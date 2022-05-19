Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor?

Açık cezaevi izinleri 31 Mayıs 2022 tarihinde sona eriyordu, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü izinler hakkında açıklama yaptı. Yapılan açıklamada açık cezaevi izinlerinin 31 Mayıs'ta sona ereceği ve hükümlülerin açık ceza infaz kurumlarına dönmeleri hakkında uyarıda bulundu.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Açık cezaevi izinleri 31 Mayıs 2022 tarihinde sona eriyordu, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü izinler hakkında açıklama yaptı. Yapılan açıklamada açık cezaevi izinlerinin 31 Mayıs'ta sona ereceği ve hükümlülerin açık ceza infaz kurumlarına dönmeleri hakkında uyarıda bulunuldu.

Corona virüs salgını önlemleri kapsamında verilen açık cezaevi izinleri 31 Mayıs’ta sona eriyor. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından duyurulan tarihe göre süre uzatılmayacak.

AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ NE ZAMAN BİTECEK, UZATILDI MI?

Açık ceza infaz kurumlarında bulunanlar ile kapalı ceza infaz kurumunda bulunup da açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler, 5275 sayılı yasanın 105/A maddesi kapsamında denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezasının infazına karar verilen hükümlüler ülkemizde yaşanan salgın süreci nedeniyle Covid-19 iznine gönderilmiş olup söz konusu izinler 31.05.2022 tarihinde sona erecek.

Salgın hastalığın seyri, vaka sayılarındaki düşüş ve aşılama oranı dikkate alınarak Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tavsiye kararları doğrultusunda ülke genelindeki normalleşme süreci nedeniyle Covid-19 izninde bulunan hükümlülerin 31.05.2022 tarihi itibariyle açık ceza infaz kurumlarına dönmeleri; denetimli serbestlik yükümlülerinden hakkında denetim planı hazırlanarak yükümlülükleri belirlenmiş olanların 1 Haziran 2022 tarihinden itibaren denetim planlarında yazan yükümlülüklere aynen uymaları, hakkında henüz denetim planı hazırlanmamış olanların 1 Haziran 2022 tarihinden itibaren ilgili denetimli serbestlik müdürlüğüne müracaat etmeleri ve işlemlerini başlatmaları gerekmektedir.

Hükümlülere dönecekleri ceza infaz kurumlarını Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne ait https://cte.adalet.gov.tr/ resmi web sitesinde oluşturulacak sorgulama ekranı üzerinden öğrenme imkânı sağlanacak.