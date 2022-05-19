81 ilde 19 Mayıs coşkusu! Kimi denizde bayrak açtı, kimi tramvayda keman çaldı

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 103. yılı Türkiye'nin dört bir yanında coşkuyla kutlandı.

Sozcu.com.tr

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İşgale karşı Kurtuluş Savaşı’mızın başlangıcı olarak kabul edilen Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 103. yılı kutlamaları Türkiye’nin dört bir yanında sürüyor. Kutlamaların ilk adresi Anıtkabir oldu. 7’den 70’e binlerce vatandaş Atatürk’ü anmak için Anıtkabir’e akın etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 81 ilden ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden gelen gençler ile 11 ülkeden gelen 20 gençle birlikte Anıtkabir’i ziyaret etti.

İstanbul Kadıköy’de Ata’ya Saygı Gençlik Dalışı düzenlendi. Dalgıçlar, İngiliz ressam Ned Pamphilon’un Atatürk’ün mavi gözlerini ön plana çıkararak çizdiği ‘Atatürk’ün Gözleri’ tablosunun kopyası ile Türk Bayrağı’nı denizde açtı. O anlar havadan da fotoğraflandı.

Denizli'de 103 metrelik bayrakla yapılan yürüyüş büyük ilgi gördü.

Kocaeli’de kırmızı beyaz renklerle donatılan tramvaya binen müzisyenler, Mustafa Kemal Atatürk’ün en sevdiği şarkıları seslendirdi.

Zonguldak'ta gençler, kutlamalara katılan komando askerleri ile fotoğraf çekinmek için birbirileriyle yarıştı.

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Kardeş Koroları Konseri düzenlendi.

İstanbul Kadıköy’de yaklaşık 10 kilometrelik parkurdan oluşan bisiklet turunda her yaştan vatandaş “Cumhuriyet” için pedal çevirdi.

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde lise öğrencileri, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla ay yıldızlı koreografi oluşturdu.

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