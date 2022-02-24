6 lider Erbakan’ı anacak

Saadet Partisi ev sahipliğinde CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi’nin liderleri, eski başbakan Necmettin Erbakan’ın anma gecesinde bir araya gelecek.

Saygı ÖZTÜRK

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Millet İttifakı'nın liderleri 27 Şubat Pazar günü İstanbul'daki Haliç Kongre merkezinde yapılacak törene hep birlikte katılacak. Bir gün sonra 28 Şubat pazartesi günü de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, ortak mutabakat metnini açıklamak için Ankara Çankaya'daki Bilkent Otel'de bir araya gelecek.

Millet İttifakı liderleri en son 12 Şubat'ta toplantı yapmıştı. Saadet Partisi İstanbul İl örgütü sosyal medyadan Erbakan'ın vefatının 11. yılında yapılacak sempozyomun temasının “Adil devlet ve insanca yaşam” olduğunu açıkladı.

Anmaya CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti'nin liderlerinin yanı sıra, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da katılması bekleniyor.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu 28 Şubat'ın tarihiyle ilgili yaşanan tartışmalar için de şu açıklamayı yaptı: “Necmettin Erbakan ve 28 Şubat tarihi üzerinden izandan yoksun bir şekilde yaklaşıp algı üretmek isteyenlere; Erbakan'ın, Saadet Partisi Genel Başkanı olarak vefat ettiğini ve ömrünün son günlerinde hastane odasında dahi parti çalışmalarını yürüttüğünü hatırlatmak istiyorum. Herkes kurduğu cümlelere dikkat etsin!”