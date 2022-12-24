7’den 70’e adalet arayan toplum olduk

AKP iktidarda 20 yılını geride bırakırken, Türkiye’de yargıya güvensizlik had safhaya çıktı. Politikacılar da sıradan vatandaş da ‘adaletsizlik’ten şikayetçi.

Başak KAYA

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın “Adalet dağıtamayan bir devlet, temeli çürük bina gibi yıkılıp gitmeye mahkumdur” sözleri, Türkiye'de sık sık yaşanan adaletten uzak uygulamaları gündeme getirdi. Kamuoyunun tartıştığı birçok olay, adaletin hakça dağıtılmadığına örnek olarak gösteriliyor:

VURAL AVAR OLAYI: 28 Şubat davasından müebbet hapse mahkum edilen 85 yaşındaki emekli korgeneral Vural Avar demans hastası olması, kendini idare edememesi ve 3 kaburgası kırık olmasına rağmen tahliye edilmedi. 11 doktor “Cezaevinde kalmasında sakınca yoktur'' raporu verdi. Avar bu rapordan 28 gün sonra cezaevinde hayatını kaybetti.

İMAMOĞLU DAVASI: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik “ahmak” lafı, YSK üyelerine söylenmiş gibi değerlendirildi. İmamoğlu 2 yıl 7 ay hapse mahkum edildi, siyasi yasak getirildi. Ardından İBB'ye işe alımlarda ‘terör' soruşturması da açılarak kuşatma derinleştirildi.

3-5 MAAŞLI BÜROKRATLAR: Bakan yardımcıları, kurum başkanları, genel müdürler, uzmanlık alanı olmayan birimlerde yönetim kurulu üyesi yapılarak 2-5 maaş birden alıyor. Kültür Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan gibi aylık ücreti 313 bin liraya kadar çıkan isimler var

YANDAŞ İHALELER: Doğal afet gibi acil durumlarda kullanılması gereken Kamu İhale Kanunu'nun 21-B maddesi yandaşların alacağı ihalelerde işletiliyor. Son olarak Bodrum'da 10 milyar liralık bir ihale, Sanayi Bakanı Mustafa Varank'ın yeğenine verildi ancak tepkiler üzerine iptal edildi.

LİYAKATSİZ ATAMALAR. Kamuda uygulanan mülakat sınavları liyakatsiz atamaların önünü açtı. Yazılı sınavda 90 puan alan adaylar sözlü sınavda elendi. Yandaşların yakınları yazılı sınavda düşük puan almasına rağmen sözlü sınavda geçirilip kamuya atandı. Özel kalem müdürlüklerine sık sık yapılan atamalar da KPSS'siz kamuya girişin anahtarı oldu.

TARİKAT İSTİSMARI: Hiranur Vakfı kurucularından Yusuf Ziya Gümüşel'in imam nikahıyla evlendirdiği 6 yaşındaki kız çocuğunun yıllarca cinsel istismara uğradığı, ancak Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın davayı kamuoyundan gizlediği ortaya çıktı. Sanıklar korundu, kamuoyu baskısı sonucu tutuklanabildi.

GEÇMEDİĞİMİZ KÖPRÜLER: YİD modeli ile yapılan köprü, otoyol, havaalanı gibi projelere uzun vadeli, yolcu ve geçiş garantileri verildi. Köprü, otoyoldan geçen ya da geçmeyen, havaalanından uçmayan yolcular için verilen Hazine garantileri nedeniyle vatandaşların vergileri müteahhitlere gidiyor.

YARGIYA YANDAŞ ATAMA: Geçmişte AKP'nin il ilçe yöneticisi olan, belediye başkanı ya da milletvekili aday adayı olan isimler hakim-savcı yapıldı.