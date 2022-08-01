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50 derece sıcaklık altında yardım kuyruğu

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından bir yıl süreyle verilecek Aile Sosyal Destek Projesi’nin ilk taksitinin dağıtımı sırasında izdiham yaşandı.

Ahmet KAYA
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500 TL aile sosyal destek yardımını alabilmek için Şanlıurfa'nın Emniyet ve Sarayönü Merkez Şubesi önünde toplanan yüzlerce kişi uzun kuyruklar oluşturdu.

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KAVURUCU SICAKTA KUYRUĞA GİRDİLER

Zaman zaman 50 dereceye kadar çıkan kavurucu havaya rağmen yardım alabilmek için PTT binalarının önünde toplanan vatandaşlar arasında izdiham ve tartışmalar yaşandı.

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Bu arada, PTT'nin öğlen tatilinde dağıtıma ara vermesi, saatlerce sırada bekleyen vatandaşların tepkisine neden oldu.

İSYAN ETTİLER

Vatandaşlar, “Bu dağıtımın yapılacağı günler öncesinden belliydi. Neden gerekle ayarlamalar yapılmadı? Neden kavurucu sıcak altında bizi 1.5 saat fazladan beklettiler?” diye yakındı.

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