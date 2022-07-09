7 ayda ülkelerine gönderilen göçmen sayısı açıklandı
İçişleri Bakanlığı, 1 Ocak - 7 Temmuz 2022 tarihleri arasında ülkelerine gönderilen göçmen sayısını duyurdu.
İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Daire Başkanlığı, 1-7 Temmuz tarihlerinde düzensiz göçmenlere ilişkin verileri paylaştı.
1-7 Temmuz tarihlerinde yakalanan düzensiz göçmen sayısının 5 bin 923 olduğu bildirildi.
Yakalanan düzensiz göçmenlerin bin 980'inin Afganistan, 364'ünün Pakistan uyruklu olduğu belirtildi.
Yakalanan 5 bin 923 düzensiz göçmenden toplam 3 bin 778'inin ülkelerine geri gönderildiği açıklandı.
7 AYDA GERİ GÖNDERİLEN GÖÇMEN SAYISI AÇIKLANDI
1 Ocak – 7 Temmuz 2022 itibariyle gönderilen düzensiz göçmen sayısı 52 bin 11 olarak açıklandı.
Geri gönderilen göçmenlerden 30 bin 519'unun Afganistan, 6 bin 759'unun Pakistan uyruklu olduğu bildirildi.