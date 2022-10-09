9 ayda 422 kadın öldürüldü

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, "Son 9 ayda 176’sı şüpheli, 422 kız kardeşimiz katledildi. İktidarın kadın düşmanı politikaları nedeniyle her gün en az 2 kız kardeşimiz yaşamdan koparılıyor" dedi.

Yavuz ALATAN

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CHP Kadın Kolları, kadına karşı şiddetle mücadele için hayata geçirdiği YaşamHak Projesi kapsamında; barolar, tabip odaları, eczacı odaları, mali müşavir odalarının yanı sıra ticaret ve sanayi odaları ile de protokol imzaladı. Bugüne kadar 119 protokolü tamamlayan CHP Kadın Kolları, 120. protokolünü Osmaniye Tabip Odası ile yaptı.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, “Son 9 ayda 176'sı şüpheli, 422 kız kardeşimiz katledildi. İktidarın kadın düşmanı politikaları nedeniyle her gün en az 2 kız kardeşimiz yaşamdan koparılıyor. Kadına yönelik fiziksel, cinsel, ekonomik, dijital ve psikolojik şiddet hız kesmeden devam ediyor. Her il ve ilçede yaşamdan koparılan kadınların ailelerini ziyaret ederek dayanışma sağlıyoruz. Şiddet mağduru bütün kız kardeşlerimiz bize ‘444 82 85 numaralı hattımızdan 24 saat ulaşabilir'' dedi.

81 İlde 129 gönüllü avukat ile kadın mağdurların yanında olduklarını da belirten Nazlıaka, “Kadınlarımıza yönelik 544 şiddet duruşmasına katıldık ve ailelere destek olduk. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği aracılığıyla her ilde psikolojik danışmanlık, rehberlik desteğini ücretsiz sunuyoruz. Barolar, meslek odaları ve çatı derneklerle toplam 120 protokol imzaladık” açıklaması da yaptı.

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