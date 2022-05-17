İstanbul merkezli 5 ilde rüşvet operasyonu

İstanbul merkezli 5 ilde 224 kişiye yönelik rüşvet ve resmi belgede sahtecilik operasyonu düzenlendi. Şüpheliler arasında zabıta ve mühendislerin de bulunduğu 54 kamu görevlisi olduğu öğrenildi.

Habip ATAM

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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul merkezli beş ilde operasyon düzenlendi.

Çoğunluğu Kadıköy Belediyesi’nde görevli zabıta personeli ile belediye mühendislerinin de aralarında yer aldığı 54’ü kamu görevlisi 224 şüpheli hakkında ‘örgütlü olarak rüşvet almak’ ‘rüşvet vermek’, ‘rüşvete aracılık etmek’ ve ‘resmi belgede sahtecilik’ suçlamasıyla gözaltı kararı çıkarıldı.

Polis ekipleri sabah saatlerinde İstanbul, İzmir, Adana, Kocaeli ve Şırnak illerinde eş zamanlı operasyon başlattı.

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