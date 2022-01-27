60 yaşındaki emekli vatandaş: Artık savaş içindeyiz, onun adı da ‘yaşam’

Elektrikten doğal gaza ve birçok gıda ürünlerine gelen yüksek zamlardan sonra vatandaş tepkisini artık her platformda dile getiriyor. Emekli olmasına karşın geçinemediğini ifade eden 60 yaşındaki Ayşe Ilıksu, "Param yok. Pazardan artık atık ürün toplamaya başlayacağım. Artık savaş içindeyiz. Onun adı da yaşam" diye konuştu.

İlker KILIÇASLAN

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CHP Manisa İl Başkanlığı, Şehzadeler ve Yunusemre ilçe başkanlıkları zamlara tepki göstermek için Şehzadeler ilçesindeki Perşembe pazarının girişinde basın açıklaması yaptı. ‘Covid'e Değil, Zamlara Yenildik' pankartı eşliğinde gerçekleştirilen basın açıklamasına CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban, ilçe başkanları, belediye meclis üyeleri ve partililer katıldı.

“BİZ İNSAN DEĞİL MİYİZ?”

Pazardan yarım kilo ıspanağı 10 liraya aldığını söyleyen 60 yaşındaki emekli Ali Şengönül, zamlar sebebiyle emekli maaşıyla geçinemediğini ifade etti. Zamlara tepkisini dile getiren Ali Şengönül şu ifadelere yer verdi:

“Yarım kilo ıspanak 10 lira. Günah günah. Daha önceden 1 lira aldığım ürünü simdi 10 liraya alıyorum. Biz insan değil miyiz. Yaşamaya hakkımız yok mu bizim. 2 bin 500 emekli maaşıyla nasıl geçinmemi beklerler. Benim eşim kanser hastası. Ben yaşamıyorum. Geçinemiyorum. Bizi bu hale sokanlardan elbette ki bizde hesap sormasını çok iyi biliriz.”

“PAZAR ARTIKLARI TOPLAMAYA BAŞLAYACAĞIM”

CHP'lilere pazar yerinden çıktıktan sonra boş pazar arabasını gösteren 60 yaşındaki emekli Ayşe Ilıksu ise isyanını şu cümlelerle dile getirdi:

“Pazar gezdim ama arabamı bile dolduramadım. 50 liraya pazardan ne alabilirsin. Param yok. Ne yapacağım ben. Bizim gibi emekliler ne yapacak. Artık akşamları pazar yerine gelip artık sebze ve meyveleri toplayacağım. O hale geldim. Emekli olan eşim torunlarına para verebilmek için çalışmak zorunda kalıyor. Bizi bu hale getirenlerin utanması gerekirken, biz dışarı çıkmaya utanır hale geldik. Artık savaş içindeyiz. Onun adı da ‘Yaşam”

“TORUNLARIMDAN KAÇIYORUM”

Emekli Ali Osman Daşkan, aldığı emekli maaşıyla Türkiye şartlarında geçinmenin mümkün olmadığını ifade ederek, AKP'ye yüklendi.

Cebinde parası olmadığı için torunlarından kaçtığını söyleyen Daşkan tepkisini şöyle dile getirdi:

“Eskiden bayram geldiği zaman seviniyorduk. Çocuklarımıza ve torunlarımıza para veriyorduk. Şimdi bayram gelmesini istemiyoruz. Çünkü yüreğimiz kaldırmıyor. Ne çocuklarımıza ne de torunlarımıza para verebiliyoruz. Bir emekli olarak da bir şeyler yapamamanın ezikliğini yaşıyorum. Torunumdan kaçıyorum. Emeklileri görmeyenleri bizde görmeyeceğiz. Eğer bizi bu hale düşürmüşlerse bunun sebebi bellidir. Bize yöneten AKP'ye artık oy vermeyeceğiz. Bu ülkede 13 milyon emekli var. Bizi bu hale düşürenlerden hesap soracağım.”

“ESKİDEN ÜÇ TENCERE YEMEK YAPARKEN, ŞİMDİ 1 TENCERE”

Eşinden ayrılmış 2 çocuk annesi Gülay Mutlu ise, tek başına artık ayakta durmakta zorlandığını belirterek şöyle konuştu: “Bir anne olarak artık boynum bükük pazara gidiyorum. Sadece bir tane bir şey alabiliyorum. Eskiden üç tencere evimde yemek kaynatırken, şimdi sadece bir tencere kaynatabiliyorum. Çünkü gücümüz yetmiyor. Çocuklarımın yüzüne bakamıyorum. Nasıl elektriğimi, doğalgazımı ödeyeyim. Çocuklarımı nasıl okutabilirim. Çünkü eğitim bile artık neredeyse paralı. Eskiden tek başıma ayakta durabiliyorum diyordum. Şimdi ayakta durmakta zorlanıyorum. Yeter artık bize bu zulüm.”

“AKP'DEN KURTULMADAN KURTULUŞUMUZ YOK”

Vatandaşların tepkilerini dinleyen CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban ise 20 yıllık AKP iktidarı döneminde ülkede her şeyin bittiğinin altını çizerek şu ifadelere yer verdi: “20 yıldır AKP yönettiği ülkede her şey bitti. Tarım, hayvancılık, esnaf, ekonomi, hukuk, eğitim ve halk bitti.

Pazar yerleri artık yangın yeri. Artık insanlar günlük değil, öğünlük yaşıyor. Bu kader değildir. Hayat pahalılığı ve yoksulluk bu ülkenin kaderi değildir. Bunlar AKP'nin tercihidir. Recep Tayyip Erdoğan, ‘Faiz sebep, enflasyon sonuç' diyor. Bizde diyoruz ki AKP sebep, hayat pahalılığı, açlık ve zulüm sonuçtur. Yaşadığımız bu durum 20 yıllık AKP iktidarının sonucudur. Bu ülkede AKP'den kurtulmadan kurtuluşumuz yok. Bu kurtuluşun yolu demokratik seçimdir. Sandık gelecek, AKP gidecek.”

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