5 kişinin öldüğü kazada TIR şoförüne 6 yıl 8 ay hapis

Çanakkale'nin Biga ilçesinde üçü üniversite öğrencisi beş kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasına ilişkin tutuksuz yargılanan sanık 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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Çanakkale-Bursa kara yolunun Balıklıçeşme köyü mevkisinde 10 Ocak’ta Birkan Gugul (43) idaresindeki otomobil, aynı yöne giden Taha Kurtoğlu’nun kullandığı TIR’a çarpmıştı.

Kazada, otomobilin sürücüsü Birkan Gugul ve aynı araçtaki Hasan Tahsin Ergün (28) ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencileri Damla Aytaş (20), İlknur Arslan (22) ve Eda Ertekin (20) hayatını kaybetmişti. Tutuklanan TIR sürücüsü, haziran ayındaki üçüncü celsede tahliye edilmişti.

15 YIL HAPSİ İSTENİYORDU

2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada “birden fazla kişinin taksirle ölüme neden olma” suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan TIR şoförü Taha Kurtoğlu, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Mahkeme salonunda ise taraf avukatları hazır bulundu.

Avukatları dinleyen mahkeme heyeti, Kurtoğlu’nun 6 yıl 8 ay hapse mahkum edilmesine ve yurt dışına çıkış yasağının kaldırılmasına karar verdi. (AA)

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