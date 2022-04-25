8 yaşındaki Fatma ağlattı: Babam cennete gitti, herkes şehit olamaz

İstanbul’da görevi başında şehit olan polis memuru Zafer Mat memleketi Yozgat’ta düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

Sozcu.com.tr

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İstanbul’un Fatih ilçesinde yakalamak isteği bir şüphelinin attığı taşın başına isabet etmesiyle yüksekten düşerek şehit olan polis memuru Zafer Mat, memleketi Yozgat’ta son yolculuğuna uğurlandı.

Törene katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehidin ailesi ve yakınlarına başsağlığı diledi. Cenaze törenine Yozgat Valisi Ziya Polat, Belediye Başkanı Celal Köse, Yozgat milletvekilleri, il protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehidin kızı 8 yaşındaki Fatma Zehra, “Babam şehit oldu, cennete gitti, herkes şehit olmaz” dedi.

İl Müftüsü Ali Gülden tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve diğer ilgililer tarafından omuzlarda taşınan şehidin naaşı, köy mezarlığında toprağa verildi.

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