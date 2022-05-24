‘5 köyün kullandığı merayı yandaş şirkete peşkeş çektiler’

CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, Afyonrahisar’da 5 köyün ortak kullandığı mera arazisinin yandaş bir maden şirketine peşkeş çekilmeye çalışıldığını belirterek duruma tepki gösterdi. Köksal, "Mera arazisinin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın bir yakınına peşkeş çekildiği iddia ediliyor. Yeter artık, köylünün boğazından elinizi çekin" dedi.

Müslüm EVCİ

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CHP Afyonkarahisar Milletvekili Av. Burcu Köksal, Sinanpaşa İlçesi’ne bağlı Düzağaç ve Tınaztepe Beldeleri ile Balmahmut Köyü’nde beraberinde CHP Sinanpaşa İlçe Başkanı Ahmet Demir, Yönetim Kurulu Üyeleri, Belde Başkanı Ahmet Gündüz ve İl Disiplin Kurulu Üyesi Ayşe Göktaş ile birlikte vatandaşları ziyaret edip sıkıntılarını yerinde dinledi.

“5 KÖYÜN KULLANDIĞI MERAYI MADEN ŞİRKETİNE PEŞKEŞ ÇEKMEYE ÇALIŞIYORLAR”

Sinanpaşa ilçesinde beş köyün ortak kullandığı mera arazisinin bir yandaş maden firmasına peşkeş çekilmek istendiğini belirten Burcu Köksal, meralarının talan edilmesini istemeyen köylülerle görüşerek destek sözü verdi. Mera arazisinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın bir yakınına peşkeş çekilmek istendiğine yönelik iddialar olduğunu ifade eden Köksal, şunları söyledi:

“Köyün çok güzel bir merası var. Köy sakinleri çoğunlukla tarım ve hayvancılık ile geçimlerini sağlıyorlar. 5 köy bu bölgede bulunan meradan yararlanıyor. Fakat bu merayı bir maden şirketine peşkeş çekmeye çalışıyorlar.nMera arazisinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın bir yakınına peşkeş çekildiği iddia ediliyor.

Köylü ‘mera elimizden giderse elimizdeki geçim kaynağı da sona erecek zaten işsizlik çok hayvancılıktan çok zor geçiniyoruz. Bir de bu merayı elimizden alırlarsa biz ne yapacağız?’ diyor.

Sadece Balmahmut Köyü değil diğer 4 köyde Küçükhüyük Bulca, Garipçe, Saraycık köyleri de bu meranın yok olması durumunda bu işten etkilenecek. Türkiye’de tarım ve hayvancılık can çekişiyor. Yem fiyatları aldı başını gidiyor.

Üretim maliyeti artmış. Hayvanların doğal besin kaynağı olan mera da böyle birilerine peşkeş çekilirse birilerine verilirse yok edilirse bu insanlar ne yapacak? Nasıl geçinecek? AKP’ye sesleniyorum; yeter artık! Köylünün, çiftçinin boğazından elinizi çekin. Yeter artık.” ifadelerini kullandı.

“AFYONKARAHİSAR’DA SATILMADIK YER KALMADI”

AKP’nin Afyonkarahisar’da satılmadık yer bırakmadığını dile getiren Köksal, “Kente her yer peşkeş çekildi. Şeker Fabrikamız gitti. SEKA’yı kapattınız. Meralara göz diktiniz. Yeter artık. Köylünün boğazından elinizi çekin. Beceremiyorsanız da yönetmeyi bir an önce istifa edin. Bir an önce milletin önüne sandığı getirin. Millet iradesinden korkmayın. Millet iradesi her şeyin üstündedir. Sandıktan çıkana da herkes saygı duymak zorundadır. Kendinize güveniyorsanız da getiren sandığı. Hodri meydan” şeklinde konuştu.

“MERA VASFINDAN ÇIKARTIP ARAZİYİ ALMAK İÇİN UĞRAŞIYORLAR”

Balmahmut Köyü Muhtarı Yücel Öztürk ise konuyla ilgili gerekli araştırmayı yaptığını belirterek, şunları söyledi:

“Bu arazinin ruhsatını 2011 yılında almışlar. 2015 yılında ben muhtar seçildikten sonra söz konusu arazinin ham toprak olduğunu öğrendim. 2016 yılında sağ olsunlar birileri bize yol gösterdiler. Garipçe, Saraycık, Bulca ve Küçükhüyük köylerinin muhtarları ile toplandık ve söz konusu arazinin mera vasfına geçmesini istedik.

2016 yılında hemen aniden 2 ay içerisinde söz konusu arazi mera oldu. Komisyondan mera oldu. Biz rahatladık mera olunca malum şirket burayı alamaz diye! Ama maden kanununda merayı bozma diye bir madde varmış. Bu sebeple mera vasfından çıkartıp araziyi almak için uğraşıyorlar.

Bu arazi giderse bizde gideriz. Bu köyde insanlar geçimlerini büyükbaş ve küçükbaş hayvancılıkla sağlıyorlar. Mandacılık var köyümüzde… AKP Milletvekili Veysel Eroğlu köyümüze de bu çayır için manda vermişti. Çayır olmasa manda olmaz.”

“BU ARAZİ GİDERSE BU YAŞTAN SONRA NE YAPACAĞIZ?

Köy sakinleri ise yaşanan ekonomik sıkıntılar nedeniyle zaten hayvancılık yapamaz hale geldiklerini söyledi.

Köy sakinleri, “Yemin çuvalı 330 lira olmuş. Bu arazide hayvanlarımızı otlatıyoruz. Bu arazide giderse 50 yaşımızdan sonra ne iş yapacağız? İşimiz hayvancılık. Bir çuval gübre 100 liradan 750 liraya çıktı.

Bu durum karşısında bizler 50 kilo gübre attığımız yere 25 kilo attık ancak bu seferde rekolte düşecek. Zaten ülkemizde hububatta sıkıntı var. Bütün ülkelerden ithal ediyoruz. Ama artık onlarda bize vermeyecekler. Hiçbir şeye sahip olmadığınız zaman her şey biter” şeklinde konuştu.

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