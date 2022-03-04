7.5 milyonluk sahte parfüm ele geçirildi: Hepsi imha edilecek

İstanbul'da sahte parfüm satanlara yönelik operasyon düzenleyen polis, 7 milyon 500 bin lira değerinde sahte parfüm ele geçirdi. Parfümlerin insan sağlığına zararlı olduğu ve imha edileceği belirtildi.

Habip ATAM

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Operasyon, Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Polis ekipleri sahte parfüm satılan bazı adresleri belirledi. Bunun üzerine Fatih’teki 3 adrese eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi. Düzenlenen baskında 3 şüpheli yakalanırken, birçok ünlü markanın imitasyonlarının da aralarında bulunduğu çok sayıda sahte parfüm ele geçirildi. Ele geçirilen parfümlerin piyasa değerinin 7.5 milyon lira olduğu belirtildi.

SAĞLIK AÇISINDAN RİSKLİ

Ele geçirilen parfümlerin sağlıksız ortamlarda üretildiği, içeriklerinde sağlık açısında risk oluşturacak karışımlar bulunduğu ifade edildi. Özellikle cilt sorunlarına sebep olacak kimyasallar barındırdığı belirtilen parfümlerin imha edileceği öğrenildi.

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