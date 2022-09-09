ABD’den skandal paylaşım: Teröristler için Türkçe taziye mesajı!

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığına bağlı birliklerin Türkiye sınırında terör örgütü PKK-YPG ile yaptığı ortak tatbikatın ardından bu kez de öldürülen iki terörist için Türkçe mesaj yayımladığı ortaya çıktı. Mesajda, "Kritik görevdeki ortaklarımızı destekleme kararlılığımızı sürdürüyoruz" denildi.

Özgür CEBE

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Suriye'nin Haseki vilayetine bağlı Kamışlı ilçesinin Irak sınırına bağlanan karayolu üzerindeki El Hol Kampına, terör örgütü IŞİD'in önceki gün düzenlediği saldırıda, PKK’lı 2 terörist öldürüldü.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Türkçe mesaj yayımlayarak terör örgütüne taziyelerini iletti.

CENTCOM'un resmi hesabından yayımlanan mesajın Türkçe olması ise dikkat çekti.

Mesajda, “SDG ortaklarımız, Suriye’de Al Hol'den kaçmaya çalışan IŞİD kolaylaştırıcıları tarafından 2 kayıp verdi. Başsağlığı dileklerimizi iletiyor ve bu kritik görevde ortaklarımızı destekleme kararlılığımızı sürdürüyoruz” denildi.

ABD merkez Kuvvetler Komutanlığına bağlı birlikler önceki gün Şırnak'ın Cizre ilçesinin hemen karşısındaki Derik kasabasında PKK-YPG'li teröristlerle ortak bir tatbikat gerçekleştirmiş, ağır silahların kullanıldığı tatbikatta zırhlı araçlara ABD ve terör örgütü YPG'nin paçavraları asılmıştı.

IŞİD'Lİ TERÖRİSTLER İLE AİLELERİNİN REHİN KALDIĞI KAMP

El Hol Kampı, Suriye'deki iç savaşla birlikte 2013 yılında IŞİD'in eline geçmiş ve örgütün önemli kalelerinden biri olmuştu.

Ancak bu uzun sürmedi. Terör örgütü PKK-YPG, ABD ve diğer koalisyon ortaklarının da desteğiyle 13 Ekim 2015'te büyük kanlı çatışmaların ardından burayı IŞİD'den almıştı.

Halen terör örgütü PKK-YPG'nin işgali altında bulunuyor. El Hol Kampında ise sağ yakalanan IŞİD'li teröristler ile bunların aileleri rehin olarak tutuluyor.

Önceki gün kara çarşaf giyinerek kadın kılığına giren IŞİD'li eylem hücresi El Hol kampına sızdıktan sonra buradaki PKK-YPG'li teröristlerden ikisini öldürmüş, 7'sini de ağır yaralamıştı.

Olayda 1 IŞİD'li terörist öldürülürken, 6 kişilik terörist grup ise terör örgütü tarafından yakalanmıştı.

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