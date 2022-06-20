550 bin asker kaçağına bedelli affı geliyor

AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal, yoklama kaçağı ve bakaya olan 550 bin kişiye bedelli askerlik yolu açacak yasal düzenleme hazırlandığını açıkladı.

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Bugüne kadar askerlik görevini yapmamış, bakaya, kaçak ve saklı olanlardan belirlenen bedeli ödeyeceklere af getirilmesi planlanıyor.

Bedelli ücretleri bunlar için ayrıca belirlenecek. Mevcut bedelli ücretinden daha fazla olacak yeni rakam, bakaya geçen süreyle bağlantılı olarak kademeli olarak belirlenmesi öngörülüyor.

2022 yılı bedelli askerlik ücreti 56 bin lira. Bu rakam, aftan yararlanacaklar için ayrıca belirlenecek.

AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal, 550 bin yoklama kaçağı ve bakaya kişiye bedelli askerlik yolu açacak düzenlemenin önümüzdeki günlerde Meclis’e geleceğini belirtti.

Ayrıntılar geliyor…

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