67 kaçak göçmen için aynı adrese ikamet başvurusu yaptılar

İstanbul’da sosyal medya üzerinden ilan vererek, kaçak durumdaki yabancıların ikamet izin sorunlarını 2 bin dolar karşılığında çözeceklerini iddia eden iki kişi yakalandı. Zanlıların 67 kaçak göçmene kendi adresleri üzerinden kira sözleşmesi düzenledikleri belirlendi.

Habip ATAM

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İstanbul Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri sosyal medya üzerinden, kaçak göçmenlere yönelik ilan veren bazı şüpheliler belirledi.

Şüphelilerin verdikleri ilanda, “Göç İdaresi'nde herhangi bir randevuya katılmadan ve idareye herhangi bir evrak sunmadan gerek legal gerekse illegal durumda olan kişilere ikamet izni temin edilebileceği, ayrıca ikamet izni reddedilen yabancılara tekrar ikamet izni çıkartılabileceği” bilgileri yer aldığı belirtildi. Bu durum üzerine polis çalışma başlatıldı.

ADAM BAŞI 2 BİN DOLAR

Usulsüz ikamet işlemleri için 2 bin dolar isteyen şüphelilerin adreslerinin Bağcılar'da olduğu belirlendi. Polis ekiplerince belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Baskında M.T. ve Y.T. isimli şüpheliler yakalandı.

Adreste yapılan aramalarda, polis ekiplerince kaçak olduğu değerlendirilen 280 paket sigara ve 67 şişe içki, ikamet izni başvurusunda kullanılmak üzere çok sayıda usulsüz evrak ele geçirildi.

USULSÜZ KİRA SÖZLEŞMESİ

Yapılan araştırmalarda şüphelilerin yabancı uyruklu 67 kişiye, kendi ikamet adresleri üzerinden usulsüz kira sözleşmesi hazırladıkları belirtildi. Bu yöntemle Göç İdaresi'ne teslim edilen başvuru evraklarında sahtecilik ve usulsüzlük yaptıkları belirlendiği öğrenildi.

120 BİN LİRA CEZA

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Şüphelilere ait işyerine ise idari yönden toplam 120 bin lira para cezası kesildiği öğrenildi.

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