6’lı masa tarafından oluşturulan Kurumsal Reform Komisyonu toplanıyor

6 muhalefet partisinin bir araya geldiği 'Altılı Masa' kapsamında oluşturulan 'Kurumsal Reformlar Komisyonu' yarın bir araya gelerek yaptıkları çalışmaları kamuoyuna açıklayacak. Komisyon, kamu maliyesindeki gerçek durumun ve geleceğe yönelik yükümlülüklerin tespitinin yanı sıra Stratejik Planlama Teşkilatı kurulması, TCMB'nin kurumsal yapısının güçlendirilmesi ve bağımsızlığının teminat altına alınması gibi konular üzerinde çalışıyordu.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

6 muhalefet partisinin bir araya geldiği 6’lı masa kapsamında oluşturulan ‘Kurumsal Reformlar Komisyonu’ yarın toplanıyor.

Cumhuriyet Halk Partisi Ekonomi Politikaları ve İşveren Örgütlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, DEVA Partisi Ekonomi ve Finans Politikaları Başkanı İbrahim Çanakcı, Demokrat Parti Ekonomik İşler Başkanı Bülent Şahinalp, Gelecek Partisi Politika İzleme Kurulu Başkanı Feridun Bilgin, İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz ve Saadet Partisi Ekonomik İşler Başkanı Sabri Tekir’den oluşan Kurumsal Reformlar Komisyonu, yaptıkları çalışmaları 13 Haziran Pazartesi saat 11.00’de TBB Litai Konukevi’nde kamuoyu ile paylaşacak.

29 Mayıs’ta 6 siyasi parti genel başkanının bir araya geldiği Liderler Zirvesi’nin sonuç bildirgesinde Kurumsal Reformlar Komisyonu ile ilgili şu kararlar çıkmıştı:

* “Kurumsal Reformlar Komisyonu kamu maliyesindeki gerçek durumun ve geleceğe yönelik yükümlülüklerin tesbitinin yanı sıra Stratejik Planlama Teşkilatı kurulması, TCMB’nin kurumsal yapısının güçlendirilmesi ve bağımsızlığının teminat altına alınması ve Ekonomik ve Sosyal Konsey’in yeniden yapılandırılarak işlevsel hale getirilmesine yönelik ilkesel ve yapısal reformların çerçevesini oluşturmuş bulunmaktadır.

* Komisyonumuz bu kurumlardaki tahribatı tespit ve bu tahribatın giderilmesi için atılacak kurumsal reform adımları için geliştirdiği somut önerileri 13 Haziran 2022 Pazartesi günü kamuoyumuzla paylaşacaktır.”

İlginizi Çekebilir 'Altılı Masa'nın beraber çalışması ve çözüm üretmesi gerekiyor'