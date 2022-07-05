75 yaşındaki kadın: Keşke zam yapmasalardı, fiyatları düşürselerdi

En düşük emekli maaşının 3 bin 500 liraya yükselmesi hayat pahalılığında yaşam mücadelesi veren emeklileri mutlu etmedi. Pazarda poşetinin yarısını bile dolduramadığını söyleyen 75 yaşındaki emekli bir kadın, "Kaşıkla yaptıkları zammı kepçeyle alıyorlar. Keşke zam yapmasalardı da fiyatları düşürselerdi" sözleriyle isyan etti.

İlker KILIÇASLAN

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Asgari ücretin 5 bin 500 liraya, emekli maaşının ise 3 bin 500 liraya yükseltilmesi hayat pahalılığı sebebiyle ekonomik dar boğazın içinde olan vatandaşı memnun etmedi. CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban, CHP Yunusemre İlçe Başkanı Av .Yalçın Arcak ile birlikte pazaryerini ziyaret ederek hem esnafın hem de vatandaşın ekonomik sıkıntıyla ilgili şikayetlerini dinledi.

CHP'lileri karşısında gören pazarcı esnafı artan girdi maliyetleri sebebiyle artık tezgah açacak güçlerinin kalmadığını belirtirken, vatandaş ise fiyatların yüksekliğinden dert yandı.

“ARTIK TEZGAH AÇACAK GÜCÜMÜZ KALMADI”

CHP'lilerin “İşler nasıl?” sorusuna cevap veren ve 40 yıldır pazarcılık yaptığını belirten bir esnaf, son bir yıldır tezgah açmaktan korktuklarını ifade etti.

Her gün tezgahını zararla açtığını ifade eden esnaf isyanını şu şekilde dile getirdi: “Son bir yıldır tezgah açmaya korkar hale geldik. Çünkü her gün zarar. Artık tezgahı açmak dahi istemiyoruz. Özellikle mazot fiyatları belimizi büküyor, devamlı müşterilerimiz olmasa artık pazar tezgahını açmayacağız. Çünkü dayanacak gücümüz kalmadı. Asgari ücrete, emekliye zam yapılsa ne olur ki vatandaşın alım gücü hala düşük.”

Halkın alım gücünün, kendilerinin ise tezgah açacak güçlerinin kalmadığını ifade eden bir başka pazarcı esnafı ise yaşadığı sıkıntısını şöyle ifade etti:

“Tarlaya ilaç atamıyoruz, gübre atamıyoruz. Çünkü maliyetler 5-6 katına çıktı. Geçen sene 150 liraya aldığım gübrenin çuvalı bu sene 750 lira olmuş. Bu sene tarlama gübre atamadım. Geçen seni 100 lirayla mazotla tarlamı sürebiliyorken, bu yıl 100 lirayla bir metrekare yeri bile süremiyorsun. Satış deseniz onu da ancak 1 lira karla satıyoruz. Geçen sene 30 liraya aldığım poşeti şimdi 120 liraya alıyorum. 120 kilo satış yapacağım ki poşetin parasını karşılıyayım. Zaten halkın alım gücü kalmadı. Biz artık bu işin içinden çıkamıyoruz”

“KAŞIKLA YAPTIKLARI ZAMMI KEPÇEYLE GERİ ALIYORLAR”

Pazar yerine alışverişe gelen 75 yaşındaki emekli bir kadın ise bu yıl kadar zor bir dönem geçirmediğini, hayat pahalılığının önüne geçilmediği takdirde emeklinin maaşının 3 bin 500 liraya yükseltilmesinin bir faydasının olmayacağını ifade etti.

Emekliye yapılan zamdan çok fiyatların düşürülmesi gerektiğini dile getiren emekli vatandaş şu ifadelere yer verdi:

“Geçen sene azda olsa 20-30 lira ile yine bir şeyler alabiliyorduk. Bu yıl hiçbir şey alamıyorsun. İki saat boyunca pazar yerini gezdim elimdeki poşetin yarısını dile dolduramadım. Emekli insanlarız. Şimdi emekliye, asgari ücrete zam yaptık diyorlar. Ama bu zammın arkasından başka şeylere zam yapıyorlar. Kaşıkla yaptıkları zammı bizden kepçe ile geri alıyorlar. Keşke zam yapmasalardı da bu fiyatları düşürselerdi. Hayat pahalılığının önüne geçselerdi.”

“BİR ÜLKE ÜRETİM YAPMAZSA ÇÖKER”

Yaklaşık 2 saat süren pazar çalışması sonrası açıklamalarda bulunan CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban, asgari ücrete ve emekliye yapılan zamların mutfaktaki ve vatandaşın cebindeki yangını söndürmediğini ifade ederek, iktidarı eleştirdi.

CHP Manisa İl Başkanı Balaban yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Pazar yeri ziyaretimizde gördük ki ne asgari ücrete ne de emekli maaşına yapılan zam ekonomik krizin yarattığı yangına söndürememiş. Vatandaşımız ve esnafımız yapılan zamdan beklediği umudu bulamamış. Çünkü onlar da biliyorlar ki AKP iktidarı çay kaşığının ucu ile veriyorsa kepçe ile geri alacak. Buradan bir kez daha söylüyoruz vatandaşın alım gücünü artırmak zorundasınız. Bunu da ancak üretime, çiftçiye, üreticiye destek olarak yapabiliriz. Bir ülke eğer üretmezse, üretim yapmazsa çöker. Ama AKP iktidarı tercihini her zamanki gibi beşli çetelerden yana kullanıyor, onlara destek oluyor. Vatandaşın, esnafı, çiftçinin, emeklinin, emekçinin sıkıntısı hiçbir zaman akıllarında değil. Artık bulundukları makamlara halkın oylarıyla geldiklerini unutmuşlar. Ama şunu bilsinler ki onları iktidar yapan halk, kendisini unutanları da sandıkta unutmasını çok iyi bilir.”

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