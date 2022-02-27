6 lider Erbakan’ı anmak için yeniden bir arada

Millet İttifakı’nı oluşturan 6 siyasi parti lideri, bugün Necmettin Erbakan’ı anma toplantısında bir araya gelecek. SP’nin organize ettiği davete AKP’nin de temsilci göndermesi bekleniyor.

Veli TOPRAK

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Millet İttifakı'nı oluşturan 6 siyasi parti lideri bugün eski Başbakan Necmettin Erbakan'ın vefatının 11. yıl dönümünde İstanbul Haliç Kongre Merkezi'ndeki anmada buluşacak. Erbakan'ı anma programına, ev sahibi SP Lideri Temel Karamollaoğlu, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Lideri Meral Akşener, Deva Partisi Lideri Ali Babacan, Gelecek Partisi Lideri Ahmet Davutoğlu ve DP Lideri Gültekin Uysal katılacak.

6 lider, Erbakan için 15 dakikalık birer kısa konuşma da yapacak. SP, anma töreni için tüm siyasi parti liderlerine ve STK'lara da davetiye gönderdi. AKP'nin de temsilci göndererek programa katılması bekleniyor. Geçen yıl yapılan törene o dönem AKP Genel Başkan Yardımcısı olarak Mahir Ünal katılmıştı. MHP'den katılım olup olmayacağı ise bilinmiyor. Anma programının sloganı “Adil Devlet ve İnsanca Yaşam” olarak belirlendi. SP Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Sunar, Erbakan'ın ‘adil devlet' ideali üzerine konuşmalar yapılacağını ve salonda kullanılacak görsel içeriklerin de buna göre oluşturulduğunu belirtti. Güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışması yürüten 6 partinin lideri en son 12 Şubat'ta bir araya gelmişti.