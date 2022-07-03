Altılı masa beşinci kez buluştu: Adayın ismi değil yetkileri konuşuldu

CHP, İyi Parti, Gelecek Partisi, DEVA, Saadet Partisi ve Demokrat Parti’den altılı masada beşinci toplantı İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ev sahipliğinde yapıldı. Toplantıda Cumhurbaşkanı adayının ismi değil, yetkileri konuşuldu. Liderler, Ankara’nın değişik ilçelerinde evlerine ekonomik katkı sunan ev hanımlarının yaptığı ev yemeklerini yedi.

Veli TOPRAK

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CHP, İyi Parti, Gelecek Partisi, DEVA, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'den altılı masada beşinci toplantı İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ev sahipliğinde yapıldı. Toplantıda Cumhurbaşkanı adayının ismi değil, yetkileri konuşuldu.

Beşinci toplantı daha önceki toplantıların aksine erken bir saatte gerçekleşti. Liderler ilk 4 buluşmayı saat 19'da başlatıp, geç saatlere kadar toplantı yapıyordu. Akşener'in ev sahipliğindeki buluşma saat 14.00'de başladı.

YETKİLERİ MASAYA YATIRILDI

Cumhurbaşkanı adayının ismini konuşmama kararı alan 6 lider, bu toplantıda Cumhurbaşkanının geçiş süreci sonrasındaki yetkilerini ele aldı. Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem'e geçişte Anayasa'nın değişecek maddeleri konuşuldu. Altı partiden genel başkan yardımcıları tarafından yürütülen, “Anayasal ve Yasal Reformlar Komisyonunun çalışması değerlendirildi. Komisyonun önerdiği yasama ve yargı bağımsızlığı için Anayasa'da yapılacak değişiklik önerileri konuşuldu. Başbakanlık makamının yeniden ihdas edilmesi, Bakanlar Kurulu ile HSK'nın yeni sistemdeki yeri ele alındı.

EKONOMİ KRİZ ELE ALINDI

5. buluşmada siyasi konuların yanı sıra yaşanan ekonomik kriz konuşuldu. Yüksek enflasyon, arka arkaya gelen zamlar ile vatandaşın yaşadığı ekonomik zorlukları değerlendiren liderler, yeni döneme ilişkin çözüm önerilerini dile getirdiler.

SON TOPLANTI AĞUSTOS'TA

Altı lider son olarak 29 Mayıs'ta Ahmet Davutoğlu'nun ev sahipliğinde 4. Kez bir araya gelmişti. Dün yapılan toplantıdan sonra 6. ve son buluşma ağustos ayı içinde Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

YEMEKLER EV HANIMLARINDAN

6 liderin yemekleri ‘ev hanımları' tarafından yapıldı. Akşener'in isteğiyle Ankara'nın çeşitli ilçelerinden ev ekonomisine katkı sunan kadınların yaptığı şu menü liderlere ikram edildi: Tarhana Çorbası, Zeytinyağlı Barbunya, Zeytinyağlı Sarma, Su Böreği, Yoğurtlu Tarator, Balık Lokum, Gavurdağı Salata, Bulgur Pilavı, Kuzu Güveç, Meyve Tabağı, Dondurma, Gaziantep ve Beypazarı Baklavası.

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