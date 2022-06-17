7 tane ineğini kestiren çiftçi: Öldük artık, kurtar bizi Meral Abla

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Manisa'da vatandaşlara seslendi. Hayvancılıkla ve tarımla uğraşan bir vatandaş, "7 tane ineğimi kestirdim. Yem alamadım yem... 30 lira mazot, ne yapacağız biz? Öldük artık. Kurtar bizi Meral Abla kurtar!" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

İlker KILIÇASLAN

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yaklaşık 2 yıldır gerçekleştirdiği esnaf ziyaretlerine bugün Manisa’da devam etti. Akşener, ilk durağı olan Salihli ilçesinde kendisini takip eden vatandaşlara seslendi, sorunlarını ve taleplerini dinledi.

Akşener, kendi konuşmadan önce yurttaşlara mikrofon uzattı. Bir vatandaş ağlamaklı sesle, “Her şey pahalı. Hiçbir şey alamıyorum” diyerek isyan etti.

“KURTAR BİZİ MERAL ABLA”

Hayvancılıkla ve tarımla uğraşan bir vatandaş ise, “7 tane ineğimi kestirdim. Yem alamadım yem… 30 lira mazot, ne yapacağız biz? Öldük artık. Kurtar bizi Meral Abla kurtar” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Ardından Akşener vatandaşlara şöyle seslendi:

“(Siyasetçileri) Her birini buraya benim gibi getirteceksiniz. El ele vereceğiz sizinle beraber. Ve bütün o ağaları, bütün muhteremleri karşınızda, ben başta olmak üzere, durduracağız. El ele vereceğiz ve bu harami düzeni birlikte yıkacağız.

“HARAM ZIKKIM OLSUN”

Senin çocuğun 92 puan alıp atanamamışken, mülakatta elenmişken; yanında AK Partili dayısı olan gencin 58 puanla atandığının bilgisini alıyorum. Senin çocuğun mutsuzken 5 maaşlı danışmanlar var. 10 maaşlı danışmanlar var. Haram olsun, zıkkım olsun.

“AZ KALDI”

4 yıl okumuş üniversite mezunu evladın iş bulamadığı için, atanamadığı için, büyük şehirlerde motokurye olmak için ehliyet almaya gayret ederken; 5 maaş alan, hiçbir iş yapmayan, yan gelip yatan danışmanlar var bu ülkede. Az kaldı. Birlikte el ele verip bu harami düzeni beraber yıkacağız.”

“50 LİRALIK KIYMAYI DÖRDE BÖLÜYORUM”

Akşener daha sonra ilçedeki esnafı ziyaret etti. Bir tatlıcıda çalışan Ayfer Tezcan, Akşener’in, ‘Ne sıklıkla kırmızı et tüketiyorsunuz?’ sorusuna, “Ayda bir… 50 liralık kıyma alıyorum, yemeğin içine koymak için. 50 liralık kıymayı 4 kere kullanıyorum. Ne yapayım?” yanıtını verdi.

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