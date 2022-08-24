8 ilde sağanak! Ev ve iş yerlerini su bastı, valilik idari izin kararı aldı

Meteoroloji'nin art arda yaptığı uyarının ardından 8 ilde sağanak yağış etkili oldu. Taşan dere nedeniyle hastane ve birçok ev ile iş yerini su basarken bir ilde de beklenen kuvvetli yağış nedeniyle hamile ve engelli kamu personelinin yarın idari izinli sayılacağı duyuruldu. Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, en az 20 il için yağış uyarısında bulundu.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Yaz ayında etkili olan sağanak yağış beraberinde felaketi de getirdi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD), 11 il için kuvvetli yağış uyarısının ardından İzmir’de saat 16.00 sıralarında etkili olan sağanak, hayatını olumsuz etkiledi.

Bayraklı ve Bornova ilçelerinde bazı cadde ve sokaklar yağmur sularıyla doldu. Bazı sürücüler araçlarını yol kenarına çekip, bir süre sağanağın dinmesini bekledi.

Bu nedenle trafikte aksamalar yaşandı. Belediye ekipleri yağışın ardından teyakkuza geçti.

“SUYUN ÇEKİLMESİNİ BEKLİYORUZ”

Sağanakta sularla dolan cadde ve sokaklardaki sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı. Kavşaktan geçmek için biriken suyun çekilmesini bekleyen sürücülerden Mutlu Çağlar, “Suyun çekilmesini bekliyoruz. Aracım da su alacak. Aracımı ve kendimi tehlikeye atmamak için beklemekten başka çarem yok. Yolda kalan arabalar da oldu. Burada herhangi bir çalışma yapıldığını görmedim” dedi.

Ali Sezer Tüfekçi ise “Burada böyle bir şey ilk kez oluyor. Altyapıda sorun var. Düzelttiklerini söylediler ama demek ki düzeltilmemiş” ifadelerini kullandı.

BORNOVA’DA ÜNİVERSİTE HASTANESİNİ SU BASTI

Bornova ilçesindeki Ege Üniversitesi Hastanesi’nin polikliniklerinin olduğu binada da su baskını yaşandı. Hastanenin ilk katındaki tüm servislerin faaliyetleri dururken, personel suyu kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı. Suların bastığı ilk katta bulunan sağlık çalışanları, hastalar ve hasta yakınları ıslanmamak için ayaklarına poşet geçirip binadan çıktı.

“AYAKLARIMA POŞET GEÇİRDİM”

Hastanede kızı tedavi gören Emine Uslu, “Bir anda yağmur şiddetli şekilde gök gürültüsüyle birlikte bastırmaya başladı. Söyleyecek bir şey bulamıyorum. Hastam vardı, hastanede kızım yatıyordu ama yukarıdaki katlarda olduğu için onun açısından sorun olmadı. Bir anda yağmur çamur bastırdı ve poliklinikler su doldu. Mağdur kaldık çıkamadık, mecbur ayaklarıma poşet geçirdim” dedi.

İŞ YERLERİNİ SU BASTI

İzmir’de etkili olan sağanak nedeniyle Aliya İzzetbegoviç Caddesi’ndeki bazı iş yerlerini su bastı. Mansuroğlu Mahallesi’ndeki bir restoranın da mutfak bölümü sular altında kaldı.

Çalışanlar, kovalarla suları tahliye etmeye çalıştı. İş yeri sahibi Edis Hatipoğlu, “20 dakikalık yağmurda bu hale geldik. Her yağmurda rögarlar anında doluyor ve iş yerimizi su basıyor. Biz de imece usulü suyu çekmeye çalışıyoruz. Belediyeyi aradığımızda bizi sıraya aldıklarını söylediler. Kendi önlemlerimizi almaya çalışıyoruz ama yeterli olmuyor” dedi.

MUĞLA

Milas’ta kısa süreli etkili olan gök gürültülü sağanak yağış, gündelik yaşamı olumsuz etkiledi. Gün ortasında başlayan ve kent merkezinde etkili olan sağanak yağış, kırsalı da etkiledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre; Milas bugünden itibaren yağışlı havanın etkisine girecek. Milas için bugün ve yarın için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapılırken; gök gürültülü sağanak yağışa karşı dikkatli olunması isteniyor.

Meteoroloji'den yapılan uyarıda ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

AYDIN

Meteoroloji’nin Aydın için yağış uyarısının ardından beklenen yağış başladı. Efeler ilçesinde öğlen saatlerinde başlayan yağış devam ederken, yağışların il genelinde aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

METEOROLOJİ UYARDI

Meteoroloji'den yapılan uyarıda, Aydın il genelinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Karpuzlu, Çine, Koçarlı çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden oluşabilecek, kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile hortum gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

MANİSA

Meteoroloji tarafından dolu ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapılan 11 şehirden biri olan Manisa’da saat 15.30 sıralarında dolu ile birlikte başlayan sağanak yağış etkili oluyor.

Yağmurun etkisiyle yol kenarlarında biriken su birikintilerinin yağmur mazgallarında akıp gitmesiyle şehir merkezinde bir olumsuzluk yaşanmadığı görülürken bazı vatandaşlar da aylar sonra gelen yağmurun sevincini yaşadı.

Yağmura hazırlıksız yakalanan bir vatandaş birçok büyükşehirde çok daha az yağan yağmura rağmen şehirleri sel aldığını ve su baskınları yaşandığını hatırlatarak Manisa Büyükşehir Belediyesinin altyapı çalışmalarını güzel bir şekilde yapması nedeniyle bir olumsuzluk yaşanmadığını söyledi.

Öte yandan yağmura hazırlıksız yakalanan çok sayıda vatandaş kaldırım kenarlarında tente altlarına sığınarak yağmurun dinmesini bekledi.

ÜZÜM SERGİLERİ SU ALTINDA KALDI

Manisa’da sağanak yağış etkili olurken, bazı üzüm bağlarından kesilen ve kurutulmaya bırakılan çekirdeksiz Sultaniye üzümler su altında kaldı.

Yunusemre ilçesi Muradiye Mahallesindeki bazı üzüm kurutma sergilerinin zarar gördüğünü kaydeden Şehzadeler Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Altındağ, “Yağışlardan dolayı bazı bölgelerde kurutmaya bırakılan üzümler yağmur altında kaldı. Zarar gören üreticilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Meteoroloji verilerine göre yağışların 1-2 gün daha devam edeceğini öğrendik. Özellikle bu konuda üreticilerimizi ürünlerinin zarar görmemesi noktasında uyarıyoruz” dedi.

BURSA

Kent merkezinde öğle saatlerinde öğle saatlerinden itibaren yer yer gök gürültülü sağanak etkili olurken, Keles ile Osmangazi ilçelerinin yüksek rakımdaki mahallelerine dolu yağdı.

Keleste ceviz büyüklüğünde yağan dolu hayatı olumsuz etkiledi. Bir vatandaşın aracını, branda örterek doludan korumaya çalıştığı anlar, kameraya yansıdı. Dolu, tarım arazilerine de zarar verdi.

Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan değerlendirmeye göre Bursada metrekareye saatte 75 kilo yağış düşmesi bekleniyor. Gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle oluşabilecek sel ve su baskınlarına karşı hem Bursa Valiliği hem de Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sosyal medya hesaplarından vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Yapılan turuncu kodlu uyarının geçerlilik tarihi bu gece yarısına kadardı, ancak Meteoroloji Genel Müdürlüğünden ikinci bir uyarı daha geldi. Bursa için yarın saat 23.00a kadar kuvvetli yağış uyarısı verildi.

ÇANAKKALE

Marmara, Ege ve Trakya bölgelerinde birkaç gündür belli aralıklarla süren yağmurdan birçok bölge etkilendi.

Ezine’de bugün saat 16.00 sıralarında başlayan yağmurda, sanayi sitesindeki bazı bölgeler sular altında kaldı. Şehir merkezinde araç sürücüleri ve yayalar zaman zaman zor anlar yaşadı.

Şiddetli yağmurun etkisiyle bazı ağaçlar da zarar gördü. Ezine Belediyesi ekipleri, bölgede bir yandan temizlik çalışmaları yaparken bir yandan da mağdur olan vatandaşlara yardımcı olmaya devam ediyor.

EZİNE’DE SAĞANAK VE DOLU ETKİLİ OLDU

Çanakkale’de beklenen yağış Ezine ilçesinde etkili oldu. İlçede saat 16.00 sıralarında fırtınayla birlikte yağmur başladı. Yağmurun ardından da dolu yağdı.

Camlara vuran dolu taneleri evlerinde oturan vatandaşları korkuttu. Sağanak nedeniyle bazı caddelerde su birikintileri oluştu. Küçük Sanayi Sitesi’nde de sokaklar suyla doldu. Fırtına nedeniyle bazı ağaçların dalları kırıldı.

Ezine Belediyesi ekipleri tıkanan rögarları açarak su tahliyesini sağladı. Kırılan ağaç dalları da yine ekipler tarafından toplandı.

HAMİLE VE ENGELLİ PERSONEL İÇİN İDARİ İZİN KARARI

Çanakkale’de beklenen kuvvetli yağış nedeniyle hamile ve engelli kamu personelinin yarın idari izinli sayılacağı duyuruldu.

Çanakkale Valiliği’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre; İlimizde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklenmesi sebebiyle tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile ve engelli personel yarın idari izinli sayılacaktır” denildi.

KÜTAHYA

Kent merkezinde akşam saatlerinde başlayan yağmur, Adnan Menderes Bulvarı ve Mithat Paşa Caddesi üzerinde sürücülere zor anlar yaşattı. Yaklaşık 30 dakika süren yağış sonrası tıkanan rögarlar görevliler tarafından açıldı. Vatandaşlar, “Sağanak yağmur bir anda sele dönüştü. Araçlar sel sularında ilerlemekte güçlük çekti, görevlilerin müdahalesi ile sel suları tahliye edildi” dedi.

Bu arada, sağanak yağmur nedeniyle 5 ayrı mahallede bazı evlerin bodrum katları sular altında kaldı.

Sağanak nedeniyle Fatih Sultan Mehmet Bulvarı, Dumlupınar Bulvarı ve Yunusemre Caddesi ile Kütahya-Afyonkarahisar yolunda yoğun su birikintileri oluştu. 100. Yıl, 30 Ağustos, Yıldırım Beyazıt ve Bahçelievler mahallelerinde bazı ev ve iş yerlerine su bastı. İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekipleri, yolda kalan araçlar nedeniyle Dumlupınar Bulvarı’nı trafiğe kapattı.

DERE TAŞTI, KÖYLÜLER SET KURDU

Kütahya kent merkezine 20 kilometre mesafedeki Porsuk köyünde yoğun yağışın ardından Kürtler Deresi taştı. Köylüler, taşan suların evlerine girmemesi için birçok noktaya set kurdu. Hava sıcaklığının 18 dereceye düştüğü kentte, sağanağın aralıklarla süreceği bildirildi. Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’den yapılan açıklamada da “Kuvvetli yağışlar beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

BALIKESİR

Meteoroloji tarafından bugün için dolu ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapılan Balıkesir ve çevre ilçelerinde saat 15.00 sıralarında sağanak yağış başladı. Dolu ile karışık yaklaşık 1 saat etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar yağmur sularıyla doldu. Su birikintileri nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Yağmuru cadde üzerinde yakalanan vatandaşlar ise korunmak için saçak altlarına sığındı.

Edremit körfezinde de etkili olan sağanak ve dolu yağışı sebebiyle vatandaşlar araçlarının üzerini halı, battaniye ve kartonlarla örterek doluya karşı önlemler aldı. Yoğun yağan yağmur sebebiyle çok sayıda ev ve iş yerinin zemin katlarını su bastı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi BASKİ ve İtfaiye ekipleri yaşanacak olumsuz durumlara karşı hazır olduklarını, vatandaşların olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini bildirdi.

Burhaniye'de akşam saatlerinde başlayan yağmur bazı yolları göle çevirirken, sürücülere zor anlar yaşattı. Aylardır beklenen yağış zeytin üreticileri başta olmak üzere çiftçileri sevindirirken, sürücülere zor anlar yaşattı. Bazı yollarda biriken sular yüzünden araçlar ilerlemekte zorluk çekti.

METEOROLOJİ’DEN 20 İLE UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Çorum, Amasya, Trabzon, Adana ve Osmaniye çevreleri, Hatay'ın kıyı kesimleri ile Ordu, Giresun ve Rize'nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Marmara Bölgesi, Manisa, Kütahya, Eskişehir, Bolu ve Düzce çevreleri ile Ankara'nın kuzeybatı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

YAĞIŞ BEKLENEN İLLER:

EDİRNE 21°C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL 23°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Perşembe) kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ 21°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ 23°C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR 16°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ 20°C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 22°C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA 21°C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA 25°C, 34°C

Parçalı bulutlu, yarın (Perşembe) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 24°C, 28°C

Parçalı bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 24°C, 31°C

Parçalı bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra kıyı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA 15°C, 27°C

Parçalı bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANKARA 21°C, 31°C

Parçalı bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra kuzeybatı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ÇANKIRI 16°C, 33°C

Parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 17°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU 15°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 22°C, 29°C

Parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU 14°C, 29°C

Parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP 25°C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AMASYA 22°C, 38°C

Parçalı bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇORUM 18°C, 32°C

Parçalı bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İlginizi Çekebilir Hava durumunu doğru tahmin edemeyen Macaristan Meteoroloji Servisi Başkanı kovuldu