9 yıl önce temeli atılan baraj kaderine terk edildi

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde 9 yıl önce temeli atılan Boğalar Barajı’nın kaderine terk edilmesine tepki gösteren halka CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin destek vererek Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kiler tarafından yazılı olarak yanıtlanması istemiyle soru önergesi verdi.

Mustafa SARIİPEK

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Muğla'nın Seydikemer ilçesinde 9 yıl önce temeli atılan 42 bin dönüm arazinin sulanmasını sağlayacak, taşkın zararlarını önleyecek, boşa akmakta olan yüzey suyunu tarıma kazandıracak olan Boğalar Barajı kaderine terk edildi. Halkın isyanına destek veren CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kiler tarafından yazılı olarak yanıtlanması istemiyle soru önergesi verdi.

GİRGİN: ÇİFTÇİNİN SABRI TÜKENDİ, BARAJ ACİLEN BİTİRİLMELİ

CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, Tarım ve Orman Bakanı Vahit KİLER tarafından yazılı olarak yanıtlanması istemiyle verdiği soru önergesinde, Muğla ili Seydikemer ilçesinde bulunan, 2013'de temeli atılan Boğalar Barajı'nın aradan 9 yıl geçmesine rağmen halâ tamamlanmamış olmasını gündeme getirdi. Konu hakkında TBMM Genel Kurulu'nda söz de alan Girgin şu açıklamalarda bulundu:

“Boğalar Barajı'nın yapımı yılan hikâyesine döndü, Seydikemerli çiftçi adeta kaderine terk edildi. Yaşamlarını büyük oranda tarım ve hayvancılıkla kazanan bölge insanımız için bu gecikme büyük bir hayal kırıklığı oldu. Bu baraj 42 bin dönüm arazinin sulanmasını sağlayacak. Taşkın zararlarını önleyecek, boşa akmakta olan yüzey suyunu tarıma kazandıracaktı. Barajın vatandaşın hizmetine sunulması, bölge ekonomisine katkı sunacaktır. Hâlihazırda DSİ'nin toplulaştırma çalışmasının da bittiği söylenmektedir. Dolayısıyla, bölgemiz çiftçisi açısından bir an önce bitirilmesi elzemdir.”

“SEYDİKEMER ÇİFTÇİSİNİN ARTIK DAYANACAK GÜCÜ KALMADI”

Önce salgın, şimdi dünyada esen savaş rüzgarlarının tarımın hayati önemde stratejik bir sektör olduğunu ortaya koyduğunu belirten Girgin, “Ülkemiz tarımı tam bir çöküş yaşamaktadır, çiftçi perişan haldedir.

Tarımı yeniden diriltmek bugün asli görevlerden biridir. Ülkemiz tarımının geleceği; planlı, çiftçimiz yararına projelere bağlıdır. Hatırlayalım, Seydikemerli çiftçiler Ağustos 2020'de traktörleri ile eylem yapmış, barajın bitirilmesi için çağrıda bulunmuştu.

Çiftçimizin ekmeği, günübirlik, seçim takvimine dayalı sözlere terk edilemez. Gençlerimizin işe, topraklarımızın suya kavuşması için sözler tutulmalı, baraj bir an önce bitirilmelidir! Seydikemer çiftçisinin sabrı tükenmiştir!” dedi.

SORU ÖNERGESİ



* Boğalar Barajı için Bakanlığınız tarafından planlanan tamamlanma ve hizmete açılma tarihi nedir?

* Boğalar Barajı için 2022 yılında ne kadar bütçe ayrılmıştır? Ayrıca projenin tamamlanması için ayrılan toplam bütçe ne kadardır?

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