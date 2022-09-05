6 milyonluk ihale, eski AKP’li yöneticinin şirketine gitti

AKP’li Bağcılar Belediyesi’nin düzenlediği 6 milyon liralık gıda alımı ihalesi, AKP’nin eski Ankara Gençlik Kolları Başkanı Erkam Çömez’in sahibi olduğu şirkete gitti.

Özlem GÜVEMLİ

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Bağcılar Belediyesi, sosyal tesislerde kullanmak üzere gıda alımı yapmak üzere 28 Temmuz günü ihaleye çıktı. İhaleye 2 teklif sunuldu.

İhaleyi 6 milyon 15 bin liralık teklifin sahibi Anaturya Organizasyon Ticaret Anonim Şirketi kazandı. Şirket ile belediye arasında 15 Ağustos'ta sözleşme imzalandı.

Sözleşmeye göre alınan gıda malzemeleri, 31 Aralık tarihine kadar belediyeye teslim edilecek.

Bağcılar Belediyesi'nin mart ayında gerçekleştirdiği gıda alımı ihalesini 720 bin TL'ye, mayıs ayında düzenlediği gıda ihalesini de 1 milyon 550 bin TL'ye aynı şirket almıştı.

AKP'NİN ESKİ GENÇLİK KOLLARI BAŞKANI

Merkezi Ankara'da bulunan şirketin sahibi Erkam Çömez, eski AKP Ankara Gençlik Kolları Başkanı. 1982 doğumlu Çömez, 2000 yılında Özel Samanyolu Lisesi’nden mezun oldu.

2007 yılında Bilkent Üniversitesi’nde Bankacılık ve Finans eğitimini tamamladı. Siyasi hayatına 2005 yılında AKP Genel Merkez Gençlik Kolları MKYK Üyeliği ile başladı.

2008 yılında Genel Merkez Gençlik Kolları Sosyal İşler Başkanlığı görevini üstlendi. 2010 yılında da AKP Gençlik Kolları Ankara İl Başkanlığı’na atanarak bir süre yöneticilik yaptı.

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