7500 sözleşmeli uzman erbaş alımı yapılacak

İçişleri Bakanlığı Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı tarafından yayınlanan ilana göre 7500 sözleşmeli uzman erbaş (erkek) temin edilecek.

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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Jandarma Genel Komutanlığına 6605 jandarma, 11 at bakıcısı, 14 bot serdümeni, 250 sıhhiyeci, 200 muhabere, 10 havacılık, 400 lojistik (mesleki nitelikli) ve 10 bando alt branşlarında olmak üzere toplam 7500 sözleşmeli uzman erbaş (erkek) temin edilecektir.

Başvurular, 12-26 Eylül 2022 tarihleri arasında internet üzerinden yapılacaktır.

Başvuruların başlama ve bitiş saatleri, temini yapılacak sözleşmeli uzman erbaş branşları, temin şartları ve diğer detaylar www.jandarma.gov.tr, www.jsga.edu.tr ve www.kamuilan.sbb.gov.tr internet sitelerinde yayımlanacak olan ‘‘2023 Yılı Jandarma Genel Komutanlığı Sözleşmeli Uzman Erbaş Temini'' kılavuzunda belirtilmiştir.

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