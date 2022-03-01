‘5’li çete için maden yönetmeliği değiştirildi’

Bugün Resmi Gazetede yayınlanan yönetmelik ile zeytinlik alanlarda madencilik yapılmasının önünün açılmasına tepkiler yağıyor. Tütün, buğday ve şeker üretimlerinin yok edilmesinin ardından sıranın zeytinlik alanlara geldiği belirtildi.

Mustafa SARIİPEK

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Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlan bir karar ile artık tapuda zeytinlik olarak kayıtlı alanlarda elektrik ihtiyacını karşılamak üzere yürütülen madencilik faaliyetlerine izin verilebilecek. Faaliyet sonrası sahanın rehabilite edilmesi ve eski haline getirilmesi şartıyla zeytinliklerde madencilik faaliyeti yapılabilecek. Tütün, buğday ve şeker üretimlerinin yok edilmesinin ardından sıranın zeytinlik alanlara geldiği belirtildi. CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban, “Adrese teslim yönetmelik değişikliği” dedi.

ADRESE TESLİM YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ



CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban, iktidarın yanlış tarım politikaları ile tamamen dışa bağımlı ve ithalata dayalı tarımsal modelle, yerli üretimi de bitirdi yerli üreticiyi de bitirdiğini belirterek, “Yapılan değişiklik5'li çetenin maden şirketleri için özellikle yapıldığını düşünüyorum. Elektrik ihtiyacının karşılanması gerekçesiyle zeytinliklerin maden sahasına çevrilmesini özellikle 5'li çete istemiş, AKP iktidarı yapmıştır. Beşli çetenin enerji şirketlerinin göz koyduğu Milas Akbelen Ormanları'nın içindeki zeytinlikler için bugün yapılacak bilirkişi keşfi öncesi 5'li çetenin ayağına dolanmasın diye adrese teslim yönetmelik yayınlandı” dedi.

ZEYTİNLİKLERİN YAĞMALANMASININ ÖNÜ AÇILDI

Yapılan yönetmelik değişikliğiyle, madencilik faaliyetlerinin tapuda zeytinlik olarak kayıtlı olan alanlara denk gelmesi ve faaliyetlerin başka alanlarda yürütülmesinin mümkün olmaması durumunda, bu faaliyetlerin bitiminde sahanın rehabilite ederek eski hale getirileceğinin taahhüt edilmesi şartıyla zeytin sahasının madencilik faaliyeti yürütülecek kısmının taşınmasına izin verilecek.

Yapılan bu değişiklikle birlikte zeytinliklerin maden sahalarına çevrilmesinin önünü açıldığını öne süren CHP'li Alban, “Böylece Milas Akbelen dahil ülkemizdeki bütün zeytinlikler yağma ve talana açılmıştır.

Türkiye, zeytinin genetik anavatanıdır. Bir avuç yandaşın maden sahasının genişletilmesi uğruna yapılan bu değişiklik zeytine, çiftçiye, tarıma, doğal hayata ihanettir, kabul edilemez. Bütün enerji kaynakları tükendi de elektrik üretmek için bir tek zeytinlik alanlar mı kaldı?” sorusunu soran Alban, maden yönetmeliğinde yapılan bu değişikliğin anayasaya ve zeytincilik kanununa aykırı olduğunu ifade etti.

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