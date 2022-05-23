ABD Ankara Büyükelçisi Jeffrey Flake’ten Meral Akşener’e ziyaret

Yeni atanan ABD Ankara Büyükelçisi Jeffrey Flake, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e nezaket ziyaretinde bulundu.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yeni atanan ve siyasi partilere nezaket ziyaretinde bulunan ABD Ankara Büyükelçisi Jeffrey Flake’i kabul etti. Bir saat süren görüşmede dünyadaki gelişmeler ve Türk-Amerikan ilişkileri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Görüşmede İYİ Parti Uluslararası İlişkiler Başkanı Ahmet Kamil Erozan da hazır bulundu.

ABD Başkanı Joe Biden tarafından ABD'nin Ankara Büyükelçiliği görevine aday gösterilen eski senatör Jeff Flake’in adaylığı geçen yıl ekim ayında Senato tarafından onaylandı. Flake, görevi iki yıl ABD Ankara Büyükelçisi olarak görev yapan David Satterfield'dan devralmıştı.

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