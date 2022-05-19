ABD Büyükelçiliği 12 bin 500 TL maaşla işçi alacak

ABD Büyükelçiliği Ankara'daki rezidans için depo işçisi ilanı verdi. İşe alınan kişiye ayda 12 bin 552 TL ücret verilecek.

Sozcu.com.tr

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Ankara’daki ABD Büyükelçiliği, depo işçisi almak için iş alanı verdi. Büyükelçiliğin yayımladığı ilana göre haftada 40 saat çalışacak olan işçiye aylık 786 dolar ücret (12 bin 552 TL) verilecek.

Elçilik binasında çalışacak olan depo işçisi çeşitli eşyanın taşınmasının yanı sıra deponun temizliğinde de sorumlu olacak.

İş başvurusu yapacak kişide aranan şartlar ise söyle: En az ilkokul mezunu olmak, temel derecede İngilizce okuma-konuşma bilgisine sahip olmak, B sınıfı ehliyet, depo işlerinde iki yıl tecrübe, forklift kullanabilme…

TAMİRCİNİN MAAŞI 8 AYDA YÜZDE 80 ARTTI

ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu da geçen yıl eylül ayında yıllık 11 bin 153 dolar (aylık 929 dolar) ücretle otomobil tamircisi alacağını açıklamıştı. Eylül 2021’de ortalama dolar kuru 8.87’ydi ve işe kabul edilen otomobil tamircisinin eline ayda 8 bin 240 TL geçiyordu.

Doların önceki gün 16 TL’ye dayanmasıyla, geçen yıl eylül ayında işe kabul edilen otomobil tamircisinin maaşı 8 ay içinde 14 bin 864 TL’ye yükselmiş oldu.

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