimliği
2839 212354
Ali Şamil ÜÇÜNCÜ
İstanbul Anadolu Hâkimi
Gölpazarı Hâkimliği
2840 212355
Ceren ÜN TUFAN
Kocaeli Hâkimi
Ezine Hâkimliği
2841 212358
Hakan ÜNAL
Bakırköy Hâkimi
Kızıltepe Hâkimliği
2842 212360
Şeyda ÜNAL
Kahramankazan Cumhuriyet Savcısı
Haymana Cumhuriyet Savcılığı
2843 212362
Berna Canan ÜNER ER
Bakırköy Hâkimi
Birecik Hâkimliği
2844 212363
Uğur ÜNER
Bakırköy Cumhuriyet Savcısı
Hekimhan Cumhuriyet Savcılığı
2845 212366
Kürşat ÜNSAL
Çorlu Cumhuriyet Savcısı
Tuzluca Cumhuriyet Savcılığı
2846 212367
Aslı ÜSTÜN AKÇAY
İstanbul Hâkimi
Datça Hâkimliği
2847 212368
Gürcihan ÜSTÜNSOY
Kahramanmaraş Hâkimi
Hassa Hâkimliği
2848 212371
Merve Nur TOPALHAN
Konya Hâkimi
Andırın Hâkimliği
Sayfa 95
S.No Sicil No Adı ve Soyadı
Bulunduğu Görev
Atandığı Görev
2849 212373
Uğur YAĞIZ
Aydın Hâkimi
Göle Hâkimliği
2850 212376
Yasin YAKAR
Çarşamba Cumhuriyet Savcısı
Afyonkarahisar Cumhuriyet Savcılığı
2851 212378
Ersin YALÇIN
Sakarya Hâkimi
Suşehri Hâkimliği
2852 212381
Merve AKSOY
Karşıyaka Hâkimi
Kağızman Hâkimliği
2853 212386
Ömer Faruk YANIK
Varto Hâkimi
Ünye Hâkimliği
2854 212388
Eser Yusuf YARAR
İstanbul Cumhuriyet Savcısı
Çaykara Cumhuriyet Savcılığı
2855 212391
Enes YAVAŞ
Bakırköy Cumhuriyet Savcısı
Çınar Cumhuriyet Savcılığı
2856 212392
Sinan YAVAŞ
İstanbul Cumhuriyet Savcısı
Iğdır Cumhuriyet Savcılığı
2857 212393
Şeyma YAVAŞ BAŞAR
Yargıtay Tetkik Hâkimi
Ankara Hâkimliği
2858 212394
Raziye YAVUZ
Ankara Hâkimi
Ağrı Hâkimliği
2859 212395
Serdar YAVUZ
Erdemli Cumhuriyet Savcısı
Bursa Cumhuriyet Savcılığı
2860 212396
Fatma YAVUZATMACA
Bolu Cumhuriyet Savcısı
İliç Cumhuriyet Savcılığı
2861 212397
Gökçe YAVUZYILMAZ
Silopi Hâkimi
İzmir Hâkimliği
2862 212398
Cemal YAYLA
Adana Hâkimi
Gümüşhacıköy Hâkimliği
2863 212399
Kazım YAYLA
İstanbul Cumhuriyet Savcısı
Ürgüp Cumhuriyet Savcılığı
2864 212400
Kemal YAZICI
Hatay Cumhuriyet Savcısı
Birecik Cumhuriyet Savcılığı
2865 212402
Hidayet YEMENİCİ
Silivri Hâkimi
Bakırköy Hâkimliği
2866 212405
Muazzez YIKILMAZ
Aksaray Hâkimi
Yeşilhisar Hâkimliği
2867 212407
Seher YILDIRAN
Erzincan Hâkimi
Samsun Hâkimliği
2868 212408
Abdulaziz YILDIRIM
Adana Hâkimi
Afşin Hâkimliği
2869 212409
Adem YILDIRIM
Menemen Cumhuriyet Savcısı
Hatay Cumhuriyet Savcılığı
2870 212410
Ali YILDIRIM
Giresun Cumhuriyet Savcısı
Hatay Cumhuriyet Savcılığı
2871 212411
Ali Rıza YILDIRIM
Aydın Cumhuriyet Savcısı
Akçakale Cumhuriyet Savcılığı
2872 212412
Mustafa YILDIRIM
Mersin Hâkimi
Çameli Hâkimliği
2873 212413
Ozan Başar YILDIRIM
Gaziosmanpaşa Hâkimi
Midyat Hâkimliği
2874 212415
Hilal YILDIRIM ARIKAN
Düzce Hâkimi
Pütürge Hâkimliği
2875 212417
Bülent YILDIZ
Silifke Cumhuriyet Savcısı
Gebze Cumhuriyet Savcılığı
2876 212419
Emine Aslı YILDIZ
Lüleburgaz Cumhuriyet Savcısı
Kocaali Cumhuriyet Savcılığı
2877 212420
Hasan YILDIZ
Çorum Cumhuriyet Savcısı
Pertek Cumhuriyet Savcılığı
2878 212423
Süleyman YILDIZ
Erdek Hâkimi
Hatay Hâkimliği
Sayfa 96
S.No Sicil No Adı ve Soyadı
Bulunduğu Görev
Atandığı Görev
2879 212425
Mehmet YILMAYAN
Mersin Hâkimi
Cizre Hâkimliği
2880 212427
Eda Burcu YILMAZ
Ankara Hâkimi
Pertek Hâkimliği
2881 212429
İsmail YILMAZ
Erdemli Cumhuriyet Savcısı
Edirne Hâkimliği
2882 212431
Nurdan YILMAZ
Edirne Hâkimi
Karasu Hâkimliği
2883 212433
Elif YILMAZ ATABEK
İstanbul Hâkimi
Bitlis Hâkimliği
2884 212436
Adem YOLDAŞ
Hatay Cumhuriyet Savcısı
Kızıltepe Cumhuriyet Savcılığı
2885 212440
Seda YURDAKUL
Samsun Hâkimi
Dazkırı Hâkimliği
2886 212441
Rabia YÜCEKUL BİLEK
Samsun Cumhuriyet Savcısı
Şefaatli Cumhuriyet Savcılığı
2887 212443
Melek YÜKSEL
Kayseri Hâkimi
Kocaali Hâkimliği
2888 212445
Harun YÜZÜAK
Bakırköy Hâkimi
Hakkâri Hâkimliği
2889 212449
Yelda ZENGİN
Batman Hâkimi
Denizli Hâkimliği
2890 212454
Levent ZEYDAN
Ankara Hâkimi
Gürpınar Hâkimliği
2891 212456
Pınar YILMAZ ZEYFEOĞLU
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı
Kandıra Cumhuriyet Savcılığı
2892 212458
Gamze ZORLU
Sakarya Cumhuriyet Savcısı
Silvan Cumhuriyet Savcılığı
2893 213550
Orhan DOĞAN
Zonguldak Hâkimi
Söğüt Hâkimliği
2894 213552
Cemali YAMAK
İstanbul Hâkimi
Araç Hâkimliği
2895 214663
Bayram ACAR
Bursa Cumhuriyet Savcısı
Taşlıçay Cumhuriyet Savcılığı
2896 214664
Cihat ACAR
Lüleburgaz Cumhuriyet Savcısı
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılığı
2897 214665
Elif GÜNDÜZ
Mustafakemalpaşa Hâkimi
İstanbul Anadolu Hâkimliği
2898 214666
Aslıhan ACAZ KAPLI
Ezine Hâkimi
İstanbul Hâkimliği
2899 214671
Şule AÇICI
Kocaeli Hâkimi
Gündoğmuş Hâkimliği
2900 214672
Deniz AÇIKGÖZ
Trabzon Hâkimi
Muş Hâkimliği
2901 214693
Begüm AĞAOĞLU ÜNSER
Aydın Hâkimi
Diyadin Hâkimliği
2902 214694
Özlem GÖKMEN AĞCA
İstanbul Hâkimi
Bismil Hâkimliği
2903 214695
Lütfiye KULOĞLU
Tavşanlı Cumhuriyet Savcısı
İstanbul Cumhuriyet Savcılığı
2904 214697
Zeynep AHİ AKYÜREK
Sarıkamış Hâkimi
Konya Hâkimliği
2905 214698
Nur AHMETOĞLU
Aydın Hâkimi
Eruh Hâkimliği
2906 214700
Esra AK ÇİMŞİT
Korkuteli Hâkimi
Yüksekova Hâkimliği
2907 214702
Berna AKALIN KARAGÖZ
İstanbul Hâkimi
Silvan Hâkimliği
2908 214704
İsa AKANSEL
Isparta Hâkimi
Lice Hâkimliği
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S.No Sicil No Adı ve Soyadı
Bulunduğu Görev
Atandığı Görev
2909 214705
İlhan AKARSU
Diyarbakır Cumhuriyet Savcısı
Savaştepe Cumhuriyet Savcılığı
2910 214707
Sevde YAŞAR
Safranbolu Hâkimi
Büyükçekmece Hâkimliği
2911 214713
Mervenur ALTINDAĞ
Manavgat Hâkimi
Başkale Hâkimliği
2912 214716
Çağatay AKÇA
Zonguldak Cumhuriyet Savcısı
Bitlis Cumhuriyet Savcılığı
2913 214717
Derya AKÇA
Çifteler Cumhuriyet Savcısı
Ceyhan Cumhuriyet Savcılığı
2914 214719
Fatma AKÇA
Ayvalık Cumhuriyet Savcısı
Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığı
2915 214720
Mehmet Yiğit AKÇA
Sarayköy Cumhuriyet Savcısı
İstanbul Cumhuriyet Savcılığı
2916 214723
Gencay AKÇAY
Giresun Cumhuriyet Savcısı
Edirne Cumhuriyet Savcılığı
2917 214726
Samet AKÇER
Gebze Hâkimi
Muş Hâkimliği
2918 214732
Berkay AKDUMAN
Karapınar Hâkimi
Kırıkkale Hâkimliği
2919 214739
Batuhan AKGÜN
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı
Tortum Cumhuriyet Savcılığı
2920 214743
Gazi Caner AKGÜN
İstanbul Hâkimi
Iğdır Hâkimliği
2921 214749
Dilara GÖKÇE
Akhisar Hâkimi
Bakırköy Hâkimliği
2922 214750
Tansu AKILLI
Tekirdağ Cumhuriyet Savcısı
Derik Cumhuriyet Savcılığı
2923 214752
Aziz AKIŞ
Afyonkarahisar Hâkimi
Türkoğlu Hâkimliği
2924 214755
Mevlüt Furkan AKKAYA
Seferihisar Cumhuriyet Savcısı
Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığı
2925 214757
Melike AKKOYUN
Artova Hâkimi
Denizli Hâkimliği
2926 214758
Şemame Merve AKMAN
Birecik Cumhuriyet Savcısı
Kırıkkale Cumhuriyet Savcılığı
2927 214760
Kerem AKPINAR
Bakırköy Cumhuriyet Savcısı
Bismil Cumhuriyet Savcılığı
2928 214761
Sinan AKSAKAL
Bakırköy Hâkimi
Ardahan Hâkimliği
2929 214762
Bilal AKSOY
Bursa Hâkimi
Baykan Hâkimliği
2930 214764
Güneş AKSOY
Eskişehir Hâkimi
Aladağ Hâkimliği
2931 214768
Kübra AKSU DUMAN
Karşıyaka Cumhuriyet Savcısı
Hozat Cumhuriyet Savcılığı
2932 214771
Gamze AKTAŞ
Ankara Hâkimi
Midyat Hâkimliği
2933 214772
İrem AKTAŞ
Tatvan Cumhuriyet Savcısı
Sakarya Cumhuriyet Savcılığı
2934 214777
Fadimana AKYILDIZ KELEŞ
Ankara Hâkimi
Suluova Hâkimliği
2935 214778
Bilgisay AKYOL
Adalar Cumhuriyet Savcısı
Ağrı Cumhuriyet Savcılığı
2936 214780
Ece AKYÜZ TOSUN
Bayındır Hâkimi
Bakırköy Hâkimliği
2937 214781
Edanur AKYÜZ VURAL
İstanbul Anadolu Hâkimi
Araklı Hâkimliği
2938 214793
Hicran AL PARLAK
Tarsus Hâkimi
İstanbul Anadolu Hâkimliği
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S.No Sicil No Adı ve Soyadı
Bulunduğu Görev
Atandığı Görev
2939 214794
Burcu ALAKUŞ ŞEKERCİ
Hatay Hâkimi
Amasra Hâkimliği
2940 214795
Bengü ALAN
Küçükçekmece Hâkimi
Halfeti Hâkimliği
2941 214798
Hüseyin ALBAYRAK
Beyşehir Cumhuriyet Savcısı
Kayseri Cumhuriyet Savcılığı
2942 214799
Seda BULANIK
Siverek Hâkimi
Denizli Hâkimliği
2943 214800
Volkan ALBAYRAK
Sivas Cumhuriyet Savcısı
Artova Cumhuriyet Savcılığı
2944 214801
Reşit ALÇİÇEK
Bursa Hâkimi
Divriği Hâkimliği
2945 214804
Gizem ALICI ZAMAN
Samsun Cumhuriyet Savcısı
Dereli Cumhuriyet Savcılığı
2946 214805
Gökşen ALIÇ SEVİL
Karabük Cumhuriyet Savcısı
Gaziantep Cumhuriyet Savcılığı
2947 214809
Tansu ALKAN
Çardak Cumhuriyet Savcısı
Torbalı Cumhuriyet Savcılığı
2948 214810
Zeynep İlayda ALKAN
Aksaray Hâkimi
Cide Hâkimliği
2949 214814
Yeşim BAŞOL
Beykoz Hâkimi
Patnos Hâkimliği
2950 214816
Tuğçe DUDAKLI
Yalvaç Hâkimi
İstanbul Hâkimliği
2951 214818
Mehmet Akif ALTINDAĞ
Manavgat Cumhuriyet Savcısı
Başkale Cumhuriyet Savcılığı
2952 214820
Muhammed ALTINIŞIK
Manisa Hâkimi
Pervari Hâkimliği
2953 214821
Ahmet Murat ALTINSOY
Ödemiş Hâkimi
Bakırköy Hâkimliği
2954 214823
Gülfem ŞAHİN
İzmir Hâkimi
Şırnak Hâkimliği
2955 214826
Burçin ORDUKAYA
Küçükçekmece Cumhuriyet Savcısı
Oltu Cumhuriyet Savcılığı
2956 214827
Aslıhan AKSAKAL
Bakırköy Hâkimi
Ardahan Hâkimliği
2957 214829
Ebru ALTUN ERGÜL
İstanbul Hâkimi
Akçakoca Hâkimliği
2958 214830
Başak ESENER
İstanbul Hâkimi
Bitlis Hâkimliği
2959 214831
Sümeyye Aslıhan ALTUNTOP
Mersin Hâkimi
Nallıhan Hâkimliği
2960 214835
Elifnur KAYA
Hatay Hâkimi
Siverek Hâkimliği
2961 214839
Kübra ARAT KOÇ
Bakırköy Hâkimi
Bingöl Hâkimliği
2962 214840
Leyla ARAT
Bursa Hâkimi
Sarıoğlan Hâkimliği
2963 214841
Ufuk ARAT
Aliağa Cumhuriyet Savcısı
Düzce Cumhuriyet Savcılığı
2964 214842
Veysel ARAT
Kütahya Cumhuriyet Savcısı
Yenice(Karabük) Cumhuriyet Savcılığı
2965 214846
Hüseyin ARIK
Çanakkale Cumhuriyet Savcısı
Yüksekova Cumhuriyet Savcılığı
2966 214848
Seray KORKMAZ
Yenişehir Hâkimi
Suşehri Hâkimliği
2967 214849
Tuğba ARMAĞAN USTAOĞLU
Ankara Hâkimi
Haymana Hâkimliği
2968 214850
Nurgül YÖNEL
Van Cumhuriyet Savcısı
Yatağan Cumhuriyet Savcılığı
Sayfa 99
S.No Sicil No Adı ve Soyadı
Bulunduğu Görev
Atandığı Görev
2969 214852
Abdullah Şükrü ARSLAN
İstanbul Hâkimi
Boğazlıyan Hâkimliği
2970 214856
Fatma ARSLAN
Akhisar Cumhuriyet Savcısı
Bursa Cumhuriyet Savcılığı
2971 214857
Hatice Tül Kübra TAŞDEMİR
Tercan Hâkimi
Ankara Batı Hâkimliği
2972 214858
İlhan ARSLAN
Kaş Cumhuriyet Savcısı
Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcılığı
2973 214860
Kübra ARSLAN
İzmir Hâkimi
Uludere Hâkimliği
2974 214863
Nursema ARSLAN
Ankara Hâkimi
Kozluk Hâkimliği
2975 214864
Ömer Burak ARSLAN
Edremit Cumhuriyet Savcısı
Kars Cumhuriyet Savcılığı
2976 214867
Muhammed Okan ARSLANTAŞ
Bakırköy Cumhuriyet Savcısı
Ardahan Cumhuriyet Savcılığı
2977 214868
Gamze ARSLANTÜRK
FİGENKAPLAN
Bodrum Hâkimi
Hakkâri Hâkimliği
2978 214872
Fahri ARTUN
Kahramanmaraş Hâkimi
Harran Hâkimliği
2979 214873
Damla ARULAT
Sarayönü Cumhuriyet Savcısı
Afyonkarahisar Cumhuriyet Savcılığı
2980 214874
Beyzanur ASAR GÖZEGER
İstanbul Anadolu Hâkimi
Sarıkamış Hâkimliği
2981 214875
Merve ASKER
Ceylânpınar Cumhuriyet Savcısı
Hakkâri Hâkimliği
2982 214884
Fikret Efe ASMA
Bakırköy Cumhuriyet Savcısı
Akçakale Cumhuriyet Savcılığı
2983 214885
Mehmet Ali AŞAN
Adana Cumhuriyet Savcısı
Boyabat Cumhuriyet Savcılığı
2984 214886
Asya AŞIR KARPUZ
Viranşehir Cumhuriyet Savcısı
Van Cumhuriyet Savcılığı
2985 214890
Çağrı ATA
Oltu Cumhuriyet Savcısı
Düzce Cumhuriyet Savcılığı
2986 214891
Pakize ATASEVEN ÖZTÜRK
Elbistan Cumhuriyet Savcısı
Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığı
2987 214892
Damla POLAT
Kepsut Cumhuriyet Savcısı
İstanbul Hâkimliği
2988 214894
Tuğçe ATAY ÇITAK
Muş Hâkimi
Edirne Hâkimliği
2989 214896
Burak ATEŞ
Isparta Hâkimi
Nusaybin Hâkimliği
2990 214904
Merve Süyünbike ATNUR
Edirne Hâkimi
Kelkit Hâkimliği
2991 214910
Fatma AKSOY
Bakırköy Hâkimi
Oltu Hâkimliği
2992 214911
Gökhan AY
Muğla Cumhuriyet Savcısı
Eruh Cumhuriyet Savcılığı
2993 214914
Leyla AYAN OMUŞ
Nizip Hâkimi
Samsun Hâkimliği
2994 214915
Doğucan AYATA
Fethiye Cumhuriyet Savcısı
Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcılığı
2995 214917
Bilal AYAZ
Manavgat Cumhuriyet Savcısı
Çukurca Cumhuriyet Savcılığı
2996 214919
Selin AYAZ UÇAR
Araban Cumhuriyet Savcısı
İzmir Cumhuriyet Savcılığı
2997 214922
Hasan Semih AYDEMİR
Pazar(Rize) Hâkimi
İstanbul Hâkimliği
2998 214927
Ender AYDIN
Ceyhan Cumhuriyet Savcısı
Malatya Cumhuriyet Savcılığı
Sayfa 100
S.No Sicil No Adı ve Soyadı
Bulunduğu Görev
Atandığı Görev
2999 214928
Gülistan AYDIN TETİKKOL
Adana Hâkimi
Maden Hâkimliği
3000 214929
Hasan AYDIN
Taşköprü Cumhuriyet Savcısı
Hatay Cumhuriyet Savcılığı
3001 214930
Hasibe DOĞAN
İstanbul Hâkimi
Sandıklı Hâkimliği
3002 214933
Ömer Kenan AYDIN
Bakırköy Hâkimi
Eskipazar Hâkimliği
3003 214937
Leyla AYDİN
Antalya Hâkimi
Mutki Hâkimliği
3004 214940
Büşra AYGÜN ÜSTÜNAY
Adana Hâkimi
Göynük Hâkimliği
3005 214942
Halil AYHANCI
Muş Hâkimi
Uşak Hâkimliği
3006 214944
Tuğba AYKAÇ
Bulancak Hâkimi
Çorum Hâkimliği
3007 214945
Berivan AYLUÇTARHAN
Sivrihisar Hâkimi
Çorlu Hâkimliği
3008 214947
İbrahim AYRANCIOĞLU
Hendek Hâkimi
Develi Hâkimliği
3009 214949
İbrahim AYSU
Aydın Hâkimi
Şırnak Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı
3010 214950
Sadrettin AYTAÇ
Kuşadası Cumhuriyet Savcısı
Edirne Cumhuriyet Savcılığı
3011 214951
Oğuzhan AYTEKİN
Bakırköy Hâkimi
Midyat Hâkimliği
3012 214955
Semih Safa AZGUR
Çeşme Hâkimi
İstanbul Hâkimliği
3013 214956
Hale Didem BADAK
Nevşehir Hâkimi
Bakırköy Hâkimliği
3014 214961
Gökhan BAKANER
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı
Muş Cumhuriyet Savcılığı
3015 214962
Ahmet BAKIR
Mudanya Cumhuriyet Savcısı
Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığı
3016 214963
Burak BAKIR
Kocaeli Cumhuriyet Savcısı
Azdavay Cumhuriyet Savcılığı
3017 214965
Salih BAL
Pazarcık Cumhuriyet Savcısı
Anamur Cumhuriyet Savcılığı
3018 214966
Tuğba BAL DANACI
Mardin Hâkimi
Kumluca Hâkimliği
3019 214967
Abdulkerim BALCI
Diyarbakır Cumhuriyet Savcısı
Akçakoca Cumhuriyet Savcılığı
3020 214968
Cansu BALCI
Antalya Hâkimi
Kulp Hâkimliği
3021 214969
Nurseren BALCI
Edirne Hâkimi
Tavas Hâkimliği
3022 214970
Recep BALCI
Sinop Cumhuriyet Savcısı
Çorlu Cumhuriyet Savcılığı
3023 214971
Veli BALOĞLU
Of Hâkimi
Ankara Hâkimliği
3024 214972
Merve Burçak AYTEKİN
İstanbul Hâkimi
Midyat Hâkimliği
3025 214974
Rıdvan BALTU
Erciş Cumhuriyet Savcısı
Adana Cumhuriyet Savcılığı
3026 214976
Ahmet Arda BARAN
Kozan Hâkimi
Kütahya Hâkimliği
3027 214986
Uğur BAŞ
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı
Siverek Cumhuriyet Savcılığı
3028 214988
Ensar İbrahim BAŞAR
Mersin Hâkimi
Göksun Hâkimliği
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S.No Sicil No Adı ve Soyadı
Bulunduğu Görev
Atandığı Görev
3029 214990
Saffet Merve BAŞBEKLEYEN
İstanbul Hâkimi
Sarıkaya Hâkimliği
3030 214991
Soner BAŞKALE
Söke Cumhuriyet Savcısı
İstanbul Hâkimliği
3031 214999
Ahmetcan BATUK
Alanya Hâkimi
Çaldıran Hâkimliği
3032 215000
Merve DOĞRU GÜRBULAK
Çanakkale Cumhuriyet Savcısı
Bayburt Cumhuriyet Savcılığı
3033 215005
Mehmet Feyyaz BAYDAR
Kırıkkale Hâkimi
Muş Hâkimliği
3034 215006
Gül DOĞAN
Edremit Hâkimi
İstanbul Anadolu Hâkimliği
3035 215009
Melike ARSLANTAŞ
Bakırköy Hâkimi
Ardahan Hâkimliği
3036 215013
Esra BAYRAK YILDIZ
Kastamonu Hâkimi
İstanbul Hâkimliği
3037 215015
Büşra BAYRAKTAR MAMUŞ
Trabzon Hâkimi
Iğdır Hâkimliği
3038 215016
Asiye Edanur AKDOVAN
Turhal Hâkimi
İstanbul Hâkimliği
3039 215017
Betül Melike GENÇTÜRK
Batman Hâkimi
İstanbul Hâkimliği
3040 215019
Harun BAYRAM
İstanbul Hâkimi
Kızıltepe Hâkimliği
3041 215020
Samet Can BAYRAM
Mersin Hâkimi
Kumru Hâkimliği
3042 215028
Orhun BEKAR
Tarsus Cumhuriyet Savcısı
Adana Cumhuriyet Savcılığı
3043 215031
Hakan BEKTAŞ
Karaman Hâkimi
Kocaeli Hâkimliği
3044 215032
Onur Sadettin BEKTAŞ
Söğüt Hâkimi
İstanbul Anadolu Hâkimliği
3045 215033
Ertuğrul BELDAĞLI
Gebze Cumhuriyet Savcısı
Bayat(Çorum) Cumhuriyet Savcılığı
3046 215034
Hasan Tamer BERBER
Tokat Hâkimi
Bakırköy Hâkimliği
3047 215036
Özlem BERBEROĞLU
Düzce Cumhuriyet Savcısı
Şereflikoçhisar Cumhuriyet Savcılığı
3048 215038
Ahmet BEYDİLLİ
Konya Cumhuriyet Savcısı
Mesudiye Cumhuriyet Savcılığı
3049 215040
Orhan BIÇAKCI
Hatay Hâkimi
Saray(Çorlu) Hâkimliği
3050 215041
Aydan KÜÇÜKAYDIN
Antalya Hâkimi
Nusaybin Hâkimliği
3051 215042
Hayrullah BİÇER
Gümüşhane Cumhuriyet Savcısı
Erzurum Cumhuriyet Savcılığı
3052 215044
Berna YAZIRLI
Kütahya Hâkimi
Doğanhisar Hâkimliği
3053 215045
Zeynep Büşra BİLGİ OKUYAN
Milâs Hâkimi
Yusufeli Hâkimliği
3054 215049
Yusuf Ziya BİLGİÇ
Tekirdağ Cumhuriyet Savcısı
Ceylânpınar Cumhuriyet Savcılığı
3055 215053
Atilla BİLİR
Mersin Hâkimi
Keles Hâkimliği
3056 215054
Zeynep ERGÜN
Konya Hâkimi
Gaziantep Hâkimliği
3057 215057
Mehmet Nuri BİNGÖL
Akşehir Cumhuriyet Savcısı
Van Cumhuriyet Savcılığı
3058 215062
Habibe BODUR KALEBAŞI
Alanya Hâkimi
İdil Hâkimliği
Sayfa 102
S.No Sicil No Adı ve Soyadı
Bulunduğu Görev
Atandığı Görev
3059 215064
Musa Görkem BOLAT
Tire Cumhuriyet Savcısı
İstanbul Cumhuriyet Savcılığı
3060 215065
Erkan BOLER
Akçakoca Cumhuriyet Savcısı
İstanbul Cumhuriyet Savcılığı
3061 215068
Duran Turgut BORCAKTEPE
Kaş Cumhuriyet Savcısı
Hatay Cumhuriyet Savcılığı
3062 215071
Muhammet Arif BOYNUKALIN
Bursa Hâkimi
Bozkır Hâkimliği
3063 215072
Yasin BOZDAĞ
Niğde Cumhuriyet Savcısı
Aydın Cumhuriyet Savcılığı
3064 215075
Hüseyin BOZDOĞAN
Torbalı Cumhuriyet Savcısı
Beytüşşebap Cumhuriyet Savcılığı
3065 215077
Emre BOZKURT
Şanlıurfa Cumhuriyet Savcısı
Kumluca Cumhuriyet Savcılığı
3066 215079
Resul Ekrem BOZKURT
Ordu Cumhuriyet Savcısı
Çiftlik Cumhuriyet Savcılığı
3067 215090
Sevil BUDAK
Sakarya Cumhuriyet Savcısı
Zara Cumhuriyet Savcılığı
3068 215091
Selin Ceren BUHUR
Konya Hâkimi
Gölköy Hâkimliği
3069 215092
Elif Seda MEHEL
İstanbul Anadolu Hâkimi
Pazar(Rize) Hâkimliği
3070 215095
Nurullah BURAL
Kayseri Cumhuriyet Savcısı
Şuhut Cumhuriyet Savcılığı
3071 215097
Ahmet BÜLADİ
Burdur Cumhuriyet Savcısı
Şanlıurfa Cumhuriyet Savcılığı
3072 215098
Coşkun BÜLBÜL
Akçakoca Hâkimi
İstanbul Hâkimliği
3073 215099
Derya BÜLBÜL
Konya Cumhuriyet Savcısı
Kemaliye Cumhuriyet Savcılığı
3074 215102
Gülsüm BAYHAN
Kahramankazan Hâkimi
Gaziantep Hâkimliği
3075 215108
Ali BÜYÜKÇAKMAK
Kocaeli Hâkimi
Hazro Hâkimliği
3076 215110
Tuba Betül BÜYÜKERGENE ZİLCİ Kırklareli Hâkimi
İstanbul Hâkimliği
3077 215111
Sedef BÜYÜKSÖKMEN
Hatay Hâkimi
Karasu Hâkimliği
3078 215112
Aslıhan BÜYÜKİŞLER
Aydın Hâkimi
Bahçesaray Hâkimliği
3079 215113
Berat Kamil BÜYÜKKALAY
İstanbul Cumhuriyet Savcısı
Malkara Cumhuriyet Savcılığı
3080 215118
Muhammet Zeki Fehmi CAN
Çorlu Hâkimi
Osmancık Hâkimliği
3081 215126
Mustafa CANTÜRK
Havza Cumhuriyet Savcısı
Tarsus Cumhuriyet Savcılığı
3082 215127
Mustafa Abdurrahman CANTÜRK
Uşak Hâkimi
Muş Hâkimliği
3083 215128
Beyza CARLAK
Ankara Batı Hâkimi
Uzunköprü Hâkimliği
3084 215136
Fatma Betül ALADAĞ
Şırnak Hâkimi
İstanbul Anadolu Hâkimliği
3085 215138
Oğuzhan CINDIK
Menderes Cumhuriyet Savcısı
Mutki Cumhuriyet Savcılığı
3086 215140
Kadir COŞAR
Nizip Cumhuriyet Savcısı
Ankara Cumhuriyet Savcılığı
3087 215141
Ayşe Nur COŞKUN
Trabzon Hâkimi
Viranşehir Hâkimliği
3088 215150
Muhsin ÇABAT
Hatay Hâkimi
Tosya Hâkimliği
Sayfa 103
S.No Sicil No Adı ve Soyadı
Bulunduğu Görev
Atandığı Görev
3089 215151
Turgut ÇADIR
Ankara Cumhuriyet Savcısı
Kovancılar Cumhuriyet Savcılığı
3090 215152
Mesut ÇAĞAP
Ankara Cumhuriyet Savcısı
Cide Cumhuriyet Savcılığı
3091 215153
Recep ÇAĞLAK
Uşak Hâkimi
Siverek Hâkimliği
3092 215154
Ezgi ÇAĞLAR
İstanbul Anadolu Hâkimi
Erciş Hâkimliği
3093 215155
Mahmut Sefa ÇAĞLAR
Akhisar Cumhuriyet Savcısı
Kocaeli Cumhuriyet Savcılığı
3094 215156
Oğuzhan ÇAĞLAR
Van Hâkimi
Tavşanlı Hâkimliği
3095 215158
Nurcan ÇAĞLAYAN
Kahramanmaraş Hâkimi
Doğanşehir Hâkimliği
3096 215161
Sevilay FİLİZ
İstanbul Anadolu Hâkimi
Saray(Çorlu) Hâkimliği
3097 215163
Elif ÇAKICI ATMACA
Trabzon Hâkimi
Ağrı Hâkimliği
3098 215164
Şeyma Hatice ÇAKIN
Büyükçekmece Cumhuriyet Savcısı
Altıntaş Cumhuriyet Savcılığı
3099 215165
Kübra ÇAKIR
Gebze Hâkimi
Kâhta Hâkimliği
3100 215166
Mehtap KARTAL
Doğubayazıt Hâkimi
Mersin Hâkimliği
3101 215167
Merve ÇAKIR KABAN
Çankırı Hâkimi
Bursa Hâkimliği
3102 215169
Volkan ÇAKIR
Polatlı Cumhuriyet Savcısı
Gaziantep Cumhuriyet Savcılığı
3103 215170
Tevfik ÇAKMAKTEPE
Merzifon Cumhuriyet Savcısı
Kahramanmaraş Cumhuriyet Savcılığı
3104 215171
Kübra ÇAL
Denizli Hâkimi
Viranşehir Hâkimliği
3105 215172
Gözde YILMAZ
Gölcük Hâkimi
Bor Hâkimliği
3106 215173
Ramazan ÇALIK
Kocaeli Cumhuriyet Savcısı
Ulus Cumhuriyet Savcılığı
3107 215175
Kübra ÇALIŞKAN
Bursa Hâkimi
Şavşat Hâkimliği
3108 215178
Mehmet Ali ÇAM
Ankara Hâkimi
Bismil Hâkimliği
3109 215179
Berat ÇAMLICA
Bakırköy Hâkimi
Sorgun Hâkimliği
3110 215180
Yusuf ÇAMURCU
Bartın Hâkimi
İstanbul Hâkimliği
3111 215184
Alican ÇAPAN
Çarşamba Hâkimi
Kahramanmaraş Hâkimliği
3112 215187
Selim Bahri ÇATAL
Ödemiş Cumhuriyet Savcısı
Çorlu Cumhuriyet Savcılığı
3113 215188
Cangül ŞENEL
Ankara Batı Hâkimi
İpsala Hâkimliği
3114 215190
Hümeyra ÇAVDAR
Gebze Cumhuriyet Savcısı
Gemerek Cumhuriyet Savcılığı
3115 215192
Merve ÇAVUŞOĞLU
Adıyaman Hâkimi
Aksaray Hâkimliği
3116 215196
Mustafa ÇELER
Soma Hâkimi
Manisa Hâkimliği
3117 215197
Burak ÇELİK
Isparta Cumhuriyet Savcısı
Özalp Cumhuriyet Savcılığı
3118 215200
Hayati ÇELİK
Kilis Hâkimi
Samsun Hâkimliği
Sayfa 104
S.No Sicil No Adı ve Soyadı
Bulunduğu Görev
Atandığı Görev
3119 215201
İrfan ÇELİK
Muş Cumhuriyet Savcısı
Rize Cumhuriyet Savcılığı
3120 215205
Mehmet ÇELİK
Kahramanmaraş Cumhuriyet Savcısı
Oltu Cumhuriyet Savcılığı
3121 215206
Mustafa Oğuzhan ÇELİK
İzmir Hâkimi
Pülümür Hâkimliği
3122 215211
Merve BAYRAM
İstanbul Hâkimi
Kızıltepe Hâkimliği
3123 215214
Çağla ÇERÇİOĞLU
Antalya Hâkimi
Hozat Hâkimliği
3124 215215
Cihat ÇERİK
Samsun Hâkimi
Elbistan Hâkimliği
3125 215216
Anıl ÇETİN
İnegöl Cumhuriyet Savcısı
Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığı
3126 215224
Başar ÇETİNKAYA
Kemer Hâkimi
Şanlıurfa Hâkimliği
3127 215227
Yelda SOYDEMİR
Seferihisar Hâkimi
İstanbul Hâkimliği
3128 215230
Ali Kemal ÇINAR
İstanbul Hâkimi
Bingöl Hâkimliği
3129 215237
Ahmet Eray ÇINKIR
Akhisar Cumhuriyet Savcısı
Bursa Cumhuriyet Savcılığı
3130 215239
Ali Onur ÇITAK
Bakırköy Hâkimi
Kula Hâkimliği
3131 215241
Buse Naz BÜYÜKKALAY
İstanbul Hâkimi
Malkara Hâkimliği
3132 215243
Ömer ÇİÇEK
Viranşehir Cumhuriyet Savcısı
Söke Cumhuriyet Savcılığı
3133 215248
Gözde Gonca ÇİFTÇİ
Kars Hâkimi
İstanbul Anadolu Hâkimliği
3134 215249
Mahsum ÇİFTÇİ
Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcısı
Elmalı Cumhuriyet Savcılığı
3135 215251
Sabiha BÜYÜK
Ordu Hâkimi
Kızıltepe Hâkimliği
3136 215252
Osman ÇİMEN
Sivas Hâkimi
Tunceli Hâkimliği
3137 215253
Şebnem ÇİMEN KOCAMAN
Çarşamba Cumhuriyet Savcısı
Bursa Cumhuriyet Savcılığı
3138 215254
Nesrin ÇİNAN BALABAN
Doğubayazıt Hâkimi
Gebze Hâkimliği
3139 215255
Oktay ÇİNTEMİN
Siverek Cumhuriyet Savcısı
Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığı
3140 215257
Mehtap ÇOBAN ÇELİK
Gaziosmanpaşa Hâkimi
İslâhiye Hâkimliği
3141 215258
Ali ÇOLAK
İstanbul Hâkimi
Birecik Hâkimliği
3142 215259
Güzin ÇONKAR DOĞAN
Bodrum Hâkimi
Yüksekova Hâkimliği
3143 215261
Ramazan ÇÖREKCİ
Ereğli(Zonguldak) Hâkimi
İstanbul Hâkimliği
3144 215263
Davut DAL
Dörtyol Cumhuriyet Savcısı
Mersin Cumhuriyet Savcılığı
3145 215265
Oğuzhan DALKILIÇ
Lüleburgaz Hâkimi
Denizli Hâkimliği
3146 215269
Fatih DARENDELİ
Adana Cumhuriyet Savcısı
Refahiye Cumhuriyet Savcılığı
3147 215270
Muhammed DAŞKIN
Ereğli(Zonguldak) Hâkimi
Gaziantep Hâkimliği
3148 215271
Begüm ŞEKER
Bursa Hâkimi
Şebinkarahisar Hâkimliği
Sayfa 105
S.No Sicil No Adı ve Soyadı
Bulunduğu Görev
Atandığı Görev
3149 215276
Aslınur DEMİR
Küçükçekmece Hâkimi
Alaplı Hâkimliği
3150 215277
Burak DEMİR
Kocaeli Cumhuriyet Savcısı
Kandıra Cumhuriyet Savcılığı
3151 215278
Büşra DEMİR GÜNEŞ
Tunceli Hâkimi
İstanbul Hâkimliği
3152 215279
Cemaleddin DEMİR
Ankara Cumhuriyet Savcısı
Çüngüş Cumhuriyet Savcılığı
3153 215280
Fatma Betül DEMİR
Manisa Hâkimi
Hanak Hâkimliği
3154 215284
Mehmet Burak DEMİR
Alanya Hâkimi
Pervari Hâkimliği
3155 215285
Meryem DEMİR
Bakırköy Hâkimi
Yumurtalık Hâkimliği
3156 215290
Tuğçe DEMİR
Düzce Cumhuriyet Savcısı
Bingöl Cumhuriyet Savcılığı
3157 215291
Canan DEMİRAL
İstanbul Hâkimi
Sorgun Hâkimliği
3158 215293
Ceren DEMİRAY
Ağrı Hâkimi
Isparta Hâkimliği
3159 215294
Eşref DEMİRAY
Adana Hâkimi
Taşköprü Hâkimliği
3160 215295
Necip Fazıl DEMİRBAĞ
Konya Cumhuriyet Savcısı
Muş Cumhuriyet Savcılığı
3161 215303
Görkem DEMİRCİ
Datça Hâkimi
İstanbul Anadolu Hâkimliği
3162 215304
İrem ÜNAL
Elmalı Hâkimi
Bakırköy Hâkimliği
3163 215309
Özlem YÜKSEL
Polatlı Hâkimi
İstanbul Anadolu Hâkimliği
3164 215310
Merve DENİZ
Birecik Cumhuriyet Savcısı
Konya Cumhuriyet Savcılığı
3165 215311
Osman DENİZ
Ortaca Cumhuriyet Savcısı
Hatay Cumhuriyet Savcılığı
3166 215315
Adem DİKİCİ
Marmaris Cumhuriyet Savcısı
Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığı
3167 215317
Erdinç DİNÇ
Ağrı Hâkimi
Isparta Hâkimliği
3168 215320
Berkay DİNDAR
Gaziantep Hâkimi
Alaplı Hâkimliği
3169 215321
Betül DİNLER
Karaman Cumhuriyet Savcısı
Kayseri Cumhuriyet Savcılığı
3170 215329
Ceren DOĞAN
İstanbul Hâkimi
Erciş Hâkimliği
3171 215333
Mehmet DOĞAN
Bitlis Cumhuriyet Savcısı
Adana Cumhuriyet Savcılığı
3172 215335
Mehmet Kazım DOĞAN
Bodrum Hâkimi
Yüksekova Hâkimliği
3173 215337
Muhammed İkbal DOĞAN
İstanbul Cumhuriyet Savcısı
Sandıklı Cumhuriyet Savcılığı
3174 215338
Nurdan DOĞAN
Tekirdağ Hâkimi
Tutak Hâkimliği
3175 215340
Tolga DOĞAN
Edremit Cumhuriyet Savcısı
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılığı
3176 215341
Zeynep DOĞAN
Tarsus Cumhuriyet Savcısı
Adana Cumhuriyet Savcılığı
3177 215345
Emine DOK OKUR
Denizli Hâkimi
Aralık Hâkimliği
3178 215347
Ebru Reyyan DÖNMEZ
Ordu Hâkimi
Altınözü Hâkimliği
Sayfa 106
S.No Sicil No Adı ve Soyadı
Bulunduğu Görev
Atandığı Görev
3179 215348
İrem KOÇAK
Adana Hâkimi
Gercüş Hâkimliği
3180 215351
Muhammed Eren DÖŞYILMAZ
Şile Hâkimi
Çorlu Hâkimliği
3181 215352
Hacer VEZİROĞLU
Şanlıurfa Cumhuriyet Savcısı
Hilvan Cumhuriyet Savcılığı
3182 215353
Hüseyin Talha DUMAN
İzmir Hâkimi
Hakkâri Hâkimliği
3183 215354
Kadir DUMAN
Akşehir Cumhuriyet Savcısı
Cide Cumhuriyet Savcılığı
3184 215357
Esra DURAN
Karşıyaka Cumhuriyet Savcısı
Saray(Van) Cumhuriyet Savcılığı
3185 215359
Zeynep Saliha KESKİN
Ortaca Hâkimi
Bakırköy Hâkimliği
3186 215360
Özge TEKİN
Kırıkkale Hâkimi
Kumru Hâkimliği
3187 215364
Şahin DURNAGÖL
Ankara Hâkimi
Genç Hâkimliği
3188 215366
Enes DURSUN
Konya Hâkimi
Artova Hâkimliği
3189 215367
Mehmet DURSUN
Çorlu Hâkimi
Beylikova Hâkimliği
3190 215369
Şakir DÜNDAR
İzmir Hâkimi
Lice Hâkimliği
3191 215370
Aslı DÜZGÜN
Osmaniye Hâkimi
Trabzon Hâkimliği
3192 215371
Burcu Feyza EFE AKYOL
Adalar Hâkimi
Ağrı Hâkimliği
3193 215373
Mustafa EFENDİOĞLU
Ayancık Cumhuriyet Savcısı
Isparta Cumhuriyet Savcılığı
3194 215375
Buket EGE
Sarayköy Hâkimi
Bakırköy Hâkimliği
3195 215385
Ahmet EKİN
Çorlu Cumhuriyet Savcısı
Tavşanlı Cumhuriyet Savcılığı
3196 215388
Buşra EKİNCİ
Acıpayam Cumhuriyet Savcısı
İstanbul Cumhuriyet Savcılığı
3197 215391
Şeyma EKŞİ
Çarşamba Hâkimi
Düzce Hâkimliği
3198 215392
Ayşe Melike ELDEMİR
Ankara Batı Cumhuriyet Savcısı
Akyurt Cumhuriyet Savcılığı
3199 215394
Mehmet ELİK
Antalya Hâkimi
Ceylânpınar Hâkimliği
3200 215398
Çağrı Berat EMİNOĞLU
Söğüt Cumhuriyet Savcısı
Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı
3201 215402
Mehmet Fatih ENGİN
İstanbul Anadolu Hâkimi
Güroymak Hâkimliği
3202 215403
Ahmet Furkan ER
Kızıltepe Hâkimi
Kayseri Hâkimliği
3203 215404
Merve ER
Tarsus Cumhuriyet Savcısı
Malatya Cumhuriyet Savcılığı
3204 215405
Ömer ER
Bandırma Hâkimi
Şanlıurfa Hâkimliği
3205 215407
Seda ERAKİ
Sakarya Hâkimi
Emet Hâkimliği
3206 215408
Ramazan ERBAŞ
Hizan Cumhuriyet Savcısı
Finike Cumhuriyet Savcılığı
3207 215412
İrem ERBUYURUCU
MEHMETOĞLU
İstanbul Anadolu Hâkimi
Nurdağı Hâkimliği
3208 215413
İrem ERCAN KALE
İslâhiye Hâkimi
Fatsa Hâkimliği
Sayfa 107
S.No Sicil No Adı ve Soyadı
Bulunduğu Görev
Atandığı Görev
3209 215414
Zehra ERÇİN SAĞDIÇ
İstanbul Hâkimi
Güroymak Hâkimliği
3210 215417
Mustafa ERDEM
Sakarya Hâkimi
Pozantı Hâkimliği
3211 215420
Hilal ERDEMİR
İstanbul Hâkimi
Iğdır Hâkimliği
3212 215422
Taner ERDEMİR
Kayseri Hâkimi
Gülnar Hâkimliği
3213 215424
Ahmet Fatih ERDOĞAN
Çeşme Cumhuriyet Savcısı
Şanlıurfa Cumhuriyet Savcılığı
3214 215428
Kadir Efe ERDOĞAN
Hendek Cumhuriyet Savcısı
Hatay Cumhuriyet Savcılığı
3215 215429
Yunus İsmet ERDOĞAN
Tekirdağ Cumhuriyet Savcısı
Yayladağı Cumhuriyet Savcılığı
3216 215430
Osman ERDOĞU
Ankara Hâkimi
Bingöl Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı
3217 215432
Seda EMİR
Körfez Hâkimi
İstanbul Anadolu Hâkimliği
3218 215435
Canan EREN YILDIRIM
Doğubayazıt Hâkimi
Bursa Hâkimliği
3219 215436
Burhan ERGAR
Şile Cumhuriyet Savcısı
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılığı
3220 215437
Rahman ERGEN
Bakırköy Cumhuriyet Savcısı
Uzunköprü Cumhuriyet Savcılığı
3221 215440
Ramazan ERGÜL
İstanbul Cumhuriyet Savcısı
Akçakoca Cumhuriyet Savcılığı
3222 215443
Onur Hidayet ERKİN
Çorum Cumhuriyet Savcısı
Harran Cumhuriyet Savcılığı
3223 215444
Ebru ERKOYUNCU
Çorum Hâkimi
Delice Hâkimliği
3224 215445
Mustafa ERMAYASI
Trabzon Cumhuriyet Savcısı
Hassa Cumhuriyet Savcılığı
3225 215447
Fatma EROĞLU KOYUNCU
Turgutlu Cumhuriyet Savcısı
Kahramanmaraş Cumhuriyet Savcılığı
3226 215450
Zeynep Buse EROĞLU ALTINTAŞ Denizli Hâkimi
Digor Hâkimliği
3227 215451
Akile EROL
Denizli Cumhuriyet Savcısı
Dicle Cumhuriyet Savcılığı
3228 215452
Aslınur EROL KARAKUŞ
Manisa Cumhuriyet Savcısı
Savur Cumhuriyet Savcılığı
3229 215455
Emrullah ERÖRS
İzmir Hâkimi
Hizan Hâkimliği
3230 215457
Muhammet Emin ERSİN
Alanya Cumhuriyet Savcısı
Hazro Cumhuriyet Savcılığı
3231 215458
Ayşe Nur ERSOY KOCA
Edremit Hâkimi
İstanbul Anadolu Hâkimliği
3232 215461
Yeliz Kübra KASAPOĞLU
İstanbul Hâkimi
Tatvan Hâkimliği
3233 215462
Merve Eda ERTEKİN
Menemen Cumhuriyet Savcısı
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılığı
3234 215463
Nesibe ERTEKİN ORTAÇ
Eğirdir Hâkimi
İstanbul Hâkimliği
3235 215464
Akın ERTÜRK
Torbalı Cumhuriyet Savcısı
Ceylânpınar Cumhuriyet Savcılığı
3236 215466
Deniz ERTÜRK
Geyve Hâkimi
Gaziosmanpaşa Hâkimliği
3237 215467
Muhammed Mustafa ERTÜRK
Çorlu Cumhuriyet Savcısı
Artvin Cumhuriyet Savcılığı
3238 215471
Ozan ERYILMAZ
Kayseri Cumhuriyet Savcısı
Reyhanlı Cumhuriyet Savcılığı
Sayfa 108
S.No Sicil No Adı ve Soyadı
Bulunduğu Görev
Atandığı Görev
3239 215472
Mustafa ERYÜZ
Çanakkale Hâkimi
Diyadin Hâkimliği
3240 215474
Hasan ESENER
İstanbul Cumhuriyet Savcısı
Bitlis Cumhuriyet Savcılığı
3241 215475
Furkan Samet ESER
Aydın Cumhuriyet Savcısı
Digor Cumhuriyet Savcılığı
3242 215476
Muhammed EŞME
Merzifon Cumhuriyet Savcısı
İstanbul Cumhuriyet Savcılığı
3243 215478
Mücahit EVLİCE
Ankara Hâkimi
Hassa Hâkimliği
3244 215479
Berna EVRAN
Ordu Hâkimi
Dinar Hâkimliği
3245 215481
Merve ERTAŞ
Cizre Cumhuriyet Savcısı
Tekirdağ Cumhuriyet Savcılığı
3246 215483
Eda GİŞİ
Bursa Hâkimi
Hadim Hâkimliği
3247 215485
Ahmet Can EZGİ
Mersin Cumhuriyet Savcısı
Sungurlu Cumhuriyet Savcılığı
3248 215487
Nurbanu FINDIK
Bursa Hâkimi
Kadınhanı Hâkimliği
3249 215489
Ayşe FIRTINA
Kahramanmaraş Hâkimi
Kavak Hâkimliği
3250 215492
Büşra GAZELCİ SARIBUĞA
Küçükçekmece Cumhuriyet Savcısı
Bitlis Hâkimliği
3251 215495
Gülten DOĞAN
Ankara Hâkimi
Tunceli Hâkimliği
3252 215496
Muhammed GEDİK
Sivas Hâkimi
Bitlis Hâkimliği
3253 215500
Nedime GENÇ
Gebze Hâkimi
Mihalıççık Hâkimliği
3254 215503
Rebab GENÇASLAN
Çorlu Hâkimi
Gölpazarı Hâkimliği
3255 215504
Ceylan AYANOĞLU
Uzunköprü Cumhuriyet Savcısı
İstanbul Cumhuriyet Savcılığı
3256 215505
Rümeysa SAMSAMA
Bitlis Hâkimi
Adana Hâkimliği
3257 215506
Songül GEZER
Kızıltepe Cumhuriyet Savcısı
Denizli Cumhuriyet Savcılığı
3258 215507
Esra GICIK
Kızılcahamam Cumhuriyet Savcısı
Ankara Cumhuriyet Savcılığı
3259 215508
Baran GİLGİL
Aliağa Cumhuriyet Savcısı
Hatay Cumhuriyet Savcılığı
3260 215511
Oğuzhan Selçuk GİŞİ
Bursa Cumhuriyet Savcısı
Hadim Cumhuriyet Savcılığı
3261 215514
Zehra Mine TURGUT
Malatya Hâkimi
Yatağan Hâkimliği
3262 215517
Merve Melike GÖKCEK
Kocaeli Hâkimi
Yayladağı Hâkimliği
3263 215522
Emel GÖKMEN NOĞAY
Acıpayam Hâkimi
İstanbul Hâkimliği
3264 215525
Turgay GÖKYER
Yargıtay Tetkik Hâkimi
Edirne Hâkimliği
3265 215527
Ayşegül GÖLLÜ
Tarsus Cumhuriyet Savcısı
Hatay Cumhuriyet Savcılığı
3266 215528
Fatih Mehmet GÖNCÜ
Yozgat Cumhuriyet Savcısı
Konya Cumhuriyet Savcılığı
3267 215529
İbrahim GÖRGÖZ
Pasinler Cumhuriyet Savcısı
Kahramanmaraş Cumhuriyet Savcılığı
3268 215532
Zeliha GÖZ
İzmir Hâkimi
Hani Hâkimliği
Sayfa 109
S.No Sicil No Adı ve Soyadı
Bulunduğu Görev
Atandığı Görev
3269 215533
Ömer Faruk GÖZEGER
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı
Sarıkamış Cumhuriyet Savcılığı
3270 215534
Gamze GÖZTEPE SUNCA
Konya Hâkimi
Gercüş Hâkimliği
3271 215535
Büşra GÜÇLÜ
İstanbul Anadolu Hâkimi
Bayat(Çorum) Hâkimliği
3272 215538
Murat GÜL
Akyurt Cumhuriyet Savcısı
Ankara Cumhuriyet Savcılığı
3273 215539
Mustafa GÜL
Sakarya Cumhuriyet Savcısı
Çamardı Cumhuriyet Savcılığı
3274 215541
Buşra GÜLEÇ
Tekirdağ Cumhuriyet Savcısı
Yusufeli Cumhuriyet Savcılığı
3275 215542
Fatma Sena GÜLEÇ YÜZER
İstanbul Hâkimi
Besni Hâkimliği
3276 215543
Funda GÜLEÇ
Kadirli Hâkimi
Mersin Hâkimliği
3277 215544
Suat GÜLEÇ
Muğla Cumhuriyet Savcısı
Dargeçit Cumhuriyet Savcılığı
3278 215545
Yusuf GÜLER
Manavgat Cumhuriyet Savcısı
Mazgirt Cumhuriyet Savcılığı
3279 215546
Mehmet Kaan GÜLLÜ
Çine Cumhuriyet Savcısı
İstanbul Cumhuriyet Savcılığı
3280 215547
Muhammed Mustafa GÜLLÜ
Aliağa Cumhuriyet Savcısı
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılığı
3281 215548
Gökhan GÜLOĞLU
Sandıklı Cumhuriyet Savcısı
İstanbul Cumhuriyet Savcılığı
3282 215551
Fatma Büşra GÜLŞEN
İzmir Hâkimi
Karayazı Hâkimliği
3283 215553
Yakup GÜLTEKİN
Vezirköprü Hâkimi
Afyonkarahisar Hâkimliği
3284 215554
Gamze DEMİRDÖĞER
Cide Hâkimi
Kars Hâkimliği
3285 215557
Kemal GÜN
Bolu Hâkimi
Koyulhisar Hâkimliği
3286 215559
Bilal GÜNAYDIN
Dinar Hâkimi
Artvin Hâkimliği
3287 215560
Emre GÜNAYDIN
Silvan Hâkimi
Bursa Hâkimliği
3288 215563
Gülcan DİNÇ
Ağrı Hâkimi
Isparta Hâkimliği
3289 215564
Ergün GÜNDÜZ
Bursa Cumhuriyet Savcısı
Gürpınar Cumhuriyet Savcılığı
3290 215566
Şükran ATEŞ
Silopi Hâkimi
Kayseri Hâkimliği
3291 215567
İlter GÜNDÜZ
Kadınhanı Hâkimi
Keşan Hâkimliği
3292 215568
Murat GÜNDÜZOĞLU
Manisa Hâkimi
Kozluk Hâkimliği
3293 215573
Ebru GÜNEY KOYUN
Boğazlıyan Cumhuriyet Savcısı
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılığı
3294 215574
Eda GÜNEY
Antalya Hâkimi
Tekman Hâkimliği
3295 215575
Aynur TİRYAKİ
Doğubayazıt Hâkimi
Alanya Hâkimliği
3296 215576
Hasan GÜNGÖR
Bayındır Hâkimi
İstanbul Hâkimliği
3297 215583
Emre GÜR
Sakarya Cumhuriyet Savcısı
Akkuş Cumhuriyet Savcılığı
3298 215584
Serhat GÜRBULAK
Çanakkale Cumhuriyet Savcısı
Bayburt Cumhuriyet Savcılığı
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S.No Sicil No Adı ve Soyadı
Bulunduğu Görev
Atandığı Görev
3299 215587
Nurullah GÜRBÜZ
Mersin Cumhuriyet Savcısı
Karlıova Cumhuriyet Savcılığı
3300 215588
Özcan GÜRBÜZ
Kurtalan Cumhuriyet Savcısı
İzmir Cumhuriyet Savcılığı
3301 215589
Yusuf GÜRBÜZ
Akçakale Cumhuriyet Savcısı
Mersin Hâkimliği
3302 215591
Deniz GÜRCAN
Didim Hâkimi
Bakırköy Hâkimliği
3303 215593
Kubilay GÜRKAN
Çorlu Cumhuriyet Savcısı
Aralık Cumhuriyet Savcılığı
3304 215594
Mert GÜRLER
Yüksekova Hâkimi
İzmir Hâkimliği
3305 215599
Yunus Emre GÜRTÜRK
Dikili Cumhuriyet Savcısı
Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığı
3306 215600
Uğur GÜVEN
Burdur Cumhuriyet Savcısı
Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı
3307 215602
Sinan GÜZEL
Ünye Cumhuriyet Savcısı
Gebze Cumhuriyet Savcılığı
3308 215604
Merve GÜZELSES
Çankırı Hâkimi
Küçükçekmece Hâkimliği
3309 215606
Ahmet Mert GÜZEY
Bakırköy Hâkimi
Sarıkamış Hâkimliği
3310 215607
Büşra GÜZEY
Bakırköy Cumhuriyet Savcısı
Sarıkamış Cumhuriyet Savcılığı
3311 215610
Meryem YETİŞİR
Torbalı Cumhuriyet Savcısı
Cizre Cumhuriyet Savcılığı
3312 215612
Yeşim HALAL BAŞ
Lâdik Hâkimi
Samsun Hâkimliği
3313 215614
Seyit Ahmet HALHALLİ
Bakırköy Hâkimi
Patnos Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı
3314 215616
Bilge HALICIOĞLU
Antalya Hâkimi
Doğubayazıt Hâkimliği
3315 215617
İpek YEŞİLDAL
Elmalı Hâkimi
İstanbul Hâkimliği
3316 215618
Berna HAMZAOĞLU
Sakarya Hâkimi
Uzunköprü Hâkimliği
3317 215620
Uğur HAN
Akhisar Hâkimi
Oltu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı
3318 215621
Hasan HANAY
İstanbul Anadolu Hâkimi
Arpaçay Hâkimliği
3319 215624
Talha Bahadır HARDALAÇ
Soma Cumhuriyet Savcısı
İstanbul Cumhuriyet Savcılığı
3320 215625
Sevilay HARMANCI BOZKURT
Muğla Hâkimi
Şırnak Hâkimliği
3321 215627
Metin HARPUT
Diyarbakır Cumhuriyet Savcısı
Germencik Cumhuriyet Savcılığı
3322 215628
Mahmut Selim HAŞİMOĞLU
Bursa Hâkimi
Çaldıran Hâkimliği
3323 215630
Yusuf Berk HATİPOĞLU
Birecik Hâkimi
Isparta Hâkimliği
3324 215632
Abdullah Furkan HAZAR
Taşova Cumhuriyet Savcısı
Bursa Cumhuriyet Savcılığı
3325 215633
Özge HAZIRBAŞ
Kocaeli Hâkimi
İdil Hâkimliği
3326 215634
Burak HEKİM
Uşak Cumhuriyet Savcısı
Ardahan Cumhuriyet Savcılığı
3327 215636
Yiğit HEKİMOĞLU
Kahramanmaraş Cumhuriyet Savcısı
Ayvacık(Çanakkale) Cumhuriyet Savcılığı
3328 215637
Tekbir Hak HOPA
Anamur Cumhuriyet Savcısı
Uşak Cumhuriyet Savcılığı
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S.No Sicil No Adı ve Soyadı
Bulunduğu Görev
Atandığı Görev
3329 215639
Melik Can IRMAK
İzmir Hâkimi
Saray(Van) Hâkimliği
3330 215642
Ahmet Kaan IŞIK
Manisa Hâkimi
Kiğı Hâkimliği
3331 215643
Cansu YAZAR
Polatlı Cumhuriyet Savcısı
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılığı
3332 215644
Dilara IŞIK UĞUZ
Zonguldak Hâkimi
Nurdağı Hâkimliği
3333 215646
Cihan İDİZ
İzmir Cumhuriyet Savcısı
Kiğı Cumhuriyet Savcılığı
3334 215650
Ayşegül İLHAN
İstanbul Anadolu Hâkimi
Elbistan Hâkimliği
3335 215654
Osman İLKUTLİ
Boğazlıyan Cumhuriyet Savcısı
Adana Cumhuriyet Savcılığı
3336 215655
Hıdır Can İLYAN
Düzce Cumhuriyet Savcısı
Doğanhisar Cumhuriyet Savcılığı
3337 215656
Ufuk İMREN
Bodrum Cumhuriyet Savcısı
Şırnak Cumhuriyet Savcılığı
3338 215658
Caner İNAM
Bursa Cumhuriyet Savcısı
Yusufeli Cumhuriyet Savcılığı
3339 215659
Tugay İNAN
Manavgat Cumhuriyet Savcısı
Doğubayazıt Cumhuriyet Savcılığı
3340 215661
Doğancan İNCE
Bursa Cumhuriyet Savcısı
Horasan Cumhuriyet Savcılığı
3341 215663
Şafak İNCE
Akyazı Cumhuriyet Savcısı
İstanbul Cumhuriyet Savcılığı
3342 215664
Simge İNCEDAL
İstanbul Hâkimi
Birecik Hâkimliği
3343 215667
Aslı Ecem İNOĞLU
Mudanya Hâkimi
Türkeli Hâkimliği
3344 215669
Mustafa İREN
Rize Cumhuriyet Savcısı
Arpaçay Cumhuriyet Savcılığı
3345 215670
Hülya İRİDEMİR
Kocaeli Hâkimi
Viranşehir Hâkimliği
3346 215671
Hande İRİER SÖNMEZ
İstanbul Cumhuriyet Savcısı
Bakırköy Hâkimliği
3347 215673
Subhan Süheyl IŞIKER
Bismil Cumhuriyet Savcısı
Bursa Cumhuriyet Savcılığı
3348 215676
Gamze KAFALI
Alanya Cumhuriyet Savcısı
Dargeçit Cumhuriyet Savcılığı
3349 215678
Muhammed Fatih KAHRAMAN
Hendek Cumhuriyet Savcısı
Kahramanmaraş Cumhuriyet Savcılığı
3350 215682
Şule KALACIK
İstanbul Hâkimi
Nurdağı Hâkimliği
3351 215690
Şeyda KANAK
Antalya Hâkimi
Derik Hâkimliği
3352 215691
Merve KUTLUAY
Bakırköy Hâkimi
Muş Hâkimliği
3353 215692
Aydın KANÇELTİK
Salihli Cumhuriyet Savcısı
İstanbul Cumhuriyet Savcılığı
3354 215693
Üftade KANDAL
Niğde Hâkimi
Zonguldak Hâkimliği
3355 215694
Kutluhan Muhsin KANMAZ
Hendek Cumhuriyet Savcısı
Uşak Cumhuriyet Savcılığı
3356 215701
Gizem KARA ŞAHİN
İstanbul Anadolu Hâkimi
Sarıkamış Hâkimliği
3357 215705
Talha KARAAHMETOĞLU
Finike Cumhuriyet Savcısı
Kütahya Cumhuriyet Savcılığı
3358 215706
Semiha Seda YILMAZ
Doğanşehir Hâkimi
Malatya Hâkimliği
Sayfa 112
S.No Sicil No Adı ve Soyadı
Bulunduğu Görev
Atandığı Görev
3359 215711
Seyyid KARABALIK
Sinop Cumhuriyet Savcısı
İstanbul Cumhuriyet Savcılığı
3360 215713
Ali KARABEY
Kocaeli Cumhuriyet Savcısı
Gökçeada Cumhuriyet Savcılığı
3361 215714
Özden Duygu KARABIYIK
Akhisar Hâkimi
İstanbul Anadolu Hâkimliği
3362 215715
Erkan KARABUL
Adana Cumhuriyet Savcısı
Kemah Cumhuriyet Savcılığı
3363 215718
Mehtap KARACA
Mersin Hâkimi
Karlıova Hâkimliği
3364 215720
Mustafa Kağan KARACA
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı
Siverek Cumhuriyet Savcılığı
3365 215721
Nihal KARACİF
Menemen Hâkimi
Bakırköy Hâkimliği
3366 215722
Seçil KARAÇİZMELİ
Elazığ Hâkimi
Seydişehir Hâkimliği
3367 215723
Emine KARACA
İstanbul Anadolu Hâkimi
Siverek Hâkimliği
3368 215724
Canan KARADEMİR TABBAN
Manisa Hâkimi
Kağızman Hâkimliği
3369 215726
Bersu BAKANER
İstanbul Anadolu Hâkimi
Muş Hâkimliği
3370 215727
Burcu Ecem KARADOĞAN BAŞ
İstanbul Anadolu Hâkimi
Siverek Hâkimliği
3371 215728
Esra ERDOĞAN
Mersin Hâkimi
Boğazlıyan Hâkimliği
3372 215730
Duygu KARAGÖL HALHALLİ
Bakırköy Cumhuriyet Savcısı
Patnos Cumhuriyet Savcılığı
3373 215732
Sefa KARAGÖZ
İstanbul Cumhuriyet Savcısı
Silvan Cumhuriyet Savcılığı
3374 215733
Çağrı Kağan KARAKAŞ
Kayseri Cumhuriyet Savcısı
Gürpınar Cumhuriyet Savcılığı
3375 215735
Onur KARAKAŞ
Manisa Cumhuriyet Savcısı
Şirvan Cumhuriyet Savcılığı
3376 215738
Arif Mert KARAKAYA
Çorum Cumhuriyet Savcısı
Tavşanlı Cumhuriyet Savcılığı
3377 215741
Halil KARAKAYA
Karacabey Cumhuriyet Savcısı
Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığı
3378 215742
Kemal KARAKAYA
Bolu Cumhuriyet Savcısı
Kozaklı Cumhuriyet Savcılığı
3379 215746
Ümit KARAKUŞ
İstanbul Anadolu Hâkimi
Çayırlı Hâkimliği
3380 215747
Yaşar Görkem KARALİ
Kadirli Hâkimi
Bakırköy Hâkimliği
3381 215751
Cüneyt KARATAŞ
Aksaray Cumhuriyet Savcısı
Çayırlı Cumhuriyet Savcılığı
3382 215752
Ebru Nur KARATAŞ
İstanbul Anadolu Hâkimi
Sarıoğlan Hâkimliği
3383 215754
Tayfun KARATAŞ
Yalova Cumhuriyet Savcısı
Uludere Cumhuriyet Savcılığı
3384 215755
Yusuf Alpaslan KARAYILAN
Urla Cumhuriyet Savcısı
İstanbul Cumhuriyet Savcılığı
3385 215756
Enes KARGIN
Antalya Hâkimi
Ovacık(Tunceli) Hâkimliği
3386 215757
Selahattin KARGIN
Pasinler Cumhuriyet Savcısı
Denizli Cumhuriyet Savcılığı
3387 215761
Berat Can KARTALTEPE
İslâhiye Cumhuriyet Savcısı
Mersin Cumhuriyet Savcılığı
3388 215762
Elif ERGEN
Bakırköy Cumhuriyet Savcısı
Uzunköprü Cumhuriyet Savcılığı
Sayfa 113
S.No Sicil No Adı ve Soyadı
Bulunduğu Görev
Atandığı Görev
3389 215763
Burcu ŞİŞMANLAR
Batman Hâkimi
İstanbul Hâkimliği
3390 215768
Derya KATAR
Ankara Batı Cumhuriyet Savcısı
Iğdır Cumhuriyet Savcılığı
3391 215770
Betül Şükran KAVAZ KARATAŞ
İnebolu Hâkimi
Bursa Hâkimliği
3392 215772
Ahmet KAVUKOĞLU
Ürgüp Cumhuriyet Savcısı
İstanbul Cumhuriyet Savcılığı
3393 215773
Oğuzalp KAVUZ
Ankara Hâkimi
Kale(Denizli) Hâkimliği
3394 215774
Ali KAYA
Nazilli Cumhuriyet Savcısı
Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığı
3395 215776
Avşar Alperen KAYA
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı
Gölbaşı(Adıyaman) Cumhuriyet Savcılığı
3396 215777
Aykut KAYA
Ankara Hâkimi
Elmalı Hâkimliği
3397 215780
Cansu KAYA
Bursa Hâkimi
Uzunköprü Hâkimliği
3398 215786
Muhammed Mücahit KAYA
Yenişehir Hâkimi
Gaziosmanpaşa Hâkimliği
3399 215792
Şevkiye Beyza KAYA MERT
Ankara Hâkimi
Şuhut Hâkimliği
3400 215796
Erva KAYIR
Çorum Hâkimi
Lâpseki Hâkimliği
3401 215800
Gamze KAYMAZ
Gölbaşı(Ankara) Hâkimi
Kâhta Hâkimliği
3402 215802
Semra YÖRÜK KALAYCI
Bismil Cumhuriyet Savcısı
Ankara Cumhuriyet Savcılığı
3403 215808
Derya YENİAY
Tatvan Hâkimi
Kahramanmaraş Hâkimliği
3404 215809
Kağan KEKLİK
Gönen Cumhuriyet Savcısı
Düzce Cumhuriyet Savcılığı
3405 215814
Fatih KEPEKÇİ
Konya Cumhuriyet Savcısı
Feke Cumhuriyet Savcılığı
3406 215817
Abdullah KESİKCİ
Diyarbakır Cumhuriyet Savcısı
Germencik Cumhuriyet Savcılığı
3407 215818
Hülya KESİM
İstanbul Hâkimi
Nallıhan Hâkimliği
3408 215819
Dilara KESKİN
Polatlı Hâkimi
İstanbul Anadolu Hâkimliği
3409 215820
Fatma Fulya AYDOĞAN
Kadirli Hâkimi
Bakırköy Hâkimliği
3410 215821
Habibe KESKİN
Tekirdağ Hâkimi
Tutak Hâkimliği
3411 215822
Murat KESKİN
İskenderun Hâkimi
Suşehri Hâkimliği
3412 215824
Ahmet KESTİ
Gazipaşa Cumhuriyet Savcısı
Ankara Cumhuriyet Savcılığı
3413 215828
Hüdayi KILIÇ
Bartın Cumhuriyet Savcısı
İstanbul Cumhuriyet Savcılığı
3414 215830
Melih Mert KILIÇ
İnegöl Hâkimi
İstanbul Hâkimliği
3415 215831
Nurettin KILIÇ
Bozüyük Cumhuriyet Savcısı
Konya Cumhuriyet Savcılığı
3416 215834
Yeşim KILIÇ KABAK
Düzce Hâkimi
Türkoğlu Hâkimliği
3417 215835
Yunus Emre KILIÇLAR
Diyarbakır Hâkimi
Ferizli Hâkimliği
3418 215836
İbrahim Kortan KILINÇ
Kahramanmaraş Hâkimi
Çifteler Hâkimliği
Sayfa 114
S.No Sicil No Adı ve Soyadı
Bulunduğu Görev
Atandığı Görev
3419 215841
Asiye KINALI
Bayburt Hâkimi
Diyarbakır Hâkimliği
3420 215842
Engin KIRBOĞA
Ereğli(Zonguldak) Cumhuriyet Savcısı
İstanbul Cumhuriyet Savcılığı
3421 215843
Buğra KIRGIL
İzmir Cumhuriyet Savcısı
Lice Cumhuriyet Savcılığı
3422 215844
Rengin KIRKIK YÜKSEL
Aydıncık(Silifke) Hâkimi
Kars Hâkimliği
3423 215845
İsmail KIRLI
Bakırköy Hâkimi
Azdavay Hâkimliği
3424 215850
Dilan KITAY
Trabzon Hâkimi
Iğdır Hâkimliği
3425 215852
Ezgi KIZILIRMAK
Eskişehir Hâkimi
Tomarza Hâkimliği
3426 215853
Maide KIZILKAYA
Adana Hâkimi
Şefaatli Hâkimliği
3427 215854
Murat KIZILKAYA
Kemer Hâkimi
Zonguldak Hâkimliği
3428 215855
Kadir KIZILOVA
Siverek Hâkimi
Konya Hâkimliği
3429 215856
Onur KIZILŞAFAK
Tokat Cumhuriyet Savcısı
İstanbul Cumhuriyet Savcılığı
3430 215858
Behiye KİRAZ
Düzce Hâkimi
Kadirli Hâkimliği
3431 215860
Celal KOCABEY
Kemer Cumhuriyet Savcısı
Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığı
3432 215865
Emine TOMBUL
Eskişehir Hâkimi
Doğubayazıt Hâkimliği
3433 215868
Muhammed Gökhan KOÇ
Bakırköy Hâkimi
Bingöl Hâkimliği
3434 215871
Şeyma KOÇ ERYILMAZ
Kayseri Cumhuriyet Savcısı
Reyhanlı Cumhuriyet Savcılığı
3435 215872
Şeymanur KILIÇ
Bartın Hâkimi
İstanbul Hâkimliği
3436 215873
Ayşegül KOÇAK
Ankara Hâkimi
Bozdoğan Hâkimliği
3437 215875
Serdarhan KOÇU
Akşehir Cumhuriyet Savcısı
Çorlu Cumhuriyet Savcılığı
3438 215878
Doğan Can KONTAŞ
Kilis Hâkimi
Samsun Hâkimliği
3439 215882
Merve Filiz YAŞAR
Ürgüp Hâkimi
Malatya Hâkimliği
3440 215883
Mesut KORKMAZ
Marmaris Cumhuriyet Savcısı
Edirne Cumhuriyet Savcılığı
3441 215885
Seyda KORKMAZ
Yenişehir Cumhuriyet Savcısı
Suşehri Cumhuriyet Savcılığı
3442 215886
Yusuf Ozan KORKMAZ
Rize Cumhuriyet Savcısı
İslâhiye Cumhuriyet Savcılığı
3443 215890
Ezgi KOYUN
Uşak Hâkimi
Tonya Hâkimliği
3444 215891
Betül KOYUNCU
Tavşanlı Hâkimi
Kırıkkale Hâkimliği
3445 215895
Emrecan KÖKSAL
İstanbul Anadolu Hâkimi
Reşadiye Hâkimliği
3446 215897
Ömer Can KÖKSAL
Kemalpaşa Cumhuriyet Savcısı
Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığı
3447 215903
Semih KÖSE
Bergama Cumhuriyet Savcısı
Antalya Cumhuriyet Savcılığı
3448 215904
Serdar KÖSE
Kastamonu Hâkimi
İstanbul Hâkimliği
Sayfa 115
S.No Sicil No Adı ve Soyadı
Bulunduğu Görev
Atandığı Görev
3449 215905
Yasin KÖSEOSMANOĞLU
Soma Cumhuriyet Savcısı
Düzce Cumhuriyet Savcılığı
3450 215907
Mücahit KULOĞLU
Tavşanlı Cumhuriyet Savcısı
İstanbul Cumhuriyet Savcılığı
3451 215910
Engin KURŞUN
Turgutlu Cumhuriyet Savcısı
Kocaeli Cumhuriyet Savcılığı
3452 215911
Berk KURT
Adana Cumhuriyet Savcısı
Yığılca Cumhuriyet Savcılığı
3453 215913
Gökhan KURT
Karabük Cumhuriyet Savcısı
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılığı
3454 215914
Hatice KURT
Elbistan Hâkimi
Elazığ Hâkimliği
3455 215918
Seher YILDIZ
Van Hâkimi
Bünyan Hâkimliği
3456 215919
Selçuk KURT
İstanbul Hâkimi
Palu Hâkimliği
3457 215920
Semi Baybars KURT
Kütahya Hâkimi
Feke Hâkimliği
3458 215921
Şemseddin KURT
İskenderun Hâkimi
Silvan Hâkimliği
3459 215924
Necati KURU
Tire Cumhuriyet Savcısı
Zonguldak Cumhuriyet Savcılığı
3460 215925
İlknur Cansu KURUÇAY YILMAZ
Bakırköy Hâkimi
Karaburun Hâkimliği
3461 215926
Gizem KURUT AYGÜN
Bilecik Hâkimi
Düziçi Hâkimliği
3462 215927
Figen KUŞ
Çumra Hâkimi
Uşak Hâkimliği
3463 215930
Sinem KUŞOĞLU AKKAN
Didim Cumhuriyet Savcısı
Gaziantep Cumhuriyet Savcılığı
3464 215931
Aydan KUTLU
Gaziantep Hâkimi
Seydişehir Hâkimliği
3465 215933
Selin KUTLUATA
Germencik Cumhuriyet Savcısı
Zonguldak Cumhuriyet Savcılığı
3466 215934
Abdulkadir KUTLUAY
Bakırköy Hâkimi
Muş Hâkimliği
3467 215936
Elif KUZU
Kahramanmaraş Cumhuriyet Savcısı
Gerze Cumhuriyet Savcılığı
3468 215937
Kübra SAVUT
Antalya Cumhuriyet Savcısı
Çatak Cumhuriyet Savcılığı
3469 215938
Karsu YILDIRIM
Eskişehir Hâkimi
Saray(Çorlu) Hâkimliği
3470 215942
Muhammet Burak KÜÇÜKAYDIN
Antalya Hâkimi
Nusaybin Hâkimliği
3471 215943
Berna KÜÇÜKBALLI
Acıpayam Hâkimi
İstanbul Anadolu Hâkimliği
3472 215947
Ceren EYİGÜN
Bursa Hâkimi
Kandıra Hâkimliği
3473 215950
Sümeyye YILDIZ
Erciş Hâkimi
Düzce Hâkimliği
3474 215951
Ahmet KÜPELİ
Samsun Cumhuriyet Savcısı
Sarıveliler Cumhuriyet Savcılığı
3475 215952
Mustafa KÜT
Kemalpaşa Cumhuriyet Savcısı
İstanbul Cumhuriyet Savcılığı
3476 215954
Safiye LENGERLİ MOLA
İstanbul Anadolu Hâkimi
Ağrı Hâkimliği
3477 215955
Muhammed Eymen LEVENT
Midyat Cumhuriyet Savcısı
Manavgat Cumhuriyet Savcılığı
3478 215956
Hatice LİMONCUOĞLU
Edirne Hâkimi
Altıntaş Hâkimliği
Sayfa 116
S.No Sicil No Adı ve Soyadı
Bulunduğu Görev
Atandığı Görev
3479 215957
Emine MACİT ERTÜRK
Çorlu Cumhuriyet Savcısı
Artvin Cumhuriyet Savcılığı
3480 215960
Şükran MANAV
Ödemiş Cumhuriyet Savcısı
Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığı
3481 215964
Mustafa Mücahit MEHEL
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı
Pazar(Rize) Cumhuriyet Savcılığı
3482 215965
Merve MELÜL HATİPOĞLU
Birecik Hâkimi
Isparta Hâkimliği
3483 215968
Ercan MENTEŞE
Denizli Hâkimi
Ağrı Hâkimliği
3484 215969
Mehmet MERAL
Ankara Hâkimi
Midyat Hâkimliği
3485 215971
İbrahim Ethem MERCAN
Gebze Cumhuriyet Savcısı
Hilvan Cumhuriyet Savcılığı
3486 215974
Elif MERİÇ
Iğdır Hâkimi
Tekirdağ Hâkimliği
3487 215975
Ahmet Mertcan MERT
Antalya Hâkimi
Saray(Van) Hâkimliği
3488 215979
İrem Beril METİN
Isparta Hâkimi
Harran Hâkimliği
3489 215983
Hülya MİT TANAĞRI
Denizli Hâkimi
Çat Hâkimliği
3490 215984
Burak MOLA
Beykoz Cumhuriyet Savcısı
Ağrı Cumhuriyet Savcılığı
3491 215989
Şeyma MUTLU
İzmir Hâkimi
Kiğı Hâkimliği
3492 215990
Aslı MÜTEVELLİ ÇETİN
Turgutlu Cumhuriyet Savcısı
Kocaeli Cumhuriyet Savcılığı
3493 215991
Yusuf NART
Antalya Cumhuriyet Savcısı
Şemdinli Cumhuriyet Savcılığı
3494 215992
İsmail NARTSOY
Antalya Hâkimi
Dargeçit Hâkimliği
3495 215993
Meryem NAS BALTU
Erciş Hâkimi
Adana Hâkimliği
3496 215994
Canan NAYİR
Karacabey Cumhuriyet Savcısı
İstanbul Cumhuriyet Savcılığı
3497 215996
Bahadır Sami NESİL
Balıkesir Hâkimi
Hakkâri Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı
3498 215997
Öykü NESİPOĞULLARI
Sındırgı Hâkimi
Afyonkarahisar Hâkimliği
3499 215999
Mehmet OBUZ
Savaştepe Cumhuriyet Savcısı
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılığı
3500 216004
Rukiye OĞUZ
İzmir Hâkimi
Tekman Hâkimliği
3501 216007
Burcu OKKAOĞLU ORTA
Kars Hâkimi
Bursa Hâkimliği
3502 216008
Elif OKTAY BULUT
Denizli Hâkimi
Savur Hâkimliği
3503 216009
Burcu OKTEM TUNCER
Karamürsel Hâkimi
İstanbul Anadolu Hâkimliği
3504 216011
Ayşe KATİPOĞLU
Bitlis Hâkimi
Samsun Hâkimliği
3505 216012
Mustafa Fatih OKUMUŞ
Zonguldak Cumhuriyet Savcısı
Baykan Cumhuriyet Savcılığı
3506 216014
Kübra OKUR
Tekirdağ Hâkimi
Tufanbeyli Hâkimliği
3507 216015
Süleyman OKUR
Aydın Cumhuriyet Savcısı
Bahçesaray Cumhuriyet Savcılığı
3508 216016
Ayişe Betül ARSEVEN
Kırıkkale Hâkimi
Hopa Hâkimliği
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Bulunduğu Görev
Atandığı Görev
3509 216020
Burak ONAY
Artvin Cumhuriyet Savcısı
Trabzon Cumhuriyet Savcılığı
3510 216025
Gamze ORÇAN ŞARMAN
Erdemli Hâkimi
İstanbul Hâkimliği
3511 216026
Dursun ORDUKAYA
Küçükçekmece Cumhuriyet Savcısı
Oltu Cumhuriyet Savcılığı
3512 216027
Recep ORHAN
Kocaeli Hâkimi
Dereli Hâkimliği
3513 216028
Ayşe Mina ORTAKAYA
YÜZÜGÜLLÜ
Milâs Hâkimi
Ankara Hâkimliği
3514 216029
Meryem ORUÇ DEMİR
Kızıltepe Cumhuriyet Savcısı
Denizli Cumhuriyet Savcılığı
3515 216030
Muhammed Bilal ORUK
Gebze Cumhuriyet Savcısı
Hazro Cumhuriyet Savcılığı
3516 216033
Merve Nur ÖĞE
Aksaray Hâkimi
Karasu Hâkimliği
3517 216037
Melek CAN
Kandıra Cumhuriyet Savcısı
Kocaeli Cumhuriyet Savcılığı
3518 216039
Seray ÖNADIM ÖZKASAPOĞLU
Susurluk Hâkimi
Bursa Hâkimliği
3519 216041
Muhammed Şükrü ÖNAL
Burhaniye Cumhuriyet Savcısı
Hatay Cumhuriyet Savcılığı
3520 216042
Muhammet Yunus ÖNAL
Kocaeli Hâkimi
Yenice(Çanakkale) Hâkimliği
3521 216043
Vasfiye ÖNAL
Bodrum Hâkimi
Beytüşşebap Hâkimliği
3522 216045
Hakan ÖRS
Beyşehir Cumhuriyet Savcısı
Mersin Cumhuriyet Savcılığı
3523 216046
Azime Şule ÇELİK
Alaşehir Cumhuriyet Savcısı
Bursa Cumhuriyet Savcılığı
3524 216047
Furkan ÖZ
Büyükçekmece Cumhuriyet Savcısı
Yenice(Karabük) Cumhuriyet Savcılığı
3525 216048
Gözde ÖZ
Gaziantep Hâkimi
Ezine Hâkimliği
3526 216051
Fahrettin ÖZARSLAN
Doğubayazıt Cumhuriyet Savcısı
Manisa Cumhuriyet Savcılığı
3527 216053
Sertap ÖZAY
Kastamonu Hâkimi
İstanbul Anadolu Hâkimliği
3528 216054
Zeynep ÖZAYDIN
Amasya Hâkimi
İstanbul Hâkimliği
3529 216055
Betül ÖZLER
Osmaneli Hâkimi
İstanbul Hâkimliği
3530 216056
İbrahim ÖZBAY
Antalya Hâkimi
Çukurca Hâkimliği
3531 216057
Davut ÖZBEK
Biga Cumhuriyet Savcısı
Van Cumhuriyet Savcılığı
3532 216058
Fatih ÖZBEK
Lüleburgaz Cumhuriyet Savcısı
Çameli Cumhuriyet Savcılığı
3533 216059
Şerif ÖZBEKLİ
Çanakkale Hâkimi
Savur Hâkimliği
3534 216061
Selçuk ÖZBEY
Bünyan Cumhuriyet Savcısı
Mersin Cumhuriyet Savcılığı
3535 216062
Fulya ÖZBULUT
Gebze Hâkimi
Erciş Hâkimliği
3536 216065
Kıymet ÖZCAN
Akhisar Cumhuriyet Savcısı
Düzce Cumhuriyet Savcılığı
3537 216066
Merve ÖZCAN GÜMÜŞ
Kırkağaç Hâkimi
İstanbul Hâkimliği
3538 216067
Recep ÖZCAN
Manavgat Cumhuriyet Savcısı
Nazımiye Cumhuriyet Savcılığı
Sayfa 118
S.No Sicil No Adı ve Soyadı
Bulunduğu Görev
Atandığı Görev
3539 216071
Ahmet ÖZÇELİK
Antalya Cumhuriyet Savcısı
Hakkâri Cumhuriyet Savcılığı
3540 216072
Büşra ÖZÇELİK ÖZDEMİR
Aksaray Hâkimi
Keskin Hâkimliği
3541 216074
Gülbahar ÖZÇELİK
Yozgat Cumhuriyet Savcısı
Aksaray Cumhuriyet Savcılığı
3542 216075
Murat ÖZÇELİK
Bergama Cumhuriyet Savcısı
Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığı
3543 216078
Mehmet ÖZDAMAR
Ankara Hâkimi
Araç Hâkimliği
3544 216079
Şerife ÖZDAMAR
Ödemiş Hâkimi
Kayseri Hâkimliği
3545 216082
Dilek ÖZDEMİR
Yalvaç Hâkimi
Bulancak Hâkimliği
3546 216083
Fırat ÖZDEMİR
Acıpayam Hâkimi
İstanbul Hâkimliği
3547 216085
Hakan ÖZDEMİR
Aksaray Cumhuriyet Savcısı
Keskin Cumhuriyet Savcılığı
3548 216086
Pınar ÖZDEMİR
Ayvalık Cumhuriyet Savcısı
Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcılığı
3549 216087
Şahin ÖZDEMİR
Fatsa Cumhuriyet Savcısı
Konya Cumhuriyet Savcılığı
3550 216092
Eyyüp ÖZDİL
Yozgat Cumhuriyet Savcısı
Ceyhan Cumhuriyet Savcılığı
3551 216093
Bahriye ÖZDİZLEKLİ
Yalova Hâkimi
Varto Hâkimliği
3552 216094
Ceren AŞAN
Adana Hâkimi
Boyabat Hâkimliği
3553 216099
Atakan ÖZER
Bursa Cumhuriyet Savcısı
Saray(Van) Cumhuriyet Savcılığı
3554 216100
Emrah ÖZER
Akyurt Cumhuriyet Savcısı
Ankara Cumhuriyet Savcılığı
3555 216102
Ayşegül ÖZGEN
Hayrabolu Cumhuriyet Savcısı
Mersin Cumhuriyet Savcılığı
3556 216103
Berhan ÖZGENÇ
Marmaris Cumhuriyet Savcısı
Gebze Cumhuriyet Savcılığı
3557 216104
Sait Emre ÖZGENÇ
İstanbul Hâkimi
Erciş Hâkimliği
3558 216106
Ece Hande ÖZGÜR
Gebze Hâkimi
Hadim Hâkimliği
3559 216108
Muhammed Nuri ÖZGÜR
Akyazı Hâkimi
İstanbul Anadolu Hâkimliği
3560 216109
Ece ÖZİL
Tarsus Hâkimi
Küçükçekmece Hâkimliği
3561 216111
Seda ÖZKAN ASMA
Bakırköy Hâkimi
Akçakale Hâkimliği
3562 216113
Suna ÖZKAN
Çorlu Hâkimi
Aralık Hâkimliği
3563 216116
Ali Erhan ÖZKAYA
Akdağmadeni Cumhuriyet Savcısı
Mersin Cumhuriyet Savcılığı
3564 216122
Gürkan ÖZKAYNAK
Muratlı Cumhuriyet Savcısı
Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcılığı
3565 216126
Caner ÖZLER
Osmaneli Cumhuriyet Savcısı
İstanbul Cumhuriyet Savcılığı
3566 216127
Aybike ÖZMEN
Çorum Hâkimi
Derinkuyu Hâkimliği
3567 216128
Mehmet ÖZMEN
Ordu Cumhuriyet Savcısı
Çekerek Cumhuriyet Savcılığı
3568 216130
Kübra ÖZSAYIN ÇİFTÇİ
Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcısı
Elmalı Cumhuriyet Savcılığı
Sayfa 119
S.No Sicil No Adı ve Soyadı
Bulunduğu Görev
Atandığı Görev
3569 216135
Betül ÖZTÜRK
Denizli Hâkimi
Arpaçay Hâkimliği
3570 216136
Cansu ÖZTÜRK TURAN
Kayseri Hâkimi
Göksun Hâkimliği
3571 216140
Gülsüm Nur ÖZTÜRK
İstanbul Hâkimi
Demre Hâkimliği
3572 216141
Güzin AVCIOĞLU
Siverek Hâkimi
Denizli Hâkimliği
3573 216142
Hatice Buket ÖZTÜRK
İskenderun Hâkimi
Gündoğmuş Hâkimliği
3574 216143
Kazım ÖZTÜRK
Bodrum Cumhuriyet Savcısı
Şemdinli Cumhuriyet Savcılığı
3575 216147
Melih Yasin ÖZTÜRK
Hatay Hâkimi
Nizip Hâkimliği
3576 216148
Merve ÖZTÜRK KURT
Karabük Cumhuriyet Savcısı
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılığı
3577 216149
Onur Can ÖZTÜRK
Mersin Hâkimi
Manyas Hâkimliği
3578 216152
Şehadet ÖZTÜRK
Denizli Hâkimi
Ceylânpınar Hâkimliği
3579 216153
Talha ÖZTÜRK
Akçakoca Cumhuriyet Savcısı
Sivas Cumhuriyet Savcılığı
3580 216156
Emrullah ÖZÜBEK
Muş Hâkimi
Kocaeli Hâkimliği
3581 216159
Sibel PALAZ
Mersin Hâkimi
Durağan Hâkimliği
3582 216160
Esma ŞEFİK
İstanbul Anadolu Hâkimi
Siverek Hâkimliği
3583 216161
Şerife PAMUK ÇETİN
Terme Cumhuriyet Savcısı
Elazığ Cumhuriyet Savcılığı
3584 216164
Ferhat PEHLİVAN
Hatay Cumhuriyet Savcısı
Erciş Cumhuriyet Savcılığı
3585 216168
Esin PINAR
Alanya Hâkimi
Karlıova Hâkimliği
3586 216171
Kübra YILDIZ
Midyat Hâkimi
Mersin Hâkimliği
3587 216175
Tuğçe POLAT
İstanbul Hâkimi
Sungurlu Hâkimliği
3588 216177
Hüsameddin Can POYRAZ
Simav Hâkimi
Aksaray Hâkimliği
3589 216178
Fatma PÜNE YOLCU
Kocaeli Hâkimi
Torul Hâkimliği
3590 216181
Aslıhan KAYA
Ağrı Cumhuriyet Savcısı
Ankara Cumhuriyet Savcılığı
3591 216183
Göktürk SAĞLAM
Aydın Hâkimi
Kulp Hâkimliği
3592 216184
Hacer SAĞLAM
Batman Hâkimi
İstanbul Anadolu Hâkimliği
3593 216185
Hüseyin SAĞLAM
Bayburt Hâkimi
Bakırköy Hâkimliği
3594 216186
İsmail Cem SAĞLAM
Malatya Cumhuriyet Savcısı
Tavşanlı Cumhuriyet Savcılığı
3595 216188
Emre SAKA
Bayındır Cumhuriyet Savcısı
Zonguldak Cumhuriyet Savcılığı
3596 216191
Yücel SALĞİN
Edirne Cumhuriyet Savcısı
Şavşat Cumhuriyet Savcılığı
3597 216192
Süleyman SAMSAMA
Bitlis Cumhuriyet Savcısı
Adana Cumhuriyet Savcılığı
3598 216193
Hatice DOĞAN
Marmaris Hâkimi
İskenderun Hâkimliği
Sayfa 120
S.No Sicil No Adı ve Soyadı
Bulunduğu Görev
Atandığı Görev
3599 216198
Ahmet Çağrı SARI
Adana Cumhuriyet Savcısı
Düziçi Cumhuriyet Savcılığı
3600 216199
Burak SARI
Sapanca Hâkimi
İstanbul Hâkimliği
3601 216200
Fatma GÜRKAN
Salihli Hâkimi
İstanbul Hâkimliği
3602 216201
Havva Esra ATALAN
Diyarbakır Cumhuriyet Savcısı
Kayseri Cumhuriyet Savcılığı
3603 216202
Leyla SARI
Kayseri Cumhuriyet Savcısı
Yeşilova Cumhuriyet Savcılığı
3604 216203
Pelin Kübra AYKIR
Refahiye Hâkimi
Manavgat Hâkimliği
3605 216204
Mehmet Sıddık SARIBUĞA
Küçükçekmece Cumhuriyet Savcısı
Bitlis Cumhuriyet Savcılığı
3606 216205
Elif Büşra ALCAN
Cizre Hâkimi
Bursa Hâkimliği
3607 216207
Merve SARIGÜL KARA
Kars Cumhuriyet Savcısı
Adana Cumhuriyet Savcılığı
3608 216209
Osman SARIKAYA
Silifke Cumhuriyet Savcısı
Amasya Cumhuriyet Savcılığı
3609 216210
Rukiye SARIKAYA
Elbistan Hâkimi
İstanbul Anadolu Hâkimliği
3610 216213
Elif SARIYÜCE
Ordu Hâkimi
Çayıralan Hâkimliği
3611 216214
Ali SARMAŞIK
Söke Cumhuriyet Savcısı
Kahramanmaraş Hâkimliği
3612 216216
Aslıhan DİNDAR
Gaziantep Hâkimi
Alaplı Hâkimliği
3613 216217
Ahmet Burak SAVUT
Antalya Hâkimi
Çatak Hâkimliği
3614 216218
Rüstem SAYAR
Çorlu Cumhuriyet Savcısı
Suruç Cumhuriyet Savcılığı
3615 216219
Şeref SAYET
İstanbul Anadolu Hâkimi
Kepsut Hâkimliği
3616 216220
Cemre SAYGIN
Sivas Cumhuriyet Savcısı
Tercan Cumhuriyet Savcılığı
3617 216223
Fulya KAYA
İstanbul Anadolu Hâkimi
Gölbaşı(Adıyaman) Hâkimliği
3618 216226
Onur SEÇER
Konya Cumhuriyet Savcısı
Çayıralan Cumhuriyet Savcılığı
3619 216227
Fatma SEÇGEL
Bakırköy Hâkimi
Gökçeada Hâkimliği
3620 216230
Gökay SEFER
Gaziosmanpaşa Hâkimi
Tuzluca Hâkimliği
3621 216231
Yusuf Ziya SEFİLOĞLU
İstanbul Anadolu Hâkimi
Muş Hâkimliği
3622 216233
Ömer Faruk SEİS
Bingöl Cumhuriyet Savcısı
Bursa Cumhuriyet Savcılığı
3623 216235
Aycan TATAR
İstanbul Hâkimi
Kandıra Hâkimliği
3624 216237
Emre SELÇUK
Göle Hâkimi
Mersin Hâkimliği
3625 216238
Mehmet Akif SELÇUK
Bitlis Hâkimi
Sakarya Hâkimliği
3626 216240
Aslı AKPINAR
Bakırköy Hâkimi
Bismil Hâkimliği
3627 216242
Şehmus SEMA
Of Cumhuriyet Savcısı
Kayseri Cumhuriyet Savcılığı
3628 216244
Seda Selma SERT KOCA
Alanya Hâkimi
Derik Hâkimliği
Sayfa 121
S.No Sicil No Adı ve Soyadı
Bulunduğu Görev
Atandığı Görev
3629 216245
Berk SEVER
Ereğli(Zonguldak) Cumhuriyet Savcısı
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılığı
3630 216247
Ali SEVERGE
Bodrum Hâkimi
Uludere Hâkimliği
3631 216248
Bilal SEVGİ
Bursa Cumhuriyet Savcısı
Altınözü Cumhuriyet Savcılığı
3632 216251
Pınar SEVİCİ
Eskişehir Hâkimi
Yahyalı Hâkimliği
3633 216252
Kübra SEVİMLİ
Nallıhan Hâkimi
İstanbul Hâkimliği
3634 216253
Ceren ÇERİK
Samsun Hâkimi
Elbistan Hâkimliği
3635 216255
Günseli SEYFİKLİ GÜMÜŞBAŞ
Akyazı Hâkimi
Bakırköy Hâkimliği
3636 216256
Ferdi Çağrı SEZER
Diyarbakır Cumhuriyet Savcısı
Sorgun Cumhuriyet Savcılığı
3637 216259
Serhat SEZGİN
Çanakkale Hâkimi
Kulp Hâkimliği
3638 216260
Yıldız SEZGİN
İstanbul Hâkimi
Muş Hâkimliği
3639 216261
Yusuf SEZGİN
Mersin Cumhuriyet Savcısı
Harran Cumhuriyet Savcılığı
3640 216264
Süheyla SITKI
Edirne Hâkimi
Çaycuma Hâkimliği
3641 216267
Sevde Nur SİPAHİ İMREN
Bodrum Hâkimi
Şırnak Hâkimliği
3642 216270
Eda SOĞUKPINAR
Ereğli(Konya) Hâkimi
Kahramanmaraş Hâkimliği
3643 216271
İdil Asena HACIMUSTAFAOĞLU
Konya Hâkimi
Kalkandere Hâkimliği
3644 216272
Aylin SOMKAN FIRAT
Gercüş Hâkimi
Bakırköy Hâkimliği
3645 216274
Hilmi SOYLU
Sakarya Hâkimi
Şiran Hâkimliği
3646 216275
Derya SÖNMEZ AZGUR
Çeşme Hâkimi
İstanbul Hâkimliği
3647 216276
Gamze GÜNER
Terme Cumhuriyet Savcısı
Uşak Cumhuriyet Savcılığı
3648 216280
Merve SÖZEN
Kocaeli Hâkimi
Yeşilhisar Hâkimliği
3649 216281
Afife SÖZER
Ankara Batı Hâkimi
Suruç Hâkimliği
3650 216282
İbrahim Geylani SUBAŞI
Balâ Hâkimi
Pazar(Rize) Hâkimliği
3651 216284
Yıldız SUYUN ÖZKAYNAK
Muratlı Cumhuriyet Savcısı
Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcılığı
3652 216285
Abdullah Furkan SÜNBÜL
Adana Cumhuriyet Savcısı
Kovancılar Cumhuriyet Savcılığı
3653 216287
Aylin ÖZGÜR
Akyazı Hâkimi
İstanbul Anadolu Hâkimliği
3654 216288
Berna ŞAFAK
İstanbul Anadolu Hâkimi
Adilcevaz Hâkimliği
3655 216292
Bilge ŞAHAN
Ankara Batı Hâkimi
Yahyalı Hâkimliği
3656 216295
Ayhan ŞAHİN
Bursa Cumhuriyet Savcısı
Derik Cumhuriyet Savcılığı
3657 216296
Berna ŞAHİN ALPBOĞA
Gümüşhane Hâkimi
Gerede Hâkimliği
3658 216297
Burak ŞAHİN
Erzurum Cumhuriyet Savcısı
Seydişehir Cumhuriyet Savcılığı
Sayfa 122
S.No Sicil No Adı ve Soyadı
Bulunduğu Görev
Atandığı Görev
3659 216298
Burcu ŞAHİN
Sürmene Hâkimi
Zonguldak Hâkimliği
3660 216299
Diler Ümit SAĞLAM
Malatya Cumhuriyet Savcısı
Tavşanlı Cumhuriyet Savcılığı
3661 216300
Feyza ŞAHİN SUBAŞI
Ankara Hâkimi
Pazar(Rize) Hâkimliği
3662 216304
Hande Şeyma EZGİ
Mersin Cumhuriyet Savcısı
Sungurlu Cumhuriyet Savcılığı
3663 216306
İbrahim ŞAHİN
Antalya Hâkimi
Ovacık(Tunceli) Hâkimliği
3664 216310
Ozan Kerem ŞAHİN
İstanbul Anadolu Hâkimi
Sarıkamış Hâkimliği
3665 216311
Seçil ŞAHİN
Ankara Hâkimi
Selim Hâkimliği
3666 216312
Sıla ŞAHİN SÜER
Kızıltepe Hâkimi
Bursa Hâkimliği
3667 216314
Muharrem ŞAHİNTAŞ
Kozan Cumhuriyet Savcısı
Elazığ Cumhuriyet Savcılığı
3668 216317
Mustafa ŞEFİK
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı
Siverek Cumhuriyet Savcılığı
3669 216320
Ramazan ŞEKER
Bursa Hâkimi
Şebinkarahisar Hâkimliği
3670 216328
Ceylan ŞENER UZER
Polatlı Hâkimi
Sivas Hâkimliği
3671 216329
Muhammed Emre ŞENER
Gerze Cumhuriyet Savcısı
Kayseri Cumhuriyet Savcılığı
3672 216332
Zübeyde ŞENOZAN YAŞAR
Şanlıurfa Hâkimi
Yalvaç Hâkimliği
3673 216334
Betül ASLAN
Sarıkamış Hâkimi
Sakarya Hâkimliği
3674 216335
Muhammed Emin ŞİMŞEK
Kırklareli Cumhuriyet Savcısı
Kocaeli Cumhuriyet Savcılığı
3675 216337
Seren ŞİMŞEK KURT
Menemen Hâkimi
Doğubayazıt Hâkimliği
3676 216338
Sezer ŞİMŞEK
Boyabat Hâkimi
İnegöl Hâkimliği
3677 216343
Murat TABAK
Uşak Cumhuriyet Savcısı
Çaycuma Cumhuriyet Savcılığı
3678 216345
Merve TAÇYILDIZ
Kocaeli Hâkimi
Ilgın Hâkimliği
3679 216346
Furkan Levent TAKGİL
İnegöl Cumhuriyet Savcısı
Çorlu Cumhuriyet Savcılığı
3680 216347
Hilmi KAHVECİ
Gebze Cumhuriyet Savcısı
Malazgirt Cumhuriyet Savcılığı
3681 216353
Nida TANDOĞAN
Kozan Hâkimi
Mersin Hâkimliği
3682 216354
Burak TANIŞ
Kuşadası Cumhuriyet Savcısı
Van Cumhuriyet Savcılığı
3683 216356
Mehmet Fatih TANRIAŞIKI
Erzurum Hâkimi
Pazarcık Hâkimliği
3684 216360
Ahmet Faruk TANYILDIZI
İzmir Hâkimi
Çatak Hâkimliği
3685 216362
Muhammet Mustafa TASLAK
Emirdağ Hâkimi
Düzce Hâkimliği
3686 216363
Zeynep AYDENİZ
Mersin Hâkimi
Gökçebey Hâkimliği
3687 216364
Hüsnü Furkan TAŞCIOĞLU
Büyükçekmece Hâkimi
Gazipaşa Hâkimliği
3688 216368
Abdulaziz TAŞKIRAN
Çankırı Cumhuriyet Savcısı
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılığı
Sayfa 123
S.No Sicil No Adı ve Soyadı
Bulunduğu Görev
Atandığı Görev
3689 216369
Adil TAŞKIRAN
Artvin Hâkimi
Trabzon Hâkimliği
3690 216372
Duygu Gizem TATAROĞLU
BAŞAR
Mersin Cumhuriyet Savcısı
Göksun Cumhuriyet Savcılığı
3691 216373
Mehmet Vakıf TAZEBAY
Kemalpaşa Hâkimi
Gaziosmanpaşa Hâkimliği
3692 216374
Gülçin TECİRLİ
Kırıkhan Cumhuriyet Savcısı
Kütahya Cumhuriyet Savcılığı
3693 216375
Şule TEDİK
Kütahya Hâkimi
Karayazı Hâkimliği
3694 216378
Hatice Kübra TEKEREK
CİHANGİR
Eskişehir Hâkimi
Bismil Hâkimliği
3695 216380
Helin Neval TEKİN MELİK
Denizli Hâkimi
Suruç Hâkimliği
3696 216382
Serdar TEKİN
Didim Cumhuriyet Savcısı
İstanbul Cumhuriyet Savcılığı
3697 216385
Yunus Emre TEMİZ
Düzce Cumhuriyet Savcısı
Kozluk Cumhuriyet Savcılığı
3698 216387
İsmail TENGÜL
Gazipaşa Cumhuriyet Savcısı
Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcılığı
3699 216388
Merve TERZİ KÖSEM
Ödemiş Hâkimi
İstanbul Hâkimliği
3700 216392
Osman Baturay TEYMUR
Gölhisar Cumhuriyet Savcısı
Afyonkarahisar Cumhuriyet Savcılığı
3701 216393
Onur TIKNA
Nizip Cumhuriyet Savcısı
Ankara Batı Cumhuriyet Savcılığı
3702 216394
Duygu TİRYAKİ
İstanbul Anadolu Hâkimi
İslâhiye Hâkimliği
3703 216397
Yunus TOKER
Manavgat Cumhuriyet Savcısı
Beytüşşebap Cumhuriyet Savcılığı
3704 216398
Emre TOKLU
Ankara Cumhuriyet Savcısı
İspir Cumhuriyet Savcılığı
3705 216400
Fatmanur TOPAY KUTLU
Çorlu Hâkimi
Çardak Hâkimliği
3706 216401
Tuğba TOPCU
İzmir Hâkimi
Savur Hâkimliği
3707 216402
Kübra TOPER BAŞBAĞ
Fethiye Hâkimi
Ankara Hâkimliği
3708 216404
Tuğçe TOPRAK
Malatya Hâkimi
Vezirköprü Hâkimliği
3709 216406
Seda ARMAĞAN
Balıkesir Hâkimi
Karlıova Hâkimliği
3710 216407
Muharrem Mert TORNACİ
Ezine Cumhuriyet Savcısı
Denizli Cumhuriyet Savcılığı
3711 216413
Saffet Serdar TULĞAY
Ödemiş Cumhuriyet Savcısı
İstanbul Cumhuriyet Savcılığı
3712 216417
Erkan TUNÇ
Keşan Hâkimi
Büyükçekmece Hâkimliği
3713 216419
Seda TUNÇ TOPUZ
Malatya Hâkimi
Karaisalı Hâkimliği
3714 216422
Canan KİBAR
Muş Cumhuriyet Savcısı
Adana Cumhuriyet Savcılığı
3715 216424
Elif TURAN DOĞAN
Adana Hâkimi
Tunceli Hâkimliği
3716 216426
Fatih TURAN
İstanbul Anadolu Hâkimi
Çine Hâkimliği
3717 216428
Gamze AKILLI
Ankara Hâkimi
Reyhanlı Hâkimliği
3718 216430
Mustafa TURAN
Kayseri Cumhuriyet Savcısı
Göksun Cumhuriyet Savcılığı
Sayfa 124
S.No Sicil No Adı ve Soyadı
Bulunduğu Görev
Atandığı Görev
3719 216432
Ramazan TURAN
Diyarbakır Hâkimi
Geyve Hâkimliği
3720 216433
Zehra TURAN ÜLGER
Bursa Hâkimi
Ankara Hâkimliği
3721 216434
Ahmet TURGUT
Bingöl Cumhuriyet Savcısı
Isparta Cumhuriyet Savcılığı
3722 216440
Sümeyye Elif ŞAHİN
Sivas Hâkimi
İscehisar Hâkimliği
3723 216441
Coşkun TUTAR
Dikili Cumhuriyet Savcısı
Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcılığı
3724 216442
Muhammed Ali TUTOĞLU
Merzifon Hâkimi
Kocaeli Hâkimliği
3725 216443
Ertuğrul TÜFEKCİOĞLU
Edirne Cumhuriyet Savcısı
Şiran Cumhuriyet Savcılığı
3726 216444
Yavuz TÜĞEN
Babaeski Hâkimi
Edirne Hâkimliği
3727 216445
Halis Egemen TÜRK
Bakırköy Cumhuriyet Savcısı
Eğil Cumhuriyet Savcılığı
3728 216448
Umutcan TÜRKEL
Tekirdağ Hâkimi
Saruhanlı Hâkimliği
3729 216449
Dilek TÜRKMEN
Karşıyaka Hâkimi
Özalp Hâkimliği
3730 216450
Doğan TÜRKMEN
Bursa Cumhuriyet Savcısı
Kandıra Cumhuriyet Savcılığı
3731 216452
Ümit TÜRKOĞLU
Mersin Cumhuriyet Savcısı
Sarıoğlan Cumhuriyet Savcılığı
3732 216453
Emin TÜRKYILMAZ
Düzce Cumhuriyet Savcısı
Hanak Cumhuriyet Savcılığı
3733 216455
Mustafa Bahadır TÜYLÜ
Niğde Hâkimi
Büyükçekmece Hâkimliği
3734 216456
Mühide TÜZ
Çanakkale Hâkimi
Eleşkirt Hâkimliği
3735 216457
Ali Onur TÜZÜN
Gazipaşa Hâkimi
Konya Hâkimliği
3736 216458
Kadir UÇAN
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı
Gürgentepe Cumhuriyet Savcılığı
3737 216459
İlayda UÇAR
İstanbul Hâkimi
Ahlat Hâkimliği
3738 216460
Alper UĞUR
Keçiborlu Cumhuriyet Savcısı
Sakarya Cumhuriyet Savcılığı
3739 216461
Hasan UĞUR
Düzce Cumhuriyet Savcısı
Yunak Cumhuriyet Savcılığı
3740 216463
Sultan Burcu UĞUZ
Alaşehir Cumhuriyet Savcısı
Adana Cumhuriyet Savcılığı
3741 216464
Şaban UĞUZ
Bor Cumhuriyet Savcısı
Tarsus Cumhuriyet Savcılığı
3742 216465
Emel Büşra ULU KAYA
Şırnak Cumhuriyet Savcısı
Ankara Cumhuriyet Savcılığı
3743 216466
Mürüvvet Merve ULU PETEK
Gebze Hâkimi
Ardahan Hâkimliği
3744 216468
Elif Cansu ULUER
Karşıyaka Cumhuriyet Savcısı
Taşlıçay Cumhuriyet Savcılığı
3745 216469
Ayşe KANÇELTİK
Salihli Hâkimi
İstanbul Hâkimliği
3746 216472
Neslihan ULUŞAHİN ŞUKLA
Söke Cumhuriyet Savcısı
İstanbul Cumhuriyet Savcılığı
3747 216475
Hüseyin Kutay UMUR
Bayburt Cumhuriyet Savcısı
Pozantı Cumhuriyet Savcılığı
3748 216476
Cansel URGANCI ÇETİN
Akçaabat Cumhuriyet Savcısı
Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığı
Sayfa 125
S.No Sicil No Adı ve Soyadı
Bulunduğu Görev
Atandığı Görev
3749 216478
Mustafa Naim USLU
Bolu Cumhuriyet Savcısı
Derinkuyu Cumhuriyet Savcılığı
3750 216480
Çağrı USTABAŞI
Kale(Denizli) Hâkimi
Gaziosmanpaşa Hâkimliği
3751 216482
Emin UTU
Çanakkale Hâkimi
Hani Hâkimliği
3752 216483
Canberk UYAN
Ankara Cumhuriyet Savcısı
Maden Cumhuriyet Savcılığı
3753 216486
Gülay UYSAL
Düzce Cumhuriyet Savcısı
Özalp Cumhuriyet Savcılığı
3754 216489
Abdullah Anıl UZUN
Salihli Cumhuriyet Savcısı
Düzce Cumhuriyet Savcılığı
3755 216490
Erkan UZUN
Manavgat Cumhuriyet Savcısı
Ovacık(Tunceli) Cumhuriyet Savcılığı
3756 216491
Fatma Nur TAŞCİ
Adana Cumhuriyet Savcısı
Çat Cumhuriyet Savcılığı
3757 216497
Merve ÇINAR
İstanbul Hâkimi
Bingöl Hâkimliği
3758 216498
Mutlu ÜLKER ADIGÜZEL
Erzurum Cumhuriyet Savcısı
Hopa Cumhuriyet Savcılığı
3759 216500
Ahmet ÜNAL
Edremit Cumhuriyet Savcısı
İstanbul Cumhuriyet Savcılığı
3760 216502
Enes ÜNAL
Ağrı Cumhuriyet Savcısı
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılığı
3761 216503
Kamil ÜNAL
Kütahya Cumhuriyet Savcısı
Korgan Cumhuriyet Savcılığı
3762 216505
Şeyda ÜNAL
Karacabey Cumhuriyet Savcısı
Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığı
3763 216511
Sercan ÜNLÜ
Samsun Hâkimi
Demirci Hâkimliği
3764 216512
Meltem ÜNLÜ USTA
Siirt Cumhuriyet Savcısı
Marmaraereğlisi Cumhuriyet Savcılığı
3765 216514
Emine EREN
Gebze Hâkimi
Balâ Hâkimliği
3766 216515
Nihat Eren ÜSTÜNDAĞ
Turgutlu Hâkimi
Şanlıurfa Hâkimliği
3767 216517
Elanur ÜZMEZ TURAÇ
Ankara Cumhuriyet Savcısı
Genç Cumhuriyet Savcılığı
3768 216519
Cansu VARLIK TÜRK
Bakırköy Hâkimi
Eğil Hâkimliği
3769 216520
Berivan VAROL MALBORA
Kocaeli Hâkimi
Kırıkhan Hâkimliği
3770 216521
Yıldız VAROL
Eskişehir Hâkimi
İmamoğlu Hâkimliği
3771 216524
Buğra Kaan VURAL
İstanbul Hâkimi
Nurdağı Hâkimliği
3772 216525
Muhammed Mustafa VURAL
Oltu Cumhuriyet Savcısı
Sivas Cumhuriyet Savcılığı
3773 216527
Cansu YAĞ
Bakırköy Hâkimi
Susurluk Hâkimliği
3774 216529
İsmail Gökay YAĞMUR
Erdemli Cumhuriyet Savcısı
Rize Cumhuriyet Savcılığı
3775 216530
Erdinç YAHŞİ
İstanbul Anadolu Hâkimi
Ağrı Hâkimliği
3776 216531
Nedim YAHŞİ
Fatsa Cumhuriyet Savcısı
Adana Cumhuriyet Savcılığı
3777 216532
Abdulbaki YALÇIN
Silifke Cumhuriyet Savcısı
Edirne Cumhuriyet Savcılığı
3778 216535
Emrah YALÇIN
Burhaniye Hâkimi
Gaziosmanpaşa Hâkimliği
Sayfa 126
S.No Sicil No Adı ve Soyadı
Bulunduğu Görev
Atandığı Görev
3779 216536
Gökay YALÇIN
Kütahya Cumhuriyet Savcısı
Sütçüler Cumhuriyet Savcılığı
3780 216537
Gülşen YALÇIN
Ankara Batı Hâkimi
Mesudiye Hâkimliği
3781 216539
Taha YALÇIN
Antalya Hâkimi
Uludere Hâkimliği
3782 216540
Hanzade Fatma YALÇINTÜRK
Denizli Cumhuriyet Savcısı
Suruç Cumhuriyet Savcılığı
3783 216541
Canan YAMAN
Adana Hâkimi
Beyşehir Hâkimliği
3784 216545
Oğuzhan YANIKOVA
Antalya Cumhuriyet Savcısı
Çatak Cumhuriyet Savcılığı
3785 216548
Eyüp YARAY
Antalya Cumhuriyet Savcısı
Gerger Cumhuriyet Savcılığı
3786 216549
Emrah YAŞAR
Karabük Cumhuriyet Savcısı
Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığı
3787 216551
Zekeriya YAŞAR
Şanlıurfa Cumhuriyet Savcısı
Yalvaç Hâkimliği
3788 216552
Tuğçe YAVÇIN ÖZENDİ
Ortaca Hâkimi
İstanbul Anadolu Hâkimliği
3789 216555
Hilal YAMAÇ
Söke Hâkimi
Gaziosmanpaşa Hâkimliği
3790 216560
İlham YAZ
Bursa Cumhuriyet Savcısı
Baykan Cumhuriyet Savcılığı
3791 216561
Dilek YAZICI
Nazilli Cumhuriyet Savcısı
Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığı
3792 216562
Gaye YAZICI
Bursa Cumhuriyet Savcısı
Dazkırı Cumhuriyet Savcılığı
3793 216565
Cemile YENİ ŞAM
İstanbul Hâkimi
Nizip Hâkimliği
3794 216567
Neslihan YENİLMEZ
Antalya Hâkimi
Varto Hâkimliği
3795 216568
Tacettin YENİOĞLU
Bulancak Cumhuriyet Savcısı
Edirne Cumhuriyet Savcılığı
3796 216573
Eren YETİŞİR
Torbalı Cumhuriyet Savcısı
Cizre Cumhuriyet Savcılığı
3797 216577
Ahmet Can YILDIRAN
Kırıkkale Hâkimi
Vize Hâkimliği
3798 216579
Hatice Ceyda DEMİR
Oltu Hâkimi
Keşan Hâkimliği
3799 216581
Ahmet YILDIRIM
Rize Cumhuriyet Savcısı
Tortum Cumhuriyet Savcılığı
3800 216584
Bilal Kağan YILDIRIM
Kocaeli Cumhuriyet Savcısı
Bahçe Cumhuriyet Savcılığı
3801 216585
Burak Can YILDIRIM
Alanya Cumhuriyet Savcısı
İdil Cumhuriyet Savcılığı
3802 216588
Gamze Nur ARSLAN
İstanbul Hâkimi
Boğazlıyan Hâkimliği
3803 216589
Gökçe ERDOĞAN
Bingöl Hâkimi
Serik Hâkimliği
3804 216596
Vahit YILDIRIM
Yenişehir Cumhuriyet Savcısı
Yozgat Cumhuriyet Savcılığı
3805 216597
Abdullah YILDIZ
Adana Hâkimi
Çivril Hâkimliği
3806 216600
Burçin YILDIZ ADA
Bakırköy Hâkimi
Bismil Hâkimliği
3807 216602
Emrah YILDIZ
Kuşadası Cumhuriyet Savcısı
Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığı
3808 216604
Güngör YILDIZ
Erciş Cumhuriyet Savcısı
Düzce Cumhuriyet Savcılığı
Sayfa 127
S.No Sicil No Adı ve Soyadı
Bulunduğu Görev
Atandığı Görev
3809 216605
Gürol YILDIZ
Midyat Cumhuriyet Savcısı
Mersin Cumhuriyet Savcılığı
3810 216607
Merve YILDIZ SOBACI
Beyşehir Hâkimi
İstanbul Hâkimliği
3811 216609
Serkan YILDIZ
Vezirköprü Cumhuriyet Savcısı
Kayseri Cumhuriyet Savcılığı
3812 216612
Ümit YILDIZ
Kastamonu Cumhuriyet Savcısı
İstanbul Cumhuriyet Savcılığı
3813 216614
Mehmet Hanifi YILDIZHAN
Çifteler Hâkimi
İstanbul Anadolu Hâkimliği
3814 216618
Fatih YILDIZTAŞI
Tekirdağ Hâkimi
Suşehri Hâkimliği
3815 216619
Abdul Samet YILMAZ
Çorlu Cumhuriyet Savcısı
Gercüş Cumhuriyet Savcılığı
3816 216623
Emrah YILMAZ
Iğdır Cumhuriyet Savcısı
Kocaeli Cumhuriyet Savcılığı
3817 216624
Emre YILMAZ
Tatvan Cumhuriyet Savcısı
Sivas Cumhuriyet Savcılığı
3818 216625
Erencan YILMAZ
Alanya Cumhuriyet Savcısı
Uludere Cumhuriyet Savcılığı
3819 216629
Fahriye YILMAZ
Gölcük Cumhuriyet Savcısı
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılığı
3820 216630
Ferhat Beşir YILMAZ
Ankara Hâkimi
Sason Hâkimliği
3821 216631
Furkan YILMAZ
Küçükçekmece Hâkimi
Ardahan Hâkimliği
3822 216632
Gizem Gülce YILMAZ AKGÜN
İstanbul Anadolu Hâkimi
Tortum Hâkimliği
3823 216634
Hakan YILMAZ
İstanbul Anadolu Hâkimi
Tortum Hâkimliği
3824 216637
Mehmet Süleyman YILMAZ
Iğdır Cumhuriyet Savcısı
Kayseri Cumhuriyet Savcılığı
3825 216639
Muhammed Miraç YILMAZ
Bakırköy Cumhuriyet Savcısı
Karaburun Cumhuriyet Savcılığı
3826 216649
Ufuk YILMAZ
Ereğli(Konya) Hâkimi
Kahramanmaraş Hâkimliği
3827 216653
Berhan YİĞİT
Iğdır Hâkimi
Çorum Hâkimliği
3828 216654
Doğukan YİĞİT
Konya Cumhuriyet Savcısı
Gümüşhacıköy Cumhuriyet Savcılığı
3829 216655
Esra YİĞİT
Konya Hâkimi
Mesudiye Hâkimliği
3830 216658
Mehmet Said YILDIZ
İstanbul Cumhuriyet Savcısı
Halfeti Cumhuriyet Savcılığı
3831 216661
Eyüp YOLCU
Kocaeli Cumhuriyet Savcısı
Torul Cumhuriyet Savcılığı
3832 216666
Mustafa YURTCU
Hayrabolu Hâkimi
Bursa Hâkimliği
3833 216667
Ebru YURTLU YELEKÇİOĞLU
Kastamonu Hâkimi
İstanbul Hâkimliği
3834 216668
Miray YURTSEVEN BOZKURT
Türkoğlu Hâkimi
Diyarbakır Hâkimliği
3835 216670
Oğuzhan YÜCE
Ankara Cumhuriyet Savcısı
Kağızman Cumhuriyet Savcılığı
3836 216674
Ömer YÜCEYAYLA
Çorum Cumhuriyet Savcısı
Refahiye Cumhuriyet Savcılığı
3837 216677
Fuat YÜZER
İstanbul Cumhuriyet Savcısı
Besni Cumhuriyet Savcılığı
3838 216679
Miray ZAİM
Gebze Hâkimi
Selendi Hâkimliği
Sayfa 128
S.No Sicil No Adı ve Soyadı
Bulunduğu Görev
Atandığı Görev
3839 216680
Şeyma İrem ZEHİR TÜYLÜ
Körfez Hâkimi
İstanbul Anadolu Hâkimliği
3840 216681
Kaan ZİLCİ
Kırklareli Hâkimi
İstanbul Hâkimliği
3841 216682
Turan ZONGUR
Mersin Hâkimi
Alaca Hâkimliği
3842 216684
Orhun Kemal SÜER
Kızıltepe Hâkimi
Bursa Hâkimliği
3843 217201
Selahattin PEKŞEN
Çorlu Cumhuriyet Savcısı
Aşkale Cumhuriyet Savcılığı
3844 217258
Fatih ÇETİN
Beypazarı Hâkimi
Korgan Hâkimliği
3845 217388
Cihangir AYDIN
Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
Antalya Hâkimliği
3846 217391
Uğur İRİCİ
Ankara Hâkimi
Ankara Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı
3847 217401
Erdem EKER
Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi
Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanlığı
3848 217428
Serkan ÖZALP
Bolu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
3849 217447
Hamit Can YÜKSEL
Adana Hâkimi
Adana Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı
3850 218728
Olcay YEŞİLKAYA
Bursa Hâkimi
Uşak Hâkimliği
3851 218952
Ayhan ACAR
Osmaniye Hâkimi
Ankara Hâkimliği
3852 218953
Elif AÇIKEL
Kayseri Hâkimi
Kozaklı Hâkimliği
3853 218954
Mustafa AÇIKGÖZ
Malatya Cumhuriyet Savcısı
Avanos Cumhuriyet Savcılığı
3854 218955
Safiye AFŞİN YILDIZ
İzmir Hâkimi
Doğubayazıt Hâkimliği
3855 218956
Mehmet AK
İstanbul Anadolu Hâkimi
Marmaraereğlisi Hâkimliği
3856 218958
Taner AKBAĞ
Bodrum Hâkimi
Hakkâri Hâkimliği
3857 218959
Seda AKBULUT
Edirne Hâkimi
Pazar(Rize) Hâkimliği
3858 218960
Tuğba GÜVEN
İstanbul Hâkimi
Bismil Hâkimliği
3859 218963
Nilgül ALABAY
Antalya Hâkimi
Başkale Hâkimliği
3860 218964
Esma ALİKOĞLU
Bursa Cumhuriyet Savcısı
Çaykara Cumhuriyet Savcılığı
3861 218967
Ali Çelebi ALPKOÇAK
İstanbul Hâkimi
Gümüşhacıköy Hâkimliği
3862 218970
Muhammed Enes ALTINTAŞ
Akdağmadeni Hâkimi
Mustafakemalpaşa Hâkimliği
3863 218971
Tevfik ALTINTAŞ
Çarşamba Cumhuriyet Savcısı
Konya Cumhuriyet Savcılığı
3864 218974
Evren ASLAN
Bakırköy Hâkimi
Turhal Hâkimliği
3865 218975
Hatice ASLAN
Manisa Hâkimi
Posof Hâkimliği
3866 218976
Kısmet ASLANCAN
Bakırköy Cumhuriyet Savcısı
Midyat Cumhuriyet Savcılığı
3867 218977
Hakan AŞIK
Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcısı
Mengen Cumhuriyet Savcılığı
3868 218978
Hüseyin Serel ATAÇ
Balıkesir Hâkimi
Patnos Hâkimliği
Sayfa 129
S.No Sicil No Adı ve Soyadı
Bulunduğu Görev
Atandığı Görev
3869 218979
Ramazan ATALAR
İstanbul Anadolu Hâkimi
Iğdır Hâkimliği
3870 218982
Mustafa AYDIN
İstanbul Hâkimi
Tavşanlı Hâkimliği
3871 218983
Nurbanu AYDIN HANCİ
Ankara Hâkimi
Siverek Hâkimliği
3872 218984
Süleyman AYDIN
Çubuk Cumhuriyet Savcısı
Düzce Cumhuriyet Savcılığı
3873 218987
Tuğba AYGÜN
Eskişehir Hâkimi
Sütçüler Hâkimliği
3874 218988
Dilek AYHAN
Elazığ Hâkimi
Develi Hâkimliği
3875 218989
Melek BABUR BÜYÜKSÖKMEN
İstanbul Anadolu Hâkimi
Yunak Hâkimliği
3876 218990
Şerife BAĞDAT OĞUZ
Van Hâkimi
Kaman Hâkimliği
3877 218991
Seyit Şamil BAHÇEPINAR
Bartın Cumhuriyet Savcısı
Konya Cumhuriyet Savcılığı
3878 218992
Murat BAŞ
İstanbul Hâkimi
Sungurlu Hâkimliği
3879 218994
Gülberk BAŞIBÜYÜK
Denizli Hâkimi
Posof Hâkimliği
3880 218996
Davut BAYER
Düzce Hâkimi
Devrek Hâkimliği
3881 218997
Burak BAYRAK
Gebze Cumhuriyet Savcısı
Mesudiye Cumhuriyet Savcılığı
3882 218998
Sinem BAYRAKTAR GAYGI
Soma Cumhuriyet Savcısı
Van Cumhuriyet Savcılığı
3883 219002
Burhanettin BAYRİ
Küçükçekmece Cumhuriyet Savcısı
Bismil Cumhuriyet Savcılığı
3884 219004
Can BESEN
Bandırma Cumhuriyet Savcısı
Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığı
3885 219005
Meryem Elif BEŞLER
Hatay Hâkimi
Iğdır Hâkimliği
3886 219006
Muhammed Alperen BEŞLER
Hatay Hâkimi
Iğdır Hâkimliği
3887 219007
Hasan BIYIK
Küçükçekmece Cumhuriyet Savcısı
Eğil Cumhuriyet Savcılığı
3888 219008
Sabriye Ekin BİLGİCİ
Nizip Hâkimi
Ankara Hâkimliği
3889 219010
Hasan Can BOSTAN
Balıkesir Hâkimi
Doğubayazıt Hâkimliği
3890 219012
Gaffar BOZAN
Sinop Cumhuriyet Savcısı
Gaziantep Cumhuriyet Savcılığı
3891 219014
Derya BURGAZ
Adana Hâkimi
Tavşanlı Hâkimliği
3892 219015
Uğur BURGAZ
Adana Hâkimi
Tavşanlı Hâkimliği
3893 219016
Ferhat BÜYÜKADA
İstanbul Hâkimi
Çaycuma Hâkimliği
3894 219017
Çağrı CAN
Bilecik Cumhuriyet Savcısı
Hatay Cumhuriyet Savcılığı
3895 219019
Selma CANDAN
Isparta Hâkimi
Derik Hâkimliği
3896 219020
Bahattin CANLI
Urla Hâkimi
Edirne Hâkimliği
3897 219021
Hatice CANSU HEVESLİ
İstanbul Hâkimi
Yahyalı Hâkimliği
3898 219025
Osman CENGİZ
İstanbul Hâkimi
Pazarcık Hâkimliği
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S.No Sicil No Adı ve Soyadı
Bulunduğu Görev
Atandığı Görev
3899 219027
Mihrace Melike CİVİL
İstanbul Anadolu Hâkimi
Osmancık Hâkimliği
3900 219028
Rahmi COŞAN
Gaziantep Hâkimi
Kaş Hâkimliği
3901 219031
Ezgi ÇABUK
Afyonkarahisar Cumhuriyet Savcısı
Şabanözü Cumhuriyet Savcılığı
3902 219032
Ali Ulvi ÇAĞIRAN
Elmalı Hâkimi
Keşan Hâkimliği
3903 219033
Emel ÇAĞLAR YÖNDER
Bakırköy Hâkimi
Erciş Hâkimliği
3904 219034
Hurşit ÇAĞLAR
Kırşehir Cumhuriyet Savcısı
Uzunköprü Cumhuriyet Savcılığı
3905 219035
Uğur ÇAKAR
Çanakkale Hâkimi
Malazgirt Hâkimliği
3906 219036
Nermin ÇANKAYA
Manisa Cumhuriyet Savcısı
Malazgirt Cumhuriyet Savcılığı
3907 219038
Canan ÇAVUŞOĞLU BİRİNCİ
İstanbul Anadolu Hâkimi
Keskin Hâkimliği
3908 219040
Mustafa Alper ÇELEN
Ankara Hâkimi
Ezine Hâkimliği
3909 219042
Kadriye ÇELİK
Ankara Hâkimi
Gediz Hâkimliği
3910 219043
Osman Yılmaz ÇERÇİLER
Gaziosmanpaşa Hâkimi
Araban Hâkimliği
3911 219045
Erkan ÇETİN
Serik Cumhuriyet Savcısı
Çorlu Cumhuriyet Savcılığı
3912 219046
Bilal ÇIKRIK
Tekirdağ Hâkimi
Nizip Hâkimliği
3913 219050
Mehmet ÇİFTÇİ
Turgutlu Cumhuriyet Savcısı
Aksaray Cumhuriyet Savcılığı
3914 219051
Nalan Hülya ÇİFTÇİ
İstanbul Hâkimi
Iğdır Hâkimliği
3915 219053
Ayhan ÇOLAK
Antalya Hâkimi
Cizre Hâkimliği
3916 219055
Neziha ÇORUMLU
Küçükçekmece Hâkimi
Elmalı Hâkimliği
3917 219056
Ahmet Naci ÇUKUR
Bursa Hâkimi
Yusufeli Hâkimliği
3918 219057
Zübeyde Esra DALGÜLGE KILIÇ
Soma Cumhuriyet Savcısı
Konya Cumhuriyet Savcılığı
3919 219059
Recep DALLI
İstanbul Hâkimi
İspir Hâkimliği
3920 219060
Havva ERGEN
Küçükçekmece Cumhuriyet Savcısı
Viranşehir Cumhuriyet Savcılığı
3921 219061
Semanur DEDE
İstanbul Hâkimi
Eskipazar Hâkimliği
3922 219062
Hidayet BENGİ
Balıkesir Cumhuriyet Savcısı
Akçakale Cumhuriyet Savcılığı
3923 219063
Harun SANCAKTAR
Kayseri Cumhuriyet Savcısı
Eleşkirt Cumhuriyet Savcılığı
3924 219064
Ayşe DEMİR
Antalya Cumhuriyet Savcısı
Bozova Cumhuriyet Savcılığı
3925 219065
Levent DEMİR
Gebze Hâkimi
Saray(Çorlu) Hâkimliği
3926 219066
Mehmet DEMİR
Ankara Cumhuriyet Savcısı
Pütürge Cumhuriyet Savcılığı
3927 219068
Yakup DEMİR
Kahramanmaraş Cumhuriyet Savcısı
Hilvan Cumhuriyet Savcılığı
3928 219069
Bahtigül DEMİRCAN
İstanbul Anadolu Hâkimi
Pamukova Hâkimliği
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S.No Sicil No Adı ve Soyadı
Bulunduğu Görev
Atandığı Görev
3929 219070
Alper Ersan DEMİRCİ
Yüksekova Cumhuriyet Savcısı
Manisa Cumhuriyet Savcılığı
3930 219071
Serdar DEMİRCİ
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı
Reyhanlı Cumhuriyet Savcılığı
3931 219072
Hakan DEMİRHAN
İstanbul Cumhuriyet Savcısı
Keban Cumhuriyet Savcılığı
3932 219073
Selcen YAPRAKLI
İstanbul Hâkimi
Elbistan Hâkimliği
3933 219107
Esra DİNCER
Malatya Hâkimi
İstanbul Anadolu Hâkimliği
3934 219108
Hakan DİNÇ
İzmir Hâkimi
Sason Hâkimliği
3935 219111
Mehmet DOĞAN
İzmir Hâkimi
Ağrı Hâkimliği
3936 219112
Levent DOĞUŞ
Çorlu Cumhuriyet Savcısı
Pülümür Cumhuriyet Savcılığı
3937 219113
Tufan DUMAN
Çorlu Hâkimi
Seydişehir Hâkimliği
3938 219114
Fevziye DURMUŞ
Ankara Cumhuriyet Savcısı
Senirkent Cumhuriyet Savcılığı
3939 219118
Burak EĞLENOĞLU
Konya Hâkimi
Sivaslı Hâkimliği
3940 219120
Kadir ELİK
Büyükçekmece Cumhuriyet Savcısı
Kızıltepe Cumhuriyet Savcılığı
3941 219121
Aşkı ELMALI
Bandırma Hâkimi
Düzce Hâkimliği
3942 219122
Yunus Bilgehan EMRE
Aliağa Cumhuriyet Savcısı
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılığı
3943 219123
Muhammed Salih ERCOŞKUN
Büyükçekmece Hâkimi
Hassa Hâkimliği
3944 219125
Göksel ERGÜN
Kütahya Cumhuriyet Savcısı
Çekerek Cumhuriyet Savcılığı
3945 219126
İsmail ERGÜN
Ankara Hâkimi
Sandıklı Hâkimliği
3946 219127
Gülşah ERKENGEZ DENİZ
Bergama Cumhuriyet Savcısı
Çorlu Cumhuriyet Savcılığı
3947 219128
Ercan EROL
İstanbul Anadolu Hâkimi
Birecik Hâkimliği
3948 219129
Uğur ERSOY
Uşak Hâkimi
Şarkikaraağaç Hâkimliği
3949 219132
Mevlüt FİDAN
Bakırköy Hâkimi
Şarkikaraağaç Hâkimliği
3950 219133
Buket FİDAN
Küçükçekmece Hâkimi
Kınık Hâkimliği
3951 219134
Bilal GEDİKÇİ
Gebze Hâkimi
Karakoçan Hâkimliği
3952 219135
Nazlı GEREK
Bakırköy Cumhuriyet Savcısı
Bor Cumhuriyet Savcılığı
3953 219136
Attila GEYİK
Büyükçekmece Cumhuriyet Savcısı
Çınar Cumhuriyet Savcılığı
3954 219137
İsmet Ozan GİRGİN
Tokat Cumhuriyet Savcısı
Afyonkarahisar Cumhuriyet Savcılığı
3955 219138
Nuran Fatma GÖNENÇ
Kocaeli Cumhuriyet Savcısı
Sulakyurt Cumhuriyet Savcılığı
3956 219140
Seyhan GÖNÜLAL
Antalya Hâkimi
Ağrı Hâkimliği
3957 219142
Ömer GÖRGÜLÜ
Konya Cumhuriyet Savcısı
Tuzluca Cumhuriyet Savcılığı
3958 219143
Bahtiyar GÖVCE
Ceyhan Cumhuriyet Savcısı
Çorlu Cumhuriyet Savcılığı
Sayfa 132
S.No Sicil No Adı ve Soyadı
Bulunduğu Görev
Atandığı Görev
3959 219144
Bengü GÜLDEREN
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı
Samandağ Hâkimliği
3960 219148
Selin GÜLSOY ÖZGÜN
Ankara Hâkimi
Şarkışla Hâkimliği
3961 219149
Hüseyin GÜNAY
Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcısı
Turhal Cumhuriyet Savcılığı
3962 219152
Fevziye Hande GÜNER
Denizli Hâkimi
Cizre Hâkimliği
3963 219156
Nurdan GÜNGÖR
Bafra Cumhuriyet Savcısı
Kayseri Cumhuriyet Savcılığı
3964 219157
Recep GÜRBÜZ
İnegöl Hâkimi
Sivas Hâkimliği
3965 219158
Ülkü GÜRSES YAZMAN
Karaman Hâkimi
İskenderun Hâkimliği
3966 219159
Ömer GÜVEN
İstanbul Hâkimi
Nizip Hâkimliği
3967 219160
Tuğçe HACIFAZLIOĞLU
Çanakkale Hâkimi
Kağızman Hâkimliği
3968 219162
Anıl HIZAL
Ankara Hâkimi
Çine Hâkimliği
3969 219164
Emrah IŞIK
İstanbul Hâkimi
Tatvan Hâkimliği
3970 219165
Cem İÇTÜRK
Bergama Hâkimi
Çorlu Hâkimliği
3971 219166
Adnan İLDENİZ
İzmir Hâkimi
Ağrı Hâkimliği
3972 219169
Sema İNCİDELEN SARIŞIN
Bingöl Hâkimi
Malatya Hâkimliği
3973 219170
Mustafa KAAN
Selçuk Hâkimi
Çaykara Hâkimliği
3974 219172
Salih KAN
Tekirdağ Cumhuriyet Savcısı
Sarıveliler Cumhuriyet Savcılığı
3975 219174
Ömer ÇAYKARA
Rize Cumhuriyet Savcısı
Gevaş Cumhuriyet Savcılığı
3976 219175
Mehmet Fatih KARABABA
İstanbul Hâkimi
Vize Hâkimliği
3977 219177
Itır KARACA
İstanbul Hâkimi
Gülşehir Hâkimliği
3978 219178
Ahmet Serdar KARAGÖZ
Menemen Cumhuriyet Savcısı
Şanlıurfa Cumhuriyet Savcılığı
3979 219182
Serkan KARAGÜZEL
Manavgat Hâkimi
Doğubayazıt Hâkimliği
3980 219183
Bahar Selcan KARAISLI
Bursa Hâkimi
Şavşat Hâkimliği
3981 219185
Ekrem KARATAŞ
Bakırköy Hâkimi
Gazipaşa Hâkimliği
3982 219187
Batuhan KARTAL
Tarsus Cumhuriyet Savcısı
Kahramanmaraş Cumhuriyet Savcılığı
3983 219188
Semih KAYA
Ödemiş Cumhuriyet Savcısı
İstanbul Cumhuriyet Savcılığı
3984 219189
Feyza KAYA KARABULUT
Bolu Cumhuriyet Savcısı
Bahçe Cumhuriyet Savcılığı
3985 219190
Zemzem KAYA YILMAZ
Ankara Hâkimi
Bolvadin Hâkimliği
3986 219192
Bülent KAZANCI
Ankara Hâkimi
İvrindi Hâkimliği
3987 219193
Mustafa Tolga KESER
Eskişehir Hâkimi
Yayladağı Hâkimliği
3988 219195
Arif KESKİN
İstanbul Hâkimi
Altınözü Hâkimliği
Sayfa 133
S.No Sicil No Adı ve Soyadı
Bulunduğu Görev
Atandığı Görev
3989 219198
Serdar KILIMAN
Antalya Hâkimi
Silopi Hâkimliği
3990 219200
Canan KOCABAŞ
İzmir Hâkimi
Şırnak Hâkimliği
3991 219201
Halide KOCAMAN
İstanbul Anadolu Hâkimi
Bismil Hâkimliği
3992 219202
Gizem KOCAMAN KÖYLÜ
Bodrum Hâkimi
Hınıs Hâkimliği
3993 219203
Neslihan KOÇ
Çumra Hâkimi
Kocaeli Hâkimliği
3994 219205
Bahadır KORHAN
Çatalca Hâkimi
Hatay Hâkimliği
3995 219206
Mehmet Şirin KORKMAZ
Adıyaman Cumhuriyet Savcısı
Mersin Cumhuriyet Savcılığı
3996 219208
Recep KOZLU
Söke Hâkimi
Edirne Hâkimliği
3997 219210
Ali KÖKTÜRK
Denizli Hâkimi
Suruç Hâkimliği
3998 219212
Mehmet Fatih KÖSEM
Ankara Cumhuriyet Savcısı
Sinanpaşa Cumhuriyet Savcılığı
3999 219213
Handan KULULAR IŞIK
İstanbul Hâkimi
Tatvan Hâkimliği
4000 219214
Sezgi KURNAZ
Antalya Hâkimi
Digor Hâkimliği
4001 219215
Bahir KURT
İstanbul Anadolu Hâkimi
Kaynarca Hâkimliği
4002 219217
Yasin KURT
Çorum Cumhuriyet Savcısı
Muş Cumhuriyet Savcılığı
4003 219219
Begüm Dilan KUTAY
Gaziosmanpaşa Hâkimi
Midyat Hâkimliği
4004 219220
Kadir KÜÇÜKAY
İstanbul Hâkimi
Çaykara Hâkimliği
4005 219222
İbrahim Hulusi KÜLAHCI
İstanbul Anadolu Hâkimi
Nizip Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı
4006 219225
Ulukan MADEN
Ankara Hâkimi
Saruhanlı Hâkimliği
4007 219227
Mustafa İlker MERİÇ
İstanbul Hâkimi
Kurşunlu Hâkimliği
4008 219228
Ümit MERİÇ
Karşıyaka Cumhuriyet Savcısı
Hanak Cumhuriyet Savcılığı
4009 219229
Emrah MERT
Karabük Cumhuriyet Savcısı
Kütahya Cumhuriyet Savcılığı
4010 219230
Gökhan MORÇİÇEK
Sakarya Cumhuriyet Savcısı
Eleşkirt Cumhuriyet Savcılığı
4011 219231
Tuğba OĞUZ ÇİÇEKLİ
İstanbul Hâkimi
Kemah Hâkimliği
4012 219233
Uğur ÖCAL
Küçükçekmece Cumhuriyet Savcısı
Kızıltepe Cumhuriyet Savcılığı
4013 219234
Mustafa ÖDEMİŞ
Küçükçekmece Cumhuriyet Savcısı
Maden Cumhuriyet Savcılığı
4014 219235
Alper ÖNAL
İstanbul Hâkimi
Gazipaşa Hâkimliği
4015 219236
Gülçin ÖNCÜ
Alanya Hâkimi
Hınıs Hâkimliği
4016 219240
Abdulrezzak Aydın ÖZÇİFT
Büyükçekmece Hâkimi
Birecik Hâkimliği
4017 219241
Pınar ÖZÇULCU
Muğla Cumhuriyet Savcısı
Malazgirt Cumhuriyet Savcılığı
4018 219244
Neslihan ÖZDEMİR
İstanbul Hâkimi
Pozantı Hâkimliği
Sayfa 134
S.No Sicil No Adı ve Soyadı
Bulunduğu Görev
Atandığı Görev
4019 219246
Şule ÖZDEMİR
Balıkesir Hâkimi
Çat Hâkimliği
4020 219247
Hatice ÖZDEMİR BEKTAŞ
Gaziosmanpaşa Hâkimi
Muş Hâkimliği
4021 219250
Kübra ÖZEL BOZKURT
İstanbul Hâkimi
Eğirdir Hâkimliği
4022 219251
Güray ÖZER
Ankara Hâkimi
Orhaneli Hâkimliği
4023 219252
Barbaros ÖZGÜN
Karaman Cumhuriyet Savcısı
Şarkışla Cumhuriyet Savcılığı
4024 219253
Çağla ÖZKAN
Ankara Hâkimi
Derinkuyu Hâkimliği
4025 219254
Nurettin Erdem ÖZKESER
Yalova Hâkimi
Lice Hâkimliği
4026 219255
Karaca ÖZMEN BALCI
Gebze Hâkimi
Kurtalan Hâkimliği
4027 219257
Yusuf ÖZÖLÇER
Gaziosmanpaşa Hâkimi
Malkara Hâkimliği
4028 219258
Hatice ÖZTORUN
İstanbul Hâkimi
Tatvan Hâkimliği
4029 219259
Mehmet Emin ÖZTÜRK
Torbalı Cumhuriyet Savcısı
Güroymak Cumhuriyet Savcılığı
4030 219261
Şemsettin ÖZTÜRKMEN
Pazarcık Hâkimi
Kahramanmaraş Hâkimliği
4031 219263
Ersen PARLAR
Dörtyol Hâkimi
Sakarya Hâkimliği
4032 219265
Ömer Faruk PEÇENEK
İstanbul Cumhuriyet Savcısı
Buldan Cumhuriyet Savcılığı
4033 219268
Numan SAĞLAM
Kızıltepe Cumhuriyet Savcısı
Manavgat Cumhuriyet Savcılığı
4034 219271
Hatice SARIKAYA
İstanbul Anadolu Hâkimi
Yıldızeli Hâkimliği
4035 219272
Yeşim SARIOĞLU
İstanbul Hâkimi
Uzunköprü Hâkimliği
4036 219274
Yasin SAYIN
İstanbul Anadolu Hâkimi
Iğdır Hâkimliği
4037 219275
Eren SAYKUN
Keşan Hâkimi
Hatay Hâkimliği
4038 219276
Adviye Merve SENKERİ
Alanya Cumhuriyet Savcısı
Kulp Cumhuriyet Savcılığı
4039 219277
Esra SERGEN
Söke Cumhuriyet Savcısı
Edirne Cumhuriyet Savcılığı
4040 219278
Müberra SEVİM
Çifteler Hâkimi
Kütahya Hâkimliği
4041 219279
Ayşegül SEZER
Finike Cumhuriyet Savcısı
Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı
4042 219280
Mustafa Yusuf SIBIÇ
Bakırköy Hâkimi
Ergani Hâkimliği
4043 219281
Coşkun Gökalp SOLAK
Çankırı Cumhuriyet Savcısı
Mersin Cumhuriyet Savcılığı
4044 219285
Mehmet Hanefi SÜTCÜ
İstanbul Anadolu Hâkimi
Gündoğmuş Hâkimliği
4045 219286
Fatma ŞAHİN
Antalya Hâkimi
Lice Hâkimliği
4046 219287
Filiz ŞAHİN
Bakırköy Hâkimi
Eğirdir Hâkimliği
4047 219289
Murat Burak ŞAHİN
Kahramanmaraş Hâkimi
Kaynarca Hâkimliği
4048 219290
Mustafa ŞAHİN
Bakırköy Cumhuriyet Savcısı
Çemişgezek Cumhuriyet Savcılığı
Sayfa 135
S.No Sicil No Adı ve Soyadı
Bulunduğu Görev
Atandığı Görev
4049 219291
Süleyman ŞAHİN
İstanbul Anadolu Hâkimi (Adalet Bakanlığı
Yetkili Tetkik Hâkimi)
Edirne Hâkimliği
4050 219292
Ümit ŞAHİN
İstanbul Anadolu Hâkimi
Hekimhan Hâkimliği
4051 219293
Alirıza ŞAŞTIM
Küçükçekmece Hâkimi
Avanos Hâkimliği
4052 219295
İbrahim ŞEN
Bakırköy Hâkimi
Hekimhan Hâkimliği
4053 219296
Selin ŞENGEZER
Mersin Hâkimi
Sarıgöl Hâkimliği
4054 219297
Kansu ŞEREF
Adana Cumhuriyet Savcısı
Çayırlı Cumhuriyet Savcılığı
4055 219300
Muhammed Raşid ŞİRİKÇİ
İstanbul Hâkimi
Kırıkhan Hâkimliği
4056 219302
İlker TAŞDEMİR
Aydın Hâkimi
Akçakale Hâkimliği
4057 219303
Erman TECİR
Bakırköy Hâkimi
İslâhiye Hâkimliği
4058 219304
Nilgün TEKİN
İstanbul Anadolu Hâkimi
Malkara Hâkimliği
4059 219305
Selçuk TEKİNALP
Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcısı
Kurşunlu Cumhuriyet Savcılığı
4060 219307
Filiz TEMİZ ÜNER
Sakarya Cumhuriyet Savcısı
Yıldızeli Cumhuriyet Savcılığı
4061 219308
Aytekin TETİK
İzmir Cumhuriyet Savcısı
Bulanık Cumhuriyet Savcılığı
4062 219309
Beyza TİRYAKİ
Ankara Hâkimi
Bigadiç Hâkimliği
4063 219310
Aysima Merve TOKDEMİR
Büyükçekmece Cumhuriyet Savcısı
Gökçebey Cumhuriyet Savcılığı
4064 219313
Hüseyin Macit TUNÇ
Kayseri Cumhuriyet Savcısı
Pınarhisar Cumhuriyet Savcılığı
4065 219314
Mehmet Atıf TURAK
Adana Cumhuriyet Savcısı
Marmara Cumhuriyet Savcılığı
4066 219315
Seda TURAN İLTAN
Kahramanmaraş Hâkimi
Midyat Hâkimliği
4067 219316
Enis TUZCUOĞLU
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı
Çivril Cumhuriyet Savcılığı
4068 219323
Oral USLU
Bakırköy Hâkimi
Acıpayam Hâkimliği
4069 219324
Zühra USLU
Bakırköy Hâkimi
Acıpayam Hâkimliği
4070 219326
Ercan UYSAL
Kastamonu Cumhuriyet Savcısı
Sivas Cumhuriyet Savcılığı
4071 219327
Ilgaz UZUN
Bakırköy Hâkimi
Cihanbeyli Hâkimliği
4072 219328
Kadirhan UZUN
Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcısı
Araban Cumhuriyet Savcılığı
4073 219329
Semra UZUNDERE
İstanbul Hâkimi
Kadirli Hâkimliği
4074 219330
Osman Sefa UZUNER
Uşak Cumhuriyet Savcısı
Kozluk Cumhuriyet Savcılığı
4075 219331
Zehra Bilge ÜNLÜSOY KIZANLIK Düzce Hâkimi
Çaycuma Hâkimliği
4076 219332
Kaan ÜSTÜN
Amasya Cumhuriyet Savcısı
Erzurum Cumhuriyet Savcılığı
4077 219334
Fatma YAKIŞAN
Merzifon Hâkimi
Şanlıurfa Hâkimliği
4078 219336
Mustafa YALÇIN
Adana Cumhuriyet Savcısı
Aydıncık(Silifke) Cumhuriyet Savcılığı
Sayfa 136
S.No Sicil No Adı ve Soyadı
Bulunduğu Görev
Atandığı Görev
4079 219337
Uğur YALÇIN
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı
Yatağan Cumhuriyet Savcılığı
4080 219339
Canan YALDIZ KARABULUT
Eskişehir Hâkimi
Muradiye Hâkimliği
4081 219340
Azim YAMAN
Gaziantep Cumhuriyet Savcısı
Nizip Cumhuriyet Savcılığı
4082 219341
Zeynep Handan YAPICI
Gaziantep Hâkimi
Orhaneli Hâkimliği
4083 219342
Emel GÜVEN
Büyükçekmece Hâkimi
Siverek Hâkimliği
4084 219345
Tuğçe YAZICI
Ankara Hâkimi
Siverek Hâkimliği
4085 219346
Volkan YENİ
İstanbul Hâkimi
Dursunbey Hâkimliği
4086 219349
Nagehan YILDIRIM
Ankara Hâkimi
Araban Hâkimliği
4087 219350
Necla YILDIRIM
Reyhanlı Hâkimi
Çermik Hâkimliği
4088 219352
Tunay YILDIRIM
Fatsa Hâkimi
Kahramanmaraş Hâkimliği
4089 219353
Derya GÜLER
Tekirdağ Hâkimi
Sinanpaşa Hâkimliği
4090 219354
Emel YILDIZ ÖZKAN
İstanbul Cumhuriyet Savcısı
Selim Cumhuriyet Savcılığı
4091 219355
Gülsüm Sıla YILDIZ
Ereğli(Konya) Hâkimi
Bursa Hâkimliği
4092 219356
Sultan Kimya ÇELEBİ
İstanbul Hâkimi
Bingöl Hâkimliği
4093 219357
Yakup YILDIZ
Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcısı
Alaçam Cumhuriyet Savcılığı
4094 219358
İsmail YILDIZLI
Ordu Cumhuriyet Savcısı
Dazkırı Cumhuriyet Savcılığı
4095 219360
Hasan YILMAZ
Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcısı
Ayvacık(Çanakkale) Cumhuriyet Savcılığı
4096 219361
Sedat YILMAZ
İstanbul Anadolu Hâkimi
Bitlis Hâkimliği
4097 219362
Sinan Mehmet YILMAZ
Sakarya Hâkimi
Bitlis Hâkimliği
4098 219363
Tuğba YILMAZ
İstanbul Hâkimi
Ahlat Hâkimliği
4099 219366
Gülay YİĞİTTÜRK
Kütahya Hâkimi
Yerköy Hâkimliği
4100 219367
Osman Fatih YORULMAZ
İstanbul Anadolu Hâkimi
Datça Hâkimliği
4101 219368
Hatice Kübra YURDAKUL AY
Trabzon Hâkimi
Kızıltepe Hâkimliği
4102 219373
Muhammet ABAK
Siverek Cumhuriyet Savcısı
Mardin Cumhuriyet Savcılığı
4103 219374
Hasan ABANOZ
Maçka Cumhuriyet Savcısı
Kaynarca Cumhuriyet Savcılığı
4104 219375
Ayşenur ABAY YÜKSEL
Bafra Hâkimi
İstanbul Hâkimliği
4105 219378
Muhammed İkbal ACAR
Alaçam Cumhuriyet Savcısı
Silopi Cumhuriyet Savcılığı
4106 219382
Ahmet ADIYAMAN
Bucak Hâkimi
Kilis Hâkimliği
4107 219384
Ayşe AĞALDAY
Bismil Hâkimi
Batman Hâkimliği
4108 219390
Cemal AKBAŞ
Yalvaç Cumhuriyet Savcısı
Tarsus Cumhuriyet Savcılığı
Sayfa 137
S.No Sicil No Adı ve Soyadı
Bulunduğu Görev
Atandığı Görev
4109 219391
Burak AKBAŞ
Silopi Cumhuriyet Savcısı
Ünye Cumhuriyet Savcılığı
4110 219392
Semih AKBAŞ
İmamoğlu Cumhuriyet Savcısı
Ağrı Cumhuriyet Savcılığı
4111 219394
Merve AKBOZ YÜCE
Kadirli Hâkimi
Osmaniye Hâkimliği
4112 219396
Mithat Erhan AKÇADAĞ
Viranşehir Hâkimi
Bilecik Hâkimliği
4113 219397
Sinem AKÇAY ÖZAĞAR
Hınıs Hâkimi
Kemer Hâkimliği
4114 219403
Sümeyye AKICI
Patnos Hâkimi
Mudanya Hâkimliği
4115 219404
Derviş AKIN
Pülümür Cumhuriyet Savcısı
Iğdır Cumhuriyet Savcılığı
4116 219405
Soner AKIN
Boyabat Cumhuriyet Savcısı
Salihli Cumhuriyet Savcılığı
4117 219413
Sümeyye AKSOY
Pamukova Hâkimi
Niğde Hâkimliği
4118 219414
Yasir AKSOY
Tunceli Cumhuriyet Savcısı
Finike Cumhuriyet Savcılığı
4119 219415
İlker AKSOY
Gülşehir Cumhuriyet Savcısı
Çardak Cumhuriyet Savcılığı
4120 219416
Ceyda AKSU DURAN
Muş Hâkimi
Bartın Hâkimliği
4121 219422
Berivan Sıla AKÜLKE
Gölhisar Hâkimi
Karabük Hâkimliği
4122 219423
Ayşe Sema BAYKAL
Muş Hâkimi
Karaman Hâkimliği
4123 219426
Fatma AKYÜZ SELÇUK
Bitlis Hâkimi
Sakarya Hâkimliği
4124 219429
Şeyma ALAGÖZ
Kaynarca Hâkimi
Ürgüp Hâkimliği
4125 219430
Umut Can ALBAKAR
Gölhisar Cumhuriyet Savcısı
Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcılığı
4126 219435
Büşra KARACA
Iğdır Cumhuriyet Savcısı
Karabük Cumhuriyet Savcılığı
4127 219436
Osman ALKAN
Tavşanlı Cumhuriyet Savcısı
Ayancık Cumhuriyet Savcılığı
4128 219440
Necip ALPARMAK
Susurluk Hâkimi
Şebinkarahisar Hâkimliği
4129 219442
Hilal ALPAY
Boğazlıyan Hâkimi
Körfez Hâkimliği
4130 219443
Bilal ALPTEKİN
Çardak Hâkimi
İmamoğlu Hâkimliği
4131 219445
Dinçer ALTAŞ
Buldan Cumhuriyet Savcısı
Devrek Cumhuriyet Savcılığı
4132 219446
Merve ALTAY OĞUZ
Dinar Hâkimi
Elbistan Hâkimliği
4133 219449
Yusuf Can ALTINSOY
Seydişehir Cumhuriyet Savcısı
Karataş Cumhuriyet Savcılığı
4134 219452
Enda ALTUN
Ağrı Cumhuriyet Savcısı
Biga Cumhuriyet Savcılığı
4135 219454
Kudret ALTUNBAŞ
Reyhanlı Cumhuriyet Savcısı
Sinop Cumhuriyet Savcılığı
4136 219456
Selim ALTUNTAŞ
Zile Hâkimi
Siirt Hâkimliği
4137 219459
Rukiye ANUK
Osmancık Hâkimi
Çumra Hâkimliği
4138 219460
Mehmet APUHAN
Uzunköprü Hâkimi
Acıpayam Hâkimliği
Sayfa 138
S.No Sicil No Adı ve Soyadı
Bulunduğu Görev
Atandığı Görev
4139 219462
Nurefşan ARFAT
Sorgun Hâkimi
Doğubayazıt Hâkimliği
4140 219464
Mehmet Mübah ARI
Zile Cumhuriyet Savcısı
Saruhanlı Cumhuriyet Savcılığı
4141 219465
Yunus Emre ARI
Muş Hâkimi
Didim Hâkimliği
4142 219467
Ayşe YÜKSEL ARIBAŞ
Hopa Hâkimi
Ereğli(Konya) Hâkimliği
4143 219468
Hakan Tunahan ARIK
Ünye Cumhuriyet Savcısı
İstanbul Cumhuriyet Savcılığı
4144 219471
Davut ARSLAN
Elbistan Cumhuriyet Savcısı
Kuşadası Cumhuriyet Savcılığı
4145 219472
Cihat ARSLAN
Pazar(Rize) Cumhuriyet Savcısı
Hendek Cumhuriyet Savcılığı
4146 219475
Tugay ARSLAN
Ortaköy(Aksaray) Cumhuriyet Savcısı
Kırklareli Cumhuriyet Savcılığı
4147 219478
Aslıhan ARSLAN METE
Emirdağ Hâkimi
Ödemiş Hâkimliği
4148 219479
Soner ASIL
Mut Cumhuriyet Savcısı
Çayeli Cumhuriyet Savcılığı
4149 219482
Esra GENÇ
Araklı Hâkimi
Sungurlu Hâkimliği
4150 219483
Gülpembe ASLAN BOZLAK
Çivril Hâkimi
Bayburt Hâkimliği
4151 219484
Ceren ASLAN EMİNOĞLU
Aliağa Hâkimi
Büyükçekmece Hâkimliği
4152 219488
İbrahim ATA
Muş Cumhuriyet Savcısı
Burdur Cumhuriyet Savcılığı
4153 219497
Hilal ATİK
Şarkikaraağaç Hâkimi
Tavşanlı Hâkimliği
4154 219498
Lütfullah ATİLLA
Gümüşhane Cumhuriyet Savcısı
Adıyaman Cumhuriyet Savcılığı
4155 219500
Tuğba KEPENEK
Çubuk Hâkimi
İstanbul Hâkimliği
4156 219503
Sema AVARİSLİ
İslâhiye Hâkimi
Şile Hâkimliği
4157 219505
Mustafa AVCI
Geyve Cumhuriyet Savcısı
Samandağ Cumhuriyet Savcılığı
4158 219507
Halenur YILDIZ
Elbistan Hâkimi
Kastamonu Hâkimliği
4159 219510
Canan AY
Beyşehir Hâkimi
Havza Hâkimliği
4160 219512
Fatih AYANOĞLU
Uzunköprü Cumhuriyet Savcısı
İstanbul Cumhuriyet Savcılığı
4161 219513
Şaban AYAZ
Ilgaz Cumhuriyet Savcısı
Anamur Cumhuriyet Savcılığı
4162 219514
Baki AYBAK
Sungurlu Cumhuriyet Savcısı
Şarkışla Cumhuriyet Savcılığı
4163 219515
Muhammed Mustafa AYDEĞER
Banaz Cumhuriyet Savcısı
Emirdağ Cumhuriyet Savcılığı
4164 219517
Şeref AYDEMİR
Pazar(Rize) Cumhuriyet Savcısı
Geyve Cumhuriyet Savcılığı
4165 219523
Alper AYDIN
Kars Hâkimi
Tavşanlı Hâkimliği
4166 219525
Ahmet AYDIN
İslâhiye Hâkimi
Amasya Hâkimliği
4167 219526
Emre AYDIN
Alaçam Cumhuriyet Savcısı
Cizre Cumhuriyet Savcılığı
4168 219528
Beyza Nur AYDIN
Amasra Hâkimi
Tarsus Hâkimliği
Sayfa 139
S.No Sicil No Adı ve Soyadı
Bulunduğu Görev
Atandığı Görev
4169 219529
Simge AYDIN
Saruhanlı Hâkimi
Artvin Hâkimliği
4170 219530
Mehmet AYDİL
Dinar Hâkimi
Niğde Hâkimliği
4171 219532
Can AYDOĞAN
Hakkâri Hâkimi
Erdemli Hâkimliği
4172 219533
Tahir Deniz AYDOĞDU
Ardahan Hâkimi
Gelibolu Hâkimliği
4173 219535
Derya AYDOĞMUŞ
Balâ Cumhuriyet Savcısı
Kula Cumhuriyet Savcılığı
4174 219536
Emre AYDOĞUŞ
Devrek Cumhuriyet Savcısı
Nazilli Cumhuriyet Savcılığı
4175 219539
Ayşe Nur YETİŞİR
Kilis Cumhuriyet Savcısı
Yalvaç Cumhuriyet Savcılığı
4176 219542
Özden AYKOÇ
Kadınhanı Hâkimi
Ayvacık(Çanakkale) Hâkimliği
4177 219544
Mustafa AYKUT
Acıpayam Cumhuriyet Savcısı
Gümüşhane Cumhuriyet Savcılığı
4178 219546
Gül Hanım SEVİM
Hınıs Hâkimi
Kahramankazan Hâkimliği
4179 219548
Sevban AYTEN
Tunceli Cumhuriyet Savcısı
Dikili Cumhuriyet Savcılığı
4180 219552
Kemal BACAKSIZ
Reyhanlı Cumhuriyet Savcısı
Batman Cumhuriyet Savcılığı
4181 219557
Ayşe BAKIRCI ONDU
Karabük Hâkimi
İstanbul Hâkimliği
4182 219561
Doğan BALABAN
Doğubayazıt Cumhuriyet Savcısı
Gebze Cumhuriyet Savcılığı
4183 219562
Serhat BALCI
Uzunköprü Cumhuriyet Savcısı
Polatlı Cumhuriyet Savcılığı
4184 219563
Onur BALCI
Hakkâri Hâkimi
Kemer Hâkimliği
4185 219565
Merve BALCILAR YAPRAKCI
Kilis Cumhuriyet Savcısı
Bursa Cumhuriyet Savcılığı
4186 219566
Nusret BALER
Ardahan Cumhuriyet Savcısı
Eğirdir Cumhuriyet Savcılığı
4187 219568
Halil BALOĞLU
Kırıkhan Hâkimi
Tarsus Hâkimliği
4188 219569
Ayşegül BAŞER
Sungurlu Hâkimi
Bakırköy Hâkimliği
4189 219571
Süleyman BAŞ
Sarayönü Hâkimi
Merzifon Hâkimliği
4190 219572
Sinem KÜÇÜK
Ceyhan Hâkimi
İstanbul Hâkimliği
4191 219573
Elif Kübra KILIÇ
Elbistan Hâkimi
Polatlı Hâkimliği
4192 219575
Muhammed Gürsel BAŞEĞMEZ
Yüksekova Hâkimi
Burhaniye Hâkimliği
4193 219581
Ahmet Tarık BAYER
Zile Cumhuriyet Savcısı
Of Cumhuriyet Savcılığı
4194 219583
Cihan BAYRAKCI
Develi Cumhuriyet Savcısı
Perşembe Cumhuriyet Savcılığı
4195 219588
Zehra BEDUR
Emirdağ Hâkimi
Acıpayam Hâkimliği
4196 219590
Emre BEKMEZCİ
Şırnak Cumhuriyet Savcısı
Erdemli Cumhuriyet Savcılığı
4197 219591
Ramazan BEKTAŞ
Kulu Hâkimi
Bayındır Hâkimliği
4198 219592
Evrim BENGİSU TORUN
Ödemiş Hâkimi
İstanbul Hâkimliği
Sayfa 140
S.No Sicil No Adı ve Soyadı
Bulunduğu Görev
Atandığı Görev
4199 219603
Tuğba BİLGE
Çay Hâkimi
Patnos Hâkimliği
4200 219604
Mustafa Bilgehan BİLGEÇ
Ezine Cumhuriyet Savcısı
Samandağ Cumhuriyet Savcılığı
4201 219608
Usame BİLGİN
Çumra Hâkimi
Keşan Hâkimliği
4202 219609
Mine Bahar BİLGİN
Şereflikoçhisar Hâkimi
Görele Hâkimliği
4203 219611
İpek Gökçen BİNGÖL
Kars Hâkimi
Gebze Hâkimliği
4204 219618
Hüseyin Burak BODUR
Dinar Cumhuriyet Savcısı
Hakkâri Cumhuriyet Savcılığı
4205 219621
Hatice Sümeyra BOYACI
Tuzluca Hâkimi
Karacabey Hâkimliği
4206 219623
Gamze BOYRAZ
Geyve Cumhuriyet Savcısı
Alaşehir Cumhuriyet Savcılığı
4207 219631
Sibel ERTEKİN
Tatvan Cumhuriyet Savcısı
Bitlis Cumhuriyet Savcılığı
4208 219632
Can Berk BOZKAYA
Iğdır Hâkimi
Milâs Hâkimliği
4209 219633
Baki BOZKAYA
Söğüt Cumhuriyet Savcısı
Sandıklı Cumhuriyet Savcılığı
4210 219634
Gamze ATİLLA
Ortaca Hâkimi
Viranşehir Hâkimliği
4211 219635
Seyit Muhammed BOZKURT
Kırıkhan Cumhuriyet Savcısı
Kilis Cumhuriyet Savcılığı
4212 219636
Muhammed BOZKURT
Mudanya Cumhuriyet Savcısı
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılığı
4213 219637
Bilge BOZKURT
Bozkır Cumhuriyet Savcısı
Menemen Cumhuriyet Savcılığı
4214 219638
Taha BOZKURT
Elbistan Cumhuriyet Savcısı
İnegöl Cumhuriyet Savcılığı
4215 219639
Buket BOZKURT TEK
Hakkâri Cumhuriyet Savcısı
Fethiye Cumhuriyet Savcılığı
4216 219643
Tuğba BULUT
Marmaris Hâkimi
Haymana Hâkimliği
4217 219646
Alev BURSALI POLAT
Sorgun Hâkimi
Büyükçekmece Hâkimliği
4218 219647
Edanur BÜKCÜOĞLU
Zile Hâkimi
Kemalpaşa Hâkimliği
4219 219649
Rabia YAZICI
Tarsus Hâkimi
Bayburt Hâkimliği
4220 219654
Altuğ CANDEMİR
Bolvadin Cumhuriyet Savcısı
Giresun Cumhuriyet Savcılığı
4221 219658
Ali CANKARA
Patnos Cumhuriyet Savcısı
Demre Cumhuriyet Savcılığı
4222 219660
Kübra CANLI KAYALIOĞLU
Silopi Cumhuriyet Savcısı
Bafra Cumhuriyet Savcılığı
4223 219661
Seda CANSEVER
Yüksekova Hâkimi
Akçakoca Hâkimliği
4224 219664
Hüseyin CENGİZ
Alaçam Hâkimi
Sandıklı Hâkimliği
4225 219666
Neslihan CERİT ÇAMURCU
Bartın Hâkimi
İstanbul Hâkimliği
4226 219668
Büşra CEYLAN KOCA
Borçka Hâkimi
Kars Hâkimliği
4227 219671
Muhammed CEYLAN
Savaştepe Hâkimi
Cizre Hâkimliği
4228 219675
Zeynep CIVGIN
Muratlı Hâkimi
Germencik Hâkimliği
Sayfa 141
S.No Sicil No Adı ve Soyadı
Bulunduğu Görev
Atandığı Görev
4229 219676
Yunus Emre CİĞER
Nusaybin Cumhuriyet Savcısı
Dikili Cumhuriyet Savcılığı
4230 219680
Feride Feyza COŞ
Espiye Hâkimi
İnegöl Hâkimliği
4231 219685
Zeynep CÜNÜK
Silopi Hâkimi
Karasu Hâkimliği
4232 219687
Suna ÇAĞLAR
Kale(Denizli) Cumhuriyet Savcısı
Uzunköprü Cumhuriyet Savcılığı
4233 219689
Ceyda Selin ÇAĞLAR
Kâhta Hâkimi
Akhisar Hâkimliği
4234 219690
Anıl ÇAĞLAYAN
Şarköy Cumhuriyet Savcısı
İstanbul Cumhuriyet Savcılığı
4235 219693
Didem KARADENİZ
Hakkâri Hâkimi
Kocaeli Hâkimliği
4236 219696
Özlem ÇAKIR
Uzunköprü Hâkimi
Karabük Hâkimliği
4237 219698
Abdurrahman ÇAKIR
Yalvaç Cumhuriyet Savcısı
Lüleburgaz Cumhuriyet Savcılığı
4238 219699
Merve ÇAKIR
Yatağan Hâkimi
Patnos Hâkimliği
4239 219700
Tuğçe Malhun ÇAKIR ÇANTA
Bor Hâkimi
Marmaris Hâkimliği
4240 219704
Mehmet ÇAKMAK
Elbistan Hâkimi
Tokat Hâkimliği
4241 219707
Simge TEMUR
Cizre Cumhuriyet Savcısı
Lüleburgaz Cumhuriyet Savcılığı
4242 219712
Mehmet ÇAMLI
Keskin Cumhuriyet Savcısı
Ağrı Cumhuriyet Savcılığı
4243 219714
Eylül ÇAMLIBEL DERE
Finike Hâkimi
Gaziosmanpaşa Hâkimliği
4244 219715
Serena ÇANGIR BOZKAYA
Iğdır Hâkimi
Milâs Hâkimliği
4245 219717
Özge ÇATAL
Şarkışla Cumhuriyet Savcısı
Niğde Cumhuriyet Savcılığı
4246 219720
Tuğba ULUĞ
Doğubayazıt Hâkimi
Ereğli(Zonguldak) Hâkimliği
4247 219723
Uğur ÇAYKARA
Kastamonu Cumhuriyet Savcısı
Silvan Cumhuriyet Savcılığı
4248 219724
Serhat ÇAYLAK
Muş Cumhuriyet Savcısı
Kemer Cumhuriyet Savcılığı
4249 219725
Saadet ÇEBİ
Reyhanlı Cumhuriyet Savcısı
Milâs Cumhuriyet Savcılığı
4250 219726
Melike ÇELEBİ
Kaman Hâkimi
Silivri Hâkimliği
4251 219728
Mustafa ÇELİK
Sorgun Cumhuriyet Savcısı
Tarsus Cumhuriyet Savcılığı
4252 219729
Yahya ÇELİK
Tavşanlı Hâkimi
Afşin Hâkimliği
4253 219733
Emre ÇELİK
Ergani Cumhuriyet Savcısı
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılığı
4254 219734
Şirvan ÇELİK
Şırnak Cumhuriyet Savcısı
Kuşadası Cumhuriyet Savcılığı
4255 219735
Ebru ÇELİK
Midyat Hâkimi
Tunceli Hâkimliği
4256 219738
Sümeyye ÇELİK
Bolvadin Cumhuriyet Savcısı
Ortaköy(Aksaray) Cumhuriyet Savcılığı
4257 219739
Gamze ÇELİK
Kaş Hâkimi
Kırıkhan Hâkimliği
4258 219740
İlhami ÇELİK
Hacıbektaş Cumhuriyet Savcısı
Gelibolu Cumhuriyet Savcılığı
Sayfa 142
S.No Sicil No Adı ve Soyadı
Bulunduğu Görev
Atandığı Görev
4259 219741
Mahmut ÇELİKBİLEK
Batman Cumhuriyet Savcısı
Kocaeli Cumhuriyet Savcılığı
4260 219742
Nida ÖZÜBEK
Muş Hâkimi
Kocaeli Hâkimliği
4261 219744
Sebahat Kübra ÇELİKKAYA
Çay Hâkimi
Akçakoca Hâkimliği
4262 219745
Ali ÇELİKOĞLU
Ürgüp Cumhuriyet Savcısı
Elbistan Cumhuriyet Savcılığı
4263 219747
Zühal ÇETİN
Hopa Cumhuriyet Savcısı
Giresun Cumhuriyet Savcılığı
4264 219748
Seydi ÇETİN
Sarıkamış Hâkimi
Seferihisar Hâkimliği
4265 219750
Serkan ÇETİN
Kilis Cumhuriyet Savcısı
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılığı
4266 219751
Nurullah ÇETİN
Zile Hâkimi
Ergani Hâkimliği
4267 219752
Fatma Nagihan ÇETİN GÜNLÜ
Şarkışla Cumhuriyet Savcısı
Ereğli(Konya) Cumhuriyet Savcılığı
4268 219754
Muhammed Cihat ÇETKİN
Mudurnu Cumhuriyet Savcısı
Kilis Cumhuriyet Savcılığı
4269 219756
Haluk ÇINARBAY
Karasu Cumhuriyet Savcısı
Vize Cumhuriyet Savcılığı
4270 219765
Sema ÇİLİNGİROĞLU ŞEN
Şırnak Cumhuriyet Savcısı
Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığı
4271 219766
Mümine Özge ÇİMEN
Erciş Hâkimi
Soma Hâkimliği
4272 219767
Mustafa ÇİMENDERE
Alaca Hâkimi
Boğazlıyan Hâkimliği
4273 219768
Ömer ÇİMENOĞLU
Yüksekova Cumhuriyet Savcısı
Ayvalık Cumhuriyet Savcılığı
4274 219771
Tugay ÇOBAS
Ermenek Hâkimi
Ödemiş Hâkimliği
4275 219773
Ali ÇORUM
Düziçi Cumhuriyet Savcısı
Kilis Cumhuriyet Savcılığı
4276 219776
Mehmet ÇUBUK
İskilip Cumhuriyet Savcısı
Kadınhanı Cumhuriyet Savcılığı
4277 219780
Melike HASTÜRK
Osmancık Hâkimi
İstanbul Anadolu Hâkimliği
4278 219781
Rabia ÖZCAN
Ankara Batı Cumhuriyet Savcısı
Çınar Cumhuriyet Savcılığı
4279 219784
İskender DAŞDAN
Boğazlıyan Cumhuriyet Savcısı
Kemalpaşa Cumhuriyet Savcılığı
4280 219785
Mehmet DAYAN
Silopi Hâkimi
Çeşme Hâkimliği
4281 219786
Kübra DAYAN
Silopi Cumhuriyet Savcısı
Çeşme Cumhuriyet Savcılığı
4282 219791
Betül DEMİR
Dinar Hâkimi
Polatlı Hâkimliği
4283 219792
Ahmet DEMİR
Pazarcık Hâkimi
Viranşehir Hâkimliği
4284 219795
Gamze DEMİR LEBLEBİCİ
Birecik Hâkimi
İstanbul Anadolu Hâkimliği
4285 219799
Hande DEMİRBAĞ BALOĞLU
Kırıkhan Hâkimi
Tarsus Hâkimliği
4286 219812
Mukaddes KAVUKOĞLU
Ürgüp Hâkimi
İstanbul Hâkimliği
4287 219816
Kazım DEMİRTAŞ
Finike Cumhuriyet Savcısı
Silopi Cumhuriyet Savcılığı
4288 219817
Berkan DEREGÖZÜ
Tavşanlı Hâkimi
Düziçi Hâkimliği
Sayfa 143
S.No Sicil No Adı ve Soyadı
Bulunduğu Görev
Atandığı Görev
4289 219819
Sinan DERİN
İslâhiye Cumhuriyet Savcısı
Karabük Cumhuriyet Savcılığı
4290 219822
İsmail DİLEKÇİ
Gökçeada Cumhuriyet Savcısı
Alaca Cumhuriyet Savcılığı
4291 219824
Şeyda DİNÇ GÜNAR
Soma Hâkimi
Araklı Hâkimliği
4292 219829
Hilal Kübra DİNLER GÜL
Seferihisar Hâkimi
İstanbul Anadolu Hâkimliği
4293 219832
Nurseli AYDOĞAN
Hakkâri Hâkimi
Erdemli Hâkimliği
4294 219833
Ali Fuat DOĞAN
Vezirköprü Hâkimi
Fethiye Hâkimliği
4295 219841
Hakan DÖNMEZ
Sungurlu Cumhuriyet Savcısı
Niksar Cumhuriyet Savcılığı
4296 219842
Gamze DÖNMEZ
Eşme Hâkimi
Yenişehir Hâkimliği
4297 219845
Görkem DUMAN
Niksar Cumhuriyet Savcısı
Saray(Çorlu) Cumhuriyet Savcılığı
4298 219848
Veli DUMAN
Taşova Cumhuriyet Savcısı
Ilgın Cumhuriyet Savcılığı
4299 219854
Halit Buğra DURAN
Muş Hâkimi
Bartın Hâkimliği
4300 219856
Kaan DURAN
Araklı Cumhuriyet Savcısı
Ödemiş Cumhuriyet Savcılığı
4301 219857
Tuğba ERAVCI
Espiye Cumhuriyet Savcısı
Gölhisar Cumhuriyet Savcılığı
4302 219864
Aynur Damla KAZAN
Alaşehir Cumhuriyet Savcısı
Kızıltepe Cumhuriyet Savcılığı
4303 219865
İsmail DURSUN
Keskin Hâkimi
İslâhiye Hâkimliği
4304 219868
Simge DUVAN
Banaz Hâkimi
Küçükçekmece Hâkimliği
4305 219871
Yunus Emre DUYAR
Yüksekova Hâkimi
Bakırköy Hâkimliği
4306 219872
Çınar KAŞIKÇI
Burhaniye Cumhuriyet Savcısı
İstanbul Cumhuriyet Savcılığı
4307 219873
Meryem DÜLDÜL GEREK
Ferizli Hâkimi
Dörtyol Hâkimliği
4308 219874
Şüheda DÜNDAR
Yerköy Hâkimi
Menemen Hâkimliği
4309 219875
Emre DÜZ
Pasinler Hâkimi
İznik Hâkimliği
4310 219880
Büşra EKİNCİ
Suluova Hâkimi
Hınıs Hâkimliği
4311 219883
Ahmet Akif EKŞİ
Marmaraereğlisi Hâkimi
Of Hâkimliği
4312 219885
Sümeyye ELMAS
Bayburt Hâkimi
Turgutlu Hâkimliği
4313 219888
Müzeyyen EMRE
Kırıkhan Cumhuriyet Savcısı
Çerkezköy Cumhuriyet Savcılığı
4314 219889
Bilal ENGİN
Tunceli Cumhuriyet Savcısı
Akyurt Cumhuriyet Savcılığı
4315 219890
Rukiye ER
Sarıkaya Hâkimi
Bayındır Hâkimliği
4316 219891
Seren ER
Elbistan Hâkimi
Turgutlu Hâkimliği
4317 219898
Berrin ERDAL
Çerkeş Hâkimi
Hayrabolu Hâkimliği
4318 219900
Didem ERDEM ESKİN
Vize Hâkimi
Ermenek Hâkimliği
Sayfa 144
S.No Sicil No Adı ve Soyadı
Bulunduğu Görev
Atandığı Görev
4319 219904
Furkan ERDEM
Silopi Hâkimi
Burdur Hâkimliği
4320 219910
Fatih ERDOĞAN
Ödemiş Cumhuriyet Savcısı
Selim Cumhuriyet Savcılığı
4321 219911
Rabia TÜFEK
Elbistan Hâkimi
İstanbul Hâkimliği
4322 219913
Tuğçe Ceren ERDOĞMUŞ
Devrek Hâkimi
Bozüyük Hâkimliği
4323 219921
Kerem ERGÜN
Keskin Hâkimi
Çal Hâkimliği
4324 219932
Tuğba ERMİŞ
Niksar Hâkimi
Serik Hâkimliği
4325 219935
Fatma Selenge EROĞLU
Uzunköprü Hâkimi
Edremit Hâkimliği
4326 219937
Tuğba EROL
Karasu Hâkimi
Mut Hâkimliği
4327 219940
Oğuzkaan EROL
Tavşanlı Cumhuriyet Savcısı
Mucur Cumhuriyet Savcılığı
4328 219941
Oğuz Burak ERORHAN
Silopi Cumhuriyet Savcısı
Söke Cumhuriyet Savcılığı
4329 219945
Sabire Merve ERSOY
Şarkışla Cumhuriyet Savcısı
Tunceli Cumhuriyet Savcılığı
4330 219946
Öznur ERŞİL
Kızıltepe Hâkimi
Seydişehir Hâkimliği
4331 219947
Tugay ERTAN
Bitlis Cumhuriyet Savcısı
Serik Cumhuriyet Savcılığı
4332 219948
Mesut ERTAN
Çaycuma Hâkimi
Lüleburgaz Hâkimliği
4333 219949
Hikmet YOĞUN
Reyhanlı Hâkimi
Çifteler Hâkimliği
4334 219950
Hasan Hüseyin ERTEM
Gördes Hâkimi
İnegöl Hâkimliği
4335 219951
Mustafa Burak ERTÜRKMEN
Emirdağ Cumhuriyet Savcısı
Bünyan Cumhuriyet Savcılığı
4336 219952
Kübra ATEŞ
Kula Hâkimi
İstanbul Hâkimliği
4337 219953
Hatice ERYILMAZ ARSLAN
Pazar(Rize) Hâkimi
Hendek Hâkimliği
4338 219954
Süheyla Berna KUTLU
Bingöl Hâkimi
Bartın Hâkimliği
4339 219955
Nur Banu ESER
Tunceli Hâkimi
Bergama Hâkimliği
4340 219956
Ceren KALKAN
Mengen Cumhuriyet Savcısı
Yalvaç Cumhuriyet Savcılığı
4341 219957
Mehmet ESKİN
Vize Hâkimi
Ermenek Hâkimliği
4342 219958
Ayşe Hande SEZER
Hacıbektaş Hâkimi
Aliağa Hâkimliği
4343 219961
Fatma EZEROĞLU
İncesu Cumhuriyet Savcısı
Karapınar Cumhuriyet Savcılığı
4344 219962
Şevket FERALAN
Geyve Hâkimi
Sarayönü Hâkimliği
4345 219963
Kutluhan FINDIK
Ardahan Cumhuriyet Savcısı
Aliağa Cumhuriyet Savcılığı
4346 219967
Gizem FİDAN
Kadirli Hâkimi
Nevşehir Hâkimliği
4347 219968
Zehra GÖKSU
Ünye Hâkimi
Tercan Hâkimliği
4348 219969
Gonca Nur FİLİK
Karaburun Cumhuriyet Savcısı
Bor Cumhuriyet Savcılığı
Sayfa 145
S.No Sicil No Adı ve Soyadı
Bulunduğu Görev
Atandığı Görev
4349 219972
Mesut GENCAN
Pamukova Cumhuriyet Savcısı
Taşova Cumhuriyet Savcılığı
4350 219973
Kasım GENÇ
Ortaköy(Aksaray) Cumhuriyet Savcısı
Elbistan Cumhuriyet Savcılığı
4351 219974
Çiğdem AÇIKMEŞE
Sarayönü Hâkimi
Ünye Hâkimliği
4352 219976
Buket Onur GÖKALP
Osmaniye Hâkimi
İstanbul Anadolu Hâkimliği
4353 219984
Mevlüt Sancar GÖKTEPE
Cizre Hâkimi
Finike Hâkimliği
4354 219987
Esengül GÖNENDİ EVREN
Sarıgöl Hâkimi
Kadınhanı Hâkimliği
4355 219988
Umut GÖNÜLALAN
Görele Hâkimi
Kastamonu Hâkimliği
4356 219989
Fatma GÖRGÜLÜ YILMAZ
Akyazı Hâkimi
Akseki Hâkimliği
4357 219992
Sümeyye GÖZÜYAŞLI
Çumra Hâkimi
Suluova Hâkimliği
4358 219995
Mehmet GÜDEN
Hopa Cumhuriyet Savcısı
Şarkikaraağaç Cumhuriyet Savcılığı
4359 219996
Merve GÜDER
İslâhiye Hâkimi
Kırklareli Hâkimliği
4360 219997
Güner GÜDÜL
Sivrihisar Hâkimi
Ödemiş Hâkimliği
4361 219998
Çağdaş GÜL
Kandıra Cumhuriyet Savcısı
Yerköy Cumhuriyet Savcılığı
4362 219999
Onur GÜLBAHAR
Tosya Cumhuriyet Savcısı
Kızılcahamam Cumhuriyet Savcılığı
4363 220000
Şeyma YILMAZ
Ağrı Hâkimi
Emirdağ Hâkimliği
4364 220005
Nesih GÜLMEZ
Kumluca Cumhuriyet Savcısı
Şırnak Cumhuriyet Savcılığı
4365 220006
Melike YILMAZ
Havza Cumhuriyet Savcısı
Babaeski Cumhuriyet Savcılığı
4366 220007
İsmet Turgut GÜLŞEN
Osmancık Cumhuriyet Savcısı
Sandıklı Cumhuriyet Savcılığı
4367 220008
Ezgi GÜLTEKİN
Elbistan Hâkimi
Kadirli Hâkimliği
4368 220009
Abdulhalim GÜMÜŞ
Sürmene Cumhuriyet Savcısı
Kırklareli Cumhuriyet Savcılığı
4369 220012
Ahmet Engin GÜNAYDIN
Çan Hâkimi
Reyhanlı Hâkimliği
4370 220016
Tevfik GÜNDÜZ
Datça Cumhuriyet Savcısı
Polatlı Cumhuriyet Savcılığı
4371 220025
Sibel GÜNGÖR
Acıpayam Cumhuriyet Savcısı
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılığı
4372 220027
Hidayet GÜNLÜ
Şarkışla Hâkimi
Ereğli(Konya) Hâkimliği
4373 220034
Ayşe HAKKOYMAZ
Çaycuma Hâkimi
Kilis Hâkimliği
4374 220037
Nevra HANGİŞİ BADEM
Pasinler Hâkimi
Ortaca Hâkimliği
4375 220039
Ceren HASAR
Şirvan Hâkimi
Ayancık Hâkimliği
4376 220040
Ali HASDEMİR
Elmalı Hâkimi
Hopa Hâkimliği
4377 220041
Emir Haydar HAŞHAŞ
Bucak Cumhuriyet Savcısı
Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcılığı
4378 220042
Nuran ARSLAN
Amasra Hâkimi
Kozan Hâkimliği
Sayfa 146
S.No Sicil No Adı ve Soyadı
Bulunduğu Görev
Atandığı Görev
4379 220043
İdris HAZER
Erzincan Cumhuriyet Savcısı
Geyve Cumhuriyet Savcılığı
4380 220044
Eren Can HEKİM
Kırıkhan Hâkimi
Ortaca Hâkimliği
4381 220046
Bilal HEZER
Tavas Cumhuriyet Savcısı
Osmancık Cumhuriyet Savcılığı
4382 220047
Gökçe İrem YILMAZ
Tavas Hâkimi
Gürgentepe Hâkimliği
4383 220048
Gülay HOROZ
Marmaraereğlisi Hâkimi
Avanos Hâkimliği
4384 220050
Büşra HÖKELEK TOPLAR
Niksar Hâkimi
Osmaniye Hâkimliği
4385 220053
Bensu ÜNLÜ
Gülşehir Hâkimi
Polatlı Hâkimliği
4386 220055
Zeynep IŞIK
Ankara Hâkimi
Gürpınar Hâkimliği
4387 220058
Fatih İBİŞ
Patnos Cumhuriyet Savcısı
Ödemiş Cumhuriyet Savcılığı
4388 220059
Muhammed Salih İBİŞOĞLU
Samandağ Cumhuriyet Savcısı
Mengen Hâkimliği
4389 220060
Seçil İHTİYAR
Gediz Hâkimi
Pazar(Rize) Hâkimliği
4390 220061
Elif İKİZ
Demirci Hâkimi
İnegöl Hâkimliği
4391 220063
Merve İLGAR
Kırkağaç Cumhuriyet Savcısı
Yozgat Cumhuriyet Savcılığı
4392 220064
Ahmet Cihan İLHAN
Kadirli Cumhuriyet Savcısı
Çifteler Cumhuriyet Savcılığı
4393 220072
Buse Kevser İNCAMAN
Gümüşhane Hâkimi
Osmaniye Hâkimliği
4394 220077
Mehmet Akif İPEK
İspir Hâkimi
Mudanya Cumhuriyet Savcılığı
4395 220081
Safa Han İZMİRLİ
Boyabat Cumhuriyet Savcısı
Saruhanlı Cumhuriyet Savcılığı
4396 220082
Elçin KAAN
Bor Hâkimi
Yenişehir Hâkimliği
4397 220083
Özcan KABA
Şarkikaraağaç Cumhuriyet Savcısı
Yozgat Cumhuriyet Savcılığı
4398 220084
Serdar KABAK
Emirdağ Cumhuriyet Savcısı
Reyhanlı Cumhuriyet Savcılığı
4399 220087
İlyas Can KABASAKAL
Bitlis Cumhuriyet Savcısı
Aliağa Cumhuriyet Savcılığı
4400 220088
Mehmet KABASAKAL
Lâpseki Cumhuriyet Savcısı
Kırıkhan Cumhuriyet Savcılığı
4401 220089
Sevda KAÇAN SEİS
Bingöl Hâkimi
Bursa Hâkimliği
4402 220090
Tayyip Erkan KAÇMAZ
Urla Hâkimi
Soma Hâkimliği
4403 220092
Şeyma KADIOĞLU
Oltu Cumhuriyet Savcısı
Mudurnu Cumhuriyet Savcılığı
4404 220100
Samet KALDIRIM
Köyceğiz Cumhuriyet Savcısı
Silopi Cumhuriyet Savcılığı
4405 220102
Berat KALENDER
Yatağan Cumhuriyet Savcısı
Doğubayazıt Cumhuriyet Savcılığı
4406 220107
Onur KALKAN
Ayvacık(Çanakkale) Cumhuriyet Savcısı
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılığı
4407 220109
Yazgül KALKAN
Kırıkhan Hâkimi
Develi Hâkimliği
4408 220110
Erhan KALKAN
Mengen Hâkimi
Yalvaç Hâkimliği
Sayfa 147
S.No Sicil No Adı ve Soyadı
Bulunduğu Görev
Atandığı Görev
4409 220116
Büşra KANDEMİR
Gazipaşa Hâkimi
Hopa Hâkimliği
4410 220119
Emre KANKIRI
Pozantı Cumhuriyet Savcısı
Vezirköprü Cumhuriyet Savcılığı
4411 220122
Fatma KANSU
Hopa Hâkimi
Karaman Hâkimliği
4412 220123
Cemile KANSUZ
Ardahan Hâkimi
Seferihisar Hâkimliği
4413 220125
Ozan KAPICI
Ermenek Cumhuriyet Savcısı
Çerkeş Cumhuriyet Savcılığı
4414 220126
Osman Hakan KAPLAN
Amasra Cumhuriyet Savcısı
Ödemiş Cumhuriyet Savcılığı
4415 220128
Seda KARA
Emirdağ Hâkimi
Çankırı Hâkimliği
4416 220130
Ünal KARA
Dinar Cumhuriyet Savcısı
Söğüt Cumhuriyet Savcılığı
4417 220132
Abdülkadir KARA
Vize Cumhuriyet Savcısı
Devrek Cumhuriyet Savcılığı
4418 220133
Aybüke KARA TOPALOĞLU
Uzunköprü Hâkimi
Kırkağaç Hâkimliği
4419 220136
Merve Elif ARSLAN
Hakkâri Hâkimi
Kahramankazan Hâkimliği
4420 220139
Nurullah KARABULUT
Eruh Cumhuriyet Savcısı
Menemen Cumhuriyet Savcılığı
4421 220142
Mete KARACA
Şile Hâkimi
İstanbul Anadolu Hâkimliği
4422 220143
Murat KARACA
Iğdır Cumhuriyet Savcısı
Karabük Cumhuriyet Savcılığı
4423 220145
Gülseven CİNGİ
Kepsut Hâkimi
İstanbul Hâkimliği
4424 220147
Büşra Nur KARACAOĞLU
Şarkikaraağaç Hâkimi
İskilip Hâkimliği
4425 220152
Emine KARADENİZ
Gediz Hâkimi
Malkara Hâkimliği
4426 220153
Büşra Ceren KARADENİZ
TÜRKEL
Kaş Hâkimi
Gaziosmanpaşa Hâkimliği
4427 220155
Abdulsamet KARAERKEK
Geyve Cumhuriyet Savcısı
Akdağmadeni Cumhuriyet Savcılığı
4428 220157
Ömer Faruk KARAGÖZ
Afşin Hâkimi
Adıyaman Hâkimliği
4429 220158
Büşra İNCE
Nusaybin Hâkimi
Kocaeli Hâkimliği
4430 220160
Nesrin KARAKAŞ ÇALIŞ
Tokat Cumhuriyet Savcısı
Birecik Hâkimliği
4431 220161
Selma KARAKAŞ KURUR
Pazar(Rize) Hâkimi
Emirdağ Hâkimliği
4432 220165
Esra KARAKAYA
Uzunköprü Hâkimi
Silivri Hâkimliği
4433 220166
Ahmet KARAKAYA
Elmalı Cumhuriyet Savcısı
Cizre Cumhuriyet Savcılığı
4434 220168
Atiye Pelin KARAKURT
Tunceli Hâkimi
Selçuk Hâkimliği
4435 220170
Eren KARAKUZU
Ortaca Cumhuriyet Savcısı
Adilcevaz Cumhuriyet Savcılığı
4436 220171
Serap KARAMAN
Pozantı Hâkimi
Bafra Hâkimliği
4437 220174
Yiğit Cem KARAOĞLU
Ezine Hâkimi
Turhal Hâkimliği
4438 220176
Merve KARATAŞ
Kandıra Hâkimi
Mihalıççık Hâkimliği
Sayfa 148
S.No Sicil No Adı ve Soyadı
Bulunduğu Görev
Atandığı Görev
4439 220177
Kübra KARAKAYA
Reyhanlı Hâkimi
Kaş Hâkimliği
4440 220178
Mustafa KARİP
Çine Cumhuriyet Savcısı
Silopi Cumhuriyet Savcılığı
4441 220181
Salim KARTAL
Ardahan Hâkimi
Bünyan Hâkimliği
4442 220182
Aytekin KARTAL
Bayramiç Cumhuriyet Savcısı
Şemdinli Cumhuriyet Savcılığı
4443 220183
Hülya KAŞIKOĞLU ÖZBEY
Doğubayazıt Hâkimi
Bergama Hâkimliği
4444 220184
Zehra Nur KATAR
Simav Hâkimi
Bor Hâkimliği
4445 220189
Pazar(Rize) Cumhuriyet Savcısı
Keçiborlu Cumhuriyet Savcılığı
4446 220192
Deniz Can KAYA
Tavşanlı Hâkimi
Pazar(Rize) Hâkimliği
4447 220199
Muhammed KAYA
Kırıkhan Hâkimi
Ayvacık(Çanakkale) Hâkimliği
4448 220204
Çağla Hazer KAYA
Mihalıççık Hâkimi
Ulukışla Hâkimliği
4449 220205
Tolga KAYA
Çardak Cumhuriyet Savcısı
Hendek Cumhuriyet Savcılığı
4450 220206
Hasan KAYA
Ayancık Cumhuriyet Savcısı
Çardak Cumhuriyet Savcılığı
4451 220210
Gülşah KAYĞUSUZ
Iğdır Hâkimi
Milâs Hâkimliği
4452 220213
Hatice Kübra DİNGİN
Cizre Hâkimi
Bursa Hâkimliği
4453 220217
Nurbanu KELEŞ
Çan Cumhuriyet Savcısı
Silifke Cumhuriyet Savcılığı
4454 220218
Alper KELEŞ
Kozluk Hâkimi
Çubuk Hâkimliği
4455 220219
Pelin KEMEŞİ
Ağrı Cumhuriyet Savcısı
Yatağan Cumhuriyet Savcılığı
4456 220220
Burcu KEMİK BÜLBÜL
Akçakoca Hâkimi
İstanbul Hâkimliği
4457 220222
Fatih KESİCİ
Yalvaç Hâkimi
Osmancık Hâkimliği
4458 220228
Serdar KILIÇ
Ilgın Hâkimi
Nazilli Hâkimliği
4459 220229
Melis KILIÇ TEZDİĞ
Susurluk Cumhuriyet Savcısı
Kozan Cumhuriyet Savcılığı
4460 220230
Samed KILIÇ
Çivril Hâkimi
Şile Hâkimliği
4461 220231
Hilal KILIÇ KOÇAK
Bolvadin Hâkimi
Siverek Hâkimliği
4462 220232
Emre KILIÇARSLAN
Kilis Cumhuriyet Savcısı
Kumluca Cumhuriyet Savcılığı
4463 220233
Muhammed Çağatay
KILIÇARSLAN
Turhal Cumhuriyet Savcısı
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılığı
4464 220234
Aslı KILIÇASLAN
Karasu Hâkimi
İstanbul Hâkimliği
4465 220237
Merve KILINÇ
Kaman Cumhuriyet Savcısı
Tarsus Cumhuriyet Savcılığı
4466 220242
Hatice Kübra YAŞAR
Ereğli(Konya) Hâkimi
İstanbul Hâkimliği
4467 220243
Ebru KIRDÖK TOYER
Zile Hâkimi
Cizre Hâkimliği
4468 220248
Aytaç KIZMAZ
Lâpseki Cumhuriyet Savcısı
Siverek Cumhuriyet Savcılığı
Sayfa 149
S.No Sicil No Adı ve Soyadı
Bulunduğu Görev
Atandığı Görev
4469 220249
Mehmet Ali KIZTANIR
Perşembe Hâkimi
Emirdağ Hâkimliği
4470 220253
Ezgi KOCABAŞ
Niksar Cumhuriyet Savcısı
Çal Cumhuriyet Savcılığı
4471 220256
Öznur KOCAMAN
Oltu Cumhuriyet Savcısı
Datça Cumhuriyet Savcılığı
4472 220261
Emine POLAT
Gazipaşa Hâkimi
Uzunköprü Hâkimliği
4473 220263
Mehmet Oğuzhan KOLUTEK
İnegöl Cumhuriyet Savcısı
İstanbul Cumhuriyet Savcılığı
4474 220265
Emine KONUK
Dursunbey Hâkimi
Kırıkhan Hâkimliği
4475 220274
Melike KORKUT
Tavşanlı Hâkimi
Gölhisar Hâkimliği
4476 220275
Musa KORUYAN
Savaştepe Cumhuriyet Savcısı
İskilip Cumhuriyet Savcılığı
4477 220277
Ahmet KOYUN
Boğazlıyan Cumhuriyet Savcısı
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılığı
4478 220279
Halil KOZANOĞLU
Perşembe Hâkimi
Osmaniye Hâkimliği
4479 220281
Uğur KÖKER
Samandağ Cumhuriyet Savcısı
Demre Cumhuriyet Savcılığı
4480 220282
Gülüzar GÖKSU
Bor Hâkimi
Çankırı Hâkimliği
4481 220283
Mualla Beyza KÖSE
Kadirli Hâkimi
Sarayköy Hâkimliği
4482 220284
Burcu KÖSE
İslâhiye Cumhuriyet Savcısı
Tarsus Cumhuriyet Savcılığı
4483 220285
Mehmet KÖSE
Kadirli Cumhuriyet Savcısı
Sarayköy Cumhuriyet Savcılığı
4484 220287
Sefa KÖSE
Karaburun Hâkimi
Erbaa Hâkimliği
4485 220288
Veysel KUBULAN
Seydişehir Cumhuriyet Savcısı
Düziçi Cumhuriyet Savcılığı
4486 220289
Hanifi KUL
Datça Cumhuriyet Savcısı
Yüksekova Cumhuriyet Savcılığı
4487 220290
Dilara KUMARTAŞLI
Silopi Hâkimi
Urla Hâkimliği
4488 220295
Bünyamin KURŞUN
Pamukova Hâkimi
Banaz Hâkimliği
4489 220296
Mehmet Fatih KURT
Şırnak Cumhuriyet Savcısı
Yenişehir Cumhuriyet Savcılığı
4490 220298
Ülkühan KURT
Saray(Çorlu) Hâkimi
Kadirli Hâkimliği
4491 220305
Gülsüm Merve KURUCA
Ayancık Hâkimi
Perşembe Hâkimliği
4492 220307
Ali Şansal KURUR
Nazilli Hâkimi
Emirdağ Hâkimliği
4493 220308
Ercan KUŞ
Simav Cumhuriyet Savcısı
Afşin Cumhuriyet Savcılığı
4494 220312
Nurullah KUT
Eşme Cumhuriyet Savcısı
Nazilli Cumhuriyet Savcılığı
4495 220314
Mehmet KUTLU
Hınıs Hâkimi
Nevşehir Hâkimliği
4496 220316
Büşra ACAR
Söke Hâkimi
Arapgir Hâkimliği
4497 220318
Aybüke YAYLA
Avanos Hâkimi
Kızılcahamam Hâkimliği
4498 220323
Ayşegül KÜÇÜKBAKİ
Şereflikoçhisar Hâkimi
Bulancak Hâkimliği
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S.No Sicil No Adı ve Soyadı
Bulunduğu Görev
Atandığı Görev
4499 220324
İsmail KÜÇÜKDAĞ
Gölhisar Cumhuriyet Savcısı
Osmaneli Cumhuriyet Savcılığı
4500 220326
Güneyhan KÜRÜ
Kandıra Hâkimi
Anamur Hâkimliği
4501 220328
İstemi Kaan LAP
Doğubayazıt Hâkimi
Fethiye Hâkimliği
4502 220329
Hacı Ali LEKESİZ
Gerze Hâkimi
Erbaa Hâkimliği
4503 220331
Mustafa MACİT
Mucur Cumhuriyet Savcısı
Muş Cumhuriyet Savcılığı
4504 220332
Elif Sümeyye MADANOĞLU
Gediz Cumhuriyet Savcısı
Ortaköy(Aksaray) Cumhuriyet Savcılığı
4505 220333
Kürşat MADENCİOĞLU
Bor Cumhuriyet Savcısı
Didim Cumhuriyet Savcılığı
4506 220337
Ali Özcan MAY
Kadirli Hâkimi
Tatvan Hâkimliği
4507 220338
Necati MAZLUM
Alaplı Hâkimi
Silopi Hâkimliği
4508 220341
Kadriye MERCAN
Karataş Cumhuriyet Savcısı
Bünyan Cumhuriyet Savcılığı
4509 220342
Alper MERDİN
Çay Cumhuriyet Savcısı
Ulukışla Cumhuriyet Savcılığı
4510 220344
İhsan Doğukan METE
Emirdağ Cumhuriyet Savcısı
Ödemiş Cumhuriyet Savcılığı
4511 220348
Özgür MORALI
Çardak Cumhuriyet Savcısı
Yenişehir Cumhuriyet Savcılığı
4512 220349
Yunus Emre MUTLU
Cizre Hâkimi
Çeşme Hâkimliği
4513 220352
Feyyaz NARİN
Devrek Cumhuriyet Savcısı
Havza Cumhuriyet Savcılığı
4514 220354
Hilal NAZLISÖZ
Tavşanlı Hâkimi
Hayrabolu Hâkimliği
4515 220361
Emrah OĞUZ
Dinar Hâkimi
Elbistan Hâkimliği
4516 220364
Ahmet Cemil OKUR
Seydişehir Hâkimi
Amasya Hâkimliği
4517 220365
Bilgehan OKUR
Zile Cumhuriyet Savcısı
Erdek Cumhuriyet Savcılığı
4518 220367
Cankat ONAROK
Pozantı Hâkimi
Akçaabat Hâkimliği
4519 220368
Fatih ONAY
Elmalı Cumhuriyet Savcısı
Patnos Cumhuriyet Savcılığı
4520 220370
Abdullah ORAL
Sarıkaya Cumhuriyet Savcısı
Turgutlu Cumhuriyet Savcılığı
4521 220371
Muhammed Seyda ORÇİN
Muratlı Hâkimi
Sarayönü Hâkimliği
4522 220372
Adem ORHAN
Tosya Hâkimi
Bafra Hâkimliği
4523 220375
Burak ORTAÇ
Eğirdir Cumhuriyet Savcısı
İstanbul Cumhuriyet Savcılığı
4524 220376
Mustafa ORUÇ
Kırklareli Cumhuriyet Savcısı
Bismil Cumhuriyet Savcılığı
4525 220377
Gülşah OSGAYOĞLU
Bolvadin Hâkimi
Osmaniye Hâkimliği
4526 220378
Emine Melek OZAN
Turhal Cumhuriyet Savcısı
İstanbul Cumhuriyet Savcılığı
4527 220379
Ömer ÖĞÜT
Kınık Hâkimi
Kırıkhan Hâkimliği
4528 220381
Ali Ender ÖKSÜZ
Iğdır Hâkimi
Beypazarı Hâkimliği
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S.No Sicil No Adı ve Soyadı
Bulunduğu Görev
Atandığı Görev
4529 220383
Naz Sena ÖKTEM
Simav Hâkimi
Beypazarı Hâkimliği
4530 220385
Gülendam ÖNCÜ
Tavşanlı Hâkimi
Tunceli Hâkimliği
4531 220388
Mustafa ÖNEN
Malkara Hâkimi
Körfez Hâkimliği
4532 220389
İlyas ÖNER
Derinkuyu Cumhuriyet Savcısı
Osmaneli Cumhuriyet Savcılığı
4533 220391
Ahmet Veysel ÖT
Reyhanlı Cumhuriyet Savcısı
Korkuteli Cumhuriyet Savcılığı
4534 220392
Çağlar ÖTER
Tarsus Cumhuriyet Savcısı
Araç Cumhuriyet Savcılığı
4535 220393
Ayşe ÖZ
Kumluca Cumhuriyet Savcısı
Hakkâri Cumhuriyet Savcılığı
4536 220394
Hasan ÖZ
Kadirli Hâkimi
Adıyaman Hâkimliği
4537 220395
Nurseli ÖZALP UYGUR
Kırıkhan Hâkimi
Çankırı Hâkimliği
4538 220396
Asena Tuğçe ÖZBAY KORKUSUZ Lâpseki Hâkimi
Uzunköprü Hâkimliği
4539 220397
Kübra YEDİKARDEŞ
Karapınar Cumhuriyet Savcısı
Soma Hâkimliği
4540 220398
Süleyman ÖZBEK
Seydişehir Hâkimi
Osmaniye Hâkimliği
4541 220400
İzzet ÖZBEY
Doğubayazıt Hâkimi
Bergama Hâkimliği
4542 220403
Aslıhan ÖZCAN BALCI
Hakkâri Hâkimi
Kemer Hâkimliği
4543 220404
Elif CANİKLİ
Erbaa Hâkimi
İstanbul Hâkimliği
4544 220409
Mesut ÖZÇELİK
Havza Hâkimi
Kozan Hâkimliği
4545 220411
Nazmiye ÖZDEMİR
Ergani Cumhuriyet Savcısı
İnegöl Cumhuriyet Savcılığı
4546 220414
Deniz ÖZDEMİR
Midyat Hâkimi
Seferihisar Hâkimliği
4547 220423
Raziye Merve ARSLAN
Bingöl Hâkimi
Uşak Hâkimliği
4548 220425
Muhammed Nurullah ÖZEL
Patnos Cumhuriyet Savcısı
Ortaca Cumhuriyet Savcılığı
4549 220428
Tanju ÖZER
Yalvaç Cumhuriyet Savcısı
Midyat Cumhuriyet Savcılığı
4550 220430
Feyza Buse ÖZER
Silopi Hâkimi
Niksar Hâkimliği
4551 220432
Fuat ÖZGEN
Doğubayazıt Cumhuriyet Savcısı
Burdur Cumhuriyet Savcılığı
4552 220438
Kübra ÖZKASAPOĞLU ATAKAN
Erdek Cumhuriyet Savcısı
Silopi Hâkimliği
4553 220439
Derya ÖZKAYA
Ergani Hâkimi
Bursa Hâkimliği
4554 220441
Öznur ÖZKURT
Kaş Cumhuriyet Savcısı
Doğubayazıt Cumhuriyet Savcılığı
4555 220443
Mehmet Emin ÖZPOLAT
Karapınar Hâkimi
Salihli Hâkimliği
4556 220445
Başak ÖZTOPRAK ASLAN
Çal Cumhuriyet Savcısı
Gölhisar Cumhuriyet Savcılığı
4557 220450
Anıl ÖZTÜRK
Araklı Cumhuriyet Savcısı
Alaplı Cumhuriyet Savcılığı
4558 220451
Melek ÖZTÜRK
Seydişehir Hâkimi
Dinar Hâkimliği
Sayfa 152
S.No Sicil No Adı ve Soyadı
Bulunduğu Görev
Atandığı Görev
4559 220452
Şerife Şeyda ÖZTÜRK KARACA
Polatlı Hâkimi
Ankara Hâkimliği
4560 220456
Büşra ÖZYİĞİT
Haymana Cumhuriyet Savcısı
Kepsut Cumhuriyet Savcılığı
4561 220461
Hasan PALA
Şırnak Cumhuriyet Savcısı
Karamürsel Cumhuriyet Savcılığı
4562 220464
Ezgi PEHLEVAN
Gölbaşı(Adıyaman) Hâkimi
Bandırma Hâkimliği
4563 220466
Ayşe İrem PEHLİVANLI
Ağrı Hâkimi
Milâs Hâkimliği
4564 220468
Mercan PEK AKBAŞ
Samandağ Hâkimi
Ödemiş Hâkimliği
4565 220469
Rukiye PEKER
Midyat Cumhuriyet Savcısı
Marmaris Cumhuriyet Savcılığı
4566 220471
Mehmet PERİHAN
Reyhanlı Cumhuriyet Savcısı
Hendek Cumhuriyet Savcılığı
4567 220472
Muhammed Ali PERTEKLİ
Nusaybin Cumhuriyet Savcısı
Gölcük Cumhuriyet Savcılığı
4568 220473
Şahabettin Samet PINAR
Silopi Cumhuriyet Savcısı
Söke Cumhuriyet Savcılığı
4569 220477
Murat POLAT
Yalvaç Hâkimi
Marmaris Hâkimliği
4570 220481
Tuğba YILDIZ
Safranbolu Hâkimi
Çivril Hâkimliği
4571 220482
Mehmet POYRAZ
Niksar Hâkimi
Çivril Hâkimliği
4572 220484
Sevnur MUTLU
Cizre Hâkimi
Çeşme Hâkimliği
4573 220485
Fatmagül SAVAŞÇI
Tunceli Hâkimi
Ortaca Hâkimliği
4574 220486
Yücel SAĞLAM
Bolvadin Cumhuriyet Savcısı
Havza Cumhuriyet Savcılığı
4575 220487
Ayşe SAĞLAM
Emet Hâkimi
Ereğli(Konya) Hâkimliği
4576 220488
Tuğba SAKİN
Silopi Hâkimi
Milâs Hâkimliği
4577 220490
Anıl SAKUR
Devrek Hâkimi
İstanbul Hâkimliği
4578 220494
Mehmet Akif SARAÇ
Şebinkarahisar Hâkimi
Erdek Hâkimliği
4579 220495
Esra ÇETİN
Kırkağaç Hâkimi
Beypazarı Hâkimliği
4580 220499
Ali Şahin SARI
Beypazarı Cumhuriyet Savcısı
İstanbul Cumhuriyet Savcılığı
4581 220501
Abdulsamet SARI
Reyhanlı Cumhuriyet Savcısı
Karacabey Cumhuriyet Savcılığı
4582 220503
Oktay SARIIŞIK
Tunceli Hâkimi
Edremit Hâkimliği
4583 220505
Yusuf Kenan SARIYÜZ
Balâ Cumhuriyet Savcısı
Develi Cumhuriyet Savcılığı
4584 220507
Serhat SAVAŞÇI
Tunceli Cumhuriyet Savcısı
Ortaca Cumhuriyet Savcılığı
4585 220510
Sümeyye SAYİR ERKURT
Çayeli Cumhuriyet Savcısı
Bitlis Cumhuriyet Savcılığı
4586 220511
Muhammed Sadık SAZCI
Yıldızeli Hâkimi
Sivas Hâkimliği
4587 220513
Mehmet SEKMEN
Çivril Cumhuriyet Savcısı
Şarkışla Cumhuriyet Savcılığı
4588 220515
Yasin SEMİZ
Muratlı Cumhuriyet Savcısı
Karaburun Cumhuriyet Savcılığı
Sayfa 153
S.No Sicil No Adı ve Soyadı
Bulunduğu Görev
Atandığı Görev
4589 220516
Elif SEMİZOĞLU BERBER
Tokat Cumhuriyet Savcısı
Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı
4590 220518
Sümeyye SEYYAR
Mut Hâkimi
Gümüşhane Hâkimliği
4591 220519
Onur Can SEZER
Osmaneli Cumhuriyet Savcısı
Muratlı Cumhuriyet Savcılığı
4592 220520
Esra SEZER AYDOĞDU
Yüksekova Hâkimi
Bursa Hâkimliği
4593 220521
Semih SEZGİN
Erbaa Cumhuriyet Savcısı
Bursa Cumhuriyet Savcılığı
4594 220526
Cansu SİVRİ
Bolvadin Hâkimi
Alaşehir Hâkimliği
4595 220527
İlknur ALKAN
Edremit Hâkimi
İstanbul Hâkimliği
4596 220530
Osman Sercan SORULMAZ
Nusaybin Cumhuriyet Savcısı
Söke Cumhuriyet Savcılığı
4597 220531
Fatma SORULMAZ
Nusaybin Hâkimi
Söke Hâkimliği
4598 220533
Alptuğbora SÖĞÜT
Malkara Hâkimi
Yalvaç Hâkimliği
4599 220534
Merve Büşra SÖKER
Çaycuma Hâkimi
Osmaniye Hâkimliği
4600 220535
Yusuf SONER
Ayvacık(Çanakkale) Cumhuriyet Savcısı
Tokat Cumhuriyet Savcılığı
4601 220536
Tunacan SUBAŞI
Tarsus Cumhuriyet Savcısı
Sason Cumhuriyet Savcılığı
4602 220537
Ahmet Sefa SUBAŞI
Gülşehir Hâkimi
Çine Hâkimliği
4603 220541
Esme ÇİMEN
Siirt Hâkimi
Ankara Hâkimliği
4604 220547
Ayşegül ŞAHAN
Develi Cumhuriyet Savcısı
Bartın Cumhuriyet Savcılığı
4605 220548
Beyza ŞAHAN
İmamoğlu Hâkimi
Karaman Hâkimliği
4606 220561
Maide Bengisu ŞEN
Karaburun Hâkimi
Vezirköprü Hâkimliği
4607 220565
Alev ŞENOL
Develi Hâkimi
Fatsa Hâkimliği
4608 220567
Nezahat ŞENSES
Elbistan Hâkimi
Adıyaman Hâkimliği
4609 220569
Ceren ŞEREF
Devrek Cumhuriyet Savcısı
Vize Cumhuriyet Savcılığı
4610 220570
Ayşegül ŞEREMET
Kiraz Hâkimi
Reyhanlı Hâkimliği
4611 220571
Şahin ŞEVLİ
Korkuteli Cumhuriyet Savcısı
Yüksekova Cumhuriyet Savcılığı
4612 220574
Emre ŞİMŞEK
Bilecik Hâkimi
İstanbul Hâkimliği
4613 220575
Gamze ŞİMŞEK BAŞEĞMEZ
Yüksekova Cumhuriyet Savcısı
Burhaniye Cumhuriyet Savcılığı
4614 220576
Alper ŞİŞMANLAR
Sarayköy Cumhuriyet Savcısı
İstanbul Cumhuriyet Savcılığı
4615 220577
İsmail ŞİVKA
Pozantı Cumhuriyet Savcısı
Sinop Cumhuriyet Savcılığı
4616 220578
Yunus Emre TABARA
Gümüşhane Cumhuriyet Savcısı
Akşehir Cumhuriyet Savcılığı
4617 220579
Sefa TABUK
Ağrı Cumhuriyet Savcısı
Ilgaz Cumhuriyet Savcılığı
4618 220584
Gözde TAN
Ardahan Hâkimi
Serik Hâkimliği
Sayfa 154
S.No Sicil No Adı ve Soyadı
Bulunduğu Görev
Atandığı Görev
4619 220586
Hüseyin TANRIVERDİ
Ergani Cumhuriyet Savcısı
Fatsa Cumhuriyet Savcılığı
4620 220590
Burak TAŞ
Kaş Hâkimi
Şırnak Hâkimliği
4621 220592
Şuheda TAŞDEMİR
Ezine Hâkimi
Kozan Hâkimliği
4622 220597
Mehmet Alper TATLIDEDE
Göksun Cumhuriyet Savcısı
Silopi Cumhuriyet Savcılığı
4623 220601
Mehmet Burak TEK
Hakkâri Cumhuriyet Savcısı
Fethiye Cumhuriyet Savcılığı
4624 220604
Hatice TEKDAŞ
Şırnak Hâkimi
Finike Hâkimliği
4625 220606
Timuçin TEKİN
Sorgun Cumhuriyet Savcısı
Ezine Cumhuriyet Savcılığı
4626 220609
Halime AYDEMİR
Pazar(Rize) Hâkimi
İstanbul Hâkimliği
4627 220610
Ayşegül TERZİ
Ermenek Hâkimi
Ünye Hâkimliği
4628 220611
Alime TERZİ GÜRBÜZ
Silifke Hâkimi
İstanbul Hâkimliği
4629 220613
Gülşah TEZCAN BEDER
Doğubayazıt Hâkimi
Uşak Hâkimliği
4630 220615
Pınar KAYA
Nazilli Cumhuriyet Savcısı
Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığı
4631 220618
Bengü GÜNDÜZ
Datça Hâkimi
Polatlı Hâkimliği
4632 220621
Muzaffer Mete TOKLU
Dursunbey Cumhuriyet Savcısı
Devrek Cumhuriyet Savcılığı
4633 220627
Servet Cem TOPLAR
Niksar Cumhuriyet Savcısı
Osmaniye Cumhuriyet Savcılığı
4634 220632
Ahmet TOZLUYURT
Gümüşhane Cumhuriyet Savcısı
Mucur Cumhuriyet Savcılığı
4635 220633
Lale BÜYÜKOVALI
Ilgın Hâkimi
Karaman Hâkimliği
4636 220634
Mehmet Cihan TUĞRAL
Salihli Cumhuriyet Savcısı
Gaziantep Cumhuriyet Savcılığı
4637 220636
Muhammed Fatih TUNCAL
Saray(Çorlu) Hâkimi
Bozdoğan Hâkimliği
4638 220637
Burak TUNCAY
Afşin Hâkimi
Kâhta Hâkimliği
4639 220639
Muhammed Cihad TUNÇ
Gümüşhane Hâkimi
Batman Hâkimliği
4640 220640
Mustafa Fatih TUNÇAY
Araç Cumhuriyet Savcısı
Bayındır Cumhuriyet Savcılığı
4641 220643
Dilara TURAN
Batman Hâkimi
Kütahya Hâkimliği
4642 220645
Süha Saygın TURGUT
Saray(Çorlu) Hâkimi
Siirt Hâkimliği
4643 220646
Yasin Erman TURGUT
İnegöl Cumhuriyet Savcısı
İstanbul Anadolu Hâkimliği
4644 220647
Fatma Betül TURHAN
Çivril Hâkimi
Avanos Hâkimliği
4645 220654
Ümran TÜLÜCE
Bingöl Hâkimi
Ortaca Hâkimliği
4646 220656
Hilal TÜYLÜOĞLU
Ermenek Hâkimi
Silivri Hâkimliği
4647 220657
Ayşe Sema ATA
Muş Hâkimi
Burdur Hâkimliği
4648 220661
İbrahim UĞUR
Elbistan Hâkimi
Sivrihisar Hâkimliği
Sayfa 155
S.No Sicil No Adı ve Soyadı
Bulunduğu Görev
Atandığı Görev
4649 220662
Osman Alperen UĞUR
Mihalıççık Hâkimi
Aydıncık(Silifke) Hâkimliği
4650 220663
Serhat ULU
Çivril Cumhuriyet Savcısı
Gerze Cumhuriyet Savcılığı
4651 220664
Arif ULUĞ
Doğubayazıt Cumhuriyet Savcısı
Ereğli(Zonguldak) Cumhuriyet Savcılığı
4652 220665
Gamze ULUĞ ŞİMŞEK
Saruhanlı Cumhuriyet Savcısı
Ağrı Cumhuriyet Savcılığı
4653 220666
Nilay ARAL
Yozgat Hâkimi
İstanbul Anadolu Hâkimliği
4654 220667
Furkan UMAY
Yalvaç Hâkimi
Silifke Hâkimliği
4655 220671
Sıla URAL
Boğazlıyan Hâkimi
Bartın Hâkimliği
4656 220673
Feyza Nur URUL
Bayramiç Hâkimi
Iğdır Hâkimliği
4657 220674
Hatice Nihan USLU
İpsala Hâkimi
Çarşamba Hâkimliği
4658 220675
Ahmet USTA
Reyhanlı Hâkimi
Çankırı Hâkimliği
4659 220676
Ceren GÜVEN
Burdur Hâkimi
Bakırköy Hâkimliği
4660 220679
Arife UYAR
Çan Hâkimi
Kadirli Hâkimliği
4661 220683
Ahmet Cemal UZ
Mudanya Hâkimi
Bandırma Hâkimliği
4662 220685
Orhan UZUN
Koyulhisar Cumhuriyet Savcısı
Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı
4663 220686
Elvan UZUNÖZ
Ilgın Cumhuriyet Savcısı
Sarıkaya Cumhuriyet Savcılığı
4664 220687
Kübra ÜÇER
Susurluk Hâkimi
Safranbolu Hâkimliği
4665 220688
Bayram ÜLGEN
Hopa Hâkimi
Amasya Hâkimliği
4666 220691
İsmail ÜLKER
Alaplı Cumhuriyet Savcısı
Buldan Cumhuriyet Savcılığı
4667 220693
Fazlı ÜNAL
Nizip Cumhuriyet Savcısı
Kastamonu Cumhuriyet Savcılığı
4668 220694
Nuray ÜNLÜ
Kaş Hâkimi
Karapınar Hâkimliği
4669 220696
Ali Furkan ÜNSAL
Elbistan Cumhuriyet Savcısı
Nazilli Cumhuriyet Savcılığı
4670 220697
Halime GÖKALP ÜNSAL
Adıyaman Hâkimi
Saruhanlı Hâkimliği
4671 220706
Onur VARDAR
Viranşehir Cumhuriyet Savcısı
Erzincan Cumhuriyet Savcılığı
4672 220707
Yunus VİDİN
Nusaybin Hâkimi
Seferihisar Hâkimliği
4673 220708
Batuhan VURAL
Yatağan Cumhuriyet Savcısı
Cizre Cumhuriyet Savcılığı
4674 220709
Melike YAĞAR
Yerköy Hâkimi
Niğde Hâkimliği
4675 220710
Şevket Zişan Bilge YAĞCI
Avanos Hâkimi
Elbistan Hâkimliği
4676 220711
Elif YAĞCI
Gediz Cumhuriyet Savcısı
Çarşamba Cumhuriyet Savcılığı
4677 220712
Seda ALTINKAYA
Adıyaman Hâkimi
Mersin Hâkimliği
4678 220713
Hicran YAKAR KARGI
Şırnak Hâkimi
Ayvalık Hâkimliği
Sayfa 156
S.No Sicil No Adı ve Soyadı
Bulunduğu Görev
Atandığı Görev
4679 220714
Furkan YAKAR
Bitlis Cumhuriyet Savcısı
Aliağa Cumhuriyet Savcılığı
4680 220715
Esra YAKIŞAN
Develi Hâkimi
Merzifon Hâkimliği
4681 220717
Hatice YALÇIN
Saray(Çorlu) Cumhuriyet Savcısı
Şarkikaraağaç Cumhuriyet Savcılığı
4682 220719
Aşkın YALMAN
Alaplı Cumhuriyet Savcısı
Pazar(Rize) Cumhuriyet Savcılığı
4683 220721
Ferhat YAMACI
Mustafakemalpaşa Hâkimi
İstanbul Hâkimliği
4684 220722
Nurşah YAMAN HARDALAÇ
Soma Hâkimi
İstanbul Hâkimliği
4685 220724
Veysel Erhan YARDIM
Kâhta Hâkimi
Kırklareli Hâkimliği
4686 220731
Cansu YAVUZ
Köyceğiz Hâkimi
Pazar(Rize) Hâkimliği
4687 220732
Canay YAVUZ
Görele Hâkimi
Simav Hâkimliği
4688 220735
Mert YAYLA
Hacıbektaş Hâkimi
Babaeski Hâkimliği
4689 220736
Muhammed Metehan YAZAR
Polatlı Cumhuriyet Savcısı
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılığı
4690 220737
Esra YAZAR DESTEGÜL
Elbistan Hâkimi
Menemen Hâkimliği
4691 220738
Hasan Hüseyin YAZICI
Siirt Hâkimi
Beyşehir Hâkimliği
4692 220739
İsmail YELEKÇİOĞLU
Kastamonu Cumhuriyet Savcısı
İstanbul Cumhuriyet Savcılığı
4693 220740
Pelin YENİGELEN
Emet Hâkimi
Çarşamba Hâkimliği
4694 220741
Ceren YEŞİL
Karasu Cumhuriyet Savcısı
Kilis Cumhuriyet Savcılığı
4695 220744
Rüstem YETİŞİR
Kilis Cumhuriyet Savcısı
Yalvaç Cumhuriyet Savcılığı
4696 220745
Saim YETKİN
Kulp Hâkimi
Safranbolu Hâkimliği
4697 220748
Merve Asena YILDIRIM
Hınıs Hâkimi
Urla Hâkimliği
4698 220749
Zeynep YILDIRIM
Silopi Hâkimi
Niğde Hâkimliği
4699 220750
Nurullah YILDIRIM
Kınık Cumhuriyet Savcısı
Samandağ Cumhuriyet Savcılığı
4700 220752
Bilgehan YILDIRIM
Kaş Hâkimi
Yerköy Hâkimliği
4701 220753
Mehmet Emin YILDIRIM
Osmancık Hâkimi
Çal Hâkimliği
4702 220754
Onur Reha YILDIRIM
Doğubayazıt Cumhuriyet Savcısı
Bursa Cumhuriyet Savcılığı
4703 220757
Rabia YILDIRIM
Tavşanlı Hâkimi
Elbistan Hâkimliği
4704 220760
Metin YILDIZ
Seydişehir Hâkimi
Niğde Hâkimliği
4705 220762
Fulya YILDIZ ÖZDEMİR
Acıpayam Hâkimi
İstanbul Hâkimliği
4706 220763
Hüseyin YILDIZ
Saray(Çorlu) Hâkimi
Ereğli(Konya) Hâkimliği
4707 220765
İsmail Emre YILDIZ
Silopi Cumhuriyet Savcısı
Kahramankazan Cumhuriyet Savcılığı
4708 220766
Duygu YILDIZ AYDIN
Samandağ Hâkimi
Ergani Hâkimliği
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S.No Sicil No Adı ve Soyadı
Bulunduğu Görev
Atandığı Görev
4709 220767
Tuğba YILDIZ
Pınarhisar Cumhuriyet Savcısı
Acıpayam Cumhuriyet Savcılığı
4710 220769
Betül YILDIZ
Keskin Hâkimi
Vezirköprü Hâkimliği
4711 220770
Tuncer YILDIZ
Cihanbeyli Hâkimi
Bitlis Hâkimliği
4712 220772
Büşra YILDIZ AYDOĞAN
Kepsut Hâkimi
Kırıkhan Hâkimliği
4713 220773
Mahmut YILDIZ
Elbistan Hâkimi
Kastamonu Hâkimliği
4714 220774
Enes YILDIZ
Yığılca Cumhuriyet Savcısı
Çubuk Cumhuriyet Savcılığı
4715 220776
Aydanur YILDIZ AVŞAR
Hınıs Hâkimi
Polatlı Hâkimliği
4716 220777
Zeynep YILDIZ HÖKELEKLİ
Nusaybin Hâkimi
Sapanca Hâkimliği
4717 220779
Merve EŞME
Merzifon Hâkimi
İstanbul Hâkimliği
4718 220780
Özden Gözde YILMAZ
Reyhanlı Hâkimi
Simav Hâkimliği
4719 220782
Tuğçe ÜNAL
Ağrı Hâkimi
İstanbul Anadolu Hâkimliği
4720 220783
Emine AKÇADAĞ
Viranşehir Hâkimi
Bilecik Hâkimliği
4721 220784
Gamze DEMİREL BALABAN
Gerze Hâkimi
Siirt Hâkimliği
4722 220785
Yasemin SARIIŞIK
Tunceli Hâkimi
Edremit Hâkimliği
4723 220786
Süleyman Kaan YILMAZ
Ağrı Cumhuriyet Savcısı
Emirdağ Cumhuriyet Savcılığı
4724 220789
Yusuf Masum YILMAZ
Çaycuma Cumhuriyet Savcısı
Çerkezköy Cumhuriyet Savcılığı
4725 220791
Özge YILMAZ
Saruhanlı Hâkimi
Araklı Hâkimliği
4726 220792
Yunus Fatih YILMAZ
Saruhanlı Cumhuriyet Savcısı
Çarşamba Cumhuriyet Savcılığı
4727 220798
Nilay YILMAZ
Malkara Cumhuriyet Savcısı
Aliağa Cumhuriyet Savcılığı
4728 220799
Zehra AKYÜZ
Sarıkamış Hâkimi
Karataş Hâkimliği
4729 220803
Ali Yücel YILMAZ
Vezirköprü Hâkimi
Ereğli(Konya) Hâkimliği
4730 220805
Şeyma YILMAZ
Ayvacık(Çanakkale) Hâkimi
Erbaa Hâkimliği
4731 220807
Şule Özlem YILMAZ
Kırkağaç Cumhuriyet Savcısı
Ayancık Cumhuriyet Savcılığı
4732 220812
Demet GÖKCEN
Nizip Hâkimi
Konya Hâkimliği
4733 220813
Hasan YİĞİT
Şereflikoçhisar Cumhuriyet Savcısı
Emet Cumhuriyet Savcılığı
4734 220815
Mehmet Ali YİĞİT
Nizip Hâkimi
Tarsus Hâkimliği
4735 220817
Sait YİĞİTBAŞI
Malkara Cumhuriyet Savcısı
Gerede Cumhuriyet Savcılığı
4736 220823
Zehra MADENCİOĞLU
Bor Cumhuriyet Savcısı
Didim Cumhuriyet Savcılığı
4737 220824
Fatih Oğuzhan YURT
Kırıkhan Cumhuriyet Savcısı
Viranşehir Cumhuriyet Savcılığı
4738 220825
Sıla BEKTAŞ
Gölköy Cumhuriyet Savcısı
Kırklareli Cumhuriyet Savcılığı
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S.No Sicil No Adı ve Soyadı
Bulunduğu Görev
Atandığı Görev
4739 220826
Faruk YUSUFOĞLU
Akçakale Cumhuriyet Savcısı
Bingöl Cumhuriyet Savcılığı
4740 220828
Onur YÜCEL
Şırnak Cumhuriyet Savcısı
Kocaeli Cumhuriyet Savcılığı
4741 220829
Mehmet Akın YÜCEL
Ereğli(Konya) Cumhuriyet Savcısı
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılığı
4742 220830
Şule Nur YÜCEL
Pasinler Hâkimi
Edremit Hâkimliği
4743 220831
Muhammet YÜCEL
Bünyan Cumhuriyet Savcısı
Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcılığı
4744 220833
Erhan YÜCESOY
Alaca Cumhuriyet Savcısı
Kınık Cumhuriyet Savcılığı
4745 220834
Bağcan BOLAT
Silifke Hâkimi
Burdur Hâkimliği
4746 220837
Erkan YÜKSEL
Turhal Cumhuriyet Savcısı
Karasu Cumhuriyet Savcılığı
4747 220838
Halil Cihan YÜZÜGÜLLÜ
Milâs Hâkimi
Ankara Hâkimliği
4748 220839
Gülnihal ZAİMOĞLU ALTINTAŞ
Edremit Hâkimi
İstanbul Anadolu Hâkimliği
4749 220843
Yasin ZENGİN
Devrek Cumhuriyet Savcısı
Alaşehir Cumhuriyet Savcılığı
4750 220888
Mustafa Uğur AKBAŞ
Kavak Cumhuriyet Savcısı
Ödemiş Cumhuriyet Savcılığı
4751 233640
Şerife ACAR
Yayladağı Hâkimi
Erzincan Hâkimliği
4752 233643
Mustafa Oğuzhan AÇIKKOL
Torul Hâkimi
Menemen Hâkimliği
4753 233653
Sami AKADAŞ
Tefenni Hâkimi
Anamur Hâkimliği
4754 233656
Sümeyye BAYER
Diyarbakır Hâkimi
Ankara Hâkimliği
4755 233658
Büşra GÜVEN
Sarız Hâkimi
Nevşehir Hâkimliği
4756 233663
Serkan AKBAŞ
Silvan Cumhuriyet Savcısı
Gölcük Cumhuriyet Savcılığı
4757 233669
Fatma Nur AKELLER TAVLI
Edirne Cumhuriyet Savcısı
Ermenek Cumhuriyet Savcılığı
4758 233673
Fatih AKINCI
Andırın Hâkimi
Amasya Hâkimliği
4759 233688
Burak AKSOY
Orhaneli Hâkimi
Şarkışla Hâkimliği
4760 233689
Funda AKSOY NALBANT
Sakarya Hâkimi
Küçükçekmece Hâkimliği
4761 233708
Ozan Mert ALICI
Sivaslı Cumhuriyet Savcısı
Bartın Cumhuriyet Savcılığı
4762 233709
Selvi Betül ALICI
Nevşehir Hâkimi
Elbistan Hâkimliği
4763 233714
Mesut ALTAY
Gülnar Hâkimi
Yüksekova Hâkimliği
4764 233720
Özge ERTÜRK
Şefaatli Cumhuriyet Savcısı
Ereğli(Konya) Cumhuriyet Savcılığı
4765 233730
Hüseyin ANIK
Mesudiye Cumhuriyet Savcısı
Ergani Cumhuriyet Savcılığı
4766 233735
Gökhan ARIKANLI
Mesudiye Cumhuriyet Savcısı
Akşehir Cumhuriyet Savcılığı
4767 233737
Aysel ARSLAN
Eskil Hâkimi
Demre Hâkimliği
4768 233747
Büşra ASLAN
Malazgirt Cumhuriyet Savcısı
Polatlı Cumhuriyet Savcılığı
Sayfa 159
S.No Sicil No Adı ve Soyadı
Bulunduğu Görev
Atandığı Görev
4769 233750
Mehmet Ali ASLAN
Siirt Hâkimi
Ankara Hâkimliği
4770 233751
Mert Süleyman ASLAN
Yayladağı Cumhuriyet Savcısı
Sarayköy Cumhuriyet Savcılığı
4771 233764
Özgür ATEŞ
Kırklareli Hâkimi
Erzurum Hâkimliği
4772 233774
Mehmet Bestami AY
Çekerek Cumhuriyet Savcısı
Kilis Cumhuriyet Savcılığı
4773 233775
Muhittin AY
Dereli Cumhuriyet Savcısı
Taşköprü Cumhuriyet Savcılığı
4774 233777
Sinan AY
Çaykara Hâkimi
Tarsus Hâkimliği
4775 233780
Zeynep AYAN ALKAN
Tufanbeyli Hâkimi
Şereflikoçhisar Hâkimliği
4776 233806
Hasan Basri BAKIR
Feke Cumhuriyet Savcısı
İskilip Cumhuriyet Savcılığı
4777 233809
Faruk BAKİ
Sarıveliler Hâkimi
Karamürsel Hâkimliği
4778 233811
Abdullah BALAMUR
Çukurca Cumhuriyet Savcısı
Tatvan Cumhuriyet Savcılığı
4779 233819
Bayram BARIŞ
Yusufeli Cumhuriyet Savcısı
Tatvan Cumhuriyet Savcılığı
4780 233822
Çağlar BASTABAN
Çamardı Cumhuriyet Savcısı
Espiye Cumhuriyet Savcılığı
4781 233833
Ozan BAŞAYAGÜL
Hadim Hâkimi
Bayındır Hâkimliği
4782 233837
Esma BAŞPINAR
Genç Cumhuriyet Savcısı
Elbistan Cumhuriyet Savcılığı
4783 233839
Erkin BAŞYİĞİT
Kangal Hâkimi
Kars Hâkimliği
4784 233857
Serhat Akın BEKİROĞLU
Sarıveliler Cumhuriyet Savcısı
Ereğli(Zonguldak) Cumhuriyet Savcılığı
4785 233858
Nurullah BEKİROĞULLARI
Mazgirt Cumhuriyet Savcısı
Menemen Cumhuriyet Savcılığı
4786 233867
Gözde BİÇİCİOĞLU
Akçaabat Hâkimi
Çınar Hâkimliği
4787 233868
Bilgin BİLGEN
Kağızman Cumhuriyet Savcısı
Ayvalık Cumhuriyet Savcılığı
4788 233869
Çağla BİLGİÇ AKIN
Durağan Hâkimi
Salihli Hâkimliği
4789 233881
Hüseyin Kaan BOSTAN
Hassa Cumhuriyet Savcısı
Ergani Cumhuriyet Savcılığı
4790 233888
İsmail BOSTANCI
Reşadiye Cumhuriyet Savcısı
Erdek Cumhuriyet Savcılığı
4791 233893
Zeynep Esin BOZ
Keles Hâkimi
Karapınar Hâkimliği
4792 233896
Melike BOZER ÖZCAN
Hadim Hâkimi
Iğdır Hâkimliği
4793 233900
Ahmet BOZUKLU
Aybastı Hâkimi
Mustafakemalpaşa Hâkimliği
4794 233909
Mustafa Ali BULUT
Simav Cumhuriyet Savcısı
Konya Cumhuriyet Savcılığı
4795 233914
Muhammed BURKAN
Saray(Van) Cumhuriyet Savcısı
Bünyan Cumhuriyet Savcılığı
4796 233934
Tuğçe BÜYÜKBAŞ
Gülnar Cumhuriyet Savcısı
Turgutlu Cumhuriyet Savcılığı
4797 233947
Alperen BÜYÜKSÖKMEN
Altınözü Cumhuriyet Savcısı
Karasu Cumhuriyet Savcılığı
4798 233950
Mehmet Akif CAMBAZ
Doğanhisar Cumhuriyet Savcısı
Hacıbektaş Cumhuriyet Savcılığı
Sayfa 160
S.No Sicil No Adı ve Soyadı
Bulunduğu Görev
Atandığı Görev
4799 233952
Bilal CAN
Şirvan Cumhuriyet Savcısı
Demre Cumhuriyet Savcılığı
4800 233954
Ceren Cansu KOCA
Eleşkirt Hâkimi
Edremit Hâkimliği
4801 233955
Göksu Duygu CANTEPE
HAKYEMEZ
Akşehir Hâkimi
İstanbul Anadolu Hâkimliği
4802 233966
Hami CİVELEK
Salihli Cumhuriyet Savcısı
Erdemli Cumhuriyet Savcılığı
4803 233976
Hüseyin Alper ÇABUK
Tokat Cumhuriyet Savcısı
Mutki Cumhuriyet Savcılığı
4804 233983
Rümeysa ÇAKAR
Şemdinli Cumhuriyet Savcısı
Urla Cumhuriyet Savcılığı
4805 234001
Ayşe ÇAVUŞ
Yenice(Çanakkale) Cumhuriyet Savcısı
Doğubayazıt Cumhuriyet Savcılığı
4806 234013
Merve HIDIR
Sulakyurt Hâkimi
Kars Hâkimliği
4807 234019
İsmail ÇEŞME
Sarız Cumhuriyet Savcısı
Kızılcahamam Cumhuriyet Savcılığı
4808 234021
Mustafa ÇETİN
Gökçeada Hâkimi
Kilis Hâkimliği
4809 234022
Muzaffer Oğuz ÇETİN
Baykan Hâkimi
Dikili Hâkimliği
4810 234028
Furkan ÇINAR
Sason Hâkimi
Serik Hâkimliği
4811 234034
Okan Altay ÇİÇEK
Varto Cumhuriyet Savcısı
Bartın Cumhuriyet Savcılığı
4812 234035
Rojda ÇİÇEK
Kurşunlu Hâkimi
Silivri Hâkimliği
4813 234036
Mithat ÇİFTÇİ
Karayazı Cumhuriyet Savcısı
Tokat Cumhuriyet Savcılığı
4814 234052
Mehmet DELİBEY
Suşehri Cumhuriyet Savcısı
İnegöl Cumhuriyet Savcılığı
4815 234062
İlker Soner DEMİRBİLEK
Hozat Cumhuriyet Savcısı
İslâhiye Cumhuriyet Savcılığı
4816 234064
Ahmet Kürşat DEMİRDÖĞER
Cide Cumhuriyet Savcısı
Kars Cumhuriyet Savcılığı
4817 234070
Merve COŞKUN
Sarız Hâkimi
Kars Hâkimliği
4818 234075
Enes DEMİRTAŞ
Tufanbeyli Hâkimi
Geyve Hâkimliği
4819 234080
Havva GAZAN
Dazkırı Cumhuriyet Savcısı
Kırıkhan Cumhuriyet Savcılığı
4820 234088
Mustafa Eren DERELİ
Mesudiye Hâkimi
Adıyaman Hâkimliği
4821 234092
Mustafa Recep DEVECİOĞLU
Torul Cumhuriyet Savcısı
Akçadağ Cumhuriyet Savcılığı
4822 234098
Orhan DİNCER
Yeşilova Cumhuriyet Savcısı
Maçka Cumhuriyet Savcılığı
4823 234114
Taner DOĞAN
Altınözü Hâkimi
Kulu Hâkimliği
4824 234119
Halil Burak DOKUR
Zara Cumhuriyet Savcısı
Beypazarı Cumhuriyet Savcılığı
4825 234120
Özge DORUK
Gölköy Hâkimi
Salihli Hâkimliği
4826 234121
Ümran DOYMUŞ
Kargı Hâkimi
Bafra Hâkimliği
4827 234131
Ahmet DURAN
Sivaslı Cumhuriyet Savcısı
Zile Cumhuriyet Savcılığı
4828 234135
Furkan DURGUT
Aladağ Cumhuriyet Savcısı
Karaman Cumhuriyet Savcılığı
Sayfa 161
S.No Sicil No Adı ve Soyadı
Bulunduğu Görev
Atandığı Görev
4829 234137
Mehmed Fatih DURMUŞ
Delice Cumhuriyet Savcısı
Silifke Cumhuriyet Savcılığı
4830 234139
Emre DURSUN
Senirkent Cumhuriyet Savcısı
Boğazlıyan Cumhuriyet Savcılığı
4831 234142
Ahmet DURUSOY
Gökçeada Cumhuriyet Savcısı
Acıpayam Cumhuriyet Savcılığı
4832 234143
Zeynep DURUSOY
Marmara Hâkimi
Bolvadin Hâkimliği
4833 234148
Baybars EKEN
Reşadiye Cumhuriyet Savcısı
Pasinler Cumhuriyet Savcılığı
4834 234153
İsmail EKİNCİ
Selendi Hâkimi
Çumra Hâkimliği
4835 234169
Çağla ERBİL
Gökçebey Hâkimi
Karaman Hâkimliği
4836 234171
Aykut ERCAN
Sakarya Hâkimi
Pülümür Hâkimliği
4837 234172
Osman ERCAN
Kocaali Cumhuriyet Savcısı
Elbistan Hâkimliği
4838 234178
Yasin ERDEM
Diyadin Cumhuriyet Savcısı
Dörtyol Cumhuriyet Savcılığı
4839 234179
Cihan ERDOĞAN
Feke Hâkimi
Çay Hâkimliği
4840 234180
Dilan ERDOĞAN
İmranlı Hâkimi
Söke Hâkimliği
4841 234191
Elif Arda ERCİYAS
Kocaali Hâkimi
Sarıkaya Hâkimliği
4842 234193
Tuğba EREN TOY
Tekirdağ Hâkimi
Hozat Hâkimliği
4843 234194
Zehra Merve UYSAL
Malazgirt Hâkimi
Dikili Hâkimliği
4844 234197
Tuna Gökalp ERGÜN
Enez Hâkimi
Sındırgı Hâkimliği
4845 234208
Musa ERYILMAZ
Sütçüler Cumhuriyet Savcısı
Batman Cumhuriyet Savcılığı
4846 234213
Tuğba ESER
Çiftlik Cumhuriyet Savcısı
Elbistan Cumhuriyet Savcılığı
4847 234214
Hasan EYYÜPOĞLU
Hatay Cumhuriyet Savcısı
Bursa Cumhuriyet Savcılığı
4848 234216
İbrahim Selçuk FENDOĞLU
Kurtalan Hâkimi
Polatlı Hâkimliği
4849 234227
Eyüp Atıf GÖÇMEN
Kilis Hâkimi
Şemdinli Hâkimliği
4850 234233
Osman Gazi GÖKDEMİR
Kumru Hâkimi
Kâhta Hâkimliği
4851 234238
Savaş GÖLOĞLU
Altıntaş Cumhuriyet Savcısı
Çankırı Cumhuriyet Savcılığı
4852 234241
Esra İLHAN
Koyulhisar Hâkimi
Kızılcahamam Hâkimliği
4853 234246
Özge GÜÇLÜ
Azdavay Hâkimi
Batman Hâkimliği
4854 234248
Hasan GÜL
Zara Cumhuriyet Savcısı
Gülşehir Cumhuriyet Savcılığı
4855 234257
Enes GÜLTEKİN
Suruç Cumhuriyet Savcısı
Marmaraereğlisi Cumhuriyet Savcılığı
4856 234290
Mustafa GÜNGÖR
Tutak Cumhuriyet Savcısı
Kuşadası Cumhuriyet Savcılığı
4857 234292
Engin GÜNTİN
Gerger Hâkimi
Menemen Hâkimliği
4858 234294
Fahri GÜR
Digor Cumhuriyet Savcısı
Akyurt Cumhuriyet Savcılığı
Sayfa 162
S.No Sicil No Adı ve Soyadı
Bulunduğu Görev
Atandığı Görev
4859 234300
Ceyda Öznur GÜREL
KARSLIOĞLU
Kargı Cumhuriyet Savcısı
Turgutlu Cumhuriyet Savcılığı
4860 234302
Özge GÜRHAN
Kalkandere Cumhuriyet Savcısı
Tosya Cumhuriyet Savcılığı
4861 234308
Burhanettin GÜZEL
Hazro Cumhuriyet Savcısı
Marmaris Cumhuriyet Savcılığı
4862 234312
Bilal HAMZAÇEBİ
İdil Cumhuriyet Savcısı
Finike Cumhuriyet Savcılığı
4863 234322
Abdullah HAZIR
Digor Cumhuriyet Savcısı
Ortaca Cumhuriyet Savcılığı
4864 234327
Nurullah IŞIK
Enez Cumhuriyet Savcısı
Bitlis Cumhuriyet Savcılığı
4865 234331
Mehmet Yavuz İMAMOĞLU
Ulus Cumhuriyet Savcısı
Ünye Cumhuriyet Savcılığı
4866 234332
Abdullah İMAT
Gürün Cumhuriyet Savcısı
Yozgat Cumhuriyet Savcılığı
4867 234348
Hüseyin İŞLER
Kulp Cumhuriyet Savcısı
Burhaniye Cumhuriyet Savcılığı
4868 234354
Furkan Reşit KAFAF
Çınar Cumhuriyet Savcısı
Kınık Cumhuriyet Savcılığı
4869 234364
Mehmet Recep KANTARMIŞ
Çaldıran Cumhuriyet Savcısı
Niğde Cumhuriyet Savcılığı
4870 234370
Mustafa KARACA
Andırın Cumhuriyet Savcısı
Fatsa Cumhuriyet Savcılığı
4871 234371
Emre KARACAN
Beytüşşebap Cumhuriyet Savcısı
Mudanya Cumhuriyet Savcılığı
4872 234381
Samet KARAGÖZ
Özalp Cumhuriyet Savcısı
Finike Cumhuriyet Savcılığı
4873 234396
Olcay KARATAŞ
Bozkır Hâkimi
Kırklareli Hâkimliği
4874 234404
Şule Sultan KARLI
Tavşanlı Hâkimi
Muş Hâkimliği
4875 234407
Oğuz KARTAL
Ulus Hâkimi
Tokat Hâkimliği
4876 234412
Mehmet KAVCAR
Şavşat Cumhuriyet Savcısı
Kızıltepe Cumhuriyet Savcılığı
4877 234413
Hüseyin KAVUN
Gölpazarı Hâkimi
Ceyhan Hâkimliği
4878 234414
Abdussamet KAYA
Araç Cumhuriyet Savcısı
Aydıncık(Silifke) Cumhuriyet Savcılığı
4879 234415
Burak KAYA
Reşadiye Hâkimi
Kastamonu Hâkimliği
4880 234426
Sıla KIYAK
Ceylânpınar Hâkimi
Elmalı Hâkimliği
4881 234442
Burcu KEPEZ
Şiran Hâkimi
Fethiye Hâkimliği
4882 234443
Mustafa KEPEZ
Azdavay Cumhuriyet Savcısı
Gediz Cumhuriyet Savcılığı
4883 234457
Nurullah Atilla KIRBIYIK
Başkale Cumhuriyet Savcısı
Şile Cumhuriyet Savcılığı
4884 234463
Merve KIRMA
Sinanpaşa Hâkimi
Sorgun Hâkimliği
4885 234472
Yusuf KOCA
Feke Hâkimi
Zile Hâkimliği
4886 234473
Hande ASLAN
Akkuş Cumhuriyet Savcısı
Tarsus Cumhuriyet Savcılığı
4887 234474
Umut KOCABAŞ
Divriği Cumhuriyet Savcısı
Bergama Cumhuriyet Savcılığı
4888 234476
Hasan Ali KOCAKOÇ
Güroymak Cumhuriyet Savcısı
Bulancak Cumhuriyet Savcılığı
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S.No Sicil No Adı ve Soyadı
Bulunduğu Görev
Atandığı Görev
4889 234478
Mehmet Ali KOÇ
Adilcevaz Cumhuriyet Savcısı
Silifke Cumhuriyet Savcılığı
4890 234479
Alperen KOÇAK
Kelkit Hâkimi
Bitlis Hâkimliği
4891 234484
Mehmet KOÇYİĞİT
Çemişgezek Hâkimi
Yatağan Hâkimliği
4892 234485
Melih KODALAK
Harran Cumhuriyet Savcısı
Tokat Cumhuriyet Savcılığı
4893 234488
Asel CABRİ
Silivri Hâkimi
Tokat Hâkimliği
4894 234489
Burak Berk KOLOTOĞLU
Uludere Cumhuriyet Savcısı
Ereğli(Zonguldak) Cumhuriyet Savcılığı
4895 234490
Habip Akın KOLUKIRIK
Mesudiye Hâkimi
Gölbaşı(Adıyaman) Hâkimliği
4896 234494
Yiğit Can KORKMAZ
Kiraz Hâkimi
Tufanbeyli Hâkimliği
4897 234496
Murat KORKUT
Andırın Cumhuriyet Savcısı
Saray(Çorlu) Cumhuriyet Savcılığı
4898 234499
Mehmet Zafer KOZ
Sinanpaşa Cumhuriyet Savcısı
Pozantı Cumhuriyet Savcılığı
4899 234510
Alican KÖŞGER
Korgan Cumhuriyet Savcısı
Pozantı Cumhuriyet Savcılığı
4900 234513
Aslı KURBAN ÖRMEKIRAN
Samandağ Cumhuriyet Savcısı
Tunceli Cumhuriyet Savcılığı
4901 234516
Barış KURT
Doğanhisar Cumhuriyet Savcısı
Taşova Cumhuriyet Savcılığı
4902 234522
Şükrü Aykut KUTLU
Senirkent Hâkimi
Bilecik Hâkimliği
4903 234523
Veysel KUTLU
Maden Cumhuriyet Savcısı
Karacabey Cumhuriyet Savcılığı
4904 234529
İmdat KÜÇÜK
Yığılca Cumhuriyet Savcısı
Patnos Cumhuriyet Savcılığı
4905 234535
Abdullah LALE
Ardahan Cumhuriyet Savcısı
Savur Cumhuriyet Savcılığı
4906 234537
Tamer LEVENT
Gürgentepe Hâkimi
Adıyaman Hâkimliği
4907 234538
Taner LEVENT
Bigadiç Hâkimi
Palu Hâkimliği
4908 234540
Furkan MAHSUL
Nazımiye Cumhuriyet Savcısı
Çarşamba Cumhuriyet Savcılığı
4909 234548
Tuğba MEMİŞ
Yenice(Çanakkale) Hâkimi
Alaçam Hâkimliği
4910 234549
Mehmet Fatih MENTEŞ
Marmara Cumhuriyet Savcısı
Nusaybin Cumhuriyet Savcılığı
4911 234557
Mehmet Kaan NAZLI
Sason Cumhuriyet Savcısı
Ürgüp Cumhuriyet Savcılığı
4912 234564
Sinan OĞUR
Çüngüş Cumhuriyet Savcısı
Salihli Cumhuriyet Savcılığı
4913 234566
Oğuzhan OKŞAN
Trabzon Hâkimi
Ankara Hâkimliği
4914 234569
Oğuzhan OKUTAN
Göksun Hâkimi
Gediz Hâkimliği
4915 234570
Mualla Nazlı DEVECİ
Yunak Cumhuriyet Savcısı
Karasu Cumhuriyet Savcılığı
4916 234574
Lazgin ORAN
Çüngüş Cumhuriyet Savcısı
Bitlis Cumhuriyet Savcılığı
4917 234581
Çağrı ÖĞÜT
Yıldızeli Cumhuriyet Savcısı
Gazipaşa Cumhuriyet Savcılığı
4918 234588
Melike ÖNGEL
Başkale Cumhuriyet Savcısı
Burhaniye Hâkimliği
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S.No Sicil No Adı ve Soyadı
Bulunduğu Görev
Atandığı Görev
4919 234589
Halil ÖNVER
Suşehri Hâkimi
Beyşehir Hâkimliği
4920 234594
Emre Can ÖZCAN
Hadim Cumhuriyet Savcısı
Erbaa Cumhuriyet Savcılığı
4921 234599
Abdulbaki ÖZDEMİR
Erbaa Hâkimi
Ankara Hâkimliği
4922 234603
Harun ÖZDEMİR
Derik Cumhuriyet Savcısı
Köyceğiz Cumhuriyet Savcılığı
4923 234604
Kadir ÖZDEMİR
Yenice(Karabük) Cumhuriyet Savcısı
İmamoğlu Cumhuriyet Savcılığı
4924 234608
Seyithan ÖZDEMİR
Gürgentepe Cumhuriyet Savcısı
Pasinler Cumhuriyet Savcılığı
4925 234613
Ali Emre ÖZDİL
Çermik Cumhuriyet Savcısı
Karaman Cumhuriyet Savcılığı
4926 234614
Ali Hikmet ÖZDİL
Yeşilhisar Cumhuriyet Savcısı
Söke Hâkimliği
4927 234618
Sefa Burak ÖZEN
Kozaklı Cumhuriyet Savcısı
Zile Cumhuriyet Savcılığı
4928 234621
Cihat ÖZER
Çaykara Cumhuriyet Savcısı
Giresun Cumhuriyet Savcılığı
4929 234629
Burak ÖZKAN
Çatak Cumhuriyet Savcısı
Seferihisar Cumhuriyet Savcılığı
4930 234632
Emrullah ÖZKAN
Çaykara Hâkimi
Patnos Hâkimliği
4931 234637
Alperen ÖZKAYNAR
Tomarza Hâkimi
Erzincan Hâkimliği
4932 234638
Sertaç ÖZKILIÇ
Akçakale Cumhuriyet Savcısı
Didim Cumhuriyet Savcılığı
4933 234641
Selime ÖZSEVER
Kumru Cumhuriyet Savcısı
Ezine Cumhuriyet Savcılığı
4934 234645
Meryem ÖZŞAN
Gürgentepe Hâkimi
Batman Hâkimliği
4935 234650
Büşra ÖZTÜRK TÜFEKÇİ
İmranlı Cumhuriyet Savcısı
Zile Cumhuriyet Savcılığı
4936 234653
Emine ÖZTÜRK EKİN
Çorlu Cumhuriyet Savcısı
Tavşanlı Cumhuriyet Savcılığı
4937 234661
Onur ÖZÜDOĞRU
Silifke Cumhuriyet Savcısı
Patnos Cumhuriyet Savcılığı
4938 234665
Fatih Şamil PAMUK
Bayat(Çorum) Hâkimi
Akçakoca Hâkimliği
4939 234666
Yakup PANCARCI
Kalkandere Cumhuriyet Savcısı
Çubuk Cumhuriyet Savcılığı
4940 234675
Furkan POLAT
Düziçi Cumhuriyet Savcısı
Bergama Cumhuriyet Savcılığı
4941 234678
Elif Gökçe BOZKURT
Elmalı Cumhuriyet Savcısı
Doğubayazıt Cumhuriyet Savcılığı
4942 234680
Bedirhan PORTEK
Çekerek Cumhuriyet Savcısı
Gümüşhane Cumhuriyet Savcılığı
4943 234683
Ebubekir RÖZGAR
Gümüşhacıköy Hâkimi
Osmaniye Hâkimliği
4944 234689
İbrahim SAKİN
Dicle Cumhuriyet Savcısı
Gazipaşa Cumhuriyet Savcılığı
4945 234691
Hediye SALTALI
Hadim Hâkimi
Ödemiş Hâkimliği
4946 234698
Fatih Emre SARGIN
Beylikova Cumhuriyet Savcısı
Sarayönü Cumhuriyet Savcılığı
4947 234701
Ali SARIKAYA
Hassa Hâkimi
Adıyaman Hâkimliği
4948 234704
Suat Sencer SARILI
Şemdinli Hâkimi
Urla Hâkimliği
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S.No Sicil No Adı ve Soyadı
Bulunduğu Görev
Atandığı Görev
4949 234705
Büşra SARITAŞ
Lâdik Hâkimi
Karaman Hâkimliği
4950 234706
Gülseren SARITAŞ DEMİRBAŞ
Kilis Hâkimi
Kumluca Hâkimliği
4951 234707
Furkan SARI
Altınözü Cumhuriyet Savcısı
Kaş Cumhuriyet Savcılığı
4952 234709
Nazik Elvan ÖZTÜRK
Tufanbeyli Hâkimi
Viranşehir Hâkimliği
4953 234710
Semiha SAYGI
Kumru Hâkimi
Ergani Hâkimliği
4954 234714
Halil İbrahim SEKİ
Pervari Hâkimi
Kumluca Hâkimliği
4955 234725
Umut Füras SEVİNÇİ
Pınarbaşı(Kayseri) Hâkimi
Siirt Hâkimliği
4956 234741
Ali SÖZÜER
Kangal Cumhuriyet Savcısı
İslâhiye Cumhuriyet Savcılığı
4957 234749
Emre ŞAHAN
Gölköy Hâkimi
Devrek Hâkimliği
4958 234754
Erkan ŞAHİN
Yahyalı Hâkimi
Cizre Hâkimliği
4959 234762
Selin ŞAHİN
Sütçüler Hâkimi
Sapanca Hâkimliği
4960 234763
Selman Sadık ŞAHİN
Feke Cumhuriyet Savcısı
Akçadağ Cumhuriyet Savcılığı
4961 234768
Asya ŞAYLI TATAR
Antalya Hâkimi
Manavgat Hâkimliği
4962 234778
Ömer ŞENLİK
Dereli Hâkimi
Erzincan Hâkimliği
4963 234779
Ferhat Ogün ŞENOCAK
Dargeçit Cumhuriyet Savcısı
Kemalpaşa Cumhuriyet Savcılığı
4964 234780
Ahsen ŞENOL İPEK
İspir Hâkimi
Mudanya Hâkimliği
4965 234783
Mustafa ŞENTÜRK
Küre Cumhuriyet Savcısı
Niksar Cumhuriyet Savcılığı
4966 234789
Kaan ŞIKTAŞ
Sarıoğlan Cumhuriyet Savcısı
Akyazı Cumhuriyet Savcılığı
4967 234790
Enes Yakup ŞİMŞEK
Durağan Cumhuriyet Savcısı
Erzincan Cumhuriyet Savcılığı
4968 234793
İzzet ŞİMŞEK
Tekman Cumhuriyet Savcısı
Bafra Cumhuriyet Savcılığı
4969 234794
Sefa ŞİMŞEK
Gemerek Cumhuriyet Savcısı
Ardahan Cumhuriyet Savcılığı
4970 234809
Zekeriya TAŞAN
Akkuş Hâkimi
Lüleburgaz Hâkimliği
4971 234810
Tayyip TAŞDELEN
Koyulhisar Cumhuriyet Savcısı
Muratlı Cumhuriyet Savcılığı
4972 234811
Burcu TAŞDEMİR
Yayladağı Hâkimi
Gazipaşa Hâkimliği
4973 234825
Yusuf Furkan AKDENİZ
Şavşat Hâkimi
Hacıbektaş Hâkimliği
4974 234830
Ahmet Oğuzhan TEKOĞUL
Torul Cumhuriyet Savcısı
Şarköy Cumhuriyet Savcılığı
4975 234832
Erol TELLİOĞLU
Şavşat Hâkimi
İslâhiye Hâkimliği
4976 234843
Barış TIĞLI
Alucra Cumhuriyet Savcısı
Bozüyük Cumhuriyet Savcılığı
4977 234848
Fatime TOKTAŞ
Nurdağı Cumhuriyet Savcısı
Yalvaç Cumhuriyet Savcılığı
4978 234849
Tansu POLAT
Afşin Cumhuriyet Savcısı
Bergama Cumhuriyet Savcılığı
Sayfa 166
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Bulunduğu Görev
Atandığı Görev
4979 234854
Nazlı TATLI
Bozkır Hâkimi
Erbaa Hâkimliği
4980 234856
Murat TULUMCU
Çerkezköy Cumhuriyet Savcısı
Tokat Cumhuriyet Savcılığı
4981 234862
Meral TURAL
Taşlıçay Cumhuriyet Savcısı
Ergani Cumhuriyet Savcılığı
4982 234867
Ali TURHAN
Burhaniye Cumhuriyet Savcısı
Bilecik Cumhuriyet Savcılığı
4983 234868
Anıl Cem TURHAN
Sarıveliler Cumhuriyet Savcısı
Bandırma Cumhuriyet Savcılığı
4984 234869
Muhammet Mustafa TURHAN
Şavşat Cumhuriyet Savcısı
Araklı Cumhuriyet Savcılığı
4985 234875
Mustafa TÜFEKCİ
Lice Cumhuriyet Savcısı
Çine Cumhuriyet Savcılığı
4986 234877
Leyla TÜLÜCE GÜRLEK
Aladağ Hâkimi
Nevşehir Hâkimliği
4987 234879
Ata Ömer TÜRKDÖNMEZ
Çayıralan Cumhuriyet Savcısı
Marmaris Cumhuriyet Savcılığı
4988 234880
Alpercan TÜRKEL
Baykan Cumhuriyet Savcısı
Gemlik Cumhuriyet Savcılığı
4989 234882
Gözde TÜRÜDİ
Suruç Cumhuriyet Savcısı
Edremit Cumhuriyet Savcılığı
4990 234883
Burak UÇAR
Gündoğmuş Hâkimi
Osmaniye Hâkimliği
4991 234888
Muhammed Zahid UĞURLU
Hilvan Cumhuriyet Savcısı
Tire Cumhuriyet Savcılığı
4992 234889
Ozan UĞURLU
Hanak Cumhuriyet Savcısı
Akhisar Cumhuriyet Savcılığı
4993 234898
Öznur URKUN
İmranlı Hâkimi
Ereğli(Zonguldak) Hâkimliği
4994 234902
Ömer USLUDİL
Pütürge Cumhuriyet Savcısı
Çine Cumhuriyet Savcılığı
4995 234905
Adem UYSAL
Mesudiye Hâkimi
Elmalı Hâkimliği
4996 234907
Efe İsmail UZUN
Suruç Cumhuriyet Savcısı
Körfez Cumhuriyet Savcılığı
4997 234908
Ümit Banu UZUN
Çaykara Cumhuriyet Savcısı
Merzifon Cumhuriyet Savcılığı
4998 234916
Mihriban VARGELOĞLU
Altınözü Hâkimi
Çankırı Hâkimliği
4999 234918
Sena ÖZKAN
Aralık Cumhuriyet Savcısı
Çubuk Cumhuriyet Savcılığı
5000 234921
Etga ÜNVER
Beyşehir Hâkimi
Gümüşhane Hâkimliği
5001 234930
Sezai İlker VİDİNLİOĞLU
Araç Hâkimi
Görele Hâkimliği
5002 234933
Muhammed Fatih VURAL
Tokat Cumhuriyet Savcısı
Nevşehir Cumhuriyet Savcılığı
5003 234934
Seher VURUCU
Bayat(Çorum) Cumhuriyet Savcısı
Simav Cumhuriyet Savcılığı
5004 234946
Timur YALÇIN
Gölköy Hâkimi
Batman Hâkimliği
5005 234955
İlknur YAPAR
Tonya Hâkimi
Akhisar Hâkimliği
5006 234958
Murat YARDIMCI
Hassa Hâkimi
Batman Hâkimliği
5007 234962
Yunus YAŞLIK
Kiğı Cumhuriyet Savcısı
Bingöl Cumhuriyet Savcılığı
5008 234971
Yunus Emre YEDİKARDEŞ
Ereğli(Konya) Cumhuriyet Savcısı
Soma Cumhuriyet Savcılığı
Sayfa 167
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Bulunduğu Görev
Atandığı Görev
5009 234974
Kübranur DEMİRCİ
Bahçesaray Cumhuriyet Savcısı
Hayrabolu Cumhuriyet Savcılığı
5010 234975
Zekican YEŞİL
Gürün Cumhuriyet Savcısı
Akhisar Cumhuriyet Savcılığı
5011 234985
Muhammed Yusuf YILDIRIM
Suşehri Hâkimi
Ermenek Hâkimliği
5012 234988
Sertaç YILDIRIM
Diyarbakır Hâkimi
Tomarza Hâkimliği
5013 234991
Tarık Furkan YILDIRIMHAN
Aybastı Cumhuriyet Savcısı
Kızılcahamam Cumhuriyet Savcılığı
5014 234999
Mustafa YILDIZ
Aksaray Cumhuriyet Savcısı
Alaçam Cumhuriyet Savcılığı
5015 235004
Yasin Burak YILDIZ
Çiftlik Cumhuriyet Savcısı
Merzifon Hâkimliği
5016 235011
Büşra YILMAZ
Dazkırı Hâkimi
Tarsus Hâkimliği
5017 235014
Elif YILMAZ İNSAN
Alucra Hâkimi
Ereğli(Konya) Hâkimliği
5018 235025
Mert YİĞİT
Düziçi Hâkimi
Bursa Hâkimliği
5019 235029
Alperen YURT
Artova Cumhuriyet Savcısı
Amasra Cumhuriyet Savcılığı
5020 235032
Furkan Kaan YÜKSEK
Akçakale Cumhuriyet Savcısı
Salihli Cumhuriyet Savcılığı
5021 235057
Muhammet Furkan YEŞİLYURT
Ereğli(Konya) Cumhuriyet Savcısı
Yumurtalık Cumhuriyet Savcılığı
5022 251436
Fatih AYDOĞAN
Çorum Cumhuriyet Savcısı
Soma Cumhuriyet Savcılığı
5023 251443
Ali Mert AYGÜN
Salihli Hâkimi
Tavşanlı Hâkimliği
5024 251453
Mustafa BAĞCI
Refahiye Cumhuriyet Savcısı
İncesu Cumhuriyet Savcılığı
5025 251472
Esra DALCI
Kırıkkale Cumhuriyet Savcısı
Boğazlıyan Cumhuriyet Savcılığı
5026 251537
Harika KAYA ŞAM
Gerede Cumhuriyet Savcısı
Gölhisar Cumhuriyet Savcılığı
5027 251565
Meryem CANPOLAT
Akkuş Hâkimi
Lüleburgaz Hâkimliği
5028 251575
Hamdi CEMBEKLİ
Sulakyurt Hâkimi
Ortaköy(Aksaray) Hâkimliği
5029 251599
Tunahan KILIÇ
Sakarya Cumhuriyet Savcısı
Van Cumhuriyet Savcılığı
5030 251649
Fatma Nur KATRAN
Kahramanmaraş Cumhuriyet Savcısı
Sinanpaşa Cumhuriyet Savcılığı
5031 251657
Salih Atalay ÇELEBİ
Ovacık(Tunceli) Hâkimi
Beytüşşebap Hâkimliği
5032 251719
Samed DALCI
Afyonkarahisar Cumhuriyet Savcısı
Boğazlıyan Cumhuriyet Savcılığı
5033 251777
Umut DERİN
İzmir Cumhuriyet Savcısı
Bucak Cumhuriyet Savcılığı
5034 251794
Abdullah DOĞAN
Kütahya Cumhuriyet Savcısı
Şemdinli Hâkimliği
5035 251856
Hazal Ceren EKŞİOĞLU
Kurşunlu Cumhuriyet Savcısı
Kadirli Cumhuriyet Savcılığı
5036 251868
Muhammet Talha OKUYAN
Milâs Hâkimi
Tercan Hâkimliği
5037 251902
Mehmet AKDAĞ
Çal Hâkimi
Denizli Hâkimliği
5038 251922
Ahmet Muhammet ÖZBAY
Sulakyurt Cumhuriyet Savcısı
Şabanözü Cumhuriyet Savcılığı
Sayfa 168
S.No Sicil No Adı ve Soyadı
Bulunduğu Görev
Atandığı Görev
5039 251929
Mehmet Can FİDAN
Adana Cumhuriyet Savcısı
Ahlat Cumhuriyet Savcılığı
5040 251938
Seda ÖZCAN GENÇ
Aksaray Cumhuriyet Savcısı
Genç Cumhuriyet Savcılığı
5041 251948
Büşra YILDIRIM
Yığılca Hâkimi
Alaşehir Hâkimliği
5042 252061
Hatice Ezgi BİLGİÇ
İstanbul Cumhuriyet Savcısı
İslâhiye Cumhuriyet Savcılığı
5043 252165
Melike ALTUNÖZ
Nevşehir Hâkimi
Reyhanlı Hâkimliği
5044 252166
Oğuzhan KANDEMİR
Aksaray eski Cumhuriyet Savcısı
İstanbul Hâkimliği
5045 252176
Yasin KARA
Zile Cumhuriyet Savcısı
Konya Cumhuriyet Savcılığı
5046 252180
Ayşe SERBESTOĞLU GEMİCİ
İzmir Hâkimi
Hakkâri Hâkimliği
5047 252223
Elif DATUMANİ
Türkeli Hâkimi
Ankara Hâkimliği
5048 252271
Meltem Çağrı GÜLÜNÇ
Trabzon Hâkimi
Kemalpaşa Hâkimliği
5049 252371
Melike SAYGILI
Samsun Hâkimi
Gerger Hâkimliği
5050 252378
Merve SOYER TEMUR
İzmir Cumhuriyet Savcısı
Bolvadin Cumhuriyet Savcılığı
5051 252470
Mehmet ŞAM
Nevşehir Hâkimi
Gölhisar Hâkimliği
5052 252481
Eyyup AKBULUT
Manavgat Hâkimi
Ilgın Hâkimliği
5053 252573
Okan TEMUR
Denizli Cumhuriyet Savcısı
Bolvadin Cumhuriyet Savcılığı
5054 252618
Elif DERİN
Eskipazar Hâkimi
Bucak Hâkimliği
5055 252635
Şeyma Nur UZUNOK ALTUN
Çaycuma Cumhuriyet Savcısı
İzmir Cumhuriyet Savcılığı
5056 252682
Mustafa YILDIRIM
Artova Hâkimi
Alaşehir Hâkimliği
5057 252699
Eda YÜCEL
Hatay Cumhuriyet Savcısı
Beyşehir Cumhuriyet Savcılığı
5058 252700
Esra AYDOĞAN
Van Cumhuriyet Savcısı
Siverek Cumhuriyet Savcılığı
5059 252709
Burak YÜCEL
Bodrum Cumhuriyet Savcısı
Beyşehir Cumhuriyet Savcılığı
5060 252728
Ümit Can YILMAZ
Kırklareli Cumhuriyet Savcısı
Şanlıurfa Cumhuriyet Savcılığı
5061 266635
Ali Onur AKYÜZ
Sivas Cumhuriyet Savcısı
Korkuteli Cumhuriyet Savcılığı
5062 266642
Süleyman AYDIN
Aksaray Cumhuriyet Savcısı
Kavak Cumhuriyet Savcılığı
5063 266644
Seda MİLİSOĞLU
Kahramanmaraş Hâkimi
Kadirli Hâkimliği
5064 266646
Eda BEDİR EKER
Çorlu Hâkimi
Aşkale Hâkimliği
5065 266648
Feride BİNGÖL
Bodrum Cumhuriyet Savcısı
Mut Cumhuriyet Savcılığı
5066 266669
Dilara GÖKYER
Trabzon Hâkimi
Yüksekova Hâkimliği
5067 266670
İlyas GÜNAR
Zonguldak Cumhuriyet Savcısı
Araklı Cumhuriyet Savcılığı
5068 266676
Hanife KAPANCI SAYIN
Muğla Hâkimi
Sivrihisar Hâkimliği
Sayfa 169
S.No Sicil No Adı ve Soyadı
Bulunduğu Görev
Atandığı Görev
5069 266681
Eda KAYA KANBULAT
Edirne Hâkimi
Şanlıurfa Hâkimliği
5070 266694
Refika ÖZÇELİK
Rize Hâkimi
Bingöl Hâkimliği
5071 266695
Ahmet ÖZEL
Alanya Cumhuriyet Savcısı
Ankara Cumhuriyet Savcılığı
5072 266696
Büşra ÖZER
Sivas Hâkimi
Yalvaç Hâkimliği
5073 266698
Nermin ÖZTÜRK DAĞTEKİN
Aydın Hâkimi
Görele Hâkimliği
5074 266702
Dilara SEPTİOĞLU KILIMAN
Zonguldak Hâkimi
Silopi Hâkimliği
5075 266706
Emine ŞİMŞEK TOPAL
Edirne Cumhuriyet Savcısı
Eşme Cumhuriyet Savcılığı
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