78 yıllık fidanlığı sanayi yapacaklardı, dikkat çeken karar

Manisa Muradiye'den Türkiye ve yurtdışına milyonlarca çeşit fidan yetiştiren 78 yıllık Orman Fidanlığı’nın, Organize Sanayi Bölgesi’ne satışının iptali için Manisa 2. İdare Mahkemesi’ne açılan davada mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi. Kararda, alanın satışında kamu yararı olmadığı ve bölgenin verimli tarım arazisi olduğu vurgusu yapıldı.

İlker KILIÇASLAN

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Türkiye başta olmak üzere, birçok ülkeye milyonlarca fidan ile süs bitkisi yetiştirerek satışını gerçekleştiren ve yıllık 5 milyon fidan üretim kapasitesine sahip olan Manisa'da devlete ait olan Muradiye Orman Fidanlığı, kentteki organize sanayi bölgesi genişleme çalışması kapsamında Organize Sanayi Bölgesi 7'nci kısım ilave alanı olarak ayrılmıştı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı olan Muradiye Orman Fidanlığı'nın bulunduğu 1009 dönümlük alan 5 milyon 317 bin 430 liraya Manisa Organize Sanayi Bölgesi'ne satılmıştı.

Birinci sınıf tarım arazisi vasfında olan ve 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu uyarınca Bakanlar Kurulu kararı ile ‘Büyük Ova Koruma Alanı' kapsamında olan Muradiye Orman Fidanlığı'nın satışının iptali için Manisa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Çevre Derneği tarafından 2021 yılı Kasım ayında Manisa 2.İdare Mahkemesi'ne dava açılmıştı.

SATIŞIN İPTALİ İÇİN İLK KARAR ÇIKTI

Satışın iptali için açılan davada geçen 1 yıllım süre zarfında bilirkişi raporları doğrultusunda Manisa 2. İdare Mahkemesi, geçtiğimiz hafta satış için yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Davayı açan Manisa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Çevre Derneği'nin başkanı ve emekli Yargıtay üyesi Ali Suat Ertosun, Ziraat Mühendisleri Odası'nda basın toplantısı düzenleyerek süreç hakkında bilgi verdi.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan dernek başkanı Ali Suat Ertosun, verimli tarım arazisinin ve milyonlarca fidanın yetiştirildiği bir alanın sanayileşmeye kurban edilmesine izin vermeyeceklerini ifade ederek şöyle konuştu:

“Bu bölge mutlak bir tarım arazisi. Ayrıca ‘Büyük Ova Koruma Alanı' içerisinde. Ancak alternatif yer yok denilerek burayı sanayileştirmek istiyorlar.

Ayrıca bu alanı başkanlığını Manisa Valisi'nin yaptığı toprak koruma kurulunun uygun görmesi de garip bir olaydır. Satışın iptali konusunda Manisa 2. İdare Mahkemesi'ne açtığımız davada ilk karar çıktı.

Mahkeme bu alanın tarım arazisi olduğu ve satışında bir kamu yararını olmadığı gerekçeleriyle ilk olarak satışla ilgili yürütmeyi durdurma kararı verdi. Kararda ayrıca Toprak Koruma Kurulu'nun verdiği kararlarla da alakalı yürütmeyi durdurma kararı verildi. Bu karar hem Türkiye için, hem kentimiz hem de bizim için sevindirici bir haberdir.”

“ŞİMDİ İPTALİ İÇİN KARAR BEKLİYORUZ”

Açıklamasının devamında bilirkişi raporlarından da söz eden dernek başkanı Ali Suat Ertosun sözlerine şeyle devam etti:

“Mahkeme tarafından atanan ilk bilirkişilerin raporuna itiraz etmişlerdi. Daha sonra ikinci defa atanan bilirkişilerin raporları, daha önceki raporları taktikler nitelikte oldu. Ayrıca bilirkişi raporu da bizim iddialarımızı doğrular nitelikte oldu.

Bilirkişi raporunda burasının birinci sınıf tarım arazisi olduğu, Büyük Ova Koruma Alanı kapsamı içerisinde yer aldığı, birinci sınıf bir tarım arazisinin sanayileşmeye açılamayacağı vurgusu yapıldı.

Dernek olarak asla sanayileşmeye karşı değiliz. Ancak sanayileşmenin tarım arazileri üzerine yapılmasına karşıyız. Çevreye zarar verecek sanayileşmenin karşısındayız. Çünkü biz bu toprakları emanet aldık.

Bu emaneti de çocuklarımıza emanet edeceğiz. Manisa 2. İdare Mahkemesi'nin satış ile ilgiyi verdiği yürütmeyi durdurma kararını ardından şimdi satışın iptali kararını bekliyoruz.

Muradiye Orman Fidanlığı'nın bulunduğu arazisini tapusunun bir an önce Tarım ve Orman Bakanlığı'na devredilmesini bekliyoruz.”

Dernek Başkanı Ertosun açıklamasında son olarak, satışın iptali konusunda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na da ayrı bir dava açtıklarını, bakanlığın satış konusunda verdiği kararın iptali konusunda da olumlu bir karar beklediklerini ifade etti.

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